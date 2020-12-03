Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: pixabay

"Надстройки и вставки": разработан план уплотнительной застройки центра Петрозаводска

Администрация Петрозаводска предусматривает уплотнительную застройку в центре города за счет возведения зданий, в основном, административного и социального назначения.

Это следует из подготовленного в мэрии проекта изменений в Генеральном плане города на период до 2025 года.

"Территории Центрального района подлежат уплотнению и модернизации с уменьшением жилых функций, но увеличением столичных функций, туристских и социальных, а также функций исторического города. При этом необходимо отметить, что жилые функции сохраняются, чтобы не допустить омертвление центральной части города вне рабочего времени. Таким образом, в Центре подразумевается реконструкция путем уплотнения существующей застройки (надстройка, вставки между домами), носящая точечный характер", - говорится в документе. В других районах города также планируется "уплотнение существующего жилищного фонда". О каких районах идет речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)

Учащиеся младших классов с 19 декабря уходят на каникулы, а школьники 9 и 11 классов переводятся на дистанционное обучение, объявил глава Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков объявил о новых ограничительных мерах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе.

"На протяжении трех последних недель мы видим значительный ежедневный прирост заболевших коронавирусом. К сожалению, много тяжелых случаев. Чтобы преломить ситуацию, сейчас крайне важно максимально прервать возможные цепочки инфицирования.



Введенные ранее меры принесли эффект, в том числе и перевод школьников 4 - 8 и 10 классов, студентов ссузов на дистанционное обучение. Однако ученики младших классов и старшеклассники продолжают болеть. Так, например, за минувшие сутки в числе заболевших - 82 ребенка. За последние три недели 144 класса отправили на карантин из-за коронавируса – это почти три тысячи школьников.



Мы понимаем, что переводить детей младшей школы на дистанционное обучение нельзя, поэтому приняли иное решение — раньше отправить их на каникулы. Таким образом, ученики 1 - 4 классов школ республики будут отдыхать с 19 декабря по 10 января. Это позволит минимизировать контакты детей внутри классов и, соответственно, снизить риск инфицирования как в педагогических коллективах, так и в семьях детей и педагогов.



По этой же причине с 7 по 31 декабря учеников 9 и 11 классов переводим на дистанционный формат обучения. Отмечу, что при благоприятной эпидобстановке на территориях населенных пунктов в небольших школах с численностью до 300 человек сохраняется возможность очного обучения. Разумеется, с соблюдением всех мер безопасности.



Также до 31 декабря продлеваем дистанционную форму обучения в наших техникумах и колледжах, проведение практических занятий в аудиториях в группах не более 10 человек сохраняется".



фото: © паблик Вконтакте "Хранители Каменного Бора"/vk.com/xranitelibora

В Минстрое Карелии объяснили, зачем во второй раз снесли памятный знак Яше Степанову

Памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову вывезли со строительной площадки детского сада в парке "Каменный Бор" в Петрозаводске, чтобы обеспечить его сохранность.

Памятный знак Яше Степанову, который появился в апреле на месте строительства детского сада в районе Ключевского шоссе и улице Репникова, был вывезен подрядчиком на территорию МПУП "Городской транспорт", сообщили накануне вечером в Минстрое Карелии.

По информации ведомства, сейчас памятник находится там же, где и первый памятный знак, вывезенный с территории стройки в феврале этого года, и содержится в сухом охраняемом помещении.

