Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Родионов

Стало известно, чем займется Мишустин в Карелии

В программу рабочего визита премьер-министра правительства России Михаила Мишустина включили посещение Соломенского лесозавода и БСМП в Петрозаводске.

Как мы уже сообщали, в пятницу, 29 января, в Петрозаводск с рабочим визитом собирается прибыть глава российского правительства Михаил Мишустин. В этот день он прилетит в аэропорт "Петрозаводск" на правительственном ТУ-204 с 11 до 12 часов (точное время прилета еще уточняется). В этот же день в районе 16 часов планируется возвращение самолета с Михаилом Мишустиным обратно в Москву.

Ожидается, что Михаил Мишустин побывает на Соломенском лесозаводе, на котором сегодня трудятся 380 человек. Это современное предприятие занимается глубокой переработкой леса, в частности, изготавливает высококачественные пиломатериалы на экспорт, а из отходов готовится делать пиллеты для отопления.

В планах российского премьера и посещение петрозаводской БСМП. Здесь сейчас идет реконструкция приемного отделения. Больница также готовится к открытию на своей базе современного эндоскопического центра.

Затем Михаил Мишустин отправится в МФЦ, где состоится его встреча с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

По имеющейся у "Столицы на Онего" неофициальной информации, обедать Михаил Мишустин, очевидно, будет в ресторане гостиницы "Северная", где к этому уже готовятся. Так, по данным нашего издания, у работников ресторана, которые будут обслуживать высокого гостя, срочно берут мазки на ковид. Хотя, как в свое время публично сообщил сам Михаил Мишустин, коронавирусной инфекцией он уже переболел. Поэтому, мазки, возможно, берут для того, чтобы глава российского правительства не заразился повторно.

Напомним, к приезду премьер-министра Мишустина правительство Карелии готовилось еще в феврале прошлого года. Ожидалось, что республика, готовящаяся отметить 100-летний юбилей, станет одним из первых регионов, в которых побывает новый глава правительства. Но поездка тогда не состоялась. А вскоре из-за пандемии планы у Мишутина изменились.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Два человека скончались после заражения COVID-19 за минувшие сутки

Оперштаб Карелии по борьбе с коронавирусом сообщил о двух летальных исходах от COVID-19 за минувшие сутки.

В Карелии подтверждены еще две смерти от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались жительница Суоярви 1960 года рождения и жительница Петрозаводска 1939 года рождения. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом сообщает оперштаб.

По официальным данным, с начала пандемии в Карелии от коронавируса умерли 219 человек.

Ранее сообщалось, что в Карелии коронавирус обнаружен у 240 человек за минувшие сутки.

С лопатой против пистолета: Появились кадры с места перестрелки на парковке в Петрозаводске (ВИДЕО)

На парковке в Петрозаводске произошла перестрелка, в которой пострадали два человека, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел 24 января в 16.40 на парковке на Карельском проспекте. Представители одной из национальных диаспор устроили разборку. Конфликт, возникший на бытовой почве, закончился перестрелкой. Двое из участников перестрелки использовали травматические пистолеты. Сотрудник парковки защищался лопатой.

Как рассказали "Столице на Онего" в пресс-службе МВД Карелии, двум из семи участников конфликта была оказана медицинская помощь. Один из пострадавших госпитализирован.

"Все участники конфликта установлены. Мужчины знакомы между собой. Вечером 25 января они были доставлены в УВД. В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - заявили в МВД республики.

В распоряжении сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии" оказалось видео с места перестрелки.

фото: © МВД Карелии

В Карелии полицейские спасли девушку, бросившуюся с моста в ледяную реку (ВИДЕО)

Инспекторы дорожно-патрульной службы в Беломорске спасли жизнь девушке, которая тонула в реке.

По сообщению МВД Карелии, в ночь на 25 января в ходе патрулирования улиц Беломорска автоинспекторы Владимир Ларин и Игорь Савинцев обратили внимание на стоящий с включённой аварийной сигнализацией автомобиль у моста через реку Выг. Лейтенанты полиции остановились поинтересоваться у водителя, всё ли в порядке. Мужчина пояснил, что стал очевидцем происшествия: на его глазах с путепровода в ледяную воду спрыгнул человек.

