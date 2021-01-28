Самые читаемые новости за 28 января

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Ковид-центр Карелии заказал на полгода 390 перевозок трупов

Госпиталь для ветеранов войн, переоборудованный во время пандемии в ковид-центр, выступил заказчиком услуги по перевозке тел умерших от коронавируса.

На сайте госзакупок появилась информация о том, что "Госпиталь для ветеранов войн" выступил заказчиком услуги по осуществлению специальных перевозок тел умерших пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19. Максимальная цена контракта составляет 1,3 млн рублей.

Услуга спецперевозки трупов из ковид-центра должна производиться в течение полугода с даты заключения контракта.

В техническом задании сообщается, что победитель аукциона будет обязан круглосуточно оказывать услугу по вывозу трупов инфицированных из ковид-центра, расположенного в Петрозаводске. Работать предстоит по заявкам госпиталя. Время реакции на заявку с сообщением о необходимости вывезти тело – три часа.

Перевозка тел, подлежащих вскрытию, производится из госпиталя в патологоанатомическое отделение больницы скорой медицинской помощи, расположенное в Петрозаводске на улице Кирова. Трупы, которые не требуется вскрывать, отправляют в патологоанатомическое отделение БСМП на улице Вольная.

В техзадании указано, что переноска и погрузка тел в машину должны осуществляться с максимальной осторожностью, исключающей возможность повреждения.

Перемещение тела производится в специальных одноразовых мешках или санитарных чехлах, исключающих утрату при транспортировке биологических объектов.

Персонал, занятый перевозкой трупов, должен быть одет в костюм (комбинезон), на руках должны быть перчатки, на ногах - сапоги, на лице – очки и четырехслойная марлевая маска.

После каждого вывоза (смены) кузов машины проходит дезинфекционную обработку. В самом кузове труп должен быть устойчиво зафиксирован. Пол машины должен быть обит металлом. Салон кузова и кабина должны быть отделены жесткой перегородкой.

Перевозчик трупов обязан быть круглосуточно на телефоне. Доставка тел из ковид-центра в морг производится ежедневно и круглосуточно, в том числе в праздничные и выходные дни.

Согласно документации, в течение полугода исполнитель должен оказать 390 услуг, единицей измерения которых является "штука".

Напомним, по официальным данным на 28 января, в Карелии с начала пандемии от коронавируса скончались 222 человека.

фото: © ИТАР-ТАСС/Артем Геодакян

Школьники и студенты Карелии возвращаются на учебные места

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал главные изменения по ограничениям, которые были введены из-за коронавируса.

С 1 февраля к очному обучению возвращаются студенты средних общеобразовательных учреждений, ограничения по количеству обучающихся во время практических занятий отменены. Все прочие меры безопасности остаются обязательными, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Напомню, что с 1 февраля школьники 5 – 8-х и 10-х классов тоже возвращаются к очному формату обучения. Образовательный процесс должен быть организован с соблюдением всех противоэпидемических требований, так же как мы это делали в начале учебного года", - уточнил Парфенчиков.

Также в штатном режиме разрешается проводить занятия в организациях и учреждениях дополнительного образования при условии соблюдений требований, обозначенных ранее.

Ранее сообщалось, что количество детей, заразившихся коронавирусом, в Карелии за сутки увеличилось на 12 человек.

Напомним, учащиеся 1-х, 2-х, 3-х классов, а также 9- и 11-классники приступили к занятиям в школах 18 января.

фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Парфенчиков разрешил пенсионерам Карелии посещать кафе, спортзалы и бассейны в пандемию

Глава Карелии Артур Парфенчиков частично смягчил ограничения по противодействию коронавирусу, которые распространялись на пенсионеров старше 65 лет. Магазины остаются под запретом после 13.00.

Жители Карелии страше 65 лет смогут в любое время посещать публичные заведения, в том числе учреждения общепита и различные спортивные клубы. Об этом Парфенчиков сообщил у себя в соцсети.

"Теперь жителям городов и районных центров республики старше 65 лет разрешается посещать объекты общественного питания, фитнес-центры, спортивные клубы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы и другие спортивные объекты закрытого типа. Кроме того, они могут посещать предприятия и организации, предоставляющие услуги, в любое удобное для них время", - говорится на странице Артура Парфенчикова.

