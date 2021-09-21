Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

Число заболевших коронавирусом в Карелии продолжает стремительно расти

За минувшие сутки в республике зарегистрировано еще 189 новых случаев коронавирусной инфекции.

По данным на 25 сентября, инфицированы 189 человек, 187 из которых были не привиты. Заболели 185 человек, средней тяжести — 57, тяжелых — 5, крайне тяжелых/ИВЛ нет. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, сутками ранее было зафиксировано 185 новых случаев инфекции.

В стационарах находятся 732 пациента. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — 5.

За сутки зарегистрировано еще 4 летальных исхода от коронавируса.

На 25 сентября выписаны по выздоровлению 192 пациента.

С начала пандемии в Карелии было инфицировано 64885 человек, умерли 853 пациента, выписаны по выздоровлению 61736 человек.

фото: © ИТАР-ТАСС/Шамуков Руслан

Еще одного лесничего в Карелии арестовали за взятку

Сотрудник Лоухского центрального лесничества обвиняется в коррупционном преступлении, сообщили в Следкоме Карелии

В минувшую пятницу, 24 сентября, суд избрал в отношении лесничего, обвиняемого в получении взятки, меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следствием установлено, что в период с 2019 по 2020 год обвиняемый, действуя в составе группы лиц совместно с другими сотрудниками Лоухского центрального лесничества, получил взятку от «черных» лесорубов за сокрытие фактов повреждения древесины и не привлечение виновных лиц к ответственности. Общая сумма взятки составила более 190 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Карелии перед судом предстали два руководителя Калевальского лесничества, которые за взятки закрывали глаза на незаконные рубки.

фото: Кадр из видео

В Петрозаводске ищут молодого человека, подозреваемого в краже телефона на улице (ВИДЕО)

Полиция просит помочь найти мужчину, который может быть причастен к краже телефона в центре Петрозаводска.

Полицейские устанавливают личность молодого человека, запечатленного камерой видеонаблюдения. Он может быть причастен к хищению сотового телефона. Инцидент произошел улице Красной в начале сентября, сообщили в МВД Карелии.

Любую значимую информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по номерам телефонов: 8 921 011 86 96 или 8 996 112 74 07. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее в Петрозаводске разыскивали подозреваемого в краже из алкомаркета.

фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Водитель «легковушки» с номерами Карелии погиб после столкновения с грузовиком в Ленобласти

Смертельное ДТП произошло в 20 километрах от границы с Карелией.

Как пишет 47News, по предварительной информации, сегодня, 25 сентября, около 10 часов на 236 километре трассы Р-21 «Кола» «Лада Гранта» с номерами Республики Карелия столкнулась с грузовиком. В результате удара водитель «легковушки» скончался на месте происшествия, сообщили в дорожной полиции. Его данные и обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.

В ФКУ "Упрдор "Северо-Запад" уточнили, что авария произошла в 24 километрах от границы с Карелией. Проезд по мосту через реку Свирь у Лодейного Поля был затруднен.

фото: коллаж: © «Столица на Онего»

Журналистам объяснили, почему судья в Петрозаводске закрыла процесс по «делу Боднарчука»

Представители СМИ получили ответ на жалобу на ограничения своих прав со стороны работников Петрозаводского городского суда.

Восьмого сентября судья Петрозаводского городского суда Елена Голяева не пустила прессу в зал, где проходило первое заседание по делу экс-спикера горсовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого в преступлениях коррупционной направленности. Процесс по «делу Боднарчука» формально является открытым, но фактически его с самого начала закрыли от глаз общественности, объяснив свои действия необходимостью соблюдать правила безопасности во время пандемии.

Репортеры получили ответ из суда, пропитанный смесью бюрократизма и абсурда. Так, работники СМИ узнали, что судебный процесс может быть открытым и закрытым одновременно. А запрет присутствовать в зале заседаний для всех без исключения журналистов является попыткой обеспечить равенство всех изданий в доступе к информации.

Суд фактически объяснил работникам медиа, что его помещения не подходят для работы в период коронавирусной пандемии, а значит, — доступ на процессы может быть закрыт и впредь.

