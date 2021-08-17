Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © Госавтоинспекция Карелии

Семья с двумя детьми из Мурманской области погибла на трассе в Карелии

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности смертельного ДТП на трассе в Кемском районе.

Напомним, в минувший вторник, 17 августа, в 23:14 на 917 км федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» столкнулись Chevrolet Viva и ГАЗон Next. Авария унесла жизни троих человек.

По информации Госавтоинспекции Карелии, водитель автомобиля Chevrolet Viva при совершении обгона с выездом на полосу встречного движения не убедился в безопасности и совершил столкновение с встречным ГАЗон 3010GD. За рулем бортового грузовика находился 42-летний житель Тверской области.

В результате ДТП погиб 39-летний водитель Chevrolet и его пассажиры — 17-летний юноша и 5-летняя девочка. Все они жители Мурманской области. Пассажирка грузовика, 43-летняя жительница Тверской области, с полученными травмами госпитализирована.

фото: © ГКУ РК «ОПС по Кемскому району»

Три человека погибли в страшном ДТП на трассе в Карелии (ФОТО)

Смертельная авария произошла ночью в Кемском районе.

По сообщению МЧС Карелии, в минувший вторник, 17 августа, в 23:14 пожарно-спасательные подразделения Кемского района (5 чел., 2 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге. На 917 км федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» столкнулись два автомобиля.

Как пишут в паблике кемского отряда, на трассе произошло лобовое столкновение автомобилей Chevrolet Viva и ГАЗон Next. Авария унесла жизни троих человек (1981 г.р., 2003 г.р., 2016 г.р.), двое травмировано.

фото: © Римма Ермоленко / ВК

Бывшая замглавы мэра Петрозаводска Римма Ермоленко может стать директором новой школы на Древлянке

Известный педагог, экс-замглавы столицы Карелии Римма Ермоленко набрала максимальное количество баллов в конкурсном состязании на должность руководителя школы №55.

Как стало известно «Столице на Онего», сегодня, 18 августа, состоялось заседание конкурсной комиссии по выбору кандидата на пост директора школы № 55 на Древлянке. На должность претендовали четверо, включая педагогов из Перми и Сортавальского района. Максимальное количество баллов набрала Римма Ермоленко, которая в настоящее время является руководителем института педагогики и психологии ПетрГУ. Данную информацию нашему изданию подтвердили в мэрии.

«Окончательное решение по кандидатуре директора новой школы будет принято главой города», — прокомментировали «Столице на Онего» в администрации Петрозаводска.

Римма Ермоленко окончила Петрозаводский государственный университет, по специальности — учитель русского языка и литературы. В 2004 году защитила диссертацию, став кандидатом педагогических наук.

Преподавала русскую и зарубежную литературу в различных учебных заведениях, в свое время возглавляла кондопожский муниципальный лицей. Позже трудилась в качестве председателя комитета по образованию, директора Петрозаводского педагогического колледжа. Затем она работала ректором карельского Института повышения квалификации работников образования.

С осени 2013 года по 2018 годы была заместителем мэра Петрозаводска по социальным вопросам.

Напомним, на днях глава Карелии поставил задачу открыть новую школу на Древлянке в ноябре.

фото: Сергей Юдин/Столица на Онего

Глава Карелии разрешил школам проводить линейки 1 сентября

Руководитель республики Артур Парфенчиков снял ограничения для учреждений образования в проведении массовых мероприятий в День знаний.

«1 сентября школы республики могут провести торжественные линейки на улице с участием родителей. Использование масок и соблюдение социальной дистанции остаётся обязательным. Соответствующее распоряжение подписал сегодня», — пишет глава Карелии на своей старнице в соцсети.

По словам Парфенчикова, Минэк Карелии теперь еженедельно будет публиковать на своем сайте реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, которые получили паспорт коллективного иммунитета.

«Уже выдали 121 паспорт, еще 48 заявок сейчас находятся в работе», — отметил руководитель региона.

Ранее сообщалось, парад первоклассников в Петрозаводске вновь не состоится из-за коронавируса.

фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Управление МЧС по Карелии снова назначили нового начальника

Новый начальник Управления МЧС по Карелии 46-летний Владимир Бирючков приступил к работе, предыдущий руководитель Алексей Елисеев, обвиняемый в мошенничестве, остается под арестом.

