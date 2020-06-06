Что случилось в Петрозаводске и Карелии 6 июня

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

В Карелии выявлен 41 новый случай коронавируса

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 614 человек.

В республике за сутки список инфицированных увеличился на 41 человек. Среди них – 15 рабочих-вахтовиков со стройплощадки Белопорожской ГЭС, сообщили в Оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Петрозаводске выявлено 12 зараженных ковидом, в Беломорске – 4, в поселке Ладва Прионежского района и в поселке Пуйккола Сортавальского района – по два новых случая, в Кондопожском районе – 5 (один в поселке Гирвас, по два в Кондопоге и в деревне Линдозеро), в Сегеже – 1.

Выздоровели от COVID-19 еще семь человек – в Петрозаводске, в Пряжинском и Муезерском районах.

Проведено 47407 исследований (+1200 за сутки).

На самокарантине находятся 4012 человек (+25 за сутки).

В местах обсервации – 235 человек (+31 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 99,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 3,1 раза выше и составляет 306,5 случая, по Северо-Западу – 258,1.

фото: © ТРЦ "Лотос-Плаза"

ТРЦ "Лотос-Плаза" в Петрозаводске эвакуировали

В торговом центре 6 июня сработала пожарная сигнализация, сообщили в МЧС Карелии.

В 15.56 пожарно-спасательные подразделения в составе 42 человек и 13 единиц техники выезжали на Лесной проспект, 47А в ТРЦ "Лотос Плаза" из-за сработки пожарной сигнализации.

Всех посетителей и сотрудников эвакуировали.

Предварительная причина – короткое замыкание без последующего горения.

Подробности выясняются.

Никто не пострадал.

фото: © DtpPtz.ru

Появились кадры с места смертельной аварии в Карелии (ФОТО)

Смертельное ДТП произошло 4 июня на региональной дороге "Надвоицы – Вожмозеро" в Сегежском районе.

Напомним, в минувший четверг в 15.10 40-летний водитель автомобиля УАЗ (почтовая машина) не справился с управлением, выехал на "встречку", где столкнулся с автомобилем Toyota Hilux с прицепом.

В результате ДТП 46-летняя пассажирка УАЗа умерла на месте происшествия до приезда врачей.

На сайте DtpPtz.ru появились фотографии с места трагедии.

фото: © кадр из видео/ Прямая линия главы Карелии / паблик "Республика Карелия

Глава Карелии рассказал подробности о новых случаях COVID-19 в республике

В Карелии за сутки список инфицированных увеличился на 41 человек.

Напомним, на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в республике составило 614 человек. Среди новых зараженных – 15 рабочих-вахтовиков со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

Как отметил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте", среди заболевших – двое детей.

"Напомню, из-за вспышки заболевания мы эвакуировали с объекта более 200 человек, у 64 из них подтвержден коронавирус. Также 2 новых случая зарегистрировано в поселке Пуйккола Сортавальского района – это двое дорожных рабочих. Поэтому еще раз обращаю внимание работодателей, привлекающих сотрудников к работе вахтовым методом: все вновь прибывшие на вахту должны иметь отрицательный анализ на коронавирус и обязательно проходить 14-дневный карантин", – сказал Артур Парфенчиков.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Петрозаводске заработали кафе (ФОТО)

Глава республики Артур Парфенчиков с 6 июня разрешил предприятиям общепита возобновить работу в период пандемии.

С сегодняшнего дня в Карелии открылись кафе, рестораны и столовые. Напомним, исключением стали заведения, расположенные в Беломорском и Олонецком районах, где обстановка с распространением коронавируса остается более тревожной.

Как сообщили горожане не все заведения общепита открыты в Петрозаводске. У кого-то остался самовывоз, кто-то работает через окно раздачи и внутрь не пускает.

Вероятно, не все успели подготовиться к работе в новых условиях.





Владельцы заведений общепита обязаны соблюдать меры безопасности.

