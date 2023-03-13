Грантовая поддержка помогает развиваться социальному бизнесу Карелии

Предприниматель из Петрозаводска Ольга Лахтанова получила почти полмиллиона рублей на развитие детского центра и смогла реализовать свою давнюю мечту.

Детский центр «Мамина радость» проводит занятия для детей от девяти месяцев до двенадцати лет. Филиалы расположены на Древлянке и на Кукковке. Там проводят занятия для мам и малышей, развивают творческие способности, прививают любовь к физкультуре, организуют праздники, формируют летние лагеря и предлагают услуги мини-садика.

Господдержка — важная часть бизнеса Ольги Лахтановой. Социальный предприниматель обращалась за помощью в Центр «Мой бизнес» Республики Карелия. Здесь ей помогли сделать сайт, а также напечатать рабочие тетради. Этим помощь государства не ограничилась. В 2021 году Ольга получила грант для социальных предпринимателей от Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия — 469 тысяч рублей. Финансовая поддержка помогла реализовать давнее желание предпринимательницы — взять в аренду большое помещение. В сентябре 2022 года филиал на Кукковке переехал в новый офис площадью 240 метров. Светлые стены, красивое оформление, большие панорамные окна — всё как в мечтах предпринимательницы.

— После посещения форума для педагогов дополнительного образования в Казани я загорелась новой идеей, — говорит предпринимательница. — Мечтаю летом организовать выездной лагерь на базе одного из карельских туркомплексов.

Получить государственную поддержку Ольга Лахтанова смогла благодаря статусу социального предпринимателя. Он даёт различные преференции: это могут быть льготные займы, имущественная поддержка, образовательные программы, субсидии и гранты и др.

Хотите больше узнать о получении статуса социального предпринимателя и мерах господдержки? Обращайтесь в Центр «Мой бизнес» Республики Карелия по телефону 8 (8142) 44-54-00 или по адресу Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11.

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