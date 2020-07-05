Самые читаемые новости за 5 июля

фото: © pixabay.com

В Карелии за сутки от коронавируса выздоровело больше людей, чем заболело

За минувшие сутки 15 новых случаев COVID-19 выявлено в республике, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, 15 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии В Петрозаводске заболели 10 человек, в Медвежьегорске – 2 человека, в Прионежском районе (поселок Мелиоративный) – 1 человек, в Суоярви - 1 человек, в Кондопожском районе (деревня Восточное Кончезеро) – 1 человек.

Выздоровели еще 17 человек: в Петрозаводске - 4, в Беломорском районе - 1, в Сегежском районе – 2. Также выписаны еще 4 работника АО "ВАД" и 6 строителей Белопорожской ГЭС.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 246,3 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 2 раза выше и составляет 459,6 случаев, по Северо-Западу – 417,4.

Напомним, по состоянию на 2 июля в Карелии было зарегистрировано 7 летальных случаев. Последней умерла 94-летняя жительница Петрозаводска.

фото: Администрация Сортавальского поселения/vk.com/public182704199

Отправленный в отставку глава Сортавалы попросил горожан не вестись на провокации

Экс-руководитель муниципального образования в Карелии Сергей Крупин готовится выступить с политическим заявлением.

В паблике администрации Сортавальского поселения появилось обращение Сергея Крупинина, которого горсовет "удалил в отставку". Бывший глава Сортавалы поблагодарил горожан за поддержку, которую он "чувствовал ее на протяжении последних пяти лет".

"В ближайшее время я выступлю с политическим заявлением. Сейчас обращаюсь с одной единственной просьбой - не вестись на возможные провокации, не участвовать в несанкционированных митингах и акциях протеста. Это может навредить. Мы должны соблюдать закон. У нас будет возможность высказаться. И мы ей обязательно воспользуемся", - написал Сергей Крупинин.

Напомним, городской совет Сортавалы принял 2 июля решение об "удалении в отставку" избранного главы муниципального образования Сергея Крупина. Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета внеочередная сессия горсовета назначила депутата Олега Белова.

С инициативой "удаления в отставку" главы Сортавалы выступила группа депутатов городского совета, которые считают, что Сергей Крупин не исполняет свои обязанности по решению вопросов местного значения в течение более чем трех месяцев. Однако глава Сортавалы Сергей Крупин с этими претензиями депутатов не согласен. По его мнению, инициатива об "удалении" избранного главы муниципального образования в отставку связана с неподписанием им решения сессии горсовета от 17 марта об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений.

фото: © Петр Ковалев/ТАСС

Гостившая в деревне на севере Карелии семья из Москвы оказалась зараженной COVID-19

В деревне Вокнаволок сегодня выявили два случая коронавируса, тест на COVID-19 оказался положительным у семейной пары, приехавшей из Москвы к родственникам.

Как сообщается в паблике Межрайонной больницы Костомукши, сегодня из лаборатории пришли данные о выявлении коронавируса в мазке у двух человек из деревни Вокнаволок. Зараженной оказалась семейная пара, проживающая в Москве. Семья приехала в Вокнаволок с двумя детьми к родственникам, и у нее был взят анализ на коронавирус, как у прибывшей из-за пределов Костомукшского городского округа.

"Граждане убыли в Москву до получения результатов анализов. Проводится обследование контактных", - пишут в паблике больницы.

Напомним, за минувшие сутки 15 новых случаев COVID-19 выявлено в республике.

фото: pixabay

Семейная пара пенсионеров пропала на Ладожском озере в Карелии

Пожилые супруги пропали без вести, оправившись на лодке на рыбалку.

В полицию обратился 51-летний сын пропавших. Он заявил, что родители не выходят на связь с 30 июня. Пропавшими оказались 87-летний мужчина и 83-летняя женщина. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

С собой у пенсионеров были телефоны, удочки, спальники и палатка. Предположительно они могут находиться вблизи поселка Терву в Карелии. Их поиски продолжаются, пишет 78.ru.

Ранее завершился розыск пропавших на озере в Карелии мужчины с девушкой.

