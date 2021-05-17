Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Прокуратура проведет проверку по факту гибели ребенка под завалами старого коровника в Карелии

Прокуратура республики организовала проведение проверки по факту гибели подростка в Олонецком районе вследствие падения кирпичной стены, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура республики организовала проверку по факту гибели 15-летнего ребенка вследствие падения части кирпичной стены в деревне Судалица Олонецкого района.

Предварительно установлено, что 16 мая 2021 года около 16 часов группа подростков проводила время на территории бывшей фермы совхоза «Олонецкий». В ходе детских игр обрушился фрагмент кирпичной стены неэксплуатируемого разрушающегося здания коровника, в результате чего под завалами оказался 15-летний ребенок, житель Олонца.

После разбора завала было констатировано, что подросток погиб.

На место происшествия выезжал заместитель прокурора Олонецкого района В.А. Долгов, сейчас уточняются сведения о лице, в чьей собственности в настоящее время находится неэксплуатируемое здание.

Напомним, Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка под завалами обрушившегося старого здания.

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Более полугода в Петрозаводске не могут восстановить испорченный вандалами барельеф у стелы воинской славы

Штык, отломанный вандалами на барельефе у стелы "Город воинской славы" 8 ноября 2020 года, не восстановили даже к Дню Победы.

В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фото барельефа у стелы воинской славы, где солдат стоит с оружием без штыка.

«Штык неизвестные отломали еще в прошлом году, а сегодня уже 2021 год, прошел даже День Победы, а вандалы не найдены, барельеф не отремонтирован, - возмутился автор фото в комментарии. – Видимо, никто никого не контролирует».



фото читателя Столицы на Онего

Ранее "Столице на Онего" в администрации Петрозаводска сообщили, что после акта вандализма 8 ноября, когда неизвестные повредили барельеф у стелы "Город воинской славы", в полицию было написано заявление о случившемся.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

"Отломанная часть барельефа также находится в полиции, - сообщили в мэрии. – Как только ее вернут, а это будет, скорее всего, не раньше чем через месяц, то подрядчик проведет ремонтно-восстановительные работы".

Сегодня уже 17 мая 2021 года, а ремонтно-восстановительные работы так и не прошли.

Ранее сообщалось, что неизвестные люди отломали фрагмент памятника. Это обнаружил горожанин.

Напомним, торжественное открытие стелы воинской славы состоялось в Петрозаводске 30 сентября.

"Конечно, это знаменательно. И это теперь на века. Навсегда", - заявлял на открытии объекта глава региона Артур Парфенчиков.

Затем на барельефах были обнаружены ошибки. Выяснилось, что в надписях отсуствуют необходимые знаки препинания.

фото: © umc.karelia.ru

Умер создатель системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб «112» в Карелии

Ушел из жизни бывший первый заместитель председателя Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Валерий Назаренко.

В минувшую субботу, 15 мая, в возрасте 65 лет скончался Валерий Назаренко, сообщили в Госкомитете.

Валерий Васильевич отдал работе в органах исполнительной власти Карелии, уполномоченных решать задачи в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасания людей на водных объектах, более 15 лет своей жизни. До 27 октября 2020 года являлся первым заместителем председателя Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

За время работы зарекомендовал себя как отличный организатор и компетентный руководитель. Им была проведена большая работа по укреплению материально-технической базы пожарных подразделений противопожарной службы республики и Карельской республиканской поисково-спасательной службы, подведомственных Государственному комитету. Под его руководством в Карелии была создана система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Валерий Васильевич не раз проявлял себя в сложных ситуациях. Так, во время операции на Онежском озере, вблизи поселка Голяши, в 2007 году на мель встала баржа, которая перевозила 4 тысячи 100 тонн мазута. Из-за небольшого крена около 10 тонн топлива оказалось в воде. Валерий Васильевич участвовал в проведении операции по снятию той самой биржи с водоема.

Валерий Назаренко награжден медалью «За боевые заслуги», имеет звание «Заслуженный спасатель Республики Карелия».

«Коллективы Государственного комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения и ГКУ РК „ЭТУ“ выражают семье усопшего свои самые искренние соболезнования. Валерий Васильевич навсегда останется в наших сердцах и памяти как настоящий профессионал, талантливый руководитель и прекрасный человек с большим добрым сердцем!» — говорится в некрологе.

Прощание с Валерием Васильевичем состоится 19 мая с 12.00 до 13.00 часов по адресу: Петрозаводск, ул.Вольная, д. 4 , траурный зал № 2.

фото: © МВД Карелии

Наглое ограбление произошло в Петрозаводске (ВИДЕО)

Полицейские ищут в карельской столице мужчину, который на глазах у продавца вынес из сетевого магазина ящик пива, сообщили в МВД.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска выясняют обстоятельства преступления, запечатленного на видеозаписи.

