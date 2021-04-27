Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Троллейбусный парк Петрозаводска изношен на 98%

Муниципальное предприятие «Городской транспорт» вынуждено «обновлять» троллейбусы за счет списанных машин из Санкт-Петербурга и Москвы.

В нынешнем году Петрозаводск рассчитывает получить 20 списанных троллейбусов из Санкт-Петербурга, которые после необходимого ремонта выйдут на линию в карельской столице. Как рассказал директор муниципального предприятия «Городской транспорт» Геннадий Няккоев, в настоящее время троллейбусный парк Петрозаводска изношен на 98%, однако предприятие не может позволить себе приобрести новые машины из-за тяжелого финансового состояния.

«Новый троллейбус стоит от 20 от 25 миллионов, деньги для нас значительные, – пояснил Геннадий Няккоев в интервью «Столице на Онего». – В прошлом году нам удалось получить 27 троллейбусов. Они не новые, но они в рабочем состоянии. Десять мы получили из Москвы, и 17 – из Санкт-Петербурга. Санкт-петербургские оказались более надежные: они хоть и старого образца, не на электронике, как московские, но они у нас все вышли на линию. Все работают и приносят нам выручку. Надо понимать, что эксплуатационный срок троллейбуса – десять лет, а мы их эксплуатируем по 30-40 лет. В Санкт-Петербурге списывают те машины, которые отходили десять лет. Они еще в хорошем состоянии, мы сами их отбираем, и если троллейбус требует большого ремонта, то мы от него, конечно, отказываемся. В этом году Санкт-Петербург обещал нам еще 20 троллейбусов».

Читайте подробнее в материале журналиста Валерия Поташова.

фото: © Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Правительство России выделит 650 миллионов рублей на поддержку Карелии

Из федерального бюджета Карелии будет выделено свыше 650 млн рублей на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры, а также на создание нового спорткомплекса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

На заседании Кабмина Михаил Мишустин отметил, что правительство продолжает оказывать поддержку субъектам Российской Федерации.

В начале этого года в рамках рабочей поездки он побывал в Республике Карелия, где детально ознакомились с ситуацией в регионе. Глава Кабмина пришел в выводу, что в Карелии есть вопросы, которые нужно решать, чтобы ускорить его социальное и экономическое развитие: это касается спортивной и туристической сфер, в том числе развития автодорог.

«Сегодня направим дополнительно более 650 млн рублей на строительство и реконструкцию важных инфраструктурных объектов в сфере дорожного хозяйства Карелии. Они необходимы, чтобы устранить транспортные ограничения и повысить безопасность дорожного движения в этой республике. Также будет построен новый спортивный комплекс для занятий учеников детско-юношеских школ», - сказал Михаил Мушустин.

По словам премьер-министра, эти объекты важны и для жителей региона, и для туристов. А возможность комфортного проезда по дорогам и отремонтированным мостам, по его мнению, привлечёт в эти места многих путешественников.

фото: © Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy

Стало известно, как будут работать школы и садики в Карелии в майские праздники

Стало известно, как будут работать школы и садики в Карелии в майские праздники

Как пишет глава Минобразования и спорта Карелии в соцсети, школы, детские сады, учреждения допобразования, колледжи и техникумы не будут работать с 1 по 10 мая.

При этом заработная плата сотрудникам образовательных учреждений будет сохранена.

Если 4-7 мая в школе было запланировано проведение ВПР, то их перенесут, уточнил министр.

Ранее сообщалось, выпускникам упростили правила сдачи экзаменов в 2021 году.

фото: © кадр из видео

В Петрозаводске будут судить гонщиков, сбивших на остановке женщину с ребенком

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу гонщиков, устроивших страшное ДТП с жертвами на проспекте Ленина.

Двое петрозаводчан 1996 и 1988 года рождения вскоре предстанут перед судом по делу о резонансном ДТП, в результате которого девочке-подростку был причинен тяжкий вред здоровью. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Напомним, гонщики устроили страшную аварию на проспекте Ленина, у дома №30, в районе остановки общественного транспорта "Университет" 10 марта прошлого года. Автомобиль вылетел на остановку и сбил 17-летнюю девочку и 47-летнюю женщину.