Сегодня, 18 августа, новый начальник Главного управления МЧС по Карелии, генерал-майор внутренней службы Владимир Бирючков приступил к работе. Исполнявший до этого обязанности руководителя Управления Андрей Нюганен по-прежнему остается заместителем начальника. Это «Столице на Онего» подтвердили в МЧС республики.

Что касается предыдущего руководителя ведомства Алексея Елисеева, то на сегодняшний день он остается под арестом.

Ранее сообщалось, до назначения в Карелию Владимир Бирючков работал первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Родившийся 29 апреля 1975 года в городе Дрезден (ГДР), где служил его отец, Владимир Бирючков в 1996 году окончил Рязанское высшее военное командное училище связи, а спустя 7 лет - Военный институт связи.

Бирючков 16 лет служил в вооруженных силах РФ, а с сентября 2008 года и до настоящего времени работает в МЧС.

Он был первым замначальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, затем в аналогичной должности трудился в Северо-Западном региональном центре по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, которое в конце 2018 года было ликвидировано.

После этого Бирючкова назначили первым замначальника в ГУ МЧС по Нижегородской области. 17 июня 2020 года указом президента Владимира Путина ему было присвоено звание генерал-майора внутренней службы.

Напомним, предыдущий начальник МЧС Карелии, 43-летний полковник внутренней службы Алексей Елисеев, был освобожден от должности 12 апреля этого года указом Путина. 20 апреля сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали Елисеева по подозрению в мошенничестве. Задержанный вину не признал. Невский районный суд вынес решение заключить его под стражу до 19 июня. Позже арест продилили еще на 2 месяца. Адвокат просил для своего подзащитного домашний арест.

фото: © Людмила Корвякова

Построенный по федеральной программе технопарк в Карелии «закошмарили» проверками

Расходование денег федерального бюджета, выделенных на строительство технопарка по камнеобработке в Карелии, стало предметом судебных разбирательств.

Об этом сообщили участники встречи уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова с представителями бизнеса в Петрозаводске.

Исполнительный директор Ассоциации камнеобрабатывающих производственных организаций Карелии Анна Позднякова пожаловалась на многочисленные проверки, которые проводились в технопарке.

«Вместо того, чтобы начать серьезную работу для улучшения экономики республики, мы столкнулись с тем, что целый год мы провели в общении с контрольно-надзорными органами. Этих проверок было семь… Если бы мы знали, что вместо работы мы целый год проведем в этом общении, то, наверное, мы не решились бы стать инвесторами этого проекта», — сообщила Позднякова.

По словам вице-премьера правительства Карелии Дмитрия Родионова, результаты одной из проверок, проводившейся Контрольно-счетной палатой, стали поводом для разбирательства в рамках гражданского судопроизводства.

«Там не то, что идут суды о взыскании какой-то части денежных средств субсидии. Вопрос не в этом…. Технопарк обжалует представление Контрольно-счетной палаты в связи с тем, что они не согласны с их трактовкой инвестиций», — пояснил Родионов.

По его словам, речь идет всего лишь о юридическом толковании понятия «инвестиции». Все показатели, которых обязан достичь технопарк, выполнены и зачтены федеральным министерством экономического развития, добавил вице-премьер.

Как сообщалось ранее, общая стоимость строительства технопарка составила 516,2 млн рублей. Из этой суммы 111,6 млн рублей вложило ООО «Акцепт», которое является управляющей компанией технопарка. Еще 404,6 млн рублей были выделены из регионального и федерального бюджетов.

фото: © «Столица на Онего»

Спасатели нашли тело молодого человека, утонувшего в озере на севере Карелии

Поиск 31-летнего мужчины, пропавшего на озере Контоккиярви в Костомукше, длился три дня, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.

Петрозаводский поисково-спасательный отряд привлекался для поиска мужчины 1990 года рождения. Он пропал 5 августа в озере Контоккиярви в Костомукше.

В течение трех дней, с 11 по 13 августа, спасатели вели поиски на воде. Тело нашли и передали полиции.

Ранее стало известно, кого спасатели нашли вмерзшим в лед в Онежском озере в Карелии.

фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК

Представители УФСИН соорудили в Петрозаводске «гармоничный» забор вокруг СИЗО

УФСИН по Карелии сообщило, что новый забор вокруг петрозаводского следственного изолятора гармонично смотрится в городском интерьере.

