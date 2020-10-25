Все, что случилось сегодня

фото: © EPA-EFE/Peter Foley

Еще одна пожилая женщина умерла от коронавируса в Карелии

Число летальных исходов от коронавирусной инфекции в Карелии увеличилось до 47.

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в республике подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции. Умерла 94-летняя петрозаводчанка, имевшая сопутствующие хронические заболевания. Женщина проходила лечение в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн.

Всего с начала пандемии умерли 47 человек.

Коронавирусная инфекция за минувшие сутки выявлена у 100 человек. Из этого числа заболевших – 77 человек, из них 18 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 62 человека, в Суоярви – 1 человек, в Беломорске – 1 человек, в Пряже – 2 человека, в Сегеже – 3 человека, в Прионежском районе – 6 человек (село Заозерье – 1, поселок Новая Вилга – 3, СНТ "Лососинка" – 2), в Кондопоге – 3 человека, в Сортавальском районе – 1 человек (поселок Валаам), в Пудоже – 3 человека, в Костомукше – 1 человек, в Муезерском районе – 3 человека (поселок Ледмозеро), в Калевальском районе – 6 человек (поселок Боровой), в Олонце – 5 человек, в Питкярантском районе – 3 человека (Питкяранта – 1, деревня Кителя – 2).

С начала пандемии в республике выявлено 5932 случая коронавирусной инфекции.

За сутки выздоровели еще 19 человек: в Петрозаводске – 15, в Сортавальском районе – 1, в Пряжинском районе – 2, в Лахденпохском районе – 1. Всего выздоровевших с начала пандемии – 4217.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 966,1 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1020,3 случая, по Северо-Западу – 1291,1.

Ранее сообщалось, что новая лаборатория для проведения тестов на коронавирус заработала в Карелии.

фото: ДТП ПТЗ

Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)

Подаренный Москвой троллейбус устроил жесткую аварию на территории троллейбусного управления.

В паблике "ДТП ПТЗ" выложили фото разбитых троллейбусов.

"А вот вам ДТП, коих в данной группе скорей всего и не видели ни разу. Как ушатать два троллейбуса одним махом", - пишет автор поста фото.

Подписчик паблика в комментариях уточнил, что в ДТП пострадали три троллейбуса 379, 387 и 358.

"У троллейбуса 387 отказали тормоза. Он катался по территории ТУ (Троллейбусного управления – Прим. Ред.)", - пишет комментатор.

Напомним, в октябре в Петрозаводск поступили троллейбусы "Садовое Кольцо" из Москвы.

"Договорённость о выделении ГУП "Мосгортранс" десяти высвободившихся из хозяйственного оборота, но годных к эксплуатации троллейбусов была достигнута ещё в прошлом году. В связи с пандемией процесс безвозмездной передачи машин начался только сейчас", - отметил председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводска Андрей Бекелев.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Автобус с туристами перекрыл федеральную трассу в Карелии

Туристический автобус из Санкт-Петербурга застрял на трассе Сортавала.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, инцидент произошел сегодня, 25 октября, на автодороге Сортавала. Водитель туристического автобуса из Санкт-Петербурга не справился с управлением, пытаясь развернуться.

По предварительным данным, водитель проехал нужный поворот на Рускеалу и решил развернуться, но задние колеса автобуса увязли в грунте. Федеральная дорога была перекрыта. Автоинспекторам пришлось регулировать движение в ручном режиме.

Автобус вытащили из кювета. Движение на данный момент полностью восстановлено.

Ни один турист - пассажир не пострадал.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее автобус с пассажирами упал в кювет на севере Карелии.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

В Карелии шесть пациентов с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии

В Карелии госпитализированы 341 человек, заболевших коронавирусом, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По сообщению Михаила Охлопкова, на 22 октября в Карелии в стационарах проходят лечение 323 человека, заразившихся COVID-19.

Из числа госпитализированных в состоянии средней тяжести находятся 317 пациентов, 18 тяжелобольных, и 6 в крайне тяжелом состоянии - они подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на сегодняшний день составляет 20,5%.

Ранее оперштаб сообщил, что за сутки в Карелии коронавирусная инфекция выявлена у 100 человек, один человек скончался.

