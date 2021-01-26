Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Мишустин посетит Карелию с рабочим визитом

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин приедет в Карелию на этой неделе.

Как стало известно "Столице на Онего" из источника, близкого к правительству республики, в пятницу, 29 января в Петрозаводск приедет Михаил Мишустин. Подробности визита пока не разглашаются.

Напомним, к приезду премьер-министра Мишустина правительство Карелии готовилось еще в феврале прошлого года. Ожидалось, что республика, готовящаяся отметить 100-летний юбилей, станет одним из первых регионов, в которых побывает новый глава правительства. Но поездка тогда не состоялась. А вскоре из-за пандемии планы у Мишутина изменились.

Напомним, Карелию причислили к самым отсталым регионам по уровню социально-экономического развития. Минфин России разработал специальные меры поддержки для 10 таких регионов. Им будет выделено в течение пяти лет 50 миллиардов рублей.

Куратором Карелии, как региона со слабой экономикой, является глава Минэка РФ Максим Решетников.

фото: © ИТАР-ТАСС/Зураб Джавахадзе/Архив

Конфликт на парковке в Петрозаводске закончился перестрелкой с двумя пострадавшими

МВД по Карелии проводит проверку по делу о стрельбе из травматического оружия на парковке на Кукковке.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 24 января, в районе парковки на Карельском проспекте. Представители одной из национальных диаспор устроили разборку. Конфликт, возникший на бытовой почве, закончился перестрелкой. Идин из его участников использовал травматический пистолет.

Как рассказали "Столице на Онего" в пресс-службе МВД Карелии, сообщение о перестрелке зарегистрировано в воскресенье около 17 часов. Двум из пяти участникам конфликта была оказана медицинская помощь. Один из пострадавших был госпитализирован.

"Все участники конфликта установлены. Мужчины знакомы между собой. Вечером 25 января они были доставлены в УВД. В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - заявили в МВД республики.

Как пишет "Karelia.news" со ссылкой на очевидцев, в ходе перестрелки также задели стоящую на парковке машину, окно офиса на втором этаже стоящего рядом здания и железную дверь.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске пенсионер повредил неправильно припаркованный, по его мнению автомобиль, а потом напал с ножом на водителя.

фото: Столица на Онего

Одному из бывших руководящих сотрудников МЧС Карелии грозит 15 лет лишения свободы за взятки

Прокурор Костомукши утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о получении взяток должностным лицом, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

Прокурор Костомукши утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего замначальника отдела надзорной деятельности по Костомукше, Калевальскому и Муезерскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Карелии.

В ходе предварительного следствия установлено, что в марте 2020 года замруководителя отдела надзорной деятельности провёл плановую выездную проверку соблюдения требований пожарной безопасности в помещении бара, расположенного в Костомукше, в ходе которой выявил ряд нарушений. После проведения проверки сотрудник МЧС получил от собственника заведения 35 тысяч рублей за укрытие факта несоблюдения требований пожарной безопасности.

Кроме того, в сентябре-октябре 2020 года этот же сотрудник потребовал от собственника магазина автозапчастей в Костомукше 150 тысяч рублей за невключение магазина в план проведения проверок на 2021 год. О данном факте предприниматель сообщил в правоохранительные органы. Так, 9 октября 2020 года около здания магазина сотрудник МЧС был задержан после получении первой части взятки в сумме 50 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

фото: © "Столица на Онего"

Принимать детей в первые классы в Петрозаводске будут по месту прописки

Приемная кампания в первые классы школ столицы Карелии начнется 1 апреля по новым правилам.

С этого года меняется порядок зачисления в первые классы. Согласно федеральному законодательству теперь чтобы попасть в школу, ребенок должен проживать на территории, которая находится рядом с учреждением. В настоящее время администрация Петрозаводска разрабатывает распорядительный акт о закреплении конкретных территорий за школами города. Этот документ должен быть издан до 15 марта, а до 25 марта опубликован на сайтах образовательных учреждений.

