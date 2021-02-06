Все, что случилось сегодня

фото: Илья Тимин

"Гиперборея" в Петрозаводске: "Волшебники доделывают свои чудеса" (ФОТО)

Сегодня в столице Карелии состоится праздник – мастера международного фестиваля "Гиперборея-2021" представят на суд зрителей ледовые и снежные скульптуры.

Фотограф Карелии Илья Тимин запечатлел мастеров за работой в ночь перед фестивалем.

"Пока город Петрозаводск спит... На берегу Онежского озера волшебники доделывают свои чудеса. Метель, непогода, холод и темнота... И только в теплой комнате Городского дома Культуры каждый волшебник получает горячий чай, внимание и отдых... - написал Илья Тимин. - А все да того, чтобы утром горожане и гости города смогли ощутить праздник в каждой детали".

Больше фото смотрите на странице в соцсети у Ильи Тимина.

Напомним, ранее сообщалось, что в ярмарочном городке "Гипербореи-2021" в субботу устроят гиперборейское чаепитие.

Насыщенная программа юбилейной "Гипербореи" доступна на официальном сайте фестиваля.

фото: Сергей Сыродоев/Живой Петрозаводск

Глава Петрозаводска посетила "Гиперборею-2021" и напомнила об обязательном ношении масок (ФОТО)

Ирина Мирошник выбрала скульптуру, которая в этом году получит приз главы города, но результаты будут объявлены только в воскресенье, сообщили в администрации Петрозаводска.

В заключительный день XX Международного зимнего фестиваля "Гиперборея-2021" глава Петрозаводска побывала на площадках праздника, посетила ярмарку товаров местных производителей, ознакомилась с работами участников конкурса снежных и ледовых скульптур и выбрала команду-победителя, которая получит специальный приз.



фото администрации Петрозаводска

"Уровень мастерства скульпторов, безусловно, с каждым годом растет. Казалось бы, нас нечем удивить, но работы все сложнее, изящнее, ажурнее. Рада, что пандемия не помешала проведению фестиваля, а погода в этом году позволяет петрозаводчанам и гостям дольше любоваться сделанной мастерами красотой", - отметила Ирина Мирошник.

В пресс-службе администрации пояснили, что закрытие конкурса снежных и ледовых скульптур пройдет вечером, а имена победителей будут опубликованы утром в воскресенье.

Также гостям праздника напомнили о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других противоэпидемиологических требований. Артур Парфенчиков внес 5 февраля предписал жителям Карелии во жвремя массовых мероприятий носить маски даже на улице.

Фото скульптур сделал Сергей Сыродоев, они опубдликованы в паблике "Живой Петрозаводск".

Программа "Гипербореи-2021" здесь.

фото: © Александр Демьянчук/ТАСС

Больные коронавирусом продолжают умирать в Карелии – еще четыре смерти

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано еще четыре смерти больных с коронавирусом, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще четыре летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Кондопожской ЦРБ скончалась 65-летняя жительница Кондопоги, в Республиканской инфекционной больнице умерли трое жителей Петрозаводска: 85-летний мужчина и женщины 87 и 79 лет. Все четверо пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

В результате общее число смертей от коронавируса на сегодняшний день достигло 248 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 205 человек. Из этого числа заболевших – 199 человек, из них 28 имеют симптомы средней тяжести, 5 – в тяжелом состоянии.

Всего в Карелии инфицировано 37495 человек.

Выздоровели 32487, в минувшие сутки выписаны по выздоровлению 312 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6035,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2681,2 случая, по Северо-Западу – 4716,7.

фото: источник - https://vk.com/id6649982?w=wall6649982_1610

В районе Карелии собака целый день прождала на остановке своего хозяина и чуть не замерзла от холода (ФОТО)

Неравнодушные люди на остановке в поселке Матросы спасли "Хатико" и теперь пытаются найти его хозяев.