Подробнее читайте в материале «Как Петрозаводский суд «короной» накрылся».

фото: Госавтоинспекция Карелии

Мотоциклист врезался в «УАЗик» на трассе в Карелии

ДТП с пострадавшим произошло в Муезерском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую пятницу, 24 сентября в 10.50 на 96 км автодороги «Муезерский-Лендеры» 58-летний водитель мотоцикла «Иж», допустил столкновение с автомобилем УАЗ.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, водитель «УАЗика» улетел кювет на трассе в Карелии.

фото: © Законодательное собрание Карелии

Единороссы сохранили контроль в парламенте Карелии

По итогам выборов в Заксобрание Карелии «Единая Россия» сохранила за собой большинство, и это позволит ей в ближайшие пять лет контролировать ситуацию в депутатском корпусе.

Скромный результат по партийному списку – 28,96%, единороссы компенсировали тотальной победой в одномандатных округах – из 18 округов только в двух они проиграли (Андрей Монастыршин от КПРФ победил единоросса в Кемском и Лоухском районах, эсер Александр Федичев – в Сортавале и Лазденпохье).

Напомним, что партийный список «Единой России» возглавлял Артур Парфенчиков, и все кандидаты шли на выборы как «команда Парфенчикова». Это, безусловно, отразилось на результатах – глава республики «поделился» своим рейтингом с партией и кандидатами. Можем предположить, что на выборах в Заксобрание многие избиратели голосовали именно «за Парфенчикова» - победа большинства кандидатов-единороссов в одномандатных округах вне его команды была бы невозможной.

Если бы оппозиции удалось договориться и выдвинуть в конкретных округах единого кандидата, результат мог быть другим. Однако кандидаты от КПРФ и Справедливой России конкурировали между собой, при этом почти везде оказались на вторых местах, а победили - единороссы.

Подробнее о результатах выборов в Карелии читайте здесь.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ИТОГИ ВЫБОРОВ, ЧЕТВЕРТАЯ ВОЛНА КОРОНАВИРУСА И СМЕРТЬ В СИЗО

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП -3 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Жители Карелии отдали большинство голосов «Единой России» на выборах в Госдуму



фото: © Марат Абулхатин / фотослужба Госдумы РФ / ТАСС

Также партия «Единая Россия» завоевала больше всего мест в Петросовете.

И 16 из 18 мандатов в Законодательное собрание республики тоже оказались у представителей партии власти.

Валентина Пивненко победила на выборах в Госдуму от Карелии.

«Единая Россия» проиграла выборы только в Кемский городской совет.

Руководитель Центральной избирательной комиссии Алексей Бахилин завил, что никаких нарушений во время выборов в республике не зарегистрировано.

Охлопков заявил о приходе четвертой волны коронавируса в Карелию



фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Глава карельского Минздрава Михаил Охлопков сообщил, что медики столкнулись с очередной волной коронавирусной инфекции.

Заключенный умер в отделе полиции в Карелии, на теле обнаружены травмы



фото: © Следком Карелии

Следственные органы Костомукши проводят доследственную проверку в связи со смертью заключенного в камере изолятора временного содержания местного отдела полиции.

Стало известно, кто умер в камере отдела полиции в Карелии. Умерший в камере изолятора временного содержания отдела полиции Костомукши был доставлен туда по подозрению в покушении на убийство.

Задержанный умер во время проведения реанимационных мероприятий.

Друг умершего в СИЗО, так же задержанный за покушение на убийство, был арестован судом Костомукши на два месяца.

ЗВЕЗДА В МОМЕНТЕ

Журнал Maxim признал юную гонщицу из Карелии одной из самых сексуальных женщин России



фото: © Somanyhorses

Участница женской гоночной серии W Series Ирина Сидоркова признана одной из самых сексуальных женщин России.

Наркоманка и алкоголичка из Петрозаводска снимается в скандальном ТВ-шоу



фото: © страница «Пацанки» в Инстарам

Жительница Петрозаводска Даша Громова снимается в шестом сезоне шоу «Пацанки» на федеральном телеканале «Пятница».

