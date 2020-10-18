Самые значимые события воскресенья

фото: Илья Тимин

COVID-19 за сутки выявили более чем у 80 жителей Карелии

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 81 человека, сообщили в Оперативном штабе.

Из 81 инфицированного, заболевших – 58 человек, из них 20 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии, сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу.



Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 47 человек, в Сортавале – 5 человек, в Кондопоге – 8 человек, в Медвежьегорском районе – 5 человек (Медвежьегорск – 4, село Толвуя – 1), Пудожском районе – 4 человека (Пудож, поселок Водла, деревня Авдеево, поселок Шальский), в Пряжинском районе – 3 человека (Пряжа – 2, поселок Чална – 1), в Прионежском районе – 1 человек (поселок Мелиоративный), в Кеми – 5 человек, в Сегеже – 1 человек, в Беломорском районе – 1 человек (поселок Летнереченский), в Лоухском районе – 1 человек (поселок Пяозерский).



Выздоровели 24 человека: в Петрозаводске – 15, в Сортавальском районе – 2, в Питкярантском районе – 2, в Лахденпохском районе – 1, в Костомукше – 1, в Беломорском районе – 1, в Кондопожском районе – 2.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 855 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 943,3 случая, по Северо-Западу – 1185,4.

По состоянию на 18 октября от коронавируса в Карелии за время эпидемии умерло 44 человека. Общее число инфицированных – 5250.

фото: страница Артура Парфенчикова; Столица на Онего

Парфенчиков рассказал, что купил на вновь открывшейся ярмарке в Петрозаводске (ФОТО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил сельскохозяйственную ярмарку, которую закрывал из-за нарушений на несколько дней, и заявил, что замечания к ней остаются.

После посещения ярмарки возле торгового центра "Лотос Plaza" Артур Парфенчиков заявил, что порядка на ней "уже больше", но "замечания остаются".

"Сами масштабы и идеология осенней ярмарки должны быть другими, - написал глава Карелии на своей странице в соцсетях. - Предстоит серьёзная работа над ошибками, чтобы осенняя ярмарка стала настоящим праздником урожая и для карельских сельхозпредприятий и фермеров (а число их за последние три года выросло в 4,2 раза), и для всех жителей Карелии".

Парфенчиков также рассказал, что он купил на ярмарке и как собирается распорядиться с купленными товарами.

"Капуста из Туксы, соленья из Шуи, мёд из деревни Мянсельга Кондопожского района, солёные грузди из Сунских лесов, белые, рыжики и маслята из Крошнозеро. Даже сало предпочёл купить у наших фермеров Мартыновых. Конечно, приобрёл и нашу знаменитую копченую рыбку.

Теперь сварить олонецкой картошки, что прислали родственники, и можно покушать, как у бабушки, в деревенском детстве.А из мёда нашего и купленной на ярмарке калины сделаю прекрасное средство против всяких вирусов и простуды".

Напомним, что сельхозярмарка открылась 9 октября, а 10-го ее посетил глава Карелии Артур Парфенчиков и остался недоволен работой ярмарки, посчитав, что ни посетители, ни продавцы не соблюдают мер противоэпидемической безопасности. В результате глава принял решение приостановить работу сельхозярмарки. Ярмарку разрешили открыть после устранения нарушений с 14 октября.

фото: Дмитрий Беленихин

"Такой красоты этот двор еще не видел!" (ФОТОФАКТ)

Житель Петрозаводска возмущен тем, как отремонтировали его двор на Кукковке.

"Итак, спустя 2 месяца, работы по восстановлению тротуара только что полностью закончены! Такой красоты этот двор ещё не видел! Спасибо, мэрские работники и их подрядчики! Браво!", - написал на своей странице в соцсети житель дома на улице Лыжной, известный карельский дайвер и фотограф Дмитрий Беленихин.

В качестве фотофакта он запечатлел, как выглядит двор после ремонта асфальтового покрытия.

фото: Минздрав Карелии

В ковид-центрах Карелии осталось всего 28% свободных коек для лечения больных коронавирусом

Доля свободных коек для лечения больных COVID -19 в специализированных стационарах Карелии сократилась до 28,3%, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, по данным на 18 октября в стационарах находятся 292 жителя республики, заболевших COVID -19. Из них 280 - в состоянии средней тяжести, 9 – тяжелых больных, 3 человека подключены к ИВЛ, то есть находятся в крайне тяжелом состоянии.

