Самое важное за сегодня

фото: © pixabay.com

В Карелии выявлено сразу 19 новых случаев коронавируса

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 260 человек.

В республике за сутки список инфицированных увеличился на 19 человек.

13 из них в Олонецком районе (поселок Ильинский – 12, село Видлица – 1). По одному случаю выявлено в поселке Хийтола Лахденпохского района, в дачном кооперативе "Северные просторы" Прионежского района, в поселке Хийденсельга Питкярантского района и в Суоярви. Два новых случая – в Петрозаводске.

Выздоровели от COVID-19 еще девять человек – в Сегеже, в Кондопоге, в Пряжинском районе и в Петрозаводске. Всего – 94.

Проведено 28701 исследований (+549 за сутки).

На самокарантине находятся 5501 человек (-81 за сутки).

В местах обсервации по-прежнему – 24 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 42,3 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 4,8 раз выше и составляет 204,4 случая, по Северо-Западу – 152,8.

фото: © Роман Малеев

На севере Карелии распилен мост на дороге к озеру Унус, где планировалось размещение форелевой фермы

Местные жители выступают против открытия на озере рыбоводного хозяйства, а карельские чиновники отвечают на обращения граждан отписками.

В Муезерском районе Карелии неизвестными распилен деревянный мост на дороге, которая ведет к озеру Унус. На этом озере республиканские власти без согласования с местным населением решили сформировать рыбоводный участок для размещения форелевого хозяйства. Узнав о планах компании "Аркадия" из Петрозаводска выращивать на Унусе форель, жители поселка Ондозеро провели собрание, на котором единогласно высказались против открытия на озере рыбоводной фермы. Однако карельские чиновники так и не отменили свое решение о формировании рыбоводного участка на Унусе. В настоящее время районная полиция пытается выяснить, кто распилил мост.



Распиленный мост. Фото: Роман Малеев

Напомним, еще в конце апреля жители поселка Ондозеро предупреждали республиканские власти, что в Муезерском районе назревает гражданский конфликт. Но, по словам местной пенсионерки Натальи Малеевой, карельские чиновники отвечали на все обращения только отписками.

фото: © AP Photo/Mary Altaffer

В Карелии умер еще один пациент, лечившийся от коронавируса

Врачи решили, что инфицированный умер не от инфекции.

Глава Карелии на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что за минувшие сутки зафиксирован еще один летальный исход пациента, который проходил лечение от коронавируса.

"По мнению врачей, причиной смерти стала не инфекция, а тяжелые сопутствующие патологии, поэтому в общую сводку по COVID-19 этот случай не вошел", – написал Артур Парфенчиков.

Напомним, в Карелии на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом составило 260. По статистике на 19 мая, в республике скончались двое человек, больных коронавирусом.

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Глава Минздрава Карелии рассказал подробности о смерти пациента с ковидной инфекцией

Житель Карелии умер от патологий, вызванных девиантным образом жизни.

Напомним, 20 мая стало известно о летальном случае пациента, который проходил лечение от коронавируса.

По мнению врачей, причиной смерти стала не инфекция, а тяжелые сопутствующие патологии.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что в ковид-центре на базе Госпиталя для ветеранов войн скончался 54-летний мужчина, проходивший лечение с однократно положительным результатом теста на коронавирус.

"Пациент страдал нарушениями мозговой и двигательной функций на фоне девиантного образа жизни. По мнению врачей, смерть наступила от указанных патологий, не от COVID-19", – отметил министр.

фото: © duma.gov.ru

Заболевшая COVID-19 Оксана Пушкина обратилась к жителям Карелии (ВИДЕО)

Уроженка Карелии, депутат Госдумы записала видеообращение для земляков из больницы, где она проходит лечение от коронавируса.

Напомним, телеведущая и парламентарий недавно сообщила, что больна коронавирусом, переносит болезнь бессимптомно, по КТ изменения в легких минимальны, температуры нет. Находясь в одной из больниц Москвы, она записала видеообращение для жителей республики.

Видео разместил на своей странице в "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков, пожелавший землячке скорейшего выздоровления.

"В тот день, когда мне позвонил Роспотребнадзор и сказал, что у меня положительный тест на коронавирус, я собиралась в Думу. Я утром уже пробежала свои традиционные 15 км, сделала тренировку, привела себя в порядок. Ничего не предвещало. Но может быть заложенность носа. Но это как насморк. Я бы пошла и перезаражала всех.