На ней видно, как двое молодых людей заходят в помещение магазина, после чего один из них хватает стоящий рядом с выходом ящик пива и скрывается с ним за дверью.

В настоящее время полицейские устанавливают личности обоих мужчин.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемых, полиция просит сообщать по телефону полиции: +7-953-532-49-59.

фото: читатель Столицы на Онего

Отремонтированная за 12 млн рублей смотровая площадка в центре Петрозаводска выглядит полуразрушенной

Подрядчик бросил, не доделав ремонт смотровой площадки в Зарецком парке Петрозаводска, где установлен памятник "Пушка".

В редакцию «Столицы на Онего» горожанин прислал фото полуразрушенной смотровой площадки в Зарецком парке у памятника "Пушка".

«Вымощенная дорожка, ведущая к памятнику, пошла волнами, многие камни уже отсутствуют, съезд с мощеной дорожки на грунтовую сделан в виде набросанных бетонных блоков, само бетонное ограждение у памятника разрушено, местами просто не доделано, вокруг валяется строительный мусор – ужас», - описал увиденное в парке петрозаводчанин.

Напомним, работы по благоустройству Зарецкого парка и ремонту смотровой площадки у памятника «Пушка» начались еще в июне 2020 года.

По информации администрации Петрозаводска, выполняло эти работы ООО "Евромодуль" в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия.

«Стоимость объекта - 12,2 млн рублей. Проектом предусматривается ремонт смотровой площадки, где установлен памятник "Пушка", устройство пешеходных дорожек от площади Кирова и от улицы Луначарского к монументу. Подходы будут вымощены с использованием брусчатки из натурального камня. В парке также появятся новые скамейки и урны. Вдоль дорожек будут восстановлены газоны», - говорилось в сообщении мэрии.

фото: Столица на Онего

В Карелии начался суд над координатором деятельности ячейки запрещенной в России религиозной организации «Свидетелей Иеговы»

Обвиняемый в организации деятельности этой экстремистской организации 50-летний мастер кондопожского комбината не признает свою вину.

В четверг, 13 мая, судья кондопожского городского суда Александр Иванов приступил к рассмотрению довольно редкого для России и единственного такого в Карелии, уголовного дела в отношении координатора деятельности религиозной организации «Свидетелей Иеговы». Напомним, что решением Верховного суда России от 20 апреля 2017 года деятельность религиозной организации «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» и всех его 395 региональных отделений была признана экстремистской и запрещена на территории нашей страны. 17 июля того же года это судебное решение вступило в законную силу.

Однако, как установили проводившие оперативно-розыскные мероприятия и следствие сотрудники УФСБ Карелии – и это прозвучало в оглашенном судом обвинительном заключении, в 2018-2019 годах житель Кондопоги, 1971 г.р. «умышленно продолжил противоправную деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы» в Кондопоге в виде проведения собраний последователей организации, осуществлении миссионерской деятельности, с целью вовлечения новых лиц в деятельность данной организации, осуществляя при этом проповедническую и координационную деятельность».

В 2019 году в отношении этого жителя Кондопоги (его полные данные у «Столицы на Онего» имеются) было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.282.2 УК России: «Организация деятельности экстремистской организации». При этом свою вину как в ходе следствия, так и в суде подсудимый не признал.

Максимально возможное наказание в данном случае – до 10 лет лишения свободы.

Обвинителем по этому насчитывающему 28 томов уголовному делу является прокурор кондопожского района Дмитрий Запольный. Защищают работающего на местном комбинате мастером подсудимого, два адвоката: из Петрозаводска и Санкт-Петербурга. Следующее судебное заседание по этому делу запланировано на 30 мая.

Без комментариев назовем читателям несколько из 63 запретов для последователей «Свидетелей Иеговы», которые они обязаны соблюдать. Эти запреты содержатся в написанной в 1992 году книге американского исследователя секты Джерри Бергмана.

Что же нельзя делать приверженцам этой, повторим, запрещенной в России религиозной организации?

Им, например, запрещено переливать себе кровь, быть донором крови; служить в армии, участвовать в политике и выборах, борьбе за любую выборную должность; участвовать в азартных играх и употреблять нецензурные выражения. А также нельзя получать высшее образование, заниматься спортом, дружить с соседями, удить рыбу, иметь лишний вес, праздновать дни рождения.

Кроме того, молодым свидетелям Иеговы, во избежание сексуального искушения, нельзя ходить на свидания без сопровождения взрослых. Любопытно, что прихожане организации «Свидетели Иеговы» должны ежемесячно отдавать десятую часть своих доходов в эту «церковь».

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

«Я сравнивал Калининград с Петрозаводском, и это сравнение оказалось не в пользу карельской столицы»

«Столица на Онего» попыталась узнать, чем завоевывает туристов бывший Кенигсберг.

