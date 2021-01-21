Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © Администрация Петрозаводска

Мост на улице Кирова в Петрозаводске откроют ночью

Закрытый на ремонт 14 июня прошлого года мост на улице Кирова откроют 23 января, в субботу.

Как сообщили в правительстве Карелии, мост на улице Кирова, который ремонтировали более полугода, откроют без помпезности и перерезания красной ленточки 23 января, а точнее - в ночь на субботу.

Напомним, ремонт моста, начатый 14 июня 2020 года затянулся из-за недобросовестного подрядчика, которого пришлось сменить.

Из-за затягивания проведения работ Минтранс Карелии расторг контракт с компанией "ПроектКомСтрой", выполнявшей ремонт моста на улице Кирова в Петрозаводске, и заключил договор с ООО "Технострой". Согласно условиям контракта, наведение переправы должно было быть завершено в декабре прошлого года, но открытие задержалось из-за подготовки документации.

Стоимость нового железобетонного моста через Неглинку, длина которого 22,1, а ширина 19,5 метров, – 98,5 млн рублей.

фото: © pixabay.com / Pexels

Власти Карелии сообщили о резком росте аварий на электросетях

В Карелии зафиксировано увеличение числа аварийных отключений электроэнергии в ряде районов в начале 2021 года.

Об этом сообщила вице-премьер правительства по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина на заседании Заксобрания Карелии в четверг, 21 января.

"В начале текущего года в Прионежском и Пряжинском районах резко увеличилось количество аварийных отключений электроэнергии. Наиболее сложная ситуация сложилась в Новой Вилге, Чалне, Бесовце, Верховье, Маткачах, Виданах и Шуе. В указанных населенных пунктах расположено большое количество индивидуальных жилых домов … Отопление данных домов осуществляется за счет электроэнергии. И в результате резкого понижения температуры воздуха это привело к значительному росту потребления электроэнергии", - заявила Чебунина.

Как рассказала Оксана Чебунина, отключения света в основном происходят в период с 23 часов до часа ночи. В ночное время хозяева домов используют электричество по более низкому тарифу.

"Загрузка большинства трансформаторных подстанций в дневное время составляет 70% от номинальной мощности, а в ночное время 130% и более. В результате превышения потребителями проектной мощности в подстанциях происходит падение уровня напряжения в сети и выход из строя оборудования подстанции, что, в свою очередь, является причиной перерывов в электроснабжении потребителей", - пояснила она.

Оксана Чебунина сообщила, что сетевые организации предпринимают оперативные меры по улучшению надежности электроснабжения населенных пунктов, где происходят отключения.

Вице-премьер правительства заявила, что для дальнейшего развития ИЖС требуется строительство новых или реконструкция существующих трансформаторных подстанций.

"В настоящее время рассматривается вопрос строительства дополнительной подстанции "Прионежская", что позволит разгрузить электроснабжение как раз указанных поселков - это Бесовец, Чална, Шуя и других. Удовольствие, конечно, не из дешевых. Ориентировочная стоимость сейчас составляет порядка 600 млн рублей", - сказала она.

Также Оксана Чебунина заявила, что снижение нагрузки на электросети возможно путем перевода индивидуальных жилых домов на отопление природным газом.

Ранее владельцы домов в коттеджном поселке "Северные просторы" написали очередное обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором сообщили о проблемах с обеспечением электроэнергией населенного пункта. Люди также пожаловались на отписки, которые они получают в ответ на просьбы о помощи.

фото: © администрация Питкярантского района

Глава администрации Питкярантского района Карелии ушел в отставку после аварии на сетях

Сегодня глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин написал заявление об отставке, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Артур Парфенчиков считает, что таким образом, Дмитрий Юрьевич Трошин взял на себя ответственность за аварию на городских сетях холодного водоснабжения, в результате которой более 10 тысяч горожан на протяжении нескольких дней оставались без воды.

В кратчайшие сроки Минстрою Республики Карелия совместно с коммунальными службами удалось восстановить водоснабжение в городе. Однако перебои в подаче воды в некоторых домах до сих пор возникают.

"Считаю подобную ситуацию недопустимой, а решение Дмитрия Трошина уйти в отставку, взяв на себя ответственность, абсолютно верным. При этом понимаю, что ситуация высветила проблемы, характерные для многих районов республики и решать их нам предстоит комплексно. Однако в ситуации с Питкярантой есть четкое понимание ответственных за подготовку сетей к зимнему периоду и несвоевременное реагирование на возникающие проблемы", - написал Парфенчиков.