Другое дело, что я с первых дней нашей чудовищной пандемии надела маску. Надо мной смеялись, надо мной шутили. Мне было все равно. Я каким-то седьмым чувством понимала, что я делала правильно. Я спасла себя от тяжелых последствий и переживаю это сегодня достаточно легко в отличие от моих соседей по этой красной зоне. И я, конечно, берегла своих друзей и коллег, близких, любимых.

Поэтому земляки, я вас очень прошу не делайте одолжения полиции, надевая маски. Вы, прежде всего, спасаете себя и своих близких. Рядом с вами бессимптомных носителей может быть тысячи. Вы и только вы можете себя сами защитить. А при первых симптомах, конечно, вызывайте врача. Как сделала это я", - рассказала Оксана Пушкина.

фото: © ИТАР-ТАСС/Шамуков Руслан

В Карелии арестовали двух лесничих, которые за полмиллиона рублей согласились закрыть глаза на незаконные рубки

Олонецкий суд арестовал двоих работников местного лесничества, обвиняемых в получении взяток.

Так, 18 мая Олонецкий районный суд на два месяца арестовал работника местного центрального лесничества Андрея А.

А 15 мая также на два месяца суд Олонца арестовал другого лесничего Анатолий В.

Как сообщил "Столице на Онего" старший помощник руководителя карельского Следкома по взаимодействию со СМИ Виталий Коновалов, эти работники Олонецкого центрального лесничества обвиняются в получении взяток в общей сумме 480 тысяч рублей.

По версии следствия, за деньги они закрывали глаза на нарушения лесного законодательства, проще говоря, на незаконные рубки леса. Их противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики совместно с сотрудниками карельского Следкома.

Защищают Андрея А. и Анатолия В. соответственно адвокаты Сергей Аверичев и Анатолий Парфенчиков. Следствие ведет Олонецкий межрайонный отдел карельского Следкома.

Напомним, по информации Следкома Карелии, в республике были возбуждены пять уголовных дел по фактам получения взяток представителями лесничеств.

фото: © скриншот трансляции / ВК

Глава Карелии ужесточает ограничительные меры в поселках Олонецкого района из-за коронавируса

Артур Парфенчиков вводит дополнительные ограничительные меры в Ильинском и Видлицком поселениях, где выявлен очаг COVID-19.

Глава региона на своей странице в "ВКонтакте" рассказал подробности о выявленных случаях заражения коронавирусной инфекцией в Олонецком районе.

"Сразу 13 случаев зарегистрировано в Олонецком районе: один в Видлице и 12 человек заболели в поселке Ильинский, в том числе трое детей", - пишет Артур Парфенчиков.

По словам главы Карелии, причиной вспышки коронавируса на этих территориях стало то, что некоторые местные жители проигнорировали элементарные правила безопасности: принимали родственников из Санкт - Петербурга, допустили межсемейные контакты, собирались большими компаниями.

"Сейчас наша задача - купировать этот очаг инфекции, поэтому вводим дополнительный контроль за въездом на территории Ильинского и Видлицкого поселений. Кроме того, вновь ужесточаем ограничительные меры в этих поселках. Распоряжение об этом подписал сегодня", - сообщил руководитель региона.

Так, с сегодняшнего дня въезд на территорию Ильинского и Видлицкого сельских поселений разрешен только местным жителям и работающим в этих населенных пунктах, через пропускной пункт, расположенный на 23 километре автомобильной дороги Олонец – Питкяранта – Леппясилта.

Жителям этих населенных пунктов при въезде необходимо предъявить паспорт.

Работающим в поселениях или доставляющим туда продукты и предметы первой необходимости необходимо будет предъявить паспорт и документы, подтверждающие исполнение служебных обязанностей: договор, счет-фактуру, транспортную накладную, путевой лист и т.п.

Исключения делаются для пассажиров общественного транспорта, проходящего через эти территории транзитом. А также для спецавтомобилей: скорой помощи, МЧС, пожарных и полиции.

При въезде на указанные территории у каждого приезжающего будет бесконтактно измеряться температура. При наличии респираторных симптомов граждане обязаны сообщить об этом по телефону в медучреждение по месту жительства и обеспечить самокарантин в течение 14 дней.