"Напомним, памятный знак был отправлен на ответственное хранение, и сейчас администрация Петрозаводска разрабатывает проект обустройства места для размещения памятного знака Яше Степанову, который будет возвращен в "Каменный Бор" в 2021 году и обустроен неподалеку от территории детского сада. В апреле группа горожан организовала на месте вывезенного памятного знака новый. Фактически он находился на месте, которое является действующей строительной площадкой, и попадает в зону действий погрузочно-разгрузочной строительной техники. Работы по строительству детского сада продолжаются на законных основаниях, и в этих условиях существовал риск повреждения самого памятного знака. Кроме того, возникала угроза причинения вреда людям, которые, в нарушение правил техники безопасности, могли попытаться к нему подойти. Поэтому было принято решение вывезти памятный знак с территории стройки, чтобы обеспечить его сохранность и безопасность людей", - говорится в сообщении министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Информация о повторном сносе памятника бойцу истребительного батальона Якову Степанову появилась в минувшую среду, 2 декабря. Памятный знак оказался в зоне строительства детского сада в рамках Федеральной программы развития Карелии до 2020 года. Защитники парка «Каменный Бор» предположили, что памятник был снесен ночью. Строители утверждали, что не знают, куда пропал кенотаф. Горожане вызвали на место происшествия полицию.

Напомним, впервые памятник Якову Степанову был уничтожен строителями детского сада в феврале.

фото: © сайт izsambo.ru

Создатель школы самбо в Карелии Илья Шегельман умер от коронавируса

В Петрозаводске на 77 году жизни умер доктор технических наук, профессор, заслуженный тренер России по самбо, экс-депутат карельского парламента Илья Шегельман.

Об этом сообщил на своей странице в "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Карелия понесла большую утрату – ушел из жизни Илья Романович Шегельман. Он скончался на 77 году жизни в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн", – пишет Парфенчиков.

По словам главы Карелии, он знал Илью Романовича лично – это был действительно незаурядный, очень яркий и талантливый человек.

"Наука, педагогика, изобретательство, спорт – во всех этих сферах Илья Шегельман проявил себя, внес большой вклад в развитие. Его знают, как автора более 350 изобретений и патентов в области лесной промышленности, атомной энергетики, экономики. А сколько мальчишек и девчонок полюбили спорт благодаря увлеченности своего тренера! И то, что в Карелии много лет назад появилась школы самбо – его заслуга. Трудно поверить, что с нами больше нет Ильи Романовича – такого активного, энергичного, с потрясающей силой духа. Про таких, как он, говорят – человек-эпоха", – пишет Артур Парфенчиков.

Ранее создатель горного парка "Рускеала" в Карелии умер от коронавируса.

фото: кадр из видео/ДТП ПТЗ

Автобус с пассажирами врезался в автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Жесткое ДТП произошло на пересечении улицы Антикайнена и проспекта Ленина.

В минувшую среду, 2 декабря, в 18:59 маршрутка столкнулась с легковым автомобилем на на регулируемом перекрестке Ленина-Антикайнена. По сообщению ДТП ПТЗ, авария произошла, когда автомобиль совершал левый поворот на проспект Ленина. В это же время маршрутный автобус с пассажирами двигался в прямом направлении на разрешающий сигнал светофора.

От столкновения (автобус - передней стороной, легковой автомобиль - правым бортом) легковушку развернуло и отбросило на полосу встречного движения, где произошло еще одно столкновение со стоящим автомобилем.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.

Момент ДТП попал в объективы видеокамер компании "Ситилинк" и компьютерной сети "Сампо.ру".

Ранее в Карелии пьяный водитель иномарки пошел на таран.

фото: Пресс-служба УФССП России

В Карелии судебный пристав "выбила" лекарство за 31 млн рублей для ребенка-инвалида

Судебный пристав-исполнитель Ирина Везикко добилась обеспечения ребенка-инвалида дорогостоящим лекарством, сообщает пресс-служба УФССП.

В январе этого года ребенку в Петрозаводске по жизненным показаниям был назначен дорогостоящий лекарственный препарат, который для такой категории больных детей предоставляется бесплатно. Тем не менее, до августа лекарство ему предоставлено не было. Представители несовершеннолетнего обратились в суд.

Второго сентября на исполнение карельским приставам поступил документ об обеспечении ребенка-инвалида лекарственным препаратом "Спинраза" (Нусинерсен). Обязанность по обеспечению этим препаратом была возложена на министерство здравоохранения республики. Требования исполнительного документа подлежали исполнению немедленно.

В этот же день, 2 сентября, судебным приставом-исполнителем Ириной Везикко было возбуждено исполнительное производство и постановление о возбуждении направлено в карельский Минздрав.