Минувшим летом Петрозаводск и Калининград связал прямой авиарейс, а в этом году «Столице на Онего» довелось побывать в самом западном областном центре страны буквально за несколько дней до открытия воздушного туристического потока между двумя приграничными регионами. По словам журналиста Валерия Поташова, летел он в бывший Кенигсберг, чтобы увидеть остатки прежней немецкой роскоши, однако его встретил вполне европейский город со своим лицом, совершенно точно не похожий на другие областные города европейской России.

«Я невольно сравнивал Калининград с Петрозаводском, и это сравнение, увы, оказалось не в пользу карельской столицы», – поделился своими впечатлениями журналист.

Читайте об этом в статье «Город «всесоюзного старосты» в «ганзейском стиле».

фото: © pixabay.com

В Петрозаводске врачи более полугода борются за жизнь малыша, избитого отцом до полусмерти

Мальчик, жестоко избитый отцом, по-прежнему находится в ИТАРе Детской республиканской больницы.

Малыш, попавший в реанимацию в сентябре прошлого года в возрасте 4-х месяцев, до сих пор находится в коме. Ребенок подключен к аппарату ИВЛ в ИТАРе Детской республиканской больницы.

"Мальчик жив, находится в реанимации на ИВЛ", - сообщили "Столице на Онего" в Минздраве Карелии.

Врачи Детской республиканской больницы пытаются спасти жизнь ребенку уже восьмой месяц.

Напомним, инцидент произошел в конце сентября прошлого года. Следком сообщал, что 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми черепно-мозговыми травмами младенец был доставлен в ДРБ.

фото: © fotolia.com

Ребенок погиб под завалами старого здания в Карелии

В деревне Карелии обрушилась кирпичная стена старого здания – под завалами погиб ребенок, сообщили в МЧС республики.

В минувшее воскресенье, 16 мая, в 16.45 на пульт спасательной службы МЧС поступило сообщение, что в деревне Судалица Олонецкого района произошла трагедия: обрушилась кирпичная стена заброшенного здания - под завалами остался ребенок.

Прибывшие на место спасатели достали из-под обломков тело мальчика. Возраст погибшего в МССМ не уточнили.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.

фото: © ГИБДД Карелии

В Петрозаводске водитель устроил ДТП с тремя пострадавшими

Невнимательный водитель выехал на встречную полосу движения на улице Муезерская и устроил аварию, в которой пострадали три человека.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшее воскресенье, 16 мая, в 5:56 в районе дома №3 по улице Муезерская водитель автомобиля Renault Logan отвлекся от управления и допустил выезд на встречного полосу движения. Там произошло столкновение с встречным автомобилем Volkswagen Polo.

В результате ДТП пострадали три человека - пассажиры Renault Logan (мужчины 30 и 42 лет), и 53-летняя пассажирка Volkswagen.

Ранее в Петрозаводске мотоциклист врезался в «легковушку».

фото: КПРФ в Карелии

Евгений Ульянов объяснил, почему КПРФ настаивает на отмене повышения пенсионного возраста

В России после «пенсионной реформы» идет снижение уровня жизни пенсионеров - главное оправдание повышения пенсионного возраста оказалось ложью, отметил лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов.

Депутат Заксобрания Карелии Евгений Ульянов отмечает, что сегодня имеет место не рост, а снижение уровня жизни пенсионеров. Это следует даже из официальных статистических данных. Уже совершенно очевидно, что главное оправдание «пенсионной реформы» оказалось неправдой.

«Средний размер пенсий по старости в России - 15,8 тыс. руб. Подавляющее большинство пенсионеров – это беднейшие слои населения. Особенно ярко это прослеживается на примере нашей Карелии. Инфляция для бедных напрямую зависит от уровня цен, и, если опережающими темпами дорожают продукты и лекарства, значит, для пенсионеров цены выросли значительно выше официального индекса», - заявил Евгений Ульянов.

Исследовательский холдинг «Ромир» изучил рост цен за 2020 год на самые востребованные продукты: хлеб, сосиски, сливочное масло, помидоры, мясо, сыр, рыбу, молоко, яйца, вареную колбасу, овощи и фрукты, сметану, творог и ряд других. В целом продуктовую инфляцию за 2020 год «Ромир» оценил в 14%. А по информации Росстата, только за первые два месяца 2021 года цены на картофель, морковь и огурцы взлетели на 15-16%, помидоры – на 21%, лук – на 10,2%, капусту – на 6,7%. А что с лекарствами? Например, столь востребованный сейчас бромгексин подорожал на 5,7%. Цены на проезд в общественном транспорте выросли на 3-5,5%. Напомним, что в Петрозаводске проезд в маршрутках подорожал в марте сразу на 4 рубля.

С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексированы на 3,4%. При этом, даже по данным Росстата, рост цен в феврале в пересчете на год составил 5,7%. Таким образом, апрельская прибавка не компенсирует инфляцию и будет моментально съедена ростом цен.