Кроме того, в Ильинском и Видлице до 25 мая вновь вводены жесткие ограничительные меры, все введенные ранее послабления отменяются. Приостанавливают работу парикмахерские, а также другие предприятия сферы услуг, стоматологические клиники и кабинеты могут оказывать только неотложную помощь и так далее. Не разрешены прогулки, местные жители должны находиться дома, за исключением обращения за экстренной медпомощью, следования на работу, в аптеку или продуктовый магазин.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии выявлено сразу 19 новых случаев коронавируса.

фото: © Михаил Охлопков/vk.com/mihailohlopkov

Главного инфекциониста Карелии отправят в Олонецкий район, где обнаружена вспышка COVID-19

В Олонецком районе за минувшие сутки было выявлено сразу 13 новых случаев коронавирусной инфекции.

Напомним, в республике за сутки список зараженных коронавирусом увеличился на 19 человек. Наибольший прирост дал Олонецкий район. 12 инфицированных выявлено в поселке Ильинский.

После первого случая COVID-19 в Ильинском, на место 14 мая выехали специалисты и провели подворовые обходы с целью профилактики развития массовой заболеваемости. Было взято более 800 анализов.

Как сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте", установлены все носители инфекции, в том числе бессимптомные.

"Принято решение направить в Олонецкий район главного внештатного фтизиатра Минздрава Карелии Кононенко Юлию Сергеевну и главного внештатного инфекциониста министерства Тищенко Михаила Семеновича. Их задача – помочь специалистам районной больницы в реализации дополнительных мер по организации и оказанию медицинской помощи, а администрации района – в организации санэпидмероприятий", – отметил министр здравоохранения.

По словам Михаила Охлопкова, ночью в Олонецкую ЦРБ направлена дополнительная партия средств индивидуальной защиты для медицинских работников – более пяти тысяч единиц.

фото: Галина Васильева / ВК

Уплотнительная застройка на Старой Кукковке в Петрозаводске возмутила депутата

Депутат Петросовета Галина Васильева заявила, что строители возводят девятиэтажку на Старой Кукковке, создавая значительные проблемы владельцам соседских домов.

"Людей, проживающих по соседству, беспокоит огромный кран, который работает над крышами их домов, смущает очень близкое расположение строительной площадки к их участкам... Во-первых, удивила теснота и отсутствие в будущем полагаемой парковки для транспорта. По документам, подписанным председателем комитета градостроительства и землепользования Е.И. Перовым, на 45-квартирный дом планируют всего 8 парковочных мест, одно из них для людей с ограниченными возможностями. Во-вторых, удивили допотопное ограждение и жуткий беспорядок на строительной площадке", - сообщила Галина Васильева.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Международная космическая станция пролетела над Петрозаводском (ВИДЕО)

Петрозаводчане могут наблюдать за космическим объектом по вечерам до конца мая.

В ночь с 19 на 20 мая МКС пролетела над Петрозаводском дважды: в 23.22 и в 0.59.

При хорошей погоде горожане смогут наблюдать за международной космической станцией и в другие дни.



Станция видна как яркая быстродвижущаяся звезда, летящая с юго-запада на юго-восток.

Фотокорреспондент "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел полет.

"До конца мая на большей части России и в странах ближнего зарубежья проходит сезон вечерней видимости Международной космической станции! Чтобы передать привет Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди, достаточно только в нужное время взглянуть на небо", – сообщили в Роскосмосе.

фото: © скриншот трансляции / паблик вконтакте "Республика Карелия"

Глава Карелии: В марте мы не были готовы к эпидемии

Артур Парфенчиков рассказал, почему в республике были введены жесткие ограничительные меры по предотвращению распространения коронавируса.

Глава Карелии Артур Парфенчиков объяснил 20 мая, почему республиканские власти ввели в конце марта режим "всеобщей самоизоляции", несмотря на отсутствие в регионе выявленных случаев коронавирусной инфекции. По словам губернатора, республика тогда была не готова к эпидемии.

"Мы с вами в марте месяце были абсолютно не подготовлены - не только материально, но даже с точки зрения понимания той ситуации, с которой мы сталкиваемся, - заявил Парфенчиков, выступая на заседании республиканского правительства, которое проходило в режиме онлайн. - Мы ничего не знали ни про вирус, ни про то, как с ним жить, как с ним работать, как можно ему противодействовать. У нас не было соответствующих материальных ресурсов, у нас медицина практически была не готова. У нас не было ни одного специализированного учреждения, да и врачи, по сути, были неподготовлены, потому что никто никогда с этой инфекцией не работал".