"В частности, между столами должны быть установлены защитные перегородки, если их нет, то столы должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга. Защитные экраны также обязательны на барных стойках, в кассовых зонах, в зонах выдачи продуктов питания и напитков. В помещениях должны быть оборудованы места для дезинфекции рук. При посещении кафе или ресторана посетители должны находиться в маске, и снимать ее только во время приема пищи. Соблюдение социальной дистанции также обязательно. Персонал может работать исключительно в масках и перчатках, а также обязательно в защитных очках или лицевых экранах", – написал 5 июня на своей странице "ВКонтакте" глава Карелии.

фото: © ГИБДД Карелии

Юный водитель в Петрозаводске устроил ДТП с участием пяти автомобилей (ФОТО)

ДТП произошло днем 5 июня на Карельском проспекте, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 15.40 в районе дома №14 по Карельскому проспекту 19-летний водитель Kia Spectra не справился с управлением и наехал на припаркованный автомобиль "Ваз-2131", который отбросило на Renault Logan.

Renault отбросило на автомобиль Toyota Auris, который наехал на

Nissan X-Trail.





В результате виновник ДТП пострадал. Ему была оказана медицинская помощь.

Ранее три автомобиля разбились утром в час пик в Петрозаводске.

Глава Минздрава Карелии рассказал, когда наступит благоприятный период

"Столица на Онего" провела один рабочий день с главой Минздрава Карелии Михаилом Охлопковым.

На вопрос журналиста, когда в Карелию вернется нормальная жизнь, министр ответил "думаю, что с середины и в конце лета должен наступить благополучный период".

"Сейчас в Карелии идет начало пиковой активности. Возможно, будет регистрироваться еще больше случаев заражения в сутки, чем сейчас. Думаю, что примерно месяц у нас будет пиковая активность. Потом пойдет резкий спад и останутся единичные случаи. Давайте вспомним… Атипичная пневмония, свиной грипп, они же растворились, их нет. Выработался популяционный иммунитет – население научилось бороться с этими болезнями. И я уверен, что когда-нибудь это произойдет и с новой коронавирусной инфекцией. Во-первых, изменятся свойства этого вируса. Во-вторых, у населения появится популяционный иммунитет, и тогда эта болезнь будет проходить как обычная сезонная инфекция или же вообще исчезнет, как атипичная пневмония", – рассказал Михаил Охлопков.

Каково это – быть на передовой? Нужна ли вакцина? Изменила ли эпидемия мир и психологию людей? Читайте в материале "Мы научимся его побеждать".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Жителей Карелии обязали носить маски на улице при большом скоплении людей

Глава Карелии внес коррективы в распоряжение.

Глава Карелии 5 июня на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что теперь жители Карелии обязаны носить маски на улице при большом скоплении людей.

"Обращаю внимание всех жителей республики, что на улице, при большом скоплении людей и невозможности соблюдать социальную дистанцию, например, в часы пик на остановках общественного транспорта, также необходимо находиться в защитной маске", – написал Артур Парфенчиков.

Напомним, с 10 мая в Карелии Карелии начал действовать "масочный" режим – для нахождения в общественных местах.

фото: © Столица на Онего

Блок-посты на въезде в Карелию больше не будут работать

Глава Карелии подписал указ о прекращении работы КПП.

"КПП выполнили свою задачу, в том числе позволили нам контролировать потоки въезжающих в период майских праздников. Сейчас, когда мы возобновили работу практически всех отраслей экономики, запустили работу общественного и железнодорожного транспорта и авиасообщения, контроль въезда на территорию республики по автомобильным трассам утратил свою эффективность", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

В понедельник, 8 июня, с 8.00 перестанут действовать КПП:



- на 155 километре дороги А-121 "Сортавала",

- на 270 километре трассы Р-21 "Кола",

- на 394 километре дороги А-119 Вологда – Медвежьегорск –Р-21 "Кола".

Пропускные пункты на 354 км автомобильной дороги Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож, а также на 45 км автомобильной дороги А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Брин-Наволок – подъезд к Петрозаводску прекратили работу ранее.

