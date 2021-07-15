Что случилось в Петрозаводске и Карелии 15 июля

фото: © Оля Макаревич/паблик Вконтакте «Найстеньярви. Объявление, новости и прочее»

МЧС в Карелии эвакуировало 70 жителей поселка, к которому приближается страшный лесной пожар

В поселке Найстеньярви Суоярвского района, где введен режим ЧС, пожар может уничтожить 30 домов.

По сообщению МЧС Карелии, сегодня, 15 июля, в 02.00 от оперативного дежурного ЕДДС Суоярвского района поступила информация, что в результате действующего лесного пожара площадью 30 га возникла угроза южной части населенного пункта Найстеньярви. Пострадать пожара могут две улицы: сплав-участок, станция, 30 домов, где проживают 70 человек, включая 15 детей.





Все 70 жителей поселка были эвакуированы. В пункты временного размещения попали 9 человек, в том числе 6 детей. Остальные размещены по родственникам.

С 2:20 аэромобильная группировка была приведена в режим повышенной готовности, а в 3:00 начал работу межведомственный оперштаб.

В пунктах временного размещения в Найстеньярви организована работа оперативной группы местного пожарно-спасательного гарнизона.

В 5.15 к месту пожара была направлена опергруппа Главного управления МЧС России по Карелии в составе 6 человек, 1 единица техники. Всего на данный момент в Найстеньярви привлечено 75 человек и 17 единиц техники. Специалисты планируют провести отжиг и создать минерализованные полосы.

Кроме того, для тушения лесного пожара в полосе отвода привлечен пожарный поезд со станции Суоярви.

Напомним, в связи с угрозой перехода лесного пожара на поселок в Суоярвском районе введен режим ЧС.

фото: © кадр из видео

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в центре Петрозаводска

Юному стрелку грозит до 7 лет лишения свободы, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские Петрозаводска выявили и задержали подозреваемого в стрельбе на проспекте Ленина. Им оказался 18-летний молодой человек.

Юному стрелку грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

Напомним, утром 14 июля в центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу — пострадали два человека, 33-летняя женщина с травмами обратилась за медицинской помощью.

Впоследствии полицейские установили квартиру, из которой стреляли по прохожим. В ней находилась группа молодых людей. Было определено, что стреляли из пневматического оружия.

фото: паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Стихия накрыла Петрозаводск и уронила сосну (ФОТО и ВИДЕО)

В Песках на дорогу упало дерево.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» сообщается, что в микрорайоне Пески прошла гроза.

«В Песках после сильнейшего дождя с градом упало дерево, — сообщается в паблике. — в районе кафе „Солоха“ сосна упала на дорогу, в итоге образовалась пробка».

Видео ЧП сняли сотрудники скорой помощи.

фото: © shutterstock.com

В Карелии женщина спасла утонувшего человека

Свидетели вытащили из воды, а жительница Надвоиц откачала утонувшего молодого человека.

Руководитель сегежского подразделения комплексного центра социального обслуживания населения рассказала о том, как соцработник из поселка Надвоицы Алевтина Судакова спасла человека. Новость появилась в паблике подразделения.

Молодая женщина живет и работает в Надвоицах, на тот момент она находилась в отпуске. С 18-летним сыном Олегом и невесткой Аленой она поехала за морошкой.

Заглянув на обратном пути к водоему, заметила в отдалении барахтающуюся в воде фигуру и слабые крики — человек захлебывался, махал руками и звал на помощь. Женщина закричала: «Человек тонет!», но малочисленные люди на берегу не реагировали на крики. Вдруг из-за грузовой машины вышел молодой человек — как потом выяснилось, друг тонущего парня. Он бросился в воду, доплыл до него и потянул к берегу.

Местные здесь не купаются — знают, какое в этом месте страшное илистое дно. Купаться нельзя — затягивает. А командировочные молодые ребята, приехавшие на работу на местное предприятие, видимо, не знали особенностей водоема.

Быстро стало понятно, что парням не выбраться — затягивает обоих. Тогда на помощь к ребятам поплыл сын Алевтины Олег. Уже вдвоем они пытались спасти тонущего. Женщина видела, как выбиваются из сил ее сын и второй парень.

