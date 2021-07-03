Самые значимые события субботы

фото: © Столица на Онего

Синоптики рассказали, каким будет июль в Карелии

Среднемесячная температура июля будет выше средних многолетних значений на 1,5-2,0°С, сообщили в карельском Гидрометцентре.

Гидрометцентр России прогнозирует для территории Карелии среднемесячную температуру июля на 1,5-2,0°С выше средних многолетних значений, а осадки – в пределах нормы.

Ожидается, что в первой половине месяца антициклон обеспечит нам преобладание сухой и теплой погоды, хотя редкие кратковременные грозовые дожди конвективного характера в этот период все же возможны.

Во второй половине месяца высока вероятность усиления циклонической деятельности с понижением температурного фона до близких к норме значений и увеличением количество дней с осадками.

Климатическая статистика июля для Петрозаводска такая:

- среднемесячная температура в норме составляет 16,0°С

- месячная сумма осадков 70 мм

- среднее количество дождливых дней 14

- продолжительность солнечного сияния 286 часов

- самая высокая температура +33,9°С (14 июля 2010 г.)

- самая низкая температура -0,1°С (заморозки ночью 6 июля 1958 г.).

Вот такой очень разной бывает в Карелии верхушка лета, отметили синоптики.

фото: © Евгений Софийчук/ТАСС

За сутки в Карелии 203 человека заразились коронавирусом и трое ковид-больных умерли

За минувшие сутки выявлено 203 новых случаев коронавирусной инфекции в Карелии, зарегистрировано три летальных исхода код-больных, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На 3 июля зарегистрировано 203 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Из этих 203 человек 195 не были привиты. Заболевших - 199 пациентов, средней тяжести — 67 и 19 тяжелых, крайне тяжелых, подключенных к аппаратам к ИВЛ – семь пациентов. Общее число инфицированных в Карелии на сегодняшний день составляет 50781 человек.

В ковид-центрах на 3 июля находятся 826 пациентов, из них семеро крайне тяжелых, трое подключены к инвазивной ИВЛ.

За сутки зарегистрировано три смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии умерли 639 человек.

Выздоровели за минувшие сутки еще 135 человек. Всего выписанных по выздоровлению 47805 пациентов.

фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Машины раскидало по дороге в Петрозаводске после столкновения (ВИДЕО)

На улице Мерецкова в Петрозаводске произошла групповая авария.

Как сообщается на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии», 2 июля в 19.04 на улице Мерецкова, в районе пересечения с улицей Володарского, столкнулись три автомобиля.

Камера компании «Сампо.ру» запечатлела момент ДТП, когда двигавшийся по улице Мерецкова автомобиль протаранил вторую машину, поворачивающую с Мерецкова на Володарского.

После встречного столкновения один автомобиль отбросила на тротуар, а второй на встречную полосу, где произошло еще одно столкновение.

Все транспортные средства получили механические повреждения. Информация о пострадавших уточняется.

фото: instagram vkus_karelii

Фермеры Карелии угостили клубникой лидера группы «Руки вверх»

Певец и музыкант Сергей Жуков второй год выбирает клубнику от фермеров Карелии.

В паблике фермерского хозяйства Карелии, где выращивают клубнику и тюльпаны, сообщается, что накануне известному российскому певцу Серею Жукову была отправлена самая вкусная ягода.

«Я очень рада, что вкусные и сладкие плоды нашей работы пришлись по душе нашему любимому исполнителю! И он уже второй год выбирает именно нас», - написала хозяйка клубничных плантаций в Карелии.

В свою очередь, Сергей Жуков отметил, что «лучше ещё не ел клубники».

Фермеры Карелии вспомнили популярные хиты «Руки вверх», поблагодарили музыканта за детство, за эмоции и мечту.