На закупку препарата в необходимом объеме потребовалось более 31 млн рублей. 22 сентября текущего года лекарство поступило в лечебное учреждение.

Также сообщается, что Минздрав Карелии был оштрафован за промедление при исполнении судебного решения.

"Поскольку требования, содержащиеся в исполнительном документе были немедленного исполнения, а Министерство не исполнило решения суда в срок, судебным приставом-исполнителем в отношении вышеуказанного государственного органа вынесено постановление - штрафная санкция о взыскании исполнительского сбора в размере 50000 рублей", - говорится в пресс-релизе судебных приставов.

Ранее сообщалось, что в Карелии приставы заставили чиновников предоставить сироте квартиру.

фото: © Евгений Софийчук/ТАСС

Коронавирус унес жизни еще двух жителей Карелии

Жертвами COVID-19 стали мужчина и женщина.

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Сегежской центральной районной больнице скончался 67-летний житель поселка Надвоицы, в Республиканской инфекционной больнице умерла 84-летняя петрозаводчанка. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

В результате число смертей от коронавируса увечилось до 108.

Напомним, за минувшие сутки еще 470 человек заразились коронавирусной инфекцией в республике. Общее число инфицированных – 16993.

фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Число инфицированных коронавирусом в Карелии приближается к 17 тысячам

За сутки еще 470 человек заразились коронавирусной инфекцией в республике, сообщили в региональном штабе по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 470 человек. Общее число инфицированных теперь составляет 16993.

Из 470 новых случаев заболевших – 458 человек, из них 67 имеют симптомы средней тяжести, 13 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 258 человек, в Пряжинском районе – 9 человек (Пряжа – 1, поселок Эссойла – 4, поселок Чална – 2, поселок Сяпся – 1, деревня Виданы – 1), в Сегеже – 4 человека, в Кондопожском районе – 14 человек (Кондопога – 8, поселок Гирвас – 2, поселок Спасская Губа – 1, село Кончезеро – 2, поселок Нелгомозеро – 1), в Прионежском районе –28 человек (поселок Шуя – 11, поселок Деревянка – 2, поселок Новая Вилга – 10, село Рыбрека – 2, поселок Кварцитный – 2, село Заозерье – 1), в Костомукше – 61 человек, в Калевальском районе – 1 человек (поселок Боровой), в Суоярви – 6 человек, в Лахденпохье – 1 человек, в Кеми – 11 человек, в Питкярантском районе – 4 человека (Питкяранта – 1, поселок Хийденсельга – 2, деревня Янис – 1), в Муезерском районе – 11 человек (поселок Ледмозеро), в Медвежьегорском районе – 17 человек (Медвежьегорск – 9, село Толвуя – 3, поселок Пиндуши – 3, поселок Повенец – 1, село Челмужи – 1), в Пудожском районе – 14 человек (Пудож – 13, поселок Шальский – 1), в Сортавале – 19 человек, в Беломорском районе – 12 человек (Беломорск – 8, поселок Летнереченский – 1).

За сутки выздоровели еще 409 человек. Всего с начала пандемии выписались по выздоровлению 9834 пациента.

Умерли с начала пандемии 108 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2604,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1599,6 случая, по Северо-Западу – 2137,3.

Напомним, новый рекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки установлен в Карелии 2 декабря.

фото: Кадр из видео

В Петрозаводске дети устроили смертельные игры на дороге (ВИДЕО)

На Березовой аллее школьники перебегали дорогу перед проезжающими машинами, один мальчик чуть не попал под колеса автомобиля.

Трагедией чуть не закончились игры, которые затеяли школьники Древлянки днем 28 ноября у детской площадки на Березовой аллее. Дети перебегали дорогу от детского городка до ТЦ "Столица" и обратно перед двигающими автомобилями. Один мальчик чуть не оказался под колесами машины, которая едва успела затормозить. Водитель с места ДТП не уехал и вызвал автоиспекторов, а играющие со смертью дети сбежали.