При этом глава республики отметил, что ограничения на посещение объектов торговли для пенсионеров по-прежнему сохраняются.

"Отмечу, что сохраняются ограничение по посещению продовольственных магазинов и торговых точек, в которых одновременно представлен ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Совершать покупки в таких магазинах люди старше 65 по-прежнему могут только в будни с 10 до 13.00. Обслуживать остальных покупателей в это время запрещено. Исключение составляют соцработники, а также граждане с инвалидностью и жители республики, имеющие право на скидки в указанные дни и часы. При этом они должны предъявить удостоверение или справку из Пенсионного фонда", - сообщил Артур Парфенчиков.

Напомним, ранее глава Карелии запретил магазинам обслуживать до обеда любых клиентов, кроме стариков.

фото: Роман Храмовник/ТАСС

Пенсионный фонд назвал средний размер пенсий в Карелии после индексации

Карельское Отделение Пенсионного фонда подготовило расчеты, сколько стали получать пенсионеры в республике с 1 января 2021 года после индексации страховых пенсий на 6,3%.

Об этом сообщила на пресс-конференции Управляющий ОПФР по Республике Карелия Юлия Ермакова.

По ее словам, индексации подлежали все виды страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. В результате, средний размер страховой пенсии в Карелии составил 19906,6 рубля, а у неработающих пенсионеров - 20973 рубля.

В 2020 году в Карелии было назначено 8764 новых пенсии, что почти на тысячу меньше, чем в 2019 году. Общее число получателей пенсий к 1 января 2021 года составило 236 557 человек. Из этого количества 78% - неработающие пенсионеры.

фото: официальный сайт санаторий "Дворцы"

Арестованное имущество лечебно-оздоровительного центра "Марциальные воды" выставлено на продажу

Судебные приставы арестовали имущество санатория "Дворцы", принадлежащего ООО "Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные воды": оборудование и техника выставлены на продажу.

Это следует из сообщения на официальном сайте УФССП по Карелии.

"В настоящее время путем комиссионной продажи ниже среднерыночной стоимости осуществляется реализация имущества ООО "Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные воды", - говорится в сообщении. В перечень имущества для реализации включены 26 наименований: оборудование, мебель, техника - все это находится в санатории "Дворцы". Их общая стоимость оценена в 905 тыс. рублей. УФССП указало стоимость каждой единицы имущества - цены смотрите в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © кадр из видео

Высокопоставленные чиновники собираются в столице Карелии перед приездом Мишустина (ВИДЕО)

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин посетит Карелию с однодневным рабочим визитом в пятницу.

В Петрозаводск начали приезжать чиновники для подготовки рабочей поездки главы российского правительства Михаила Мишустина, который прибудет в Карелию 29 января. Кортежи с "мигалками" сегодня можно увидеть на улицах карельской столицы.

В редакцию "Столицы на Онего" читатели прислали видео, как сразу несколько машин, сопровождаемых автомобилями ГИБДД, следуют по проспекту Ленина.

Напомним, как стало известно нашему изданию, 29 января Михаил Мишустин прилетит в аэропорт "Петрозаводск" на правительственном ТУ-204 с 11 до 12 часов. В этот же день в районе 16 часов планируется возвращение самолета с Михаилом Мишустиным обратно в Москву.

В программу рабочего визита премьер-министра включили посещение Соломенского лесозавода, БСМП и МФЦ в Петрозаводске.

фото: © Администрация Сортавальского поселения

На трассе в Карелии автобус с пассажирами насмерть сбил лося, убегавшего от волков (ФОТО)

Сегодня ночью в Сортавальском районе рейсовый автобус насмерть сбил лося, выбежавшего на дорогу, сообщили в администрации поселения.

В ночь на 28 января вблизи поселка Хелюля Сортавальского района произошло ДТП. Причиной инцидента стал выскочивший из леса лось. Водитель автобуса применил экстренное торможение, но столкновение с животным предотвратить не удалось. Лось от удара погиб. Автобус получил незначительные повреждения. Среди пассажиров пострадавших нет.

По словам главы Сортавальского городского поселения, в настоящий момент идет миграция лосей с севера республики. Они двигаются на юг в поисках корма и защиты от волков. Это говорит о том, что животные чаще будут выходить на шоссе. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, чтобы успеть отреагировать на внезапное появление дикого животного на трассе.