"Конечно, родители должны получить такую информацию как можно раньше, чтобы понимать, куда будет поступать их ребенок. Поэтому управление образования уже завершает эту работу. В феврале мы будем готовы обнародовать эту информацию, разметив ее на сайте администрации в разделе "Актуально"", - рассказал глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Приемная кампания в первые классы будет проходить с 1 апреля по 30 июня. В это время подать заявления в школу смогут родители, чьи дети проживают на закрепленной за организацией территории. Для этого им потребуется, предоставить справку о регистрации ребенка по месту жительства или о пребывании на данной территории.

Прием заявлений о зачислении детей, не проживающих рядом со школами, будет осуществляться с 6 июля по 5 сентября, если в учреждениях останутся свободные места.

Подать заявления в школу родители смогут лично, с помощью почты России, электронной почты. Вопрос электронной записи через региональный портал пока еще только прорабатывается администрацией города вместе с Минобразования республики.

"В первую очередь будем записывать в школу ребят, которые проживают рядом с образовательной организацией. Это не совсем новшество. Лет пять назад у нас была такая ситуация, когда в школу принимали детей в соответствии с закрепленными территориями. Сейчас у нас возобновляется эта практика. Я не могу сказать, что это панацея. Мест в школах все равно будет не хватать в связи с дефицитом образовательных организаций. Конечно, решение проблемы - это интенсивное строительство новых школ. И на Древляне мы строим школу на 1,5 тысячи мест. Она примет детей в сентябре", - отметила Ирина Мирошник.

При этом в мэрии считают, что создание списков в соцсетях, дежурства родителей у школ накануне открытия записи должны уйти в прошлое. Разнообразие способов подачи заявлений, а также территориальное закрепление за школами должны снять эти проблемы.

"Если необходимо оперативно получить информацию, например, о перечне льготников (долгожданная новелла - дети смогут попасть в школу, где учатся их старшие братья и сестры, вне зависимости от прописки), о пакете документов, которые необходимо предоставить для зачисления в школу, можно позвонить на телефон горячей линии управления образования 71-34-34", - сообщила глава Петрозаводска.

фото: Подслушано в ПТЗ/vk.com/podslushanovptz

Выломанное вандалами ограждение на мосту в Петрозаводске заменили веревками (ФОТОФАКТ)

"Ремонт" ограждения на мосту между улицей Правды и площадью Кирова удивил петрозаводчан.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" выложили фото моста через реку Лососинка в районе улицы Правды. Часть ограждения выломана, но не восстановлена. Вместо металлической конструкции появились веревки.

"Оригинальный вариант заделки проемов ограждения на мосту по ул. Правды", - комментируют фото в паблике.

Напомним, в минувшем году вандалы неоднократно ломали ограждения на Советском мосту, спиливая чугунные конструкции, чтобы сдать в металлолом.

фото: © кадр из видео

Экшн-камера журналиста "МК в Карелии" сняла его задержание на несанкционированном митинге в поддержку Навального (ВИДЕО)

Журналиста "МК в Карелии" Дениса Погребного в момент съемки несанкционированного митинга задержали полицейские и сломали камеру.

В минувшую субботу, 23 января, в Петрозаводске на площади Кирова прошел несанкционированный митинг в поддержку политика Алексей Навального. По различной информации, в протестной акции приняли участие от 150 до 300 человек, из которых 23 участника были задержаны.

Среди задержанных оказался и журналист "МК в Карелии" Денис Погребной.

"Меня задержали стихийно, - сказал Денис. – Когда сотрудники полиции стали оттеснять митингующих с площади, я занял позицию для съемки у пешеходного перехода, и в результате оказался на пути у стражей порядка. При задержании они выбили телефон и экшн-камеру у меня из рук. Потом телефон подняли и отдали мне, а вот у камеры сломался штатив, сама техника не повреждена. Уже в автозаке я сказал, что являюсь журналистом, и показал удостоверение, но меня все равно отвезли на Курган в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. Где-то через полчаса меня отпустили".

Сегодня Денис Погребной опубликовал видео, на котором запечатлено его задержание, часть кадров камера снимала в произвольном режиме, лежа на земле.

Отметим, что Союз журналистов России направил обращение министру внутренних дел с просьбой разобраться в задержании журналистов при исполнении профессиональных обязанностей на несанкционированном митинге в поддержку Навального. В списках Союза журналистов РФ есть и задержанный корреспондент из Петрозаводска.