История на этом для водителя не закончилась. Какая-то женщина, возможно, родственница одного их мальчиков-нарушителей, устроила разборку с мужчиной. Она пыталась вытащить его из автомобиля. Но водитель вышел из машины и толкнул ее так, что она упала и ударилась головой о тротуар. Приводить в чувство даму, судя по видео потерявшую сознание, пришлось водителю и сотрудникам Госавтоинспекции.

Инцидент попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее подростки чуть не попали под колеса автомобиля, перебегая дорогу на "красный" перед движущимися машинами на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена в Петрозаводске.

фото: Виктор Клюшкин/ ТАСС

Власти планируют, что 20% новоселов в Петрозаводске будут переезжать в коттеджи и таунхаусы

В общем объеме жилищного строительстве Петрозаводска 15% будут составлять коттеджи, а 5% - блокированная застройка.

Такая задача поставлена в проекте изменений в Генеральном плане города, подготовленном администрацией столицы Карелии.

"Принята следующая структура жилищного строительства на период до 2025 года: 5-этажные дома и выше - 45%, 2-4-этажные дома - 35%, коттеджи - 15%, блокированная застройка – 5%", - говорится в документе. Власти города прогнозируют, что объемы жилищного строительства в 2025 году увеличатся в 4 раза и "достигнут среднеевропейского уровня", сказано в проекте Генплана. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Карелии омбудсмен по защите прав человека попросила не беспокоить ее в соцсетях и пожелала всем "спокойной ночи"

Омбудсмен по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко заявила посетителям своей страницы в социальной сети, что готова рассматривать только официально поступающие сообщения, поскольку у нее "нет аппарата" для реакции на прочие жалобы.

На странице в соцсети "Вконтакте" омбудсмен Лариса Бойченко вступила в дискуссию с посетителями, которые требовали от нее внимания к своим проблемам. Бойченко попросила направлять все жалобы на ее официальный сайт, отправлять их по почте либо лично приносить в офис. Такой метод работы уполномоченный объяснила отсутствием штатных единиц, которые могли бы регаировать на обращения людей в соцсети.

Дискуссия развернулась под постом Бойченко, в котором она сообщила о том, что "завершилась ежегодная встреча уполномоченных по правам человека в РФ и ее субъектах очень важными и полезными рекомендациями и инициативами".

Комментаторы попросили Бойченко обратить внимание на их проблемы с позциии правозащитника. Она ответила, что работой с обращениями в соцсетях не занимается.

"Уважаемые обращающиеся, у уполномоченного по правам человека в Республике Карелия нет аппарата, как у других госорганов, просьба написать обращение на официальном сайте или отправить его по обычной почте, или принести в офис - адрес на сайте", - написала Лариса Бойченко .

Ответ уполномоченного не удовлетворил посетителей страницы, однако на это Лариса Бойченко ответила пожеланием им крепкого сна.

"Спокойной ночи!", - резюмировала омбудсен.

Ранее сообщалось, что петрозаводчанка выступила с открытым обращением к уполномоченному по защите прав человека в Карелии Ларисе Бойченко, в котором пожаловалась на отказ медиков выезжать на вызовы и очереди в поликлиниках.

Напомним, Лариса Бойченко заняла пост уполномоченного по правам человека в Карелии в сентябре 2019 года.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Водители продолжают ставить автомобили на бывшей стоянке в центре Петрозаводска (ФОТО)

Водители попадают на штрафы, по привычке оставляя автомобили у гостиницы "Северная".

Напомним, Госавтоинспекции Петрозаводска 30 ноября предупредила петрозаводчан о ликвидации стоянки у гостиницы "Северная".

"Обращаем внимание водителей! У гостиницы "Северная" ликвидируется автостоянка. В настоящее время демаркируется дорожная разметка, сняты ограждения. Остановка, стоянка транспортных средств осуществляется только в один ряд", – говорилось в сообщении.

Читатели "Столицы на Онего" прислали в редакцию фото, на которых запечатлено, что и сегодня, 3 декабря, водители продолжают оставлять машины у гостиницы. Но самое большое количество автомобилей на ликвидированной стоянке было 1 декабря. Машины нарушителей, которые попали на штрафы, были эвакуированы.