Глава Карелии предполагает, что оценку ситуации дадут и правоохранительные органы.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода.

Затем на сетях, где произошла авария из-за морозов, начали срочно строить новый водопровод. Участок представители власти назвали параллельной веткой водопровода.

19 января власти Карелии заявили о восстановлении водоснабжения в Питкяранте. Однако местные жители сообщали, что некоторые объекты по-прежнему находятся без воды.

фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

Еще два человека умерли от коронавируса в Карелии

В Карелии от COVID-19 скончались еще два пациента, сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью.

В Карелии подтверждены еще две смерти от коронавирусной инфекции.

В Медвежьегорской ЦРБ скончался житель поселка Пиндуши 1960 года рождения, в больнице скорой медицинской помощи скончался житель поселка Новая Вилга 1955 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания, заявили в опрештабе.

Общее число жертв коронавируса с начала пандемии достигло в Карелии 209 человек.

Ранее сообщалось, что в Карелии коронавирус обнаружен у 275 человек за сутки.

фото: ТОС СОЛОМЕННОЕ / ВК

Здание старого Дома культуры в Петрозаводске превратится в сетевой магазин

В Соломенном здание бывшего ДК готовят к открытию в нем сетевого магазина.

В здании бывшего Дома культуры в Соломенном откроется магазин "Пятерочка". Об этом сообщается в паблике "ТОС СОЛОМЕННОЕ" в соцсети.

В посте говорится, что на данный момент идет набор сотрудников в новый магазин.

Расположенное в районе Соломенного здание Дома культуры длительное время находилось в запустении, потом там начался ремонт. Объявление на заборе, ограждающем объект, сообщает о скором открытии магазина.

Ранее сообщалось, что магазины вместо спортзалов продолжают открываться в физкультурном центре "Ягуар" в Петрозаводске.

фото: Надежда Васильева

Московский инвестор пообещал вложить 1,5 млрд рублей в туркомплекс в Карелии

Власти Карелии рассчитывают на строительство туристического комплекса стоимостью 1,5 млрд, который войдет в сеть аналогичных объектов в разных регионах России.

Этот проект обсуждался на совещании правительства республики, посвященном социально-экономическому развитию Калевальского района.

По словам главы района Валентины Булавцевой, московский инвестор собирается построить сеть туркомплексов в 10 регионах России, и первый из них – в Калевале. С этой целью инвестор зарегистрировал в районе ООО "Красная деревня", которое займется реализацией проекта. Согласно проекту, в 8 километрах от Калевалы планируется арендовать участок площадью 22 гектара, построить там отель на 150 мест, коттеджи, ресторан, спорткомплекс с бассейнами и пляж на берегу озера. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © кадр из видео

Сильная метель в Петрозаводске стала причиной большого количества мелких аварий (ВИДЕО)

Метель и снегопад обрушились на Карелию, водителей просят отказаться от поездок на личном авто.

А паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" очевидцы сообщают, что из-за ухудшения погодных условий – метель и снегопад – в городе утром произошло много ДТП.

Видеокамеры компании "Ситилинк" и Сампо.ру запечатлели происшествия.

Так, на улице Гоголя пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, а таксист, попытавшийся их объехать, застрял на поребрике.



фото Николай Смирнов

Ранее ГИБДД Карелии обращалась к водителям с просьбой не выезжать на дорогу на личных авто в связи с плохими погодными услвоиями.

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

Следком возбудил уголовное дело по факту исчезновения мужчины и женщины в Карелии (ФОТО)

В Карелии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины и женщины, сообщают в региональном Следкоме.

Петрозаводские следователи для выяснения всех обстоятельств произошедшего возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 26-летнего мужчины и 35-летней женщины.

Уголовоное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, восьмого января этого года мужчина и женщина на машине выехали в направлении поселка Пай Прионежского района. Впоследствии сгоревший автомобиль, на котором передвигались пропавшие, был обнаружен в лесном массиве в 30 километрах от поселка Пай.

В настоящее время местонахождение мужчины и женщины неизвестно. Проводятся поисковые мероприятия.