При этом в специализированных стационарах на сегодняшний день остается 28,3% свободных коек. Напомним, что на 17 октября этот показатель равнялся 30,8%.

Как пояснил Михаил Охлопков, нормой считается 20% свободных коек.

Как сообщалось ранее, в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом в Карелии, было принято решение дополнительно перепрофилировать под специализированный стационар для борьбы с COVID -19 Центр паллиативной помощи на улице Льва Толстого в Петрозаводске.

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

"Никто даже не догадается, сколько этой женщине лет"

Известный косметолог Карелии Людмила Власова поделилась со "Столицей на Онего" секретами мастерства в сфере антивозрастной медицины.

Начав с небольшого косметологического кабинета, врач-дерматолог и косметолог Людмила Власова за годы работы превратила его в современную клинику, специалисты которой сегодня справляются с самыми сложными проблемами кожи и помогают пациентам чувствовать себя здоровыми и красивыми в любом возрасте. Эта клиника принципиально отличается от салонов красоты тем, что работает по медицинской лицензии и оказывает амбулаторную помощь, и даже уход за кожей и ногтями в ней – это медицинская, лечебная процедура.

"Старение кожи – это медицинская проблема, и мы именно ею занимаемся. Да, мы не сможем из женщины 50-ти лет сделать 16-летнюю девочку. Но мы можем сделать так, что она будет выглядеть достойно в своем возрасте, и никто даже не догадается, сколько ей лет. И главное, она сама будет чувствовать себя очень хорошо и уверенно, - рассказывает Людмила Власова. - Я всегда была против такой косметологии, когда женщина в возрасте получает натянутые скулы и большие губы. Это же видно сразу, и это не мода, это позор врачей! Мы делаем так, что по человеку не заметно, что ему сделали какие-то процедуры. Он просто становится моложе. Женщине после нашей клиники начинают делать комплименты, говорят, что она прекрасно выглядит, что она, наверное, где-то хорошо отдохнула. Но при этом никто ей не скажет, что она сделала уколы. Да, помолодела, а что конкретно сделала – никто не знает!.. Хороший косметолог должен, как скульптор, видеть всю работу целиком. И сделать так, чтобы человек помолодел, но никто не понял, почему он помолодел".

Подробнее читайте в рубрике "Кофе со сливками".

ООО "Косметологическая клиника Людмилы Власовой"



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фото: Петрозаводский городской Совет / ВК

Депутат призвал жителей Петрозаводска отказаться от походов в супермаркеты и личных встреч в компаниях

Председатель комиссии Петросовета по здравоохранению Александр Анишин рассказал, что поможет избежать повторного введения в Карелии режима самоизоляции из-за угрозы заражения коронавирусом.

Председатель постоянной комиссии Петросовета по здравоохранению, экологии и социальному развитию Александр Анишин обратился к петрозаводчанам с призывом соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте Петросовета.



"Ситуация с коронавирусом остается напряженной. Не только наш город и наша страна, но и весь мир столкнулся с серьезным вызовом времени. Мы видим, что период активного распространения опасной инфекции продолжается - в Карелии и в нашем городе с каждым днем растет число заболевших. Накануне в республике их было выявлено рекордное количество – 121 человек. Не будем забывать, что в настоящее время каждый из нас, наши пожилые родители, дети, друзья, соседи, коллеги и мы сами находимся в группе риска. Поэтому призываю всех горожан максимально ответственно относиться к вопросам профилактики и соблюдать простые правила: носите маски, мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию в общественных местах, по возможности, перейдите на удаленный режим работы, воздержитесь от посещения крупных супермаркетов без лишней необходимости, поездок в гости и личных встреч с друзьями в компаниях.

Тем самым, вы сохраните собственное здоровье и здоровье своих близких, и в первую очередь – пожилых родственников, и внесете свой вклад в борьбу с серьезным заболеванием. Кроме того, это поможет нашей республике избежать повторения судьбы некоторых регионов страны, в которых сейчас из-за сложной эпидемиологической ситуации повторно вводятся или продлеваются строгие карантинные мероприятия", - подчеркнул депутат.