фото: © Егор Алеев/ТАСС

Власти Карелии обязались подключить к газовой трубе 16 тыс. домов за 5 лет

Власти Карелии заключили соглашение с "Газпромом", согласно которому планируется обеспечить подключение к природному газу 16 тыс. домовладений.

Об этом сообщил на свой странице Вконтакте глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, "Газпром" планирует за 5 лет увеличить в 10 раз объем инвестиций в строительство газопроводов и газораспределительных станций в Карелии. "Определенные обязательства берет на себя и республика. В течение пяти лет нам необходимо выполнить большой объем работ – построить почти 500 км внутрипоселковых газопроводов для подключения к газу предприятий и более 16 тысяч домовладений", - написал губернатор. Подробнее о планах "Газпрома" читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин объявил срок начала массовой вакцинации от коронавируса в России

Первыми вакцинацию пройдут врачи и учителя.

Президент России Владимир Путин объявил срок начала массовой вакцинации от коронавируса в России. Выступая вечером 2 декабря на видеоконференции по случаю открытия в регионах медицинских центров Минобороны РФ для лечения пациентов с ковидом, глава государства отметил, что в ближайшее время в стране будет произведено более двух миллионов доз вакцины.

"Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию и, конечно, как и договаривались, прежде всего двух групп риска – врачей и учителей", – сказал президент.

Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой приступить к массовой вакцинации в конце следующей недели.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Число заболевших коронавирусом в России стремительно растет

За минувшие сутки выявлено 28 145 случаев COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России зарегистрировано 28 145 случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Из них 5 988 (21,3%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Сутками ранее коронавирусом заразились 25 345 человек.

В итоге за время эпидемии выявлено 2 375 546 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 29 502 пациента. Число выписанных пациентов выросло до 1 859 851.

За сутки в России подтверждено 554 летальных исхода пациентов с коронавирусом. За время пандемии в стране зарегистрировано 41 607 смертей больных с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 77,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 493 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 3 декабря остаются 518 710 человек.

Напомним, 2 декабря в России был зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса за сутки.

В Карелии за сутки еще 470 человек заразились коронавирусной инфекцией.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

В Петрозаводске строители бросили неблагоустроенную дорожку со штырями (ФОТО)

Затянувшийся ремонт лестницы на улице Фрунзе стал серьезной проблемой для безопасности петрозаводчан.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились петрозаводчане, уставшие ждать окончания ремонта лестничного спуска на улице Фрунзе. Подрядчик до сих не доделал как лестницу, так прилегающие к ней дорожки.

"В минувшее воскресенье, 29 ноября, рабочие начали благоустраивать дорожку между домами № 18 и № 20 по улице Фрунзе. Они накрыли дорожку пленкой, установили штыри и … пропали. Сейчас ходить здесь стало небезопасно. В темноте и взрослый, и ребенок могут пораниться о торчащие из земли металлические прутья. Неужели эти штыри так и уйдут под снег? Когда закончится этот ремонт. Все лето ноги ломаем на спуске! И в зиму по разобранной лестнице ходим", – возмущены жители домов по улице Фрунзе.

Ранее в мэрии сообщали, что некачественный монтаж лестниц был выполнен подрядчиком ООО "Свой дом" на улицах Вольной и Фрунзе.

фото: ©Наталья Антонова/vk.com/nataljaantonova

Уродливый пандус установили в сельской школе в Карелии

Представитель общественной организации "Дом карельского языка" Наталья Антонова возмущена тем, как установили пандус в Ведлозерской школе.

Известный языковой активист рассказала на своей странице в соцсети о пандусе, который увидела в Ведлозерской школе, где побывала накануне. Он установлен прямо по центру лестницы, ведущей в учреждение. Удобства от него мало и детям-инвалидам, и их здоровым сверстникам.