Подбежав к перилам, полицейские увидели державшуюся за тонкую кромку льда молодую девушку. Она пыталась выбраться из воды. Ее попытки были безуспешны. Полицейские бросились на помощь утопающей. Так как была опасность провалиться под лёд, сотрудники ДПС приняли решение использовать буксировочный трос. Один из стражей порядка остался на берегу, а его напарник начал движение в сторону тонущей девушки. Вызволив её из ледяной воды, полицейский поняли, что пострадавшая – 27-летняя местная жительница – не может передвигаться самостоятельно. Инспекторы взяли её на руки, отнесли в патрульную машину, чтобы она согрелась, и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Сейчас здоровью девушки ничего не угрожает.

В настоящее время в полиции Беломорского района устанавливают обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о поощрении инспекторов Владимира Ларина и Игоря Савинцева.

Ранее полицейские в Карелии спасли замерзавшего на трассе дальнобойщика.

фото: © Максим Гапоненко/паблик Вконтакте "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Водитель снесла ограждение на шоссе в Петрозаводске и попала больницу (ФОТО)

Жесткое ДТП произошло сегодня на Суоярвском шоссе в столице Карелии.

Как рассказали "Столице на Онего" в Госавтоинспекции республики, сегодня, 27 января, в 9:30 на Суоярвском шоссе женщина-водитель автомобиля Hyundai Solaris не справилась с управлением и врезалась в ограждение.

После жесткого ДТП водитель была доставлена в лечебное учреждение.

Проводится проверка по факту ДТП.

Очевидцы аварии разметили фото с места происшествия в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

фото: © Коллаж freepik.com / pixabay.com

В Карелии пьяный юноша забил соседа до смерти

В Сегеже 17-летний молодой человек напился, после чего напал на своего соседа и убил его.

Сегежские следователи расследуют уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом информируют в карельском Следкоме.

По версии следствия, в момент происшествия обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения. Находясь в подъезде одного из многоквартирных домов в Сегеже, он поссорился с соседом и напал на него с кулаками. Затем конфликт продолжился в квартире потерпевшего, где обвиняемый причинил хозяину травмы, от которых тот скончался на месте происшествия.

Суд заключил несовершеннолетнего обвиняемого под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в карельской глуши во время пьянки произошло убийство.

фото: youtube.com/ ДТП Петрозаводска и Карелии

Объявленный в розыск водитель, едва не сбивший пешеходов в Петрозаводске, решил сдаться

Водитель, который не пропустил группу пешеходов на проспекте Александра Невского в Петрозаводске, самостоятельно явился в Госавтоинспекцию.

Водитель 1988 года рождения, управлявший машиной "Daewoo Nexia" в момент рискованного маневра на проспекте Александра Невского в Петрозаводске, сам пришел в ГИБДД. Об этом сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

В отношении водителя, нарушившего правила дорожного движения, вынесены постановления об административных правонарушениях.

Сообщается, что этот водитель ранее к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекался.

Напомним, явившйися к инспекторам водитель 23 января в 16.37 на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Маршала Мерецкова в Петрозаводске не пропустил пешеходов, едва не протаранив их. Затем Госавтоинспекция заявила о намеренн найти нарушителя.

фото: © ГИБДД Петрозаводска

Иномарка, врезавшаяся в ограждение на шоссе в Петрозаводске, превратилась в автохлам

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали подробности ДТП, в котором пострадала женщина.

По информации ГИБДД города, сегодня в 09:10 на 3 км автодороги Р-21 (подъезд к Петрозаводску) водитель автомобиля Hyundai Solaris не справилась с управлением и совершила наезд на дорожное ограждение.

В результате дорожно-транспортного происшествия 34-летний водитель получила травмы. Женщине назначено лечение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Судя по фото, опубликованному Госавтоинспекцией Петрозаводска, иномарка после ДТП восстановлению практически не подлежит. Передняя часть автомобиля разбита.