Ранее прокуратура Карелии предупреждала, что о последствиях проведения несогласованных митингов в поддержку Навального.

В минувшую пятницу, 22 января, Петрозаводский городской суд арестовал двух юных жителей Карелии, призывавших в соцсетях выйти на митинг в поддержку Навального.

Больше фото с митинга смотрите здесь.

фото: Столица на Онего

Реки кипятка льются по центру Петрозаводска (ФОТО)

На улице Шотмана прорвало трубу горячего водоснабжения, сообщили в пресс-службе "РКС-Петрозаводск".

Сегодня днем, около 16.30, на воздушном трубопроводе, который проходит вдоль железной дороги, в районе моста на улице Шотмана, образовался свищ.

По словам очевидцев, кипяток рекой льется по склону и стекает на тротуар, преграждая дорогу пешеходам.

Как объяснили в "РКС–Петрозаводск", на месте происшествия уже работает аварийная бригада. Из-за аварии от горячего водоснабжения в ближайшие часы будут отключены два ведомственных дома и общежитие.

Подробности аварии уточняются.

фото: © РИА Новости / Стрингер

Трое петрозаводчан скончались от COVID-19 в инфекционной больнице Карелии

Коронавирус унес жизни еще трех жителей Карелии – двух женщин в возрасте 81 года и 38 лет и одного 83-летнего мужчины, сообющили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались женщины 81 года и 38 лет, в госпитале для ветеранов войн скончался 83-летний мужчина. Все трое пациентов были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших от коронавируса в Карелии на сегодняшний день составляет 217 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 241 человека. Из этого числа заболевших – 224 человека, из них 41 имеют симптомы средней тяжести, 6 – в тяжелом и двое в крайне тяжелом состоянии.

Всего инфицировано за время пандемии 34938 человек.

Выздоровели 29354 пациента, за минувшие сутки ввыписаны по выздоровлению 249 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5612,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2547,7 случая, по Северо-Западу – 4429,7.

фото: © кадр из видео

Дебоширка, из-за которой пришлось посадить самолет в Петрозаводске, заплатит авиакомпании 200 тысяч

Суд обязал выплатить авиакомпании "Победа" денежную компенсацию мурманчанку, которая покурила в самолете и обматерила полицейских.

Авиакомпания "Победа" через суд добилась возмещения убытков из-за вынужденной посадки самолета в аэропорту Петрозаводска. По решению Первомайского районного суда Мурманска дебоширка, устроившая скандал на борту судна и в аэропорту, должна заплатить "Победе" компенсацию в 212 966 рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Мурманской области.

Напомним, 13 июля 2020 года 35-летняя женщина находилась в салоне самолета, совершавшего авиарейс по маршруту "Мурманск – Москва". Пьяная мурманчанка, во время полета, дважды курила сигарету с табаком. На замечания членов экипажа не реагировала. В результате командиром экипажа была осуществлена внеплановая посадка в аэропорту "Петрозаводск", где женщина для дальнейшего разбирательства была передана сотрудниками полиции.

Находясь в служебном помещении в здании аэропорта, она, недовольная действиями сотрудников полиции по досмотру ее личных вещей и привлечением к административной ответственности, неоднократно оскорбила нецензурной бранью представителей власти, находившихся при исполнении должностных обязанностей. В результате следственные органы Северо-Запада завели в отношении дебоширки уголовное дело, которое также было направлено в суд.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии растет число тяжелых пациентов, заболевших коронавирусом

За сутки общее число тяжелых пациентов, проходящих лечение в ковид-центрах, увеличилось до 121, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков.

По данным на 26 января, в стационарах находятся 703 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 569 - в состоянии средней тяжести, 121 тяжелобольных и 13 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ. Сутками ранее было 112 тяжелых и 10 крайне тяжелых.

В ковид-центрах Карелии осталось 24,2% свободных коек для лечения больных коронавирусом. Накануне этот показатель составлял 27,3%.

Ранее сообщалось, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 241 человека. Всего инфицировано за время пандемии 34938 человек. За сутки умерли трое петрозаводчан. Жертвами коронавируса стали 217 жителей республики.