По версии следствия, обвиняемые вечером 10 марта 2020 года, управляя автомобилями Mercedes и Kia Rio на проспекте Ленина, устроили гонки. Неоднократно нарушив при этом требования правил дорожного движения, напротив здания Петрозаводского государственного университета они совершили дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого один из автомобилей на скорости более 100 км/ч выехал на тротуар, где совершил наезд на 17-летнюю петрозаводчанку. Подросток получила серьезные травмы: переломы, ушибы, разрывы. Она долго проходила лечение в больнице.

Обвиняемые вину в совершенном преступлении не признали.

Уголовное дело после вручения копий обвинительного заключения будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Гонщикам грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее Петрозаводский суд приговорил гонщика Кирилла Сортланда, устроившего смертельное ДТП на Комсомольском проспекте, к 3 годам 2 месяцам колонии общего режима.

Электромонтер, упавший вниз головой на площади в Петрозаводске, пришел в сознание

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии рабочего, упавшего с 5-метровой высоты на площади Кирова.

"Мужчина находится в стабильно тяжелом состоянии, но на сегодняшний день его уже перевели из реанимации в общее отделение, он в сознании", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Карелии.

Напомним, 22 апреля в 8.22, в Петрозаводске на площади Кирова во время демонтажа воздушных линий рабочий упал с 5-метровой высоты.

В результате падения электромонтажник получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Республиканская прокуратура и Следком Карелии начали проверки по факту произошедшего.

фото: © РИА Новости. Сергей Кузнецов

Управление труда Карелии разъяснило что будет с зарплатой работников из-за майских «каникул»

Нерабочие дни между майскими праздниками, установленные указом президента РФ, не снимают с работодателя обязанность платить работникам зарплату в полном объеме.

Это следует из разъяснений Управления труда и занятости Карелии, подготовленных в преддверии длинных выходных.

«Наличие в мае 2021 г. нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам… Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере», — пояснили в Управлении. Работникам, на которых распространяется указ президента, должны выплатить заработную плату, предусмотренную трудовым договором, в том же размере, как если бы они полностью отработали нерабочие дни — выполнили норму рабочего времени при повременной оплате или норму труда при сдельной оплате. Она, как правило, включает должностной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты, если они установлены в организации. Подробнее о правах работников и обязанностях работодателей, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Трое жителей Петрозаводска скончались от коронавируса

Общее число умерших от коронавирусной инфекции в Карелии за все время пандемии составило 461 человек, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончалась 80-летняя женщина, в Госпитале для ветеранов войн умерла 73-летняя пациентка, в Республиканской больнице им. В.А. Баранова скончался 62-летний мужчина. Все трое пациентов были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших от коронавирусной инфекции в Карелии на 27 апреля составило 461 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 45 человек. Из этого числа заболевших – 43 человека, из них 33 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом состоянии.

Всего за время пандемии в Карелии инфицировано коронавирусом 45638 человек.

Выздоровели 43682 человека, за сутки выписаны по выздоровлению 48 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7432,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3251,5 случая, по Северо-Западу – 5712,7.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Глава Карелии пообедал в школьной столовой, где отравились дети (ФОТО)

Артур Парфенчиков лично проверил качество питания в олонецкой школе № 1, где была зафиксирована вспышка кишечной инфекции.

В официальном паблике правительства республики выложили фото обеда руководителя республики, побывавшего в школе № 1 Олонца.

«Артур Парфенчиков пообедал в школьной столовой и оценил простое, но вкусное меню. Напомним, в начале апреля здесь произошла вспышка кишечной инфекции. С предыдущей фирмой, допустившей нарушения, в результате которых заболели дети, контракт расторгнут. Теперь школьников кормит компания „Олонобщепит“. Также в школе введен еженедельный родительский контроль работы буфета. Глава республики выразил надежду, что эта практика распространится по всей Карелии, и сообщил, что работа по приведению в порядок пищеблоков и школьных столовых продолжится», — пишут в паблике.