Ранее сообщалось, что водитель с места ДТП была доставлена в лечебное учреждение.

Водитель в Петрозаводске сбил ребенка и уехал с места ДТП (ВИДЕО)

ГИБДД Петрозаводска просит помочь найти водителя, который скрылся с места ДТП.

В минувшую пятницу, 22 января, в 11.58 на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на ребенка, выбежавшего на дорогу под запрещающий сигнал светофора. Водитель с места ДТП скрылся, в ГИБДД не сообщил.

В результате происшествия 12-летний ребенок получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просим связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

фото: © Автоспецтранс

Мусорный инвестор пришел в Карелию

Компания "МЦЕ Инвест РУС" займется реализацией на территории Карелии проекта по строительству мусороперерабатывающего комплекса и полигона твердых коммунальных отходов.

Проект предполагается реализовать под Петрозаводском, в местечке Орзега.

Эта структура является дочерним предприятием чешской компании "МЦЕ Инвест Интернешнл" и в настоящее время ожидает подписания постановления карельского правительства о заключении концессионного соглашения. Документ позволит компании официально войти в проект реализации "мусорной реформы" в регионе. Об этом "Столице на Онего" сообщил гендиректор компании "МЦЕ Инвест Рус" Владимир Кванин.

"В рамках соглашения предполагаются инвестиции в объеме 1,5 миллиардов рублей на строительство современного полигона и мусоросортировочной станции", – пояснил Кванин.

Подробности читайте далее.

фото: Николай Валуев/"Брянские Новости"

Валуев будет отдыхать в Карелии, пока Крым не подешевеет

Брянский депутат Николай Валуев признался, что хотел бы приобрести домик в Крыму, однако цены его отпугивают.

"В Крыму нам гораздо больше хочется находиться, нежели в солнечной Испании, например, − ответил Валуев на вопрос одного и участников заочной конференции. − Я за границу практически не езжу. Иногда туда ездит Галя с сыном".

Как пишут "Брянские новости", по словам Валуева, цены продуктов в Крыму выше, чем в Испании. При всем том он мечтает о Крыме.

"Я и сам хочу в старости приезжать на юг и греть кости − старик и море. Но на сегодня вопросы оформления земли, вопросы строительства в Крыму настолько еще не урегулированы! И это стоит так дорого, что для меня вопрос пока не стоит. Мы поездили, посмотрели, у меня есть на примете места, которые нам понравились, но я понимаю, что, продав дом в Испании, я не смогу ничего подобного сделать в Крыму. Вот и все, поэтому буду отдыхать в Карелии с привычными мне комарами на рыбалке и охоте. И мечтать о Крыме − когда подешевеет".

фото: читатель "Столицы на Онего"

Волонтеры собирают добровольцев для поиска пропавшего в лесу Прионежья жителя Карелии

Евгений выехал на своем автомобиле 8 января и пропал, родные верят, что его можно найти.

В социальной сети волонтеры собирают добровольцев, чтобы помочь родным пропавшего Евгения С. Его найти.

"Уже многие слышали и знают историю, что 8 января пропал Евгений Саян, - пишут волонтеры. - Его семья ищет каждый день! Ездят даже ночью по 5-7 человек, но на такую большую территорию, такое количество народа, это очень мало! Мы решили помочь семье и организовать сбор людей на поиски Жени".

По информации волонтеров, сбор состоится в субботу, 30 января, в 9.30 в селе Деревянное на площади, где "Магнит" и "Беккер".

Всех, кто сможет поехать, просят написать в комментариях, чтобы организаторам понимать, сколько человек выйдет на поиски, и подготовить план.

Волонтеры обращаются также и к жителям п.Ладва, Ладва-Ветка и Пай.

"Поиски будут проходить на вашей родной территории: многие из вас знают каждое дерево и тропинку. Помогите! У Вас сбор будет в 10.30 на площади в посёлке Ладва-Ветка. С Деревянного мы все приедем тоже на Ветку", - сообщили волонтеры.