«Никогда даже и мечтать не могла, о том, что мы когда-то где-то пересечемся с @sezhukov, - написала хозяйка ягодной фермы. - Все мои летние, детские и юношеские воспоминания плотно связаны с этой музыкой: когда во всех дворах с окон доносились любимые песни, когда на всех дискотеках это были главные хиты! И, конечно, мы знали и знаем все тексты наизусть!»

Отметим, что Серегй Жуков – частый гость в Карелии. Ранее он приезжал в наш край за грибами и ягодами, на рыбалку, зарядиться энергетикой острова Кижи и даже провел здесь рождественские каникулы.

фото: со страницы главы Петрозаводска Владимира Любарского

Ветер унес страшный новый остановочный комплекс в Петрозаводске

На Птицефабрике поставили новую, очень страшную остановку, пока люди искали 10 отличий от старой, конструкцию уронил ветер.

Ранее горожанка прислала в редакцию «Столицы на Онего» фото, на котором запечатлела новый остановочный комплекс на Птицефабрике. Петрозаводчанка сообщила, что новая остановка, сильно похожая на старую, не обрадовала жителей Птицефабрики – люди в шоке. Автор обращения предложила сравнить страшную старую остановку с ужасной новой и попытаться найти отличия.

Позднее на своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарскй написал, что страшную остановку превратят в красивую.

«Конструкцию только установили и сняли размеры. Завтра с нее снимут старые, изуродованные объявлениями и надписями листы. На днях на каркас изготовят и смонтируют новую оболочку», - написал Любарский и посетовал на то, что рабочие, конечно, не подумали.

«А вообще, конечно, хотели как лучше, а получилось как всегда. Привезли бы голый корпус или начали бы работы в тот же день - другая была бы история. Но думать, похоже, ещё не привыкли - о последовательности действий», - сказал глава города.

Тем временем, пока пост обсуждали в интернете, ветер унес страшную остановку.

Комментатор опубликовал на странице Владимира Любарского фото, на которой запечатлел, как остановочный комплекс лежит в траве.

фото: читатель "Столицы на Онего"

Жительница Петрозаводска рассказала, как кишащая крысами помойка «шуршит и позвякивает» (ВИДЕО)

Горожанка обратилась за помощью к властям Петрозаводска, санитарным службам и надзорным органам, попросив «покончить с несметным количеством крыс» у школы №36.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась петрозаводчанка и рассказала, что на улице Зайцева, у дома №22 помойка кишит крысами, которые не боятся уже ничего и никого.

«Уважаемые градоначальники, Управление Роспотребнадзор, правительство РК, хочу переключить фокус внимания с коронавируса на следующее: 21 век , Петрозаводск, ул.Зайцева 22, так выглядит закрытая контейнерная площадка и территория прилегающая к ней. Фотография, к сожалению, не передает вам ее живость, весь комплекс шуршит и позвякивает, открывая двери вас встретит легион «Рататуй», представители которого не испугаются вашего неожиданного вторжения, а с любопытством выглянут поприветствовать вас. Пора доставать волшебную дудочку и покончить с несметным количеством крыс. Газон, граничащий со средней школой №36, перерыт вдоль и поперек, осенью похож на сопки, размер подземного царства представить страшно. Руководство школы не раз обращалось, но одной отравой справиться не получается, нужны более серьезные масштабные мероприятие», - написала горожанка.

Ранее вопрос о том, что на улице Зайцева крысы кидаются под ноги школьникам, уже поднимался, но ничего не изменилось.

фото: ГИБДД Карелии

Таксист в Петрозаводске устроил ДТП – молодая девушка госпитализирована

Водитель такси при развороте допустил столкновение, в результате ДТП пострадала 21-летняя пассажирка иномарки, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу, 2 июля, в 16.42 в Петрозаводске на пересечении пр. А.Невского и ул. Лесной 30-летний водитель автомобиля lada granta при выполнении разворота не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo.

В результате ДТП 21-летняя пассажирка Volkswagen с травмами госпитализирована, ей назначено стационарное лечение.