Разыскивается Саян Евгений Юрьевич, 1994 года рождения. Приметы: рост 178 см, нормального телосложение, волосы русые короткие, глаза серо-зеленые. Был одет: в кожаную черную куртку, черные спортивные штаны, черные ботинки, темно-синяя шапка. С собой черная кожаная мужская сумка.

В розыске также находится Жвирко Светлана Сергеевна, 1985 года рождения. Приметы: рост около 165 см, среднего телосложения, глаза серые, волосы средней длины, светлые, окрашены. Была одета: в черный пуховик с капюшоном "Columbia", темно-синие спортивные брюки, обута в кроссовки черного цвета.

"Лицам, обладающим какой-либо информацией о месте нахождения мужчины и женщины, необходимо обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия по телефонам: 592-590, либо по телефону 02", - сообщают в Следкоме.

фото: © "Столица на Онего"

Госавтоинспекция Петрозаводска установила личность пешехода, которого сбил экскаватор

Пострадавший в ДТП на проспекте Александра Невского более недели находится без сознания в нейрохирургическом отделении БСМП Петрозаводска.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, сосед по общежитию опознал пострадавшего. Им оказался 54-летний петрозаводчанин.

Напомним, 14 января в районе дома № 46 по проспекту Александра Невского 49-летний водитель, управляя колесным экскаватором Hitachi, совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение БСМП. Мужчина не приходил в сознание.

фото: © pixabay.com

Ледяной дождь накроет четыре района Карелии

Непогода надвигается на Приладожье, сообщи в МЧС Карелии.

По данным ведомства, 22 января местами, преимущественно по юго-западным районам Карелии, ожидается ледяной дождь.

Под действие неблагоприятного явления попадают Лахденпохский, Питкярантский, Сортавальский, Суоярвский районы.

В МЧС Карелии рекомендуют жителям данных районов не приближаться к проводам, провисшим низко над землей, не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода. Рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач.

Ранее сообщалось, что снегопад обрушится на север Карелии.

фото: © shutterstock.com/Thirdparty

Житель Карелии зарезал пенсионерку и ее сына в Крещение

В Суоярви взяли под стражу 57-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве двух человек, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 19 января 57-летний мужчина в Суоярви пришел домой к своим знакомым, 74-летней женщине и ее 38-летнему сыну. Между ними произошел конфликт. Гость набросился на пенсионерку и ее сына с ножом, нанес множественные колото-резаные раны. В результате потерпевшие скончались на месте происшествия, а убийца скрылся.

Представители Следкома и уголовного розыска МВД по Карелии задержали обвиняемого. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Мужчине грозит 20 лет тюрьмы.

Ранее Следком возбудил уголовное дело по факту исчезновения мужчины и женщины в Карелии.

фото: ptzgovorit.ru

Деньги за срыв контракта по советскому долгострою в Петрозаводске взыщут с проектировщиков

Арбитражный суд Карелии вынес решение, связанное со срывом проектирования реконструкции двух заброшенных зданий медицинского назначения в Петрозаводске – долгостроя советских времен.

В 2018 году Управление капитального строительства Карелии заключило контракт с ООО "Центр Групп СПБ" на подготовку проектной документации для реконструкции этих зданий, чтобы разместить там больницу и поликлинику.

Однако результат вызвал претензии у "Карелгосэкспертизы" - она выдала отрицательное заключение на проект. УКС в одностороннем порядке расторгло контракт с проектной организацией и потребовало вернуть заплаченные за работу деньги.

Подробнее о решении суда, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Площадка для выгула и дрессировки собак появилась в Петрозаводске (ФОТО)

Петрозаводчане могут выгуливать собак на оборудованной площадке в Приозёрном парке, сообщают в мэрии Петрозаводска.

Площадка для выгула собак оборудована в Приозёрном парке Петрозаводска, сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

"Конструкции на ней расставлены таким образом, что составляют для питомцев игровую полосу препятствий и подойдут, в том числе, для проведения соревнований", - заявляют в администрации.

В парке установлены урны и скамейки, а также обустроена беседка и смонтированы ёмкости для уборки продуктов жизнедеятельности собак.

С 1 января россиянам запретили брать с собой на пляж животных.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Внедорожник пытался протащить фуру по центру Петрозаводска (ВИДЕО)

Большегруз застрял у гостиницы "Северная" в столице Карелии.