Министр финансов РФ Антон Силуанов обещал, что повышение пенсионного возраста принесет российским пенсионерам такую прибавку, что они смогут ни в чем себе не отказывать и даже путешествовать в свое удовольствие. Этого не произошло. На самом деле в процессе повышения пенсионного возраста (до 2028 года) «пенсионная реформа», как подсчитали эксперты, ограбит россиян на 10,2 трлн рублей.

«В Фонде национального благосостояния накоплено 13,5 трлн рублей. Еще 44,3 трлн рублей составляют валютные резервы России. То есть у государства есть все финансовые возможности, чтобы возвратить и сохранять установленный советской властью возраст выхода на пенсию», - сказал Евгений Ульянов.

Именно поэтому КПРФ настаивает на снижении пенсионного возраста до прежних значений и считает, что Пенсионный фонд России как ненужный посредник между государством и получателями пенсий должен быть ликвидирован. Выплачивать пенсии можно и нужно напрямую из государственного бюджета, как это делалось в СССР до 1990 года. Тем самым будут сэкономлены значительные средства, уходящие сейчас на содержание самого Пенсионного фонда.

фото: © прокуратура Карелии

Президент России предложил отправить прокурора Карелии на работу в Челябинск

В Совете Федерации рассмотрят кандидатуру Карена Габриеляна на должность прокурора Челябинской области.

В Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации по кандидатурам для назначения на должности прокуроров субъектов РФ. Комитеты СФ проведут консультации по данным кандидатурам 18 мая, сообщается на сайте верхней палаты парламента.

Так, президент предложил 57-летнего Карена Габриеляна, который в настоящее время руководит надзорным ведомством в Карелии, на должность прокурора Челябинской области, а 46-летнего зампрокурора Санкт-Петербурга Дмитрия Харченкова — на должность прокурора Республики Карелия.

Напомним, в соответствии с поправками к Конституции РФ Президент Российской Федерации назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности прокуроров субъектов РФ.

Ранее «Столица на Онего» сообщала, что в прокуратуре Карелии поменяется руководитель. Дело в том, что нынешний прокурор республики, 57-летний Карен Габриелян был назначен на эту высокую должность указом президента 22 ноября 2011 года. Поскольку по существующему закону он не может занимать ее более 10 лет (два срока по пять лет каждый), то надзорное ведомство РК должен возглавить другой человек. Карен Габриелян может трудиться в нынешней должности до 21 ноября включительно.

«Да, по причине ротации мне, к сожалению, придется проститься с Карелией. Но мы — люди государевы, и куда меня направят, туда и поеду. Возможно, это придется сделать мне раньше окончания десятилетнего срока моих полномочий 21 ноября, но позже — нет. Пока не состоится указ президента, никто не может точно сказать, куда назначат меня и кто придет мне на смену в Карелии», — прокомментировал информацию о своем уходе Карен Габриелян.

фото: © читатель «Столицы на Онего»

Жители Петрозаводска жалуются на превращенную в туалет остановку (ФОТО)

Конечная остановка общественного транспорта на Древлянке превращена в уборную и свалку.

Одна из петрозаводчанок прислала в "Столицу на Онего" фотографии конечной остановки общественного транспорта в микрорайоне Древлянка-7. Именно так выглядит конечная автобусов возле нового сквера. Остановка общественного транспорта, по словам горожанки, превратилась в общественную уборную.

«Прогуливались с семьей по новому скверу на Древлянке, от строящейся новой школы к конечной остановке общественного транспорта. Такие тропинки сделаны в лесу. Но наслаждение было недолгим, тропинка закончилась, и мы вышли к остановке… Это не передать словами — запах стоит, как в общественном туалете», — написала петрозаводчанка.

При этом женщина отметила, что сама остановка не оборудована никакими удобствами для водителей «маршруток», которые проводят здесь немало времени между рейсами.

«Бедные автобусники, видимо, оттого, что за весь маршрут „сходить“ нет возможности, решили проблему таким образом…власти, как обычно», — заметила наша подписчица.

фото: со страницы юриста погорельцев/https://vk.com/porco_negro

Майнер из Санкт-Петербурга оказал помощь жительнице Карелии, у которой сгорел дом

Вице-президент компании Crypto Universe с дата-центром в Надвоицах оказал финансовую помощь девушке, которая из-за пожара осталась с ребенком и больным отцом без крыши над головой.

Напомним, ранним утром 13 мая в деревне Лососинное Прионежского района при странных обстоятельствах загорелся дом.

Как рассказали очевидцы, во время пожара в доме находился пожилой инвалид, который самостоятельно не мог выйти. Его спасла дочь Анна, вытащив через окно. Девушка незадолго до пожара вышла из дома по делам, а уже по дороге ее застал звонок отца, который сообщил о пожаре.

Огонь, вспыхнувший на крыльце, за полчаса полностью уничтожил дом. Без крыши над головой остались пенсионер-инвалид и его дочь Анна с маленьким ребенком.