фото: © pixabay.com

Грозы и ливни надвигаются на Карелию

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в республике.

По прогнозу специалистов Гидрометцентра России, 6 июля в Карелии ожидается сильный дождь и гроза.

5-6 июля дожди будут идти и в соседней с Карелий Ленинградской области.

Синоптики также предупредили об аномальной жаре в ряде регионов. Так, до 40°С будет в Саратовской области, 40-41°С — в Ростовской, 40-42°С — в Астраханской и 42-45°С — в Калмыкии.

Ранее россиянам рассказали, как избежать трагедии во время летней грозы.

фото: © Столица на Онего

"Если мы не выйдем отсюда, то трактор снесет этот дом вместе с нами"

В поселке Чална Пряжинского района многодетная семья живет в аварийном доме, который официально расселен и должен быть снесен.

В 20 км от Петрозаводска, в поселке Чална Пряжинского района, в аварийном доме, который официально был расселен три года назад, живет молодая семья с шестью маленькими детьми. Официально дом расселен, люди выписаны, а по факту он жилой и имеет вполне себе настоящих жильцов – восемь человек.

Возможно, так бы они в этом аварийном доме и жили, если бы администрация Пряжинского района не подписала договор с подрядчиком на снос расселенных домов. По условиям договора все аварийные дома в поселке Чална должны быть снесены к 1 июля. А тут такая помеха: не будешь же дом вместе с людьми ломать. Надо их, как минимум, из дома вывести, хоть на улицу.

"Дом, в котором мы живем, признали аварийным три года назад, – продолжила свой рассказ Рита. – Раньше мы здесь жили с родителями мужа, сейчас они переехали в квартиру на улице Светлая, это у нас в поселке в новых домах. А мы остались здесь, так как нам там просто места не хватило: квартира хоть и трехкомнатная, но всего 53 квадратных метра", - рассказала мама шестерых детей.

По словам женщины, живут они в аварийном доме на птичьих правах.

"По идее, мы несуществующая семья, которая живет в несуществующем доме. Если мы не выйдем отсюда, то трактор снесет этот дом вместе с нами, так как здесь три года как никто жить не должен. Я прописана с тремя детьми в Петрозаводске у родителей, а муж с тремя детьми – на Светлой в Чалне. Нам если съезжать отсюда, семье придется разъединиться", - рассказала многодетная мама.

Подробнее читайте здесь.

фото: © pixabay.com

МЧС Карелии предупреждает о ливнях и сильном ветре

Сильные дожди и ветер с порывами до 15-18 м/с ожидаются сегодня ночью, сообщили в МЧС Карелии.

Со второй половины ночи 6 июля и днем местами по республике ожидаются сильные дожди, по южным и центральным районам усиление южного, юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский муниципальные районы.

Существует вероятность (0,3) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

фото: © Илья Тимин

Отреставрированную Преображенскую церковь на острове в Карелии сняли с высоты птичьего полета (ВИДЕО)

Фотограф Илья Тимин из Петрозаводска показал Церковь Преображения Господня после реставрации.

Илья Тимин продемонстрировал храм с высоты птичьего полета.

"Видеозарисовка острова Кижи после завершения реставрации Преображенского храма, самого знаменитого и величественного Православного деревянного храма", - прокомментировал свое видео фотограф.

Напомним, специалисты завершили многолетнюю реставрацию церкви Преображения Господня на острове Кижи в этом году. Памятник является доминантой Кижского погоста, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

фото: ©Арина Степенная/vk.com/stepennaya

Фотограф запечатлела солнечное гало над Петрозаводском (ФОТО)

Арина Степенная опубликовала фото субботнего гало над Онежской набережной и парком "Ямка".

В минувшую субботу жители Петрозаводска могли наблюдать оптическое атмосферное явление - солнечное гало.

Фотограф Арина Степенная выложила на своей странице в соцсети фото, которые сделала на набережной и в парке "Ямка".

фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Путин поддержал идею новых мер помощи пострадавшим вкладчикам

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о проработке дополнительных мер защиты лиц, лишившихся денег, которые лежали на счетах в банках.