фото: © pixabay.com

Минтранс Карелии готовится принять от Минобороны РФ в собственность заброшенный военный аэродром

Власти Карелии обратились в Минобороны РФ с просьбой передать в собственность республики бывший военный аэродром в Кеми.

Как сообщила "Столице на Онего" замминистра транспорта Карелии Юлия Мизинкова, заброшенный аэродром в Кеми в настоящее время находится в собственности министерства обороны России.

"Мы туда обращались с просьбой передать этот аэродром в собственность Карелии, для того чтобы провести там реконструкцию и использовать для авиасообщения, организовать перевозки пассажиров, а также в туристических целях - развитие Соловецкого архипелага".

По словам Юлии Мизинковой, проект приказа о передаче военного аэродрома в собственность Карелии у Минобороны РФ был готов уже 22 сентября 2019 года, но в него также были включены и объекты бывшего военного городка, которые власти Кемского района готовы принять в собственность только после полного демонтажа.

"В Министрестве обороны РФ сообщили нам, что к началу февраля подготовят новые проекты приказов на передачу в собственность, где отдельно впишут военный городок и взлетную полосу", - уточнила замминистра транспорта Карелии Мизинкова.

"Работа по передаче бывшего военного аэродрома в собственность Карелии ведется уже давно, поэтому надеемся, что все вопросы удастся решить в этом году, - сказала Юлия Мизинкова. – После будет разработана программа реконструкции инфраструктуры и восстановление авиасообщения".

Напомним, речь о появлении аэропорта в Кеми шла еще в 2018 году. Позже вопросы о восстановлении взлетной полосы поднимались в 2019 году.

фото: © pixabay.com

Россия снимает ограничения на въезд в страну для граждан Финляндии

Въехать в Россию финны смогут только через воздушные пункты пропуска.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на въезд в страну для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара. Напомним, эти ограничения были введены весной прошлого года из-за угрозы распространения коронавируса.

Правда, как отметили в федеральном правительстве, граждане указанных четырех стран и те, кто имеет вид на жительство на их территориях, смогут въехать в страну через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут вылететь в любое из четырех государств.

фото: © ИТАР-ТАСС/Евгений Епанчинцев

Добыча металла, используемого в космической промышленности, планируется в Карелии с 2022 года

Министерство природных ресурсов Карелии рассчитывает, что в 2022 году в республике начнется разработка месторождения молибдена, который используется в авиационной и космической промышленности.

Об этом сообщил заместитель министра Алексей Павлов на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию Беломорского района, где расположено месторождение.

По его словам, разведку запасов молибдена планируется ориентировочно завершить в 2021 году, а в 2022 году провести аукцион для выбора компании, которая займется добычей. Как отреагировал на это глава республики Артур Парфенчиков, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ОПС по Олонецкому району/vk.com/club176813874

Грузовой микроавтобус "обнял" столб на трассе в Карелии (ФОТО)

Жесткое ДТП произошло на федеральной трассе "Кола" в Олонецком районе.

Как пишут в паблике отряда противопожарной службы по Олонецкому району, 25 января в 12:18 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что на 346 км автодороги Р-21 "Кола" произошло столкновение грузового автомобиля "Газель" с опорой освещения. Микроавтобус получил серьезные механические повреждения, столб накренился, но устоял.

На место ДТП выезжали специалисты пожарной части N 35 по охране села Коткозеро. Пожарные провели осмотр места аварии, отключение аккумуляторной батареи, проливку дорожного полотна.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее иномарка вылетела с трассы и врезалась в столб под Петрозаводском.

фото: © паблик Вконтакте "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск"

Рабочие начали заделывать дыру в ограждении на мосту в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Разломанное вандалами ограждение на мосту, где вместо пролета появились веревки, решили восстановить.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" появились фото, на которых рабочие приступили к восстановлению разломанного вандалами моста через реку Лососинка в районе улицы Правды.

Ранее "Столица на Онего" сообщала о странном ремонте мостового сооружения между улицей Правды и площадью Кирова. Вместо выломанной вандалами металлической секции ограждения появились веревки.