«Любая мать бросится на помощь своему ребенку, вот и я поплыла к ним, — рассказывает Алевтина — я очень быстро почувствовала, как меня засасывает тина. Сын, увидев мои намерения, закричал, захлебываясь водой, чтобы я не смела плыть к ним».

Женщина снова стала кричать и звать на помощь, срывая голос. К воде побежал мужчина, мывший автомобиль, и уже втроем они вытащили тонувшего.

Парень уже не дышал, и тогда Алевтина Олеговна стала делать ему массаж сердца.

«Конечно, со стороны я видела, как это делают другие, но сама не делала никогда», — вспоминает она.

Когда у Алевтины уже не было сил, на помощь пришла Алена. Так вдвоем, сменяя друг друга, они спасали молодого человека. Через какое время он закашлял и стал дышать.

В тот же вечер молодой человек нашел всех, кто ему подарил второе рождение, — Алевтину, её сына, невестку и того третьего мужчину, который помогал выбраться из воды, чтобы поблагодарить. Сейчас все, к счастью, чувствуют себя хорошо.

Напомним, ранее в Кеми местная жительница вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку.

фото: © Столица на Онего

«Придется потерпеть»: Стало известно, почему разворотили дорогу на самом популярном дачном направлении в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

Представитель Управления капстроительства ответил на вопрос, почему разворотили всю дорогу на Лососинное.

Глава Карелии Артур Парфенчиков провел совещание, где обсудили вопросы ремонта дорог в республике.



В ходе беседы Парфенчиков сообщил о жалобах дачников, которые испытывают неудобства из-за развороченной во время ремонта дороги на Лососинное.

Глава республики адресовал вопрос о состоянии дороги на самом популярном дачном направлении и. о. министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Дмитрию Кондрашину, который, в свою очередь, передал слово представителю Управления капстроительства (УКС).

«С точки зрения технологии ремонта, все сделано в соответствии с проектом на строительство. Придется потерпеть потребителям, потому что по-другому дороги в принципе не ремонтируются», — ответил представитель УКС.





Отметим, что дорога на Лососинное является едва ли не самым популярным дачным направлением, а в связи с установившейся жаркой погодой в Карелии это еще и путь к месту купания.





Доехать до озера при нынешних условиях, созданных дорожниками, представляется если не опасным, то проблемным. Водитель должен быть готов, что автомобиль может попасть в яму или подскочить на ухабе, может встать в пробке или оказаться между насыпью щебня и кюветом… И путь от города до озера Лососинное в 20 км может занять час и более езды.





Ранее сообщалось, что активно ведется и ремонт популярной трассы Петрозаводск — Лососинное. В настоящее время рабочие делают щебеночное основание, нижний слой покрытия выполнен уже практически на половине участка — порядка 5,5 км. На «дачных» дорогах Машезеро — Шапшезеро и Лососинное — Машезеро вырублены деревья и кустарники, меняются водопропускные трубы. По контракту эти три трассы, на которые направлено 749 млн рублей, «Технострой» должен сдать к августу следующего года. Однако компания намерена завершить работы с опережением графика — в текущем году.



фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Гостиницы в Карелии каждую неделю дорожают на фоне снижения цен на путевки в Турцию

Отели, турбазы и другие места коллективного размещения туристов в Карелии в середине июля в очередной раз подняли цены — с мая они растут каждую неделю.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период 6 по 12 июля.

В отелях 4*-5* цены за неделю увеличились с 2911 до 2974 рублей в сутки на человека. Средняя стоимость проживания в гостиницах 3* выросла до 1807 рубля. Неделю назад эта сумма составляла 1791 рубль. В двухзвездочных отелях цены выросли с 1392 рублей до 1485 рублей. Рост цен на размещение стоимости туристов в Карелии происходит на фоне снижения стоимости путевок в Турцию для жителей республики. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © паблик Вконтакте «Сегежа online...»

Девочка в Карелии умоляет спасти ее собаку

Собаку в Карелии сбил автомобиль — денег на лечение не хватает, 16-летняя хозяйка просит помощи у неравнодушных людей.

Юная жительница Карелии просит помощи — необходимы деньги для лечения ее собаки, сбитой накануне.

