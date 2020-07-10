Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

В Карелии более половины инфицированных COVID-19 уже вылечились

Общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 10 июля составило 1684, сообщили в республиканском оперштабе по борьбе с COVID-19.

В республике подтверждено 28 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 16, в Медвежьегорском районе – 2 (село Толвуя и поселок Новая Габсельга), в Суоярви – 6, в Лахденпохье – 1, в Питкярантском районе – 1 (деревня Раймяля), в Сортавальском районе – 2 (поселок Кааламо и Сортавала).

Выздоровели еще 25 человек: в Петрозаводске – 13, в Беломорском районе – 7, в Кондопожском районе – 2, в Прионежском районе – 1, в Муезерском районе – 1, в Питкярантском районе – 1.

Всего выздоровели – 897.

Проведено 89153 исследований (+1294 за сутки).

На самокарантине находятся 775 человек (–182 за сутки).

В местах обсервации пребывает 23 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 274 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,8 раза выше и составляет 482 случая, по Северо–Западу – 448,8.

Всего выздоровели – 872.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Жителей Карелии предупредили об ухудшении погоды

Непогода обрушится на республику 11 июля, сообщили в МЧС Карелии.

Днем 11 июля по южным и центральным районам, а ночью 12 июля на северо-востоке республики ожидается сильный дождь, порывы ветра до 15-20 м/с, на акваториях крупных водоёмов до 23 м/с.



Под действие неблагоприятного явления могут попасть Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы, а также Петрозаводск и Костомукша.

Общие рекомендации:



• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

фото: © vk.com/wwdive

Петрозаводчанам назвали безопасные для купания места

Управление Роспотребнадзора по Карелии проверило водоемы Петрозаводска.

Пробы воды и почвы были отобраны из мест отдыха у воды на территории Петрозаводска в Каменном карьере и местечке Сайнаволок по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям.

Установлено, что все пробы соответствовали требованиям санитарного законодательства.



Ранее сообщалось, что в популярных среди петрозаводчан местах купания нашли опасные бактерии. В 2020 году, как и в предыдущие годы, пляжи на территории Петрозаводска утверждены не были.

фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

В Петрозаводске дети едва не выпали с балкона

Инцидент произошел 9 июля на Сыктывкарской улице, сообщили в МЧС Карелии.

В 11.22 в пожарно-спасательную службу Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи – дети свесились с балкона третьего этажа на улице Сыктывкарской.



Пожарные при помощи трехколенной лестницы залезли на балкон и загнали детей домой.

Напомним, на прошлой неделе годовалый малыш выпал из окна в Петрозаводске.

фото: Кадр из видеоролика Федоровых

Олимпийский комитет России признал ролик семьи из Петрозаводска самым позитивным (ВИДЕО)

Петрозаводская семья стала лауреатом конкурса, который провел Олимпийский комитет России в рамках программы "Олимпийская страна".

В День семьи любви и верности были подведены итоги конкурса #Семьяzasport, по условиям которого семьи из различных регионов России должны были разместить в социальных сетях фото или видео, сделанные во время семейных тренировок, активного отдыха, совместных спортивных игр. Специальный приз от президента Олимпийского комитета, четырехкратного Олимпийского чемпиона по фехтованию Станислава Позднякова достался семье руководителей Танцевального клуба "Степ" - Татьяне и Максиму Федоровым из Петрозаводска, сообщили в Минспорта.

Видеоролик спортивной семьи петрозаводчан признали самым креативным. В Минспорта Карелии считают, что семья Федоровых подает отличный пример жителям нашей республики и страны: они ведут здоровый образ жизни, вместе активно проводят досуг.

Ранее юные жители Карелии покорили Всемирную федерацию танцевального спорта.

фото: "Подслушано в ПТЗ"

Благоустроенный сквер на набережной Петрозаводска превратили в помойку (ФОТО)

Вандалы продолжают уничтожать сквер на набережной Варкауса.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" разместили фото сквера, недавно обустроенного в створе улицы Ленинградской и набережной Варкауса. Территория сквера, где установлены фонари, скамейки, питьевой фонтан и декоративный водопад, вымощена дорожка для прогулок, посажены кусты и деревья, оказалась завалена мусором.