фото: Столица на Онего

Предполагаемые организаторы акции в поддержку Навального в Петрозаводске вышли из-под ареста

Виталий Флеганов и Илья Шкварин, признанные судом организаторами акции в поддержку Алексея Навального в Петрозаводске, вышли на свободу после ареста.

Флеганов и Шкварин вышли на свободу после административного ареста в понедельник, 25 января, в 13-40. Об этом "Столице на Онего" удалось узнать у адвоката Николая Флеганова, представлявшего в суде интересы своего брата, Виталия Флеганова. В полиции отказались комментировать итог ареста активистов, в Петрозаводском суде также не смогли оперативно предоставить соответствующую информацию.

Илья Шкварин и Виталий Флеганов были арестованы после акции в поддержку политика Алексея Навального, прошедшей в субботу в столице Карелии. Активисты получили по двое суток административного ареста.

Флеганову и Шкварину вменили организацию митинга на набережной Онежского озера - в стороне от основной акции, которая проходила на площади Кирова.

Акция протеста в поддержку Алексей Навального состоялась в Петрозаводске в субботу, 23 января. На несанкционированный митинг вышли более 300 человек.

фото: © pixabay.com

Психолог из Петрозаводска рассказала, как стать счастливым

Медицинский психолог Юлия Щеголева поделилась советами, что нужно делать, чтобы стать счастливым человеком.

"Итак, счастье – это состояние человека, - говорит психолог. - Процесс перехода состояния счастья в состояние несчастья, и наоборот – неотъемлемая часть жизни и находится в руках самого человека. Уж если кто-то или что-то может повлиять на ваше счастье, то и вы тоже можете на него повлиять!"

Юлия Щеголева советует прислушаться к себе, а не жить желаниями других.

На практике часто приходится сталкиваться с несчастливыми людьми, которые живут чужими ценностями и удовлетворяют чужие потребности. "Мама очень хотела, чтобы я стала врачом! Я стала! Терпеть не могу свою работу!"; "Все друзья поступили, и я с ними"; "Уже давно не люблю жену, а куда деваться?"; "Выбрал науку, уже два года жалею об этом"; "Как съехать от родителей, они же не переживут!"; "Люблю рисовать, но нет времени на это".

Как решить эти и другие проблемы и стать счастливым, читайте здесь.

фото: Столица на Онего/Валерий Поташов

Появилось объяснение, почему туристов не возят на Соловки из Беломорска

Перевозка туристов водным транспортом из Беломорска на Соловки невозможна из-за аварийного технического состояния беломорского причала.

Об этом сообщила сегодня начальник Управления по туризму Карелии Анна Борчикова на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию Беломорского района.

"С учетом технического состояния причала и наличия предписаний надзорных органов, конечно, сейчас рисковать и заниматься перевозкой перевозчики не готовы … Без определенных мероприятий, которые нужны, чтобы привести причал в нормативное состояние, оформить все необходимые документы, перевозчики не готовы заниматься перевозкой на Соловецкие острова", - пояснила Борчикова. Как власти собираются решать проблему, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

Житель Карелии оштрафован на 20 тысяч за агитацию выйти на несанкционированный митинг в поддержку Навального

В Кондопоге оштрафовали юношу, который разместил в интернете агитационную информацию в поддержку политика Алексея Навального, сообщается на сайте Кондопожского горсуда.

Суд установил, что кондопожанин в соцсети разместил агитационную информацию с призывом организовать публичное мероприятие в поддержку Навального, не уведомив власти, чем нарушил закон о митингах и демонстрациях.

В результате 23 января молодой человек был признан виновным и привлечен к административной ответственности с назначением ему наказания в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Ранее прокуратура Карелии предупреждала, что о последствиях проведения несогласованных митингов в поддержку Навального.

В минувшую пятницу, 22 января, Петрозаводский городской суд арестовал двух юных жителей Карелии, призывавших в соцсетях выйти на несанкционированный митинг в поддержку Навального.

Несанкционированный митинг в поддержку навального прошел в Карелии 23 января, задержаны 23 человека.

Больше фото с митинга смотрите здесь.