«Уважаемые горожане, очень прошу вашей материальной помощи для срочного необходимого лечения моего пострадавшего пса — его сбила машина: перелом верхней челюсти + сотрясение мозга. Своих денег не хватает, поэтому обращаюсь к людям. Сейчас есть только 4 тысячи, а собрать надо ещё примерно 15 тысяч. В нашем городе необходимую сумму в такой короткий срок не набрать. Пожалуйста, кто сколько сможет — все отчеты по платежам обязуюсь выкладывать своевременно в комментарии к этой записи», — пишет хозяйка пострадавшей собаки.

Информация была опубликована в пабликах «Подслушано в Сегеже» и «Сегежа. Надвоицы. Организация защиты животных ЛАДА». Там указали, что юная хозяйка обратилась к ним еще 12 июля. Собаку лечат в круглосуточной ветеринарной клинике.

Реквизиты для желающих помочь размещены на странице паблика.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Суд закрыл опасный детский лагерь в Карелии

По запросу прокурора суд закрыл опасный детский лагерь в Олонецком районе Карелии, сообщили на сайте ведомства.

Суд закрыл лагерь «Malina Camp» в районе деревни Вагвозеро Олонецкого района Карелии, где находились 39 детей, приехавших из-за пределов республики.

Ранее стало известно, что прокуратура заявила ходатайство о прекращении деятельности лагеря. В результате проверки в «Malina Camp» были выявлены многочисленные нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и противопожарного законодательства, связанные отсутствием необходимых документов, необорудованной территорией, неприспособленной для проживания детей.

В настоящее время деятельность лагеря прекращена, дети отправлены домой и переданы законным представителям.

фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Число смертей от коронавируса в Карелии увеличилось до 674

За минувшие сутки зарегистрировано еще четыре смерти от коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на 15 июля, четыре человека в Карелии скончались от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 674 человек.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 187 жителей республики, из них 187 непривитых. Заболели 186 человек, средней тяжести — 53 и 5 тяжелых пациентов.

В ковид-центрах находятся 731 больной коронавирусом, из них 8 крайне тяжелых, три пациента подключены к инвазивной ИВЛ, они не могут самостоятельно дышать.

Общее число инфицированных составляет 53136 человек.

За сутки выздоровел еще 178 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 49554 человека.

Сутками ранее в Карелии трое ковидных больных умерли, 191 человек заразился опасным вирусом.

фото: Столица на Онего

Во время грозы в Петрозаводске дерево упало на машину (ФОТО)

В Петрозаводске на улице Калинина от сильного порыва ветра дерево сломалось и упало на автомобиль.

Сегодня вечером, 15 июля в 17.00, на улице Калинина в Петрозаводске, у дома №26 во время стихии от сильного порыва ветра сломалось большое дерево и упало на автомобиль Daewoo Matiz.

Автомобиль получил механические повреждения, водителя на момент ЧП в машине не было.

При падении дерво оборвало электропровода, которые также лежат на машине.

Хозяйка автомобиля опасается воспламенения.

фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

Коронавирус выявлен у 41 ребенка в Карелии за сутки

Число детей, заразившихся коронавирусой инфекцией, продолжает стремительно расти.

По данным на 15 июля, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5092. За сутки выявлен 41 новый случай COVID-19 у детей. Сутками ранее этот показатель был 33. Об этом сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 17 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4632.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 187 жителей республики, зарегистрировано 4 смерти. Всего с начала пандемии заразились COVID-19 53136 человек, умерли 674 пациентов.

фото: © Оля Макаревич/паблик Вконтакте «Найстеньярви. Объявление, новости и прочее»

Спасатели локализовали лесной пожар, угрожавший поселку в Карелии

Страшный лесной пожар, угрожавший поселку Найстенъярви, в настоящий момент локализован, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура республики взяла под свой контроль ход проверки МЧС Карелии по факту пожара в районе поселка Найстенъярви, а также действия уполномоченных органов по предотвращению угрозы населению поселка.

Ранее появилась информация о страшном пожаре в Суоярвском районе, угрожающему поселку Найстенъярви. Очаг возгорания находился в 1,5 — 2 км от южной части населенного пункта. Из-за угрозы перехода лесного пожара на жилые дома спасатели оповестили все население поселка.