В следственном изоляторе № 1 Петрозаводска завершился капитальный ремонт основного и маскировочного ограждений, расположенных вдоль улиц Герцена и Красной. Об этом информирует УФСИН.

В ходе ремонта деревянное полотно забора заменили на металлический профилированный лист, а также произвели монтаж энергосберегающего осветительного оборудования по периметру.

«Новое ограждение СИЗО-1 соответствует всем необходимым требованиям руководящих документов, а также более гармонично смотрится в городском интерьере», — заявили в УФСИН.

Ранее сообщалось, что «умное» овощехранилище появилось в колонии Карелии.

фото: © freepik

Парфенчиков о перестраховке чиновников: «Не дай бог, чтобы обвинили в растрате»

Органы власти Карелии, от которых зависит распределение бюджетных денег, в том числе, начисление различных пособий и субсидий, боятся уголовного преследования и поэтому перестраховываются в спорных ситуациях.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на встрече с представителями бизнеса.

Губернатор прокомментировал юридическую коллизию, которая возникла в связи с выплатами детских пособий бывшим безработным женщинам, ставшим предпринимательницами.

«Наши распорядители финансами тоже боятся, потому что их тоже проверяют. И они толкуют каждую ситуацию, чтобы не дай бог пришли и обвинили в растрате государственных денег… Иногда, я открою тайну, мы даже в суд идем, чтобы суд дал оценку юридической ситуации, чтобы потом не пришли проверяющие органы и не возбудили уголовное дело… А иногда мы говорим людям — сходите быстро в суд, получите решение суда и тогда все становится на свои места… Уже никто не придет и не скажет, почему деньги растрачиваются», — пояснил глава республики.

Как сообщалось ранее, бывшие безработные женщины лишились детских пособий по решению министерства социальной защиты. Ведомство посчитало, что среднедушевой доход таких семей вырос после того, как женщины получили бюджетные субсидии на создание своего бизнеса. Увеличение дохода выше определенного уровня, согласно законодательству, лишает семьи права на определенные социальные выплаты.

фото: © Семен Игнатов / ТАСС

Власти решили, какие жилые дома будут сносить в Карелии по программе реновации

Правительство Карелии определило критерии, согласно которым будут сноситься жилые дома для освобождения территорий под новостройки.

Эти критерии перечислены в постановлении правительства № 342-П от 17 августа.

Речь идет о жилых домах, которые по закону нельзя признать аварийными, чтобы расселить жильцов. Такие здания будут включены в программу реновации — участки получат строительные фирмы, которые должны будут сами расселить жильцов, снести дома и застроить освободившиеся территории.

В программу реновации будут попадать дома, физический износ которых превышает 60% для деревянных зданий и 70% — для всех остальных.

Кроме того, будет проводиться оценка стоимости капитального ремонта конструктивных элементов домов. Если она окажется выше, чем сумма взносов, собранных Фондом капитального ремонта, то эти дома не станут ремонтировать, а включат в программу реновации.

Так же в постановлении указан еще один критерий — под снос пойдут дома «находящиеся в ограниченного работоспособном техническом состоянии в порядке установленном федеральным органом власти».

Ранее программа реновации или «комплексного развития территорий» обсуждалась в парламенте Карелии, Руководитель одной из строительных компаний Анатолий Шмаеник рассказал о заинтересованности бизнеса в этой программе

«Есть участки, которые мы готовы расселять. Больше половины жителей готовы, соглашаются, остальные ждут манны небесной и объяснить им все это достаточно сложно. Мы готовы их расселять на тех же условиях, что и государство, но для этого нужен такой механизм, такой закон», — сказал Шмаеник.

фото: © ТАСС / Валерий Шарифулин

Застройщики жилья в Карелии поднимут цены, если их обяжут строить социальные объекты

Строительные компании будут вынуждены поднять цены на жилье или обанкротиться, если изменения в законодательстве обяжут их за собственный счет строить школы, детские сады, больницы и другие социальные объекты.

Об этом представители отрасли заявили на встрече с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым в Петрозаводске.

«Строительные компании считают, что данные обязательства очень затратные и практически неисполнимые. По Республике Карелия маржинальность жилищного строительства очень низкая. Если будет введена такая обязанность, то это приведет к огромным убыткам и ликвидации части строительных компаний и к резкому повышению стоимости жилья», — считает представитель одного из застройщиков.

