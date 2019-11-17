Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: ©Павел Пашков

Известный эколог Павел Пашков назвал происходящее в Сегеже апокалипсисом

Член Русского Географического Общества, путешественник, писатель Павел Пашков прокомментировал ситуацию с массовой гибелью птиц в моногороде Карелии.

Павел Пашков опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" пост "Адреса апокалипсиса: Сегежа".

"Люди пишут: "Люди должны дышать, а не задыхаться. Нет ничего ценнее нашего здоровья, жизни живых людей!"

Какие наивные люди, правда?! Скажу свое мнение. Оно обоснованно опытом, наблюдением за сотнями подобных населенных пунктов в нашей стране. Коммерсанты не заинтересованы в местном населении. "Большие Бизнесмены" везде (!) проводят политику: уезжайте, или уж передохните, наконец! Им выгоднее (!) завозить сезонных рабочих, гастарбайтеров: нет проблем тогда с инфраструктурой, нет жалоб (временному рабочему все равно) – себестоимость рабов намного дешевле! Для них люди - не люди, а рабочая сила: просто бизнес, ничего личного. Грустно, но как-то так…", - пишет Павел Пашков.

Общественник уверен, что местные жители все прекрасно понимают. По его словам, в небольшом городе Сегежа, который входит в состав Республики Карелии изо дня в день, из года в год продолжатся одна история, которая уже переросла в "непрекращающийся день сурка".

"И что, нам всем бежать с родной земли? Бежать с земли отцов и праотцов? А бежать то куда, если все и везде контролирует "Большой Бизнес", а власти у него на содержании?!

Куда бежать, если все это же дерьмо с предприятий потом разносится ветрами на тысячи километров? Оседает в реках и озерах, попадает в грунтовые воды. Куда бежать? На Марс, или все-таки подвинуть коммерсов в их понимании "экономической необходимости" общими усилиями?!" - заканчивает свой пост Павел Пашков.

Напомним, в прошлом году эколог Павел Пашков рассказал в своем блоге о варварский рубках в Карелии. Российский путешественник и защитник природы приезжал в республику и по просьбе местных жителей провел расследование в лесной области.

О массовой гибели птиц после тумана, опустившегося на город, рассказали жители Сегежи в соцсетях. Власти Карелии заявили, что на сегодняшний день приняты экстренные меры для нормализации ситуации. Контролирующие органы проводят проверку.

фото: ©Ирина Ларионова

Жители Петрозаводска в шоке от вида изуродованных лип в центре Петрозаводска (ФОТО)

Известная фотограф Ирина Ларионова считает варварством то, что сделали с деревьями на проспекте Ленина.

Ирина Ларинова поделилась в Сети фотографиями, на которых запечатлены липы у правительства республики. После обрезки деревья не узнать.

"На главном проспекте нашего города стояли роскошные липы… А теперь их изуродовали!! Неужели нельзя было специалистов пригласить. Варварство!!! Нет слов...Жалко до слез.." - пишет Ирина Ларионова в соцсетях.

На днях в мэрии Петрозаводска заявили о продолжении работ по сносу аварийных деревьев в городе

фото: ©ДТП ПТЗ

Подростки прыгают по автомобилям, припаркованным во дворе на Кукковке (ВИДЕО)

Жители Петрозаводска предупреждают водителей о странных играх подростков, прыгающих по капотам автомобилей.

В паблике "ДТП ПТЗ" разместили видео, как в минувшую субботу дети развлкались в одном из дворов микрорайона Кукковка. Подросток подошел к припаркованному автомобилю, залез на капот и стал прыгать. Его друг с велосипедом стоял рядом и наблюдал за этими играми.

Ранее бдительные жители Древлянки настоятельно советовали не ставить машины рядом с домом №13 на улице Сыктывкарской. Там дети прыгали по крышам автомобилей.

фото: ©vk.com/divers.dobrotvorec.karelia

Водолазы продолжают поиск пропавших в Онежском озере рыбаков

Для продолжения поиска рыбаков, которые пропали 27 октября в Медвежьегорском районе Карелии, водолазам нужен специальный прибор.

В паблике "Водолазная группа "ДобротворецЪ" г.Петрозаводск" сообщили о продолжающихся поисковых работах в Онежском озере. Спасатели ищут рыбаков, вышедших на лодке в Онего в Медвежьегорском районе. Их было трое.

"Для продолжения поиска очень нужен прибор эхолот-структурсканер GARMIN striker plus 7sv или аналогичные приборы. Пожалуйста, отзовитесь владельцы приборов или передайте информацию дальше. Очень хочется верить, что людей удастся найти до того, как встанет лед", - пишут в паблике.

Водолазы сообщают, что по последним ориентировкам и найденным вчера, 16 ноября, на берегу вещам площадь поиска увеличивается на 2 квадратных километра акватории.

Напомним, катер рыбаков был обнаружен у дачного кооператива "Лесовик" в 10 км от берега Онежского озера 27 октября. На следующий день было найдено тело одного из рыбаков.

фото: © Артем Коротаев/ТАСС

Девочка-подросток пропала без вести в Петрозаводске

Полиция разыскивает 15-летнюю жительницу столицы Карелии, местонахождение которой неизвестно четвертый день.

Девочка 2004 года рождения пропала утром 14 ноября, сообщили в МВД Карелии.

Приметы: на вид 15 лет, худощавого телосложения, волосы длинные, окрашены. Была одета в черный пуховик и черные классические брюки, бежевый джемпер, обута в черные сапоги на толстой подошве.

"Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, полиция просит незамедлительно сообщать информацию по телефону: 89535473464", - пишут в паблике "МВД по Республике Карелия".