Как сообщает на своей странице в соцсети петрозаводчанка, в минувшую пятницу, 5 февраля, в поселке Матросы (трасса Петрозаводск-Санкт-петербург) был найден пёс, по виду порода "Джек Рассел", мальчик 3-4 года, здоров и упитан, кожаный ошейник, знает команды.

"Собака просидела на остановке целый день с утра и до вечера, могла просто замерзнуть и умереть. Теперь «Хатико у нас, и мы ищем его хозяина - возможно, что то случилось, и они просто потеряли друг друга".

Если вы можете чем-то помочь, то пишите на страницу Марии.

Ночью неуправляемая "легковушка" вылетела с дороги в Петрозаводске (ВИДЕО)

Водитель легкового автомобиля на мосту на улице Красноармейской потерял управление и попал в ДТП.

В ночь с 5 на 6 февраля в 00.10 в Петрозаводске на улице Красноармейская, в районе пересечения с улицей Древлянская набережная, произошло ДТП, которое попало в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

Легковой автомобиль двигался по мосту на Красноармейской со стороны Комсомольского проспекта.

"Судя по видео, водитель не справился с управлением, автомобиль занесло вправо на снежный бруствер, затем его отбросило влево на разделительное ограждение. Автомобиль сбил дорожный знак и, чудом избежав лобового столкновения со встречным автомобилем, буквально "вылетел" на проезжую часть встречного направления, угол перекрёстка, тротуар и остановился в снегу на газоне, в нескольких метрах от дороги", - сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

К счастью, на пути неуправляемого автомобиля не оказалось пешеходов.

Транспортное средство и элементы дорожной инфраструктуры получили механические повреждения.

фото: Столица на Онего

Баня сгорела в Петрозаводске - снова полыхает частный сектор на Перевалке (ФОТО)

На Перевалке сгорела частная баня, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую пятницу, 5 февраля, в 18.15 произошел пожар в частной бане на улице Мичуринской.

Для ликвидации пожара привлекались 12 человек и 3 единицы техники. В результате огонь удалось потушить к 19.17.

фото: источник: паблик "Подслушано в Сортавала"/https://vk.com/podslushanovsortavala?w=wall-61287293_597298

После катания на "ватрушках" четверо детей в Карелии попали в больницу с травмами

Следком Карелии проводит проверку по факту травмирования детей, сообщили в ведомстве.

Факты травмирования детей при катании в необорудованных для этого местах имеются и в нашей республике, рассказали в следственном комитете.

Так, в Сортавале следователи проводят процессуальную проверку по факту травмирования в новогодние праздники четырех малолетних детей в результате спусков на тюбингах с горок, в том числе 12-летней девочки, которая каталась по пешеходной дороге, расположенной вблизи озера Айране и парка Ваккосалми в Сортавале и в результате падения получила травму позвоночника.

Следком Карелии обращает внимание жителей республики на необходимость больше внимания уделять своим детям, не оставлять их без контроля и внимательнее относится к выбору места для зимних развлечений, в том числе катания с горок.

Осторожность и соблюдение всех правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших детей.

фото: источник - Комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения

"Он отрезал ремень безопасности в покорёженной машине": Пожарный Карелии спас пострадавшую в ДТП женщину

В комитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения рассказали о спасателе, который пришел на помощь пострадавшим в ДТП людям.

В конце января на трассе между Кондопогой и Петрозаводском произошла серьёзная авария – столкнулись два легковых автомобиля лоб в лоб. Мимо проезжал Дмитрий Кузовкин со своей семьей. В выходные дни перед трудными буднями пожарной службы он ехал в столицу Карелии, чтобы отдохнуть.