Были эвакуированы 70 жителей Найстенъярви, 9 из них, включая 6 детей, размещены в пункте временного размещения — здании местной школы.

Всего для тушения пожара было привлечено 88 человек и 19 единиц техники, включая пожарный поезд.

В настоящее время пожар локализован, идет создание дополнительных минерализованных полос вокруг населенного пункта.

фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Умер актер Петр Мамонов - звезда фильма «Остров», снимавшегося в Карелии

Петр Мамонов ушел из жизни в возрасте 70 лет.

В Москве 15 июля скончался известный актер, лауреат кинопремии «Ника» за лучшую мужскую роль в фильме «Остров» — Петр Мамонов. Об этом сообщила супруга артиста. Кинозвезде было 70 лет, рассказывает Пятый канал.

Петр Мамонов начал творческий путь в качестве музыканта в группе «Звуки Му». Тексты для песен сочинял сам артист. Уже в начале 1989 года коллектив гастролировал по зарубежным странам: Франции, Германии, Великобритании и США. Однако после возвращения из большого тура знаменитость заявил о расформировании группы. В итоге появился новый бойсбенд: «Мамонов и Алексей».

В 1992 году Петр Мамонов дебютировал в качестве актера на сцене Московского драматического театра им. К. С. Станиславского. В середине 90-х Петр Мамонов сыграл роль саксофониста-алкоголика в кинокартине «Такси-блюз» Павла Лунгина.

Множество наград и всеобщее признание Петр Мамонов приобрел после съемок в 2006 году в фильме «Остров» известного уже ему режиссера Павла Лунгина. В кинокартине артист сыграл роль монаха-целителя, пытавшегося множество лет замолить свои грехи — во время войны мужчина убил друга.

За лучшую мужскую роль в фильме «Остров» Петр Мамонов был удостоен наград кинофестивалей и премий: «Ника», «Московская премьера», «Золотой орел», XIV Фестиваль российского кино в городе Онфлер и «Жорж».

За свою долгую и насыщенную жизнь Петр Мамонов написал и издал шесть книг.

Напомним, в июне в Кемском районе пожар полностью уничтожил церковь-декорацию, построенную для съемок фильма Павла Лунгина «Остров». Главную роль, инока при монастыре, в знаменитой картине сыграл Петр Мамонов.

фото: © Столица на Онего

Компания на моторной лодке налетела на камни на озере в Карелии

Поврежденную лодку с тремя пассажирами спасатели транспортировали на берег после происшествия в Онежском озере.

По сообщению Госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, на прошлой неделе, 9 июля в 18.00 в акватории Онежского озера в районе Ивановских островов моторная лодка с тремя пассажирами налетела на камни. В результате был поврежден мотор.

«Компания была обнаружена и доставлена на берег, лодку также отбуксировали к берегу», — рассказали в Госкомитете.

Ранее сообщалось, пустую лодку прибило к одному из островов Онежского озера, рыбак из Санкт-Петербурга не найден.

фото: fotobus.ru

Депутат Заксобрания Евгений Ульянов потребовал от властей Карелии разобраться со срывом автобусных рейсов на дачи

Депутат Заксобрания от КПРФ Евгений Ульянов потребовал от властей Карелии разобраться с неудовлетворительной организацией пассажирских перевозок – жители Петрозаводска не могут доехать до своих дач и вернуться обратно.

Депутат Заксобрания от КПРФ Евгений Ульянов обратился к министру по дорожному хозяйству и транспорту Карелии Сергею Щебекину в связи с многочисленными жалобами дачников о неудовлетворительной организации пассажирских перевозок, осуществляемых ГУП «Карелавтотранс».

«Люди зачастую не могут доехать до своих дач и вернуться обратно, так как автобусы ходят нерегулярно, графики рейсов не соблюдаются, бывали случаи, когда автобус просто не приезжал, при этом не было должным образом организовано информирование пассажиров, - написал Евгений Ульянов. - Так, судя, по публикациям в СМИ, 10.07.2021 года дачники в поселке Порожки ждали автобуса на остановке, чтобы доехать до Петрозаводска, более часа. Люди, среди которых основная масса – пенсионеры, вынуждены были стоять на 30-градусной жаре, но автобус так и не приехал. Им предложили самостоятельно добираться до Чалны (9 км), чтобы оттуда доехать до города».