Напомним, информация о вспышке кишечной инфекции в школе Олонца появилась в четверг, 8 апреля. За медицинской помощью в связи с отравлением обратились 22 ученика младших классов и сотрудник школьного пищеблока. Решением суда в отношении ООО «ПК Прибой», ранее кормившей детей, вынесено административное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Следком возбудил уголовное дело по факту отравления детей в олонецкой школе.

фото: «Подслушано в ПТЗ» /vk.com/podslushanovptz

Уродливый забор и свалка окружают недострой в центре Петрозаводске (ФОТО)

Жители столицы Карелии возмущены состоянием территории бывшего рынка на улице Калинина.

В паблике «Подслушано в ПТЗ» опубликовали фото территории у недостроенного торгового центра на улице Калинина. Недострой, который появился на месте рынка, уже несколько лет обнесен забором. Состояние ограждения оставляет желать лучшего.

«Жуткий забор, вдоль которого мусорная свалка. Интересно, кто отвечает за эту территорию?» - интересуются горожане, разместишие фото.

Напомним, последний уличный рынок в Петрозаводске на перекрестке улицы Калинина и проспекта Невского закрылся в 2014-м году. Администрация столицы Карелии планировала передать участок под строительство многофункционального Центра культурного развития.

фото: © кадр из видео

Кроссовер устроил ДТП в центре Петрозаводска и снес каменную клумбу (ВИДЕО)

Вечером на проспекте Ленина автомобиль протаранил встречную машину и едва не въехал в торговый центр.

Камера наружного видеонаблюдения компании «Сампо» зафиксировала аварию на перекрестке проспекта Ленина и улицы Анохина.

В минувший понедельник, 26 апреля, в 23.00 автомобиль, выезжавший с улицы Анохина на проспект Ленина, взял слишком большой радиус поворота, в результате чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся со стоявшей там машиной. После этого нарушитель выехал на тротуар, где снес каменную клумбу.

Ролик выложен в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

фото: кадр из видео

Микроавтобус потерял прицеп на оживленном перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Автомобиль с прицепом создал аварийную ситуацию на пересечении улицы Правда и проспекта Александра Невского.

Как сообщает ДТП ПТЗ, в минувший понедельник, 26 апреля в 13:45 на перекресте Правды и Невского произошло отсоединение прицепа от микроавтобуса.

Автобус двигался по улице Правды со стороны центра и потерял прицеп прямо на перекрестке.

После отсоединения неуправляемый прицеп выкатился на полосу встречного движения.

К счастью, обошлось без ДТП.

Происшествие зафиксировала видеокамера компании «Ситилинк».

Ранее автомобили в Петрозаводске раскидало по проезжей части после ДТП.

фото: © паблик Вконтакте «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Водитель в Петрозаводске сбил собаку и бросил умирать (ВИДЕО 18+)

Поздно вечером на Кукковке собака выбежала на дорогу и попала под машину.

В минувший понедельник, 26 апреля, в 21.56, на улице Ровио автомобиль сбил собаку. От удара животное отлетело на несколько метров и упало на асфальт.

Камера наружного наболюдения компании «Сампо» запечталела, как водитель скрылся с места ДТП, а четверолапый друг так и остался лежать на дороге, сообщается в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Неравнодушные прохожие подошли к сбитому животному и увидели, что в нем еще теплится жизнь. Они отвезли собаку в клинику, где ее удалось спасти.

Сейчас в паблике приюта для животных «Дорога домой» идет сбор средств для помощи пострадавшему в аварии животному.

фото: © кадр из видео

Водитель на легковом автомобиле, пытавшийся уйти налево, получил удар в бок (ВИДЕО)

На Древлянке водитель с крайнего правого ряда попытался уйти на левый поворот и попал в ДТП.

На Лососинском шоссе 27 апреля около 8 утра в районе перекрестка с улицей Хейкконена произошло ДТП.

Легковой автомобиль, выехавший с улицы Хейкконена, попытался с крайней правой полосы сделать поворот налево и попал в ДТП. От удара автомобиль нарушителя развернуло на 180 градусов.