Колеса заскользили по заснеженной дороге, прозвучал оглушающих звук столкновения. Дмитрий не мог проехать мимо. Включился его профессионализм и желание помочь. В первую очередь он вызвал все необходимые для ликвидации ДТП службы и скорую помощь. Чтобы не произошло взрыва или пожара, он оперативно отключили аккумуляторы в двух автомобилях и стал оказывать помощь пострадавшим. Тяжелее всех было одной женщине, у которой в результате столкновения была сломана нога. Из подручных материалов Дмитрий сделал шину и зафиксировал ее ремнем безопасности, который отрезал в покорёженной машине.

Дмитрий – пожарный из поселка Лоухи. Около двух лет он работает в пожарной части № 57 Отряда противопожарной службы по Лоухскому району, подведомственному Государственному комитету Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

фото: ГИБДД Карелии

Пенсионерка и юный водитель пострадали в ДТП на трассе в Карелии

В Прионежском районе 18-летний водитель на иномарке догнал ВАЗ и устроил ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу, 5 февраля, 18-летний водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь со стороны Санкт-Петербурга в сторону Кондопоги, неправильно выбрал скорость и дистанцию и совершил столкновение с попутным автомобилем Lada.

В ДТП травмы получили 66-летняя пассажирка ВАЗ и водитель Renault Logan.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Как корреспондент "Столицы на Онего" записался и сделал прививку от коронавируса

Фотокорреспондент "Столицы на Онего" Николай Смирнов рассказал, как прошел первый этап вакцинации от COVID-19 в поликлинике Петрозаводска.

- Решил записаться и сходить, посмотреть, как от вируса прививают. Заодно и попробовать.

Записывался через Госуслуги 27 января.

Оказалось, что в поликлинике, к которой я отношусь, на ближайшие дни мест нет. Попробовал ближайшие к дому (Николай живет в Октябрьском районе – прим. ред.) – тоже нет. Есть на Древлянке, и в центре, в первой поликлинике. Записался в неё на 1 февраля в 13:30.

Пришёл. Самым долгим было отстоять очередь в регистратуру – и выяснить, что не надо никуда стоять, можно просто идти в прививочный кабинет по указателю.

Что было дальше и почему после прививки Николая просили не уходить от кабинета еще полчаса, читайте здесь.

фото: Александр Гнетнев/Столица на Онего. Палата реанимации в ковид-центре

В Карелии 11 пациентов ковид-центра не могут самостоятельно дышать – за их жизни борются врачи

В ковид-центрах республики на лечении от коронавируса находятся 587 человек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 6 февраля, в стационарах находятся 587 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 491 - в состоянии средней тяжести, 85 тяжелобольных и 11 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ.

В ковид-центрах Карелии 5 февраля было 29,8% свободных коек для лечения больных коронавирусом, за сутки это число увеличилось до 22,5%.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии скончались четверо больных коронавирусом и заразились COVID-19 205 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 37495 человек. Выздоровели – 32487. Умерли 248 пациентов.

фото: Беломорск. Фото: © Сергей Юдин

Карелии не дали денег на развитие инвестиционных проектов в Арктической зоне

В перечне крупных инвестиционных проектов в Арктической зоне России, которые получат государственную поддержку, не оказалось ни одного из Карелии.

Первого февраля российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень крупных инвестиционных проектов в Арктической зоне страны, которые получат государственную поддержку. В него попали строительство горно-металлургического комбината в Мурманской области, освоение Сырадасайского каменноугольного месторождения на Таймыре, добыча и переработка свинцово-цинковых руд на архипелаге Новая Земля, создание специализированного глубоководного терминала для перевалки минеральных удобрений в порту Мурманска и завода на Кольском полуострове для разведения лосося и форели, а также техническое перевооружение порта Витино и Беломорской нефтебазы.