"Давайте это проработаем, я согласен", — сказал Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, отвечая на предложение депутата Госдумы Валерия Гартунга .



Обращаясь к президенту, депутат сказал, что к нему поступает много обращений со стороны граждан, которые потеряли свои деньги в банках, а общее число пострадавших составляет почти 200 тыс. человек.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, архив

Еще 11 человек попали в больницы Карелии с пневмонией

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с COVID-19.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 799 пациентов, 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Одиннадцать человек за сутки госпитализированы с пневмонией в Карелии.

Летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, на 4 июля был зарегистрирован еще один летальный исход – умерла 88-летняя женщина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы.

фото: "Питкярантское Лесничество"/vk.com/id508551946

Пожар уничтожил 2 га леса в Приладожье Карелии (ФОТО)

Лесной пожар произошел в Питкярантском районе по вине отдыхающих.

По сообщению питкярантского лесничества, 4 июля в 13.50 сотрудниками Салминского участкового лесничества при патрулировании территории лесного фонда был обнаружен пожар в квартале 156 в районе Светлого озера. Огонь бушевал на площади 1,3 га.

Тушением лесного пожара занимались сотрудники Приладожского авиазвена. Пожар был ликвидирован в 23.30. Его площадь составила 2 га.

"Причиной пожара скорее всего является неосторожное обращение с огнем отдыхающих. В очередной раз мы видим безответственное отношение граждан к элементарным правилам пожарной безопасности в лесу", - пишут в паблике лесничества.

Напомним, с начала пожароопасного сезона на территории республики произошло 102 лесных пожара. Лес выгорел на территории площадью более 430 га. В прошлом году на начало июля было зарегистрировано 80 лесных пожаров на площади 583 га.

фото: © Игорь Онучин/ТАСС

В России за сутки выявили более 6,7 тысяч заразившихся коронавирусом

В России за сутки зафиксировано 6736 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Новые случаи заражения зафиксированы в 84 регионах, наибольшее число — в Москве (650), Подмосковье (287), Санкт-Петербурге (275), Ханты-Мансийском административном округе (272), и Свердловской области (266). Меньше всего — в Крыму (11 случаев), Севастополе (шестеро заразившихся) и Еврейской автономной области (три случая). Единственным регионом, где не выявили новых случаев, стала Чукотка.

У 2005 новых пациентов (29,8 процента от общего числа выявленных случаев) клинических проявлений COVID-19 нет.

За сутки умерли 134 человека, более 3,8 тысячи выздоровели.

Всего за время пандемии в России коронавирус выявили у 681251 человека, из них 10161 умер, вылечились 450750 пациентов.

Напомним, в Карелии за сутки от коронавируса выздоровело больше людей, чем заболело.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОТМЕНА САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ПРИЕЗЖИХ, НИЗКАЯ ЯВКА НА ГОЛОСОВАНИИ И ОТСТАВКА МЭРА СОРТАВАЛЫ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости

Глава Карелии отменил режим самоизоляции для приезжих

Во время прямой линии 30 июня Артур Парфенчиков заявил об отмене режима самоизоляции для приезжающих в республику.

Но те, кто прибыл из-за рубежа, все-таки должны соблюдать режим самоизоляции. А также будут действовать меры контроля для лиц, прибывших в Карелию со служебными командировками. Им при въезде необходимо предоставить анализ на COVID-19.

ЦИК Карелии объявил предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции в республике

По результату обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий Республики Карелия явка составила 46,07%. За одобрение изменений в Конституцию РФ высказались 70,46% участников голосования, против - 28,58%, сообщили в ЦИК республики.

Избранного главу Сортавалы "удалили в отставку" (ВИДЕО)

Руководитель муниципального образования Сергей Крупин не позволил депутату горсовета Олегу Белову, назначенному временно исполняющим обязанности главы города, занять свой кабинет.

Но Крупин не сдавался, и произошла потасовка.