Ролик выложен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии», видео снято камерой видеонаблюдения компании «Ситилинк».

фото: © кадр из видео

Рыбаки из Карелии застряли в снегу под Териберкой (ВИДЕО)

Жители Карелии попали в буран по дороге к Баренцеву морю в Мурманской области.

Рыбаки из Карелии поехали в поселок Териберка, прогноз погоды не посмотрели и выдвинулись в сторону Баренцева моря. Но в Мурманской области в минувшие выходные не просто шел снег, а еще бушевала метель. Именно сильный ветер и застал неудачливых рыбаков в пути, пишет «КП-Мурманск».

«24 апреля, дорога между Териберкой и Мурманском. Залипуха такая, что я за всю жизнь не видел в Карелии. Видно метра 4 перед собой, все, остальное — барханы. Сели на пузо, колеса вращаются в воздухе!» — рассказывает на видео один из рыбаков.

Из снежного плена водители смогли выбраться сами.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Центр Петрозаводска перекроют для автомобилистов в пятницу и субботу

Схема движения транспорта изменится на проспекте Карла Маркса в связи с проведением массовых мероприятий, сообщили в администрации Петрозаводска.

Так, 30 апреля с 17.00 будет полностью запрещена остановка транспорта на проспекте Карла Маркса (от улицы Куйбышева до площади Ленина), а также вдоль дома № 2 на площади Ленина. А 1 мая с 7.00 до 20.00 проспект Карла Маркса будет перекрыт для движения автомобилей на участке между улицами Куйбышева и Андропова.

Схема движения изменится в целях повышения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на время проведения массовых и спортивных мероприятий. На площади Ленина пройдут республиканский этап всероссийской акции «Георгиевская ленточка», праздничная выставка народных художественных промыслов и ремесел Карелии, на проспекте Карла Маркса организуют забеги для любителей активного образа жизни.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Ранее сообщалось, что въезд на площадь Кирова в Петрозаводске ограничат до середины мая.

фото: страница Дмитрия Петрова Вконтакте

Водопроводные сети прорвало сразу в двух местах в райцентре в Карелии

Крупная авария произошла на водопроводных сетях в Кеми - магистраль прорвало в двух местах, население останется без водоснабжения во время ремонта.

Об этом написал в своем Телеграм-канале глава администрации Кемского района Дмитрий Петров.

"К сожалению прорывы на водопроводной магистрали устранить не получается (их три - один в посёлке Рабочеостровск, второй в Кеми на улице Гидростроителей, третий на Пролетарском проспекте", - сообщил Петров.

По его словам, ремонт запланирован на 28 апреля. Для производства сварных работ придется обезвоживать магистраль.

"Завтра с 9:00 планируется полное отключение насосно-фильтровальной станции. Сегодня вода будет развозиться по домам, где полностью отсутствует водоснабжение. В 16:00 две машины выехали - одна по адресам: Вокзальная 13, 15 и вторая по ул. Гидростроителей", - пояснил глава администрации.

фото: © Imag.one

Посетительнице ресторана в районе Карелии выдрали волосы и повредили пальцы

Сотрудники Росгвардии в выходные задержали в ночных заведениях нескольких жителей Карелии за недостойное поведение в пьяном виде, сообщили в ведомстве.

После полуночи в субботу в Петрозаводске сотрудники Росгвардии направились в популярный ресторан, работающий в торгово-развлекательном центре города, где сработала тревожная сигнализация. Там за мелкое хулиганство был задержан 25-летний мужчина. Причиной недостойного поведения стало чрезмерное употребление алкоголя.

Аналогичный случай зарегистрирован в Костомукше в ночь на воскресенье. Там в одном из ночных баров была нажата тревожная кнопка, поскольку очень пьяный 36-летний посетитель на все обращения к нему отвечал матом. Нарушитель был задержан и передан в полицию.