Как сообщают читатели "Столицы на Онего", инцидент произошел сегодня, 22 января, днем на пересечении улицы Энгельса и проспекта Ленина. Фура не смогла подняться в горку по Энгельса, дорога была скользкой.

Большегруз пытался вытащить внедорожник с помощью троса. Но попытки сдвинуть фуру были неудачными – трос порвался, автомобиль застрял у гостиницы "Северная".

Ранее сообщалось, "легковушка" улетела под "Камаз" на трассе в Карелии.

фото: pixabay

Какую зарплату в Карелии обещают платить, и за какие деньги люди готовы работать: исследование

Средний размер зарплаты, которую предлагают работодатели в объявлениях о вакансиях, в Карелии достиг 42264 рубля.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного экспертами онлайн-платформы по поиску работы HeadHunter.

Кандидаты на рабочие места готовы согласиться на более скромный заработок. Средний размер зарплаты, который они указали в резюме - 38250 рублей. Как эти данные соотносятся с официальной статистикой, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: официальный сайт Паккайне

Что стало с самым "старым" карельским Дедом Морозом - Паккайне - рассказали в Управлении по туризму

Карельский родственник Деда Мороза – персонаж по имени Паккайне – который более 15 лет был единственным новогодним брендом Карелии, может пасть жертвой конкуренции.

Туристам, которые приезжают в Карелию, показывают два альтернативных проекта – вотчину Талви Укко и поместье Деда Халла.

Оба этих объекта находятся поблизости от Петрозаводска, а "место жительства" Паккайне – город Олонец. Много лет подряд там проходили Игры Дедов Морозов, на которые съезжались "сказочные дедушки" со всей России.

Что говорят об этих брендах в Управлении по туризму республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Жители "деревяшек" в Петрозаводске 11 дней сидят без воды

Жители деревянных домов на улице Луначарского остались без водоснабжения из-за аварий на внутридомовых сетях.

В редакции "Столицы на Онего" обратились петрозаводчане, которые уже 11 дней сидят без воды.

"В доме №49 по улице Луначарского и во многих других деревянных домах с 10 января отсутствует вода в квартире, трубы в подвале замерзли и не утеплены. Где-то прорвало и все заледенело. Кто-то из соседей держит кран с водой постоянно открытым, чтобы трубы также не замерзли", - рассказали читатели.

Жители "деревяшек" обращались несколько раз в управляющую компанию ПетроГИЦ и ЕДДС, но воды в домах по-прежнему нет.

"21 января в приемной Государственный комитет по строительному, жилищному и дорожному надзору по телефону сказали, что управляющая компания ПетроГИЦ проблему обещали решить до субботы, 23 января, до потепления и плюсовой температуры, так как замерзшие трубы могут лопнуть. Со слов специалиста по информации ПетроГИЦ на начало недели оставалось более 60 домов. Допустимо ли решать проблему с водоснабжением в Петрозаводске в течение двух недель, когда на улице было до -27?" – возмущаются петрозаводчане.

Ранее сообщалось, около 500 жителей Карелии до сих пор сидят без воды из-за аварий на водопроводах.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

В Карелии коронавирус обнаружен у 275 человек за сутки

Оперштаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки COVID-19 обнаружен у 275 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 275 человек. Из этого числа заболевших – 267 человек, из них 50 имеют симптомы средней тяжести, 8 – в тяжелом и двое в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает оперштаб.

Подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. Выздоровели еще 302 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5439,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2491,2 случая, по Северо-Западу – 4294,4.

фото: © "Столица на Онего"

Из-за плохой погоды ГИБДД Карелии просит не выезжать на дорогу на личных авто

В условиях сильного снегопада госавтоинспекция призывает водителей по возможности отказаться от выездов на личном автотранспорте.

"Водителям, кому предстоит управлять автомобилем, рекомендуем выбирать безопасную скорость, соответствующую конкретным дорожным условия", - рекомендует ГИБДД.

Также автомобилистам посоветовали соблюдать боковой интервал и дистанцию, не выполнять резких маневров, использовать плавный стиль вождения.

Ранее МЧС Карелии предупреждало, что на республику надвигается снегопад и метель. Непогода будет властвовать не территории Карелии сутки, а после сменится оттепелью и дождем.

фото: Дмитрий Беленихин / ВК

Автомобилисты оказались в заложниках заваленной снегом штрафстоянки

Фотограф Дмитрий Беленихин рассказал, как пытался эвакуировать автомобиль с территории штрафной стоянки.