"Так прекрасно стало в новом обустроенном парке "Аквамарин" на Варкауса: новые скамейки, дорожки, фонтанчик, елочки, тренажеры, воздух чистый. Красота! Глаза радовались. Но, наши "люди" не могут без свинства", - пишут горожане в паблике.

По словам петрозаводчан, территория сквера ежедневно покрывается ковром из грязи.

Напомним, предприятие "РКС-Петрозаводск", которое проводит работы по благоустройству сквера на набережной Варкауса, еще даже не успело официально открыть сквер, а у питьевого фонтанчика уже украли кран. Тогда фонтан временно закрыли коробом, опасаясь новых нападок вандалов

фото: © Столица на Онего"/ © ИТАР-ТАСС/Сергей Карпов

Минэк региона рассказал, куда будет потрачен миллиард рублей из Москвы

Федеральный центр перечислит Карелии один миллиард рублей до конца июля: деньги будут направлены на поддержку экономики отстающей республики.

Минэк Карелии заявил, что в республику до конца текущего месяца поступят денежные средства из Москвы в размере одного миллиарда рублей.

Напомним, ранее российское правительство утвердило правила финансирования отдельных программ развития проблемных регионов, к которым отнесена и Карелия. Субъекты будут ежегодно получать из федерального бюджета миллиард рублей до 2024 года.

Куда власть потратит миллиард, читайте на сайте "Вести Карелии".

фото: © ГИБДД Карелии

В Карелии двух водителей из одной машины наказали за "пьяное вождение"

Нарушителей остановили 9 июля в Кондопожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

На 5 км автодороги при подъезде к д. Тулгуба инспекторы ДПС пресекли нарушение пьяным водителем, управлявшим автомобилем "УАЗ Patriot".



В отношении 46-летнего нарушителя составлены административные материалы.



Не осталась без наказания и спутница водителя – 47-летняя владелица автомобиля. Ее привлекли к административной ответственности за передачу управления авто лицу, находящемуся в состоянии опьянения.



Нарушители ожидают судебного решения. Им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей каждому и лишение водительских прав.



Госавтоинспекция Карелии призывает всех водителей к трезвости за рулем.



А если вы стали очевидцем нарушения пьяным водителем, незамедлительно сообщите всю имеющуюся информацию сотрудникам полиции, чтобы своевременно предотвратить тяжкие последствия такого нарушения – 102 или 112.

Ранее сообщалось, что пьяные водители продолжают бесстрашно ездить по Карелии.

фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Режиссер Сокуров предложил снять фильм об обвинителях по делу Дмитриева

Александр Сокуров предложил художественно и документально осмыслить жизнь обвинителей, участвующих в деле обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева из Карелии.

Режиссер, член Совета при президенте по правам человека Александр Сокуров предложил снять картину о прокурорах, участвующих в деле историка Дмитриева, пишет "Интерфакс".

"Мне, как режиссеру, хотелось бы увидеть обвинителя, узнать, что это за человек, как он воспитывался, где получал образование, кто вокруг него, что говорят его коллеги прокуроры, сотрудники ФСБ в этом регионе, о чем они говорят вечером в ресторане, утром со своей семьей, что это вообще такое, как это", – сказал Сокуров.

Напомним, 8 июля городской суд Петрозаводска завершил слушания по уголовному делу известного исследователя сталинских репрессий, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера по отношению к своей приемной дочери. Суд огласит приговор по уголовному делу Юрия Дмитриева 22 июля в 14.30.

Напомним, гособвинение запросило для Дмитриева 15 лет строгого режима. Сторона защиты потребовала его оправдать. Сам Дмитриев свою вину не признал.



Справка:



Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Сам он отказался признать себя виновным, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Юрия Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

фото: ИА "Республика"/Сергей Юдин

"Рано или поздно оно загнется": власти Карелии решили продать хлебозавод

Идея правительства республики приватизировать Суоярвский хлебозавод нашла поддержку депутатов профильного комитета Заксобрания Карелии.