фото: © AP Photo/Craig Ruttle

Коронавирус унес жизни еще трех жителей Карелии

Число смертей от COVID-19 в республике увеличилось до 222.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Республиканской инфекционной больнице скончалась 87-летняя жительница поселка Рагнукса, в Сегежской ЦРБ - 71-летний житель поселка Надвоицы, в Медвежьегорской ЦРБ – 69-летняя жительница Медвежьегорска. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом сегодня сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии от ковида умерли 222 жителя республики.

За сутки инфекция выявлена у 239 человек. Всего инфицированных в республике – 35417.

Сутками ранее два человека скончались после заражения COVID-19.

фото: © кадр из видео

Вымогателей, устроивших перестрелку в столице Карелии, взяли под стражу

Молодые люди, устроившие перестрелку на парковке в Петрозаводске, пытались сбежать из Карелии, но были задержаны, сообщили в МВД Карелии.

В Карелии расследуется уголовное дело о вымогательстве.

В минувшее воскресенье, 24 января, в полицию Петрозаводска поступило сообщение об инциденте, произошедшем на автостоянке в микрорайоне Кукковка. На место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Потерпевшими оказались 39-летний петрозаводчанин и его 65-летний отец, у обоих имелись телесные повреждения. Мужчина пенсионного возраста был госпитализирован.

Полицейские выяснили, что вечером на стоянку приехал дальний родственник потерпевших с группой знакомых и требовал вернуть ему деньги. Как позже сообщат полицейским задержанные, зачинщик хотел получить 3,5 миллиона рублей. В целях устрашения злоумышленники применили травматическое оружие, а после этого спешно покинули место происшествия. Они сменили транспортное средство и попытались выехать за пределы Карелии, но в результате слаженных действий сотрудники полиции задержали подозреваемых в Олонецком районе.

В настоящее время по факту вымогательства возбуждено уголовное дело по статье "вымогательство". В отношении подозреваемых в возрасте от 21 до 30 лет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.

Напомним, 24 января в 16.40 на парковке на Карельском проспекте представители одной из национальных диаспор устроили разборку. Конфликт, возникший на бытовой почве, закончился перестрелкой. Двое из участников перестрелки использовали травматические пистолеты. Сотрудник парковки защищался лопатой. Впоследствии двум из семи участников конфликта была оказана медицинская помощь. Один из пострадавших госпитализирован.

фото: © кадр из видео

Сотрудники ГИБДД нашли водителя, сбившего ребенка в центре Петрозаводска

Водитель сбил юного пешехода на перекрестке и скрылся с места ДТП.

Напомним, 22 января в 11.58 на перекрестке улиц Антикайнена и Гоголя неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на ребенка, выбежавшего на дорогу под запрещающий сигнал светофора. Водитель с места ДТП скрылся, в ГИБДД не сообщил. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в ходе оперативно - розыскных мероприятий водитель установлен. Им оказался 36-летний мужчина на автомобиле Kia Cerato.

В настоящее время проводится административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

Ранее сообщалось, что объявленный в розыск водитель, едва не сбивший пешеходов в Петрозаводске, решил сдаться.

фото: © fontanka.ru

Названы обвиняемые по делу о гибели рабочего из Карелии при сносе СКК в Санкт-Петербурге

Следком РФ завершил расследование дела о гибели рабочего из Карелии при сносе Спортивно-концертного комплекса в Петербурге.

По данным следствия, комплекс работ по демонтажу здания производился подрядной организацией без принятия мер по предотвращению его самопроизвольного обрушения и с грубыми нарушениями строительных норм и правил охраны труда.

Указанные нарушения допущены руководителем организации-подрядчика ООО "Техснаб" Сергеем Акименко и производителями работ Николаем Ивановым и Дмитрием Смирновым. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека). Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемые признали.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Напомним, 31 января 2020 года при проведении ремонтных работ и плановом демонтаже кровли произошло обрушение несущих конструкций находящегося на реконструкции здания СКК "Петербургский", расположенного по адресу: проспект Юрия Гагарина, дом 8. Под завалами комплекса погиб молодой сварщик из села Деревянное в Карелии.

Уголовное дело по части второй статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека) было возбуждено следователями СК по Петербургу.