Губернатор уточнил, что снятие контрольных пунктов не означает отмену остальных требований к въезжающим в Карелию. Они по-прежнему должны сообщать о своем прибытии на горячую линию минздрава: 8-800-201-06-57 и в течение 14 дней находиться на самокарантине.

Жителям Карелии рассказали, где трудно "подцепить" клеща

Заведующий лабораторией паразитологии растений и животных Института биологии Карельского научного центра Российской академии наук Сергей Бугмырин дал интервью нашему изданию.

По словам ученого, таежный клещ предпочитает, как правило, лиственные и смешанные лиственно-хвойные леса. Риск подцепить его в сосновом бору минимален и глухих зеленомошных ельниках минимален.

Сергей Бугмырин также отметил, что в среднем около 4% клещей в Карелии являются носителями опасного вируса клещевого энцефалита, однако это далеко не все угрозы, которые могут таить в себе таежные клещи.

"На второе место по значимости угрозы я бы поставил клещевой боррелиоз, который вызывают бактериями рода Borrelia. Они встречаются в Карелии примерно у 25-30% клещей, и после их укуса человек может заболеть болезнью Лайма. Но это все-таки не вирусное заболевание, и оно лечится антибиотиками, – сказал Сергей Бугмырин. – Однако в Карелии встречается и такое заболевание, передаваемое клещами, как моноцитарный эрлихиоз. Его также вызывают бактерии, которые выявлены в среднем у 5% клещей. Но все эти инфекции – только вершина айсберга. Чем дальше мы исследуем клещей, тем больше мы выявляем патогенов, которых они могут переносить. К примеру, в результате последних исследований был обнаружен ранее неизвестный вирус Алонгшана, который имеет китайское происхождение, и он уже выявлен примерно у 0,5% клещей, которых мы изучали в Карелии. Однако нам пока неизвестно, может ли он вызывать какие-то заболевания или нет, хотя для этой группы вирусов уже описаны клинические случаи в других регионах".

Читайте подробнее в статье "Таежный клещ идет на Запад".

фото: © pixabay.com

Карелия встречает столетие у "разбитого корыта"?

Журналист "Столицы на Онего" Валерий Поташов поделился своим мнением о том, с чем республика встречает юбилей.

"Подготовка к празднованию 100-летия Карельской трудовой коммуны напоминает мне стихотворную историю старухи из ветхой землянки, которая пыталась поправить свое материальное положение и социальный статус с помощью золотой рыбки. Правда, в отличие от сюжета пушкинской сказки организаторы республиканского юбилея сразу запросили у "золотой рыбки" "столбовое дворянство", миновав стадию "нового корыта" и "избы со светелкой", но финал получился тот же самый, хотя дело в Карелии не дошло даже до требований привилегий "вольной царицы", – написал Валерий.

ФЦП считали главным юбилейным подарком федерального центра Карелии, а бывший губернатор Александр Худилайнен, при котором она была принята, даже назвал ее "историческим документом". Но в истории республики этот документ навряд ли оставит след, как, впрочем, и само столетие, считает журналист. Реализация программы не помогла остановить вымирание и отток населения приграничного региона и не вытащила его из бедности, в которой он пребывает последние десятилетия. Карелия по-прежнему не в состоянии прожить без финансовой помощи федерального центра, а ее государственный долг исчисляется миллиардами рублей.

Подробнее читайте в материале "Юбилей у "разбитого корыта".

фото: © Правительство Карелии / коллаж

Карелия "затянет пояса" из-за коронавирусного кризиса

Глава республики Артур Парфенчиков 2 июня подписал указ о мерах по обеспечению сбаланированности регионального бюджета, фактически обязав своих подчиненных и всю социальную сферу "затянуть пояса".

Губернаторский указ запретил республиканскому правительству принимать какие-бы то ни было решения, которые приведут к увеличению бюджетных затрат. Исключение сделано лишь для расходов, связанных с "профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции". В Карелии также приостанавливается создание государственных учреждений и структурных подразделений региональных органов власти, а уже действующим министерствам и ведомствам республики нельзя увеличивать свою штатную численность.