Как признал глава Карелии, средств защиты не было ни у врачей, ни у населения.

"Мы не могли в конце марта потребовать ношения масок, их просто не было, поэтому все закрывалось. Сегодня мы можем это предложить, это установить, и, конечно, поэтому мы можем какие-то позиции ослабить - и по торговым организациям, и по общественному транспорту", - сказал губернатор.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Пластический хирург рассказал, какие операции популярны у мужчин в Карелии

Примерами из своей практики поделился пластический хирург из Петрозаводска Александр Зайцев.

По словам Александра Зайцева, пластическая хирургия пришла в жизнь и российских мужчин. Такие пациенты предпочитают определенные типы операций.

"Обычно это корректировка возрастных изменений лица и корректировка тела, прежде всего, липосакция. Можно долго сидеть на диете и заниматься в спортзале, но есть определенные места, жир в которых очень сложно сжигается – это бока, низ живота. И чтобы довести фигуру до ума, мужчины в таких случаях обращаются к нам. Липосакция длится от часа до трех часов, жир убирается. При соблюдении определенных правил в питании и образе жизни, жир уже не возвращается", - рассказал пластический хирург.

Александр Зайцев также поделился, какие операции являются самыми популярными у его клиентов.

"В России, как и во всем мире, на первом месте до сих пор стоит маммопластика – коррекция формы и размера молочных желез. Увеличение, подтяжка и т.д. Это самый распространенный спектр операций, и в моей практике, в том числе. На втором месте идет пластика живота и липосакция. И на третье место я бы поставил коррекцию возрастных изменений лица. Думаю, что моя личная статистика по частоте операций близка к российской и мировой", - считает доктор.

Подробнее читайте в рубрике "Кофе со сливками".

фото: Администрация Петрозаводска

Еще один светофор установят в Петрозаводске

Новый светофорный объект появится на пересечении набережной Варкауса и улицы Московской, сообщили в администрации города.

Ремонт дороги на набережной Варкауса сопровождается работами по восстановлению сетей инженерных коммуникаций и обеспечению дорожной безопасности. Так, вдоль набережной сделают переукладку сетей водоснабжения, а на пересечении с Московской улицей установят светофор и другие технические средства для организации дорожного движения, сообщили в мэрии.

Также вблизи дороги в 2020 году планируется благоустроить Приозерный парк в рамках реализации программы "Комфортная городская среда".

Всего в Петрозаводске в этом году отремонтируют 11 дорог и три тротуара. Среди объектов, которые приведут в нормативное состояние, – Вытегорское и Соломенское шоссе, Лесной и Первомайский проспекты, набережная Варкауса, улицы Калинина, Чапаева, Островского, Ватутина, Муезерская и Гвардейская, напомнили в городской администрации.

Ранее сообщалось о том, что пешеходные переходы в центре города и на Древлянке оборудуют светофорными объектами.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Петрозаводск свяжут с Финляндией и Норвегией новые железнодорожные и автомобильные маршруты

Страны Баренцева Евро-Арктического региона согласовали проект совместного транспортного плана.

Столицу Карелии свяжут с Финляндией и Норвегией новые железнодорожные и автомобильные маршруты. Они вошли в проект совместного транспортного плана, который согласован странами Баренцева Евро-Арктического региона.

Как сообщили в министерстве транспорта России, проект плана содержит предложения о развитии автодорожной, железнодорожной, морской и воздушной транспортной сети, описывает 16 трансграничных маршрутов на севере Европы и предлагает меры по их развитию. В Карелии этим проектом предусмотрено создание двух новых железнодорожных и автомобильных маршрута: Петрозаводск – Мурманск – Киркенес (Норвегия) и Каяни (Финляндия) – Петрозаводск.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

"Даже если все откроется, народ первое время раздаст долги, потом начнет создавать кубышку," – бизнесмен Лукьянов о снятии ограничительных мер в Карелии

Известный карельский предприниматель Александр Лукьянов в интервью рассказал о том, что останется от бизнеса после снятия ограничительных мер.

Александр Лукьянов уже 28 лет занимается бизнесом, и на сегодняшний день входит в многочисленную группу тех, чьи предприятия закрыты или терпят убытки из-за коронавируса.