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Во время пандемии Парфенчиков разрешил заведениям общепита работать до полуночи – ограничения смягчены

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал главные изменения по ограничениям, которые были введены из-за коронавируса.

"Кафе, бары, рестораны и другие объекты общественного питания теперь могут работать с 6.00 до 00.00 часов. Все прочие требования эпидбезопасности сохраняются", - написал Артур Парфенчиков на своей официальной странице.

Ранее кафе, барам, ресторанам разрешено было работать на час меньше – с 06.00 до 23.00.

Теперь работать в ночное время разрешается только кафе при объектах дорожного сервиса, находящихся за пределами населенных пунктов на федеральных и региональных дорогах.

При этом, как и раньше, после 23.00 могут работать пункты общепита на железнодорожных вокзалах и станциях, автовокзалах и автостанциях, в аэропорту "Петрозаводск".

Предоставлять услуги общественного питания в ночное время разрешается также в столовых предприятий и организаций, но только для своих работников.

Также рестораны могут принимать посетителей ночью на верандах и в павильонах.

фото: pixabay

Изменились требования к работе стоматологов: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии

Министерство здравоохранения России отменило новые требования по оборудованию стоматологических клиник – затраты на покупку дорогостоящей техники многим не по карману.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

По ее словам, Минздрав согласился с доводами федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова, к которому обращались с жалобами частные стоматологические клиники. "Предприниматели указывали, что приказами (Минздрава – прим. ред.) устанавливается обязанность по оснащению стоматологических клиник и кабинетов, независимо от их размеров и формы хозяйствования, рентгеновскими аппаратами для прицельных снимков, а также ортопантомографом – аппаратом для панорамной съемки зубов. Установка такого оборудования потребует значительных дополнительных затрат, расширения и перепланировки помещений", - пояснила Гнетова. Как изменились эти требования после вмешательства бизнес-омбудсмена, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Яндекс. Карты

Осужденный за смерть пациента бывший врач больницы в Петрозаводске обжаловал приговор

Бывший врач Республиканской больницы в Карелии Сергей Курапцев, признанный виновным в смерти пациента, обжаловал приговор.

Трагедия произошла в 2017 году в кардиохирургическом отделении Республиканской больницы после плановой операции на сердце жителю Пудожа, студенту 3 курса Петрозаводского медицинского колледжа Сергею Труфанову. Юноша скончался в реанимационном отделении, не приходя в сознание. По версии следствия, причиной смерти стала ошибка врача Сергея Курапцева, работавшего с аппаратом искусственного кровообращения. В 2020 году суд приговорил его к одному году ограничения свободы, однако, он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

Тем не менее, осужденный обжаловал приговор. Почему он считает себя невиновным, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © кадр из видео

Деваться некуда: в Карелии погорельцам с тремя детьми дали комнату, в которой невозможно жить (ВИДЕО)

В Медвежьегорске женщине с тремя детьми и больной матерью, у которых сгорел дом, предоставили комнату в общежитии, в которой невозможно жить.

Ранее сообщалось, что 25 января ночью на улице Подгорная в Медвежьегорске сгорел частный дом. Жильцы успели спастись, пожарные вывели из огня корову.

В этот же день был объявлен сбор помощи. Неравнодушные люди принесли погорельцам одежду и все необходимые предметы быта. Власти Медвежьегорска, в свою очередь, выделили пострадавшим при пожаре жилье.

"Дали от города комнату, за неимением лучшего. Сегодня попробуем обставить и заселиться. Конечно, один унитаз без слива, с незакрывающейся дверью на 10 комнат, тут же рядом с туалетом кран в конце секции на 10 комнат… Это что-то, в таких условиях можно только выживать, но деваться некуда… Нужно, конечно, искать средства, чтобы снять квартиру, где можно и помыться и отдохнуть. Маме (бабушке) после несколько инсультов и инфаркта в её 70 лет пережить такое очень тяжело. В одну комнатушку с маленькими детьми!?!?! Человеку покой нужен. Будем искать варианты, может, кто откликнется и поможет с жильем, недорого сдаст", - написала многодетная мама в паблике "Медвежьегорск Online".

В минувшую среду, 27 января, помощник детского омбудсмена Карелии Геннадий Мазов выезжал в Медгору, где осмотрел помещение, которое предоставили погорельцам для жилья.

