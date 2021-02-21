Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Трое жителей Карелии умерли от коронавируса за сутки

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о трех летальных случаях от COVID-19, зафиксированных за последние сутки.

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции: в Сортавальской ЦРБ скончались житель Сортавалы 1954 года рождения, жительница поселка Уусикюля 1936 года рождения и жительница поселка Муезерский 1949 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом информирует оперштаб.

Согласно официальной информации правительства, с начала пандемии в Карелии умерли 287 человек. Эти данные приведены на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки была выявлена у 158 человек.

фото: pixabay.com / _Alicja_

Зачем власти Карелии решили строить дорогостоящие котельные на угле

Республиканские власти намерены потратить десятки миллионов бюджетных рублей на строительство в районах угольных котельных.

В региональной адресной инвестиционной программе на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. оказались заложены средства на строительство угольных котельных в Беломорске, Кеми, поселках Боровой, Надвоицы и Лоухи. Общий объем выделяемых на эти цели ассигнований республиканского бюджета составляет почти 60 миллионов рублей. Очевидно, что в обозримом и даже необозримом будущем своих месторождений угля у Карелии не появится, и новые котельные планируется загружать привозным топливом. А ближайшие к республике угольные копи находятся в Подмосковье и Коми.

Не нужно быть экономистом, чтобы представить, в какую копеечку влетят поставки угля в карельские котельные за тысячу с лишним километров от его разработок.

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фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

В Карелии учитель нанёс побои двум ученикам

В Карелии учителя отстранили от работы за нанесение побоев ученикам.

Учитель истории и по совместительству социальный педагог школы в поселке Ладва отстранен от работы за нанесение побоев двум ученикам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на карельского уполномоченного по правам ребенка Геннадия Сараева.

Сараев рассказал что, что инциденты с учениками произошли в феврале с разницей в две недели.

"Сначала он схватил мальчика за шею, остались следы. Объяснил это тем, что ученик вел себя неподобающим образом. Потом толкнул девочку, что она ударилась лбом о парту" , - сказал омбудсмен.

Родители пострадавших учеников обратились в полицию. Была проведена проверка. Учитель отстранен от работы.

По словам Геннадия Сараева, после проверки было возбуждено административное производство по статье 6.1.1 КоАП РФ (Нанесение побоев). Материалы переданы в прокуратуру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также в стадии решения вопрос о форме увольнения учителя из школы.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина в Карелии шел по улице и от нечего делать разбил подростку голову.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

"Я не собираюсь сдаваться"

Ветеран труда из Сортавалы более двух лет пытается добиться от карельских чиновников разъяснений, как рассчитывался норматив потребления электроэнергии для отопления жилого дома.

Более двух лет назад пенсионер из карельского города Сортавала Александр Крутых захотел выяснить у республиканских властей, как рассчитывается норматив потребления электроэнергии для отопления одноэтажного дома, где проживает всего один человек. Дело в том, что Александр Михайлович имеет звание ветерана труда Российской Федерации, и ему полагается компенсация половины затрат по оплате электроэнергии, исходя из установленного норматива ее потребления. Однако к тем нормативам, которые были установлены приказом Госкомитета Карелии по ЖКХ и энергетике еще в 2012 году, у пенсионера из Сортавалы возникли резонные вопросы.

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фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Движение в центре Петрозаводска изменится в марте

Администрация Петрозаводска анонсировала изменение схемы движения транспорта в центральной части карельской столицы.

В марте изменится схема движения транспорта в районе пересечения Пушкинской улицы и проспекта Карла Маркса в Петрозаводске, сообщает пресс-центр администрации карельской столицы.

С 13 марта будет запрещен левый поворот с Пушкинской улицы (со стороны проспекта Ленина) на проспект Карла Маркса (в сторону озера).

"Новый режим призван оптимизировать движение на данном участке и повысить уровень дорожной безопасности", - заявили в мэрии Петрозаводска.

Ранее мэр Петрозаводска назвала срок начала ремонта моста на улице Маршала Мерецкова.

фото: Камера наблюдения "Sampo.ru" / скриншот видео

В Петрозаводске автомобилист влетел в сугроб, оставленный на дороге коммунальщиками (ВИДЕО)

В центре карельской столицы водитель въехал в снежный завал на проезжей части.

Сегодня ночью в центре Петрозаводска водитель легкового автомобиля врезался в сугроб на проезжей части. Об этом сообщает паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Момент дорожного происшествия зафиксировала камера наблюдения "Sampo.ru".

Автор поста в соцсети предположил, что коммунальщики убрали снег с остановки и образовали завал на дороге, в который в итоге въехал автомобилист.

Ранее сообщалось, что коммунальщики вывезли более 100 самосвалов снега с улиц Петрозаводска ночью.

фото: © Законодательное Собрание Карелии

Как прошла спецоперация по изменению Конституции в Карелии

Под прикрытием упразднения Конституционного суда Карелии республиканский парламент одобрил пакет поправок в Основной закон, касающихся государственного устройства и местного самоуправления региона.

Изменения карельской Конституции готовились в Законодательном собрании республики чуть ли не в режиме спецоперации. Утром 18 февраля ничто не предвещало того, что депутатам придется утверждать блок поправок в Основной закон республики, касающихся ее государственного устройства и местного самоуправления. В повестку дня очередной сессии был включен лишь вопрос об упразднении Конституционного суда Карелии, для которого парламентариям необходимо было принять изменения самой карельской Конституции. Причем, этот вопрос предполагалось рассмотреть еще на январском заседании Законодательного собрания, но обсуждение почему-то перенесли на февраль. Представитель главы республики в карельском парламенте Юрий Шабанов тогда сослался на некие "технические причины", но сегодня можно предположить, что это была, как принято говорить, "многоходовочка".

Подробности читайте далее.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: АБРАМОВИЧ В КАРЕЛИИ, ДЕТИ БЕЗ УЖИНА И НОВОЕ ДЕЛО БОДНАРЧУКА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Миллиардер Абрамович открыл фирму в поселке Карелии

Управляющая компания с уставным капиталом 10 тысяч рублей зарегистрирована в Мийнальском сельском поселении.

Деревня Кортела в Карелии, где зарегистрирована фирма российского миллиардера Романа Абрамовича, стала знаменитой, ее фото растиражировали в соцсети.

"Не вижу проблемы": власти Карелии просят не волноваться родителей, чьи дети в детсадах остались без ужина

По новым нормам СанПиНа детей в детских садах, работающих с 7.30 до 18.00, переводят на 4-разовое питание – родители бьют тревогу, так как дети остались без ужина.

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук стал фигурантом еще одного уголовного дела

В отношении находящегося под арестом председателя Петросовета Геннадия Боднарчука Следком Карелии возбудил новое уголовное дело по злоупотреблению должностными полномочиями (ч.1, ст.285 УК России).

Страшно

Смертность в Карелии в 2020 году выросла на 15%

Естественная убыль населения республики достигла в прошлом году почти 5 тысяч человек.

Стариков нечем кормить, бьет тревогу директор дома престарелых в Карелии

Исполнительный директор ООО "Моя бабуля" Наталья Ефимова сообщила, что в республиканском бюджете не предусмотрены деньги на компенсацию расходов частным пансионатам для пожилых, что ставит под угрозу их работу.

На трассе в Карелии под лесовозом погибла семья из Санкт-Петербурга

В Медвежьегорском районе при столкновении с лесовозом погибли 4 человека (семья, жители Санкт-Петербурга), в том числе двое детей (8-летняя девочка и 5-летний мальчик).

Прокуратура начала проверку.

На заметку

В Карелии возобновляется плановая диспансеризация взрослого населения

С 15 февраля жители республики смогут вновь проходить профилактические осмотры в медучреждениях Петрозаводска и районов, сообщили в оперштабе Карелии.

Смешно

Две добровольные народные дружины Карелии самораспустились из-за отсутствия времени и денег

Еще одна казачья дружина исключена из реестра ДНД за уклонение от охраны общественного порядка.

Уроженец Карелии обокрал "нереально красивую" девушку на вокзале в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в дежурную часть транспортной полиции обратилась студентка из Казани с заявлением о краже сумочки, сообщили в ведомстве.

Отбор молодых казаков стартовал в Карелии

В Костомукше казаки решили заняться обучением молодого поколения.

фото: Музыкальный театр Карелии

"Россия будущего, опрокинутая в прошлое": Музтеатр Карелии представит премьеру "Царской невесты"

Премьера нового спектакля "Царская невеста" состоится в эти выходные в Музыкальном театре.

21 и 22 февраля Музыкальный театр покажет новый спектакль "Царская невеста". К премьере постановки коллектив готовился в течение года, сообщают в театре.

Автор постановки - российский режиссер Георгий Исаакян. Он предупредил публику, что не будет ставить оперу с героями "в боярских шубах", потому что "Царская невеста" Римского-Корсакова "больше говорит о нас, чем об истории".

"По-прежнему мужчины и женщины борются друг за друга, за обладание друг другом, — отмечает режиссер. — И некоторые считают, что для этого все средства хороши, и совершенно не отдают себе отчета в том, что в конце этой дороги, к сожалению, ждет катастрофа".

Из 16 века, времени правления Ивана Грозного, действие перенесено, по словам режиссера, в "некое условное будущее, в котором ты узнаешь и черты настоящего, и черты прошлого, потому что на самом деле время нелинейно".

Как сообщают в театре, декорации "Царской невесты" впечатляют масштабами, а образы героев отсылают к неопределенному будущему, в котором угадываются и черты прошлого. И это - тоже одна из задумок режиссера. "Россия будущего, опрокинутая в прошлое," - так определяет он образ своего спектакля, время действия которого каждый может истолковать по-своему. В постановке коллизии любовного соперничества в условиях столкновения неограниченной власти с чувствами конкретных людей становятся кровавой драмой.

Музыка в "Царской невесте" – шедевр композиторского мастерства Римского-Корсакова. К выходу на сцену готовится вся оперная труппа Музыкального театра. Основные партии на первом премьерном показе исполнят Эльвина Муллина (Марфа), Маргарита Чемдуж (Любаша), Вадим Мокин (Григорий Грязной), Чингиз Кадыров (Иван Лыков).

Ранее сообщалось, что Нацтеатр Карелии виртуально погрузит зрителей в атмосферу эпоса "Калевала"

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК / скриншот видео

В Карелии детский омбудсмен обратился к родителям юных пешеходов (ВИДЕО)

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Карелия Геннадий Сараев записал обращение к родителям юных пешеходов с призывом научить детей дорожной безопасности.

Геннадий Сараев призвал взрослых стать примером безопасного поведения на улице для своих детей. Видеоролик с обращением омбудсмена размещен в паблике Госавтоинспекции Петрозаводска.

"Уважаемые родители, обращаюсь к вам с просьбой личным примером показать детям, как правильно переходить дорогу. Вы и только вы можете стать примером для ребенка безопасного поведения на улице", - гласит текст обращения Сараева.

Ранее детский омбудсмен в Карелии просил дать больше тепла в школы Суоярвского района.

фото: Вести Приладожья / ВК

Жители Карелии возмущены плохой уборкой от снега Сортавалы (ФОТО)

Улицы Сортавалы завалены снегом, сообщают местные жители.

Коммунальные службы в Сортавале плохо убирают городские улицы.

"Сегодня с утра город Сортавала был почищен. Частично", - сообщает паблик "Вести Приладожья".

В сообществе размещены кадры с заснеженных сортавальских улиц.

Ранее мэрия Петрозаводска пригрозила подрядчику штрафом за заваленные снегом детские площадки.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Коронавирус обнаружен у 158 человек за сутки в Карелии

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с COVID-19 сообщил о распространении коронавируса в регионе.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 158 человек. Из этого числа заболевших – 152 человека, из них 44 имеют симптомы средней тяжести, один в тяжелом состоянии. Об этом сообщает оперштаб.

Подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. Выздоровели еще 216 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6465,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2829,3 случая, по Северо-Западу – 4993,1.

фото: Управление Росгвардии по Республике Карелия / ВК

Росгвардейцы в Карелии рассказали, куда чаще всего выезжали бойцы

Республиканское управление Росгвардии сообщило, на какие вызовы приходилось выезжать бойцам.

С 13 по 18 февраля совершено 339 выездов по сигналам тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан – в 13 случаях пресечены попытки хищения имущества. Об этом сообщили в Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, за административные правонарушения задержали 16 человек.

По подозрению в совершении преступлений задержан один человек.

Ранее сообщалось, что похитителя колбасы задержали росгвардейцы Карелии.

фото: РИА Новости / Илья Питалев

В России коронавирус диагностирован у 12,7 тысяч человек за сутки

Оперативный штаб опубликовал статистику по заболеваемости коронавирусом в России на 21 февраля.

За последние сутки в России подтверждены 12 742 случая COVID-19, сообщает оперштаб.

Таким образом, в России нарастающим итогом зарегистрировано 4 164 726 случая коронавирусной инфекции

За день подтверждено 417 смертей от коронавируса. За сутки выписано 16 012 выздоровевших.

Всего с начала пандемии в России от коронавируса умерли 83 293 человека, а выздоровели 3 713 445 пациентов.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у 158 человек за сутки в Карелии. Трое жителей Карелии умерли от COVID-19 за день.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 21 февраля



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Снег, -18 …-17 5 м/с В 753 мм.рт.ст. 85% день Небольшой снег, -18 …-16 6 м/с В 755 мм.рт.ст. 81% вечер Небольшой снег, -21 …-19 4 м/с В 758 мм.рт.ст. 80% ночь Небольшой снег, -22 …-21 4 м/с В 759 мм.рт.ст. 80%

фото: Столица на Онего

Морозы не отступают – ночью 22 февраля в Карелии похолодает до -32

О погоде на 22 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 22 февраля будет переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный слабый.

Температура воздуха ночью -22, -24°С, днем -18, -20°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой, на юго-западе местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -20, -25°С, на востоке местами до -32°С, днем -14, -19°С,на востоке до -22°С, на юго-западе -14,-19°С в течение суток.

фото: © shutterstock.com/Peefay

Житель Карелии порезал ножом даму, потому что она любила не его

В Пудожском районе произошла кровавая драма, причинами которой стали неразделенная любовь и пьянство.

В пудожскую полицию обратились работники медицинского учреждения с сообщением о происшествии, информирует МВД. К врачам была доставлена 50-летняя жительница поселка с ножевыми ранениями в области шеи. Потерпевшая рассказала, что травмы получила от давнего знакомого.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Ровесник пациентки, житель того же населенного пункта, признал свою вину. Он пояснил, что потерпевшую знает давно и испытывает к ней больше, чем дружеские чувства. По словам мужчины, у его приятельницы было много кавалеров. Однако взаимностью она не отвечала только ему.

Выяснение этого обстоятельства в сопровождении алкоголя и привело к уголовно наказуемым последствиям. По версии дознания, подозреваемый ударил ножом даму, затем вызвал для нее бригаду скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").

Ранее присяжные на суде в Карелии просили снисхождения к убийце, изрезавшему ножом свою жертву.

фото: МВД по Республике Карелия / ВК / скриншот видео

Полиция Петрозаводска ищет человека в маске, подозреваемого в хищении (ВИДЕО)

МВД по Карелии опубликовало видеоролик, на котором изображен подозреваемый.

Сотрудники уголовного розыска петрозаводской полиции устанавливают личность и местонахождение человека, который попал в объектив камеры наблюдения. По данным полиции, он может быть причастен к хищению.

"Граждан, обладающих информацией о разыскиваемом, полиция просит сообщать по телефону: +7-921-018-09-05. Конфиденциальность гарантируется", - сообщают в МВД.

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Парфенчиков рассказал о модернизации общежитий техникумов и колледжей в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что программа модернизации общежитий техникумов и колледжей рассчитана на несколько лет.

Артур Парфенчиков заявил в соцсети, что длительное время на содержание общежитий карельских техникумов и колледжей не выделялось достаточного финансирования. К программе их модернизации региональные власти приступили в прошлом году, она рассчитана на несколько лет.

"Так, в 2020 году на ремонты в общежитиях направили из республиканского бюджета 75 миллионов рублей. Из них 19 миллионов получил петрозаводский техникум городского хозяйства. Эти средства позволили привести в порядок кровлю здания на Мурманской, 28, отремонтировать системы водоснабжения и канализации, а также заменить внутренние электросети. Кроме того, обновлены комнаты для студентов, коридоры, санузлы. В общежитии на Кутузова, 11 установили автоматическую противопожарную сигнализацию, обустроили эвакуационные наружные лестницы. Кроме того, заменили электропроводку и осветительные приборы во всем здании, в местах общего пользования смонтировали подвесные потолки. Выполнены и другие виды работ, которые направлены на создание комфортных и безопасных условий проживания в наших образовательных учреждениях", - рассказал Парфенчиков.

Ранее глава Карелии отменил большую часть ограничений, введенных из-за коронавируса.

фото: Столица на Онего

Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Днем родного языка

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал поздравление жителей республики с Днем родного языка.

Поздравление опубликовано на странице Артура Парфенчикова в соцсети.

"Друзья, цените и берегите свой родной язык. С него начинается любовь к родному краю, к его истории. Язык – хранитель наших традиций. С праздником! С днем родного языка!", - написал губернатор.

Международный день родного языка провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года. Он отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

Ранее глава Карелии отменил большую часть ограничений, введенных из-за коронавируса.

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Коммунальщики вывезли более 100 самосвалов снега с улиц Петрозаводска ночью

Минувшей ночью подрядчик вывез более 100 самосвалов снега с магистралей карельской столицы, информируют в мэрии Петрозаводска.

За прошедшие сутки вывезено 104 самосвала снега с разных районов карельской столицы. Уборка магистралей проводится круглосуточно, работы выполняет компания "ТехРент", сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Минувшей ночью подрядчик вывозил снег с Ленинградской, Московской и Красноармейской улиц, Октябрьского и Лесного проспектов, улиц Кирова, Калинина и Горького, площади Кирова, проспекта Александра Невского. Сегодня днем на данном проспекте, а также на площади Ленина работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что подрядчик в Петрозаводске оштрафован на 6 млн рублей за плохую уборку снега.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии инспекторы поймали очередного пьяного водителя

Водитель, севший за руль под градусом, был пойман в Костомукше.

В субботу, 20 февраля, в 21 час в Костомукше инспекторы остановили автомобиль "KIA". За рулем машины находился 51-летний водитель с признаками алкогольного опьянения. Об этом информирует Госавтоинспекция Карелии.

Водителя ждет штраф и лишение права управления автомобилем на срок до двух лет. Решение примет суд, сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Карелии инспекторы выйдут на поиск пьяных водителей на праздниках.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии инспекторы нашли нарушения при перевозке детей в автобусах

Госавтоинспекция подвела итоги мероприятия "Безопасный автобус для перевозки детей" и сообщила о выявленных нарушениях.

В период с 8 по 12 февраля в Карелии проведено профилактическое мероприятие "Безопасный автобус для перевозки детей". Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Проверки прошли во всех районах республики. Было обнаружено 7 нарушений водителями автобусов. В числе нарушений названы неисполнение обязанностей по страхованию гражданской ответственности; при посадке и высадке детей не была включена аварийная сигнализация; неисправный тахограф, а также управление автобусом при наличии технеисправностей.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Карелия Геннадий Сараев записал обращение к родителям юных пешеходов с призывом научить детей дорожной безопасности.

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

В Карелии пневмония стала причиной госпитализации 16 человек

Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за сутки были госпитализированы 16 человек с внебольничной пневмонией.

16 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, информирует оперштаб.

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 4955 пациентов, 118 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Коронавирус был обнаружен у 158 человек человек за сутки в Карелии.

фото: pixabay.com / Danganhfoto

Биолог оценила риск заражения птичьим гриппом при употреблении курицы

Заражение птичьим гриппом при употреблении в пищу курятины невозможно, заявила ведущий научный сотрудник Центра имени Чумакова, доктор биологических наук Александра Гамбарян.

По ее словам, для заражения "нужно надышаться этим вирусом, который там, в курятнике, поднимается с пылью". Она указала, что употребление курятины не является фактором риска, "даже если вы ее сырую съедите". Об этом Александра Гамбарян заявила в эфире телеканала "Россия 24", передает РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что семь россиян заразились вирусом птичьего гриппа А (H5N8). По ее словам, это первый случай инфицирования человека этим штаммом в мире.

Ученые выделили генетический материал этого заболевания у семерых сотрудников фабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц зарегистрировали вспышки. Все мероприятия по защите людей и животных провели в короткий срок, что позволило остановить распространение инфекции.

Как заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов, уже сегодня можно приступить к разработке тест-системы и кандидатного вакцинного штамма для H5N8.

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

Стоматолог предупредил о негативных последствиях ношения масок

Стоматолог Геннадий Шаргородский рассказал, как ношение медицинских масок влияет на здоровье зубов и десен.

Врач-стоматолог Геннадий Шаргородский рассказал "Звезде", действительно ли ношение маски оказывает негативное влияние на здоровье полости рта.

"Постоянное прикрытие рта и носа в течение длительного времени влияет в первую очередь на ваше дыхание. Заставляет вас чаще дышать, больше дышать через рот. Ограничивается поток влаги и может вызвать сухость во рту, которая будет способствовать развитию кариеса и заболеваний десен", - объяснил медик.

Специалист отметил, что из-за этого может возникать неприятный запах изо рта. Тем людям, которые длительное время находятся в маске, Шаргородский посоветовал чаще чистить зубы и полоскать рот водой. Также для увлажнения полости рта стоит пить больше воды. Помогут здесь и леденцы с жвачками (лучше без сахара), которые улучшают слюноотделение.

Из-за ношения маски на слизистой ротовой полости могут появляться трещины и темные пятна.

"Микробы, которые находятся в полости рта, не имеют возможности выйти наружу.... Ведь маска защищает не вас от всех, а всех от вас. Поэтому носить ее необходимо, но надо каким-то образом делать перерывы для того, чтобы все эти патологические микроорганизмы имели выход из полости рта", - указал эксперт.

Врач напомнил, что борьба с самим кариесом остается сферой деятельности стоматологов, к которым нужно систематически приходить для обследования. Также специалист обратил внимание на важность регулярного поддержания чистоты зубов и полости рта и проведения профилактической чистки зубов.