"Ну почему так? Почему любое хорошее начинание превращается у нас в уродство или же оскорбление? Ни в коем случае не адресую это к администрации школы: отлично понимаю, что пандус устанавливался, как минимум, по стостраничным стандартам и требованиям, заклейменных не менее десятью печатями и подписями в ряд. Вы видели такое расположение пандуса, например, в Финляндии? Или в других странах? Они как бы и незаметны, но очень удобны в использовании. Здесь же я почувствовала некий "стеб" в адрес инвалидов. Надо? - Получите! Прямо по центру лестничной площадки, где проходят школьные линейки, мероприятия, где бегают ученики на переменах. Теперь, даже тот редкий инвалид-колясочник села почувствует еще большую неловкость, нарочитого к нему отношения. А высота пандуса? Я не понимаю действий людей, предложивших такой вариант. Мне кажется, это уже реальное, буквальное, метафоричное отражение нашей жизни", - пишет Анна Антонова.

Ранее пандус без уклона установили у подъезда многоэтажки в Петрозаводске.

фото: pixabay

Власти Петрозаводска за свои нарушения платят из бюджета: в Петросовете хотят узнать, куда ушли деньги

Судебные иски, которые администрация Петрозаводска проигрывает из-за невыполнения различных законов и нормативных документов, приводят к штрафным санкциям, а расплачиваются за это из бюджета города.

Претензии к мэрии высказала на заседании Петросовета депутат Галина Васильева.

"Хотелось бы знать, какие штрафы администрация города выплачивает, судебные издержки, сколько уходит средств на это… Это тоже очень важно, потому что эти моменты показывают, насколько качественно работает администрация города. Вы очень обтекаемо всегда говорите про эти вещи", - сказала депутат. Кроме штрафных санкций на бюджет города ложится нагрузка по выплате компенсаций гражданам, пострадавшим в результате невыполнения властями своих обязанностей. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Началась выдача новых водительских удостоверений по "многочисленным обращениям граждан"

В России с 3 декабря вступили в силу изменения в паспорте транспортного средства (ПТС), свидетельстве о регистрации машины и водительских удостоверениях.

Как сообщает ТАСС, в соответствии с приказом МВД России, теперь в верхней части лицевой стороны водительского удостоверения расположены надписи на русском, английском и французском языках.

Ранее замначальника Управления регистрационно-экзаменационной деятельности, технадзора и оказания госуслуг ГУОБДД МВД России Сергей Фомочкин сообщил, что перевод водительского удостоверения на английский и французский язык сделан "по многочисленным обращениям наших граждан". Зачем это надо, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Михаил Соколов/ТАСС

Следком Карелии предлагает оштрафовать воспитателя, по чьей вине ребенок выпал из окна

В Карелии будут судить воспитателя учреждения социального обслуживания, где ребенок выпал из окна второго этажа, сообщили в Следкоме республики.

По версии следствия, подозреваемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, оставила в комнате, расположенной на втором этаже соцучреждения, без присмотра 6-летнего воспитанника. Ребенок забрался на подоконник и выпал из окна. Он ударился о землю. В результате падения ребенок получил травму.

Женщина признала свою вину в произошедшем, извинилась перед ребенком. Учитывая эти обстоятельства и то, что соцработник впервые совершила преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, следователь направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела. Он просит для воспитателя наказание в виде судебного штрафа.

Ранее сообщалось, что в Кондопоге двухлетний малыш выпал из окна третьего этажа.

фото: © "Столица на Онего"

"Победа" отменила часть рейсов в Петрозаводск

Петрозаводск оказался среди семи российских городов, куда лоукостер "Победа" отменил более 100 рейсов из-за неготовности навигационных баз данных.

"Победа" отменила до конца декабря около 30% рейсов в Астрахань, Ижевск, Киров, Курган, Магас (Ингушетия), Петрозаводск и Ярославль. Это следует из системы бронирования авиабилетов лоукостера и сезонного расписания полетов, опубликованного на официальных сайтах аэропортов, пишет РБК.