"Хотелось бы кинуть клич на поддержку материальную, чтобы решить вопрос сейчас с наймом жилья", - сказал Мазов.

Если вы можете помочь погорельцам решить вопрос с жильем, то обращайтесь сюда.

фото: © ДТП ПТЗ

Появились фото с места группового ДТП в Карелии, в котором пострадала 21-летняя девушка (ФОТО)

Три автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Кемском районе.

В паблике кемского отряда противопожарной службы выложили фото с места жесткой аварии, которая произошла в минувшую среду, 27 января на 899 км + 355 м федеральной автодороги "Кола".



© ГКУ РК ОПС по Кемскому району



© ГКУ РК ОПС по Кемскому району



© ГКУ РК ОПС по Кемскому району

Напомним, 22-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Elantra, не учел дистанцию до двигавшегося впереди грузовика DAF и совершил с ним столкновение. Ехавший следом автомобиль Skoda Yeti также не учел дистанцию и столкнулся с Hyundai.

В результате происшествия пострадала 21-летняя пассажирка Skoda.

Для ликвидации аварии привлекался кемский ОПС (6 чел. 1 ед.техники).

фото: Столица на Онего

Цены на бензин снова выросли в Петрозаводске

Бензин и дизельное топливо в Петрозаводске подорожали за последнюю неделю.

Это следует из результатов проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 19 по 25 января.

Средняя стоимость литра бензина АИ-95 увеличилась до 47 рублей 21 копейки, АИ-92 – до 43 рублей 91 копейки. Это на 0,3% больше, чем неделей ранее. На сколько подорожало дизельное топливо, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ГИБДД Карелии

Молодая девушка пострадала в групповом ДТП на трассе в Карелии

В Кемском районе столкнулись три автомобиля, травмы получила 21-летняя девушка, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 27 января, около 19.00 в Кемском районе, на 899 км + 355 м федеральной автодороги "Кола", 22-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Elantra, не учел дистанцию до двигавшегося впереди грузовика DAF и совершил с ним столкновение. Ехавший следом автомобиль Skoda Yeti также не учел дистанцию и столкнулся с Hyundai.

В результате происшествия пострадала 21-летняя пассажирка Skoda. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей, что на зимней дороге необходимо выбирать безопасную скорость движения, соответствующую конкретным дорожным условиям. А также соблюдать безопасную дистанцию.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Неизвестные забросали мусором каменные шахматные доски, установленные в Петрозаводске (ФОТО)

На Березовой аллее установили специальные столы для игры в шахматы, но за неделю их превратили в помойку.

На минувшей неделе, 22 января, на Древлянке появился "уголок" для игры в шахматы: в центре Березовой аллеи, неподалеку от фонтана, установили столы с шахматными досками и скамейки.

Сегодня читатель "Столицы на Онего" прислал фото, на которых запечатлел забросанные мусором столы.

"Уже все загадили", - написал автор фото.

Ранее сообщалось, что неизвестные повредили барельеф у стелы "Город воинской славы".

фото: © "Столица на Онего"

Аэропорт "Петрозаводск" отказался от закупки миллионов литров питьевой воды

На эти цели бюджетное учреждение Карелии планировало потратить более четырех миллионов рублей, но контракт был расторгнут.

В Карелии еще не успели забыть о беспрецедентном аукционе, который устроило в конце сентября республиканское бюджетное учреждение "Аэропорт "Петрозаводск". Организация, финансируемая из дефицитной карельской казны, решила заказать для своих нужд более 5 миллионов литров питьевой воды за 4 миллиона рублей. Причем, по условиям торгов, это "озеро" необходимо было поставить в аэропорт до конца прошлого года, т.е. фактически в течение трех месяцев. Нетрудно посчитать, что объем суточной поставки питьевой воды бюджетному учреждению должен был составить более 50 тысяч литров.

Аукционом заинтересовались два индивидуальных предпринимателя – Арина Маркова и Владимир Шабунин, и в итоге победителем торгов была признана госпожа Маркова из Петрозаводска, которая предложила исполнить контракт за 2,2 миллиона. Но то, что происходило дальше, оказалось не менее любопытным, чем сама закупка.

От нее в итоге отказались, контракт расторгли, а почему – читайте в расследовании "Столицы на Онего".