Однако введенные Парфенчиковым меры по "обеспечению сбалансированности регионального бюджета" предусматривают урезание и существующих расходов карельской казны.

Подробнее читайте в материале "Карелию вводят в режим жесткой экономии".

фото: © Читатель "Столицы на Онего"

Рабочие во время благоустройства газонов в центре Петрозаводска повредили деревья (ФОТО)

В редакцию обратился горожанин, возмущенный халатным обращением к благоустройству города.

Читатель "Столицы на Онего" сегодня сообщил, что на проспекте Карла Маркса около здания МВД Карелии рабочие во время снятия грунта повредили корни молодых деревьев. Один из кленов даже наклонился.

На вопрос горожанина, "что вы делаете?", молодые ребята ответили: "меняем газон".

Работникам нужно было обкопать клены на расстоянии 30 см, но они этого не сделали. Более того, сняли такой слой земли, что все корни оказались снаружи.

"Клены были высажены там два года назад. В этом году они "набрались сил", подросли. Но теперь не известно, что с ними будет после такой халатности", – рассказал обеспокоенный петрозаводчанин.

Напомним, в прошлом году похожая история произошла во время благоустройства Березовой аллеи. Работники сняли верхний слой земли и повредили корни берез.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии ввели жесткие меры для посетителей и сотрудников фитнес-залов

Глава Карелии 5 июня подписал распоряжение и ввел новые ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.

Внесены уточнения в правила работы фитнес-центров.

Оказание услуг возможно только по предварительной записи. Посетители должны находиться в залах в масках и перчатках, за исключением душевых. После каждого посетителя должна проводиться дезинфекция тренажеров, шкафчиков и ключей от них. Групповые занятия запрещены – их можно проводить на прилегающей территории на открытом воздухе.

Требования:

- проведение бесконтактного контроля температуры тела посетителей и работников фитнес-центров с незамедлительным отстранением от нахождения на рабочем месте, а также недопущение в помещение фитнес-центра лиц с повышенной температурой и признаками первых респираторных симптомов;

- организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками;

- оказание услуг по предварительной записи;

- запрет на проведение групповых занятий в фитнес-центре, за исключением групповых занятий на прилегающей к фитнес-центру территории на открытом воздухе с учетом соблюдения требований социального дистанцирования не менее 1,5 метра между посетителями;

- ведение журнала (с указанием Ф.И.О. посетителей, места проживания (пребывания);

- вход и нахождение в помещении исключительно в индивидуальных средствах защиты (масках, перчатках), за исключением душевых;

- работа персонала в масках, перчатках, а также очках или лицевых защитных экранах в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между персоналом и посетителями;

- единовременное нахождение посетителей в фитнес-центре из расчета не более одного посетителя на 20 кв м общей площади;

- социальное дистанцирование между посетителями не менее 1,5 метра, за исключением зоны занятия спортом, при условии наличия защитных экранов (перегородок) между тренажерами;

- санитарная обработка помещений, а также твердых контактных поверхностей общественных зон с применением дезинфицирующих средств.

Напомним, в Карелии спортивные объекты возобновили работу 29 мая.

фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Родители, обеспокоенные закрытием детсада в Карелии, просят помощи

Жители Питкяранты сообщили о возможном закрытии детского сада "Алёнушка".

Родители узнали от персонала детсада, что администрация готовит садик "Аленушка" к расформированию.

Как сообщили в паблике "Нетипичная Питкяранта", родители и воспитатели приняли решение начать массово писать официальные заявления во все инстанции. Встревоженные жители города просят присоединиться неравнодушных граждан и тоже отправить заявление чиновникам: главе администрации района, уполномоченным по правам человека и ребенка в Карелии, а также куратору района.

"На данный момент детский сад не работает, в связи пандемией. Не заключены договора с ресурсоснабжающими организациями. После объединения детского сада с другим МДОУ "Берёзка", прекратилось финансирование МДОУ" Аленушка". Новая мебель в группах забирается в другой сад. Воспитателей хотят распределить по другим учреждениям. Детей также планируют переводить в другие МДОУ. Родители и воспитатели МДОУ "Аленушка" категорически против таких оптимизаций", – говорится в обращении.