Бизнес-омбудсмен напомнил, что решение квартирного вопроса зависит не только от квадратных метров жилья.

«Если вы хотите строить жилье, вы должны понимать, что жилье — это не только квартира, квадратные метры, но это еще и социальная инфраструктура. Иначе это создает проблемы всей стране», — сказал Титов.

При этом он согласился с тем, что обеспечение социальной инфраструктурой — это обязанность государства. По мнению бизнес-омбудсмена, застройщики жилья обязаны возводить социальные объекты, но с условием, что после завершения строительства местные власти выкупают их за счет бюджета.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подтвердил, что такая практика используется в республике.

фото: © МВД по РК

В Петрозаводске ищут мужчину, пропавшего 9 месяцев назад

Полиция разыскивает 38-летнего мужчину, который не выходит на связь с родственниками с ноября прошлого года.

Сотрудниками Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Михаил М. 1983 года рождения. Он жил в Пряжинском районе. Но с ноября 2020 года мужчина не выходит на связь с родственниками.

«Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемом, полиция просит сообщать значимую информацию по номеру телефона: 8921-224-1063», — говорится в сообщении МВД Карелии.

Ранее сообщалось, в Карелии ищут рыбака, который 14 августа вышел на лодке в Онежское озеро и пропал.

фото: © Станислав Красильников / ТАСC

Арестованные за долги автобусы выставлены на торги в Карелии

Управление Федеральной службы судебных приставов по Карелии опубликовало на своем официальном сайте новый «прайс-лист» на автотранспорт, арестованный за долги.

На продажу выставлены два автобуса Mercedes-Benz Sprinter 2014 года выпуска. Один — за 572050 рублей, второй — за 618800 рублей. Оба находятся в Суоярви.

«Реализация арестованного имущества осуществляется по рыночной стоимости, представляющей собой цену, по которой данное имущество реализуется на открытом рынке в условиях конкуренции и привлекательна уже тем, что помогает сэкономить время и приобрести необходимое оборудование, транспортные средства, самоходные машины, в том числе для представителей малого и среднего бизнеса, по доступным ценам. При этом реализация арестованного имущества в числе прочего может осуществляться в среднем на 15% ниже среднерыночной стоимости аналогов», — говорится в сообщении УФССП.

Потенциальным покупателям предлагают зайти на сайт МТУ Росимущества.

фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

Еще две смерти от коронавируса подтверждены в Карелии

Минздрав республики сообщил еще о двух летальных исходах от коронавируса в Карелии.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены две смерти от коронавируса. По официальным данным на 18 августа, в республике от коронавируса скончались 753 человека. Об этом сообщается в таблице, опубликованной на странице главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова.

За сутки были выявлены 166 инфицированных граждан (165 из них непривиты). Из них заболевших — 163, средней тяжести — 26, тяжелых — два, крайне тяжелых/ИВЛ — нет.

За сутки выздоровели после ковида 165 человек.

Всего с начала пандемии в Карелии было выявлено 58946 человек, зараженных коронавирусом. За все время поправились 55409 человек.

фото: © vladislavlarin87

Спортсмены из Карелии получили госнаграды за победы на Олимпиаде в Токио

Тхеквондисту Владиславу Ларину вручили орден Дружбы, гимнастке Анастасии Максимовой – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о присуждении госнаград призерам Олимпийских игр, включая спортсменов из Карелии. Олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин удостоен Ордена Дружбы, спортсменка Анастасия Максимова, которая в составе сборной России завоевала серебро в групповых упражнениях по художественной гимнастике, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщили в правительстве республики.

Орден Вячеслав Ларин получил из рук министра обороны Сергея Шойгу.

«Я рад быть частью команды ЦСКа и частью вооруженных сил нашей страны. Огромная благодарность министерству обороны и всему штабу сотрудников ЦСКА за тот труд, который вы делаете и за те возможности, которые нам предоставляете», — написал Ларин в Instagram.

По данным опроса Олимпийского комитета России, который провел голосование за самую запоминающуюся победу на Играх в Токио, карельский спортсмен Владислав Ларин занял третье место, набрав 858 голосов (18%). На первом месте победа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене — у нее 1000 голосов (21%), на втором — российской команды в мужском многоборье в спортивной гимнастике (967 голосов).