По аэропортам этих семи городов в маршрутной сетке "Победы" к моменту ввода новой структуры воздушного пространства в европейской части России (начинает действовать с 3 декабря) поставщик навигационных баз данных Jeppesen не успел обновить информацию из-за "нарушения российскими авиационными властями рекомендованных сроков публикации поправок", говорилось в обращении летного директора "Победы" Дениса Петрикова к пилотам.

"Победа" решила не отменять все рейсы в семь российских городов благодаря включению в состав летных экипажей пилотов-инструкторов, которые будут помогать сажать самолеты в аэропортах, по которым не обновлены данные, "вслепую", т.е. по указаниям диспетчеров и бумажным картам. Но частичной отмены рейсов было не избежать, потому что число таких полетов ограничено количеством инструкторов в штате лоукостера, сообщил РБК источник в компании.

Ранее сообщалось, что дополнительные полеты из Петрозаводска в Москву с 26 декабря будут выполнять лайнеры авиакомпании "S7 Airlines".

фото: © Илья Тимин

Мест для больных коронавирусом в ковид-центрах Карелии становится все меньше

В стационарах Карелии осталось всего 21,6% свободных коек для лечения больных коронавирусом.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась на 3 декабря до 21,6%, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, что сутками ранее этот показатель равнялся 24,3%.





По данным на 3 декабря, в стационарах находятся 750 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 621 - в состоянии средней тяжести, 112 тяжелобольных и четыре пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, за сутки еще 470 человек заразились коронавирусной инфекцией в республике.

фото: Министерство культуры Республики Карелия / ВК

Съемки дачной комедии начались в Петрозаводске (ФОТО)

В арт-пространстве "Синий коридор" в столице Карелии завершилось создание павильона для дачной комедии "Хау а ю" Алексея Бабенко.

Команда Союза кинематографистов Карелии и проекта приграничного сотрудничества "LOKKI" приступила к съемкам фильма "Хау а ю" Алексея Бабенко. Об этом сообщает Минкульт республики.

"В бывшем кабинете Александровского завода воссоздан съемочный павильон, изображающий старый деревенский дом изнутри с советским дизайном. Все предметы интерьера настоящие, бывалые и живые. Они отслужили свой срок в домах и могли легко оказаться в груде мусора, однако были замечены зорким взглядом режиссера кинокартины и художником-постановщиком. Нередко люди и сами предлагали забрать их вещи, потому что в противном случае они были бы выброшены и забыты", - рассказывают в министерстве.

В планах у режиссера представить свою работу, созданную в уникальном павильоне Петрозаводска, на фестивалях и показать в карельских кинотеатрах.

Ранее председатель Союза кинематографистов Карелии Алексей Бабенко заявлял о вере в то, что кино поможет преодолеть республике кризис.

фото: pixabay

Власти Петрозаводска больше не могут брать крупные кредиты в банках – долг и так на пределе

Муниципальный долг Петрозаводска в 2021 году почти достигнет предельно возможного уровня.

Это следует из проекта бюджета города на 2021 год, который принял в первом чтении Петросовет.

Согласно документу, размер муниципального долга достигнет 2,2 млрд рублей, что составит 93% к объему налоговых и неналоговых доходов городской казны.

По этой причине власти города больше не смогут брать крупные кредиты в банках, как это было в прежние годы, чтобы покрывать дефицит бюджета.

Подробнее о проблемах, которые ждут городскую казну в 2021 году, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ГИБДД Карелии

Госавтоинспекция Карелии предупреждает водителей об ухудшении дорожной обстановки

Гололед и плохая видимость ждут водителей на трассах в Карелии.

"Наши автокорреспонденты информируют о дорожной обстановке в республике – легкий мороз, около -2 градусов, гололедица, метель и недостаточная видимость на дороге", – пишут в паблике Госавтоинспекции Карелии.

Автоинспекторы советуют водителям быть осторожнее выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал, не допускать резких маневров и экстренного торможения.

"Если вы не успели "переобуть" свой автомобиль в шины по сезону, выезд на нем будет опасен, как для вас, так и для других участников движения. В этом случае разумнее воспользоваться альтернативными видами транспорта", – пишут в паблике.