В ту же ночь в одном из ресторанов Олонца произошла драка между двумя гостьями. По прибытии группы задержания 37-летняя женщина заявила, что получила травмы: у нее повреждены два пальца и вырван клок волос. Пострадавшая и 22-летняя злоумышленница были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

фото: "Столица на Онего"

Около 700 миллионов рублей не освоили на капремонт домов в Карелии

Взносы, собранные в рамках программы капремонта в республике с 2019 года, освоены только на 34 процента.

При достаточно высокой собираемости Фондом капитального ремонта Карелии взносов на капремонт из запланированных 1 073 млн рублей на выполнение краткосрочного плана реализации программы на 2019-2021 годы освоено только 366 млн рублей – это 34 %. Об этом сообщает прокуратура Карелии, где прошло расширенное заседание коллегии по вопросам состояния законности при реализации региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах.

На коллегии отметили низкие темпы выполнения ремонтных работ, охват ими только части запланированных к ремонту домов и неполное освоение собранных средств. В ходе проведенных прокуратурой проверок были выявлены факты необоснованного затягивания проведения капремонта, отсутствия должного контроля Фонда за работой привлеченных подрядчиков.

Значительная доля муниципалитетов сохраняет просроченную кредиторскую задолженность по взносам за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, где имеются муниципальные помещения.

Владельцы специальных счетов для капремонта нередко нарушают права собственников помещений. Они либо не направляют взносы на капитальный ремонт на спецсчета, либо не возвращают собранные ранее деньги при смене владельца счета.

Ранее прокуратура выяснила, почему жильцы высотки в Петрозаводске стали мерзнуть после проведения капремонта.

фото: Столица на Онего

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов вошёл в состав Центрального комитета партии

Решение по кандидатуре Евгения Ульянова на съезде КПРФ было единогласным, сообщили в региональном отделении.

Первый секретарь карельского республиканского отделения КПРФ Евгений Ульянов по итогам отчетно-выборного съезда, который состоялся на выходных в Москве, вошел в состав Центрального комитета партии. Об этом сообщается в официальной группе КПРФ в Карелии.

Решение по кандидатуре Ульянова было единогласным.

Кандидатом в члены ЦК КПРФ от Карелии стал Геннадий Степанов, бывший мэр Олонца, руководитель олонецкого районного отделения компартии.

Напомним, что Центральный комитет возглавил Геннадий Зюганов, его переизбрали председателем КПРФ на новый срок. Первыми заместителями Зюганова стали Иван Мельников и Юрий Афонин.

Выступая с политическим отчетом о работе КПРФ, Геннадий Зюганов упомянул карельскую организацию как одну из самых активных, а Евгения Ульянова, как принципиального и смелого руководителя отделения.

фото: © Доброспас"

Подросток в черном балахоне ушел в гости в Петрозаводске и пропал

Полиция Петрозаводска разыскивает 16-летнего подростка, который пропал 25 апреля.

Сотрудники отдела полиции № 1 в Петрозаводске разыскивают без вести пропавшего 16-летнего Максима Л., местонахождение которого неизвестно с 25 апреля 2021 года, пишет «Доброспас».

Приметы: на вид 15 лет, рост около 165-170 см, худощавого телосложения, волосы прямые темно-русые.

Был одет: чёрный балахон с надписью Nike, сверху может быть светлая ветровка, бордовые джинсы, чёрные кеды Nike.

Всех, обладающих информацией о его местонахождении ли видевших его после 25 апреля, просят сообщать значимую информацию по номеру телефона: +7-911-415-25-87, +7(814-2) 739-154.

Как сообщили редакции «Столицы на Онего» знакомые потерявшегося подростка, 25 апреля Максим находился в гостях у друга в районе Октябрьского, недалеко от гипермаркета «Лента». С вечера того же дня перестал отвечать на звонки.

фото: © Администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска объяснили, почему в городе не появятся таблички на английском языке

Руководитель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов рассказал о замене в Петрозаводске адресных табличек, где русские названия улиц теперь сочетаются с их карельскими названиями.

Как отметил Евгений Перов, администрация Петрозаводска продолжает комплексную работу по приведению города в эстетический порядок. Помимо фасадов и вывесок это касается и домовых знаков, адресных табличек.