Ранее в редакцию "Столицы на Онего" обратились родители воспитанников детского сада на улице Ленина, 35 в Лахденпохье, которые сообщили, что пока они сидят на самокарантине, дошкольное учреждение, которое посещали их дети, закрыли. По словам главы районной администрации Олега Болгова, было решено закрыть детский сад из-за предписания контрольных санэпидемиологических органов.

фото: © Паблик "Пожарная часть – 75 Соломенное"

В Петрозаводске водитель едва не "угробил" свой автомобиль (ФОТО)

ДТП произошло вечером 5 июня в Соломенном.

В 19.59 водитель легкового автомобиля врезался в металлическое строение на ул. Рабочей у дома № 20.

По информации паблика "Пожарная часть – 75 Соломенное", четверо пожарных помогли участникам ДТП: отключили аккумулятор, а также оказали первую доврачебную медицинскую помощь трем пострадавшим.

В утренней сводке ГИБДД за 5 июня данного происшествия нет.

Ранее юный водитель в Петрозаводске устроил аварию с участием пяти автомобилей.

фото: © Кадр из видео / "Ситилинк"

Две женщины пострадали при столкновении автомобилей в Петрозаводске (ВИДЕО)

Авария произошла 5 июня на пересечении улицы Маршала Мерецкова и Лососинской набережной, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 17.10 45-летний водитель автомобиля Lada Vesta при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Lada Granta.

В результате ДТП телесные повреждения получили 31-летняя и 51-летняя пассажирки автомобиля Lada Granta. Им была оказана медицинская помощь.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

Ранее юный водитель в Петрозаводске устроил ДТП с участием пяти автомобилей.

фото: pixabay

Введенные из-за коронавируса ограничения получили правовую оценку Минюста

Министерство юстиции провело правовую оценку ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в регионах России, в том числе, в Карелии.

Вывод министерства заключается в том, что все запреты отвечают конституционным целям по охране жизни граждан и приняты в пределах компетенции органов власти.

Минюст ссылается на положение Конвенции о защите прав человека, которое предписывает для сохранения жизни людей поступать наиболее эффективным образом. То, что ограничения вводились именно для защиты здоровья, доказывается их временным характером и постепенным ослаблением. Ранее Верховный суд Карелии принял к рассмотрению иск с требованием признать незаконным действия главы Карелии Артура Парфенчикова, ограничившего передвижения граждан в период распространения коронавируса. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Красноухов/ТАСС

Еще 11 жителей Карелии попали в больницы с диагнозом "внебольничная пневмония"

За сутки в республике 11 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Согласно данным оперштаба Карелии по борьбе с коронавирусом, с начала апреля с таким диагнозом в больницы республики попали 550 пациентов.

С учетом пациентов, госпитализированных ранее 1 апреля, умерли уже 53 человека.

За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, в Карелии на 6 июня общее число заболевших коронавирусом составило 614.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

В России за сутки от ковидной инфекции скончались 197 человек

На 6 июня в России зарегистрировано 458689 случаев коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8855, сообщается на сайте оперштаба "Стопкоронавирус.рф".

За последние сутки от вируса скончались 197 человек. Всего умерли 5725 инффицированных.

Выздоровели – 221388 человек (+8708 за сутки).

Напомним, общее число больных COVID-19 в Карелии на сегодняшний день составило 614.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВСПЫШКА КОРОНАВИРУСА НА БЕЛОПОРОЖСКИХ ГЭС, ДОХОДЫ ЧИНОВНИКОВ И ОТМЕНА ПРАЗДНОВАНИЯ 100-ЛЕТИЯ КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Коронавирус не отступает

Число заболевших коронавирусом вахтовиков с Белопорожских ГЭС увеличилось до 48

Со стройплощадки Белопорожских ГЭС в Карелии госпитализированы уже 76 вахтовиков с подозрением на коронавирус, сообщил глава Минздрава Карелии.