Напомним, что ранее Александр Анишин также призвал работодателей карельской столицы в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции предусмотреть возможность перевода сотрудников на дистанционный режим работы.

фото: Илья Тимин

Рекордный прирост заболевших коронавирусом выявлен в России за последние сутки

За последние сутки в России выявлено 15 099 заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны.

Как сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф, за сутки COVID-19 выявлен у 15 099 жителей России в 84 регионах, из них 3 996 случаев (26,5%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 399 334 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 1 070 576. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 5 377 человек.

За последние сутки подтверждено 185 летальных случаев с коронавирусом. Всего за время эпидемии умерло 24 187 жителей России.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 53,8 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 544 тысячи тестов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 18 октября остаются 304 284 человека.

фото: страница Артура Парфенчикова

Парфенчиков поделился рецептом овсяной каши с калиной (ФОТО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, как сварил овсяную кашу с калиной, купленной на ярмарке в Петрозаводске.

"Вчера много было вопросов по поводу рецептов с калиной.

Вот что получилось: протереть через ситечко и добавить мёд по вкусу. Я, правда, добавил еще брусники. Отличная заправка к утренней овсяной каше", - написал Парфенчиков в соцсети.

"P.S. С учётом большого количества предложений с использованием сахара, хочу проинформировать, что потребление сахара, фруктозы, лёгких углеводов сейчас нужно категорически ограничить. Это рекомендации врачей. Очень «любит» ковид сладкое в крови. Поэтому и с мёдом не перебарщивайте!

Но совсем без сладкого тоже нельзя, поэтому мёд сейчас в этом плане, конечно качественный, самый лучший продукт. Особенно наш, карельский, на лесном разноцветье!".

Напомним, накануне глава Карелии побывал на ярмарке в Петрозаводске и купил там мед, калину, капусту, грибы, копченую рыбу и другие продукты от карельских фермеров.

фото: Столица на Онего

Как водить машину осенью, чтобы не попасть в беду

В МЧС Карелии дали рекомендации водителям по безопасному вождению в осенний период.

"Дожди, туман, листопад - все это делает осеннюю дорогу опасной и трудной для тех, кто находится за рулем, - напомнили в региональном Управлении МЧС. - И только водитель, который принимает все меры предосторожности, сможет преодолеть трудные участки пути. На мокром асфальте и дороге, покрытой листьями, опасны обгоны и резкое торможение. Совершенно недопустима высокая скорость на поворотах, на мокрой дороге. Перед поворотом необходимо до минимума снизить скорость, не применяя резкого торможения. Особую опасность представляют перекрестки и остановки общественного транспорта".



Простые правила от МЧС Карелии:



1. Снижайте скорость.



2. Увеличивайте дистанцию и боковой интервал по отношению к другим транспортным средствам.



3. Выполняйте все действия плавно, не делайте никаких резких движений.



Необходимо помнить, что в осенью световой день короче, и водителю приходится больше пользоваться светом фар. Строго соблюдайте правила дорожного движения, но не ослепляйте друг друга на разъездах, переключайте фары на ближний свет.



При движении автомобиля в дождь необходимо помнить, что уменьшается обзорность, поскольку стеклоочистители очищают только часть переднего стекла. Увеличивается тормозной путь, что повышает общую опасность движения.



При движении на подъем выбирайте такую передачу, чтобы не пришлось переключаться до полного завершения подъема.



При спуске не выжимайте сцепления, ведите автомобиль на передаче, плавно притормаживая.



Не выезжайте на неисправном автомобиле. Исправные тормоза, рулевое управление, шины, приборы освещения - залог безопасности на дороге.



Не подавайте резких звуковых и световых сигналов при появлении пешеходов на проезжей части, так как торопясь сойти с дороги, пешеход может сделать резкое движение, поскользнуться и упасть перед идущим автомобилем.



Безопасность движения на скользкой дороге зависит только от вас. Опыт и мастерство, внимательность и дисциплинированность - надежная гарантия безаварийной езды.



Если в дороге случилась беда, необходимо воспользоваться современными средствами связи - это значительно ускорит время реагирования спасательных подразделений.



При обращении к спасателям следует указать местонахождение, особые приметы местности, количество человек в автомашине, возраст, есть ли больные, дети, обязательно сообщить контактные телефоны свои и близких.



Принять меры к экономии заряда батареи.