«Во-первых, нам необходимо упорядочить навигацию в городе, чтобы она была понятной, читаемой, долговечной. Во-вторых, — добавить элемент национальной самоидентичности. Мы согласовали эти вопросы с министерством национальной политики республики и получили рекомендации по включению карельского языка в наименования табличек. Открою небольшой секрет: были еще идеи английский язык поместить для туристических наименований. В Казани, например, татарский, русский и английский языки присутствуют на одной табличке. Но нам это показалось не очень удобным. Сейчас развиты мобильные приложения, и англоговорящие туристы видят перевод автоматически в навигаторах. В итоге мы решили перевести таблички на карельский язык», — рассказал руководитель комитета градостроительства и землепользования.

Подробнее о том, зачем городу нужны таблички на карельском языке и фасады терракотового цвета, читайте в материале «У города должен быть свой характер».

фото: © Руслан Шамуков/ТАСС

Налоговая служба призвала жителей Карелии проверять чеки в кафе и ресторанах

Налоговые органы Карелии активизировали борьбу с фактами сокрытия выручки и экономии на налогах в заведениях общественного питания республики.

Об этом сообщила представитель контрольного отдела УФНС по РК Евгения Круглова.

«Мониторинг расчетов показывает, что предприниматели в данном сегменте экономики допускают нарушения норм налогового законодательства, продолжая работать без онлайн-касс. Одним из распространенных нарушений является предъявление „предчека“ клиенту ресторана в качестве кассового чека на оплату», — сказала Круглова. По ее словам, «предчеки» выдаются посетителям кафе и ресторанов с указанием перечня заказанных блюд, которые следует оплатить. Такой «предчек» не имеет юридической силы и не подтверждает факта оплаты. При этом, заведения общепита зачастую не пробивают кассовые чеки. «Посетитель ресторана, которому выдали только „предчек“ без кассового чека, вправе обратиться в любую налоговую инспекцию и представить „предчек“ с пояснениями, где и когда он производил оплату данной услуги. На основании информации в отношении организации общепита налоговые органы возбудят дело об административном правонарушении», — добавила Круглова. Ведомство подготовило памятку, как отличить чек от «предчека» — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © из архива Б.Семенова

Армас Машин: "Меня на демонстрацию силой никто не загонял"

В рамках проекта «Как это было» вспомнили, как отмечали Первомай в советские годы.

«Сейчас доводится слышать и читать, будто, праздничные демонстрации 1 мая и 7 ноября были постылой подневольной обязаловкой, на которую людей буквально загоняли всеми силами партии и начальства, — пишет Армас Машин. — Меня на демонстрацию силой никто не загонял — ни в школе, ни в вузе, ни в первые годы работы после университета во второй половине 80-х годов. Мы ходили на демонстрацию, потому что Первомай был праздником, а демонстрация праздничной традицией, как тюльпаны в Женский день или елка на Новый год».

В соцсети ВКонтакте есть интереснейшая группа «Архив фотографий Бориса Семенова», а в ней более 108 тысяч фотографий мастера. Объектив его камеры «остановил», сохранил для нас ставшие историей мгновения жизни, в том числе, торжества и праздники. Один из полутора тысяч альбомов группы — «Демонстрация 1 мая 1978 года».

Читайте воспоминания о советском Первомае и смотрите фото мастера Семенова.

фото: © Виктор Клюшкин/ТАСС

Ученые Карелии считают, что рыбоводство на озере Унус «его фактически уничтожит»

Власти Муезерского района устраивают совещание о разведении форели, против которого выступает местное население.

Администрация Муезерского района намерена провести 27 апреля совещание по вопросу разведения форели на озере Унус, против которого выступают многие местные жители. На совещание, которое пройдет в режиме видеоконференции, приглашены представители министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии, которое еще в феврале 2019 года приняло решение о формировании на озере рыбоводного участка, и активисты из поселка Ондозеро, которые добиваются отмены этого решения.