ДРУГАЯ ТЕМА

Больше миллиарда рублей получит Петрозаводск на развитие Октябрьского района



фото: © Артур Парфенчиков

На развитие Октябрьского района карельской столицы республика получит 1 миллиард 207 миллионов рублей, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На ЦБК в Карелии загорелась буммашина, которую запустили более полувека назад



фото: кадр из программы «ВЕСТИ Карелия» © ГТРК «Карелия», 2013

В Кондопожском ЦБК загорелась бумагоделательная машина №7, которую запустили в эксплуатацию в 1965 году

Власти Петрозаводска рассказали, где еще планируют осенью отремонтировать дороги



фото: © Администрация Петрозаводска

Подрядчик в ближайшее время заасфальтирует еще три улицы в столице Карелии.

Уголовное дело экс-министра транспорта Карелии вернулось в суд Петрозаводска



фото: © Алексей Кайдалов / ВК

Уголовное дело дела экс-министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова, обвиняемого во взяточничестве, будет рассматривать городской суд Петрозаводска, вопреки попыткам адвокатов перенести процесс в другой регион.

P.S.

В Карелию идет бабье лето



фото: © ИТАР-ТАСС / Михаил Метцель

Синоптики рассказали, каким будет бабье лето в республике.

фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

Более 50 детей в Карелии заразились коронавирусом за сутки

Общее число инфицированных детей в республике достигло 6884.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 51 ребенка в Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Таким образом, число инфицированных детей достигло 6884.

За сутки выздоровели 31 маленький пациент. Всего за время пандемии в Карелии выписались по выздоровлению 6565 детей.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 189 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано четыре смерти, выздоровели 192 пациента.

фото: © Владимир Гердо / ТАСС

Жертвами коронавируса в России стали еще 822 человека

Общее число смертей от COVID-19 достигло в России 203 095, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки в России выявлен 22 041 случай COVID-19 в 85 регионах, из них 1 924 (8,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 398 415 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 590 933.

За прошедшие сутки выздоровели 16 325 человек.

За сутки был зарегистрировано 822 летальных исхода — это наибольшее число умерших за сутки с начала пандемии. Число смертей от коронавируса, таким образом, увеличилось до 203 095.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 189,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 527 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 24 сентября остаются 1 255 680 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 189 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано четыре смерти, выздоровели 192 пациента.

фото: pixbay

Как новая методика расчета скажется на прожиточном минимуме в Карелии?

Прожиточный минимум в Карелии на 2022 год рассчитали по новой методике, которая не учитывает стоимость потребительской корзины.

По новой методике прожиточный минимум на душу населения устанавливается сразу на целый год и зависит теперь не от стоимости потребительской корзины, а от прожиточного минимума по России и коэффициента региональной дифференциации, который для каждого региона устанавливает правительство России.

«В случае, если соотношение прожиточного минимума в субъекте с прожиточным минимумом в целом по стране, сложившееся в текущем году, выше коэффициента региональной дифференциации, прожиточный минимум в субъектах устанавливается с применением прогнозного индекса потребительских цен на очередной год», — пояснили в Управлении труда и занятости республики.

Такой подход вызвал дискуссию в парламенте Карелии, когда он приводил республиканский закон о прожиточном минимуме в соответствие с федеральным. У некоторых депутатов возникли опасения, что новая методика может привести к снижению прожиточного минимума по сравнению с предыдущим годом. Однако руководитель Управления труда и занятости республики Елена Фролова тогда заверила, что этого не произойдет.

Эти слова нашли подтверждение в принятом в середине сентября постановлении правительства Карелии о прожиточном минимуме на 2022 год.

Подробнее читайте в рубрике «Ничего лишнего – только деньги».

Прогноз погоды на субботу



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Дождь, +7 …+8 3 м/с ЮВ 742 мм.рт.ст. 93% день Небольшой дождь, +8 3 м/с ЮВ 741 мм.рт.ст. 93% вечер Небольшой дождь, +7 …+8 2 м/с ЮВ 741 мм.рт.ст. 95% ночь Небольшой дождь, +8 1 м/с С 742 мм.рт.ст. 97%

фото: © ИТАР-ТАСС / Станислав Красильников

Движение на трассе в Карелии перекроют на час

Госавтоинспекция Карелии предупреждает водителей о перекрытии трассы в Олонецком районе.