Ранее победителю Олимпийских игр Владиславу Ларину глава Карелии вручил орден «Сампо». Кроме того, тхэквондист получит государственную стипендию от правительства Карелии в размере 2 млн рублей.

фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Пьяный водитель, устроивший смертельное ДТП в Карелии, отправился за решетку

Мужчина, севший за руль без прав и в пьяном виде и спровоцировавший смертельную аварию в Питкярантском районе, попал в колонию на 9 лет, сообщили в Следкоме Карелии.

Питкярантский городской суд вынес приговор 37-летнему мужчине, признанному виновным в смертельной аварии на территории района. Сортавальский следственный отдел СК Карелии собрал достаточно доказательств для вынесения приговора.

По версии следствия, в декабре 2020 года подсудимый в пьяном состоянии и без прав сел за руль незарегистрированного автомобиля. Управляя им на автодороге в Питкярантском районе, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем.

В результате аварии один из пассажиров, сидевших во встречном автомобиле, погиб на месте происшествия, а второй получил тяжелые травмы.

Питкярантский городской суд приговорил виновного к наказанию в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

фото: youtube.com / МВД МЕДИА / скриншот видео

Карельские полицейские вычислили подозреваемого в серии дистанционных мошенничеств (ВИДЕО)

Сотрудники МВД установили автора мошеннической схемы, обманывавшего людей в Сети.

В начале июня в отдел сегежской полиции обратилась 36-летняя местная жительница. Она рассказала, что на популярной торговой площадке нашла объявление о продаже игровой приставки. Владелец, якобы житель соседнего города, был готов доставить товар сразу после полной оплаты. Женщина перевела 48 900 рублей на номер банковской карты продавца, но товар так не получила, а мошенник перестал выходить на связь. Об этом информирует «МВД Медиа».

Сотрудники уголовного розыска Сегежи и управления уголовного розыска МВД по Республике Карелия установили мошенника. Им оказался 28-летний житель одного из городов Центральной России.

По версии полиции, подозреваемый размещал на различных онлайн-сервисах предложения о продаже компьютерных игр, дорогостоящей техники или аксессуаров к ней. При общении с потенциальными покупателями он намеренно предоставлял фотографии товаров, которых у него не было, а по видеосвязи демонстрировал пустые упаковки из-под техники. Главным условием сделки являлась полная оплата заказов. Таким образом злоумышленник обманул жителя Петрозаводска и Костомукши. Общий ущерб составил 200 тысяч рублей.

При силовой поддержке бойцов спецподразделения оперативники задержали подозреваемого по месту жительства.

При обыске у него изъяли технику, банковские карты, телефоны и сим-карты. В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории других субъектов Российской Федерации.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Фигурант доставлен в Карелию. Он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что мошенники оставили ребенка в Карелии без новых игрушек.

фото: © кадр из видео

Иномарка протаранила отечественный автомобиль на проблемном перекрестке в Петрозаводске

На перекрестке улиц Красноармейская и Горького произошла авария с участием двух автомобилей.

В Петрозаводске сегодня, 18 августа, на перекрестке улиц Красноармейская и Горького произошло ДТП — автомобиль Ford Focus на полном ходу врезался сзади в следовавший в попутном направлении автомобиль ВАЗ. Авария произошла в 12.39 по московскому времени.

Как сообщили очевидцы, автомобили в результате аварии получили механические повреждения, о пострадавших информации нет.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения компании «Сампо».

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Парфенчиков оценил сказочную атмосферу детсада в Петрозаводске

Глава Карелии рассказал о впечатлениях после посещения открывшегося после ремонта детского сада «Сказка».

Артур Парфенчиков посетил детский сад «Сказка» в Петрозаводске. Заведение ранее было закрыто из-за сомнений в безопасности здания. Затем детсад был отремонтирован. Об этом Парфенчиков рассказал в соцсети.

«В детском саду на Ленинградской теперь действительно, как в сказке… В садике „Сказка“ вновь слышны детские голоса. А ведь в 2018 году его пришлось закрыть, так как появились сомнения в безопасности здания. И хотя позже экспертиза не подтвердила эти опасения, рисковать здоровьем детей мы не имели права. Поэтому сад был закрыт», — рассказал он.