Представитель главы Карелии в парламенте Юрий Шабанов, выступая на комитете по экономической политике, попросил поддержать идею продать Суоярвский хлебозавод, поскольку, по его оценке, существует риск возникновения дальнейших проблем с активом.

"Упустить такую возможность реализации предприятия с перспективой развития, было бы неправильно. Тем более, если у нас предприятие будет генерировать убытки, рано или поздно оно загнется. Мы, получится, будем решать проблему уже социальную", - сказал Шабанов.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Кадр из видео

Водителя иномарки в Петрозаводске оштрафовали за проезд на "красный" (ВИДЕО)

Мужчина нарушил правила дорожного движения 26 июня, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В 11.28 20-летний водитель Mercedes проехал перекресток улиц Гоголя и Красноармейской на запрещающий сигнал светофора.



За данное нарушение его оштрафовали на одну тысячу рублей.

Ранее внедорожники устроили ДТП на проспекте в Петрозаводске.

фото: Сайт Госдумы РФ

Федеральный министр потребовал от Карелии полной готовности к реализации программы развития региона

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что главы отстающих регионов, которые получат федеральные средства на развитие, должны быть полностью готовы к реализации проектов программы на местах.

Глава Минэкономразвития РФ потребовал от губернаторов оперативной подготовки документации, необходимой для реализации на местах программ развития регионов. Внимательного отношения к реализации программы Максим Решетников, в частности, потребовал и от главы Карелии Артура Парфенчикова.

"Очень хотелось бы, чтобы вы уже сейчас, кто еще не отработал, отработали документы конкурсные, всю конкурсную документацию. При необходимости, в принципе, объявили бы конкурсы. Значит, так, как это, в том числе, сделали коллеги из республики Тыва. Там уже приняты все необходимые акты для дальнейшего финансирования и, в общем, ведутся работы по объявлению конкурсных процедур. Поэтому у меня просьба, Артур Олегович и Виталий Борисович, к вам. Посмотреть очень внимательно на это и оперативно утвердить всю необходимую "нормативку" и, соответственно, конкурсную документацию", - заявил министр Решетников.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Александр Вильф

Владимир Драчев покинул пост главы Союза биатлонистов России и больше не будет избираться

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, выдвинутый от Карелии, не будет участвовать в выборах на пост нового главы СБР.

Владимир Драчев объявил о сложении с себя полномочий президента Союза биатлонистов России, пишет издание "РИА Новости. Спорт".

"На сегодняшний день, после принятия поправок к конституции Российской Федерации, стало очевидным, что необходимо полностью сконцентрироваться на работе над законопроектами, которые необходимы в связи принятыми поправками. Граждане Российской Федерации поддержали предложенные поправки к основному закону страны, а поскольку мы представляем их интересы в Государственной Думе, то должны сейчас полностью сосредоточиться на работе. Таким образом, дополнительная нагрузка в Государственной Думе не даст мне возможности сосредоточиться на работе по линии СБР", – сказал Драчев, который является депутатом ГД.



"В такой ситуации мне не представляется возможным со всей привычной отдачей погрузиться в биатлон и особенно грядущую подготовку сборной команды нашей страны к предстоящим Олимпийским играм 2022 года, – отметил биатлонист. – Отрадно осознавать, что мною много было сделано на посту президента Союза биатлонистов на благо развития нашего любимого зимнего олимпийского вида спорта. Также выражаю готовность и в дальнейшем оказывать консультативную поддержку своему приемнику и его команде специалистов. Будем и дальше работать и поддерживать биатлон".



В четверг в Москве должна была состояться пресс-конференция Драчева, однако она была отменена.





Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР состоится 11 июля. Единственным кандидатом на пост главы организации остался член правления СБР Виктор Майгуров.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

За сутки 11 жителей Карелии госпитализировали с диагнозом "внебольничная пневмония"

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за прошедшие 24 часа не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с COVID-19

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 850 пациента, 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки в больницы с пневмонией доставили 11 местных жителей.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на ковидную инфекцию.

Напомним, общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 10 июля составило 1684.