Власти обещают постепенное ослабление ограничительных мер. Скоро откроются торговые центры, за ними – туристические объекты, индустрия спорта. Потом откроют и общепит.

По словам бизнесмена, эти меры ни к чему не приведут, так как многие предприятия погибнут из-за снижения покупательной способности населения.



"Я думаю, что открытие кафе и ресторанов ни к чему не приведет. Даже если все откроется, народ первое время раздаст долги, которые набрал, потом начнет создавать кубышку, потому что знает – это все может повториться. Люди начнут немного по-другому к деньгам относиться, еще меньше себе позволять. Поэтому никакого роста покупательной способности не будет, я считаю. Ну да, закончится карантин, человек выйдет на улицу, выдохнет после долгого застоя, сходит один раз в кафе – получить забытые ощущения, повстречаться с кем-то, выпить кофе с пирожным… И это все в первые две недели. А потом… – все. Я думаю, что государству так или иначе все равно придется помогать бизнесу, потому что в противном случае, он просто умрет... Уже сейчас в малый и средний бизнес никто не идет – новых предпринимателей практически не появляется. А после карантина это вообще никому не будет нужно. Бюджетник сегодня хоть что-то, но получает. И повторяется ситуация 90-х годов: нет, лучше работать на государство, это стабильнее… Или иди на госслужбу, или останешься без штанов", – отметил Александр Лукьянов.

Подробнее читайте в интервью "Все поняли, что от государства ждать нечего".

фото: © Юлия Кондакова

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Карелии

Сильный ветер обрушится на республику 21 мая, сообщили в МЧС Карелии.

Ночью и в первой половине дня в четверг на юго-востоке Карелии сохранится сильный ветер северного, северо-восточного направления порывами до 15-17 м/с.



Под действие неблагоприятного явления могут попасть Кондопожский, Медвежьегорский, Прионежский, Пудожский, Пряжинский районы и Петрозаводск.

Жителям Карелии рекомендуют:



• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• выход граждан и выезд автотранспортных и тракторных средств на лед водоемов запрещен, в связи с возможным отрывом прибрежного льда и провалами под лед;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

фото: © скриншот трансляции/паблик вконтакте "Республика Карелия"

Около 40 процентов заболевших COVID-19 в Карелии не имеют симптомов

Около 40 процентов выявленных случаев заражения короновирусом протекает бессимптомно, сообщил вице-премьер правительства республики по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков.

В ходе заседания правительства Карелии Игорь Корсаков расскказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в Республике. По данным вице-премьера по вопросам здравоохранения и социальной защиты, из 260 заболевших COVID-19 в регионе не имеют симптомов.

"40 процентов лиц, которые сегодня инфицированы, являются бессимптомными носителями инфекции. У них нет никаких жалоб. Но в рамках тестирования мы выявляем этих лиц", - сказал Корсаков.

Вице-премьер правительства отметил, что только у 20 процентов зараженных медики не видят эпидемиологического анамнеза, не могут установить, откуда пошло заражение.

"Нет контакта, нет выезда за границу, нет выезда в другой субъект, нет контакта с теми, кто прибыл из другого субъекта. Заразился в силу того, что находился на территории, где есть очаг. Остальные 80 процентов – это те, кто нарушил правила, которые предписаны. Это нарушения правил поведения, правил непосещения, связанных с праздничными мероприятиями, которые давно прекратить…", - рассказал Игорь Корсаков.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на заседании правительства сообщил, что сегодня инфекция попадает в регион из Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии выявлено сразу 19 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших коронавирусом в регионе составляет 260 человек.

фото: © РИА Новости / Макс Ветров

Сильный ветер обрушится на Карелию в ближайшие часы

Ухудшения ожидаются во второй половине дня, сообщили в МЧС Карелии.

По восточным и центральным районам республики, ожидается усиление северного, северо-восточного ветра порывами до 15-17 м/с.



Под действие неблагоприятного явления могут попасть Беломорский, Кемский, Кондопожский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Сегежский, Пудожский районы и в Петрозаводске.



Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Двое жителей Карелии умерли от пневмонии за минувшие сутки

За сутки в республике девять человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

По данным оперштаба Карелии, за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода: 89-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и 84-летняя женщина c хронической сердечной недостаточностью. Тесты на COVID-19 отрицательные.

С учетом пациентов, госпитализированных ранее 1 апреля, умерли уже 48 человек.