По информации ГИБДД республики, 26 сентября на 325 км автодороги Р-21 «Кола» в Олонецком районе с 11:00 до 12:00 будет осуществляться перекрытие дорожного движения.

«Просим водителей учитывать возможные задержки в пути, заранее планировать маршрут и время, чтобы не создавать заторы и скопление транспорта на участке автодороги», - говорится в сообщении Госавтоинспекции Карелии.

Ранее сообщалось, «Апостол Андрей» перекроет движение на трассе «Кола».

фото: Госавтоинспекция Карелии

В Петрозаводске водитель «маршрутки» рисковал жизнью пассажиров

Автоинспекторы остановили водителя маршрутного автобуса, который вел переговоры по телефону во время движения, сообщили в Госавтоинспекции Карелии

Накануне дорожными полицейскими проверено 17 автобусов, в отношении одного водителя вынесено постановление об административном правонарушении - во время движения маршрутки он разговаривал по телефону, держа его в руке. Нарушителя ждет штраф.

Госавтоинспекция Петрозаводска проводит ежедневные сплошные проверки автобусов. Автоинспекторы проверяют техническое состояние автобусов, наличие необходимой документации, соблюдение водителями режима труда и отдыха и правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, за полгода в Карелии более тысячи любителей говорить по мобильнику за рулем попались инспекторам.

фото: Администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска требуют снести еще несколько гаражей в Октябрьском районе

Под снос пойдут незаконные гаражи на улице Лисицыной.

Администрация Петрозаводска предупреждает владельцев трех гаражей на улице Лисицыной в районе дома № 4 о необходимости убрать конструкции.

Добровольно освободить занятые земельные участки своими силами и средствами необходимо до 8 октября, уточнили в мэрии.

Ранее сообщалось о демонтаже гаража на улице Варламова.

фото: Следком в Карелии

Аварийный колодец на детской площадке в райцентре Карелии закрыли после вмешательства Следкома

В Кондопоге отремонтировали аварийный люк на детской площадке после обращения руководителя Следкома Карелии.

По информации ведомства, следственное управление СК России по Карелии обратило внимание на сообщение, опубликованное в одной из групп социальной сети, об опасном колодце на детской площадке по улице Строительной в Кондопоге.

Руководитель Следкома инициирован вопрос о принятии мер к устранению повреждений крышки люка и примыкающих соединений.

В настоящее время ремонтные работы выполнены, аварийный колодец не представляет угрозы для безопасности детей.

фото: @Столица на Онего

Власти Петрозаводска обсудят с горожанами благоустройство дворов

Темой очередного открытого планерного совещания в администрации Петрозаводска станет благоустройство дворовых территорий города, сообщили в мэрии

В понедельник, 27 сентября, в большом зале администрации состоится очередное открытое городское планерное совещание. Его посвятят реализации в Петрозаводске мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Встреча традиционно начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна в Сети.

В мэрии напомнили, согласно регламенту, на планерное совещание отведен один час. Регистрация присутствующих и запись спикеров проводится перед началом мероприятия. Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, ставятся на контроль и, в случае необходимости, выносятся на обсуждение на следующие совещания.

фото: © Упрдор «Кола»

Яхта «Аквамарин» на два часа перекроет движение на трассе «Кола»

Федеральная трасса Р-21 «Кола» будет перекрыта в воскресенье из-за разводки моста через реку Свирь, сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

В воскресенье, 26 сентября, в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия).

«В период с 11:10 до 13:10 для прохода вверх по реке яхты «Аквамарин» с максимальным высотным габаритом 16,3 метра представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

В Петрозаводске мужчина выломал ночью двери в магазине, откуда вынес алкоголь и сигареты

Полицейские задержали ранее судимого молодого человека, обокравшего сетевой магазина Ключевой.