фото: Столица на Онего

Пожилой мужчина умер от пневмонии в Карелии при отрицательном тесте на коронавирус

За минувшие сутки в республике зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии, сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу.

По сообщению Оперштаба, за минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: мужчина 1946 года рождения, с тяжелой сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, тест на COVID -19 отрицательный.

Всего в больницы Карелии за сутки с внебольничной пневмонией попали 10 человек.



Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1540 пациентов, 83 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

В Оперштабе напоминают, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

"Говорить о том, что это будут честные выборы, не приходится"

Депутаты Заксобрания Карелии узаконили трехдневное голосование "на пеньках" и закрыли доступ на избирательные участки наблюдателям из других регионов.

Члены фракции "Единая Россия" в Заксобрании Карелии выступили с инициативой принятия поправок в закон о выборах депутатов республиканского парламента. Этот законопроект предусматривает, в частности, возможность проведения голосования на региональных парламентских выборах в течение трех дней, на "придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах" и увеличивает избирательный фонд кандидатов с 5 до 30 миллионов рублей, а избирательных объединений – с 60 до 150 миллионов. Кроме того, предложенный "единороссами" документ серьезно огранивает возможность наблюдения за выборами. Как говорится в законопроекте, "наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти, правом на участие в референдуме Республики Карелия". Таким образом, в наблюдении за парламентскими выборами в Карелии больше не смогут участвовать жители других регионов страны.

"Говорить о том, что это будут честные выборы, не приходится, – заметил руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Карелии Евгений Ульянов. – На наш взгляд, эти поправки будут способствовать фальсификации и окончательно разрушат доверие избирателей к институту выборов. Если вы заметили, было бурное обсуждение после единого дня голосования, когда было именно трехдневное голосование, и независимые эксперты в один голос заявили, что это были непрозрачные выборы, и было трудно определить волеизъявление граждан на этих выборах в первые два дня. Если говорить о том, что наблюдателями могут быть только граждане Республики Карелия, мы прекрасно понимаем, что специалистов в наблюдении у нас немного, а когда приезжают люди из больших городов – из Санкт-Петербурга и Москвы, которые разбираются в избирательном праве, они конкретно указывают на недостатки и нарушения. Наверное, это вызвало стремление не допускать таких наблюдателей на выборы".

Подробнее читайте здесь.

фото: ©Евгения Карманова

"Каждый раз, проезжая по мосту, как в рулетку играем"

Сельский мост, который должны были отремонтировать в Карелии к концу сентября, превратился для местных жителей в опасный "аттракцион".

Вы помните, с какой помпой открывали 30 сентября в Беломорске Музей Карельского фронта, здание которого, кстати, до сих пор официально не сдано в эксплуатацию? Но, вероятно, никто из высокопоставленных гостей, приехавших на торжества в райцентр на берегу Белого моря, не знал, что в этот день в Беломорском районе должны были сдать еще один объект – деревянно-металлический мост в старинном поморском селе Нюхча, знаменитом ничуть не меньше, чем "фронтовая столица Карелии".

Ремонт 124-метрового моста, по которому жители села ежедневно ездят на железнодорожную станцию и водят детей в школу и детский сад, стоил для республиканской казны в семь раз меньше, чем реконструкция бывшего здания Штаба Карельского фронта для федерального бюджета. Иными словами, за те средства, которые были потрачены на строительство Музея Карельского фронта, в Беломорском районе можно было бы отремонтировать, как минимум, семь сельских мостов. А в итоге ни музейное здание не было вовремя сдано в эксплуатацию, ни мост в Нюхче не восстановлен.

Я понимаю, что в отличие от Музея Карельского фронта, который попал в Федеральную целевую программу развития Карелии, ремонт нюхотского моста не относится к числу "юбилейных" объектов, находящихся под контролем Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики. Но жителям старинного поморского села юбилей Карелии запомнится теперь не торжествами в Беломорске, а позорным провалом ремонтных работ. Позорным – потому что даже в годы Великой Отечественной войны деревянные мосты в Нюхче не находились под угрозой обрушения. Им угрожали только налеты вражеской авиации.

Сегодня же, по образному выражению жительницы Нюхчи Евгении Кармановой, сельский мост превратился в опасный "аттракцион".