Артур Парфенчиков рассказал, что сейчас учреждение вновь открыто для дошкольников.

«За два года было проведено несколько экспертиз, выполнены ремонтные и косметические работы, устранены некоторые незначительные нарушения. И 4 августа обновленный садик вновь принял малышей», — пояснил он.

Глава Карелии заявил, что в историческом центре Петрозаводска построить новые сады сложно из-за отсутствия свободных земельных участков. Поэтому решать проблему приходится путем возвращения в систему образования типовых зданий детских садов советского времени, которые были потеряны в 90-х годах.

«Сейчас садик отвечает всем современным требованиям: он не только красивый и уютный, но и безопасный. А еще он работает по специальной педагогической программе, разработанной авторским коллективом сотрудников Российского Русского музея», — сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске после ремонта открылся детский сад на Ленинградской улице.

фото: © shutterstock

Пожилая жительница Карелии втайне оплачивала покупки чужой картой и оказалась в суде

В Пряже пожилая женщина пользовалась случайно оказавшейся у нее чужой банковской картой, сообщили на сайте местного суда.

В Пряжинском районе осуждена местная жительница, неоднократно совершавшая покупки с помощью чужой банковской карты.

Как было установлено при рассмотрении дела, карту жительнице Пряжи случайно передали работники магазина. Пожилая женщина обратила внимание, что карта принадлежит не ей, но никому ничего не сказала, а начала использовать карту для оплаты покупок.

Женщина несколько раз пользовалась картой в магазинах, пока счет не заблокировали. Общий ущерб составил более пяти с половиной тысяч рублей, осужденная вернула его в полном объеме.

Пряжинский районный суд назначил пожилой женщине наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком также один год.

фото: © Максим Степанов / ТАСС

Условный срок за подкуп ради контракта на 20 миллионов получил директор организации в Карелии

Условный срок и штраф в полтора миллиона рублей получил директор подрядной организации, передавший вознаграждение за содействие в заключении контракта экс-начальнику «Карельского окатыша», сообщили в прокуратуре республики.

Прокурор предоставил суду достаточные доказательства для установления факта коммерческого подкупа. Суд установил, что директор коммерческой подрядной организации в области ремонта железнодорожной техники, в мае 2020 года передал начальнику управления железнодорожного транспорта АО «Карельский окатыш» 1,5 миллиона рублей в качестве вознаграждения за оказание содействия в заключении контракта по ремонту трёх тяговых агрегатов на сумму свыше 20 миллионов рублей.

Суд признал осужденного виновным в коммерческом подкупе и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также осужденный выплатит штраф в размере подкупа, то есть 1,5 миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее к условному сроку и штрафу в 4,5 миллиона рублей был приговорен экс-начальник управления железнодорожного транспорта АО «Карельский окатыш», который и получил вознаграждение.

фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего», Freepic

Власти Карелии объявили повторный прием заявлений на добычу лося

Минприроды Карелии объявило повторный прием заявлений на добычу лося после того, как предыдущая процедура была сорвана из-за ажиотажа.

23 августа с 9-00 пройдет повторный прием заявлений на добычу лося. Об этом информирует Минприроды республики.

Напомним, ранее министерство природных ресурсов и экологии Карелии было вынуждено отменить прием заявлений от охотников на получение лицензии на добычу лося, который проводился 13 августа с помощью портала государственных и муниципальных услуг республики. Как утверждают в карельском Минприроды, ажиотажный спрос привел к аномальной нагрузке на электронную систему.

Сейчас Минприроды сообщает, что заявление можно будет подать несколькими способами: в электронном виде на региональном портале электронных услуг республики; в электронном виде при заполнении заявлений в многофункциональных центрах региона; лично гражданином или его уполномоченным лицом; по почте заказным письмом с уведомлением и описанием вложения.

В министерстве природных ресурсов и экологии прием заявлений будет организован в холле на первом этаже. К приему заявлений будет привлечено не менее пяти сотрудников.

Также будет организован личный прием госинспекторами отдела государственного охотничьего надзора во всех районах республики.

«Многофункциональный центр представления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия» уведомлен о проведении приема заявлений на добычу лося и о необходимости обеспечения приоритета при оказании данной услуги, утверждают в Минприроды.

