Реклама

Как строится в Петрозаводске высотный дом с потрясающим видом на Онежское озеро (ВИДЕО)
13.03.2023 16:30
Строители из Мончегорска пожаловались, что директор фирмы из Петрозаводска оставил их без зарплаты
13.03.2023 13:14
Северному оленю все равно, кто сохраняет его среду
13.03.2023 14:56
Еще один житель города бумажников в Карелии погиб на СВО
13.03.2023 17:21

Грантовая поддержка помогает развиваться социальному бизнесу Карелии

Новости. Общество
12:11, 07 Декабря 2022
фото: © Детский центр «Мамина радость»

Новости партнеров

Предприниматель из Петрозаводска Ольга Лахтанова получила почти полмиллиона рублей на развитие детского центра и смогла реализовать свою давнюю мечту.

Детский центр «Мамина радость» проводит занятия для детей от девяти месяцев до двенадцати лет. Филиалы расположены на Древлянке и на Кукковке. Там проводят занятия для мам и малышей, развивают творческие способности, прививают любовь к физкультуре, организуют праздники, формируют летние лагеря и предлагают услуги мини-садика.

Господдержка — важная часть бизнеса Ольги Лахтановой. Социальный предприниматель обращалась за помощью в Центр «Мой бизнес» Республики Карелия. Здесь ей помогли сделать сайт, а также напечатать рабочие тетради. Этим помощь государства не ограничилась. В 2021 году Ольга получила грант для социальных предпринимателей от Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия — 469 тысяч рублей. Финансовая поддержка помогла реализовать давнее желание предпринимательницы — взять в аренду большое помещение. В сентябре 2022 года филиал на Кукковке переехал в новый офис площадью 240 метров. Светлые стены, красивое оформление, большие панорамные окна — всё как в мечтах предпринимательницы.

— После посещения форума для педагогов дополнительного образования в Казани я загорелась новой идеей, — говорит предпринимательница. — Мечтаю летом организовать выездной лагерь на базе одного из карельских туркомплексов.

Получить государственную поддержку Ольга Лахтанова смогла благодаря статусу социального предпринимателя. Он даёт различные преференции: это могут быть льготные займы, имущественная поддержка, образовательные программы, субсидии и гранты и др.

Хотите больше узнать о получении статуса социального предпринимателя и мерах господдержки? Обращайтесь в Центр «Мой бизнес» Республики Карелия по телефону 8 (8142) 44-54-00 или по адресу Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11.

Реклама / АО «Корпорация развития Республики Карелия» / ИНН1001041869

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.03.2023, 20:30
Стало известно, кому в России повысят пенсию с 1 апреля
10.03.2023, 15:19
«Вместе до последнего мгновения»: стало известно, кто погиб в Петрозаводске под припаркованным грузовиком
09.03.2023, 12:04
Финны стали чаще пересекать границу в Вяртсиля, чем россияне
08.03.2023, 09:05
Два человека погибли в Петрозаводске после того, как внедорожник влетел в припаркованную фуру
07.03.2023, 00:10
Аналитик назвал справедливый курс доллара
10.03.2023, 17:25
Еще два бойца из Карелии погибли в зоне СВО

Аналитика

13.03.2023 14:56
Обществоведение
Северному оленю все равно, кто сохраняет его среду
Чем грозит Карелии включение Всемирного фонда природы в реестр НКО-иностранных агентов?
Дорогие дети, отдыхайте
13.03.2023 10:14
Опасные граффити
09.03.2023 15:32
«Обстановка радует»
07.03.2023 12:21
«У нас все есть, кроме кинотуалета»
06.03.2023 16:23
Власть на месте: активность и инициатива
06.03.2023 09:38
«ЧВК Рёдан»: анимешники VS гопники
03.03.2023 11:19
Диагноз: бездушие
03.03.2023 10:00
Вся аналитика

Чтиво

13.03.2023 00:47
Без политики
«Природа – храм моей души»
Полтора часа – на одном дыхании: заметки по итогам творческого вечера мурманского поэта и художника Александра Даниловского.
«Если животное не съест микропластик в лесу, мне будет легче»
27.02.2023 14:49
«Загадочная русалка» из Петрозаводска на шоу парикмахеров: «За известностью я не гоняюсь»
23.02.2023 15:27
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.