"Столица на Онего" сообщала, что на время погорельцев приютили соседи в деревне.

После публикации стало известно, что предприниматель из Санкт-Петербурга, вице-президент компании Crypto Universe с дата-центром в Надвоицах Никита Грибков оказал финансовую помощь погорельцам, оставшимся без крыши над головой.

"Не дай бог кому-нибудь пережить такое, - сказала пострадавшая от пожара Анна. - Полтора года назад похоронила мужа, дочь осталась без отца. Теперь сгорело наше единственное жилье, дом, который построил мой муж. Мы, конечно, не опускаем руки, жизнь продолжается. Поддержка совершенно незнакомых нам людей - нам звонят, приносят вещи, продукты, отправляют деньги, приносят свои соболезнования – конечно, придает сил и веру в человечность. Спасибо огромное всем, кто помогает, дай бог вам здоровья".

Если у вас есть возможность помочь погорельцам, то деньги можно перевести на карту Анне – это единственное, что у нее осталось, так как она вышла из дома с кошельком. Номер карты указан на странице ее юриста. По его словам, он готов ответить на все вопросы, если они у кого-то возникнут.

Юрист погорелицы настаивает на версии поджога, предполагая, что его могли совершить из-за имущественного спора, который возник после смерти мужа Анны.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Число умерших от коронавируса в Карелии за сутки увеличилось на два и достигло 512 человек

Общее число скончавшихся в Карелии от коронавируса составляет 512 человек, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Сортавальской ЦРБ скончался 70-летний житель Сортавалы, в Республиканской инфекционной больнице скончалась 60-летняя петрозаводчанка. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число скончавшихся в Карелии от коронавируса на 17 мая составляет 512 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 53 человек. Из этого числа заболевших – 53 человека, из них 11 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Всего за время пандемии в Карелии инфицировано коронавирусной инфекцией 46502 человека.

Выздоровели 44647 человек, в минувшие сутки выписаны по выздоровлению 42 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7572,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3366,5 случая, по Северо-Западу – 5877,1.

фото: © кадр из видео

В Петрозаводске ищут водителя белого внедорожника, который чуть не сбил пешеходов на «зебре» (ВИДЕО)

Госавтоинспекция Петрозаводска разыскивает очевидцев инцидента на перекрестке улиц Антикайнена и Красной, где внедорожник едва не снес пешеходов.

Напомним, 16 мая в 12:06 белый внедорожник повернул в улицы Антикайнена на Красную, не пропустив группу пешеходов, которая уже вышла на регулируемый пешеходный переход.

Случившееся зафиксировала камера наблюдения компании «Ситилинк».

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного нарушения П. Д. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44.

фото: © Столица на Онего

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка под завалами старого здания

По факту гибели ребенка в деревне Судалица Олонецкого района возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 16 мая в деревне Судалица Олонецкого района 15-летний мальчик во время прогулки оказался в разрушенном здании, где получил травмы от падения на него кирпичной стены и потолочного перекрытия. От полученных травм мальчик скончался.

В настоящее время по делу проводятся судебные экспертизы и все необходимые следственные действия, будет установлен собственник здания, а также лица ответственные за его содержание. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в МЧС Карелии поступило сообщение об обрушении кирпичной стены старого здания в деревне Судалица Олонецкого района. Из-под обломков спасатели достали тело ребенка.

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Детсад в Карелии украсили цветами радуги (ФОТО)

Глава Карелии побывал в отремонтированном детском саду «Радуга» в Лахденпохье и остался доволен.

Артур Парфенчиков побывал в Лахденпохье и провел осмотр местного детского сада, в котором был произведен ремонт. Об этом глава республики сообщил в соцсети.

«Детский сад „Радуга“ в Лахденпохье и выглядит теперь совершенно по-другому, и, что главное, в группах стало теплее. Убедился в этом лично во время поездки в район», — говорится на странице Парфенчикова.

Губернатор сообщил, что в прошлом году в здании детского сада капитально отремонтировали фасад и модернизировали теплоузел — установили энергоэффективную автоматику. По оценке Парфенчикова, это позволило не только создать более комфортные условия для детей и персонала, но и сократить расходы на отопление. Экономия за три первых месяца года составила 170 тысяч рублей, заявил глава региона.

«Но работы будут продолжены. Отремонтированный фасад резко контрастирует с фронтонами, которые нужно обновить, и в целом с территорией садика — ее необходимо привести в порядок. Кроме того, на крыше требуется установить снегоулавливатели. Поручил Министерству образования оказать необходимое содействие в решении этих вопросов», — заключил Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске прошел одиночный пикет против закрытия районного детсада.

фото: © pixabay.com

За неделю 100 человек пострадали от укусов клещей в Карелии

За минувшую неделю в больницы республики с жалобами на укусы клещей обратились 100 человек, из них детей 28, сообщили в управлении Роспотребнадзора республики.