правительство Карелии

Нетрудно заметить, что в этом перечне не оказалось ни одного проекта из Карелии, почти все северные районы которой входят в Арктическую зону. Даже техническое перевооружение Беломорской нефтебазы затронет Кандалакшский район соседней Мурманской области, а не карельский город Беломорск, где еще несколько лет назад планировалось строительство нефтеперерабатывающего завода с ежегодной мощностью 600 тысяч тонн. Напомню, проект этого завода был включен в Федеральную целевую программу развития республики до 2020 года, а его стоимость оценивалась ни много, ни мало в 6 миллиардов рублей. На эти деньги в Беломорске предполагалось построить не только нефтеперерабатывающий завод, но и нефтебазу с портовым хозяйством для того, чтобы отправлять карельские нефтепродукты по всему миру. Как и многие другие проекты ФЦП, переработка нефти в Карелии так и осталась на бумаге, а в Беломорске сегодня нет даже действующего причала для отправки туристических судов на Соловки.

На что еще не получит деньги Карелия и почему, читайте здесь.

фото: МВД Карелии

Молодой житель Петрозаводска подозревается в кражах за городом – его объявили в розыск

Полиция объявила в розыск 23-летнего петрозаводчанина, которого подозревают в кражах в Пряже, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками полиции Пряжинского района разыскивают 23-летнего Руслана П., жителя Петрозаводска, который подозревается в серии краж на территории поселка Пряжа. Может передвигаться на автомобилях "Nissan Almera", г/н М988СЕ10 или "Chevrolet Lanos", г/н М807КВ10.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать значимые сведения по номерам телефонов: +7(814 56) 3-29-60, 3-29-68, +7-906-207-75-88.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: Администрация Петрозаводска

"Бог северного ветра" устроит фотосессию на фестивале "Гиперборея-2021" в Петрозаводске

Жителей и гостей карельской столицы приглашают в "Резиденцию Борея", сообщили в администрации Петрозаводска.

Увидеть трон главного героя зимнего праздника, поучаствовать в фотосессии, мастер-классах и других интересных мероприятиях может каждый желающий.

Сегодня, 6 февраля, в Петрозаводске проходит финальный день "Гипербореи-2021". В рамках фестиваля для жителей карельской столицы и туристов продолжает работать "Резиденция Борея".

Бог северного ветра принимает гостей в красиво оформленной зоне отеля "Cosmos Petrozavodsk" по адресу: улица Куйбышева, 26.

Здесь посетители могут сфотографироваться на волшебном троне, получить в подарок оригинальные сувениры с символикой фестиваля, отправить авторскую открытку в любую точку мира, погадать на древних рунах, принять участие в мастер-классе по изготовлению карельского оберега.

6 и 7 февраля с 17.00 до 18.00 в фотосессии примет участие главный герой праздника - Борей.

Посещение резиденции бесплатное. Мастер-класс проводится каждый час.

Резиденция сказочного героя открыта с 12.00 до 20.00 и ждет гостей до 14 февраля.

Посетителям напоминают о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других противоэпидемиологических требований.

фото: паблик пожарных-спасателей Костомукши

Спасатели в Карелии вернули к жизни собаку, пострадавшую на пожаре (ФОТО)

В Костомукше из горящей квартиры вынесли собаку, спасатели реанимировали четверолапого друга и отдали хозяевам.

В паблике пожарных-спасателей костомукши сообщается, что в минувшую пятницу, 5 февраля, в 12.45 произошел пожар в квартире жилого дома на улице Дружбы.

Во время тушения пожара в горящем помещении, пожарные обнаружили тело животного. Спасатели вынесли собаку на свежий воздух, совместно с бригадой скорой помощи организовали принудительную вентиляцию лёгких, комплекс сердечно-лёгочной реанимации.

При появлении признаков жизни собака была передана хозяевам.

В результате пожара помещение получило повреждения.

фото: сайт ПетрГУ

В Петрозаводском госуниверситете начал работу пункт вакцинации от COVID-19

Пока вакцину делают не всем, сообщили в оперштабе Карелии.

В ПетрГУ начал работать пункт вакцинации от коронавируса. Пока иммунизацию вакциной "Спутник V" в нем проходят преподаватели и сотрудники вуза, а со следующей недели начнут прививать студентов.