Коронавирус не отступает

Семь человек с диагнозом коронавирус умерли в Карелии

Общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 3 июля составило 1451. Всего выздоровели – 687.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 778 пациентов, 62 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

ЧП

Годовалый малыш выпал из окна 5 этажа в Петрозаводске – врачи борются за его жизнь

Инцидент произошел 1 июля около 20.00 на улице Чернышевского.

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту падения годовалого ребенка с пятого этажа.

Житель Карелии достал из озера труп, положил на пляж и уехал

На озере в Лососинном утонул 64-летний мужчина.

фото: © Столица на Онего

В Карелии нашли тело пенсионерки, пропавшей с мужем на рыбалке

Спасатели обнаружили в Лахденпохском районе тело пенсионерки из Петербурга, поиски ее супруга продолжаются.

Как сообщил 78.ru источник в экстренных службах, труп женщины был найден 4 июля у поселка Терву Ланденпохского района. Поиски мужчины в настоящее время продолжаются, пишет издание.

Напомним, в полицию обратился 51-летний житель Санкт-Петербурга. Он заявил, что его родители, отправившиеся на рыбалку на Ладожское озеро в Карелии, не выходят на связь с 30 июня. Пропавшими оказались 87-летний мужчина и 83-летняя женщина.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 5 июля



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Дождь, +17 ° …+18 ° 4 м/с ЮЗ 748 мм.рт.ст. 83% день Небольшой дождь, +17 ° …+19 ° 5 м/с Ю 746 мм.рт.ст. 88% вечер Небольшой дождь, +16 ° …+19 ° 4 м/с ЮЗ 746 мм.рт.ст. 87% ночь Дождь, +16 ° …+17 ° 3 м/с Ю 744 мм.рт.ст. 93%

фото: © СоловьевLIVE Кадр из видео

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова найдены следы ДНК актера.

Соловьев представил результаты экспертизы во время беседы с адвокатом семьи погибшего в ДТП водителя Александром Добровинским в эфире передачи "СоловьевLIVE", пишут РИА Новости.

Из документа следует, что на срезе подушки безопасности Jeep Grand Cherokee актера обнаружены пот и эпителиальные клетки, "которые произошли от Ефремова М. О.".

При этом Соловьев не стал уточнять, каким образом отчет экспертов оказался в его распоряжении, сославшись на журналистскую тайну.

"Наконец, сегодня, в общем-то, поставлена точка на i – Ефремов находился за рулем машины, то есть там не марсиане, не нечистая сила, а сам Ефремов", - заявил в свою очередь Добровинский.

Напомним, восьмого июня Ефремов за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Садовом кольце и столкнулся с машиной, водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от травм в больнице.

Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в совершении смертельного ДТП.

фото: © Столица на Онего

Посетители горного парка в Карелии теперь могут попасть на водопады на автобусе

Из горного парка "Рускеала" до водопадов Ахинкоски и Карельского зоопарка стали курсировать автобусы.

"Дорогие гости, у нас для вас прекрасная новость! Теперь вы сможете добраться из парка до водопадов Ахинкоски и Карельского зоопарка", - сообщается в паблике горного парка "Рускеала".

Автобус Горный парк "Рускеала" — Карельский зоопарк будет отправляться в 11:00 и 14:00, автобус Карельский зоопарк — Горный парк "Рускеала" - 13:00 и 16:00.

Стоимость проезда в обе стороны - 500 рублей.

Автобус Горный парк "Рускеала" — водопады Ахинкоски отправится в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00. Время отправления автобуса водопады Ахинкоски — Горный парк "Рускеала": 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45.

Стоимость проезда в обе стороны - 200 рублей.

Ранее стала известна дата проведения в горном парке фестиваля Ruskeala Symphony.

фото: МЧС Карелии

Туристы поблагодарили спасателей, которые помогли им выбраться с острова в Карелии

Жители Санкт-Петербурга отправили благодарственное письмо сотрудникам ГИМС, участвовавшим в операции по спасению замерзающих туристов на острове Амбарный в Сегежском районе.

По информации МЧС Карелии, инцидент произошел 3 мая в районе острова Амбарный. Туристы, возвращаясь с рыбалки на квадроцикле, попали в полынью, утопили квадроцикл, оказавшись в воде. Из воды они выбрались самостоятельно и пешком по льду отправились на остров, откуда позже позвонили в службу "01".