Из 100 человек, пострадавших от укусов клещей за прошедшую неделю в Карелии, 54 – жители Петрозаводска, в том числе 12 детей.

Всего с начала сезона в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратился уже 201 человек, из них 58 детей. Первое обращение поступило 14 апреля от 61-летнего жителя деревни Гонганалица Пряжинского района.

В вирусологической лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии» проведены исследования 275 клещей на пораженность возбудителями инфекций.

С начала года в Карелии прививку против клещевого энцефалита сделали 6290 человек, в том числе 2266 детей.

Ранее администрация Петрозаводска сообщила о начале антиклещевой обработке общественных территорий города.

фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

Юные жители Карелии разменяли в цветочном магазине «5 000 дублей»

В Кондопожском районе несовершеннолетний местный житель с другом решили обогатиться нечестным путем и попали в полицию, сообщили в МВД Карелии.

В конце апреля в полицию Кондопожского района поступило заявление от продавца цветочного магазина. При пересчете выручки она обнаружила в кассе сувенирную продукцию «Банка приколов» — «5 000 дублей».

В аналогичной ситуации чуть не оказалась и работница аптеки. Один из посетителей, расплачиваясь за лекарства, предъявил к оплате ненастоящую купюру. Женщина это заметила и вызвала полицию, но злоумышленник успел скрыться.

Полицейские установили, что к обоим преступлениям причастны двое молодых людей, один из которых оказался несовершеннолетним.

Юноши признались, что пачку бутафорских денег приобрели в магазине. В первый раз им удалось осуществить свой умысел: купить букет цветов и получить сдачу. Вторая попытка оказалась менее удачной.

В настоящее время по обоим фактам преступных деяний возбуждены уголовные дела. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС, архив

Экс-начальник горнодобывающего предприятия в Карелии получил условный срок за коммерческий подкуп

Суд приговорил бывшего начальника управления железнодорожным транспортом АО «Карельский окатыш» к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 4,5 млн рублей, сообщили в Следкоме Карелии.

В Костомукше экс-начальник Управления железнодорожным транспортом акционерного общества признан виновным в коммерческом подкупе. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, со штрафом 4,5 миллиона рублей.

Напомним, по версии следствия, в июле 2020 года бывший начальник АО «Карельский окатыш» получил от представителя подрядной организации 1,5 млн рублей в качестве вознаграждения за оказание содействия в заключении контракта на выполнение работ по ремонту железнодорожной техники на сумму более 19 млн рублей.

В ходе предварительного следствия была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а также наложен арест на автомобиль обвиняемого стоимостью свыше 6 млн рублей.

Ранее гендиректор «Карельский окатыш» Максим Воробьев прокомментировал коррупционный скандал на предприятии.

фото: © читатель Столицы на Онего

Власти Петрозаводска требуют от подрядчика благоустроить полуразрушенную площадку в Зарецком парке

Администрация столицы Карелии готовит повторную претензию подрядчику по благоустройству территории в районе памятника «Пушка» в Зарецком парке.

Как сообщили в мэрии города, повторная претензия будет направлена ООО «Евромодуль», занимавшееся работами по благоустройству территории в районе памятника «Пушка» в Зарецком парке. Первая была подготовлена в апреле, когда специалисты муниципалитета проинспектировали все объекты, обновленные в прошлом году, и выявили нарушения.

В рамках гарантийных обязательств подрядчик должен устранить замечания до конца мая. Среди них – повреждения газонов, невывоз строительного мусора, провалы мощенного брусчаткой покрытия и разрытие отсевных пешеходных дорожек.

На сегодняшний день организация не приступила к работам в рамках гарантийных обязательств. При неисполнении к ней будут применены штрафные санкции. Кроме того, в этом случае мэрия направит обращение в суд для понуждения подрядчика к выполнению гарантийных работ.

Ранее «Столица на Онего» сообщала, что отремонтированная за 12 млн рублей смотровая площадка в центре Петрозаводска выглядит полуразрушенной. Вымощенная дорожка, ведущая к памятнику, пошла волнами, многие камни уже отсутствуют, съезд с мощеной дорожки на грунтовую сделан в виде набросанных бетонных блоков, само бетонное ограждение у памятника разрушено, местами просто не доделано, вокруг валяется строительный мусор, возмущались горожане.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Артур Парфенчиков помог одинокой маме из города Карелии сохранить тепло в доме

Глава республики поблагодарил присоединившихся к акции «Подари тепло» и призвал всех, у кого есть возможность, оказать поддержку малообеспеченным семьям.

«Благодарю Андрея Коледу, Марьям Абсат Кызы Искендерову, Александра Зайцева, Игоря Лейтиса, компанию „Кареллеспром“, Владимира Прохорова, Владимира Любарского, вице-премьера правительства республики Игоря Корсакова, сотрудников госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности, Минспорта республики и предпринимателей Медвежьегорского района», — написал Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети.