Как сообщила «Столице на Онего» жительница поселка Ондозеро Наталья Малеева, накануне совещания она получила письмо из Карельского научного центра Российской академии наук, в котором высказывается озабоченность предполагаемым разведением форели на озере Унус. В письме, подписанном председателем КНЦ РАН Ольгой Бахмет отмечается, что планируемые объемы выращивания форели – 175 тонн – «почти в 6 раз больше, чем может выдержать озеро, не приспособленное для этой цели».

«Считаем вполне обоснованной тревогу жителей поселка Ондозеро, – говорится в письме карельских ученых. – В заключении еще раз подчеркиваем, что озеро Унус по всем параметрам совершенно не пригодно для рыбоводства, которое его фактически уничтожит и превратит в болото».

фото: Столица на Онего

Врач посоветовала, как жителям Карелии сохранить здоровье в суровом климате

Функциональный диагност, врач-диетолог из Врачебно-физкультурного диспансера Карелии Нина Вунш рассказала о том, как укрепить организм в непростых климатических условиях.

Ни для кого не секрет, что здоровье человека подвержено влиянию климатических условий среды, в которой он живет. А Карелия, приравненная к территориям Крайнего Севера, отличается довольно жестким климатом. Продолжительная зима, короткое и зачастую холодное лето, небольшое количество солнечных дней, повышенная влажность, перепады атмосферного давления – все это является сложным испытанием для человеческого организма. Поэтому жителям Карелии так важно заниматься профилактикой заболеваний.

Как отметила функциональный диагност, врач-диетолог из Врачебно-физкультурного диспансера Карелии Нина Вунш, Карелия обладает целым рядом особенностей, которые существенно влияют на функциональные системы организма человека. Прежде всего, жители северного края в течение всего года нуждаются в дополнительном обогреве. И это значит не только надеть сверху сезонную одежду, но и еще дополнительно что-то съесть для обеспечения организма необходимым теплом.

Подробнее читайте в материале нового спецпроекта «Столицы на Онего» — «Медицина в Карелии».

фото: © Минтранс Карелии

«Орланы» вновь выйдут в рейсы по Карелии

Между Петрозаводском и Сортавалой в дни майских праздников вновь будут курсировать «Орланы», сообщили в Минтрансе Карелии.

Ежедневные рейсы рельсовых автобусов в Приладожье и обратно назначены на период с 1 по 9 мая.

Из Петрозаводска «Орланы» будут отправляться в 6.05, прибывая в Сортавалу в 12.08. Обратный рейс отправится из Сортавалы в 17.20 и прибудет в Петрозаводск в 23.40. В пути следования предусмотрены остановки на станциях: Эссойла, Суоярви-1, Янисъярви, Маткаселькя, Рускеала, Хелюля.

Напомним, рельсовые автобусы уже выполняли поездки по этому маршруту в период новогодних каникул, февральских и мартовских праздников.

фото: Администрация Петрозаводска

Спонсоры отремонтировали лестницу на Галерее Героев Советского Союза в Петрозаводске (ФОТО)

В преддверии Дня Победы АО «ПетраГранит» провело текущий ремонт лестничных спусков Галереи Героев Советского Союза, сообщили в администрации Петрозаводска.

Компания выполнила работы в рамках оказания спонсорской помощи администрации Петрозаводска. Муниципальные власти выражают благодарность предприятию за оказание поддержки.

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что в Петрозаводске разваливается Галерея Героев Советского Союза.

После публикации СМИ администрация приняла решение о приведении объекта в должный вид. Мэрия подготовила техническое задание на комплексный ремонт, которое предусматривает обновление памятника, фонтана и устройство подсветки. Эти работы согласуют с одним из авторов – скульптором Людвигом Давидяном. В ближайшее время будет заказана проектная документация. После этого будут изыскиваться средства на производство работ.