"Из разговора с пострадавшими удалось уточнить, что они полностью мокрые, обуви вообще не было, вокруг них большое количество снега, а предметы розжига (зажигалки) вышли из строя, световых приборов с собой они не имеют, телефон один и заряд батареи находится на минимальном уровне. В результате опрокидывания в полынью травм не получили, жалуются на сильный холод и просят о помощи", - рассказали в МЧС Карелии.

К провалившимся под лед туристам из Сегежи были отправлены сотрудники местного ГИМС и пожарно-спасательный отряд. Сотрудники МЧС преодолели 150 километров, отделявшие их до острова Амбарный. В 04:30 туристов нашли. Пострадавшие, свернувшись, лежали на земле. Инспекторы ГИМС отогрели туристов с помощью растирания онемевших конечностей и физических упражнений. С гостями из Северной столицы поделились сухой одеждой. В 06:00 пострадавших привезли на берег озера, откуда отправили в поселок Олений, где мужчины остановились на время отдыха в Сегежском районе. Туристы были переданы фельдшеру Чернопорожского поселения.

За свое спасение сотрудникам местного ГИМС пострадавшие отправили благодарственное письмо.

Ранее жительница Карелии поблагодарила полицейских за неравнодушие и оперативность.

фото: © Паблик "Сбормобиля"

Жители Петрозаводска сегодня могут сдать макулатуру и пластик

Волонтеры 5 июля примут у горожан вторсырье на переработку, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сегодня в карельской столице работает "Сбормобиль". Прием вторсырья идет в разных районах города по отдельному расписанию. Всего на маршруте – 24 точки сбора.

Организаторы акции призывают участников соблюдать социальную дистанцию, сдавать вторсырье в масках. Водитель и грузчик утром перед работой проводят измерение температуры и имеют средства индивидуальной защиты.

Сейчас "Сбормобиль" в Петрозаводске курсирует дважды в месяц по воскресным дням. Большая часть вырученных от проекта средств идет на помощь бездомным животным.

В этом рейсе не будет Металлмобиля.

фото: vk.com/id419407976

Глава Карелии поздравил президента Segezha Group с днем рождения

Артур Парфенчиков считает заслугой Михаила Шамолина то, что Сегежский ЦБК - один из флагманов целюллозно-бумажной промышленности в стране.

Глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте" поздравил с днем рождения президента Управляющей компании "Segezha Group" Михаила Шамолина.

"Наш Сегежский ЦБК, который входит в состав Segezha Group корпорации АФК Система сегодня – один из флагманов целюллозно - бумажной промышленности в стране. И это, в том числе заслуга Михаила Валерьевича", - написал Парфенчиков.

Глава Карелии отметил, что сейчас на комбинате продолжается масштабная модернизация, которая позволит создать новые рабочие места и увеличит отчисления в бюджет Карелии, также Segezha Group первой в республике стала внедрять эффективную модель лесопользования на арендованных участках.

"Кроме того, разработана программа и решения экологических вопросов: помимо установки устройств аспирации на всех этапах производства, вокруг комбината будет создана санитарно-защитная зона", - пишет руководитель республики.

По мнению Парфенчикова, компания Segezha Group – один из примеров социально-ответственного бизнеса.

Глава Карелии поблагодарил Михаила Шамонина за поддержку Сегежской ЦРБ, для которой Segezha Group приобрела новые машины скорой помощи, аппараты ИВЛ и другое оборудование. Он пожелал имениннику здоровья и свершения всех планов.

фото: © pixabay.com

Дожди, грозы и порывистый ветер ожидаются в понедельник в Карелии

О погоде на 6 июля рассказали специалистов карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в понедельник на территории республики ожидается облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди, местами сильные. В отдельных районах грозы.

Ветер юго-западный умеренный, местами с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью составит +10, +15 градусов, на севере местами до +5 градусов. Днем воздух прогреется до +19, +24, на северо-западе местами до 15 градусов.