На вечер 3 июня 168 человек находятся в обсерваторах в Кемском, Медвежьегорском, Кондопожском, Беломорском, Сегежском районах и в городе Петрозаводске. 76 человек госпитализированы в медицинские организации республики. В их числе пациенты с подтвержденным положительным результатом ПЦР-исследования на ковид – 48 человек. Из них в ковид-центр на базе Госпиталя для ветеранов войн помещены 23 человека, остальные - в ковид-отделения районных больниц: в Сегеже – 13 человек, в Костомукше – 10 человек, Беломорске – 2 человека.

Всего, по информации оперштаба, на 5 июня общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 573 человека. Умерло за весь период пандемии трое.

С начала апреля с диагнозом пневмония в больницы республики попали 539 пациентов. С учетом пациентов, госпитализированных ранее 1 апреля, умерли уже 53 человека.

Не до праздника

Власти Карелии отказались от пышного празднования 100-летия республики

Выделенные на праздник в честь юбилея республики средства направят на решение социально-экономических проблем региона, сообщил глава Карелии.

Глава Карелии обязал республиканские власти урезать бюджетные расходы

Республику вводят в режим жесткой экономии из-за коронавирусного кризиса.

Власти Карелии оказались вынуждены с начала июня перейти в режим жесткой экономии. Глава республики Артур Парфенчиков подписал в минувший вторник указ о мерах по обеспечению сбаланированности регионального бюджета, фактически обязав своих подчиненных и всю социальную сферу "затянуть пояса".

А между тем

Обвиняемый во взятке зампредседателя горсовета Петрозаводска вошел в тройку самых богатых депутатов

В прошлом году доходы депутата Петросовета Валерия Матвеева выросли на 1,7 миллиона рублей.

Доход прокурора Карелии вырос за год на 757 тысяч рублей

Глава республиканского надзорного ведомства не обременен недвижимостью и транспортными средствами.

Глава Следкома Карелии поменял за год легковой автомобиль на внедорожник

Доход руководителя республиканского управления Следственного комитета России вырос в прошлом году почти на 2 миллиона рублей.

Доход главы Петрозаводска вырос в прошлом году на 376 тысяч рублей

Имущественное положение мэра за это время не изменилось.

Скорбим

Скоропостижно скончался первый замминистра финансов Карелии Александр Грищенков

Умер Александр Владимирович Грищенков, 31 мая ему исполнилось 56 лет.

Артур Парфенчиков назвал смерть Александра Грищенкова потерей для правительства Карелии

фото: © ДОК "Калевала"

В Карелии отложено строительство второй очереди ДОК "Калевала"

Начало строительства второй очереди базового предприятия по деревянному домостроению из-за пандемии коронавируса решено перенести до стабилизации эпидемиологической обстановки.

Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, возглавляющий также профильную рабочую группу Госкомиссии по подготовке к празднованию столетия Карелии, пишет ТАСС.

"Начало реализации инвестпроекта было запланировано на первую половину 2020 года, но, по объективным причинам, его пришлось отложить до нормализации эпидемиологической обстановки. Уверен, что дополнительный объем производства будет с успехом реализован на рынках присутствия российского предприятия. Уже есть предварительные договоренности с покупателями", – сказал он.

Решение о строительстве второй очереди производства плит OSB уже приняли в руководстве предприятия. Это позволит увеличить выпуск продукции с 300 до 550 тысяч куб м ориентировано-стружечных плит в год.



"Инвестиционная фаза составит всего 16 месяцев – такой короткий срок обусловлен большим заделом, созданным при строительстве первой очереди", – отметил глава Минпромторга.

В 2019 году во время визита на ДОК "Калевала" полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана сообщалось, что ориентировочная сумма, необходимая для запуска второй очереди предприятия, составляет 3,2 млрд рублей. Комбинат уже вложил в оборудование для второй очереди собственные средства, также инвестиционную поддержку ему оказывал АО "Чешский экспортный банк".

