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В районе «TALOJARVI. Город у воды» начали обустраивать парковочные зоны (ФОТО)

Новости. Общество
17:08, 07 Июля 2023
фото: Баренц Групп

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Строители расчистили и разровняли площадки для обустройства автомобильных стоянок, где смогут парковаться жильцы первых построенных домов нового района Петрозаводска.

Продолжаем следить за ходом строительства нового района Петрозаводска "TALOJARVI. Город у воды". В настоящее время здесь идут работы по благоустройству территории вокруг первых построенных домов.

Строители расчистили и разровняли площадки для обустройства автомобильных стоянок, где смогут парковаться жильцы домов №1 и №2.

Одновременно производится озеленение района «Talojarvi. Город у воды», которое началось с посадки хвойных деревьев и кленов вдоль асфальтированной дороги, ведущей к первым построенным домам. Здесь прижились около двух десятков хвойных и кленовых деревьев – первая аллея.

Компания «Баренц Групп», которая занимается строительством района «Talojarvi. Город у воды», приобрела в специализированном питомнике около двух сотен саженцев крупномерных и маломерных деревьев, а также кустарников, которыми начала озеленять и благоустраивать территорию вокруг первых построенных домов №1 и №2. 

Напомним, что в настоящее время здесь возводятся три дома, два из которых (№ 1 и 2) сдадут уже в 2023 году, а еще один (№ 6) – в 2024-м.

Открыто раннее бронирование следующего дома (№7). Информацию по новым домам района можно получить в отделе продаж компании «Баренц Групп» по телефону 331-331 и на сайте https://talojarvi.ru/houses/ .

Напомним, комплекс «Talojarvi. Город у воды», который на пересечении улицы Зайцева и Заводской вдоль Соломенского шоссе возводит известная строительная компания «Баренц Групп», будет состоять из ансамбля монолитных домов разной этажности.  Важным преимуществом являются видовые характеристики квартир, а также крышная газовая котельная в каждом жилом здании, что позволит существенно экономить на коммунальных платежах. Это большой район с развитой социальной инфраструктурой и масштабным благоустройством.

В настоящее время в новом районе уже провели первую асфальтовую дорогу.

Узнать больше о проекте Talojarvi, выбрать планировку и забронировать квартиру вы можете самостоятельно на сайте https://talojarvi.ru/houses/ или,  записавшись на встречу со специалистом отдела продаж строительной компании «Баренц Групп» в удобное для вас время по телефону 331-331.

Виртуальный тур по Talojarvi вы можете совершить здесь.

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Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик „ДСК-2“

Адрес: г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д.1-А, офис 24. ОГРН: 1211000006645 ИНН: 1001356001. Проектные декларации на сайте Barenz.group

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