Организаторы предупреждают добровольцев, что одежда должна быть соответствующая: Вы не в парк идёте, а в лес, там сугробы. Необходимо надеть высокую зимнюю тёплую обувь, тёплую одежду, шапку, шарф, рукавицы.

Напомним, в Карелии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины и женщины. По версии следствия, восьмого января этого года мужчина и женщина на машине выехали в направлении поселка Пай Прионежского района. Впоследствии сгоревший автомобиль, на котором передвигались пропавшие, был обнаружен в лесном массиве в 30 километрах от поселка Пай.

фото: https://lider01.ru

Уголовное дело грозит фирме, строившей дома для расселения аварийного жилья в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился направить в правоохранительные органы материалы экспертизы жилых домов, построенных в рамках программы расселения аварийного жилья.

Такое поручение он дал на совещании правительства, где обсуждались вопросы социально-экономического развития Беломорского района.

"Срок давности привлечения к уголовной ответственности еще не истек. Нет ли там состава преступления и не результат ли это такого строительства, когда часть денег просто умыкнули?", - сказал Парфенчиков.

Почему возникло такое подозрение, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

Союз журналистов Карелии: полицейские мешали прессе работать на акции протеста в поддержку Навального

Представители Союза журналистов республики встретились с начальником УМВД по Петрозаводску Дмитрием Маханьковым, чтобы обсудить причины, по которым полицейские создавали помехи репортерам во время освещения протестной акции.

В Петрозаводске во время акции за осовбождение из-под ареста политика Алексея Навального сотрудники полиции задержали корреспондента Дениса Погребного, помешали проходу ряда журналистов на площадь, а также сфотографировали паспорт одного из представителей СМИ. Об этом говорится в заявлении карельского Союза журналистов.

"Союз журналистов Карелии считает, что правоохранительные органы 23 января мешали работе сотрудников СМИ, тем самым нарушив их профессиональные права, а также конституционные права граждан на получение и распространение информации", - сообщает Союз журналистов.

Представители СЖ встретились с начальником УМВД по Петрозаводску Дмитрием Маханьковым и обсудили действия прессы и полиции в день протестной акции.

По словам Маханькова, журналист Погребной был задержан, поскольку оказался на месте работы сотрудников правоохранительных органов, при этом не имея отличительных признаков сотрудника СМИ - бейджа, жилета или чего-то подобного. Корреспондента могли принять за протестующего, считает Маханьков.

Также начальник полиции пояснил, что репортеров не пропускали через оцепления, таким образом проявляя заботу об их здоровье. Представители СЖ потребовали не "защищать" журналистов от выполнения своей работы, поскольку профессия репортера подразумевает риск, на который идут осознанно.

По поводу фотографирования паспортов руководитель УВД заявил, что делать этого нельзя. Данный случай он назвал недоразумением.

Представители СЖ и начальник полиции пришли к ряду договоренностей. В частности, Союз журналистов рекомендовал представителям прессы для освещения протестных акций обзавестись хорошо заметными отличительными знаками представителя СМИ, а также иметь при себе соответствующий документ.

"Дмитрий Маханьков, в свою очередь, обещал, что сотрудникам правоохранительных органов будут даны отдельные указания по взаимодействию с журналистами, и больше никаких конфликтных ситуаций и недоразумений возникать не должно", - говорится в заявлении СЖ.

Напомним, 23 января журналиста "МК в Карелии" Дениса Погребного в момент съемки несанкционированного митинга задержали полицейские и сломали камеру.

Союз журналистов России направил обращение министру внутренних дел с просьбой разобраться в задержании журналистов при исполнении профессиональных обязанностей на несанкционированном митинге в поддержку Навального.

Акция протеста в поддержку Алексея Навального состоялась в Петрозаводске 23 января.

фото: © паблик Вконтакте "Нетипичная Питкяранта"/vk.com/netipovapyatka

Прокуратура Карелии: сети водоснабжения в Питкяранте не были подготовлены к зиме

Прокуратура республика обнародовала результаты проверки по ЧС в Питкяранте, где был разморожен водопровод.

Проверка показала, что 14 января была прекращена подача воды в более чем 800 жилых домов города. 10 тысяч человек оставались без водоснабжения длительное время.