Прививочный пункт расположен в главном корпусе ПетрГУ в помещениях Молодежного иннопарка.

На вакцинацию следует записаться заранее по телефонам: 76-83-34, +7-931-702-20-66, +7-953-538-63-55.

фото: Столица на Онего

Заседание рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Карелии прошло без лишних свидетелей

На первое заседание рабочей группы по внесению изменений в Основной закон республики не пригласили ни общественников, ни журналистов.

В начале февраля в Заксобрании Карелии состоялось первое очное заседание рабочей группы по внесению изменений в республиканскую Конституцию. Напомню, о создании такой группы минувшим летом объявил спикер карельского парламента Элиссан Шандалович, призвав своих коллег по депутатскому корпусу "услышать мнение жителей республики", чтобы обновленная Конституция стала – цитирую – "по-настоящему народным документом". Однако обсуждение поступивших за полгода предложений рабочая группа почему-то решила устроить в полузакрытом режиме, без приглашения общественников и журналистов, а само ее название трансформировалось в "рабочую группу по приведению Конституции Карелии в соответствие с Конституцией России". Примечательно и то, что заседание группы в республиканском парламенте вела руководитель губернаторской администрации Татьяна Игнатьева.

Что же происходило за закрытыми дверями, рассказали члены рабочей группы.

Подробности читайте здесь.

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

За день 22 ребенка в Карелии заразились коронавирусом

О ситуации с детской заболеваемостью коронавирусом рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 5 февраля по статистике в Карелии было 37290 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3501 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 6 февраля, – уже 37495 ковидных больных, из них 3523 – это дети, то есть за сутки в Карелии 22 ребенка заразились коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии скончались четверо больных коронавирусом и заразились COVID-19 205 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 37495 человек. Выздоровели – 32487. Умерли 248 пациентов.

фото: pixabay

В России за сутки число выздоровевших пациентов с коронавирусом превысило количество заболевших

О ситуации с заболеванием коронавирусом в России рассказали в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 16 627 случаев COVID-19 в 85 регионах. Всего на сегодняшний в РФ зарегистрировано 3 951 233 случая коронавирусной инфекции.

Всего выздоровело 3 436 326 больных коронавирусом, за сутки выписан по выздоровлению 22 831 пациент.

Летальных случаев за все время: 76 229, за последние сутки подтверждено 497 смертей больных с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 104 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 404 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 6 февраля остаются 626 795 человек.

фото: источник - Мама-дом/https://vk.com/mamadomfond

Учебная комната появилась в "Мама-доме" в Петрозаводске

Руководители социального центра "Мама-дом" благодарят всех, кто помог сделать мастерскую для обучения мам самозанятости.

В паблике "Мама-дом" сообщается, что у них в социальном центре появилась ещё одна красивая и очень нужная комната - мастерская для обучения мам самозанятости. "Благодарим всех, кто поддерживает работу социального центра", - написали руководители центра.

Напомним, что в социальном центре "Мама-дом" находят приют беременные женщины, матери с малолетними детьми, не имеющие жилья, без возможности работать в связи с кризисной ситуацией. Пострадавшие от насилия в семье, оставшиеся без поддержки близких.

Им помогают выйти из сложной ситуации юристы, соцработники и психологи, помогают оформить документы, найти работу, наладить отношения с родственниками, пережить кризис в домашней обстановке приюта временного прибывания.

Социальный центр "Мама-дом" состоит из консультационного центра и приюта. В консультационном центре женщины могут получить помощь юриста, психолога или соцработника. Гуманитарный склад работает ежедневно с 10 до 17 час. можно получить продуктовую помощь, детскую одежду, лекарства, коляски, детские кроватки, приданое для новорожденного малыша и другие необходимые вещи.

Для того чтобы обратиться за помощью в приют необходимо позвонить по тел: +79214602107.

Социальный центр "Мама-дом" - это единственный центр подобного формата в Карелии. Любая женщина из самого удаленного района, может получить помощь центра.