По словам депутата, пассажиры жалуются, что в автобусах душно, большинство транспортных средств не оборудованы кондиционерами, или они не работают. Из-за того, что автобусы ходят нерегулярно и редко, в них набивается много народу, социальная дистанция не соблюдается, что очень опасно в условиях новой волны коронавируса.

«Считаю сложившуюся ситуацию недопустимой. Прошу взять под личный контроль и разобраться с организацией пассажирских перевозок. Необходимо увеличить количество автобусов на пригородных маршрутах, обеспечить строгое соблюдение графика их выхода в рейсы.

Как получилось, что к началу дачного сезона власти не смогли отрегулировать работу государственного предприятия? Почему в условиях новой волны коронавируса не соблюдаются санитарные нормы, что ставит под угрозу жизнь и здоровье наших граждан?», - говорится в обращении.

фото: © Виктор Борисов/ИТАР-ТАСС

Путевки в Турцию для жителей Карелии дважды подешевели в июле

Стоимость путевок в Турцию для жителей Карелии снова снизилась в середине июля - это произошло второй раз за месяц.

Такой вывод следует из результатов проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 6 по 12 июля.

Средняя стоимость путевки в Турцию составляет 30,9 тыс. рублей на человека. В начале июля эта сумма была выше — 33,6 тыс., в конце июня — 36,6 тыс. рублей. В данных мониторинга не указана продолжительность тура. Какие требования предъявляются к российским туристам в Турции, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Столица на Онего

Пьяный мужчина застрял на острове в Карелии

Помочь спасателей понадобилась мужчине, решившему добраться до острова в Онежском озере вплавь.

По данным Госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, инцидент произошел в акватории Онежского озера в Кондопожском районе. В одном из дачных кооперативов нетрезвый мужчина решил добраться до острова вплавь. Расстояние до другого берега составляло более 1 км. Компания, в которой он отдыхал, потеряла его из виду и позвонила «112».

В результате спасатели обнаружили мужчину на одном из островов. Нетрезвого пловца доставили на берег.

Ранее сообщалось, спасатели Карелии достали из озера пьяного мужчину, специально заплывшего далеко от берега.

фото: © Минприроды Карелии

Режим ЧС вновь введен в Суоярвском районе Карелии

Лесные пожары стали угрозой для поселка Найстеньярви в Суоярвском районе.

По сообщению МЧС Карелии, 15 июля в Суоярвском районе вновь введен режим чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами.

«В результате действующего природного пожара возникла угроза южной части населенного пункта Найстеньярви», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 12 июля, в Суоярвском районе был снят режим функционирования чрезвычайной ситуации, так как в связи с выпавшими дождями, показатель пожарной опасности снизился до 2 класса. С 1 июля в лесах района действовала чрезвычайная пожарная опасность 5 класса, а с 7 июля здесь ввели режим ЧС. Пожары охватили более 150 га леса.

фото: © читатель «Столицы на Онего»

Уродливый забор в центре Петрозаводска вызывает вопросы у горожан

Жители столицы Карелии не понимают, зачем нужно было огораживать весной участок в центре города, где обещанное строительство памятника не ведется.

Вопросы у петрозаводчан вызывает забор, никак не украшающий территорию на пересечении улицы Дзержинского и проспекта Карла Маркса.

«Зачем нужно было ставить уродливое ограждение, если за ним ничего не происходит. Работы по установке памятника Чарльзу Гаскойну там не ведут. Забор портит вид центра города», — возмущаются читатели «Столицы на Онего», приславшие в редакцию фото забора.





Ранее в администрации столицы Карелии сообщали, что монумент великому металлургу Чарльзу Гаскойну появится уже этим летом. Инициатором и инвестором установки монумента выступил литейный завод «Петрозаводскмаш», где отливают памятник. Территорию под памятник Чарльзу Гаскойну планировали благоустроить за 16,5 млн рублей.