фото: © Музыкальный театр Республики Карелия

Для театров в Карелии снимут ограничения по рассадке зрителей

Глава Карелии Артур Парфенчиков снимет ряд ограничительных мер, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.

Как стало известно "Столице на Онего", в Карелии будут смягчены "антивирусные" меры. В правительстве республике готовится очередное распоряжение, которое будет подписано сегодня, 28 января.

Так, театры и филармония смогут начать работать со 100% загрузкой зрительного зала.

Напомним, согласно распоряжению главы республики с 16 января допускалось 50% наполняемости залов при проведении театральных представлений и филармонических концертов. А ограничение по количеству зрителей для проведения иных концертных мероприятий в Карелии было не более 25% наполняемости зала.

фото: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив

Минтранс объяснил резкое сокращение числа погибших в ДТП в Карелии

Число погибших в ДТП в Карелии в 2020 году снизилось более чем на 14% одновременно с сокращением количества аварий.

Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта республики.

По данным ведомства, в 2020 году число погибших сократилось на 14,8% по сравнению с 2019 годом, пострадавших - на 19%, а общее количество ДТП - на 14,6%.

"Как отмечают специалисты, снижение показателей аварийности на дорогах – результат работы, активно проводимой в регионе, в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - пояснили в министерстве.

В 2020 году на дорогах Карелии было установлено 20 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений - 13 стационарных и 7 передвижных. Кроме того, появилось еще 30 имитаторов таких камер.

Камеры установлены на аварийно-опасных перекрестках и нерегулируемых пешеходных переходах в Петрозаводске, на региональных автодорогах в границах населенных пунктов и автодорогах федерального значения.

Кроме того, Минтранс отметил работу по профилактие ДТП с участием детей. За счет финансирования по федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах" в республике появились три новых комплекта детского учебного оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Оборудование передано в детские дошкольные учреждения Кондопоги и Медвежьегорска. Для учащихся начальных классов и воспитанников детских садов закуплены 20 тысяч световозвращающих фликеров.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Число заболевших коронавирусом в Карелии приближается к 35,5 тысячам

За сутки коронавирусной инфекции заразились еще 239 жителей республики.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 239 человек. Из этого числа заболевших – 226 человек, из них 32 имеют симптомы средней тяжести, 5 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 35417 человек.

Выздоровели еще 302 человека. Выписались по выздоровлению за все это время 29906 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5689,3 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2572,2 случая, по Северо-Западу – 4480.

Ранее сообщалось, что за сутки умерли еще три человека. Всего в республике от коронавируса зарегистрировано 222 смерти.

фото: © Администрация Петрозаводска

Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала о ситуации в городе с доступностью дошкольного образования и записью в первые классы.

2021 год только начался, а в администрации Петрозаводска уже готовятся к новому учебному году. Комплектование дошкольных учреждений на 1 сентября стартует уже в начале февраля, а запись в первые классы откроется 1 апреля. Для родителей малышей и будущих первоклашек этот период очень волнительный. Все хотят устроить своих детей в хорошие садики и школы. Как же обстоят дела с доступностью детских садов в столице Карелии? И какой в этом году будет система приема первоклассников?

На эти и другие вопросы ответила глава Петрозаводска Ирина Мирошник. Подробнее читайте здесь.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Петрозаводске наказали токсикомана, разбившего видеокамеру в отремонтированном ж/д переходе

Вандала, сломавшего видеокамеру на входе в отремонтированный подземный переход у ж/д вокзала Петрозаводска, приговорили к обязательным работам, сообщили в прокуратуре Карелии.

В августе прошлого года 18-летний петрозаводчанин ножом разбил одну из камер видеонаблюдения в городе. Устройство находилось в подземном переходе, соединяющем улицы Максима Горького и Фрунзе в Петрозаводске. Сперва он сломал линзу объектива, затем повредил провода, тем самым обесточив технику. Выведя из строя камеру наружного наблюдения, нарушитель поставил под угрозу безопасность горожан, которые пользуются подземным переходом.

Юношу ранее неоднократно судили за кражи, кроме того он страдает токсикологической зависимостью. В судебном заседании молодой человек не смог объяснить причину совершения преступления. Суд приговорил виновного к обязательным работам на срок 240 часов.