Дмитрий Беленихин рассказал в соцсети, что штрафстоянка на Курганском проезде завалена снегом. Оттуда, по его словам, не могут выбраться автомобилисты.

Автор поста сообщил, что прибыл на стоянку, чтобы помочь выбраться оттуда другому автолюбителю.

"Помогать вызволять машину я приехал на хорошем джипе, но заехать на саму стоянку не решился, так как снега по колено. И лишь посередине накатана короткая и глубокая колея. Как здесь орудует эвакуатор, непонятно. Видимо, из колеи старается не выезжать, следов почти нет", - сказал Беленихин.

По его словам, для ликвидации снежных завалов потребовалась помощь специальной техники.

"Пришла администратор, говорит: "Весь день хоть сама выталкивай". Связались с "хозяином" стоянки, пообещавшим прислать эвакуатор для эвакуации эвакуированных машин со штрафстоянки. Прибывший эвакуатор на стоянку заезжать не стал, водитель взял лопату и занялся раскопками и "толкалками", в которых снова довелось поучаствовать и мне. Общими усилиями выбрались из снежно-стояночной западни и поехали к административной будке оформлять документы", - заявил автор публикации.

Ранее сообщалось, что фотограф Дмитрий Беленихин был возмущен и расстроен появлением двух столбов, испортивших вид на храм в Олонце.

фото: паблик Вконтакте пожарно-спасательного отряда Костомукши

"Легковушка" улетела под "Камаз" на трассе в Карелии (ФОТО)

В жестком ДТП под Костомукшей пострадал один человек.

Как сообщается в официальном паблике пожарно-спасательный отряда Костомукши, сегодня, 22 января, в 10:50 подразделение (5 человек, 1 единица техники) привлекалось для ликвидации последствий ДТП. На автодороге "Кочкома-Госграница" столкнулись два автомобиля, которые двигались в попутном направлении.

"Новости Костомукши" уточнили, что водитель автомобиля "Лада Калина" не учёл метеоусловия и врезался с автомобилем "Камаз". Пассажиру "легковушки" была оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Карелии молодая женщина устроила ДТП на "встречке" и получила травмы.

фото: © кадр из видео

В Петрозаводске разыскивается похититель в шапке-медвежонке (ВИДЕО)

В Петрозаводске разыскивают мужчину и женщину, подозреваемых в кражах, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска устанавливают личности и местонахождение граждан, подозреваемых в совершении хищений из магазина.

Полицейские просят всех, кто обладает информацией о разыскиваемых, сообщить сведения по телефону: +7 921 018 09 05. Конфиденциальность гарантируется.

Костомукшская компания "Ягоды Карелии" открывает производства в других районах республики

Компания "Ягоды Карелии", зарегистрированная в Костомукше, расширяет производство и размещает новые мощности в других районах республики.

Об этом сообщил на совещании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, "Ягоды Карелии" собираются выращивать в Калевальском и других районах республики различные ягодные культуры: жимолость, смородину, облепиху, черноплодную рябину. Компания покупает производственные помещения и специальную технику. Выращенные ягоды будут предназначены для профильного производства варенья, соков и другой продукции, размешенного в Костомукше. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Муниципалитеты Карелии получат более 159 миллионов рублей на формирование современной городской среды

Самый большой объем субсидий достанется Петрозаводску.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства о распределении субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды. Общий объем средств, выделенных из карельской казны на эти цели, составляет более 159 миллионов рублей.

Самый большой объем субсидий – почти 81,5 миллиона рублей – достанется Петрозаводскому городскому округу. Сортавальский район получит около 12,3 миллиона, Кондопожский – 9,5 миллиона, Олонецкий – 8,2 миллиона, Пудожский – 6,8 миллиона, Сегежский – 6,6 миллиона, Медвежьегорский – 5,2 миллиона, Питкярантский – 4,4 миллиона, Суоярвский – 4,3 миллиона, Лахденпохский – 3,2 миллиона, Прионежский и Лоухский – 2,6 миллиона, Муезерский – 2,1 миллиона, Беломорский – 1,8 миллиона, Кемский – 1,4 миллиона, Калевальский – 1,5 миллиона, а Костомукшский городской округ – 3,6 миллиона рублей.

фото: © "Столица на Онего"

Снегопад обрушится на север Карелии

МЧС Карелии предупреждает об ухудшении погодных условий в нескольких районах Карелии.

