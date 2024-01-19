ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Отмена поездов, Суоярви без автобусов и любимая туристами Карелия

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
РЖД отменили несколько пассажирских поездов, которые следуют через Петрозаводск
Причина отмены рейсов - ремонтные и профилактические работы на железной дороге.
Город в Карелии рискует остаться полностью без общественного транспорта
Из Суоярви уходит единственный перевозчик на городских и междугородних маршрутах.
Город в Карелии стал самым популярным направлением в стране для бронирования апартаментов
Приладожье Карелии вновь привлекло туристов с разных уголков России.
Соболезнования
В деревне на западе Карелии простились с погибшим на СВО бойцом
В ходе спецоперации погиб уроженец деревни Хийденсельга Стасис Скруйбис.
«Она была заботливой мамой для всех», - ушла из жизни преподаватель пединститута Карелии
Скончалась известный педагог, бывшая заведующая кафедрой информатики КГПИ Дорис Ивановна Дубровская.
Мобилизованный житель Карелии погиб на СВО
Власти Беломорского округа сообщили о гибели старшего сержанта Алексея Кулешова.
«Печальная новость в начале года», — ушла из жизни известная в Карелии тренер по фигурному катанию
Скончалась Мария Щур, посвятившая себя развитию фигурного катания в республике.
В ходе СВО погиб еще один уроженец Карелии
На спецоперации погиб житель Муезерского района Карелии.
«У нас потери...» — двое жителей Карелии погибли на спецоперации
Двое жителей Сегежского района Карелии погибли в ходе специальной военной операции.
В двух районах Карелии проводили в последний путь земляков, погибших на спецоперации
В Прионежском и Лахденпохском районах попрощались с ребятами, погибшими на спецоперации.
Дорожная хроника
На севере Карелии в жуткой аварии сошлись три грузовика
В Беломорском районе Карелии столкнулись три грузовика.
Жесткая авария произошла вечером на проспекте в Петрозаводске
В ДТП на перекрестке пострадала молодая девушка.
Смертельная авария произошла на трассе в Карелии
В Кондопожском районе столкнулись иномарка отечественный внедорожник.
Самосвал после жесткого ДТП с микроавтобусом на севере Карелии оказался среди деревьев
В Кондопожском районе столкнулись иномарка отечественный внедорожник.
Годовалого ребенка увезли в больницу со страшной аварии со смертельным исходом в Кондопожском районе Карелии
ДТП со смертельным исходом произошло в понедельник, 15 января.
ДТП на опасной дороге произошло на подъезде к Петрозаводску
Последствия ДТП на подъезде к Петрозаводску попали на видео.
КамАЗ опрокинулся набок на оживленном проспекте в Петрозаводске
ДТП случилось утром 17 числа на Лесном проспекте карельской столицы.
Автобус сбил перебегавшего дорогу пешехода в центре Петрозаводска
Жесткая авария произошла на Комсомольском проспекте.
Два человека пострадали в жестком ДТП на федеральной трассе в Карелии
Днем 18 числа в Пряжинском районе республики столкнулись фургон и легковушка.
Суды
Экс-руководитель Роспотребнадзора Карелии Коваленко отсудил 4 млн по делу о трагедии на Сямозере
В понедельник, 15 января, Верховный суд Карелии рассмотрел гражданское дело по иску Анатолия Коваленко к Минфину РФ о компенсации морального вреда.
В Суоярвском суде судьбу обвиняемых в убийстве мужчин решили присяжные заседатели
Преступление было совершено в 1993 году.
Петрозаводский суд взыскал с виновника более 1,8 млн рублей
Мужчину привлекли к уголовной ответственности за управление авто в состоянии опьянения.
Пьяный житель Карелии учинил расправу над двумя подростками и попал под суд
В Костомукше завершили расследование уголовного дела о нанесении побоев, сообщили в МВД Карелии.
В Петрозаводске 23-летней девушке, фиктивно возглавившей фирму, предъявили обвинение
Дело передали в суд.
Происшествия
Давнее дело об убийстве в Питкяранте раскрыли благодаря показаниям свидетеля
Преступление долгое время оставалось латентным.
Мужчина замерз на Лососинке и ждал помощи спасателей
Спасенного с переохлаждением передали бригаде скорой помощи.
Пьяный дебошир устроил разнос сотрудникам автовокзала в одном из городов Карелии
Нарушителя порядка задержали росгвардейцы и передали полиции.
Пожарные больше четырех часов боролись с огнем в старинном селе Заонежья
Крупный пожар произошел ночью в Медвежьегорском районе, постройки сгорели, но огнеборцы отстояли дом.
Житель Петрозаводска получил официальное предостережение от ФСБ
Мужчина планировал принять участие в боевых действиях в составе запрещенного на территории России нацбатальона.
Автобус с хоккеистами из Карелии обстреляли неизвестные
Хоккеисты из Карелии возвращались с матча из Москвы, когда их автобус обстреляли неизвестные.
Контрафактные алкоголь и сигареты на 1,3 млн рублей изъяли у жителя Беломорска
Директора магазина в Беломорске подозревают в незаконной реализации алкоголя и табака.
Оживленная магистраль Петрозаводска превращается в каток из-за коммунального прорыва
Водители карельской столицы предупредили о разливе воды на набережной Варкауса.
Рысь пробралась в детский сад в соседнем с Карелией регионе
Лесной хищник днем попал на территорию детского сада, где находились воспитанники, и попал на видео.
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Представителям АО «ОМК» выслали акт проверки, сообщили в ведомстве.
«Зима в Карелии», — известный фотограф запечатлел виды второго пресноводного озера Европы
Илья Тимин представил вторую часть фотография о зиме на Онежском озере.
Стало известно, в каком режиме работают автомобильные пункты пропуска на границе
Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия проинформировало о графике работы пунктов пропуска на территории Карелии и Мурманской области.
Россия ответит на все вызовы: в Карелии продолжается формирование армейского подразделения
Об этом сообщил военный комиссар Республики Карелия Андрей Артемьев.
Мэрия Петрозаводска расторгла 74 договора аренды и направила в суд 38 исков
В городской администрации активизировали работу по освобождению земельных участков.
В Карелии изменились показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом
В Роспотребнадзоре республики привели свежие данные по заболеваемости.
Крещенские купания официально пройдут в трех районах Карелии
Крещенские купания официально разрешили в трех районах Карелии.
К новому сезону готовится Парк культуры и отдыха в Петрозаводске
Специалисты сосредоточились на главном проекте — установке нового колеса обозрения.
Узнали, какой город Карелии завалило снегом больше всего
Синоптики опубликовали данные о высоте снежного покрова в разных местах республики.
В Петрозаводске восстанавливают каток на Онего вековой давности
Напротив городской мэрии планируют воссоздать каток, который пользовался популярностью в 1920 годы прошлого века.
И о погоде…
Синоптики рассказали, когда жителям Карелии надо ждать морозов до -30℃
В Гидрометцентре республики дали прогноз погоды на ближайшую неделю.
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