фото: © Столица на Онего

Молодой водитель в Карелии разбил битой автомобиль, обогнавший его на дороге

В Олонце 20-летний водитель не смог пережить, что его обогнали на дороге, и с помощью биты восстановил оскорбленное самолюбие, повредив чужой автомобиль, сообщили в МВД Карелии.

Июньским вечером 21-летний житель Олонецкого района возвращался домой на личном автомобиле. На одном из участков дороги он обогнал машину, водителю которой этот манёвр не понравился. Оскорбленный обгоном 20-летний юнец догнал опередивший его автомобиль и перегородил ему дорогу.

Между участниками дорожного движения начался конфликт. От слов оскорбленный обгоном водитель перешёл к действиям: взял биту и разбил ею две фары, зеркало заднего вида, а также лобовое и боковое стёкла чужого автомобиля, после чего скрылся с места происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. Подозреваемый дал признательные показания и обязался возместить причинённый материальный ущерб в размере 9,5 тыс. рублей, который для пострадавшего является значительным.

Полиция Карелии напоминает жителям региона: умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества – уголовно-наказуемое деяние. В данном случае максимальная санкция по инкриминируемой фигуранту статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

фото: ГИБДД Карелии

На трассе в Карелии 65-летний водитель потерял сознание и въехал в погрузчик

ДТП с пострадавшими произошло в Пудожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу, 2 июля, в 10.30 в Пудоже, на 435 км. автомобильной дороги Р-21 "Кола", 65-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris потерял сознание и въехал в стоящий на обочине мини-погрузчик.

В результате ДТП пострадали 59-летняя и 63-летняя пассажиры иномарки, им оказана медицинская помощь.

фото: © Александр Демьянчук/ТАСС

За сутки в России от коронавируса скончались 697 человек - это максимальная цифра погибших с начала пандемии

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 697 человек, это максимальная цифра погибших с начала пандемии, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 24 439 случаев COVID-19 в 85 регионах страны, из них 3 127 (12,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщили в оперштабе РФ.

Всего в стране зарегистрировано 5 585 799 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 053 417.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 17 899 человек.

Летальных случаев за все время: 137 262.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 151,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 567 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 03.07.2021 остаются 875 612 человек.

В минувшую пятницу, 2 июля, сообщалось, что за минувшие сутки в России скончались 679 ковидных больных. Оперштаб назвал эту цифру рекордной за все время пандемии. Сегодня, 3 июля, она выросла до 697.

фото: © Столица на Онего

Правительство России выделило 200 млн рублей на оснащение двух главных больниц Карелии

Федеральный центр поможет закупить новое оборудование для главных медицинских учреждений Карелии – Детской республиканской больницы и Республиканской больницы им. В.А.Баранова, сообщается на сайте правительства России.

На закупку нового оборудования для главных медицинских учреждений Карелии из резервного фонда будет направлено 200 млн рублей. Такое распоряжение 28 июня подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

С помощью федерального финансирования в Детской республиканской больнице появятся два высокотехнологичных операционных комплекса. Они позволят проводить все виды операций с применением метода лапароскопической хирургии для детей и новорождённых, расширят спектр оказываемой медицинской помощи при травмах и заболеваниях суставов у детей. Кроме того, эти комплексы оснащены системой телемедицины, что позволяет врачам во время операций консультироваться с коллегами из других медицинских учреждений.

Помочь с покупкой такого оборудования Михаила Мишустина попросили медицинские работники во время его рабочей поездки в Карелию. «Думаю, в резервном фонде найдутся необходимые средства. Надо помочь детям – это в первую очередь», – сказал тогда глава кабмина, обращаясь к Министру финансов Антону Силуанову.

