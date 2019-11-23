Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: скриншот видео очевидца

Сгоревшая в Лоухском районе лесопилка оказалась приоритетным инвестпроектом властей Карелии

Пожар в поселке городского типа Пяозеро нанес ущерб предприятию, которое республиканское правительство позиционировало в качестве приоритетного проекта по переработке древесины.

Пожар на предприятиии, располагающемся в Лоухском районе, случился в ночь с пятницы на субботу. Спасатели занимались ликвидацией последствий ЧП в течение пяти часов.

Как сообщает издание "Черника", сгоревшее здание принадлежит ООО НПО "Финтек", которое планировало реализовать на севере республики проект создания производства углубленной деревопереработки для выпуска домов из клееного бруса. По информации издания, объект в поселке Пяозерский практически уничтожен огнем. В нескольких районах населенного пункта отключено электричество.

Информацию о проекте "Финтек" можно найти в паблике карельского правительства. Так, в октябре 2018 года сообщалось, что в Лоухском районе начал работу новый лесозавод.

Реализация инвестпроекта ООО НПО "ФинТек" по организации углубленной переработки древесины и развитию лесозаготовок на арендованных лесных участках началась в Карелии в 2014 году. Проект также предполагал производство комплектов домов из клееного бруса и строительство лесопильного завода на территории Лоухского района. Министерство промышленности и торговли страны включило проект ООО НПО "ФинТек" в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Также этот проект, общий объем инвестиций по которому составляет 1,1 млрд руб., был включен в федеральную целевую программу "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", сообщали ранее в карельском правительстве.

Видео пожара можно увидеть здесь.

фото: Сплетни Петрозаводска / ВК

В Петрозаводске вспыхнула квартира в многоэтажке (ФОТО, ВИДЕО)

Крупный пожар произошел в многоэтажном доме на Древлянке.

Очевидцы разместили фото и видео с места пожара, который произошел в доме, расположенном по адресу Лесной проспект, 39.

"Лесной проспект, 39. В машине скорой помощи кого-то откачивают. Видимо, с пострадавшими", - сообщили очевидцы ЧП в паблике "Сплетни Петрозаводска".

фото: Сплетни Петрозаводска / ВК

На пожаре в Петрозаводске погиб человек

В МЧС по Карелии сообщили подробности пожара в жилом доме на Древлянке, произошедшего в пятницу вечером.

Вызов на пульт петрозаводских спасателей поступил в пятницу в 22-50, сообщили в МЧС по республике.

Для ликвидации пожара в девятиэтажном доме по адресу пр. Лесной, 39 привлекались 18 человек и 6 единиц техники.

В огне погиб человек. Спасатели вывели из горящего здания 12 человек, в том числе трое детей. Для их спасения использовались средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Огнем повреждена квартира на площади 30 кв. метров. Причины, виновные и ущерб устанавливаются.

Очевидцы происшествия на Древлянке ранее опубликовали фото и видео с места.

фото: ВКонтакте

Дебошир, обещавший расстрелять врачей, оказался экс-главой поселения Карелии

Источник "Столицы на Онего" сообщает, что человеком, угрожавшим расстрелять работников одного из медучреждений Петрозаводска, оказался бывший глава Деревянского поселения Олег Дякин.

ЧП произошло в медицинском заведении, располагающемся в Петрозаводске. Туда зашел мужчина и потребовал выдать ему медицинское свидетельство о смерти родственницы. При этом он не имел необходимых документов для получения такой информации.

Услышав отказ, мужчина проявил агрессию. Он нецензурно оскорблял врачей и медсестер. На требования успокоиться и покинуть кабинет он не реагировал, а потом стал угрожать медперсоналу расправой. Дебошир обещал вечером прийти к ним домой и расстрелять с помощью автоматического огнестрельного оружия.

В итоге мужчина был задержан бойцами Росгвардии.

Как сообщает источник "Столицы на Онего", агрессивным клиентом медучреждения оказался Олег Дякин, ранее занимавший пост главы Деревянского поселения.

Ранее также сообщалось, что Дякин скрывался от органов следствия и находился в розыске по подозрению в умышленном повреждении имущества. Затем беглец был обнаружен, ему было предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления.

Стоит напомнить, у Дякина есть несколько судимостей по статьям "Хулиганство", "Истязание" и "Умышленные лёгкие телесные повреждения или побои". Все судимости были сняты и/или погашены ещё в 1990-е годы. Приговоры за преступления выносились по Уголовному кодексу РСФСР.

фото: Столица на Онего

Жители села в Карелии заявили о массовой гибели собак (ФОТО)

В селе Деревянное обнаружены несколько трупов собак; люди считают, что животных убили.

Читатель "Столицы на Онего" сообщил о случаях массовой гибели собак, трупы которых были обнаружены в селе Деревянное Прионежского района.

Люди предполагают, что животные были убиты.

"Село Деревянное. За сутки 22.11.2019 4 трупа собак. Убийства продолжаются. Люди или волки? Люди!! Это не первые убийства", - написал очевидец, пояснив, что найденые мертвыми собаки ранее прошли процедуру стерилизации.

фото: скриншот видео очевидца

В поселке Карелии пожарные пять часов боролись с огнем в здании лесопилки (ВИДЕО)

Очевидцы опубликовали видео крупного пожара в Лоухском районе, который произошел в помещении местной лесопилки.