В минувший четверг в 8.30 в петрозаводскую полицию обратился работник сетевого магазина, расположенного в микрорайоне Ключевая. Он сообщил, что около 4 утра неизвестный, сломав входные двери, проник в торговый зал и похитил дорогостоящую алкогольную и табачную продукцию. Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, ообщилив МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили личность причастного к преступлению гражданина и задержали его по горячим следам. Подозреваемый – 31-летний ранее судимый житель Петрозаводска – дал признательные показания. Он рассказал, что продал похищенное, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время назначена оценочная экспертиза, по результатам которой будет определена сумма причиненного организации материального ущерба. Устанавливается место сбыта.

Фигуранту уголовного дела грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, полиция в Петрозаводске ищет девушек, подозреваемых в краже из торгового центра.

фото: Бориса Босарева

«Россети Северо-Запад» обеспечили мощность для нового автовокзала в Пудоже

Карельский филиал «Россети Северо-Запад» обеспечил мощность для нового транспортного узла.

В средние века через город Пудож проходил главный водный путь от Великого Новгорода к Белому морю. В наше время отправная точка для 17 тысяч местных жителей – вокзал. Сейчас здесь строят современную автобусную станцию по Федеральной целевой программе развития Карелии.

Карельские энергетики обеспечили мощность для нового автовокзала.

фото: © «Столица на Онего»

Дожди накроют Карелию в воскресенье

О погоде на 26 сентября рассказали специалисты Карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов пройдет небольшой, ночью местами умеренный дождь.

Ветер ночью восточный, юго-восточный умеренный, днем северный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +2, +7°С, днем воздух прогреется до +7, +12°С.

В Петрозаводске будет также с прояснениями. Ночью ожидается умеренный, днем небольшой дождь.

Ветер ночью восточный, юго-восточный, днем северо-восточный, северный умеренный. Столбик термометра ночью остановится на отметке +5, +7°С, днем потеплеет до +9, +11°С. Атмосферное давление будет расти.

фото: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

За неделю жители Карелии сдали 9 стволов

Сотрудники Росгвардии в Карелии за минувшую неделю провели 100 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

По данным Управления Росгвардии по республике, с 16 по 24 сентября изъято 4 единицы оружия.

Росгвардейцы составили 13 протоколов об административных правонарушениях. Жители Карелии добровольно сдали 9 единиц оружия.

Ранее сообщалось, в Карелии Росгвардия ждет новых сотрудников.

фото: Юрий Смитюк/ИТАР-ТАСС

Более 50 водителей в городе горняков Карелии наказаны за парковку на газонах

В Костомукше составили 54 протокола в отношении водителей, паркующих свои автомобили на газонах.

На очередной административной комиссии в Костомукше рассмотрели 55 протоколов, из которых 54 касались парковки в неположенном месте, пишет «64-я параллель онлайн».

На «разбор полетов» явились шесть человек. Четверо из пришедших получили предупреждения, потому что порядок нарушили впервые. Но к двоим комиссия была строга и выписала штрафы за повторные проступки.

На всех шестерых пришедших костомукшан составили протоколы за парковку в неположенном месте. В ответ они пожаловались на отсутствие стоянок на придомовых территориях. Многие за неимением выбора оставляют свои машины на газонах или детских площадках, тем самым нарушая правила.

И.о. главы округа Сергей Новгородов напомнил, что проблемы с парковочными местами могут решить только жильцы домов.

– У нашего дома неудобный двор для подъезда транспорта, – возмутился один из нарушителей. – Мы уже три года пытаемся собрать подписи на отсыпку парковки, но некоторые жильцы против. Одна из жительниц дома специально делает снимки неправильно припаркованных автомобилей. Вот и мою машину она запечатлела на камеру. А я тогда всего на пять минут отлучился домой за сумками. Я не мог свой автомобиль поставить в другое место, так как неподалеку стояла скорая, она бы не выехала.

– Если парковочных мест не хватает, то ставьте машину на платную стоянку. Вы нашли средства купить автомобиль, значит, у вас есть средства его содержать. Так почему вы не заботитесь о стоянке, чтобы не нарушать правила парковки? В вашей ситуации можно было найти другой выход и поставить автомобиль в другое место, – возразил Сергей Новгородов.