фото: Читатели "Столицы на Онего"

Монетку, оставленную Тимуром Родригесом на счастье под Петрозаводском, украли (ФОТО)

Ведущий телешоу "Орел и Решка" пытался ввести в Долине зайцев новую традицию.

Читатели "Столицы на Онего" прислали фото зайца, которого вырезал известный шоумен Тимур Родригес во время съемок программы "Орел и Решка". Монетки, которую прикрепил ведущий телешоу на счастье, здесь больше нет, ее украли.

"Что за люди у нас? Все портят. Мы специально остановились монетку "Орла и Решки" посмотреть, а там пусто", - возмущаются читатели.

Напомним, Тимур Родригез этим летом побывал в Долине зайцев. Вместе с автором и создателем туробъекта Сергеем Гапановичем сам вырезал на скале фигурку ушастого, а рядом прикрепил монетку.

"Ввожу новую традицию, – сказал Тимур Родригез. – Заяц под номером 460, которого мы сделали. Потрите монетку – и будет вам счастье".

О Долине зайцев сегодня написали в федеральном паблике "Интересные факты".

"В Карелии свободный художник Сергей Гапанович создает уникальный арт-проект под открытым небом - "Долину зайцев". Проект некоммерческий, без поддержки от республики и без бюджета. Создавать "Долину" помогают неравнодушные люди. Из тысячи планируемых ушастых уже вырезали больше трех сотен", - говорится в сообщении.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Стали известны подробности ДТП, после которого пешеход был доставлен в БСМП Петрозаводска

Мужчина попал под колеса автомобиля в минувшую субботу на улице Муезерская.

Напомним, авария произошла 24 октября около 15.00 на улице Муезерская. По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

Как сообщили в Госавтоиспекции Карелии, в 14:50 на улице Муезерская в районе дома № 3 36-летний водитель (женщина) автомобиля совершила наезд на пешехода, переходящего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля и не убедившегося в отсутствии приближающегося транспорта.

В результате ДТП 41-летний пешеход получил травмы, находится на стационарном лечении в БСМП.

По факту ДТП проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства.

фото: Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске закрыли еще один аварийный мост

Пешеходный мост через Лососинку у Якорного парка закрыт для движения, сообщили в администрации столицы Карелии.

В связи с аварийным состоянием мост через Лососинку, соединяющий Онежскую набережную с Якорным парком, закрыли для движения. В настоящее время объект требует полного обследования, по итогам которого будет принято решение о проведении ремонтных работ.

Сейчас аварийный мост обнесен сигнальной лентой, движение по нему крайне опасно.

В мэрии просят горожан и гостей карельской столицы использовать для прогулок другие объекты пешеходной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что аварийный пешеходный мост на Лососинской набережной полностью закрыт, подрядчику, несвоевременно оградившему территорию, грозят штрафные санкции.

фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976

Глава Карелии прошел по тропе здоровья по-скандинавски

Артур Парфенчиков потренировался в скандинавской ходьбе на новой "Тропе здоровья" в Медвежьегорске.

"Осенняя погода – не повод отказаться от прогулки на свежем воздухе. Во время рабочей поездки в Медвежьегорск использовал обеденный перерыв для тренировки в технике скандинавской ходьбы по новой "Тропе здоровья". Она открылась недавно, в начале месяца. Расстояние – около километра. Прошли его вместе с министром спорта Карелии Алексеем Ермашовым и главой администрации Медвежьегорского района Максимом Антиповым", - пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

По словам Парфенчикова, новая пешеходная зона появилась благодаря инициативе и усилиям активных жителей Медвежьегорска. Над реализацией проекта, победившего в республиканском конкурсе и получившем финансирование, работали сразу два ТОСа - "Восточный" и "Озёрный".

На дорожке, проложенной вдоль берега, сделано освещение, установлены несколько скамеек, в дальнейшем их будет больше. Теперь здесь хорошие условия для пробежек, занятий скандинавской ходьбой или просто прогулок, считает руководитель республики

"Конечно, нам нужны и тренажерные залы, и большие физкультурно-оздоровительные комплексы, современные бассейны, стадионы, но уверен, что очень важную роль для здорового образа жизни играют такие вот тропы здоровья, пешеходные и велосипедные дорожки. Считаю, что они должны быть в каждом городе и поселке", - пишет Парфенчиков.