"Условием, способствовавшим возникновению аварийной ситуации, послужило ненадлежащее техническое состояние коммунальной инфраструктуры, находящейся в введении муниципального унитарного предприятия "Водоканал г. Питкяранта», которое признано банкротом", - говорится в сообщении ведомства.

Данные обстоятельства свидетельствуют о неподготовленности сетей водоснабжения к прохождению осенне-зимнего периода и отсутствии должного контроля со стороны органа местного самоуправления, считают в прокуратуре. В результате ведомство внесло представление главе администрации Питкярантского района.

Кроме того, прокуратурой района в Питкярантский городской суд направлено административное исковое заявление о возложении на администрацию района обязанности провести мероприятия по замене ветхих участков водопроводных сетей.

В прокуратуре Карелии напомнили, что Следком возбудил по ситуации с аварией в Питкяранте уголовное дело по УК по статье "Халатность".

Ранее сообщалось, глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин, решивший уйти в отставку после коммунальной аварии, признал свою ответственность за произошедшее и извинился перед жителями.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода. Водоснабжение было восстановлено 19 января.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

"Одной рукой мы даем отсрочку на четыре месяца, а другой увеличиваем платеж"

Представители рекламного бизнеса Петрозаводска высказались против намерений городских властей повысить плату за размещение рекламных конструкций.

Не успел в Петрозаводске угаснуть конфликт между городскими властями и местными предпринимателями, вызванный ужесточением требований к вывескам на фасадах зданий, как мэрия карельской столицы собралась повысить плату за размещение рекламных конструкций. Эти планы подтвердил заместитель мэра города Евгений Перов на заседании рабочей группы из числа муниципальных чиновников и депутатов, где обсуждались предложения по изменению Порядка установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Петрозаводского городского округа.

Однако очередная попытка городских властей порулить рекламным рынком вызвала естественное возмущение его участников.

"Любой человек скажет, что рыночная стоимость определяется аукционом, а не положением администрации, – заявил на встрече председатель Карельской рекламной ассоциации "Карела Алексей Глушков. – Рынок перегрет. Пандемия, падения рекламные – огромные! Если вы обратили внимание, две трети сторон в городе стоят пустые – рекламодателей нет! Мы ждем поддержки, и спасибо администрации – она пошла навстречу, дав отсрочку на годовой платеж на четыре этапа, поквартально. Это замечательная поддержка! Но одной рукой мы даем отсрочку на четыре месяца, а другой увеличиваем этот платеж с 3,5 до 9 раз".

Читайте подробнее в рубрике "Капитал".

фото: Сергей Мятухин

Бывший глава Госкомимущества Карелии Косарев работает дворником в исправительном центре при сегежской колонии

Районный суд Мордовии, где экс-чиновник карельского правительства начал отбывать назначенные судом 5 лет колонии строгого режима, заменил ему не отбытую часть наказания на принудительные работы.

Так, 5 января этого года участок, функционирующий как исправительный центр (УФИЦ) при сегежской ИК №7, пополнился еще одним осужденным. Им стал бывший председатель госкомитета по управлению госимуществом Карелии Денис Косарев, приехавший на работу в Петрозаводск из Ленинградской области при экс-губернаторе Карелии Александре Худилайнене.

Напомним, что в январе 2019 года петрозаводский суд признал Дениса Косарева виновным в совершении шести преступлений, преимущественно, получение взяток, и приговорил к пяти годам колонии строгого режима и 5 миллионам рублей штрафа. С мая этого же года Денис Косарев, ранее работавший в налоговой полиции Ленинградской области и замначальника налоговой службы Петрозаводска, отбывал наказание в специализированной колонии республики Мордовия, где содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Однако в декабре 2020 года Зубово-Полянский районный суд Мордовии, на территории которого находится эта колония, заменил Косареву не отбытую часть наказания (1 год 10 месяцев) принудительными работами, с удержанием 10% заработка в доход государства. И сейчас, по имеющейся у "Столицы на Онего" неофициальной информации из УФИЦ, Денис Косарев трудоустроен здесь дворником.