23 ноября в 03:39 пожарно-спасательные подразделения Лоухского района (14 чел., 4 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в производственном помещении по адресу: Лоухский район, поселок городского типа Пяозерский. Пожар был ликвидирован в 08: 40.

Как сообщают в МЧС по Карелии, возгорание произошло в помещении лесопилки. Погибших и пострадавших нет.

Очевидец опубликовал в Сети кадры ночного пожара.

Депутат попросил мэра Петрозаводска не увольнять чиновницу, назвавшую горожан мразью (ВИДЕО)

Депутат Заксобрания Карелии Леонид Лиминчук записал видеообращение в защиту начальника управления культуры мэрии Петрозаводска Анны Лесонен, которую собираются отправить в отставку за скандальный пост в соцсетях.

Лиминчук обратился в адрес Мирошник, используя платформу своего нового канала на YouTube. Депутат регионального парламента призвал мэра Петрозаводска основательно подумать перед тем, как отправить в отставку Лесонен.

"Ирина Юрьевна, пожалуйста, взвесьте все "за" и "против". Ну увольнение - это слишком жесткий, возможно, и ситуативный шаг. Но мы потеряем блестящего профессионала, неравнодушного человека. Да, мы потрафим каким-то моментом публике. Кому-то понравится вот этот такой сразу резкий и жесткий шаг. Лучше, возможно, ограничиться замечанием, предложением, даже выговором, если этого требует поведение. Возможно, - даже внести изменения в этический кодекс муниципального служащего. А если есть вот эти данные нюансы в кодексе, то ограничиться именно применением данного регламента", - заявил парламентарий.

Леонид Лиминчук сделал акцент на том, что разделяет мнение Анны Лесонен, высказанное ей в соцсетях, но не согласен с формой его подачи.

"Как член комитета, который занимается жилищно-коммунальным хозяйством, я полностью поддерживаю Анну в ее эмоциях. Конечно же, я не согласен с той стилистикой речи, которую она себе позволила", - сказал Лиминчук.

"Как чиновник, наверно, она не имеет права на то, чтоб высказывать это вслух. Но личная страница - это форма ее рефлексии перед тем, что на самом деле в нашем государстве, в стране и в городе ну не отрегулировано. Мы все видим ответственность одних лиц и полную безответственность других", - сказал депутат. При этом он указал на то, что Лесонен могла бы донести информацию из ее поста до руководства мэрии.

"Город очень грязный", - добавил депутат.

Напомним, 20 ноября Анна Лесонен пошла выносить мусор из дома и увидела рядом с контейнером для пластиковых бутылок разбросанные бутылки, окурки, огрызки и прочий хлам.



Начальник управления культуры мэрии Петрозаводска убрала раскиданный мусор, а после написала в соцсети гневный пост, в котором назвала "мразью" горожан, замусоривших участок. Чиновница также пообещала вырвать руки и вставить их вместо ног тем, кто еще раз допустит подобное поведение.

За недопустимые высказывания в адрес жителей города администрация столицы Карелии пообещала прекратить трудовые отношения с Анной Лесонен.

На данный момент Лесоснен удалила свой пост о неаккуратных жителях города, хотя ранее писала, что ей "совсем не стыдно за те выражения и мысли, которыми выстреливало во Вселенную ее сознание".

фото: Валерий Поташов, vk.com/anna.levashova

"Холодный душ для чиновницы"

Станет ли отставка начальника управления культуры Петрозаводска за "недопустимые высказывания в адрес жителей города" прецедентом для карельских чиновников?

Отставка начальника управления культуры Петрозаводска за "недопустимые высказывания в адрес жителей города" оказалась холодным душем для муниципальной чиновницы, которая как будто забыла, что является всего лишь наемным работником "мразей" и "свиней", не способных донести свой мусор до помойки. И если бы случай с госпожой Лесонен послужил прецедентом для федеральных, региональных и местных властей, думаю, среди них поубавилось бы желающих расстреливать недовольных "социальных паразитов".

Полный текст статьи Валерия Поташова читайте далее.

фото: Столица на Онего

Неизвестные поблагодарили Собянина за "похорошевший Петрозаводск" (ФОТОФАКТ)

В столице Карелии появилось граффити с благодарностью в адрес мэра Москвы Сергея Собянина.

Надпись с комплиментом Собянину обнаружена в центре Петрозаводска.

"Как же Петрозаводск похорошел при Собянине", - гласит текст граффити на стене IT-парка ПетрГУ на проспекте Ленина.

Петрозаводское граффити является переработкой известного сетевого мема "Как похорошела Москва при Собянине", который появился в период активной предвыборной гонки за кресло мэра российской столицы.

Ранее в Петрозаводске появилось граффити-поздравление Владимиру Путину.

фото: Столица на Онего

"Для судебных приставов нас как будто нет!"

Приставы Карелии намерены судиться, а не исполнять решение суда о сносе торговой пристройки "Невский пассаж".

"Это беспрецедентный случай в России! – говорит судья в отставке Михаил Гошкиев. – Я не припомню ни одного факта, чтобы вступившее в законную силу решение суда не исполнялось более пяти лет без каких бы то ни было причин, и никто за это не несет никакой ответственности. Это – проявление явного неуважения, как к суду, так и к закону!".

Не трудно догадаться, что речь идет о сносе торговой пристройки к многоквартирному дому N30 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске, более известной в Карелии и за ее пределами как "Невский пассаж".

Подробности читайте далее.

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