Ранее глава Карелии рассказал, что проходит в день не менее 10 км скандинавской ходьбой.

фото: "Беломорск"/vk.com/belomorskcity

В Карелии дорога с кучами асфальта уходит под снег (ФОТО)

Жители деревни в Беломорском районе пожаловались на состояние местной дороги.

В паблике "Беломорск" опубликовали фото дороги в деревню Шижня. Жители старинного поморского поселения устали ждать, когда трассу приведут в порядок.

"Уже полгода лежат кучи вывезенного асфальта с города. Местами на дороге одностороннее движение. Пришел гололед и снег. Освещения на дороге тоже нет. Предупреждающие знаки отсутствуют! Неужели придется поднимать эту проблему на уровень Москвы? По этой дороге ездят не только жители, но и обслуживающий персонал железнодорожного моста!" - пишут в паблике.

Ранее в Минтрансе Карелии рассказали, куда жаловаться на плохую уборку дорог.

фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976

Глава Карелии поделился рецептом здоровья от пчеловода

Артур Парфенчиков приготовил полезное блюдо из продуктов, купленных на сельскохозяйственной ярмарке в Петрозаводске.

Руководитель республики, побывавший в минувшую субботу на ярмарке, рассказал на своей странице в "ВКонтакте" о рецепте здоровья, который ему поведал пчеловод из деревни Вешкелица.

"Это цветочная пыльца (чайная ложка) на стакан кефира или ряженки производства нашего молокозавода из Медвежьегорска. Я думаю, что подойдут и натуральные молочные продукты других наших производителей из Петрозаводска, Олонца или Эссойлы. Но сегодня я в точности последовал совету вешкельского пчеловода и, купив у него несколько банок с пыльцой, приобрёл на ярмарке именно медвежьегорские ряженку и кефир. Дома все сделал по рецепту и мне очень понравилось", - пишет Артур Парфенчиков.

Ранее глава Карелии поделился рецептом овсяной каши с калиной.

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,5 млн

В России за сутки выявили 16 710 новых случаев коронавируса, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 16 710. За все время пандемии в стране зарегистрировано 1 513 877 пациентов с COVID-19.

В относительном выражении прирост, по данным штаба, за последние два дня составляет 1,1%.

В Москве за сутки выявили 4 455 новых заразившихся, в Санкт-Петербурге - 709, в Московской области - 491, в Нижегородской области - 396, в Ростовской области - 306.

Число летальных исходов из-за коронавируса в стране за сутки возросло на 229. Накануне от COVID-19 умерли 296 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 26 050 смертей от коронавируса.

Число выздоровевших за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 7 704. Всего от инфекции вылечились 1 138 522 пациента.

Доля выздоровевших сократилась до 75,2% от общего числа заразившихся.

Напомним, коронавирусная инфекция за минувшие сутки в Карелии выявлена у 100 человек, одна женщина скончалась.

фото: паблик "Сегежа слушает"/vk.com/segezha_slushaet

Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся в городе бумажников в Карелии (ФОТО)

ДТП произошло сегодня днем на улице Строителей в Сегеже, сообщили в МЧС Карелии.

По сообщению ведомства, 25 октября в 10:58 пожарно-спасательное подразделение Сегежского района (3 человека, 1 единица техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге. У дома №7 по улице Строителей автомобиль вылетел с дороги и оказался в кювете.

Информация о пострадавших уточняется.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В Карелии многие годы копятся "долги" по рубкам ухода

Карельские экологи считают, что планируемый в республике объем рубок ухода не отвечает заявленным целям о переходе к интенсивной модели использования и воспроизводства лесов.

В конце сентября министерство природных ресурсов и экологии Карелии объявило о внесении изменений в Лесной план республики, обусловленных внедрением в регионе интенсивной модели использования и воспроизводства лесов.