Участок этого исправительного центра, в котором сегодня находятся 46 не только карельских, но и осужденных из соседних регионов, размещается в двухэтажном здании бывшего учебного центра карельского УФСИН на улице Лейгубской, по соседству с самой седьмой колонией. Всего же УФИЦ может принять 50 осужденных.

Зарплата дворника Косарева – 1 МРОТ, который в Сегежском районе сегодня составляет 16 629,60 рублей. Часть зарабатываемых осужденными, включая Косырева, средств удерживают за жилищно-коммунальные услуги благоустроенного общежития, где они проживают. Еще 10% заработка у Косырева, как мы уже сказали, по решению суда будут удерживаться в доход государства.

Всего же с отбывающих принудительные работы осужденных по приговорам суда в доход государства взыскивается от 5 до 20% зарабатываемых ими средств. Остающиеся после указанных вычетов деньги они могут иметь при себе, в том числе наличными. Они могут иметь также мобильные телефоны, носить свою гражданскую одежду.

По информации официального сайта УФСИН республики, занятые на принудительных работах осужденные трудятся на Сегежском ЛДК и ЦБК, в местном производственном кооперативе "Маяк", занимаются благоустройством и уборкой города. Предоставляемые не нарушающим установленный порядок отбывания наказания осужденным выходные дни, они вправе провести по собственному усмотрению.

Например, сходить в кино, в гости к родным и друзьям, если такие в Сегеже либо поблизости у них имеются. Правда, для этого осужденные вначале должны написать соответствующий рапорт на имя начальника УФИЦ и получить его разрешение. Возвратиться в общежитие осужденные обязаны до времени отбоя в 22 часа.

Также при хорошем поведении отбывающим принудительные работы предоставляются отпуска. Если же кто-то из них будет уличен в употреблении спиртного, суд, по ходатайству исправительного учреждения, может заменить такому осужденному принудительные работы на возвращение в колонию. Что касается Дениса Косарева, то, по имеющейся у нас информации, никаких претензий к нему у сотрудников исправительного центра на сегодняшний день нет.

Как пояснили в УФСИН, если кто-то из осужденных, отбывающих наказание в исправительном центре, попытается скрыться, то сразу же будет отправлен в розыск.

Ранее сообщалось, что осужденный за взятки экс-чиновник из Карелии освоил в колонии навыки кочегара и швеи.



фото: Управление по охране объектов культурного наследия РК

Пострадавший от пожара памятник архитектуры в Карелии возьмут под круглосуточную охрану

Администрация Сортавалы выделила 936 тыс. рублей для организации круглосуточной охраны комплекса зданий бывшей больницы сестер милосердия, который признан памятником архитектуры начала ХХ века.

Такая сумма указана в документации к аукциону для выбора организации, которая возьмет на себя круглосуточную охрану комплекса. Охранникам будет поручено не допускать на территорию посторонних лиц и предотвращать возникновение любых чрезвычайных ситуаций.

Во время пожара, произошедшего в 2018 году, в одном из зданий были частично утрачены крыша и мансардный этаж, междуэтажные перекрытия, стены, перегородки и конструкции лестниц второго этажа. Общее состояние оценивается специалистами как аварийное или неудовлетворительное. Осенью прошлого года комплекс зданий был выставлен на торги. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

"Гиперборея" в Петрозаводске превратится в городской променад

В столице Карелии утверждена программа Международного фестиваля "Гиперборея – 2021".

Праздник состоится в Петрозаводске со 2 по 6 февраля.

Как сообщают в пресс-центре мэрии карельской столицы, "Гиперборея - 2021" пройдёт в формате городского променада.

"Территория праздника будет освещена ярче, чем обычно: арки с иллюминацией и разноцветные конструкции, гирлянды на деревьях, архитектурная и точечная подсветка, подчёркивающая фактуру льда и снега. Во время прогулки жители и гости Петрозаводска смогут сделать снимки на фоне "Гиперборейского зимнего вернисажа" снежных и ледовых скульптур, многочисленных фотозон, полюбившихся арт-объектов", - заявляют в мэрии.