фото: Кадр из видео компании Ситилинк

В Петрозаводске романтик нарвал букет роз с чужой клумбы прямо под камерой (ВИДЕО)

В микрорайоне Соломенное молодой человек ночью украл цветы прямо с клумбы.

В паблике "ТОС Соломенное" появилось видео инцидента, который произошел в минувшую среду на улице Трудовых резервов, 2. Молодой человек ночью сорвал розы с клумбы у дома, участок которого огражден невысоким забором.

"Не тобой посажено ,не тебе и рвать!" - комментируют видео в паблике.

"У меня в прошлом году утащили горшок с цветущей бегонией", - поделились своим опытом другая участница группы в "ВКонтакте".

"Владелец роз должен пересмотреть свое отношение к забору", - считает пользователь Сети.

Напомним, в апреле, когда из-за пандемии не работали магазины, владелец цветочного бутика в Петрозаводске начал раздавать горожанам цветы.

фото: Столица на Онего

Камнеобрабатывающие компании в Карелии объединились в Ассоциацию

Предприятия, которые занимаются добычей и обработкой камня, решили объединиться для решения общих проблем и выработки единых принципов работы.

Главная задача Ассоциации – защита интересов камнеобработчиков и изыскание необходимых инструментов для успешного ведения предпринимательской деятельности. В правление Ассоциации камнеобработчиков вошли руководители пяти крупных отраслевых компаний, которые занимают ведущие позиции в этом секторе экономики. Возглавил Ассоциацию директор компании "Петрагранит" Дмитрий Фабрикантов, который много лет работает в камнеобработке – с момента создания своего первого предприятия.

По итогам состоявшегося 7 июля заседания правления в Ассоциацию решили принять еще несколько десятков организаций, которые написали заявления о своем желании вступить в сообщество. Всего же в Карелии работает около тысячи камнеобрабатывающих компаний, которые в разной степени влияют на развитие отрасли.

О том, почему именно сейчас возникла идея объединения и как Ассоциация собирается отстаивать интересы камнеобработчиков, Дмитрий Фабрикантов рассказал в интервью "Столице на Онего".

Подробнее читайте здесь.

фото: Столица на Онего

"Я не могу не прийти, даже если погода плохая или в лесу медведь ходит"

"Столица на Онего" провела один день с социальными работниками - теми, кто заменяет одиноким семью, помогает пожилым и больным людям.

Валентина Ивановна Гречнева – соцработник на дому с 18-летним стажем. Обслуживает поселки в Пряжинском районе Карелии, где и сама живет. Каждый день в любую погоду она добирается до своих бабушек, которые находятся в разных деревнях, и привозит им все, что нужно, - продукты, воду, лекарства. Наматывает по 15-20 километров через лес и озеро. Летом ездит на велосипеде, зимой – на автобусе или попутным транспортом. Иногда даже пешком.

"Понимаете, они же меня ждут, и я не могу не прийти. Даже если погода плохая или в лесу медведь ходит. Потому что они расстроятся, и будут думать, что случилось, - рассказывает Валентина Ивановна. – В нашей работе без души, без сердца – нельзя. И мне самой светло и радостно, от того, что меня ждут, а наши бабушки и дедушки уверены, что социальные работники не подведут".

Валентина Гречнева – одна из сотрудниц подразделения государственного Комплексного центра социального обслуживания населения Республики Карелия, который организует работу соцслужб во всех районах.

В центре работает более 1000 человек, из них 532 – это соцработники, которые обслуживают одиноких и больных людей на дому.

Не все знают, что соцобслуживание в Карелии – это большая и развитая государственная сфера, которая помогает людям, в силу разных причин оказавшимся в тяжелом положении. И работают в ней неравнодушные люди, которые отзываются на человеческое горе искренней заботой и участием.

Эту работу нельзя измерить зарплатой. Потому что никакие деньги не являются эквивалентом отзывчивости и человечности. Эту работу сложно переоценить, потому что от ее выполнения во многом зависит жизнь каждого подопечного.

Читайте в материале "Родные люди", как соцработники занимаются с детьми, которые имеют серьезные заболевания: учат их держать ложку, застегивать пуговицы. Как помогают одиноким жить.