"Беда в том, что дети ходят в школу и детский сад, могут ступить в дыру и получить травму, – написала Евгения. – Там пролет почти рухнул, может провалится под любой машиной. Каждый раз, проезжая по нему, как в рулетку играем".

Подробнее читайте в материале Валерия Поташова.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СКАНДАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ СЕЛЬХОЗЯРМАРКИ, ПРОВАЛ ПРОГРАММЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЕТРОЗАВОДСКА И СМЕРТЬ ОТ COVID-19 СОЗДАТЕЛЯ РУСКЕАЛЫ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Бизнесмен Леонид Белуга просит главу Карелии возобновить работу сельскохозяйственной ярмарки

В этом году сельскохозяйственная ярмарка, открывшаяся 9 октября на площади у ТРК "Лотос Плаза", официально проработала один день. А 10 октября торговую площадь посетил глава Карелии Артур Парфенчиков и приостановил торговлю из-за несоблюдения мер противоэпидемической безопасности. Глава республики издал распоряжение, в котором отметил, что возобновить работу ярмарка сможет лишь после того, как будут устранены нарушения и при условии соблюдения противоэпидемических мер. Позже Парфенчиков перечислил условия, которые должны быть выполнены, чтобы ярмарка смогла вновь открыться.

После всех согласований сельскохозяйственная ярмарка "Урожай-2020" рядом с ТРК "Лотос Plaza" 14 октября вновь открылась в Петрозаводске.

Создатель горного парка "Рускеала" в Карелии умер от коронавируса

Ушел из жизни Александр Артемьев, который проходил лечение от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге.

Программа "Комфортная городская среда" в Петрозаводске провалена, заявили горожане

Жители микрорайона Соломенное написали главе Карелии открытое письмо в связи с провалом, по их мнению, программы "Комфортная городская среда".

В результате власти Петрозаводска расторгают контракт с подрядчиком, благоустраивавшим Соломенский парк

Минтранс Карелии разорвал контракт с подрядчиком, ремонтировавшим мост на улице Кирова

Из-за затягивания проведения работ Минтранс республики расторг контракт с компанией "ПроектКомСтрой", выполнявшей ремонт моста на улице Кирова в Петрозаводске.

Вирус не отступает

Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 5 тысяч

За минувшие сутки выявлено 95 новых случаев COVID-19 в Карелии, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 1503 пациента, 82 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Минкультуры Карелии почти в полном составе заразилось коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в министерстве культуры республики увеличилось с 7 до 13.

Другая тема

В Петрозаводске часть маршруток не вышла на линию

В столице Карелии не вышли на линию автобусы двух городских маршрутов: администрация Петрозаводска намерена обратиться в надзорные органы.

Власти Петрозаводска пожаловались в прокуратуру на маршруточников, сорвавших рейсы

Послы нескольких стран прибыли в МИД России из-за дела карельского историка Дмитриева

Послы сразу нескольких стран, в том числе ФРГ и Литвы, прибыли в МИД РФ по приглашению российской стороны в связи с делом главы карельского "Мемориала", историка Юрия Дмитриева.

фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив

Ночью в городе Карелии сбили двух 18-летних пешеходов

Молодые люди в Олонце переходили проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 17 октября в 02:10 ночи 22-летний водитель автомобиля ВАЗ 2115 в Олонце возле дома 9а на улице Урицкого совершил наезд на двух пешеходов, сообщили в ГИБДД Карелии.

Как выяснилось, 18-летние молодые люди переходили проезжую часть вне зоны пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП пешеходы получили травмы, пострадавшим оказана медицинская помощь.



Пудожский район, 444,334 км автодороги Вологда - Медвежьегорск - В 9:30 утра 55-летний водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет. В результате дорожной аварии пострадала 56-летняя пассажирка. Пострадавшей оказана медицинская помощь.