Карельские экологи, ознакомившись с предлагаемыми изменениями Лесного плана, обратили внимание на весьма невысокий объем рубок ухода, заложенный в проекте. Так, максимальная площадь сплошных рубок составляет в Карелии 48,5 тысячи гектаров в год, а с учетом текущего уровня освоения расчетной лесосеки – примерно 32 тысячи гектаров в год, однако лесовосстановление запланировано на площади 290 тысяч гектаров, то есть около 29 тысяч гектаров в год, из них искусственное – на площади - 75,6 тысячи гектаров, или около 7,6 тысячи гектаров в год. При этом проектом предусмотрены следующие объемы ухода за лесами: агроуходы – на площади 11,4 тысячи гектаров в год, осветление – на 16,1 тысячи гектаров в год, а прореживание – на площади 3 тысячи гектаров в год. По мнению защитников природы, этот объем не отвечает заявленным республиканскими властями целям о переходе к интенсивной модели использования и воспроизводства лесов.

"И министерству, и разработчиками Лесного плана очевидно, что в лесном фонде республики преобладают молодняки и средневозрастные леса, а в республике многие годы копятся "долги" по рубкам ухода, которые должны проводится в молодых лесах, чтобы в кратчайшие сроки получить хозяйственно ценный лес. Однако в планируемых мероприятиях объемы рубок ухода остаются совсем небольшими: их едва ли хватит для интенсивного ухода за четвертью территорий, которые ежегодно образуются при сплошных рубках. Остальные рубки текущего периода, а также накопленный "долг" по проведению рубок ухода в молодняках в планы по уходу не входят. Такой подход противоречит планам по интенсификации лесопользования, а также способствует дальнейшему ухудшению хозяйственной ценности наиболее доступных и продуктивных лесов, что, в свою очередь, будет увеличивать риски освоения для заготовки древесины лесов на планируемых особо охраняемых природных территориях", – заметила руководитель карельской природоохранной организации "СПОК" Ольга Ильина, комментируя по просьбе "Столицы на Онего" представленный проект.

Подробнее читайте в материале Валерия Поташова.

фото: © Столица на Онего

Здание Музея Карельского фронта до сих пор не сдано в эксплуатацию

Глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов признался, что двухэтажное здание на Банковской, 26 в Беломорске после реконструкции не сдано в эксплуатацию.

"По физике ничего делать не осталось. На момент открытия музея, 30 сентября, строителями все было доделано, реконструкция полностью завершена. Остались бумажные вопросы. Оформляются необходимые документы, чтобы ввести здание в эксплуатацию. Надеемся, что в октябре эту работу завершим. До начала ноября здание получит разрешение на ввод в эксплуатацию", – пообещал министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии Виктор Россыпнов.

Подробнее читайте здесь.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: НОВЫЕ РЕКОРДЫ КОРОНАВИРУСА, БОЛЕЗНЬ МИРОШНИК И ВЫВЕСКИ ВНЕ ЗАКОНА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Главные новости по-прежнему вертятся вокруг темы коронавируса, борьбы с инфекцией и ограничительных мер, которые вводятся властями Карелии из-за осложнившейся эпидемиологической обстановки.



Рекорд по заболеваемости коронавирусом поставлен в Карелии

В Карелии 23 октября поставлен рекорд заболеваемости коронавирусом за сутки – инфекция выявлена у 128 человек. В этот же день в Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончался 70-летний житель Кондопоги, имевший сопутствующие хронические заболевания.

Общее число заболевших коронавирусом в Карелии на 23 октября составляет 5720, выздоровели 4166, умерли за время пандемии 47 человек.



Новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 введены в Карелии



Из-за увеличения числа инфицированных коронавирусом в Карелии за последние дни Артур Парфенчиков ввел дополнительные ограничения. В ресторанах, кафе и иных предприятиях общепита запрещено проводить развлекательные и танцевальные мероприятия. При соблюдении определенных условий разрешается проводить в помещениях массовые, в том числе спортивные, мероприятия численностью 50 человек и более. Для этого необходимо, чтобы участники предоставили отрицательные результаты ПЦР-тестов на коронавирус, полученные не ранее чем за 3 дня до начала мероприятия. В кинотеатрах, театрах, на концертах зрители должны быть в масках и перчатках. Срок действия региональных социальных выплат и пособий автоматически продлевается до 31 декабря 2020 года. Во время осенних каникул детям в возрасте до 16 лет разрешается посещать торговые центры только в сопровождении взрослых.