По данным ведомства, утром и днем 23 января местами, преимущественно по центральным и северным районам республики, ожидается сильный снег.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Костомукша и Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Сегежский, Суоярвский районы.

В МЧС рекомендуют не приближаться к проводам, провисшим низко над землей, не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода. При выезде на личном автотранспорте необходимо убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность. В МЧС просят ограничить нахождение детей на улице, а также ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

Ранее сообщалось, что непогода придет в 13 районов Карелии.

фото: © паблик Вконтакте "Карелия: Питкяранта news"

В Карелии полицейские эвакуировали с озера двух маленьких фигуристок, катавшихся рядом с полыньей

В Питкяранте две девочки катались на коньках по проливу, который полностью не замерзает.

Инцидент произошел 20 января в Питкяранте. Сотрудники целлюлозного завода заметили неподалеку от заводского моста на льду беспечно катающихся на коньках двух девочек. Их не смутило даже то, что данный пролив не замерзает полностью и в непосредственной близости от их развлечения находится огромная полынья - излюбленное место зимовки уток, пишут в паблике "Карелия: Питкяранта news".

Сотрудники завода вызвали полицию. Полицейские сняли детей со льда, провели разъяснительную беседу.

"Данное происшествие показало, что несмотря на недавнюю трагедию гибели в реке Хелюля шестилетнего Филипа, не все родители донесли до своих детей понимание об опасности льда", - пишут в паблике.

Ранее сообщалось, что рыбак погиб на озере в Карелии, где оторвалась льдина.

фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

Юного жителя Карелии отправили в колонию на 8 лет за попытку открыть наркобизнес в Мурманске

Петрозаводчанин получил 8 лет колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков в Мурманске.

В Мурманске суд вынес приговор 20-летнему жителю Петрозаводска, пишет b-port.com.

Юноша обвинялся в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Известно, что в марте 2020 года молодой человек прибыл из Петрозаводска в Мурманск на поезде. Получив информацию о местоположении тайника, он отправился за ним.

Наркотики были спрятаны в посёлке Молочный. Молодой человек взял более 220 граммов наркотического средства и расфасовал на отдельные свёртки для дальнейшей реализации. Продать наркотики он не успел, так как был задержан сотрудниками УФСБ.

Молодого человека признали виновным и приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.

фото: © shutterstock.com/Elnur

Попадались ли вы на удочку дистанционных мошенников? (ОПРОС)

Жители Карелии за год перевели мошенникам более 180 млн рублей.

В минувшем году в Карелии отмечен рост преступлений, совершенных дистанционно. Так, по сравнению с 2019 годом, количество дистанционных преступлений увеличилось на 49% и составило 2885 фактов. Под влияние негативной тенденции попали все районы республики, но наибольшее количество заявлений зарегистрировано в Петрозаводске, Костомукше, Кондопоге и Сегеже.

На удочку мошенников попался недавно и депутат Заксобрания Андрей Мазуровский, который перевел 692 тысячи рублей на 22 неизвестных номера.

А вы попадались на удочку дистанционных мошенников?

Ответить на вопрос можно здесь.

фото: © ТАСС/Валерий Шарифулин

В Карелии от пневмонии умерла 89-летняя бабушка

Всего в республике за время эпидемии скончались 110 больных пневмонией, сообщили в оперштабе Карелии.

За сутки 22 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией и одна 89-летняя женщина скончалась, тест на COVID-19 у нее был отрицательный.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4302 пациента, 110 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: страница главы РК Вконтакте

Парфенчиков оценил шансы избежавшего приватизации совхоза стать "крепким предприятием"

Объединение производственных мощностей государственного совхоза "Ведлозерский" и бывшей частной компании "Пряжинское" позволило увеличить производство и создать рабочие места.

Об этом сообщил на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

После отказа от планов приватизации совхоз "Ведлозерский" получил бюджетные средства для приобретения и восстановления бывшего частного сельхозпредприятия АО "Пряжинское".

"На территории поселка возобновлена производственная деятельность, а это и рабочие места – сейчас здесь трудятся 21 человек, в основном местные жители, и налоговые поступления в районный бюджет… Считаю, что у объединенного совхоза "Ведлозерский" есть все шансы стать крепким предприятием, и первые шаги для этого уже сделаны", - пояснил губернатор. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".