Вторая часть средств, выделенных из резервного фонда, будет направлена на покупку нового оборудования для Республиканской больницы им. В.А.Баранова. Это современный кардиокомплекс, аппарат УЗИ, эндоскопы, электрокардиограф, мобильный рентгеновский аппарат, а также бодиплетизмограф – аппарат для исследования функции лёгких. Такое оборудование повысит доступность высокотехнологичной медицинской помощи для взрослых пациентов, поможет вовремя предотвращать риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

фото: со страницы главы Петрозаводска Владимира Любарского

На Старой Кукковке в Петрозаводске вырубят участок леса и построят детский сад

О строительстве детского сада на улице Чехова сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский рассказал, что в минувшую пятницу, 2 июля, провел большое совещание с участием проектировщиков, Минобразования и городской прокуратуры на участке под строительство детского сада в районе улицы Чехова.

«Типовой проект на 300 мест привязан к участку и проходит государственную экспертизу, правда, с большим опозданием, - отметил Любарский. - Надо ускоряться, строительство по нацпроекту «Демография» необходимо начать в этом году. На площадке придется вырубить небольшой участок леса, но это вынужденная мера: потребность в местах для дошкольников в районе, да и в городе в целом, высока».

По словам главы города, новый детский сад будет современный, светлый и, что очень важно, отвечать всем требованиям безопасности. В нем планируется открыть 12 групп, включая помещения для самых маленьких, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, лифт и административные кабинеты. Здание также будет доступно для маломобильных групп населения.

фото: © shutterstock.com

Ослепленный солнцем водитель совершил в Карелии ДТП с пострадавшими

В Медвежьегорском районе иномарка столкнулась с грузовиком – пострадала женщина, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу, 2 июля, в 20.20 в Медвежьегорском районе, 203 км автодороги «Суоярви-Юстозеро» (через Поросозеро-Медвежьегорск), 34-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze был ослеплен солнцем, не заметил стоящий на обочине автомобиль «ГАЗ» и совершил наезд.

В результате ДТП пострадала 36-летняя пассажирка Chevrolet, ей оказана медицинская помощь.

фото: правительство Карелии

В районе Карелии 53 гектара полей засадили клубникой (ВИДЕО)

В этом году фермеры Карелии планируют собрать 100 тонн урожая клубники, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Как написал на своей странице глава Карелии, клубника становится ещё одним брендом Карелии. В 2020 году Карелия вырастила 120 тонн ягод, что в три раза больше показателей 2019-го.

«Урожай текущего года будет значительно больше, - заверил Парфенчиков. - Важно, что появляются крупные предприятия, кооперативы. Так, созданный кооператив «БиоКарелия» объединяет пять кооперативов и 50 человек».

Если в прошлом году предприятием клубника была посажена на 6 га, то в текущем году уже на 53 га с планами на урожай более 100 тонн. В дальнейших планах освоение под различные ягодные культуры (уже есть первые посадки чёрной смородины и малины) 400 га мелкоконтурных полей в Пряжинском районе. Поставки ягод в Петрозаводск и Петербург.

Кооперативу правительством республики, как и другим сельхозпроизводителям, оказывается поддержка, в том числе в виде целевых грантов. И она будет продолжена и в этом году.

«Приятно с высоты птичьего полёта видеть возрождение карельских полей, ещё вчера зараставших в запустении», - отметил Артур Парфенчиков и показал видео Алексея Фрилунда, где запечатлены поля, засаженные ягодными кльтурами.

На федеральном канале рассказали про Долину зайцев в Карелии (ВИДЕО)

На телеканале «Россия-1» создатель, автор уникального арт-объекта Сергей Гапанович рассказал о Долине зайцев, которая появилась под Петрозаводском.

В информационно-развлекательной телепрограмме «Утро России» бизнесмен и скульптор Сергей Гапанович - автор уникального арт-объекта «Долина зайцев» рассказал о себе, о бизнесе и о том, как удалось воплотить в жизнь идею создания такого проекта.

Сергей признался, что, если бы ни помощь заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева, то никакой скалы с зайцами могло бы и не быть.

Большое интервью с Сергем Гапановичем смотрите на канале «Россия-1».