С начала апреля с таким диагнозом в больницы республики попали уже 407 пациентов.

Напомним, вчера было зарегистрировано три смерти от внебольничной пневмонии. У одной из умерших был выявлен коронавирус.

фото: © shutterstock.com

Как вы планируете провести лето, если карантин закончится? (ОПРОС)

Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в планы многих россиян на летний отдых.

Сезон отпусков из-за коронавирусной инфекции пройдет в этом году по новому сценарию. Уже понятно, что зарубежные курорты, к которым привыкли жители нашей страны – Турция, Испания, Италия, Таиланд – летом-2020 будут недоступны. Российские курорты могут открыться только с 1 июля. Только санатории с медицинской лицензией примут отдыхающих уже в июне.

Летнюю оздоровительную кампанию для детей в регионах Минпросвещения рекомендовало начать с 1 июля. При этом дети и подростки смогут отдохнуть в лагерях не 21 день, как обычно, а, скорее всего, - 14.

В Карелии уже сформирован реестр организаций, которые будут заниматься отдыхом почти 8 тысяч детей этим летом на территории региона: в него вошел 121 лагерь - один загородный, 118 лагерей дневного пребывания, а также два палаточных. Ребят и персонал оздоровительных лагерей будут проверять на коронавирус.

"Столица на Онего" решила поинтересоваться у своих читателей: Как вы планируете провести лето, если карантин закончится?

Ответить на вопрос можно здесь.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

"Масочный режим" в Карелии соблюден не во всех магазинах, заявил глава Минэка

Министр экономического развития и промышленности республики Олег Ермолаев обратился к бизнесменам с просьбой обеспечить соблюдение мер безопасности в торговых точках в период распространения COVID-19.

Ермолаев призвал бизнесменов следить за использованием медицинских масок и соблюдением социальной дистанции. Он указал на необходимость не допускать единовременного скопления клиентов в своих заведениях. Он отметил, что на данный момент не все предприниматели соблюдают эти меры.

"Проведенным мониторингом свыше 500 торговых объектов установлено, что торговые предприятия в целом готовы к выполнению установленных ограничений, однако не всегда обеспечивают их выполнение", - заявил Олег Ермолаев.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © ОПФР по РК

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию

В правительстве в качестве антикризисной обсуждается мера по смягчению условий для выхода на досрочную пенсию.

Информация о смягчении условий выхода на досрочную пенсию содержится в плане по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в кабмин.

Согласно плану, до конца 2020 года на заслуженный отдых смогут уйти россияне, которым до пенсии остается три года, несмотря на общий размер стажа.

На сегодняшний день возможность выйти на досрочную пенсию доступна гражданам, потерявшим работу за два года до наступления пенсионного возраста, у которых страховой стаж составляет 20 лет для женщин и 25 для мужчин.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

В России за сутки выздоровело рекордное число инфицированных коронавирусом

На 20 мая в России зарегистрировано 308705 случая коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в России выздоровели 9262 человека – это рекордное число за весь период пандемии коронавируса в стране. Всего выздоровели 85392, сообщается на сайте оперштаба "Стопкоронавирус.рф".

Число новых случаев COVID-19 увеличилось на 8764.

За последние сутки от вируса скончались 135 человек. Всего умерли 2972 зараженных.

Напомним, на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 260 человек.

фото: © Столица на Онего

В Карелии снята с должности председатель территориальной избирательной комиссии Пряжинского района

На февральских муниципальных выборах ТИК размещалась в Общественной приемной "Единой России", где общественные наблюдатели обнаружили партийную агитацию.

Центральная избирательная комиссия Карелии лишила полномочий члена территориальной избирательной комиссии Пряжинского национального района с правом решающего голоса Татьяну Ерхову. Она возглавляла ТИК и руководила подготовкой и проведением муниципальных выборов в Пряжинском районе, которые проходили 2 февраля нынешнего года. В этот день жители района выбирали депутатов местных советов в Ведлозерском и Святозерском сельских поселениях.

Как отметил карельский политолог Олег Реут, наблюдавший за ходом муниципальных выборов, территориальная избирательная комиссия Пряжинского района заняла помещение Общественной приемной партии "Единая Россия". При этом в самом помещении, где было организовано досрочное голосование, общественные наблюдатели обнаружили более десяти предметов партийной агитации – портрет председателя "Единой России", плакаты и флажки, что запрещено действующим законодательством.