Погода в Петрозаводске сегодня, 18 октября



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, +1 ° …+2 ° 4 м/с Ю 742 мм.рт.ст. 81% день Пасмурно, +2 ° 3 м/с ЮВ 740 мм.рт.ст. 70% вечер Пасмурно, 0 ° …+1 ° 1 м/с ЮВ 739 мм.рт.ст. 81% ночь Снег, 0 ° 1 м/с ЮВ 739 мм.рт.ст. 93%

фото: ГИБДД Карелии

Водителю пассажирского автобуса грозит лишение прав за грубое нарушение ПДД в городе Карелии

Сотрудники Госавтоинспекции в Медвежьегорске пресекли нарушение водителем пассажирского автобуса правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции в Медвежьегорске пресекли грубое нарушение водителем пассажирского автобуса, следующего по маршруту "Пудож – Петрозаводск", правил дорожного движения. Как сообщили в ГИБДД Карелии, водитель пошел на опасный обгон на пешеходном переходе.

За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

фото: Михаил Метцель/ТАСС

Ухудшение прогноза по убыли населения объяснили последствиями Великой Отечественной

Ухудшение прогноза по убыли населения в России, о котором ранее сообщило правительство, происходит из-за совпадения последствий двух "демографических ям".

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (на фото справа).

По оценке правительства, Россия к 2024 году потеряет около 1,2 млн человек. "Почему население сокращается? По объективным причинам. Это совпадение двух демографических ям — яма Великой Отечественной войны и яма кончины Советского Союза, начала 90-х годов. Эти две ямы нас преследуют по всей нашей истории современной", — сказал Песков, чьи слова цитирует RNS. Он заверил, что одна из важнейших задач правительства - минимизировать сокращение населения, "а затем выйти на тренд роста", для этого, по его словам, принимаются все необходимые меры. О каких мерах идет речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ГИБДД Карелии

УАЗик улетел в кювет на трассе в Карелии, понадобилась помощь спасателей

В Пудожском районе Карелии водитель УАЗ не справился с управлением и вылетел в кювет, пострадала пассажирка, сообщили в ГИБДД.

В Пудожском районе Карелии, на 444,334 км автодороги "Вологда – Медвежьегорск" в субботу, 17 октября в 9:30 утра 55-летний водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет, сообщили в ГИБДД Карелии.

Для ликвидации последствий аварии понадобилась помощь спасателей. В 10:19 на месте ДТП работало пожарно-спасательное подразделение Пудожского района (4 человека и 1 единица техники), сообщили в региональном Управлении МЧС.

В результате дорожной аварии пострадала 56-летняя пассажирка, пострадавшей была оказана медицинская помощь, сообщили в Госавтоинспекции.

фото: Столица на Онего

Дождь, снег и гололедица ожидаются в понедельник в Карелии

Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег и дождь на территории Карелии в понедельник, 19 октября.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, специалисты Гидрометцентра Карелии ожидают в понедельник, 19 октября облачную погоду. Осадки, ночью в виде мокрого снега, снега, днем - мокрого снега и дождя. Ночью в отдельных районах налипание мокрого снега. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер ночью восточный, северо-восточный, днем северо-восточный, северный, на юге – юго-западный, 5-10 м/с, утром и днем по северным районам местами порывы до 15 м/c.

Температура воздуха ночью -3…+2, днем -1…+4 градуса.

фото: Минздрав Карелии

Ученые назвали новый симптом коронавируса

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета назвали новый симптом коронавируса.

По их данным, о заражении могут свидетельствовать изменения слуха, пишет издание lenta.ru со ссылкой на Express.

Как выяснили специалисты, часть пациентов, у которых обнаружили коронавирус, до этого жаловались на тиннитус - звон или шум в ушах. Также были зарегистрированы случаи, когда у пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, этот симптом в дальнейшем перерастал в полную потерю слуха.

По словам исследователей, несмотря на то что к настоящему времени уже имеется довольно много работ, посвященных коронавирусу и связанным с ним симптомам, о вызываемых им нарушениях слуха пока известно довольно мало. В связи с этим они призвали врачей обращать больше внимания на подобные проявления инфекции.

В то же время ученые отметили, что тиннитус может быть признаком и других заболеваний. В случае если человек заражен именно коронавирусом, скорее всего, нарушения слуха у него будут сопровождаться и другими, более распространенными симптомами, считают специалисты.

В августе ученые из Университета Манчестера выявили проблемы со слухом у переболевших коронавирусом. Тогда специалисты отмечали, что нарушения у бывших пациентов появились спустя два месяца после выписки из больницы.