Галерея Героев Советского Союза находится в сквере на пересечении улиц Антикайнена и Красной. В галерее увековечены имена 28 Героев Советского Союза. Объект был открыт 29 октября 1977 года. Представляет собой три бетонные стелы, облицованные малиновым кварцитом, которые воздвигнуты по краям круглой ступенчатой платформы. В нишах внутренних поверхностей стел установлены плиты из габбро-диабаза с портретами героев, выполненными в технике гравюры по камню. На внешней стороне галереи – надписи накладными металлическими буквами: «Подвиги героев будут вечно жить в памяти народной», «Галерея Героев Советского Союза, наших земляков». На центральной стеле в ряду портретов выполнено рельефное изображение медали «Золотая звезда». В центре внутреннего пространства галереи установлен одноструйный фонтан.

Авторы галереи — архитектор Эрнст Воскресенский, скульптор Людвиг Давидян, художник Эдгар Григорян.

фото: pixabay

Стало известно, на сколько выросла торговая наценка в магазинах в Карелии

Средний уровень торговой наценки в магазинах в Карелии в первом квартале 2021 года превысил 24% - он вырос более чем на 2% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.

Это следует из результатов опросов руководителей торговых организаций, проведенных Карелиястатом.

По словам респондентов, даже несмотря на рост торговой наценки, она на 19% меньше, чем нужно «для обеспечения возмещения издержек и получения прибыли», говорится в отчете Карелиястата. Сколько ритейлеров собираются увеличить наценку, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Петросовет

Яму на дороге в отдаленном микрорайоне Петрозаводска засыпали щебенкой благодаря депутату (ФОТО)

Исполняющий обязанности председателя Петросовета Александр Ханцевич помог жителям Сайнаволока решить проблемы с провалом на дороге, который они заделывали подручными средствами.

Как сообщает пресс-служба Петрозаводского городского совета, после обращения Александра Ханцевича коммунальщики оперативно ликвидировали провал на 4-м Родинковом переулке.

«Благодаря прямому взаимодействию с жителями и с руководством компании „ПКС-Водоканал“ проблема с провалом на 4-м Родинковом переулке оперативно решена», — отметил исполняющий обязанности Председателя Петрозаводского городского Совета, депутат по округу № 8 Александр Ханцевич.

Напомним, петрозаводчане пожаловались депутатам Петросовета и чиновникам мэрии на глубокий провал, образовавшийся в 4-м Родинковом переулке после аварии на сетях холодного водоснабжения в феврале этого года. Несмотря на то, что специалисты «ПКС-Водоканал» устранили течь и технологическое разрытие, в результате подмыва грунта значительная часть проезжей части просела. По словам жителей Сайнаволака, неоднократные обращения к коммунальщикам о необходимости восстановления дорожного покрытия результатов не дали. Чтобы обеспечить возможность проезда транспорта по переулку, жильцы соседних домов собственными силами засыпали яму строительным мусором.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Троллейбусному движению в столице Карелии исполняется 60 лет

С чем приехал к своему юбилею петрозаводский троллейбус?

В нынешнем году троллейбусному движению в Петрозаводске, как и отечественной пилотируемой космонавтике, исполняется 60 лет. Запустить в карельской столице электрический транспорт предполагалось еще в конце 30-х годов прошлого столетия, но этим планам помешали сначала дефицит медного провода, а потом война, и первые троллейбусы вышли на городские улицы лишь тогда, когда Советский Союз отправил в космос Юрия Гагарина.

Сегодня Петрозаводск обладает одной из самых развитых контактных сетей среди российских городов с троллейбусным движением – ее протяженность составляет более 95 километров, однако судьба самого экологически чистого вида общественного транспорта в последние годы не раз оказывалась под угрозой. Достаточно вспомнить попытки кредиторов из числа частных перевозчиков обанкротить муниципальное предприятие «Городской транспорт» или намерения бывшего главы Карелии Александра Худилайнена заменить петрозаводские троллейбусы маршрутками.

Причина проста: конкуренты бьют по самому слабому месту городских троллейбусов – их убыточности и постоянной бюджетной поддержке. Но электрический транспорт в карельской столице не смог бы выжить без муниципальной субсидии, которая позволяет ему компенсировать затраты без повышения платы за проезд до его реальной стоимости.

О том, с чем приехал петрозаводский троллейбус к своему юбилею, читайте в материале «Ровесник гагаринского полета».