Мэр Петрозаводска заболела коронавирусом

Глава столицы Карелии Ирина Мирошник 21 октября сообщила в соцсети, что заразилась новой коронавирусной инфекцией. Тест на COVID-19 петрозаводского мэра оказался положительным.

"К сожалению, мой тест на COVID-19 дал положительный результат. Нахожусь дома, на связи с коллегами. Желаю всем здоровья, берегите себя!", – написала Ирина Мирошник.

Как рассказала "Столице на Онего" Ирина Мирошник, температура у нее держалась в течение трех дней.

"Сейчас типичные признаки ковида: утрата обоняния, кашель и утомляемость. Врачами назначено лечение, лечусь дома. Ощущения непривычные и незнакомые, по сравнению с обычными ОРВИ. Это все серьезнее. Берегите себя!" – сказала глава Петрозаводска.

Суд признал незаконными требования властей Петрозаводска по установке вывесок на зданиях

Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге признал недействующим решение Петрозаводского городского Совета от 5 июля 2019 года "Об утверждении требований к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа". Об этом сообщила бизнес-омбудсмен Карелии Елена Гнетова.

"Выступила на суде заинтересованным лицом и высказала свою позицию о том, что этот нормативный акт не соответствует федеральным законам и незаконно возлагает на субъекты бизнеса города Петрозаводска дополнительные обязанности, создает препятствия для осуществления предпринимательской деятельности. Суд поддержал мнение Уполномоченного, административных истцов и прокуратуры", – пишет Уполномоченная по защите прав предпринимателей в Карелии на своей странице в соцсети.



Китайцы "сорвали" сроки установки подсветки на Музее Карельского фронта

Подсветка, которую подрядчик обещал установить до 15 октября на здании Музея Карельского фронта, до сих пор не сделана. Как сообщили "Столице на Онего" в Министерстве культуры, из-за государственных праздников в Китае, откуда поставляют светильники, сдвинули сроки ее установки.

"Ждем поставку через неделю. Названная дата 15 октября – повышенные обязательства, который взял на себя подрядчик. В контракте с ним обозначена дата не позднее 30 октября", – отметил министр культуры Алексей Лесонен.



Новая сельхозярмарка открылась в Петрозаводске

Ярмарка местных сельхозпроизводителей открылась 23 октября и будет работать до 1 ноября в Петрозаводске на ул. Инженерной. Карельские товаропроизводители представят жителям и гостям города качественную и свежую продукцию растениеводства, животноводства, пищевой промышленности республики, в том числе капусту, картофель, морковь, свёклу, мясо, рыбу, молочную продукцию, мёд, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты. Для обеспечения безопасности участников и гостей мероприятия организаторы ярмарки уделят особое внимание соблюдению санитарных норм и требований. При посещении ярмарки жителей просят обратить внимание на необходимость наличия средств индивидуальной защиты.

Напомним, в этом году сельхозярмарка проводилась у ТРК "Лотос Плаза", но из-за нарушения санитарных требований глава Карелии ее закрыл и лишь спустя несколько дней, после устранения всех нарушений, торговлю разрешили возобновить.



Территория у мэрии Петрозаводска напоминает линию обороны из траншей и каменных баррикад

В ночь на 19 октября в Петрозаводске выпал первый снег. Однако масштабные работы по благоустройству карельской столицы, на которые были выделены средства в рамках подготовки города к 100-летию образования республики, далеки от завершения. По иронии судьбы самая плачевная ситуация сложилась у здания администрации Петрозаводского округа. Дорожно-строительная компания из Санкт-Петербурга "Зодчий" должна была закончить благоустраивать Сквер горсовета еще в конце августа. Но у мэрии вовсю идут земляные работы. Горожане и туристы вынуждены обходить развороченные тротуары, а подходы к самому зданию администрации напоминают линию обороны из траншей и каменных баррикад.

фото: Столица на Онего

Опубликовано зимнее расписание движения автобусов от автовокзала Петрозаводска

"Карелавтотранс" составил расписание движения автобусов пригородного и междугороднего сообщения, которое начнет действовать с 1 ноября.

С 1 ноября вступает в силу зимнее пригородное расписание автовокзала Петрозаводска. Расписание опубликовано на сайте "Карелавтотранса".

фото: © ТАСС / Егор Алеев

Дачный дом сгорел ночью под Петрозаводском

Пожар произошел в СНТ "МВД" в местечке Урозеро в Прионежском районе, сообщили в МЧС Карелии.