«Карельский ресурсный центр цифровых технологий», являющийся оператором информационной системы «Региональный портал электронных услуг Республики Карелия», проинформирован о дате приема заявлений и протестировал работу портала, заявляют в министерстве.

Ранее чиновники полагали, что работа электронной системы была парализована из-за «массовой подачи заявлений роботизированным способом с использованием скриптов или специально написанного программного обеспечения». «С одной из таких учетных записей зафиксировано свыше 15 тысяч запросов к информационной системе. Суммарно выявлено более 30 пользователей, использовавших роботизированный способ подачи заявлений», — сообщали в Минприроды Карелии.

фото: © Виталий Армолин / ТАСС

Официальная статистика показала, как инфляция «съела» пенсии в Карелии

Средний размер назначенных пенсий в Карелии в июле превысил 19376 рублей, но их реальная величина сократилась из-за роста цен.

Это следует из данных Карелиястата.

По сравнению с июлем прошлого года назначенные пенсии увеличились в среднем почти на 1 тыс. рублей. Их реальный размер сократился на 1,6%.

В 2020 году наблюдалась противоположная тенденция — несмотря на инфляцию реальный размер пенсий увеличивался по сравнению с 2019 годом.

фото: © Алексей Укконе / «Столица на Онего»

Парфенчиков пообещал разобраться, почему бывших безработных женщин лишают детских пособий

Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал выяснить, на каком основании министерство социальной защиты лишает детских пособий женщин, которые раньше были безработными, а потом создали свой бизнес за счет бюджетных субсидий.

Об этом губернатор заявил на встрече с представителями предпринимательского сообщества с участием федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

На встрече выступила жительница Петрозаводска Оксана Яицкая, создавшая свой бизнес по программе господдержки безработных. Эта программа позволяет безработным получать субсидии в качестве стартового капитала для предпринимательской деятельности. По словам Яицкой, после того, как она получила субсидию, Минсоцзащиты посчитало, что среднедушевой доход ее семьи вырос выше уровня, который дает право на детские пособия малообеспеченным гражданам. На этом основании министерство лишило предпринимательницу права на детское пособие.

Борис Титов подтвердил, что такая проблема возникла у многих бывших безработных. По его мнению, необходимо внести изменения в федеральное законодательство, чтобы субсидии на создание бизнеса не учитывались как среднедушевой семейный доход.

Глава Карелии предположил, что проблема может быть решена и без изменений в законодательстве.

«Давайте дадим поручение Минсоцзащиты — пусть получат разъяснения налоговой службы», — сказал Парфенчиков.

По его словам, если ФНС подтвердит, что деньги, полученные в виде субсидии, не являются личным доходом, то министерство перестанет лишать детских пособий бывших безработных женщин, ставших предпринимательницами.

фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

В Петрозаводске подросток на питбайке пытался скрыться от автопатруля и попал в ДТП на набережной

Семнадцатилетний гонщик без прав не смог далеко уехать от сотрудников ГИБДД Петрозаводска.

По сообщению Госавтоинспекции города, 17 августа в 16.55 на площади Ленина внимание автопатруля привлек водитель питбайка Wels RT 125, двигающийся в сторону улицы Энгельса. Перед пересечением с проспектом Ленина инспектор ДПС обратился к водителю с помощью громкоговорящего устройства с требованием остановиться. Но гонщик продолжил движение, нарушая правила дорожного движения. На Набережной Онежского озера нарушитель не справился с управлением и рухнул вместе с мотоциклом на проезжую часть.

Водителем оказался семнадцатилетний молодой человек, не имеющий права управления каким-либо транспортным средством. Несовершеннолетний был отстранен от управления, питбайк отправили на спецавтостоянку.

За данное нарушение нарушителю грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Помимо этого, в отношении него составлены протоколы за управление без мотошлема, за движение по велосипедной дорожке, за нарушение требований дорожного знака.

Госавтоинспекцией Петрозаводска проводится административное расследование, в ходе которого, в том числе будет устанавливаться принадлежность транспортного средства, дана правовая оценка исполнения законными представителями обязанностей по воспитанию, обучению несовершеннолетнего.

Ранее в Пудоже автоинспекторам попался 16-летний мотоциклист, который ездил по городу без прав.