Подробнее о Долине зайцев читайте здесь.

Глава Петрозаводска полюбовался на набережной фитнесом на батутах и послушал музыку (ВИДЕО)

Владимир Любарский показал свою прогулку по набережной Петрозаводска.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский разместил видео, которое снял во время прогулки по набережной Петрозаводска.

Своим подписчикам Любарский показал видео фитнес-тренировки на батутах и предложил послушать игру музыканта на пианино в Ротонде.

фото: со страницы главы Карелии Артура Парфенчикова

На севере Карелии собираются построить мотель для туристов

Новый туристско-досуговый центр появится в Кеми к 2024 году, пообщал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Проект по его созданию туристско-досугового центра в Кеми реализует компания «Элит Профи». Комплекс будет включать в себя хостел, мотель на 15 блок-секций, а также кафе и небольшой банный комплекс.

По словам Артура Парфенчикова, первый этап уже выполнен — на базе помещений, принадлежащих ранее РЖД, обустроен хостел на 50 мест.

«Обустроены несколько помещений для организации мотеля. Такой способ размещения, который на севере Карелии пока еще не очень распространен, наверняка оценят те, кто путешествует семьей. В отдельной блок-секции, рассчитанной на 4-5 человек, есть все необходимое, имеется и собственное парковочное место», — отмечается на странице главы республики.

По мнению Артура Пафенчикова, интерес туристов к северу Карелии постоянно растет. Потребность в гостиницах, кемпингах, мотелях будет только увеличиваться. А учитывая, что Кемь, так же как и Беломорск, это своего рода ворота на Соловецкий архипелаг, создание туристической инфраструктуры приобретает особое значение.

Дороги от границы Финляндии (МАПП «Суоперя», «Люття»), а также подъезды к Кеми и Беломорску стали федеральными трассами и в течение трёх — пяти лет будут отремонтированы по самым высоким стандартам, заверил Перфенчиков.

При этом компании, ставшие резидентами Арктической зоны, как, например, и «Элит Профи», могут пользоваться льготами, которые предоставляет этот статус.

Руководство компании активно участвует в программах господдержки работодателей при трудоустройстве безработных, являясь примером социально ответственного бизнеса. Весной на постоянную работу приняты два человека, еще один, администратор отеля, приступил к работе на прошлой неделе. В августе планируется трудоустроить школьников. Работодатели могут обращаться за подбором кадров в Агентства занятости населения.

«Я верю, что пройдёт 5-10 лет и карельское Беломорье станет одним из самых знаменитых мест отдыха в Карелии, своего рода Камчаткой европейского Севера. Может только вулканов и гейзеров хватать не будет. Ведь это настоящее море с приливами и отливами, с запахом остающихся на дне ушедшего моря водорослей, с загадочными контурами береговой линии и островов, с неповторимым животным и растительным миром…» — сказал Артур Парфенчиков.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

За сутки коронавирус поразил 24 ребенка в Карелии

За время пандемии в Карелии коронавирус был выявлен у 4785 детей, сообщил на своей странице глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 3 июля, в Карелии зарегистрированы 4785 несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за все время пандемии. За сутки коронавирус выявлен у 24 детей.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 13 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4422.

Напомним, всего за время пандемии коронавирусом заразился 50781 житель Карелии, 639 из них умерли. Выздоровели 47805 человек.

фото: со страницы главы Карелии Артура Парфенчикова

Глава Карелии на деловую встречу испек чебуреки карельские по-губернаторски (ФОТО)

Артур Парфенчиков, планируя деловой обед с представителями крупного столичного бизнеса, сам испек чебуреки из лосятины.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал пост, сообщив, что сегодня, в субботу, у него запланирована важная встреча с крупными бизнесменами, поэтому он решил подготовиться к ней по-особенному.

- Субботним утром, планируя деловой обед с представителями крупного столичного бизнеса, подумал, а не приготовить ли некое блюдо, с карельской, конечно, историей, своими руками.