фото: © pixabay.com

Стало известно, как будут работать библиотеки в Петрозаводске

Посетителей в библиотеках столицы Карелии начнут принимать с 26 мая по специальному графику, разработанному в связи с эпидситуацией по коронавирусу.

По сообщению администрации города, Централизованная библиотечная система Петрозаводска возобновляет работу с 26 мая. Обслуживание читателей будет проводиться с соблюдением санитарных норм и рекомендаций по следующему графику:

Понедельник-пятница:

- 11.00-13.00 - граждане старше 60 лет,

- 13.30-15.30 - дети до 14 лет (с родителями),

- 16.00-18.00 - взрослое население.

Выходные дни: суббота и воскресенье.

В соответствии с действующими санитарными требованиями посетители библиотек должны носить защитные маски.

С 26 по 29 мая городская библиотечная сеть обеспечит только прием литературы. Пени за пророченное пользование книгами с читателей взиматься не будут.

С 1 июня посетителям начнут выдавать издания на руки по предварительной записи. Заказ книг возможен по телефону, через личный кабинет электронного каталога, в группе библиотек в социальной сети "ВКонтакте", а также при личном посещении в период сдачи литературы (с 26 по 29 мая).

Библиотека № 22 (Лососинское шоссе, 26) в связи с проверкой фонда будет работать только на прием книг.

Сегодня сотрудники библиотечной сети начали готовиться к открытию: проводить дезинфекцию помещений, мебели и фонда. Книги, которые будут сданы читателями, пройдут специальную обработку и останутся "на карантине". Получить такие издания на руки можно будет только через несколько дней, пояснили в мэрии.

Ранее глава республики поделился планами открытия ресторанов и кафе после пандемии COVID-19.

фото: © Алексей Кузьмин/паблик вконтакте "Северные берега"

Режим повышенной готовности из-за паводка объявлен в поселке на севере Карелии

В поселке Калевала введен режим повышенной готовности в связи с подтоплением территории поселка и местных дорог.

Администрация Калевальского района опубликовала постановление о введении режима функционирования "Повышенная готовность".

"В связи с подтоплением территорий посёлка Калевала, а также участков местных дорог в результате весеннего паводка с 18 мая и до особого распоряжения на территории Калевальского городского поселения введен режим функционирования "Повышенная готовность"", - говорится в сообщении администрации.

Ранее сообщалось, что дорогу Войница-Вокнаволок в Карелии размыло.

фото: © Пресс-служба Карельской таможни

Житель Петрозаводска предстанет перед судом за контрабанду раритетного оружия

Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о контрабанде культурных ценностей в крупном размере.

Напомним, арсенал исторического холодного оружия обнаружили в автомобиле жителя Карелии, который возвращался из Финляндии. Злоумышленник был задержан в ходе таможенного досмотра.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, житель Петрозаводска приобрел на аукционах Интернете 30 предметов холодного оружия западноевропейского образца общей стоимостью более 1 млн рублей, отнесенных к категории культурных ценностей, в том числе шпаги и сабли, изготовленные более 100 лет назад.

Согласно заключениям экспертов, объекты исследования оказались боевым и охотничьим холодным оружием, самым древним из которых оказалась кавалерийская офицерская шпага образца 1730 года. Кроме шпаг XVIII и XIX веков, среди предметов находились пехотные и кавалерийские сабли и палаши, в основном офицерские, кортики, боевые тесаки, охотничий кинжал, церемониальное оружие. Клинки состояли на вооружении армий Франции, Германии, Швеции, Австрии, других стран Западной Европы, а также США.

Уголовное дело будет направлено в Сортавальский городской суд.

фото: © официальный сайт правительства Карелии/gov.karelia.ru

В Карелии депутаты планируют спасти предприятие, работники которого жаловались президенту

Парламентарии предлагают выкупить недвижимость и скот у собственника компании "Видлица АГРО", оказавшейся в кризисе.

Власти региона намерены перераспределить бюджетные средства, направляемые в текущем году на нужды регионального Минсельхоза с целью оказания помощи "Видлица АГРО".

Сельхозпредприятие в Олонецком районе находится в кризисе, его работники обращались за помощью в администрацию президента.

Решение властей заключается в идее выкупа поголовья скота и производственных помещений у хозяев компании "Видлица АГРО".

Подробности - в материале "Вестей Карелии".