Всего комиссия вынесла 41 предупреждение и выписала 13 штрафов на общую сумму 30 тысяч рублей.

фото: Правительство Карелии

Модернизация трех библиотек в Карелии обойдется в 25 млн рублей

В 2022 году будут модернизированы библиотеки в Кондопоге, Калевале и Муезерском.

Помимо детской библиотеки в Кондопоге, ранее вошедшей в число победителей конкурсного отбора Министерства культуры РФ, модельные библиотеки также будут созданы в поселках Калевала и Муезерский, сообщили в правительстве республики.

Полный список получателей федерального финансирования в Карелии в 2022 году на создание модельных библиотек теперь выглядит так:

- Детская библиотека муниципального учреждения «Кондопожская центральная районная библиотека им. Б.Е. Кравченко» – 5 млн рублей (для имеющих статус «малая библиотека»);

- Калевальская национальная межпоселенческая центральная районная библиотека имени Архиппа Перттунена – 10 млн рублей (статус «центральная библиотека»);

- Муезерская центральная районная межпоселенческая библиотека – 10 млн рублей (статус «центральная библиотека»).

Количество создаваемых в следующем году модельных библиотек было увеличено благодаря дополнительно выделенным средствам из федерального бюджета (1 млрд рублей) в рамках исполнения поручений президента Российской Федерации по итогам послания Федеральному собранию. К перечню из 239 муниципальных библиотек в разных регионах России добавились еще 129 учреждений из числа тех, чьи заявки набрали большое количество баллов.

Ранее сообщалось, на базе Центральной городской библиотеки им. Д. Я. Гусарова в Петрозаводске появится музей.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

В воскресенье водителей в Петрозаводске проверят на трезвость

Массовые проверки водителей «Контроль трезвости» пройдут 26 сентября на дорогах города.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, за 8 месяцев в городе автоинспекторы отстранили от управления 495 водителя в состоянии опьянения, 39 из них сели за руль пьяными повторно.

В целях пресечения таких правонарушений в воскресенье в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубым правонарушением, за которое действующим законодательством предусмотрены штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление авто подшофе грозит уголовная ответственность.

Ранее пьяный водитель ударил патрульного в городе на севере Карелии.

фото: pixabay

Суррогатные матери не могут быть крестными, считает священник

Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что суррогатная мать вообще не может быть крестной матерью.

Суррогатная мать не может быть крестной ни для ребенка, которого она выносила, ни для других детей. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире тлеканала «Россия 24», пишет РИА Новости.

"Отвечу однозначно: не может. Суррогатная мать вообще не может стать крестной, потому что она совершила поступок, который не совместим с учением церкви, и если она об этом знала - то чему она может научить ребенка? Если она об этом не знала - то тем более, чему она может научить ребенка?" - сказал архиерей в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу, отвечая на вопрос телезрительницы о том, может ли суррогатная мать стать крестной для выношенного ею ребенка.

Крестной, отметил иерарх Русской православной церкви, может стать только та женщина, которая доверяет церкви, живет по церковному установлению и не допускает то, что церковью прямо запрещено. В эфире он также заявил, что церковь не может поддержать законопроект министерства труда и социальной защиты РФ о предоставлении материнского капитала семьям, прибегшим к услугам суррогатных матерей.

фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Цены на такси в России пойдут в рост

Россиян предупредили о повышении цен на такси из-за введения новых ограничений для водителей.

Цены на услуги такси в России могут вырасти после введения новых ограничений для водителей. Об этом заявил автоэксперт Юрий Панченко, комментируя предложение Министерства транспорта проверять таксистов на знание местности, пишет РИА Новости со ссылкой на Ura.ru.

По его мнению, такие методы тестирования не снизят число аварий, а ориентироваться на дорогах удобнее по навигатору.

"В общих чертах нужно знать город, чтобы отличить один район от другого, но конкретные знания не так актуальны. Все эти современные апробации по снижению количества ДТП почти не дают положительный эффект", — отметил он.

Накануне Минтранс предложил запретить управлять легковым такси водителям, имеющим более трех неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Таким образом, в частности, хотят повысить безопасность и комфорт пассажиров.