Наличие в холодильной камере хорошего куска, замороженного с зимы мяса лося (спасибо родственникам и друзьям охотникам - сам я уже давно только рыбак), навело на мысль сделать нечто такое необычное - чебуреки по- карельски .

Размороженное мясо лучше перекрутить со свежим репчатым луком и свежей зеленью( за последнюю особая благодарность фермеру Татьяне Сулим). Конечно, лучше всего, когда фарш делается с лосиным жиром, но он не всегда под рукой. Впрочем, и хорошее фермерское сало тоже подойдёт.

Тесто надо замешивать долго до полной однородной массы, чтобы сканцы ( назовём по карельски заготовки) можно было раскатать максимально тонким слоем. Фарш необходимо смочить водой перед закладкой в тесто, чтобы чебуреки получились сочными, с бульоном внутри. Главное, герметично защипать чебурек по краям.

Карельским рестораторам предлагаю новое блюдо в гастрономическом туризме - чебуреки карельские по-губернаторски!

В конце поста Артур Парфенчиков попросил "нытиков" пост не читать и не портить себе и людям выходные дни.

фото: КПРФ в Карелии

Стало известно, кто пойдет на выборы в Заксобрание Карелии от КПРФ

КПРФ выдвинула кандидатов в депутаты Законодательного собрания Карелии.

В Петрозаводске сегодня состоялась конференция регионального отделения КПРФ, на которой делегаты утвердили партийный список кандидатов на выборы в Законодательное собрание и представителей компартии, которые будут бороться за депутатские места в одномандатных округах.

В головную часть партсписка вошли лидер КПРФ в Карелии, действующий депутат Заксобрания Евгений Ульянов и руководитель коммунистов Петрозаводска, подполковник в отставке Сергей Андруневич - известные оппозиционные политики, вместе с командой КПРФ отстаивающие интересы простых жителей Карелии – трудящихся, пенсионеров, молодежи. Напомним, в 2018 году вместе с КПРФ Евгений Ульянов и Сергей Андруневич возглавили в Карелии борьбу против повышения пенсионного возраста.

КПРФ на выборы в Заксобрание идет вместе с профсоюзами, поэтому в списке кандидатов – несколько представителей профсоюзного движения Карелии, включая руководителя региональной общественной организации Илью Косенкова, а также учителя и медики.

В команде КПРФ есть и другие известные люди – главный редактор самого популярного в Карелии Интернет-СМИ «Столица на Онего», журналист Наталья Захарчук, бывший директор лицея № 13 Петрозаводска, действующий депутат Петросовета Галина Васильева, заслуженный работник просвещения, многие годы представлявшая в Заксобрании интересы жителей Сортавалы Людмила Афанасьева, лидер коммунистов Пудожского района Леонид Попов.

В Заксобрание Карелии от КПРФ идет достаточно много представителей местного самоуправления. Это бывшие и действующие руководители городов и районов республики: глава Пряжинского района Андрей Ореханов, бывшие мэры Геннадий Степанов (Олонец) и Надежда Коннова (Питкяранта), в недавнем прошлом глава Суоярвского района Светлана Логинова и руководитель Беломорского района - Павел Поздняков.

Представители медицины – детский врач, бывший руководитель Детской республиканской больницы Михаил Мрыхин и нынешний заместитель главного врача этого учреждения Игорь Кистень, медик из Костомукши Ирина Плясунова, которая долгое время возглавляла координационный совет местных профсоюзных организаций.

Кроме этого, в выборах в Заксобрание от КПРФ будут участвовать специалисты в коммунальной сфере – председатель ТСЖ Инесса Петкевич, заместитель директора Прионежского водоканала Сергей Дьяконов и другие.

Напомним, выборы в Заксобрание Карелии состоятся 19 сентября. В ближайшее время состоятся конференции региональных отделений других политических партий. Своих кандидатов в депутаты планируют выдвигать «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, Партия РОСТА и другие.