фото: © страница вконтакте Алексея Щепина/vk.com/id470702815

Стали известны причины двух крупных лесных пожаров в Карелии

В Лахденпохском районе сгорело около 40 га леса рядом с железной дорогой.

По сообщению министра природных ресурсов и экологии республики Алексея Щепина, на заседании оперативного штаба по охране лесов от пожаров рассмотрели два факта возникновения лесных пожаров в Лахденпохском районе. Напомним, лес горел на границе с Ленобластью 11 мая.

"На сегодняшний день это самые крупные произошедшие пожары. Один – 18, 5 га, другой - 20,1 га. Пожары произошли 11 мая. Предварительная причина – загорание от искр тепловоза в полосе отвода железной дороги", - сообщил министр на своей странице в "ВКонтакте".

Как отметил Алексей Щепин, пожары были ликвидированы оперативно, все материалы переданы в органы дознания МЧС для установления виновных лиц.

При этом глава Минприроды обратил внимание на время, затраченное на доставку групп пожаротушения к месту возгораний. На заседании штаба он поручил провести проверку по этим пожарам, детально разобрать действия пожарной охраны с момента поступления сигнала о возгораниях до момента прибытия на места.

Напомним, сразу шесть лесных пожаров произошло в республике на майских праздниках.

фото: © Минстрой Карелии

Строительство газопровода в Салми и Ряймяля ведется с опережением графика

Газификация Карелии находится в зоне особого внимания Госкомиссии по подготовке к 100-летию образования республики, возглавляемой секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, сообщили в Минстрое Карелии.

В поселках Ряймяля и Салми Питкярантского района продолжается строительство газопровода в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года". В соответствии с государственным контрактом срок завершения работ – ноябрь 2020 года, однако подрядная организация планирует сдать объект до конца августа.

Строительство объекта ведет карельская компания "Телекомстрой". На сегодняшний день ими проложено 36,5 км труб при общей протяженности сети 39,8 км. Сейчас подводятся отводы до фасадов жилых домов, что значительно удешевляет переход на природный газ собственникам. В июне, как позволит погода, приступят к благоустройству – проведут асфальтирование, подсыпку грунта.

"По срокам мы идем в графике, с небольшим опережением, планируем выполнить работы к концу августа, по договору идет конец ноября месяца. В соседнем населенном пункте Ряймяля работы выполнены 2 месяца назад, сейчас остается благоустройство", – отметил генеральный директор "Телекомстрой" Михаил Золотов.

Таким образом, к тому моменту, когда будут построены газораспределительная станция "Питкяранта" и газопровод-отвод, по которому газ придет к поселкам, внутри поселений все сети уже будут готовы и останется только к ним подсоединиться и открыть "вентиль".

Ждут прихода природного газа и в деревне Тукса Олонецкого района. В поселении в рамках ФЦП продолжаются работы по прокладке сетей газопровода распределительного – из 29,7 км проложено 13,8 км. Подрядчик рассчитывает завершить работы осенью этого года.

"В проекте у нас запланировано практически к каждому дому подвод газопровода. Люди газа ждут, у нас уже есть определенное количество абонентов, которые планируют подключиться к газопроводу", – подчеркнула глава Туксинского сельского поселения Инна Корнилова.

На сегодняшний день природный газ – это наиболее удобное и легкое в использовании топливо. Он является надежным, экологичным, эффективным и дешевым горючим. Переход на индивидуальное отопление "голубым топливом" позволит снизить платежи, в том числе, если ранее в доме был электрообогрев. И улучшит качество жизни, особенно тех, кто сейчас пользуется печным отоплением – не нужно будет заготавливать дрова, постоянно подкидывать их в печь и круглый год в доме будет горячая вода.

К примеру, стоимость 1 кубического метра природного газа – 5,40 рублей. Средний ежемесячный расход на отопление в пиковые нагрузки ориентировочно 100 кубометров. С учетом надбавок за техническое обслуживание в месяц платеж составит 740 рублей (расчет примерный, объем потребленного газа за отопление индивидуален для каждого домовладения).

Стоимость работ по газификации индивидуальных жилых домов с газопроводом, подведенным к фасаду дома, стоит от 95 до 180 тысяч рублей. Перевод только на пищеприготовление от природного газа обойдется в 15-20 тысяч рублей. Для этого необходимо обратиться с заявкой в газораспределительную организацию для определения возможности подключения природного газа.