фото: ©Столица на Онего

На планируемом мусороперерабатывающем комплексе в Карелии предполагается утилизировать 15% отходов

Республиканские власти рассчитывают построить комплекс в 2023 году.

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии разместило на официальном сайте государственных торгов проект концессионного соглашения о создании и эксплуатации в республике объектов, где осуществляется сбор, обработка и захоронение твердых коммунальных отходов. Проект предусматривает строительство к 2023 году крупного мусороперерабатывающего комплекса и полигона для захоронения отходов, срок эксплуатации которых составит 30 и 25 лет соответственно.

Предполагается, что комплекс будет перерабатывать более 84% поступающих на него отходов. Стоимость проекта оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

Читайте подробнее в статье "Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора".

фото: © facebook.com/aleksey.tsykarev.1

Эксперт ООН по правам коренных народов из Карелии поддержал международный флешмоб

Акция в Интернете направлена на повышение внимания к правам человека при восстановлении мира после пандемии коронавируса.

Эксперт ООН по правам коренных народов из Карелии Алексей Цыкарев присоединился к флешмобу, запущенному Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелетт. Она призвала извлечь уроки из пандемии коронавируса и уделить правам человека центральное место в восстановлении мира после ковида.

Алексей Цыкарев выложил в Интернет свои фото с плакатом на русском и английском языках "Восстановить лучше, чем было. Боремся за права человека". Эксперт ООН из Карелии призвал всех поддержать эту акцию.

фото: "Северсталь"

Градообразующее предприятие Карелии направило 5 млн рублей на борьбу с коронавирусом

"Карельский окатыш" направил пять миллионов рублей на помощь Межрайонной больнице №1 в Костомукше

Направленные средства пойдут на лечение пациентов с COVID-19, сообщает отдел коммуникаций компании "Северсталь".

В ноябре "Карельский окатыш" передал костомукшским медикам 1000 защитных костюмов и столько же респираторов. Дополнительно на помощь межрайонной больнице выделено 5 миллионов рублей. Из них 500 тысяч рублей направлено на обеспечение пациентов больницы кислородом. На сумму 430 тысяч рублей закуплено дорогостоящее лекарство для лечения тяжелой формы заболевания коронавирусом. Оставшиеся средства пойдут на приобретение средств индивидуальной защиты для медицинского персонала.

Сообщается также, что в первую волну эпидемии "Карельский окатыш" направил более 1 миллиона рублей на оборудование системой подачи кислорода инфекционного отделения и главного корпуса больницы, а также предоставил помещения профилактория "Горняк" для организации обсерватора, при этом взяв на себя затраты по коммунальным платежам. От комбината также была передана большая партия средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования для стационара. Благодаря помощи "Северстали" в размере около 2 миллионов рублей отремонтирован компьютерный томограф, необходимый для диагностики пневмонии.

Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом в России стремительно растет.

фото: pixabay

Стало известно, "кто виноват" в сокращении инвестиций в экономику Карелии

На сокращение инвестиций в основной капитал, произошедшее в Карелии в 2020 году, больше всего повлиял спад в сферах общепита, транспортировки и хранения.

Это следует из отчета Карелиястата об основных итогах инвестиционной деятельности за январь-сентябрь.

Больше всего сократились объёмы инвестиций в транспортировку и хранение (в 2,3 раза), а также в деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (в 1,8 раза).

Но есть и такие сферы бизнеса, где инвестиции выросли в несколько раз.

Обо всем этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ИА "Республика" / Сергей Юдин

Более 550 дополнительных рабочих мест создано на предприятиях Карелии

За третий квартал 2020 года в Карелии создано 556 дополнительных рабочих мест на предприятиях и в других организациях, которые не относятся к субъектам малого бизнеса.

Это следует из отчета Карелиястата о ситуации на рынке труда республики.

Принятые на эти вакансии работники составили 5% от общего количества сотрудников, трудоустроенных за отчетный период. Ранее Управление труда и занятости Карелии опубликовало список ведущих промышленных предприятий, которые нуждаются в специалистах. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".