Чарльз Гаскойн — металлург, который 20 лет руководил Александровским заводом и вывел производство пушек на мировой уровень.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Парламент Карелии поддержал предложение главы республики о введении в регионе курортного сбора

Инициативу республиканских властей теперь рассмотрит Государственная Дума РФ.

Перед уходом на летние каникулы Законодательное собрание Карелии большинством голосов поддержало губернаторскую инициативу о включении республики в число российских регионов, где проводится эксперимент по введению курортного сбора. Напомним, речь идет о дополнительной плате (не более ста рублей в сутки), которая взымается с туристов, проживающих на российских курортах, и идет на их сохранение и развитие. Сейчас в этом эксперименте участвуют Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края и Республика Крым, правда, в Крыму курортный сбор пока не введен.

Как и полгода назад, когда депутаты впервые обсуждали предложение главы республики Артура Парфенчикова, оно вызвало немало вопросов, на которые карельские чиновники так и не смогли дать ответов – прежде всего, о тех доходах, которые получит отнюдь не курортный регион от дополнительных сборов с туристов, и об администрировании этих платежей. Однако отсутствие таких ответов никак не повлияло на итоги депутатского голосования – против губернаторской инициативы высказались только двое парламентариев.

Читайте подробнее в статье «Как содрать, а не заработать»

фото: «Лахденпохья-Навсегда!» / ВК

Два автомобиля столкнулись на трассе в Карелии (ФОТО)

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Лахденпохском районе.

На 227 километре трассы «Сортавала» в Лахденпохском районе столкнулись два автомобиля. Об этом «Столице на Онего» сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Авария произошла в 13-35. По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет. На место выезжали сотрудники ГИБДД.

В паблике «Лахденпохья-Навсегда!» размещены фото с места дорожного происшествия.

Инспекторы просят водителей не забывать об отдыхе и не управлять автомобилем в утомленном состоянии. В период жаркой погоды утомленный водитель имеет значительные шансы попасть в аварию.

Ранее сообщалось, что водители микрорайона в Петрозаводске ежедневно рискуют попасть в ДТП из-за нескошенной травы.

фото: «Республика» / Сергей Юдин

Парфенчиков рассказал о 400 новых вакансиях для жителей Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что в Карелии есть несколько сотен вакансий в областях общественного питания и производства пищевой продукции.

Артур Парфенчиков рассказал в соцсети, что в республике в сфере общественного питания и производства пищевой продукции есть 400 вакансий.

АО «Славмо» приглашает на работу технологов пищевого производства, маслоделов, операторов линии розлива молока и молочной продукции, грузчиков, водителей. Всего требуется 40 работников.

Петрозаводскому хлебозаводу «Сампо» нужны пекари, укладчики хлебобулочных изделий, слесарь-ремонтник и слесарь-сантехник.

На ООО «АлкоВорлд» заявлены 18 вакансий, в том числе технологи, купажисты, слесари, электрики, грузчики.

Всего работодателям требуются более 160 поваров, 40 кондитеров, 19 пекарей. Свободные вакансии есть в санатории «Марциальные воды», ресторане «Северный», «Ленобщепите», Торговом Доме Ярмарка, торговом холдинге «Лотос», дошкольных учреждениях. Средняя заработная плата в сфере производства пищевых продуктов — более 30 тыс. рублей, сообщил глава республики.

Ранее глава Карелии рассказал о внедрении системы кураторства в техникумах и колледжах

фото: © Столица на Онего

Спасатели Карелии достали из озера пьяного мужчину, специально заплывшего далеко от берега

Молодой человек сознательно рисковал жизнью, устроив ночной заплыв в озере Логмозеро Прионежского района.

Спасатели предотвратили трагедию на озере Логмозеро, которая могла произойти в конце июня. По сообщению Госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, 26 июня около 3 ночи в акватории озера в селе Заозерье Прионежского района нетрезвый молодой человек, сознательно рискую жизнью, уплыл далеко от берега.

«Мужчина был обнаружен, вытащен из воды в катер спасателей, транспортирован на берег, где его передали сотрудникам полиции», — говорится в сообщении Госкомитета.

Ранее сообщалось, соцработник спасла тонувшего молодого человека.