25 октября в 02:57 пожарно-спасательные подразделения Прионежского и Пряжинского района (8 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в СНТ "МВД" на улице Южная в Урозере.

На тушение пожара ушло два часа.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погода в Петрозаводске сегодня, 25 октября



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Облачно с прояснениями, 0 ° …+1 ° 3 м/с З 746 мм.рт.ст. 87% день Облачно с прояснениями, +1 ° …+2 ° 3 м/с З 748 мм.рт.ст. 75% вечер Облачно с прояснениями, -1 ° …+1 ° 2 м/с З 750 мм.рт.ст. 86% ночь Облачно с прояснениями, -1 ° 1 м/с ЮЗ 752 мм.рт.ст. 87%

фото: © "Столица на Онего"

Рыбака на резиновой лодке ищут в Ладожском озере четвертые сутки

В соседнем с Карелией регионе пропал 52-летний бизнесмен, отправившийся на рыбалку на надувной лодке.

Как пишет 47news, 25 октября продолжились поиски петербуржца, исчезнувшего во время рыбалки на надувной лодке на Ладожском озере в Кировском районе Ленобласти. В работах задействуют сотрудников поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Они обследуют воду в районе деревне Лаврово, в воздух также поднят квадрокоптер. К поискам на берегу также привлекли участников ПСО "Лиза Алерт".



Поисковый отряд "Лиза Алерт" Питер

Накануне спасатели прошли порядка 60 километров по воде и осмотрели два с половиной километра береговой линии. Также подразделения были на островах Зеленцы в десятке километров от берега. По одной из версий, мужчина мог добраться до туда. Однако эта информация не подтвердилась – вещей рыбака или надувную лодку найти не удалось.

Об исчезновении мужчины стало известно около полудня 21 октября. Петербуржец арендовал надувную лодку на одной из местных баз. Автомобиль пропавшего нашли припаркованным на улице Рыбачьей в Назии.

Ранее было найдено тело рыбака, утонувшего в ламбе в районе Карелии.

фото: © Андрей Настасенко

Житель Карелии получил с новым номером телефона доступ к деньгам его бывшего хозяина

В Кемском районе мужчина остался без 24 тысяч рублей, забыв отключить "мобильный банк".

По сообщению МВД Карелии, 30-тилетний житель Кеми обратился в полицию после того, как с его банковского счета стали исчезать деньги. Сумма ущерба приблизилась к 24 000 рулей. При этом карта владельца всегда находилась при нем.

В ходе проверки было установлено, что деньги переводились на другие счета посредством специального приложения, привязанного к номеру его мобильного телефона.

Полицейские выяснили, что старым номером кемлянин не пользовался несколько лет. Однако в банк с заявлением об отключении дополнительной опции он не обращался. Оператором сотовой связи его номер был передан в пользование другому клиенту – 38-летнему жителю Беломорского района. Он и воспользовался беспечностью 30-летнего кемлянина. Подозреваемый признался, что обнаружил привязанный к номеру счет случайно. Мужчина попробовал перевести часть денег себе, у него получилось, после чего он повторил операцию еще несколько раз.

В настоящее время ущерб жителю Кеми полностью возмещен.

Фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде.

Ранее телефонный звонок от мошенников обошелся жителю Карелии в миллион рублей.

фото: © pixabay.com

Мокрый снег и дождь накроют Карелию в понедельник

О погоде на 26 октября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, на территории республики завтра будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, днем пройдет в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер ночью юго-западный, днем юго-восточный, южный умеренный.

Температура ночью составит 0, -5°С, у водоемов до +2°С. Днем потеплеет до +4, +9°С.

В Петрозаводске также ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.

Ночью столбик термометра остановится на отметке -1, -3°С. Днем воздух прогреется до +4, +6°С.

Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем мало меняться.

Автоинспекторы поймали пьяного водителя в поселке Карелии

В поселке Чална Пряжинского района сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления автомобилем водителя, находящегося в состоянии в состоянии опьянения.

Как сообщается в паблике "ОМВД России по Пряжинскому району", инцидент произошел в минувшую субботу. В поселке Чална отстранили от управления автомобилем пьяного водителя автомобиля "ВАЗ-21099".