фото: © Лев Федосеев/ТАСС

"Морская соль и водоросли": Парфенчиков рассказал о планах построить спа-отели на Белом море

Крупные инвесторы хотят строить комфортабельные трех-пятизвездочные отели на побережье Белого моря, заявил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Об этом он рассказал сегодня на совещании правительства республики, посвященном социально-экономическому развитию Беломорского района.

По словам губернатора, накануне у него состоялись предварительные переговоры с одним из потенциальных инвесторов. "Он может появиться завтра. Они уже постучались…Построить хороший 4-звездочный отель на берегу Белого моря в красивом месте с созданием всей соответствующей инфраструктуры – спа, связанные с морской водой водорослями…морская соль и так далее", - сказал Парфенчиков. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Туман накрыл Петрозаводск за 2 минуты (ВИДЕО)

Фотограф сделал тайм-лапс надвигающегося на площадь Кирова тумана.

Фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел, как сегодня утром туман опустился на площадь Кирова.

Главная площадь была полностью во власти атмосферного явления к 10.40.

Фотограф сделал ускоренную съемку надвигающего тумана, который попал также в объектив камеры компании "Сампо".

Ранее сообщалось, что накрывший Карелию циклон не пускает холода в центр России.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Общепиту в Карелии не удалось преодолеть последствия пандемии в 2020 году

Минувший год стал самым неудачным для ресторанного бизнеса за последние годы.

Это следует из отчета Карелиястата "Динамика оборота общественного питания".

Статистика показывает оборот ресторанов, баров, кафе, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций, осуществляющих поставку продукции общественного питания.

Весной после начала первой волны пандемии и закрытии всех точек общепита в Карелии показатели отрасли упали более чем в 1,5 раза. После снятия ограничений начался рост, но он не смог компенсировать последствия кризиса.

Об итогах года читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © pixabay.com

Карелия получит 20 миллионов на развитие спортивной инфраструктуры

Деньги выделены из федерального бюджета в виде субсидий.

Карелия получит 20 миллионов рублей из федерального бюджета на развитие спортивной инфраструктуры. Постановление о распределении средств на эти цели между регионами страны подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего на строительство спортивных объектов для занятия физической культурой и оснащение их инвентарем правительство РФ выделило 2 миллиарда рублей. По словам Мишустина, субсидии регионам позволят создать 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, в том числе новых спортивных площадок, футбольных полей и ледовых арен, как в городах, так и в сельской местности.

Для сравнения отметим, что соседние с Карелией Архангельская, Вологодская, Ленинградская и Мурманская области также получат по 20 миллионов.

фото: Сергей Коньков/ТАСС

Бум ипотечного кредитования произошел в Карелии в 2020 году

Банки в Карелии за 11 месяцев 2020 года предоставили заемщикам 7,7 тысяч ипотечных жилищных кредитов, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общая сумма выданных кредитов составила 15,3 млрд рублей.

Об этом сообщила пресс-служба регионального Отделения Северо-Западного главного управления Центробанка РФ – Национального банка по Республике Карелия. Увеличение количества выданных кредитов не привело к ухудшению показателей по погашению займов. По состоянию на 1 декабря 2020 года доля просроченной задолженности составила 0,4%. Ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам, предоставленным жителям Карелии - одна из самых низких в Северо-Западном федеральном округе. Под какие проценты выдают кредиты жителям республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

Власти Петрозаводска намерены увеличить плату за размещение рекламных конструкций

Представители рекламного бизнеса считают, что цену должен определять рынок.

Администрация Петрозаводска намерена увеличить начальную плату на городских аукционах на право заключения договоров о размещении рекламных конструкций. Об этом заявил заместитель мэра карельской столицы Евгений Перов, выступая 26 января на заседании рабочей группы, где обсуждались предложения по изменению Порядка установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Петрозаводского городского округа. По словам Перова, планы мэрии обусловлены аукционными ценами, которые существенно увеличиваются в ходе торгов. Кроме того, заммэра сообщил, что городские власти хотели бы упорядочить размещение рекламных конструкций и, в частности, запретить их установку на многоквартирных домах.