фото: со страницы главы Карелии Артура Парфенчикова

Глава Карелии назвал лауреатов премии «Сампо»-2021

В этом году премию «Сампо» присуждена деятелям литературы и искусства за достижения в области профессионального мастерства, сообщил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии на своей странице в соцсети написал, что в этом году лауреатами премии «Сампо» стали:

Писатель Ирина Никитина, автор книг «Полцарства за коня», «Подружись с драконом», «Мы верим в сказки», «Счастливый остров детства», «Забытая сказка или Путешествие с белой цаплей» – за вклад в развитие детского чтения;

- художник-модельер Ирина Порошина – за создание коллекции костюмов «Калевала» и «Карелия»;

- авторский коллектив Центра народного творчества и культурных инициатив республики – за проект «Карелия музыкальная»;

- ансамбль исполнителей Театра кукол – за спектакль по мотивам сказки А.С. Пушкина «О рыбаке и рыбке»;

- творческий коллектив Национального театра Карелии – за спектакль на вепсском языке «Дом окнами в поле» /«KODI IKNOIL PÖUDOLEPÄI».

Артур Парфенчиков поздравил обладателей премии «Сампо» и пожелал им новых творческих побед, а зрителям и читателям – ярких впечатлений!

Залитое дождем пианино на набережной Петрозаводска вернулось к жизни (ВИДЕО)

Открытое пианино в Ротонде высохло и зазвучало.

Ранее сообщалось, что дождь вывел из строя музыкальный инструмент, стоящий в Ротонде на набережной: оно намокло, распухло и отказывалось издавать какие-либо звуки.

Но уже вечером 30 июня пианино вернулось к жизни, сообщается в паблике "Открытое пианино".

Музыкант и педагог консерватории имени Глазунова, мастер импровизации Ирина Смирнова порадовала музыкой, под которую хочется танцевать.

Напомним, еще в 2019 году на Онежской набережной в Петрозаводске творческие люди города установили открытое пианино, на котором может играть любой желающий.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19, ПОТОП В ПЕТРОЗАВОДСКЕ И ЖАРА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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Вода, прорвавшаяся из забитой ливневой канализации, затопила улицы и подвалы домов на Зареке.

Из-за несправившейся с дождем ливневой канализации подтопило подвал в Республиканском перинатальном центре.

Мэр Петрозаводска хочет использовать излишки дождевой воды для уборки города

Жара возвращается в Карелию

На следующей неделе температура воздуха вновь поднимется до 30 градусов.

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Карелии и Бурятии требует повышенного внимания.

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Михаил Охлопков провел аналитику по заболевшим и госпитализированным с COVID-19, отметив гендерную «особенность» третьей волны коронавируса.

Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19

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фото: © pixabay.com

В казенное учреждение Петрозаводска завезли крупу сомнительного качества

Опасную крупу - гречневую, манную, горох, пшено – в государственном казенном учреждении обнаружили сотрудники фитосанитарного контроля, сообщили в Россельхознадзоре.

В июне сотрудники фитосанитарного надзора Карелии провели плановую выездную проверку Федерального государственного казенного учреждения Петрозаводска. В ходе проверки были выявлены партии круп (крупа гречневая, крупа горох, крупа пшено, крупа манная) сомнительного качества, поступившие в учреждение для продовольственного обеспечения.

При этом в крупе гречневой отсутствуют обязательные показатели безопасности, относящиеся к группе микотоксинов «афлатоксин В1, Т-2 токсин», к группе пестициды «2,4-D кислота, ее соли и эфиры, ртутьорганические пестициды», также не определен показатель «Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами), суммарная плотность загрязненности» в нарушение требований, установленных техническим регламентом Таможенного союза.