«Но семей, которым нужна такая поддержка еще много, они есть в каждом районе республики. Предлагая любую благотворительную инициативу, всегда начинаю с себя. Рад, что смог помочь одинокой маме Анне Зайцевой из Питкяранты. Теперь в ее квартире тоже стало теплее», — заметил глава Карелии.

Артур Парфенчиков также напомнил, что с начала этого года малообеспеченные семьи, в которых шесть и более детей, могут получить компенсацию на установку новых стеклопакетов по республиканской программе адресной соцпомощи. Для этого необходимо обратиться в центр социальной работы по месту жительства.

фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Метцель, архив

Гастарбайтер напал на юного жителя Карелии и отобрал все вещи

Приехавший в Карелию на заработки ранее судимый мужчина избил и ограбил 18-летнего жителя Медвежьегорска, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района поступило сообщение от 18-летнего местного жителя, который сообщил, что на него напал неизвестный и отобрал вещи стоимостью более 7 тысяч рублей.

Как выяснилось, днем житель Медвежьегорска направлялся по делам. На улице к нему подошел незнакомый мужчина и начал проявлять агрессию. В ходе ссоры он набросился на юношу с кулаками и отобрал у него наручные часы, беспроводные наушники и мобильный телефон.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 28-летний житель Нижегородской области, который приехал в Карелию на заработки. Он сознался в содеянном и вернул похищенный гаджет.

В настоящее время по статье «грабеж» возбуждено уголовное дело, фигурант арестован.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Пневмония забрала жизнь еще одного жителя Карелии

В больницы за сутки попали 6 человек, больных пневмонией, сообщил оперативный штаб.

Скончался 58-летний мужчина с тяжелой сопутствующей соматической патологией. Тест на COVID-19 дал отрицательный результат, говорится в сообщении штаба.

За сутки с внебольничной пневмонией в Карелии были госпитализированы 6 человек.

Начиная с первого апреля минувшего года с внебольничной пневмонией госпитализированы 6005 пациента, 141 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

фото: © 10.gorodsreda.ru

Успей проголосовать: в Карелии из 27 объектов, участвующих в конкурсе на благоустройство, победят только 14

Волонтеры призывают жителей Карелии активнее голосовать за комфортную городскую среду - из 27 объектов победителями станут только 14.

Карелия вместе со всей страной продолжает выбирать объекты, которые будут обустроены по проекты «Формирование комфортной городско среды». Познакомиться с ними можно на портале 10.gorodsreda.ru или в чат-боте по ссылке https://t.me/fkgs10_bot.

Несмотря на то, что в голосовании участвуют 27 объектов, победителями станут только 14. Именно на их благоустройство в 2022 году выделят деньги из федерального бюджета.

Организаторы проекта отмечают, чем активнее голосуют горожане, тем больше шансов у любимого парка или сквера попасть в программу. В соцсетях волонтеры разместили информацию, что готовы помочь в голосовании всем желающим.



Если у вас возникли трудности, можно обратиться к добровольным помощникам, и они помогут вам проголосовать на портале 10.gorodsreda.ru.

Кроме того, до 30 мая волонтеры будут работать на улицах города рядом с крупными торговыми центрами.

Важен каждый голос! Помогите вашему любимому парку стать победителем.

фото: © 10.gorodsreda.ru

Жители Петрозаводска активнее всех в Карелии голосуют за объекты благоустройства

В голосовании по программе "Комфортная городская среда" в Петрозаводске лидирует первая инклюзивная детская площадка, которую планируется установить в Губернаторском саду.

В Карелии продолжается голосование за благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» на сайте 10.gorodsreda.ru. По данным на 17 мая, свое мнение высказали более 23 тысяч жителей республики. Наиболее активно голосуют в Петрозаводске.

В число лидеров объектов благоустройства в Петрозаводске вошла инклюзивная детская площадка в Губернаторском парке, которую курирует главврач детской городской больницы Надежда Дрейзис. По мнению главврача, Губернаторский парк — уютный, тихий и зеленый уголок в центре города. Оно популярно у семей с детьми.







© сайт Детской поликлиники N1/babypol1.ru

«Мне, и как детскому врачу, и как жительнице города, понятна полезность создания детской площадкив Губернаторском парке. Конечно же, радует, что наш проект среди лидеров и мы близки к тому, чтобы получить средства на исполнение нашей мечты», — сказала Надежда Дрейзис.

Также в списке лидеров по голосованию на благоустройство находится детская площадка в сквере Маршала Мерецкова, которая находится в зоне ответственности директора Петрозаводского колледжа технологий и предпринимательства Галины Германовой. Она позиционирует сквер не только как место отдыха, но и как объект в память о полководце.



© страница Вконтакте Галины Германовой

«Кирилл Афанасьевич Мерецков был командующим Карельским фронтом, под его командованием части Советской Армии освободили Петрозаводск. Поэтому сквер его имени в Петрозаводске очень нужен. И это будет место отдыха как для молодежи, детей, так и для взрослых. Будем бороться за то, чтобы наш объект попал в число победителей.