фото: © ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков

Коронавирус не смог помешать росту погрузки щебня в Карелии

На железной дороге в Карелии выросла погрузка щебня, несмотря на последствия распространения коронавируса, сообщают в правительстве.

Начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин заявил, что, несмотря на пандемию, погрузка щебня на железной дороге в Карелии выросла по итогам полугодия почти на 7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Подробнее - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Мэрия Петрозаводска

Вдоль тротуаров Петрозаводска начали укладывать бортовой камень (ФОТО)

Подрядчик уже приступил к укладке бортового камня вдоль тротуара на улице Куйбышева, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На улице Куйбышева подрядчик ООО "Кондопожское ДРСУ" приступил к новому этапу работ – укладке бортового камня. Вскоре здесь будет восстановлено основание дорожной одежды, на тротуаре появится новое асфальтовое покрытие.

Сейчас ремонтные работы ведутся в нескольких районах города. Подрядчик восстанавливает дорожное полотно на Мурманской улице (на участке от Виданской улицы до набережной Варкауса), обновляет проезжие части на Машезерской улице (на участке от улицы Володарского до проспекта Александра Невского), на Вознесенском шоссе и проезде Автолюбителей, ремонтирует тротуары на улицах Ровио, Кирова и Куйбышева.

Администрация карельской столицы призывает горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, вызванным ремонтными работами, просит быть внимательными и заранее планировать пути объезда.

фото: © Мэрия Петрозаводска

В Петрозаводске убрали одну из самых крупных стихийных свалок (ФОТО)

В районе Сулажгорского Кирпичного Завода убрали одну из самых крупных несанкционированных свалок, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В карельской столице продолжается ликвидация стихийных свалок. С одной из самых масштабных из них, в районе Сулажгорского Кирпичного Завода, ПМУП "Автоспецтранс" вывезло три тысячи кубометров мусора. Ранее захламлённые территории расчистили в Центре, Сайнаволоке, на Ключевой, Зареке, Голиковке, Кукковке, Перевалке, Древлянке и Птицефабрике.

Также администрация Петрозаводска организовала вывоз отходов производства и потребления, собранных горожанами на субботниках в парке Каменный Бор. Общий объём мусора здесь составил 100 куб м. Автомобильные шины утилизирует подрядчик.

Администрация призывает петрозаводчан и организации ответственно относиться к чистоте и экологической безопасности города и не складировать мусор в не предназначенных для этого местах.



С мая в Петрозаводске убрали почти полсотни свалок. Общий объём мусора составил около шести тысяч кубометров. Всего в 2020 году планируется убрать более 15 тысяч куб м.

фото: © pixabay.com

Парусник остановит движение на трассе "Кола"

На федеральной трассе "Кола" 13 июля разведут Ладожский мост, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В понедельник в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.



"В период с 15.00 до 15.45 для прохода вверх по реке парусника "Россия" с максимальным высотным габаритом 29,5 метра представителями подрядной организации ООО "ЕвроТрансСтрой" по согласованию с ФБУ "Администрация "Волго-Балт" будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.



Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Суточный рост выявленных случаев ковида в России уже несколько дней не превышает 0,9%

Общее число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в России составляет 713936, сообщили в оперштабе РФ.

За минувшие сутки вирус выявили у 6635 человек. Суточный рост этого показателя уже четыре дня не превышает 0,9%.

За весь период пандемии коронавирусной инфекции в России выздоровели 489068 человек, за прошедшие сутки выписались по выздоровлению – 7752.

За последние 24 часа подтверждено 174 летальных случаев пациентов с ковидом. Всего умерли – 11017.

Напомним, общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 10 июля составило 1684.

фото: © pixabay.com

Карелия вошла в тройку самых популярных направлений для палаточного отдыха

Российский сервис бронирования жилья для отдыха опросил пользователей социальных сетей и выявил, куда лучше всего отправиться с палатками по России, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.

Большинство самостоятельных туристов (30,6%) проводят палаточный отпуск в Крыму. На втором месте – Карелия. 28,13% россиян едут на машинах с палатками в наш северный озерный край. "Бронзу" получил Байкал: на побережье крупнейшего озера страны разбивают палаточный лагерь 12,69% туристов.