фото: © Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Вероника Скворцова обратилась к жителям Карелии в честь столетия республики

Руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова поздравила жителей региона со 100-летием Карелии, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Бывший министр здравоохранения России в поздравлении отметила, что Карелия является крупным промышленным и туристическим центром нашей страны.



"Родина великого эпоса "Калевала" манит туристов со всего мира своими суровыми северными пейзажами, древними преданиями и традициями. Здесь реализуются масштабные инновационные и социальные проекты, создаются новые рабочие места, растут доходы населения", – написала Скворцова в телеграмме.

По словам нынешнего руководителя ФМБА, в Карелии была проделана большая работа по укреплению кадрового потенциала и мотивации медицинского персонала.



"Улучшилось не только качество оказания медпомощи, но и ее объемы и повышение мобильности посредством развития санитарной авиации, обновления автопарка скорой помощи, строительства новых медицинских организаций и модернизации оборудования. В разы были увеличены объемы высокотехнологичной помощи по разным направлениям медицины. Удалось практически побороть детскую смертность за счет расширения сети ФАПов (с 2016 по 2019 гг. построено 36 ФАПов) и строительства республиканского перинатального центра в Петрозаводске", – считает Вероника Скворцова.

Она пообещала активно развивать здравоохранение и всю социальную сферу на благо жителей республики.

"От всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия. Любите, цените и берегите Карельскую землю! С праздником Вас!", – заключила государственный деятель.

Ранее президент России поздравил жителей Карелии с юбилеем республики.

фото: © Столица на Онего

В канун Троицы увеличится количество рейсов до кладбищ с автовокзала Петрозаводска

Дополнительные автобусы 6 и 7 июня будут готовы выйти на рейсы из Петрозаводска в сторону кладбищ "Бесовец" и "Вилга", сообщили в Минтрансе Карелии.

В настоящее время интервал движения автобусов в направлении Бесовца составляет от 15 до 45 минут, в сторону Вилги расписанием предусмотрены три рейса в день.



Однако в предстоящие выходные дни руководством республиканских транспортных предприятий предусмотрена возможность для увеличения числа автобусов, курсирующих по этим направлениям.

Решение будет приниматься в зависимости от количества пассажиров, приобретающих билеты до Бесовца и Вилги, поэтому корректировки действующего расписания не предусмотрены.

Точную информацию о назначенных рейсах можно узнать непосредственно в день предполагаемой поездки по телефону справочной петрозаводского автовокзала 76-10-44 или непосредственно в билетных кассах.

фото: © Донат Сорокин/ТАСС

Мантуров: Инвестпроекты в Карелии будут поддерживать и после завершения работы Госкомиссии

Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики удалось достичь существенных результатов, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

О дальнейшей поддержке инвестроектов заявил ТАСС глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, возглавляющий в данной комиссии рабочую группу по развитию промышленного производства, проектов в сфере науки, природопользования, экологии и туризма.

Госкомиссия по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия была создана указом президента России Владимира Путина в 2013 году. Ее возглавляет секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. День Карелии, приуроченный к созданию в 1920 году Карельской трудовой коммуны, отмечается 8 июня.

"Несмотря на приближение юбилея и завершение работы госкомиссии, мы продолжим оказывать поддержку региону и инвестиционным проектам, в том числе через утвержденную в апреле 2020 года индивидуальную программу социально-экономического развития Республики Карелия", – сказал глава Минпромторга.



Промышленность, сельское хозяйство, туризм и экология

Министр упомянул ряд приоритетных направлений, координацию по которым осуществляет возглавляемая им рабочая группа.

Как напомнил глава министерства, благодаря инвестициям в размере около 400 млн рублей возобновилось производство на Онежском судостроительном заводе, где уже построено и передано заказчикам 16 судов различного типа. По словам Мантурова, портфель заказов предприятия на ближайшие три года сформирован в объеме 4 млрд рублей, ведется строительство шести судов.