Депутат Заксобрания Карелии, председатель парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова держит на контроле оба объекта и отмечает: все, что заявлено в федеральном проекте «Комфортная городская среда», направлено на развитие Петрозаводска.







© Законодательное Собрание Карелии

«Детская площадка в Губернаторском парке и сквер Маршала Мерецкова городу необходимы. Голосование это подтверждает. Петрозаводчане уже показали, что именно они решают судьбу города. Если будет развитие, то молодежь не захочет уезжать, что очень важно».

Голосование продлится до 30 мая, и каждый может поддержать один из объектов благоустройства не только в Петрозаводске, но и в других городах республики. Любой житель Карелии старше 14 лет может отдать голос за общественные территории в Костомукше, Кондопоге и Сегеже.

фото: © pixabay.com

Татуированный рецидивист в Петрозаводске не устоял перед флаконом туалетной воды

Ранее судимого жителя карельской столицы, укравшего парфюм в магазине, выдала приметная татуировка, сообщили в МВД республики.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от работников магазина парфюмерии и косметики. В ходе просмотра записи видеонаблюдения они выявили кражу товара стоимостью более 8 тысяч рублей: с витрины пропал флакон туалетной воды.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 39-летний горожанин. Ранее он уже был судим за имущественные преступления и имел приметную татуировку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен. Он дал признательные показания и рассказал, что похищенный товар продал, а деньги потратил.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде.

фото: © 10.gorodsreda.ru

В Карелии чат-бот по комфортной городской среде набирает популярность

Программа чат-бот «Комфортная городская среда| Карелия» помогает голосовать за объекты благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Уже более трех тысяч человек в Карелии приняли участие в голосовании на портале 10.gorodsreda.ru, используя программу чат-бот по комфортной городской среде.

До 30 мая жителям Карелии надо решить, какие парки, скверы и другие общественные территории будут благоустроены на деньги федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году. В голосовании участвуют 27 объектов из четырех городов. Но победят и получат финансирование только 14: в Петрозаводске - 7, в Сегеже - 3, и по 2 в Кондопоге и Костомукше. Победителями станут проекты, набравшие большинство голосов.

Напоминаем, что теперь познакомиться с проектами-участниками голосования можно не только на сайте, но и в Телеграме. Перейдите по ссылке https://t.me/fkgs10_bot именно в телеграм-канале! И следуйте несложной схеме:

1. Нажмите кнопку «START»

2.Чат-бот начнет беседу и предложит узнать, какие города и какие общественные территории участвуют в проекте. Последуйте этой рекомендации и воспользуйтесь опцией «Узнать»

3. Перед вами откроется список городов, в которых проходит голосование. Выберите один из них

4. Откроется список объектов, участвующих в голосовании, и фото территорий. Чтобы увидеть всех участников голосования в Петрозаводске, используйте функцию «Показать остальное»

5. Ознакомившись с объектами, переходите к кнопке «Как проголосовать». Откроются короткие правила и прямая ссылка на сайт голосования.

После этого останется перейти по ссылке, зарегистрироваться на сайте и проголосовать. Возможно, любимому парку или скверу не хватает для победы именно вашего голоса!

фото: © Столица на Онего

Минстрой Карелии призывает жителей республики активнее участвовать в формировании комфортной городской среды

Продолжается голосование за объекты, которые получат деньги на благоустройство по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Минстрой республики напоминает, что Карелия вместе со всей страной выбирает общественные территории, которые получат федеральное финансирование для благоустройства в 2022 году.

В голосовании участвуют 27 объектов, из которых жителям республики предстоит выбрать 14 победителей. Лидерами станут территории, которые наберут большинство голосов. В Петрозаводске будут выбраны 7 проектов, в Сегеже — 3, в Кондопоге и Костомукше — по 2.

«Выбирайте общественные территории и дизайн-проекты благоустройства, следите за реализацией победивших проектов, участвуйте в развитии своего города»! Если жители карельских городов не будут принимать активного участие в отборе, то в будущем наша республика может остаться без федеральных денег на «Формирование комфортной городской среды», — говорится в сообщении организаторов голосования.

Голосование продлится до 30 мая.

Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо зайти на платформу za.gorodsreda.ru и выбрать свое муниципальное образование. Там высветится список территорий или дизайн-проектов, участвующих в голосовании. Необходимо выбирать объект и нажать кнопку «Узнать подробности и проголосовать». Перед окончательным выбором можно изучить объект и посмотреть другие проекты, возвращаясь на шаг назад. После того как решение будет принято, надо выбрать опцию «Голосовать за объект». Там появится форма регистрации, для которой необходимо получить подтверждение номера телефона или записи на портале «Госуслуг». Когда все формальности будут завершены, останется только проголосовать.