Десять направлений для палаточного отдыха в России:



1.Крым, 30,6%;

2.Карелия, 28,13%;

3.Байкал, 12,69%;

4.Алтайский край и республика Алтай, 9,7%;

5.Краснодарский край, 9,7%;

6.Башкирия, 5,22%;

7.Красноярский край, 5,22%;

8.Тверская область, 4,48%;

9.Самарская область, 2,24%;

10.Северный Кавказ, 2,24%.

Ранее Карелия вошла в топ российских альтернатив зарубежным курортам.

фото: "64 параллель"

Прокуратура начала проверку после разлива мазута на севере Карелии

Сотрудники прокуратуры Карелии проверят факт утечки нефтепродуктов в поселке Заречный, входящий в Костомукшский городской округ.

По сообщению ведомства, поводом для проверки стала информация в СМИ.

"В ходе проверки будет дана оценка степени ответственности лиц, причастных к инциденту, повлекшему загрязнение окружающей среды, - говорится в сообщении прокуратуры. - По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования".

Напомним, бочка, оставшаяся от старой котельной в Заречном, дала течь после проведения земляных работ.

В администрации округа прошло заседание рабочей группы Комиссии по чрезвычайным ситуациям. На нем были назначены ответственные лица за каждый участок работ по ликвидации розлива и утилизации отходов. Все работы будут выполнены в максимально короткие сроки. Угрозы для окружающей среды нет, считают специалисты администрации, пишет сетевое издание "64 параллель онлайн".

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Власти Карелии пообещали инвесторам новые меры поддержки

Профильный комитет Заксобрания поддержал законопроект, предусматривающий внедрение новых мер поддержки инвесторов.

Депутаты комитета по экономической политике 10 июля, в пятницу, поддержали внесение изменений в закон "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в республике Карелия". Изменения предполагают расширение направлений поддержки, на которые могут рассчитывать инвесторы.

О новых мерах поддержки инвесторов читайте на сайте "Вести Карелии".

фото: © Мэрия Петрозаводска

В Петрозаводске продолжаются сезонные работы по содержанию улично-дорожной сети (ФОТО)

Ведётся ежедневная работа по содержанию автомагистралей, тротуаров и прилегающих территорий, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Подрядчик в разных районах города ежедневно подметает и моет тротуары и автомобильные магистрали. Для обеспечения видимости знаков, светофоров и других технических средств организации дорожного движения обрезают кроны деревьев. На магистральных газонах скашивают траву, вдоль дорог и тротуаров стригут и формуют живую изгородь.





В полосе отвода ведётся вырубка древесно-кустарниковой растительности и планировка обочин. Помимо этого, подрядчик профилирует грунтовые дороги с добавлением нового материала, а на улице Ватутина вблизи пересечения с улицей Чапаева меняет бортовой камень.

Техника и мобильные бригады работают во всех районах Петрозаводска.





На этой неделе основные мероприятия развернулись в Центре, Рыбке, на Перевалке, Ключевой, Кукковке, Древлянке, Зареке, а также в Соломенном и Октябрьском.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: 15 ЛЕТ КОЛОНИИ ДЛЯ ДМИТРИЕВА, ДВЕ СМЕРТИ ПАЦИЕНТОВ С СOVID-19 И НАВКА НА ОСТРОВЕ КИЖИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости

Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима

Гособвинение запросило для известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера по отношению к его приемной дочери, 15 лет колонии строгого режима.

После завершения прений сторон на процессе по "делу Дмитриева" обвиняемый выступил с последним словом.

Приговор п делу Дмитриева огласят в Петрозаводске 22 июля.