фото: Столица на Онего

В Карелии 85-летняя бабушка ушла за грибами и пропала

Волонтеров просят помощь в поисках пожилой жительницы поселка Тоунан Лахденпохского района, которая во вторник ушла в лес и пропала.

Как сообщается в паблике «Поиск людей в Карелии. ПСО «Доброспас», разыскивается пропавшая без вести Прасковья Васильевна О., 1936 г. р. Пожилая женщина в минувший вторник, 17 августа, в 09.00 утра вышла из дома в поселке Тоунан Хийтольского сельского поселения Лахденпохского района в лес за грибами и с того момента ее местонахождение неизвестно.

Необходима помощь волонтеров и добровольцев для прочесывания лесной зоны.

Сбор состоится 19 августа в поселке Тоунан в 11:00. перекресток ул. Победы и ул. Промышленная. (61.315914, 29.546243). Одежда лесная, по погоде.

Координатор поиска на месте — Алексей Глушков +79215281111.

фото: © Владимир Гердо / ТАСС

Стоимость жилья в новостройках в Карелии за 2 года выросла на 20%

Средняя стоимость жилья в новых многоквартирных домах в Карелии в августе 2021 года превысила 57 тыс. рублей за кв. метр.

Это почти на 20% больше, чем в августе 2019 года, когда квартиры в новостройках в Карелии предлагались, в среднем, по цене 47,7 тыс. за кв. метр.

Такие данные приведены в аналитическом обзоре Единого ресурса застройщиков за 7 месяцев 2021 года.

Стоимость квартир снижалась в 2020 году (до 52,4 тыс. рублей), и в начале 2021 года (до 53,6 тыс. рублей), но затем снова пошла в рост.

Объемы строительства жилья в новых многоквартирных домах за 2 года упали почти в 1,5 раза.

фото: © pixabay

Цены в Карелии в июле выросли больше, чем по всех регионах Северо-Запада

Потребительские цены в Карелии в июле выросли на 0,8% по сравнению с июнем – это больше, чем во всех остальных регионах Северо-Западного федерального округа.

Такой вывод следует из составленного Карелиястатом рейтинга регионов.

Уровень инфляции с начала года в Карелии составил 5,1% — по этому показателю республика заняла третье место в рейтинге. Выше инфляция только в Калининградской и Архангельской областях.

Годовая инфляция (в сравнении с июлем 2020 года) в Карелии превысила 7% — второе место среди регионов Северо-Запада. Более высокие готовые темпы роста цен зарегистрированы лишь в Калининградской области.

Кроме того, инфляция в Карелии опережает все среднероссийские показатели.

фото: © ИТАР-ТАСС / Сергей Карпов

Ресторан в поезде, где отравились дети из Карелии, закрыли на месяц

Краснодарский краевой суд приостановил деятельность вагона-ресторана в поезде Мурманск-Адлер, где отравились дети.

Вагон-ресторан поезда Мурманск-Адлер, с которого были сняты следовавшие в оздоровительные лагеря дети с отравлением, признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Его деятельность приостановлена на 30 дней, сообщается на сайте Краснодарского краевого суда.

«В ходе проверки по факту госпитализации детей в вагоне-ресторане поезда были установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к организации питания (неэффективная работа холодильника, нарушение хранения разделочного инвентаря, грязь на кухне, наличие норовируса у работников вагона-ресторана). Рассмотрев материалы дела, выслушав мнения участников процесса, суд пришел к выводу, что собранные доказательства являются достаточными для установления вины ООО „НапиткиТрансСервис“ в совершении административного правонарушения», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, 16 августа был выписан из больницы последний ребенок из Карелии, ранее оказавшийся в числе детей, отравившихся во время железнодорожной поездки на юг.

Напомним, с признаками пищевого отравления был госпитализирован в больницы Кубани 91 ребенок. Заболевшие дети направлялись на юг в поезде «Мурманск–Адлер» на отдых в лагеря.

В поезде дети ужинали в вагоне-ресторане, после чего им стало плохо. У детей обнаружили кишечную инфекцию. Затем в вагоне-ресторане поезда «Мурманск–Адлер» правоохранительные органы нашли просроченные продукты, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа.

Следком РФ задержал директора и работников вагона-ресторана поезда, так как выяснилось, что они болели норовирусной инфекции, но не уведомили об этом работодателя и заразили детей.