фото: ГИБДД Карелии

Пьяных водителей продолжают ловить на дорогах в районах Карелии

Инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем пьяных водителей в Пудоже и поселке Хийтола Лахденпохского района.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, инспекторы ДПС накануне отстранили от управления автомобилем 30-летнего нетрезвого водителя в Пудоже.

Еще одного нарушителя - в поселке Хийтола Лахденпохского района. Водитель в состоянии опьянения управлял автомобилем ВАЗ-2106. Права на управление автотранспортом мужчина (местный житель 1979 года рождения) не имеет.

Нарушителям грозит административный арест до 15 суток, либо штраф 30 000 рублей.

Сообщить о пьяном водителе можно по телефону 102 или 112.

Ранее сообщалось, что ГИБДД поблагодарила автомобилиста, остановившего в Петрозаводске пьяного водителя.

Найден молодой человек, который вышел из больницы в Петрозаводске и пропал

Криминальной составляющей в его исчезновении нет, сообщили в МВД Карелии.

Напомним, полиция объявила в розыск 24-летнего молодого человека с татуировкой, который неделю назад вышел из больницы и не вернулся.

Как сообщили в МВД Карелии, сегодня молодой человек был найден.

Криминальной составляющей в его исчезновении нет.

фото: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Жители Карелии добровольно сдали в органы 12 огнестрельных ружей и сотню боеприпасов

В региональном Управлении Росгвардии подвели итоги профилактической операции "Оружие" за минувшую неделю.

В период с 08 по 16 октября сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии проведено 87 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Как сообщили в Росгвардии, выявлено 5 административных правонарушений в сфере оборота оружия, правонарушители привлечены к административной ответственности. Добровольно гражданами сдано 12 единиц огнестрельного оружия и 100 штук боеприпасов.



Проведение профилактической операции "Оружие", направленной на изъятие у граждан путём добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания, продолжается, сообщили в ведомстве.



Центр лицензионно-разрешительной работы территориального управления напомнил гражданам, что приём заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере оборота оружия и сфере частной охранной деятельности осуществляется исключительно в электронном виде через Единый портал государственных услуг с приложением скан-копий, фото-изображений всех требуемых документов, в том числе фотографий (без предоставления документов на бумажных носителях, включая фотографии).

фото: Управление пресс-службы главы Республики Карелия

Глава Карелии считает, что дороги в регионе стали заметно лучше

Артур Парфенчиков поздравил дорожников с профессиональным праздником и поблагодарил за строительство и приведение в порядок региональных трасс.

"Сегодня профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства. От этой отрасли во многом зависит развитие республики.

То, что наши дороги стали заметно лучше, отмечают и жители, и гости Карелии. Только в этом году приведено в порядок 119 километров региональных дорог по нацпроекту. Наши дорожники, мастера своего дела, выполнили работы с опережением. Благодаря этому федеральный центр выделил республике дополнительно более 1 миллиарда рублей. А значит, мы можем отремонтировать еще больше дорог", - заявил Артур Парфенчиков.

Отдельную благодарность глава Карелии выразил за строительство трассы "Великая Губа – Оятевщина".

"Она имеет очень важное значение для республики. Новая дорога сократит путь до всемирно известных памятников деревянного зодчества на острове Кижи, придаст импульс развитию территории Заонежья. Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства! Поздравляю вас с праздником! Пусть самые смелые проекты успешно претворяются в жизнь. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям".

фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС

В России вступили в силу новые правила получения пенсии

Согласно приказу Минтруда, пенсионеры смогут сохранять дату получения пенсии при смене банка, сообщает ТАСС.

Пенсионеры смогут сохранять дату получения пенсии при смене банка, сообщает ТАСС. Соответствующий приказ за подписью министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу.

Согласно приказу, изменения вносятся в 115 пункт правил выплаты пенсий.

"Внести в правила выплаты пенсий, осуществления контроля за их выплатой <…> изменение, дополнив пункт 115 словами "(с сохранением по его просьбе даты доставки при переходе из одной кредитной организации в другую)", - говорится в документе.

В июле Минтруд предложил по желанию получателя сохранять дату доставки пенсии при смене кредитной организации. В ведомстве тогда уточнили, что если раньше при изменении кредитной организации, в которой пенсионер получал пенсию, дата получения средств также могла измениться, то, согласно подготовленному проекту приказа, дата получения пенсии останется по желанию гражданина прежней.