В Карелии зафиксирован девятый летальный случай пациента с коронавирусной инфекцией



© Валерий Шарифулин/ТАСС

Общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 10 июля составило 1684, сообщили в республиканском оперштабе по борьбе с COVID-19.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 850 пациента, 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Жена пресс-секретаря Путина побывала в Карелии (ФОТО)

Татьяна Навка вместе с младшей дочерью Надеждой Песковой отправилась в речной круиз по России и побывала в музее-заповеднике "Кижи". Татьяна Навка выложила очередную серию снимков с острова Кижи в Карелии

Суд да дело

Верховный суд Карелии решит, отменить либо нет оправдательный приговор полицейским по делу Ипатова

Судебная коллегия Верховного суда Карелии рассмотрит апелляционное представление петрозаводской прокуратуры и жалобу родителей убитых Ипатовым девушек на оправдательный приговор городского суда полицейским.

Гособвинение запросило 13 лет лишения свободы бывшему замглавы Госкомимущества Карелии, обвиняемому во взятках

Прокуратура запросила 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима бывшему первому замглавы Госкомимущества Карелии Сергею Максимову, обвиняемому во взяточничестве.

Розыск

Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым

Молодой мужчина, который 5 июля выехал в сторону Деревянного и пропал, найден мертвым в Ленобласти.

Семейная пара пенсионеров пропала на Ладожском озере в Карелии

Пожилые супруги пропали без вести, оправившись на лодке на рыбалку. Спасатели обнаружили в Лахденпохском районе тело пенсионерки из Петербурга, поиски ее супруга продолжаются.



МВД Карелии

Для поиска пропавшего у дачного поселка в Карелии пенсионера нужны добровольцы

Третьи сутки под Петрозаводском ищут пропавшего без вести 80-летнего мужчину, который страдает потерей памяти.

Мужчина ушел из дачного кооператива в Карелии и не вернулся. Поисковики собираются 11 июля для проведения поисковых работ в лесной зоне в районе поселка Орзега. Необходима помощь добровольцев.

Туризм в действии

Туристам, прибывающим в Петрозаводск, выделили всего два часа на посещение магазинов

В сложившейся эпидемиологической обстановке организованные группы приезжающих могут находиться в торговых точках в определенные часы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Дополнительные "Ласточки" пустят в Карелию

ОАО "РЖД" назначает дополнительные поезда "Ласточка" №827/828 по маршруту Санкт-Петербург–Сортавала по субботам и воскресеньям в июле и августе, сообщили в пресс-службе ОЖД.

фото: gov.karelia.ru

Дороги к дачным поселкам под Петрозаводском отремонтируют раньше намеченного срока

Разрабатывается проектная документация для ремонта дорог "Петрозаводск − Лососинное", "Лососинное – Машезеро" и "Машезеро – Шапшезеро", сообщили в правительстве Карелии.

Предполагается, что работы, которые изначально были запланированы на 2022 год, начнутся уже в этом сезоне. Кроме того, если ранее намечалось обновление автодорог лишь до Машезера, сейчас рассматривается возможность ремонта подъезда к дачному поселку Шапшезеро.

Дорога "Петрозаводск – Лососинное" популярна не только у автомобилистов, но и среди велосипедистов, поклонников пробежек и скандинавской ходьбы. Поэтому прорабатывается возможность укрепления на этом участке обочин асфальтобетонным покрытием, что позволит обеспечить безопасность движения любителей активного отдыха.

Ранее в Минтрансе республики сообщили, что дорогу в Марциальные воды досрочно отремонтировали.

Погода в Петрозаводске сегодня, 10 июля



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фото: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

Жительница Карелии лишилась крупной суммы денег из-за объявления годичной давности

В минувший четверг в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 30-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, еще год назад женщина разместила на одном из сайтов объявление о продаже детского конверта. На днях она получила сообщение от потенциальной покупательницы из другого региона.

В ходе переписки собеседница прислала специальную ссылку, якобы для безопасного перевода денег. Петрозаводчанка указала реквизиты карты и коды доступа.

После этого с ее карты списалось более 45 тысяч рублей.

Проводится проверка.

Полиция Карелии призывает граждан соблюдать бдительность при совершении дистанционных сделок. Если покупатель не интересуется товаром, но готов его оплатить, это должно насторожить. Настаивайте на своем варианте оплаты товара и не сообщайте посторонним персональные данные.

Ранее мошенники обманули хоккеиста из Карелии.