Намерения городской администрации вызвали возмущение со стороны представителей рекламного бизнеса. Как отметил председатель Карельской рекламной ассоциации "Карела" Алексей Глушков, предложения мэрии приведут к росту годовой платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 3,5-9 раз.

"Рыночная стоимость определяется аукционом, а не постановлением администрации!", – подчеркнул Алексей Глушков.

Карельская рекламная ассоциация "Карела" выступила со встречными предложениями по изменению действующего Порядка установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Петрозаводского городского округа. Заместитель мэра карельской столицы Евгений Перов пообещал представителям рекламного бизнеса изучить эти предложения.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Еще 24 ребенка заразились коронавирусом в Карелии

Число детей, инфицированных COVID-19, выросло в республике до 3278.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил на своей странице в соцсети о том, что на 26 января по статистике в регионе было 34938 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3278 – это дети. За сутки COVID-19 подтвердился у 24 детей. 25 января этот показатель был на уровне 13.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус выявлен у 241 человека, три человека умерли.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Общее количество смертей от COVID-19 в России превысило 70 тысяч

За минувшие сутки в России подтверждено 564 летальных исхода жителей с коронавирусом, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлен 18 241 случай COVID-19 в 84 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрирован 3 756 931 случай коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровел 3 174 561 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 23 798 пациентов.

За минувшие сутки в России подтверждено 564 летальных исхода жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 70 482 смерти пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 100 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 292 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 26 января остаются 648 799 человек.

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Розничная торговля в Карелии к концу 2020 года восстановилась до предкризисного уровня

Вызванный последствиями пандемии спад розничной торговли, произошедший весной в Карелии, компенсировался во втором полугодии.

Это следует из отчета Карелиястата "Динамика оборота розничной торговли".

По итогам первого квартала и первого полугодия оборот отрасли сократился по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, но в третьем и четвертом квартале показатели выросли. Как это отразилось на итогах года, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Донат Сорокин/ТАСС

Рост промышленности в Карелии резко замедлился к концу 2020 года

Высокие темпы роста промышленного производства, наблюдавшиеся в Карелии в течение 2020 года, резко замедлились в декабре.

Это следует из отчета Карелиястата "Индексы промышленного производства по видам экономической деятельности по полному кругу предприятий" за 2020 год.

Общий показатель промышленного производства увеличился на 2,2% по сравнению с 2019 годом, хотя итоги 11 месяцев были более оптимистичными – тогда рост составил 22,8%. Лучшие показатели в сфере ЖКХ. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Три миллиона рублей перевел мошенникам пенсионер из Петрозаводска

Дистанционные мошенники оставили на банковском счете 74-летнего миллионера 1 тысячу рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 74-летний местный житель. Мужчина сообщил, что он лишился крупной суммы денег – 3 032 500 рублей. Пенсионер рассказал, что с ним на связь вышел якобы сотрудник службы безопасности банка. Звонивший предупредил петрозаводчанина о том, что неизвестные пытаются взять на его имя кредит.

"Работник финансовой организации" убеждал мужчину, мол, такие махинации – дело рук аферистов. А затем, в целях предотвращения потери денег, порекомендовал жителю карельской столицы как можно быстрее обналичить все его сбережения и перевести их на другой, "безопасный" счёт. На этом лжеспециалист прервал разговор.

После чего заявителю позвонил якобы сотрудник полиции. Он настоятельно просил мужчину следовать всем указаниям "банковского работника". Что пенсионер и сделал. Он отправился в финансовое учреждение, чтобы снять все свои личные накопления. Однако первая попытка успехом не увенчалась – пожилой человек не разобрался в работе банкомата. Но мошенники не отступили. Они преследовали петрозаводчанина звонками в течение нескольких дней. И ему всё же удалось обналичить и перевести на продиктованный счёт 2 836 975 рублей.

Но этих средств злоумышленникам было недостаточно. Они убедили мужчину снять все свои накопления, чтобы на банковской карте оставался минимальный запас – 1 тыс. рублей. Житель карельской столицы согласился с этим условием и отправил незнакомцам ещё 195 525 рублей. После этого звонившие перестали выходить на связь, а мужчина понял, что его обманули.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело.