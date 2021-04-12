Все, что случилось сегодня

фото: © Столица на Онего

Депутат Заксобрания Карелии Виталий Красулин поделился мнением, каким должен быть новый мэр Петрозаводска

Накануне назначения нового главы Петрозаводска депутат Заксобрания Карелии, предприниматель Виталий Красулин рассказал, каким он видит будущего главу города и столицу республики в целом.

Накануне назначения нового главы Петрозаводска мы поговорили с Виталием Красулиным – одним из старожилов карельской политики, который успел поработать с четырьмя губернаторами – "от Катанандова до Парфенчикова". Дважды был депутатом Петросовета, четырежды избирался в Законодательное собрание. И уже на протяжении двух созывов возглавляет в карельском парламенте комитет по бюджету и налогам, а также является предпринимателем, то есть в полной мере разбирается в проблематике вопросов.

Сегодня, когда осталось меньше 10 дней до истечения срока полномочий Ирины Мирошник в должности сити-менеджера, было интересно услышать мнение Виталия Красулина о будущем руководителе, каким, на его взгляд, он должен быть.

"Думаю, что главой города должен быть человек с командой, так как не может в одном руководителе объединяться все. В команде должен быть и социально направленный человек, и экономически грамотный помощник, и юридически подкованный представитель. К власти должен прийти реформатор, человек, который не будет бояться принимать решения. Он должен быть грамотным руководителем с предпринимательской жилкой и опытом работы в исполнительной власти, способный действовать в современных рыночных условиях, но с командой единомышленников – не законсервированных чиновников, а профессионалов из разных сфер деятельности, способных принимать нестандартные решения", – сказал Виталий Красулин.

Власть, по мнению депутата Заксобрания, должна быть открыта и уметь выстраивать диалог с обществом.

«При администрации необходимо создать общественный совет из горожан, которые могли бы присутствовать на совещаниях и сообщать о болевых точках в Петрозаводске. Также на мероприятиях обязательно должны присутствовать журналисты, а не только пресс-служба мэрии. Работать надо сообща, слаженно, грамотно – тогда Петрозаводск станет красивым и комфортным для жизни городом, в котором захотят жить наши дети и внуки».

Что Виталий Красулин рассказал об изменениях в транспортной инфраструктуре, почему, по его мнению, город не может убирать один подрядчик, читайте в большом интервью.

фото: © Столица на Онего

Дело об избиении заключенного в колонии Карелии отправлено в суд

Следком Карелии завершил расследование уголовного дела в отношении экс-начальника колонии № 9 Петрозаводска Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева, обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением насилия.

По версии следствия, в феврале 2014 года обвиняемые, находясь в одном из служебных помещений исправительной колонии № 9, явно выходя за пределы должностных полномочий, нанесли множественные удары руками и ногами осужденному, отбывавшему наказание в данном исправительном учреждении.

В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время оно будут направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, что еще 13 октября 2019 года карельский Следком возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением насилия сотрудниками петрозаводской ИК № 9 строгого режима. Основанием для этого послужила появившаяся в интернете, а затем и в СМИ, видеозапись с избиением осужденного двумя сотрудниками исправительного учреждения. По версии следствия, 20 февраля 2014 года с 17 до 18 часов тогда еще замначальника "девятки" Савельев и старший оперуполномоченный участка колонии-поселения Ковалев "в помещении штрафного изолятора нанесли множественные удары руками и ногами по голове и телу осужденного". После этого задержанным на рабочих местах 9 апреля 2020 года Савельеву и Ковалеву было предъявлено обвинение по ст.286 ч.3 Уголовного кодекса: "Превышение должностных полномочий с применением насилия в отношении неустановленного лица".







фото: © Столица на Онего

На следующий день, 10 апреля петрозаводский суд арестовал Савельева, а Ковалеву, которого защищает адвокат Михаил Ямчитский, назначил домашний арест. Однако 27 апреля Верховный суд Карелии освободил Савельева из-под стражи, применив к нему так называемую норму ЗОД (запрет определенных действий). Так, Савельеву запрещено общаться с лицами, допрошенными по делу, включая начальника УФСИН республики Александра Тереха. Нельзя выходить из дома с 20 часов до 6 утра, пользоваться телефонной связью и интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, за исключением заявлений и ходатайств, связанных с его уголовным делом. Норма ЗОД сейчас применяется и к Ковалеву. Оба майора внутренней службы по-прежнему не признают свою вину.







фото: © паблик УФСИН России по Республике Карелия

фото: © Заксобрание Карелии

В Карелии 14 человек заявились на праймериз "Единой России" перед выборами в Заксобрание

Четырнадцать претендентов заявили о своем желании принять участие в праймериз "Единой России" за право в дальнейшем идти на выборы в Законодательное собрание.

Кандидатуры заявившихся на праймериз претендентов опубликованы на официальном сайте "Единой России". В основном, это действующие депутаты карельского парламента, а также районные чиновники и депутаты.

На попадание в новый состав карельского парламента претендуют пять депутатов действующего созыва. Это Ирина Кузичева, Анна Лопаткина, Андрей Мазуровский, Аркадий Рутгайзер и Ольга Шмаеник.

На праймериз заявились районные чиновники. В их числе - глава Суоярвского района Наталья Васенина, являющаяся редактором издания "Суоярвский вестник". На кресла в региональном парламенте претендует также глава Медвежьегорского городского поселения Искендеров Саяд Джахангир Оглы, указавший местом работы компанию "Мед-Лидер", и глава Мегрегского сельского поселения Алевтина Козлова.

Отдельный блоком в списке участников праймериз стоят различные депутаты. Карельскую столицу представляет заместитель председателя Петрозаводского городского Совета Александр Ханцевич. От Совета Медвежьегорского городского поселения направляются на партийную гонку Арина Хейсканен и Марина Яковлева. От Кондопоги - депутат совета Кондопожского района, занимающий пост начальника отдела по работе с жилищным фондом на местном ЦБК Алексей Кононов.

Кроме того, в праймериз карельских "единороссов" решили поучаствовать директор Питкярантского физкультурно-оздоровительного комплекса Александр Шейка, а также индивидуальный предприниматель Алексей Лонин.

Девять зарегистрированных участников праймериз являются членами партии "Единая Россия", трое – сторонниками партии (Искендеров Саяд Джахангир оглы, Аркадий Рутгайзер и Марина Яковлева), двое считают себя беспартийными (Алексей Лонин и Анна Лопаткина).

Предварительное партийное голосование пройдет с 24 по 30 мая в онлайн-формате. Сейчас идет регистрация кандидатов.

Прймериз предполагают отбор кадров внутри политической партии для последующего их выдвижения на ключевые выборы, где им предстоит соревноваться с представителями иных политических сил.

Ранее стали известны имена участников праймериз "Единой России" на выборах в Петросовет.

фото: © "Столица на Онего"

Стала известна тройка лидеров в голосовании за будущего кандидата на должность главы Петрозаводска от КПРФ

Из-за обнаруженной искусственной накрутки голосов мы вынуждены подвести итоги опроса раньше и без учета голосования «роботов».

В опросе на тему «Как вы считаете, кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ?», который проводился с 8 апреля, нами была обнаружена массовая искусственная накрутка голосов через прокси-серверы. В результате полученные на сегодняшний день данные нельзя считать объективными.

По этой причине мы вынуждены были остановить опрос и определить тройку лидеров, какой она была до начала искусственной накрутки голосов.

Это предприниматель Николай Тараканов, лидер профсоюзов Карелии Илья Косенков и ветеран МВД Карелии, член КПРФ Андрей Гущин.

С завтрашнего дня мы начнем определять победителя голосования из этих трех участников. Голосование продлится до 16 апреля.

На сайте будет включена дополнительная проверка на использование методов искусственной накрутки голосов.

Напомним, что региональное отделение КПРФ выдвинет на конкурс по отбору кандидатов на должность главы Петрозаводска того, за кого проголосуют жители.

фото: источник - канал Mash

"Уполномоченная по правам семьи" требует от уроженки Карелии Оксаны Пушкиной миллион рублей за пост в телеграме

Главный борец с сериалом "Чики" Ольга Баранец, оскорбленная словами депутата Госдумы Пушкиной, подала на нее в суд.

Как сообщает канал Mash, в июле 2020 года Оксана Пушкина, высказываясь о деятельности правозащитницы Ольги Баранец, обвинила ее в том, что та «образования профильного не имеет, двигает странные идеи типа физического наказания детей или отказа от вакцинации, реальным членом института уполномоченных по правам человека не является", и назвала ее самозванкой.

Баранец приходила в себя больше полугода, а потом пошла в Тверской суд и через него потребовала от Оксаны Пушкиной удалить пост, написать опровержение и выплатить ей миллион рублей за моральный вред.

фото: © ИТАР-ТАСС / Владимир Смирнов

Вину за банкротство хлебокомбината в Карелии возложили на бывшего гендиректора

Арбитражный суд Карелии завершил дело о банкротстве ОАО "Беломорский хлебокомбинат", материалы дела раскрывают подробности, что произошло с одним из ведущих предприятий района.

В суде было установлено, что к 2017 году у хлебозавода появились долги перед налоговой службой и другими кредиторами. Тогда его гендиректор и основной учредитель создал другое юридическое лицо – ООО "Беломорский хлебокомбинат". Новое предприятие выкупило или получило в аренду имущество ОАО и продолжало работать.

Бывший руководитель "достоверно знал о неудовлетворительном экономическом состоянии ОАО "Беломорский хлебокомбинат" по результатам работы за первый квартал 2017 года, вместе с тем не предпринял мер к погашению задолженности, не обратился в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом, а фактически осуществил действия по созданию на базе акционерного общества нового общества с ограниченной ответственностью с таким же названием и с таким же видом деятельности", - говорится в судебном решении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

С начала года Карелия сократила госдолг почти на 2 миллиарда рублей

Уменьшение общей суммы региональной задолженности произошло за счет снижения финансовых обязательств по банковским кредитам.

К 1 апреля государственный долг Карелии составил 21 миллиард 971 миллион рублей. В сравнении с началом нынешнего года эта сумма уменьшилась на 1 миллиард 920 миллионов.

По данным республиканского министерства финансов, сокращение региональной задолженности произошло за счет снижения финансовых обязательств по банковским кредитам, которые составляют сейчас 8,9 миллиарда. Остальные долговые обязательства региона за это время не изменились.

фото: Столица на Онего

Стали известны имена участников праймериз "Единой России" на выборах в Петросовет

Опубликованы первые имена участников грядущих внутрипартийных выборов карельских "единороссов", по итогам которых будут представлены претенденты для борьбы за места в горсовете.

Заявки на участие в праймериз "Единой России" для последующего выдвижения на выборах в Петросовет на сегодняшний день подали семь претендентов.

Двое из участников праймериз в настоящее время являются действующими депутатами Петрозаводского городского совета. Это Виталий Голов и Сергей Старшов.

Голов является директором организации "Петрозаводская компания Выбор", а Старшов заведует детским садом "Подснежник".

Среди прочих кандидатов - замдиректора петрозаводского учреждения дополнительного профобразования "Центр развития образования" Илья Иванов, специалист по связям с общественностью организации "Управляющая компания Десятый регион" Наталья Фирсова и руководитель дополнительного офиса Сбербанка Александр Мершин.

Также в праймериз карельских "единороссов" намерен участвовать временно неработающий петрозаводчанин с образованием инженера Сергей Манаков.

Во внутрипартийную гонку включится и Мария Кузнецова – уроженка Москвы со средним профессиональным образованием, указавшая в графе "О себе" цифры "123", а в месте работы – слово "пам".

Все перечисленные претенденты, кроме Натальи Фирсовой, являеются членами партии. Фирсова указала свою беспартийность.

Как сообщается на официальном сайте "Единой России", предварительное партийное голосование пройдет с 24 по 30 мая в онлайн-формате. В настоящее время продолжается регистрация кандидатов.

Прймериз предполагают отбор кадров внутри политической партии для последующего их выдвижения на ключевые выборы, где им предстоит соревноваться с представителями иных политических сил.

фото: источник - администрация Олонецкого района

В школе Карелии, где отравились дети, проведена дезинфекция

В Олонце в школе №1, где была зафиксирована вспышка кишечной инфекции, провели дезинфекцию, сообщается на сайте администрации Олонецкого района.

Как отметили в администрации, 10 апреля в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора с целью предупреждения распространения норовирусной инфекции в здании средней школы №1 с привлечением сторонней организации —Дезцентра Олонца была проведена заключительная дезинфекция.

Напомним, информация о вспышке кишечной инфекции в школе Олонца появилась в четверг, 8 апреля. За медицинской помощью в связи с отравлением обратились 60 человек, из них 59 – ученики младших классов школы №1 и один взрослый – сотрудник пищеблока.

"По мнению специалистов Роспотребнадзора, инфицирование детей произошло через пищу, контаминированную вирусом от заболевшего человека. Однако окончательные выводы еще делать рано", - сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Со своей стороны, Роспотребнадзор Карелии проводит эпидемиологическое расследование в школе №1 Олонца, где зафиксирована вспышка кишечной инфекции.

фото: © nac.gov.ru

Управление ФСБ Карелии возглавил новый руководитель

Им стал 51-летний генерал-майор Сергей Мочалов, ранее возглавлявший аналогичное управление Кировской области.

В пятницу, 9 апреля, представитель центрального аппарата ФСБ России представил коллективу карельского управления нового начальника.

Как мы ранее сообщали, им стал 51-летний генерал-майор Сергей Мочалов, который до этого, с 15 января 2015 года руководил УФСБ Кировской области. А ранее, до назначения в Киров, Сергей Мочалов был заместителем руководителя управления Вологодской области, а также работал в центральном аппарате ФСБ в Москве.

Президент России Владимир Путин уже подписал указ о его назначении начальником карельского УФСБ.

Что касается предыдущего начальника управления, 56-летнего генерал-майора Александра Барышева, возглавлявшего УФСБ Карелии с октября 2016 года, то он, в связи с ротацией кадров ФСБ России, переходит на новое место работы.

Жители поселка Карелии не могут попасть в больницу из-за размытой дороги

Жители поселка Повенец Медвежьегорского района из-за размытой дороги оказались отрезанными от цивилизации.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась жительница Повенца, которая сообщила, что грузовики окончательного разбили и без того плохую дорогу в поселок.

«Почему не поднимается тема ремонта моста возле посёлка Повенец. Там твориться безобразие. Грузовики разбили всю объездную дорогу, поэтому нет возможности уехать в больницы Петрозаводска и Медвежьегорска. Те, кто родил, с маленькими детьми не могут попасть домой. Что за беспредел творится! На дворе 21 век. Проблемы никто не решает. Господа, за что деньги получаете, за то, что пишите предупреждение о неудобствах, а не решаете эти проблемы», - возмутилась жительница Карелии.

В минвшее воскресенье, 11 апреля, сообщалось, что из-за застрявших на убитой дороге фур водители стоят в пробке больше 7 часов.

Напомним, 1 апреля движение на федеральной трассе А-119 — Вологда — Медвежьегорск — автодорога Р-21 «Кола» было практически парализовано в течение шести часов, образовалась многокилометровая пробка. В районе Повенца идет ремонт моста, дорожники сделали объезд данного участка. Но трассу тогда размыло, проехать по дороге было невозможно.

По информации Упрдор «Кола», размытый участок дороги в районе Повенца не является частью федеральной автодороги А-119 — Автомобильная дорога Р-21 «Кола». Он находится в границах моста, который принадлежит администрации Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей. В настоящее время администрация «Беломорканал» проводит ремонт поворотного моста. Она же построила объездную дорогу на время ремонта своего моста. Содержать объездной участок в нормативном состоянии обязанность собственника — администрации «Беломорканала», уточнили в Упрдоре.

Автомобиль на перекрестке в Петрозаводске потерял бампер в ДТП (ВИДЕО)

На пересечении улиц Загородная и Калинина столкнулись два автомобиля, от удара одна машина потеряла бампер.

В минувшее воскресенье, 11 апреля, в 18.15 в Петрозаводске на пересечении улиц Загородная и Калинина столкнулись два автомобиля.

Иномарка, не уступившая дорогу другому автомобилю, двигавшемуся по главной дороге, потеряла бампер от удара.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".

Видео опубликовано в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Коронавирус унес жизни 420 жителей Карелии с начала пандемии

За минувшие сутки в республике подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом на 12 апреля, в Карелии зарегистрированы еще две смерти. В Республиканской инфекционной больнице скончался 87-летний житель Петрозаводска, в Госпитале для ветеранов войн – 62-летний житель поселка. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Число смертей от коронавируса увеличилось до 420.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 59 человек. Из этого числа заболевших – 57 человек, из них 7 имеют симптомы средней тяжести.

Всего с начала пандемии инфицировано 44768 жителей республики.

За сутки выздоровели еще 78 человек. Выписано по выздоровление всего 42558 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7290,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3162,9 случая, по Северо-Западу – 5579,8.

Накануне в Карелии зарегистрировано три смерти от коронавируса.

фото: Камера наблюдения "Сампо.ру" / скриншот видео

В Петрозаводске 77-летний водитель иномарки пострадал в аварии (ФОТО)

В столице Карелии столкнулись два легковых автомобиля, в результате ДТП пострадал пожилой водитель.

11 апреля в 18.15 на перекрестке улиц Калинина и Загородная в Петрозаводске водитель 1993 года рождения на машине "Volkswagen Passat" выезжал со сторостепенной дороги на главную и не предоставил преимущество автомобилю "Chevrolet Lanos". Произошло столкновение. Об этом информирует ГИБДД столицы Карелии.

В результате аварии телесные повреждения получил 77-летний водитель "Chevrolet Lanos", ему назначено амбулаторное лечение.

Момент ДТП был зафиксирован камерой наружного наблюдения.

фото: © Администрация Петрозаводска

Парламентарий Виталий Красулин раскрыл секрет, как сделать Петрозаводск чистым

Как отметил председатель республиканского комитета по бюджету и налогам Виталий Красулин, на его взгляд, город не должен убирать один подрядчик.

Сегодня наряду с реализаций множества программ в Петрозаводске воплощается в жизнь федеральный проект "Комфортная городская среда", в рамках которого проводится благоустройство территорий, уборка дорог, озеленение…

По мнению Виталия Красулина, чтобы Петрозаводск был привлекательным для туристов и комфортным для горожан в нем всегда должны быть чистые улицы и убранные дороги. И этого не сложно достичь, если поменять концепцию при подписании контрактов на уборку города.

Как отметил председатель республиканского комитета по бюджету и налогам Виталий Красулин, на его взгляд, город не должен убирать один подрядчик.

«Не нужно уходить в сторону укрупнения. С точки зрения налогообложения, мы теряем до 20% прибыли. Как только подписывается контракт свыше 150 млн рублей, то предприятие платит НДС – это 20% в федеральную казну, налог в городе не остается», – объяснил депутат.

Он считает, что несколько опытных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения могли бы спокойно осуществлять уборку улиц и обслуживание дорог.

«Надо поделить город на территории и отдать на обслуживание разным предприятиям. Так будет безопасно во всех планах: если один не справится, то другой поможет. А сегодня сложилась такая ситуация, что при расторжении контракта с подрядчиком – весь город может остаться неубранным», – отметил Красулин.

Также, по мнению народного избранника, коренного петрозаводчанина, не всегда для уюта и комфорта в доме должно быть богатое убранство, главное все же чистота. А чтобы она была, необходимо минимизировать использование реагентов в зимний период.

«Сегодня все федеральные нормативы, и это подтверждает Минтранс, позволяют обходиться без песка и других смесей при уборке дорог в зимний период, – сказал Виталий Красулин. – Просто центральные улицы надо чистить до асфальта, а районы содержать в накате, как в Костомукше и Мурманске».

Применение пескосоляной смеси в качестве противогололедного реагента, по словам Красулина, неблагоприятно сказывается на экологической обстановке в городе.

«Песок, который не успели убрать, попадает в канализацию, засоряет ее, через ливневку уходит в Онежское озеро, нарушая экологию. Летом он клубами пыли поднимается в воздух, создавая песчаные бури, из-за которых невозможно дышать, уничтожаются газоны, зеленые насаждения!» – заявил Виталий Красулин, который уже больше 50 лет живет в Петрозаводске, любит свой город и болеет за него.

Что, по мнению Виталия Красулина, нужно сделать в Петрозаводске, чтобы все микрорайоны города стали ликвидными и в каждом из них было престижно жить, читайте здесь.

фото: Валентина Певцова/ТАСС

Объявлено единственно возможное условие снижения пенсионного возраста

Власти могут снизить пенсионный возраст при условии, что доходы бюджета России резко вырастут.

Об этом в беседе с News.ru назвал замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов.

Эксперт напомнил, что крупнейшие инвестбанки прогнозируют начало сырьевого суперцикла — согласно их прогнозам, нефть и газ снова начнут пользоваться повышенным спросом, а значит, стоимость энергоресурсов вырастет. "Если будет повод, в бюджете появятся деньги, будет доказано, что рост цен на нефть и сохранение их на уровне не менее ста долларов за баррель — это устойчивый долгосрочный тренд, то тогда, наверное, Россия может вернуться к прежнему возрасту выхода на пенсию", — добавил Миронов. Отделение Пенсионного фонда по Карелии подготовило разъяснения, как рассчитывается "северный" стаж, дающий право на досрочную пенсию. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ДТП Петрозаводска и Карелии

Бизнесмены в Петрозаводске отремонтировали светофор на пешеходном переходе, где пьяный водитель сбил ребенка

Строительная компания, которая возвела новый жилой комплекс на Кукковке, отремонтировала светофор на Карельском проспекте, где в ДТП пострадал 5-летний мальчик.

Как сообщили в строительной компании, специалистам удалось отремонтировать плату, перегоревшую из-за скачка напряжения. Светофор на пересечении улицы Сортавальской и проспекта Карельского планируют вернуть в работу 12 апреля.

"Однако это лишь временный вариант. Новую деталь сейчас ищут по регионам России. Как только нужная модель будет найдена, ее приобретут. И после доставки переустановят", -заверили предприниматели.

В компании напомнили, что светофор был установлен несколько лет назад для повышения безопасности дорожного движения.

Строительная компания ранее направила в администрацию Петрозаводска пакет документов с тем, чтобы передать объект инфраструктуры во владение городу.

Ранее сообщалось, что 8 апреля на пешеходном переходе, где не работал светофор, пьяный водитель сбил 5-летнего ребенка, который переходил с мамой дорогу.

фото: © Столица на Онего

Дороги в Петрозаводске отремонтирует прежний подрядчик – теперь за миллиард рублей

Ремонтом дорог в столице Карелии в 2021 и 2022 займется компания "АБЗ-Дорстрой", которая занималась дорожными работами в течение последних двух лет.

Администрация Петрозаводска по результатам аукциона заключила контракты с АО «АБЗ-Дорстрой». Компания, работавшая в городе в 2019 и 2020 году, отремонтирует в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 29 улиц и тротуары на семи из них. Стоимость контрактов составила 939 млн рублей. Ремонтные работы начнутся в ближайшее время, сообщили в администрации города.

В мэрии напомнили, что в перечень на 2021 год входят следующие объекты: улица Луначарского с тротуарами (от ул. Фаддеевской до ул. Радищева), улица Правды (от ул. Казарменской до ул. Калинина), Лесной проспект (от ш. Суоярвского до ш. Лососинского), Пограничная улица (от ул. Халтурина до пер. Ветеринарного), Октябрьский проспект (от ул. Ленинградской до ул. Достоевского), Пряжинское шоссе (от ш. Шуйского до ш. Суоярвского), улица Маршала Мерецкова с тротуарами (от наб. Ла-Рошель до ул. Загородной), улица Ломоносова (от ул. Лыжной до ул. Щербакова).

Список на 2022 год включает в себя: Березовую аллею с тротуарами (от ул. Сыктывкарской до ш. Лососинского), улицу Попова с тротуарами (от ш. Лососинского до ул. Сыктывкарской), Краснофлотскую улицу с тротуарами (от ул. Шотмана до д. № 23 по ул. Зайцева), улицу Онежской Флотилии (от ул. Ригачина до ул. Ключевой), улицу Ригачина (от набережной Гюллинга до ул. Онежской Флотилии), Ленинградскую улицу с тротуарами (от пр. Первомайского до наб. Варкауса), Транспортную улицу (от ш. Пряжинского до ул. Шуйской), Боровую улицу (от ул. Тупиковой до ул. Халтурина), Балтийскую улицу с тротуарами (от пр. Комсомольского до ул. Лыжной), улицу Чернышевского (от ул. Ригачина до д. № 28 по ул. Чернышевского), улицу Профсоюзов (от ул. Тупиковой до ул. Связи), Соломенское шоссе (от ш. Петрозаводского до здания № 11 по ш. Соломенскому), Петрозаводское шоссе (от ш. Соломенского до ул. Соломенской), Сулажгорскую улицу (от ул. Новосулажгорской до проезда Сулажгорского), Новосулажгорскую улицу (от пр. Первомайского до ул. Сулажгорской), Олонецкую улицу (от ул. Прионежской до ул. Островского), Сыктывкарскую улицу (от ул. Попова до пр. Лесного), набережную Ла-Рошель (от ул. Маршала Мерецкова до пр. Комсомольского), Ключевую улицу (от ул. Гвардейской до ул. Онежской Флотилии), Нойбранденбургскую улицу (от ул. Антонова до проезда Ремесленого), Судостроительную улицу (от ул. Ключевой до ул. Кемской).

Напомним, в прошлом году «АБЗ-Дорстрой» отремонтировала 11 улиц и тротуары на трех из них. По итогам аукциона стоимость работ составила 468 млн рублей.

фото: Российский Союз Молодежи

Студентка из Карелии поборется за титул "Краса студенчества России"

Студентка Петрозаводского госуниверситета Евгения Слепухина вышла в финал национального конкурса красоты среди студенток вузов "Краса студенчества России".

Студентка из Карелии Евгения Слепухина представит республику на конкурсе "Краса студенчества России". Об этом информирует Российский союз молодежи.

Сообщается, что 65 участниц из 42 регионов встретятся на очном этапе конкурса в Архангельске.

В конкурсную программу заочного этапа вошла оценка портфолио и тест по истории. В очном финале участниц конкурса ждут самопрезентация; орфографический диктант, литературный тест, фотоконкурс, дефиле и творческое выступление.

По итогам конкурсных этапов будет отобрано 12 девушек, которые поборются за звание "Краса студенчества 2021".

Ранее сообщалось, как скандальная чиновница из Карелии победила в конкурсе красоты.

фото: © Егор Алеев/ТАСС

Суд в Карелии арестовал трех "сотрудников службы безопасности банка"

Молодых жителей Москвы карельская полиция обвиняет в телефонном мошенничестве.

Как стало известно "Столице на Онего", в феврале-марте Костомукшский суд арестовал троих жителей Москвы в возрасте от 30 до 40 лет. По полученной в суде информации, полиция обвиняет их в так называемого телефонном мошенничестве.

Еще в 2019 году молодые москвичи, представившиеся "сотрудниками службы безопасности банка", "развели" пенсионера из Костомукши на 1,5 миллиона рублей. Грамотно сработавшим в данном случае сотрудникам уголовного розыска МВД Карелии и полиции Костомукши удалось проследить всю цепочку незаконного изъятия денег, после чего установить и задержать троих получателей немалых денежных средств. Двое из них признают свою вину, третий пока этого не сделал.

В настоящее время следствие по данному делу ведет следственное управление МВД Карелии. Это связано с тем, что, по имеющейся у нашего издания информации, молодые москвичи могут быть причастны к аналогичным преступлениям, совершенным ими не только в отношении пенсионера из Костомукши, но и других жителей Карелии, а также некоторых регионов России.

Напомним, в январе телефонные мошенники обманули депутата Законодательного собрания Карелии Андрея Мазуровского, заставив его обманным путем перевести 692 тысячи рублей на 22 неизвестных номера.

Кстати, злоумышленники, оставившие депутата без полумиллиона рублей, до сих пор не найдены.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Денис Русинов

Число детей, отравившихся в школе Карелии, увеличилось до 77 человек

За сутки число обратившихся за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции в Олонце увеличилось с 60 человек до 77, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

"На 12 апреля в школе №1 в Олонце, где была зафиксирована вспышка пищевой токсикоинфекции, зарегистрировано 77 больных, из них 76 учащихся начальной школы, 1 взрослый - школьная буфетчица. Проводится эпидемиологическое расследование, организованы противоэпидемические мероприятия", - сообщили надзорном ведомстве.

Напомним, информация о вспышке кишечной инфекции в школе Олонца появилась в четверг, 8 апреля. За медицинской помощью в связи с отравлением обратились 60 человек, из них 59 – ученики младших классов школы №1 и один взрослый – сотрудник пищеблока.

"По мнению специалистов Роспотребнадзора, инфицирование детей произошло через пищу, контаминированную вирусом от заболевшего человека. Однако окончательные выводы еще делать рано", - сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Со своей стороны, Роспотребнадзор Карелии проводит эпидемиологическое расследование в школе №1 Олонца, где зафиксирована вспышка кишечной инфекции.

На сегодняшний день в школе проведена дезинфекция.

фото: © страница Вконтакте Олега Ермолаева

Министр экономики Карелии сыграл селянкам на дудочке

Министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев поделился впечатлениями о поездке в деревню Киндасово Пряжинского района.

На своей странице в соцсети Олег Ермолаев написал: "Сегодня встретился с нашей известной всем группой «Киндахат». Обсудили вопросы поддержки проекта социального предприятия республики. Очень важно, что Киндасовцы динамично развиваются и уже в первом квартале 2021 года их посетило 2500 туристов. Для сравнения - в 2020 году - 5000, а в 2019 году - 1200. Отличный весёлый проект. Меня не отпустили киндасовские девушки, пока я им не сыграл на дудочке".

фото: © паблик Вконтакте "ЛахденпохьЯ - Навсегда!"

Свора бездомных собак уничтожает домашних котиков в райцентре Карелии

Жители Лахденпохьи жалуются на стаю агрессивных собак, которые нападают на домашних кошек.

Жители Приладожья возмущены ситуацией, которая сложилась с бездомными животными в Лахденпохье. В минувшее воскресенье, 11 апреля, свора собак уничтожила очередного домашнего стерилизованного котика. Об этом пишут в паблике «ЛахденпохьЯ — Навсегда!»

«Сегодня утром бродячие собаки задрали очередного домашнего стерилизованного котика. И такие случаи еженедельно. Если не ежедневно. Одно дело слышать, но другое дело видеть и убирать закостеневшее тело. В глазах таких жертв застывший ужас. Зрелище не для слабонервных. По городу бегает стая собак, 7 штук, как минимум. Они очень агрессивные. Понятное дело, что у них инстинкты и т. д., и что никто никогда не примет меры из-за очередной кошки. Но они вполне могут напасть и на человека», — пишут в паблике.

Ранее сообщалось, власти Беломорска вместе с зоозащитниками решили кардинально решить проблему с бездомными животными.

фото: © ГИБДД Карелии

Пенсионер из Москвы устроил аварию с пострадавшими в Карелии

В Олонецком районе пенсионер закончил обгон в кювете, травмы в ДТП получила 74-летняя пассажирка, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье, 11 апреля, в 8.50 на 266км федеральной автодороги «Кола» 76-летний водитель автомобиля Chrysler, житель Москвы, после завершения обгона не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП травмы получила 74-летняя пассажирка Chrysler, также жительница Москвы. Пострадавшая был доставлена в больницу.

фото: Центр спасения медвежат-сирот Вконтакте

Двое из троих медвежат, найденных в Карелии лесорубами, выжили и идут на поправку

Трое медвежат, обнаруженных лесорубами в берлоге в Карелии, заболели после переезда в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, один умер, а двоих удалось выходить.

«Савва и Северина идут на поправку, но мы вместе с госпиталем дикой природы продолжаем лечение и тщательное наблюдаем за медвежатами», - сообщили специалисты Центра спасения медвежат-сирот.

Напомним, при заготовке леса на территории поселка Вяртсиля во время спила дерева была обнаружена медвежья берлога. Лесорубы совершенно случайно потревожили семью медведей. Медведица покинула берлогу и убежала, а через некоторое время вдруг стали вылезать детеныши. Зная, что напуганная медведица больше не вернется и медвежата погибнут, заготовители обратились к персоналу зоопарка с просьбой приютить медведей и спасти их от гибели.

В результате медвежат перевезли в Тверскую область в Центр спасения медвежат-сирот. Один медвежонок умер, а двоих удалось.

фото: Минэкономразвития Карелии

Производитель пожарных роботов в Петрозаводске начал выпуск оборудования для переработки отходов

Инженерный центр пожарной робототехники "ЭФЭР", который занимается производством пожарных роботов, приступил к выпуску непрофильных видов продукции.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития Карелии по итогам визита на завод главы республики Артура Парфенчикова.

Ему показали первый образец водородного инвертора, предназначенного для переработки твердых бытовых, коммунальных и биологических, в том числе медицинских, отходов. "При работе устройства полностью исключены опасные выбросы. Такой аппарат уже используется в Подмосковье, на очереди – новые образцы", - сообщили в министерстве.

фото: Столица на Онего

Дружные спортивные семьи закрыли лыжный сезон на «Фонтанах» эстафетой (ФОТО)

При поддержке Ассоциации камнеобработчиков Карелии и Партии РОСТА на трассе "Фонтаны" прошла лыжная эстафета "Мама, папа, я – спортивная семья".

Несмотря на то, что лыжная эстафета проводилась 10 апреля, на трассе «Фонтаны» еще лежал снег – и команды смогли с хорошим настроением закончить сезон 2021 года. В этом году лыжня была качественно подготовлена – это отмечали практически все лыжники.





В соревнованиях приняли участие около ста человек – любители спорта и активного отдыха пришли на «Фонтаны» семьями – родители с детьми, бабушками и дедушками.





Это было главным условием - семейная команда должна состоять из двоих родителей и хотя бы одного ребенка (состав команды – не менее трех человек).





И детей на лыжном празднике было много – даже совсем юные участники помогали мамам и папам бороться за победу в эстафете.





Кроме гонок, участников и гостей праздника ждали игры, развлечения и полевая солдатская каша.





Ну а победителям достались медали, кубки и ценные призы от организаторов соревнований - Ассоциации камнеобработчиков Карелии и регионального отделения Партии РОСТА.





Вышел на трассу и руководитель Партии РОСТА в Карелии Дмитрий Фабрикантов. В составе команды он проехал до «Фонтанов» и обратно, и отметил, что трасса хорошо обсуживается, поэтому даже в апреле лыжники катаются с удовольствием.





«Мы задумали этот праздник, чтобы соединить вместе спорт, семью и хорошее настроение. Думаю, нам это удалось, и закрытие сезона надолго запомнится тем, кто участвовал в семейной эстафете или болел за своих.





Я рад, что так много участников и зрителей мы собрали вместе, и что все они получили заряд бодрости и здоровья», - сказал Дмитрий Фабрикантов.

фото: Сергей Коньков / ТАСС

Владельцы ларьков в Карелии получили дополнительные преференции

Минэкономразвития Карелии добилось внесения изменений в муниципальные нормативные акты, согласно которым владельцы нестационарных торговых объектов получили дополнительные преференции.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В частности, принято решение о продлении договоров о размещения ларьков, павильонов и других нестационарных торговых объектов без проведения торгов. Кроме того, дополнительные возможности появились у фермеров. Они получили право арендовать места для размещения своих торговых точек без проведения торгов. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Архивное фото | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцам в День города покажут реконструкцию освобождения Петрозаводска 1944 года

Военно-историческую реконструкцию освобождения Петрозаводска, которое произошло 28 июня 1944 года, готовят для тюменцев в региональной общественной организации "Союз морских пехотинцев".

Если эпидемиологическая ситуация позволит, действие развернется на набережной Туры в День города, сообщает информагентство «Тюменская линия».

Как рассказал корреспонденту информагентства председатель совета "Союза морских пехотинцев" Александр Урюпин, реконструкция пойдет в рамках проекта "Памяти предков верны".

Будут задействованы более 70 человек, не только члены союза, но и волонтеры. Зрители увидят форму времен Великой Отечественной войны и станут свидетелями форсирования реки.

Реконструкция приурочена не только ко Дню города и 435-летию Тюмени, но и к юбилейной дате для всего российского военно-морского флота - 325 лет с того дня, когда по воле императора Петра I началось строительство отечественного флота.

Для тюменского "Союза морских пехотинцев" это не первый опыт воссоздания событий прошлых лет. Как пояснил Александр Урюпин, в 2016 году они организовывали военно-историческую реконструкцию освобождения Севастополя, а в 2018 году - Крымской наступательной операции.

фото: © ТАСС/Валерий Шарифулин

Пожилая жительница Карелии скончалась от пневмонии

Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил об очередном летальном исходе от внебольничной пневмонии.

За минувшие сутки зарегистрирована одна смерть от внебольничной пневмонии. Умерла женщина 1942 года рождения. У пациентки были тяжелая сопутствующая патология сердечно-сосудистой системы и онкологическое заболевание. Тест на COVID-19 был отрицательным. Об этом сообщил оперштаб.

За сутки с внебольничной пневмонией в республике были госпитализированы 11 человек.

Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5612 пациентов, 131 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).