Если вы хотите помочь или сами нуждаетесь в поддержке, обращайтесь сюда.

фото: Столица на Онего

Еще 18 человек в Карелии госпитализировали с пневмонией

Летальных исходов за минувшие сутки в республике не зарегистрировано, сообщил в оперштабе Карелии.

За сутки 18 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4692 пациента, 113 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КАРЕЛИЯ В "ДЕСЯТКЕ" РЕГИОНОВ СО СЛОЖНОЙ СИТУАЦИЕЙ В ЭКОНОМИКЕ, ГИПЕРБОРЕЯ И ПЕТРОЗАВОДСК В СНЕГУ

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Скульпторы режут красоту изо льда и снега у мэрии Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

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"Квирин" принес в Карелию снегопады

В результате Петрозаводск полностью завалило снегом. Инспекторы выталкивали автомобили, застрявшие в сугробах.

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Прогноз погоды на субботу



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой снег, -15 …-14 4 м/с С 749 мм.рт.ст. 77% день Небольшой снег, -14 …-13 4 м/с С 750 мм.рт.ст. 78% вечер Небольшой снег, -13 3 м/с СЗ 749 мм.рт.ст. 83% ночь Небольшой снег, -12 …-10 4 м/с СЗ 748 мм.рт.ст. 85%

фото: pxhere.com

Суд в Карелии наказал директора управляющей компании после жалобы жильца одного из домов

В Суоярвском районе директор управляющей организации привлечен к административной ответственности, сообщили в прокуратуре Карелии.

Житель поселка Найстенъярви Суоярвского района пожаловался в прокуратуру, что управляющая организация – ООО "Суоярвские коммунальные системы", обслуживающая его дом, не разметила информацию о себе в интернете на сайте государственной информационной системе ЖКХ.

Прокуратура Суоярвского района по обращению гражданина провела проверку общества с ограниченной ответственностью "Суоярвские коммунальные системы" и установила, что в нарушении требований закона необходимая информация об управлении данным домом ООО "СКС" на сайте ГИС ЖКХ размещена не была.

По результатам проверки прокурор Суоярвского района в отношении директора ООО "СКС" вынес постановление о возбуждении производства об административном правонарушении.

Материалы дела об административном правонарушении были направлены для рассмотрения мировому судье судебного участка Суоярвского района. По итогам рассмотрения дела директор организации признан виновным в совершении указанного правонарушения и подвергнут административному наказанию в виде предупреждения.

Постановление мирового судьи не вступило в законную силу.

фото: администрация Петрозаводска

Мэрия Петрозаводска оштрафовала подрядчика за плохую уборку города на круглую сумму

Специалисты администрации ежедневно контролируют работы по содержанию пешеходной и транспортной инфраструктуры города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

За эту неделю подрядная организация оштрафована на 800 тысяч рублей за некачественную уборку улиц Петрозаводска.

В рамках муниципального контракта ООО "ТехРент" круглосуточно следит за чистотой и безопасностью улично-дорожной сети карельской столицы. Специалисты администрации регулярно контролируют уборку города. В случае, если предприятие не устраняет предъявленные претензии, его штрафуют.

Сейчас подрядчик продолжает работать в круглосуточном режиме.

Ежедневные проверки качества и оперативности мероприятий по поддержанию чистоты и безопасности петрозаводских улиц продолжатся. Рейды проходят во всех районах карельской столицы. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

В пятницу двое жителей Карелии взяли кредиты для мошенников

Сообщения о дистанционных хищениях зарегистрированы в Сортавальском районе и в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района поступило заявление криминального характера от 67-летней местной жительницы. Злоумышленники похитили у нее свыше 520 тысяч рублей.

Полицейским потерпевшая рассказала, что накануне получила звонок от "представителя службы безопасности банка" – он предупредил о подозрительной операции по счету пенсионерки на сумму 5 тысяч рублей. Не прекратив разговор, а напротив, вступив в диалог с мошенником, женщина попалась на уловку.