фото: ©Михаил Новацкий/ДТП ПТЗ

Машины улетели в кювет под Петрозаводском (ФОТО)

Дорога от Петрозаводска до Машезера Прионежского района стала опасной для любителей больших скоростей.

В паблике "ДТП ПТЗ" выложили фото с двумя, улетевшими в кювет автомобилями. ДТП произошли по дороге в сторону деревни Машезеро.

Госавтоиспекция Карелии вновь предупреждает водителей о необходимости вовремя подготовить автомобиль к зимним холодам.

"В Карелии первые осенние заморозки дали о себе знать, а в северных районах республики уже основательно обосновался снежный покров. Большинство автолюбителей, памятуя народную мудрость о санях, которые лучше готовить летом, заблаговременно подготовили свой автомобиль к зиме - сменили летние шины на зимние, в бачок омывателя залили "незамерзайку" и даже сменили манеру езды, учитывая дорожные условия. Но у тех, кто еще не успел провести сезонную подготовку, осталось немного времени обратить внимание на свой автомобиль, чтобы "день жестянщика" не застал врасплох, а зимняя езда была в радость", - предупреждают в Госавтоинспекции Карелии.

фото: ДТП ПТЗ

Легковушка вылетела на пешеходную лестницу у кинотеатра в Петрозаводске (ВИДЕО и ФОТО)

ДТП произошло у кинотеатра "Калевала", обошлось без жертв.

Как сообщает ДТП ПТЗ, авария с участием легкового автомобиля произошла в минувшую субботу на пересечении улиц Антикайнена, Ленинградская и Первомайского проспекта. Легковушка двигалась по улице Антикайнена со стороны центра. Проезжая перекресток, судя по видео на "красный", автомобиль вылетел на тротуар и врезался в ступени лестничного схода.

Причина такого маневра не понятна, пишет ДТП ПТЗ.

Транспортное средство получило механические повреждения.

В ДТП пострадавших нет.

Момент аварии попал в объектив камер компании "Ситилинк" и "Сампо.ру".

Днем раньше на Первомайском проспекте также была зарегистирована авария. После столкновения автомобили отбросило на угол перекрестка и тротуар.

фото: © Рixabay/raincarnation40

Дикие животные продолжают терроризировать жителей Карелии

С начала октября в Минприроды республики поступило более 60 обращений с жалобами на появление волков, медведей, лиц и рысей в поселках, деревнях и селах Карелии.

Обеспокоенные граждане сообщают о снятии с цепей собак, исчезновении кошек, появлении следов на придомовой территории, порче садовых насаждений, рассказали в Минприроды.

"По каждому сообщению министерство связывается с охотинспектором, закрепленным за конкретным населенным пунктом, оперативно выясняется ситуация по численности диких животных на момент обращения, проводится обследование охотничьих угодий на наличие свежих следов, принимаются решения об отпугивании зверя, либо по регулированию численности особи в случае угрозы безопасности людей. Вопреки мнениям, распространенным в социальных сетях, далеко не в каждом случае животное отстреливается, чаще всего принимаются меры по отпугиванию зверя и организуются откормочные площадки вдали от населенного пункт, - уточнили в ведомстве.

С медведицей и медвежатами, бродившими по территорию дачного кооператива "Березовый затон" в Кондопожском районе, "разобрались" с помощью кормушки. После того как была сооружена кормушка, отводящая животных от домов, выходы медведицы к дачам прекратились.

А в Лоухском районе недалеко от поселка Амбарный, где волк разорвал собак, была организована охота. В результате волка убили.

"Минприроды напоминает, если вы стали свидетелем выхода хищников в населенные пункты, незамедлительно сообщите по телефону оперативного дежурного Минприроды РК +7(921) 457-13-18 или по телефону полиции 112. Министерство просит соблюдать правила поведения при встрече с хищниками", - сообщили в ведомстве.

Напомним, недавно депутат карельского парламента предложил пугать волков при помощи фейерверков и петард.

фото: ©ТАСС / Юрий Смитюк

Труп женщины нашли на месте пожара в селе Карелии

На пепелище в селе Рыбрека Прионежского района нашли труп женщины.

Об этом "Столице на Онего" сообщили в пресс-службе МЧС Карелии.

Напомним, пожар на улице Детская в селе Рыбрека произошел в субботу, 16 ноября. Жилой дом тушили почти шесть часов.

Сегодня стало известно о страшной находке на месте пожара.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее пожар закончился трагедией в Олонецком районе. В одной из квартир было найдено тело.

фото: © Передача "60 минут" / Россия 1

Глава администрации Олонецкого района Карелии требует разобраться с "грязной провокацией"

Сергей Прокопьев будет судиться с депутатом горсовета Ниной Щербаковй, которая, по его мнению, оклеветала его в СМИ и Интернете.

Глава администрации Олонецкого района написал исковое заявление в мировой суд и потребовал в рамках частного обвинения возбудить уголовное дело против депутата горсовета Нины Щербаковой. Таким образом, Прокопьев исполнил свое обещание в правовом поле разобраться с "грязной провокацией", которую, как он уверяет, развернули против него "для дестабилизации обстановки в районе".

Нина Щербакова также выразила готовность отстаивать свою позицию в суде. Это значит, что разразившийся на всю страну скандал будет иметь продолжение. В прямом эфире федерального телеканала Россия 1 депутат еще раз подтвердила, что Сергей Прокопьев на заседании депутатской комиссии произнес те самые фразы в адрес недовольных граждан, назвав их "социальными паразитами" и предложил "человека четыре расстрелять, тогда остальные успокоятся".

Подробнее о набирающем обороты скандале читайте в материале "Столицы на Онего".

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