В отношении нарушителя составлены административные материалы, решение по которым примет суд.

Ранее полицейские Ленобласти подстрелили на трассе "Жигули" с пьяным водителем из Карелии.

фото: Администрация Петрозаводска

Посетителей сельхозярмарки в Петрозаводске проверяют на соблюдение масочного режима

Специалисты администрации столицы Карелии контролируют соблюдение противоэпидемиологических требований на сельскохозяйственной ярмарке.

Как сообщили в мэрии, масочный режим, социальное дистанцирование и другие действующие правила покупателями и продавцами на ярмарке на улице Инженерная соблюдаются. Также организаторы обеспечили контроль за потоком посетителей, оборудовали у входа санитайзер, торговые павильоны расположили на расстоянии более шести метров друг от друга. При посещении ярмарки жителям напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты.

Сельскохозяйственная ярмарка будет работать до 1 ноября.

Ранее сообщалось, сельскохозяйственная ярмарка, открывшаяся в Петрозаводске 23 октября, не вызвала большого интереса ни у сельхозпроизводителей, ни у покупателей.

фото: Столица на Онего

Глава Минтранса Карелии поздравил водителей с профессиональным праздником

Министр дорожного хозяйства, транспорта и связи республики Сергей Щебекин пожелал в День работника автомобильного транспорта специалистам-транспортникам безаварийных маршрутов.

"В этот день слова признательности необходимо сказать не только водителям, но и кондукторам, механикам, диспетчерам, инженерам-автотранспортникам, выполняющим предрейсовые осмотры медицинским работникам, а также электрикам, компьютерным специалистам, разнорабочим, уборщикам, сотрудникам служб охраны транспортных предприятий – всем, чья ежедневная работа обеспечивает надежное автотранспортное сообщение как в республике, так и за ее пределами", - пишет на своей странице в "ВКонтакте" глава Минитранса Карелии.

Сергей Щебекин поздравил ветеранов отрасли, чей опыт остается надежным основанием для ее развития.

Он пожелал специалистам-транспортникам здоровья, благополучия, счастья и всегда безаварийных маршрутов.

фото: © AP Photo/Vincent Yu

За сутки около 30 человек попали в больницы Карелии с пневмонией

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным штаба, 29 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1684 пациента, 85 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне от пневмонии в Карелии умерла женщина 1944 года рождения.

фото: © Josh Hedges / Contributor / UFC / Gettyimages.ru

Стало известно, сколько заработал Хабиб Нурмагомедов за свой последний в карьере бой

Подсчитан гонорар российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова за бой с американцем Джастином Гейджи.

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заплатило Нурмагомедову 3 млн долларов, размер гонорара не зависел от результата поединка. Победа во втором раунде принесла российскому бойцу еще 90 тыс. долларов. В рублевом эквиваленте спортсмен заработал около 230 млн. Отмечается, что сумма не учитывает часть дохода с проданных ТВ-трансляций, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на Sportekz.

Нурмагомедов победил Гейджи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе 24 октября. Поединок, который возглавил турнир UFC 254 на бойцовском острове Яс в Абу-Даби, завершился во втором раунде, когда россиянин «задушил» соперника. После этого Нурмагомедов объявил об уходе из спорта.

Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов организации. Он одержал 29 побед в 29 поединках.

фото: Юрий Смитюк/ТАСС

"Аэрофлот" планирует возобновить полеты в Европу ближе к весне

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев надеется, что компания возобновит рейсы в Европу к концу зимы.

"Я предполагаю, я бы очень хотел, чтобы где-то уже с конца зимы — там, февраль-март — мы начали увеличивать перевозки и нам дали возможность летать по Европе", — заявил Виталий Савельев в эфире телеканала "Россия 1".

Савельев также считает, что сейчас в России не будут вводить карантин, так как это станет большим ударом по экономике.

С начала пандемии коронавируса Россия прекратила международное авиасообщение, за исключением вывозных рейсов. Начиная с лета полеты в некоторые страны возобновились — в Великобританию, Швейцарию, Турцию, ОАЭ, Южную Корею и ряд других государств. С 1 ноября станут доступны рейсы в Японию, пишет РИА Новости.