Сообщается, что гостей фестиваля ждут "Зимняя Калакунда", "Гиперборейская ярмарка", спортивные программы "ГиперСмена" и "Scandi Karjala. Легенды Гипербореи", проект музея-заповедника "Кижи" "Арт-Зима в Старом городе", городской семейный конкурс "Sneg.Com.Ru", площадки от партнёров с зимними развлечениями и забавами.

В программе фестиваля возможны изменения. Актуальная версия размещена на сайте "Панорама культуры Петрозаводска".

Ранее сообщалось, что началась подготовка снежных кубов для скульптур фестиваля "Гиперборея" в Петрозаводске.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Модернизация хлебокомбината в Карелии началась после банкротства и смены собственника

Беломорский хлебокомбинат, обанкроченный в 2019 году, выкупила костомукшская компания "Славяне хлеб" и обещает запустить производство в 2021 году.

Об этом было объявлено на совещании правительства Карелии, посвященном социально-экономическому развитию Беломорского района.

По словам заместителя министра экономического развития Карелии Александра Ломако, новый собственник уже вложил в реконструкцию комбината 10 млн рублей, а общая стоимость модернизации оценивается в 40 млн рублей. Подробнее о планах предприятия читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Колбасов

Суд обязал чиновников создать похоронную службу в одном из районов Карелии

В Кондопожском районе по иску прокуратуры суд обязал создать специализированную службу по вопросам похоронного дела.

Прокуратура Кондопожского района в ходе проверки установила, что на территории района услуги по погребению на возмездной основе оказывают несколько организаций.

При этом в соответствии с требованиями федерального законодательства услуги по погребению входят в гарантированный перечень услуг, оказываемых населению безвозмездно.

"В связи с этим законодателем предусмотрено создание в муниципальном образовании соответствующей специализированной службы органом местного самоуправления как гарантии предоставления лицам, взявшим на себя обязанность по погребению умершего, права выбора организации, осуществляющей услуги по погребению, независимо от наличия на территории муниципального образования субъектов предпринимательской деятельности, в свою очередь осуществляющих услуги в сфере похоронного дела на возмездной основе", - говорится в заявлении республиканской прокуратуры.

Однако администрация Кондопожского района не создала специализированную службу по вопросам похоронного дела.

В этой связи прокуратура района направила в суд иск с требованием обязать администрацию Кондопожского района в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу судебного решения создать специализированную службу по вопросам похоронного дела. Решением Кондопожского городского суда требования прокурора удовлетворены. Решение не вступило в законную силу, сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Карелии ритуальная компания разыгрывала сертификаты на похоронные услуги.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Полиция Петрозаводска ищет мужчину в оранжевой куртке (ВИДЕО)

Уголовный розыск Петрозаводска устанавливает личность мужчины, подозреваемого в краже, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска устанавливают личность и местонахождение мужчины, изображенного на видеозаписи. Он может быть причастен к хищению товара из магазина одежды.

Всех, кому известна значимая информация о разыскиваемом, полиция просит сообщать по телефону: 8 (921) 018-09-05. Конфиденциальность гарантируется.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Оказавшаяся в кювете фура частично перекрыла движение на трассе в Карелии (ФОТО)

Грузовой автомобиль перекрыл у поселка Кяппесельга в Кондопожском районе одну из полос движения в сторону Петрозаводска.

Как сообщают читатели "Столицы на Онего", ДТП произошло сегодня, 27 января, на трассе за поселком Кяппесельга в сторону Медвежьегорска. Водитель фуры не справился с управлением. Автомобиль занесло. В результате одна полоса в сторону Петрозаводска оказалась перекрыта.





На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

"Дорога скользкая, снегом припорошена", - предупреждают очевидцы ДТП.

Ранее сообщалось, водитель в Петрозаводске сбил ребенка и уехал с места ДТП.

фото: © МВД Карелии

Житель райцентра Карелии подозревается в угоне (ФОТО)

Уголовный розыск Олонецкого района ищет молодого человека, подозреваемого в совершении преступления, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Олонецкого района разыскивают мужчину 23 лет. Житель Олонца подозревается в угоне автомобиля.