фото: © Леонид Попов

Шабанов опроверг предположение, что реновация приведет к изъятию собственности жителей Карелии

Комплексное развитие территорий, в ходе которого будут целыми кварталами расселяться старые жилые дома, а на их месте строиться новые районы, не предусматривает принудительного изъятия собственности граждан и бизнеса.

Об этом заявил сегодня на заседании парламента представитель главы Карелии в Законодательном собрании Юрий Шабанов.

По его словам, порядок освоения комплексных территорий будет определен после принятия закона. Этот порядок будет учитывать интересы граждан и бизнеса, заверил представитель главы республики.

«Пугать, что кто-то будет что-то отнимать не солидно… Правительство работает, чтобы увеличить бюджет Республики Карелия, все подразделения выполняют свои функции. Поэтому делать из правительства республики команду, которая будет что-то отбирать по меньшей мере не солидно», — ответил Шабанов. Что вызвало такую реакцию представителя главы республики, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: «Kurkicrew» в ВК

Управтодор объяснил, с чем связано появление двухметровой трещины на дороге к поселку Карелии

Специалисты Управтодор Карелии обследовали трещину, образовывавшуюся на ремонтируемой к поселку Куркиеки.

Напомним, дорога в поселок Куркиеки Лахденпохского района стала опасной для автомобилистов. В сети выложили фото трассы в Куркиеки, где сейчас идет ремонт. Образовавшаяся трещина на дороге пугает местных жителей. «Глубина трещины примерно 2 метра. Похоже, что асфальт увидим мы не скоро», — пишут в паблике.

В Управтодоре Карелии прокомментировали ситуацию. По данным управления, на автодороге «Куркиеки — Элисенваара» произошло локальное разрушение земляного полотна.

«Как только об этом стало известно, специалисты выехали на объект для дополнительного исследования геологических условий и выявления причин случившегося. Установлено, что дефекты образовались из-за недостаточной несущей способности грунтов в основании земляного полотна автодороги. Специалистами отобрали пробы и направили в лабораторию для определения физико-механических свойств грунта. После получения результатов будут внесены корректировки в проектные решения для завершения ремонтных работ», — сообщили в Управтодоре Карелии.

В управлении напомнили, что движение транспорта с марта 2021 года, когда начались ремонтные работы, организовано по объездному пути.

фото: © ИТАР-ТАСС/Юрий Белинский

В районе Карелии 2-летняя девочка выпала из окна

В Сортавале маленький ребенок госпитализирован после падения со второго этажа, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили в Следкоме Карелии.

По предварительным данным, 14 июля в Сортавале 2-летняя девочка, находясь в детской комнате квартиры, расположенной на втором этаже, забралась на подоконник и выпала из окна. Девочка с травмами госпитализирована.

По предварительной информации семья на учете в органах системы профилактики не состоит. В настоящее время следователями проводятся проверку, направленную на установление обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Вместе с этим, следственное управление обращает внимание родителей на то, что падение из окна является одной из основных причин детского травматизма и смертности.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Санаторий «Белые ключи» в Петрозаводске модернизировали на 47 млн рублей

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал об изменениях в санатории «Белые ключи», получившем из республиканского бюджета многомиллионную субсидию.

Руководитель региона побывал в учреждении, где благодаря субсидии в 47 млн рублей выполнен большой объем ремонтных работ.

По словам Артура Парфенчикова, самое главное, что в санатории капитально отремонтирована кровля на обоих корпусах и в переходе между ними, чего не было ни разу с момента строительства здания. Старое покрытие снимали вплоть до бетонных перекрытий — рабочие насчитали 12 слоев рубероида, уточнил глава республики.

«По программе энергосбережения на всех окнах установлены новые стеклопакеты, заменен теплосчетчик, модернизирован теплоузел. Для любого здания это основные виды работ (вместе с ремонтом кровли), выполнение которых должно предшествовать любой косметике. Вместе с подготовкой учреждения к работе в осенне-зимний период — промывкой и опрессовкой системы теплоснабжения, продолжается ремонт номерного фонда, зала отдыха с библиотекой», — пишет руководитель республики на своей странице в соцсети.

Помимо ремонтных работ в санатории обновляется медицинское оборудование. Так, на средства субсидии учреждение приобрело аппаратуру для физиопроцедур, кушетку для бесконтактного массажа «Акваспа», а также магнитотурботрон стоимостью более 1 млн рублей.