Декларации о соответствии на серийный выпуск круп манной, горох, пшено приняты фасовщиком, основываясь не на собственных доказательствах в нарушение требований, установленных техническим регламентом Таможенного союза. Таким образом, фасовщик продукции провел недостоверное декларирование серийного выпуска круп.

По фактам выявленных нарушений фасовщику продукции выданы предписания о прекращении действий деклараций о соответствии на серийный выпуск круп.

Выявленная в учреждении пищевая продукция, не соответствующая требованиям безопасности, уничтожена.

Действие деклараций о соответствии на серийный выпуск круп (крупа гречневая, манная, горох, пшено) прекращено.

Поставщик привлечен к административной ответственности.

фото: © pixabay.com

Жителей домов на пяти улицах Петрозаводска оставили без электричества

В Петрозаводске продолжаются регулярные отключения электричества.

Как сообщили в ЕДДС Петрозаводска, с 11.45 произошло отключение электроснабжения на ул. Калевалы, ул. Краснодонцев, ул. Советская, ул. Кутузова, ул. Мелентьевой.

Причиной отключения стало устранение повреждения на сетях "ОРЭС - Петрозаводск".

Прогноз погоды на субботу



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Ясно, +15 …+22 2 м/с С 751 мм.рт.ст. 62% день Ясно, +22 …+24 2 м/с СВ 752 мм.рт.ст. 41% вечер Ясно, +17 …+24 1 м/с СВ 752 мм.рт.ст. 63% ночь Ясно, +14 …+16 1 м/с В 753 мм.рт.ст. 87%

фото: © Столица на Онего

В Карелии будут судить женщину, до полусмерти забившую своего сына ножом

В Беломорске женщина во время ссоры напала на своего сына с ножом: он выжил, она пойдет под суд, сообщили в Следкоме Карелии.

В мае жительница Беломорска, находясь в своей квартире, во время ссоры со своим 43-летним сынома нанесла ему множественные удары ножом, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Потерпевший был госпитализирован, врачи спасли ему жизнь.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

фото: © pixabay.com / Pexels

Жителям домов на пяти улицах Петрозаводска вернули электричество

Восстановлено отключенное утром электроснабжение в домах на пяти улицах Петрозаводска, сообщили в ЕДДС города.

В 14.20 отключение электроснабжения ул. Калевалы, ул. Краснодонцев, ул. Советская, ул. Кутузова, ул. Мелентьевой восстановлено.

Напомним, что электричество было отключено с 11.45. Причиной отключения стало устранение повреждения на сетях "ОРЭС - Петрозаводск".

фото: © Столица на Онего"

В воскресенье в Карелии ожидается +25°С… +32°С

Где в Карелии 4 июля и насколько прогреется воздух, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

Так, 4 июля в Петрозаводске будет малооблачная полгода. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый.

Температура воздуха ночьюсоставит +14, +16°С, днем +23, +25°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии также будет малооблачно. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный слабый.

Ночью похолодает до +12, +17°С, по северо-восточным, восточным районам местами +5, +10°С, днем воздух прогреется до +22, +27°С, по северо-западным районам местами потеплеет до +32°С.

фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

В Третьяковской галерее 90-летний пенсионер ударил бойца Росгвардии – работает полиция

По словам источника в правоохранительных органах, мужчина ударил бойца в ответ на его просьбу предъявить пропуск на право прохода на территорию галереи.

Полиция проводит проверку информации о том, что 90-летний пенсионер ударил сотрудника Росгвардии на территории Третьяковской галереи в Москве в ответ на просьбу предъявить пропуск на право прохода. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступила информация о том, что утром 2 июля при несении службы по охране общественного порядка на территории Третьяковской галереи на Крымском Валу, 10 сотрудник Росгвардии попросил мужчину 1930 года рождения предъявить пропуск на право прохода. В ответ на это пенсионер несколько раз ударил бойца рукой по лицу", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, медицинская помощь пострадавшему не потребовалась. "По данному факту проводится проверка, обстоятельства инцидента устанавливаются", - добавил он.