Напомним, что ранее полиция искала злоумышленников, сломавших видеокамеру на входе в отремонтированный подземный переход у ж/д вокзала Петрозаводска.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Назначена дата рассмотрения кассационной жалобы по делу Дмитриева

Судебное заседание состоится в Санкт-Петербурге.

Третий кассационный суд общей юрисдикции назначил дату рассмотрения жалобы известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева на решение Верховного суда Карелии от 29 сентября прошлого года по уголовному делу о педофилии. Заседание суда в Санкт-Петербурге состоится 16 февраля, однако сам Дмитриев на нем присутствовать, скорее всего, не сможет. Защищать его будет адвокат Виктор Ануфриев.

Напомним, в конце сентября Верховный суд Карелии приговорил Юрия Дмитриева к 13 годам лишения свободы по обвинению в действиях сексуального характера по отношению к его приемной дочери. Судья Верховного суда Алла Раць также отменила оправдательные решения городского суда Петрозаводска по ранее выдвинутым против Дмитриева обвинениям в детской порнографии и незаконном хранении оружия и направила уголовное дело исследователя сталинских репрессий на новое рассмотрение.

Как уже не раз сообщалось, исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. После этого дело Дмитриева пошло в карельских судах по второму кругу.

фото: ©Столица на Онего

Город в Карелии оказался в десятке лучших мест отдыха для влюбленных

Сервис бронирования жилья Tvil.ru включил Сортавалу в десятку популярных городов для романтичных путешествий на День влюблённых.

Сортавала оказалась на десятом месте в списке городов, куда можно поехать на 2-3 дня отдохнуть вдвоём и отметить День влюблённых, 14 февраля. Список составлен сервисом бронирования жилья Tvil.ru на основании данных бронирований туристами жилья для отдыха с 12 по 15 февраля 2021 года.

Сообщается, что средние траты на аренду жилья в сутки в Сортавале составляют 5550 рублей.

"По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых на 2-3 дня в феврале и тратят на отели и квартиры от 1433 ₽ до 5550 ₽ в сутки. 48% влюблённых пар бронирует недорогие отели и квартиры в Ялте и Челябинске. Ещё 29% туристов, путешествующие в одиночку, планируют поездки на февральские выходные на Урал и в Сибирь. 11% семей отдохнут с детьми в завершающем зимнем месяце в Сочи и Шерегеше. Туристы бронируют на февральский мини-отпуск отели — 52%, квартиры — 39%.", - утверждают авторы рейтинга.

Рейтинг самых популярных городов для визита 14 февраля возглавили Ялта, Севастополь и Сочи.

Ранее сообщалось, что Костомукша вошла в десятку лучших моногородов страны.

фото: © МВД Карелии

Житель поселка Карелии, подозреваемый в грабеже, объявлен в розыск

Полиция Олонецкого района разыскивает 38-летнего жителя поселка Ильинский, подозреваемого в грабеже, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Олонецкого района разыскивают 38-летнего жителя поселка Ильинский. Он подозревается в совершении грабежа.

Приметы: на вид 38-40 лет, рост 170–175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые.

Гражданин может находиться как на территории Олонецкого района, так и выехать в город Коломна Московской области.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (921) 011-86-96, 8 (81436) 4-01-60.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © EPA-EFE/LUCA ZENNARO

Количество детей, заразившихся коронавирусом, в Карелии за сутки увеличилось на 12 человек

О ситуации с детской заболеваемостью коронавирусом рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 27 января по статистике в Карелии было 35178 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3291 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 28 января, – уже 35417 ковидный больной, из них 3303 – это дети, то есть за сутки в Карелии 12 детей заразились коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека и заразились COVID-19 230 человек. Всего в республике за время пандемии инфицированы 35417 человек. Выздоровели – 29906. Умерли 222 пациента.

фото: кадр из сериала "Отель "Элеон"

Сколько стоит проживание в гостиницах в Карелии: итоги мониторинга Карелиястата

Средняя стоимость проживания в хостелах и гостиницах в Карелии в конце января варьировалась в пределах от 574 рублей до 1696 рублей в сутки на человека.

Это следует из результатов проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 19 по 25 января.

За проживание в хостеле, согласно официальной статистике, надо было заплатить, в среднем, 574 рубля. Расценки в отелях и гостиницах Карелиястат указал в зависимости от классификации по количеству звезд. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".