Ее убедили в необходимости обналичить личные сбережения и средства с кредитной карты и перевести деньги на различные номера телефонов. Все указания неизвестных людей женщина выполнила, в результате чего стала жертвой дистанционных мошенников.

Пострадал от аналогичных мошеннических действий и 41-летний житель Петрозаводска. Ему "сотрудник банка" сообщил, что на его имя неизвестные оформляют кредит. Помешать злоумышленникам может только оформление другого кредита с дальнейшим обналичиванием займа. В этом случае также было необходимо через банкомат перевести деньги на неизвестные счета. В результате потерпевший оформил на себя кредит на сумму 250 тысяч рублей, которые перечислил мошенникам.

По обоим фактам в настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Погнавшись за дешевизной, жительница Петрозаводска осталась ни с чем

Петрозаводчанка решила купить через интернет ноутбук по цене в несколько раз ниже рыночной, но попалась на удочку мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 37-летняя горожанка. Она сообщила, что неизвестные похитили у неё 14 320 рублей. Женщина пояснила, что на одном из веб-сайтов нашла рекламное объявление о продаже ноутбука. Предложение показалось ей заманчивым: дорогостоящая техника отдавалась по цене в несколько раз ниже рыночной.

Петрозаводчанка оставила онлайн-заявку. После чего по телефону с ней связался якобы менеджер. "Специалист" уведомил жительницу карельской столицы о том, что заказ оформлен.

Затем он попросил покупательницу оплатить товар по размещённым на интернет-ресурсе реквизитам. Она перевела деньги, но ноутбук так и не получила. Номер телефона, по которому она общалась с якобы специалистом по продажам, а также доступ к сайту, были заблокированы.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными при совершении покупок через интернет. Помните, что привлекательная цена, которая сильно отличается от рыночной стоимости товара, чаще всего оказывается уловкой мошенников.

фото: ГИБДД Карелии

Пьяного пенсионера в поселке Карелии достали из-за руля

В Олонецком районе пьяного 63-летнего мужчину отстранили от управления, сообщил в ГИБДД Карелии.

Сегодня утром, 6 февраля в 7.25, инспекторы ГИБДД в поселке Ильинский Олонецкого района отстранили от управления автомобилем "Chevrolet Niva" водителя - 63-летний мужчина был пьян.

Транспортное средство нарушителя задержано, а сам нарушитель ожидает решение суда. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.

фото: Илья Тимин

Морозно и ветрено будет 7 февраля в Карелии

О погоде на воскресенье рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 7 февраля будет облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, северный умеренный. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью -13, -15°С, днем -11, -13°С. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо расти.

В районах Карелии также будет облачно. В большинстве районов пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью -11, -16°С, местами до -23°С, днем -9, -14°С, местами до -19°С.

фото: администрация Петрозаводска

Мэрия продолжает публиковать отчеты по уборке Петрозаводска

Ночью подрядчик вывозил снег в Центре, на Древлянке и Кукковке, сообщили в администрации Петрозаводска.

Уборку и борьбу с наледью ведут в разных районах города круглосуточно.

В рамках муниципального контракта ООО "ТехРент" следит за чистотой и безопасностью пешеходной и транспортной инфраструктуры Петрозаводска. В период обильных снегопадов по поручению Администрации подрядчик работает в усиленном режиме. К уборке и распределению противогололёдных материалов привлечены мобильные бригады и специализированная техника.

По информации городского оперативного штаба, минувшей ночью подрядчик вывозил снег с Берёзовой аллеи, Лососинского шоссе (в районе улицы Попова), с Кукковского моста, улиц Германа Титова, Пушкинской, Куйбышева, Онежской набережной. Днём автогрейдер расчищает дороги в Первомайском районе.

За качеством и оперативностью мероприятий следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации. Рейды проходят ежедневно. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.