"Дальнейшие планы включают глубокую модернизацию производственных мощностей завода", – сказал министр, добавив, что завершается разработка соответствующей проектно-сметной документации.



Мантуров упомянул также создание по совместной программе Минпромторга и Минобрнауки инжинирингового центра при Петрозаводском государственном университете, появление новых приоритетных проектов в сфере деревообработки, являющейся одной из доминирующих отраслей промышленности в регионе и так далее.

"Другие отрасли экономики Карелии, от которых мы ждем роста – это сельское хозяйство и туризм", – продолжил министр.



Он, в частности, отметил "качественные подходы к работе с инвесторами и увеличение региональной поддержки" аграрного сектора республики почти в два раза за последние два года: с 242 млн рублей в 2017 году до 472 млн рублей в 2019. В части развития туризма же, как напомнил Мантуров, созданы туристско-рекреационные кластеры "Южная Карелия" и "Легенды Карелии", включающие объекты инфраструктуры и горнолыжный центр, "работа по развитию которых активно продолжается".

Кроме того, среди изменений, которые положительно скажутся на развитии региона, Мантуров назвал включение территорий Беломорского, Лоухского и Кемского районов Карелии в Арктическую зону РФ, подчеркнув, что "теперь и там будут действовать программы по развитию Арктики".

Глава Минпромторга также обратил внимание на внедрение в Карелии современных подходов к обращению с ТКО и уменьшение количества свалок с 467 до 269, создание национального парка "Ладожские шхеры" и региональных заповедников и в целом активную работу в республике в области охраны окружающей среды.

фото: © pixabay.com

В Петрозаводске временно приостановят телерадиовещание

Отключения вызваны проведением профилактических работ, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В Петрозаводске 9 июня временно отключат:

- цифровое эфирное вещание РТРС-1, РТРС-2 (2.00 – 14.00);

- аналоговое телевещание (10.00 – 14.00);

- радиовещание в FM диапазоне (8.00 – 14.00 – "Европа плюс", "Наше радио", "Авторадио", Studio 21).

Неудобства вызваны проведением профилактических работ.

Прогноз погоды на субботу



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фото: © Правительство Карелии

Сергею Катанандову присвоили звание почетного гражданина Карелии

Названы имена почетных граждан Карелии, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Накануне Дня республики по многолетней традиции названы имена новых почетных граждан региона. В год столетия Карелии ими стали Сергей Катанандов и Антонина Жеребцова. Соответствующий указ подписал глава республики Артур Парфенчиков.

Звания "Почетный гражданин Республики Карелия" получил бывший губернатор Карелии Сергей Катанандов. Почетным гражданином он признан за особый вклад в социально-экономическое развитие республики.

Этого же звания удостоена и Антонина Жеребцова, которая руководит ОАО "Племенное хозяйство "Ильинское" в Олонецком районе. Звание она получила за выдающиеся заслуги в животноводстве и большой вклад в развитие сельскохозяйственного комплекса региона.

Ранее власти Петрозаводска присвоили звание Почетного гражданина двум горожанам.

фото: © EPA/KIMIMASA MAYAMA

Известная актриса порезала голову бензопилой

Кейт Бланшетт в беседе с Джулией Гиллард рассказала, что получила легкую травму головы из-за неосторожного обращения с бензопилой.

Обладательница двух премий двух премий "Оскар" не уточнила, как произошла эта авария и почему она была рядом с таким опасным инструментом, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на Independent.

"Сейчас все хорошо. У меня произошла небольшая авария с бензопилой. Звучит захватывающе, но это не так, – заверила Бланшетт. – Я всего лишь получила небольшой порез на голове.

Актриса также рассказала, как проводит время на самоизоляции. Еще до вспышки коронавируса она взяла перерыв в работе, чтобы помочь сыну сдать экзамены.



"Все сложилось не так, как я планировала, и в итоге я осталась с 18-летним парнем, который не хочет со мной иметь ничего общего. Но это не самая серьезная проблема. Главное, что мы все в порядке", – подчеркнула Бланшетт.