«Эта установка, кстати, единственная в городе, помогает в лечении и профилактике многих заболеваний, а также используется для постковидной реабилитации», — отметил Артур Парфенчиков.

Сейчас руководство санатория разрабатывает дорожную карту по дальнейшим ремонтным работам и оснащению медтехникой на оставшиеся средства субсидии, а также готовит заявку на финансовую помощь в 2022 году.

Глава Карели надеется, что после модернизации санаторий выйдет на самоокупаемость.

Ранее сообщалось, что Минздрав Карелии планирует организовать санаторно-курортное лечение для детей в «Марциальных водах» и «Белых ключах».

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Путешественники на яхте «Мария» прибудут в Петрозаводск

Участники экспедиции «Большая Арктическая Регата – 2021» посетят карельскую столицу.

В Петрозаводск прибудет экспедиция «Большой Арктической Регаты — 2021». Об этом сообщает пресс-центр карельской столицы.

Яхта «Мария», на которой экипаж экспедиции бороздит водные просторы северных территорий, прибудет в Петрозаводск в ночь с 16 на 17 июля и пришвартуется к Александровской пристани (ООО «Петрозаводская судоходная компания»).

17 июля с 9.00 до 18.00 желающие получат возможность посетить судно, узнать о тонкостях морского дела и кораблестроения, побеседовать с путешественниками. Экскурсию по яхте проведет ее капитан Константин Пашинский, в прошлом командир стратегического подводного крейсера и глава ГИМС Санкт-Петербурга.

Сообщается, что в июне экипаж яхты «Мария» уже знакомился с карельской столицей и ее акваторией. Менее чем за месяц команда энтузиастов прошла более полутора тысяч километров по открытым водоемам нескольких регионов.

фото: © паблик Вконтакте «Подслушано в Петрозаводске»

Глава Петрозаводска призвал горожан не ходить в лес и не жечь костры

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что из-за жаркой погоды в регионе сохраняется опасность возникновения лесных пожаров.

Об этом Владимир Любарский сообщил в соцсети.

«В Петрозаводске продолжает действовать особый противопожарный режим: запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, использовать открытый огонь для приготовления пищи, складировать горючие материалы, нарушать другие правила пожарной безопасности», — сообщил он.

Любарский пояснил, что жаркая погода стала причиной лесных пожаров на территории Карелии, во всех районах введен режим повышенной готовности.

«Убедительно прошу, по возможности, воздержаться от выездов в лес. Если же отложить отдых на природе не получается, однозначно следует отказаться от разведения открытого огня. Сам я в походах уже давно пользуюсь газовой горелкой — это экономично, безопасно и экологично. Специалисты призывают также не курить, не бросать горящие спички, окурки, не стрелять из оружия, не использовать пиротехнику, не оставлять в лесу пропитанные горючими веществами тряпки, не оставлять бутылки, осколки стекла или другой мусор. Давайте вместе беречь природу!», — резюмировал мэр Петрозаводска.

Ранее сообщалось, как огромный лесной пожар в Карелии сняли на видео с борта самолета.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска/ ВК

В Петрозаводске мотоциклист и его пассажир оказались в больнице после ДТП

За минувшие сутки в Петрозаводске зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов.

Аварии, в которых пострадали мотоциклисты, произошли 14 июля, в среду, в Петрозаводске. Об этом информирует Госавтоинспекция карельской столицы.

В 13.00 в районе д. 85 по ул. Сулажгорской водитель машины «Ford Focus», выполняя разворот от правого края проезжей части, не уступил дорогу мотоциклу «Honda» под управлением 33-летнего водителя, двигавшегося в попутном направлении. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Мотоциклисту назначено амбулаторное лечение.

В 18.47 на кольцевом пересечении Пряжинского шоссе и Суоярвского шоссе произошло столкновение мотоцикла «Honda» и автомашины «Opel Corsa». Обстоятельства ДТП выясняются. В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения. Травмированы 46-летний мотоциклист и его 45-летний пассажир, они госпитализированы в БСМП.

Ранее сообщалось, что более тридцати человек погибли на дорогах Карелии за полгода.