Приметы: на вид 23-30 лет, рост 165 – 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые.

Может передвигаться на автомобиле "Опель Вектра" красного цвета. Госномер: Е434ТО 10RUS.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (921) 011-86-96, 8 (81436) 4-01-60. Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Илья Тимин

Число коек для пациентов с ковидом в Карелии продолжает сокращаться

За сутки доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась до 23,1%.

На 27 января в ковид-центрах Карелии осталось 23,1% свободных коек для лечения больных коронавирусом, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, сутками ранее этот показатель составлял 24,2%.

По данным на 27 января, в стационарах находятся 713 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 585 - в состоянии средней тяжести, 115 тяжелобольных и 13 пациентов крайне тяжелых, они по-прежнему подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, за сутки ковидом в Карелии заразились 240 человек. Всего с начала пандемии инфицировано 35178 человек. За сутки умерли езе два человека. Количество жертв от COVID-19 увеличилось до 219.

фото: Александр Мамаев, РИА URA.RU

Официальная статистика показала, какие в Карелии зарплаты в сравнении с инфляцией

Темпы роста среднемесячной начисленной заработной платы в Карелии в 2020 году превысили уровень инфляции.

Это следует из отчетов Карелиястата о номинальной зарплате и индексах потребительских цен.

Инфляция по итогам года составила 6,1%. Уровень средней заработной платы Карелиястат подсчитал за 11 месяцев – этот показатель вырос на 8,1%. Согласно официальной статистике, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Карелии за январь-ноябрь составила 45221,9 рубля. Какие отрасли оказались в лидерах по темпам роста зарплат, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

В Карелии коронавирус обнаружен у 240 человек за сутки

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о заражении ковидом 240 человек за сутки.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 240 человек, сообщает оперштаб. Из этого числа заболевших – 220 человек, из них 39 имеют симптомы средней тяжести, 9 – в тяжелом и двое в крайне тяжелом состоянии.

Подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. Выздоровели еще 250 человек.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5650,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2560,1 случая, по Северо-Западу – 4454,4.

фото: © Столица на Онего

Авария на сетях в центре Петрозаводска полностью ликвидирована

На улице Шотмана, где 26 января прорвало трубу горячего водоснабжения, закончены все ремонтные работы, сообщили в пресс-службе "РКС-Петрозаводск".

Напомним, в минувший вторник на воздушном трубопроводе, который проходит вдоль железной дороги, в районе моста на улице Шотмана, образовался свищ. Кипяток лился рекой по склону и стекал на тротуар, преграждая дорогу пешеходам.

"Аварийные бригады устранили аварию ночью. Два ведомственных дома и общежитие без горячего водоснабжения находились всего несколько часов", - рассказали в пресс-службе "РКС-Петрозаводск".

фото: © AP Photo/Manu Fernandez

Около двух тысяч жителей Петрозаводска сделали прививки от COVID-19

Власти карельской столицы назвали точное число горожан, сделавших прививки от коронавируса.

На 26 января иммунизацию против COVID-19 в Петрозаводске прошли 1990 человек. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Сообщается, что в Карелию поступила очередная партия вакцины против коронавируса "Спутник V", состоящая из 2700 доз. Ожидается поступление новых партий вакцины.

В мэрии Петрозаводска поясняют, что записаться на прививку можно в личном кабинете на портале "Госуслуги" или в территориальной поликлинике. Паблик администрации разместил адреса сайтов поликлиник.

Ранее сообщалось, что жители района Карелии не проявили интереса к вакцинации от COVID-19.

фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Еще одна пожилая женщина умерла от пневмонии в Карелии

Число жертв от внебольничной пневмонии в республике увеличилось до 112.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умерла 80-летняя женщина, имеющая сопутствующую соматическую патологию. Тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Об этом сообщили 27 января в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки 36 человек с пневмонией попали в больницы Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 4449 пациентов, 112 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Сутками ранее 32 человека были госпитализированы в клиники республики с внебольничной пневмонией.