В Петрозаводске будет облачно. Ночью ожидается умеренный, днем небольшой дождь.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +13, +15 градусов. Днем потеплеет до +20, +22 градусов.

фото: © ИТАР-ТАСС/Марина Лысцева

Правительство России направит в регионы средства на создание временных рабочих мест

Федеральный центр выделил регионам более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщают РИА Новости о ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Более 4 миллиардов рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест", - говорится в сообщении.

Уточняется, что гражданам, обратившимся в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе, в сфере транспорта, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в соцслужбах по уходу за пожилыми людьми.

Кроме того, на предприятиях, где сотрудников перевели на неполную занятость, можно будет организовать дополнительную временную работу.

Отмечается, что эти меры позволят временно трудоустроить более 80 тысяч человек. Средства будут выделены из резервного фонда правительства, а Роструд проконтролирует их целевое использование.

Ранее сообщалось, безработных обучат и направят на работу по заявкам крупных предприятий Карелии.

фото: © Flickr / volliem

Жительница поселка в Карелии "проспала" телефон

В Калевальском районе женщина лишилась телефона, забыв закрыть на ночь дверь в квартиру.

По сообщению МВД Карелии, в полицию обратилась 35-летняя жительница одного из поселков Калевальского района. Она сообщила, что ночью кто-то проник в ее квартиру и похитил телефон стоимостью более 6 тыс. рублей. Как выяснилось, сама хозяйка спала, а входная дверь была не заперта.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 37-летний местный житель.

В ночное время мужчина распивал алкогольные напитки, а затем стал искать средства на продолжение застолья. В подъезде он заметил, что дверь в одну из квартир открыта, зашел туда и забрал мобильный телефон. Свою добычу он обменял на спиртное у односельчанина.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанин обокрал автозаправку, чтобы снабдить отца-дальнобойщика топливом.

фото: © pixabay.com

Жители Карелии начали собирать лесную землянику

В продаже появилась первая земляника из карельских лесов.

Жители Пряжинского района пошли по землянику. Они говорят, что ее не так много, но на некоторых полянках вполне можно собрать небольшой урожай, пишет районная газета "Наша жизнь".

При этом жители поселка Эссойлы сетуют, что земляника появилась в продаже, но стоит очень дорого — 500 рублей за литровую баночку.

"Мало ее нынче, погорела вся от солнца", — объясняет женщина, продающая ягоду близ Чалны. И если кто-то скажет продавцу, что цена кусается, в ответ она предложит: "А вы попробуйте сами ее собрать!"

В Пряжинском районе начался и сбор садовой земляники (клубники). За пять литров фермеры просят от 1250 до 1500 рублей.

Знатоки сообщают, что в лесах обильно цвела черника и брусника. Поэтому есть надежда, что этих ягод будет в изобилии.

Фото первых грибов начали выкладывать в социальных сетях жители поселков Пряжинского района. В лесу были замечены белые и подберезовики.

фото: © Столица на Онего

Заявки на благоустройство дворов в Петрозаводске в 2021 году принимаются до 1 сентября

Победителей конкурса среди участников программы "Комфортная городская среда" в столице Карелии назовут в октябре.

Администрация города напоминает об изменении сроков предоставления и рассмотрения заявок на благоустройство дворовых территорий в 2021 году в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". Для участия в конкурсном отборе на следующий год рассматриваются заявки, представленные в мэрию не позднее 1 сентября нынешнего года. Проекты на рассмотрение общественной комиссии представляются администрацией не позднее 5 октября текущего года. Далее общественная комиссия в срок до 10 октября определит победителей конкурса.

"В связи с этим администрация обращает внимание управляющих компаний и ТСЖ: заявки (с документами), представленные до 1 сентября 2020 года будут рассматриваться на участие в 2021 году. Документы, представленные после этого срока, будут рассматриваться на участие в 2022 году", - сообщили в мэрии.

Ранее глава Петрозаводска оценила качество работ по благоустройству дворовой территории на улице Антонова, который был отремонтирован один из первых по программе "Комфортная городская среда".

фото: Столица на Онего

Служба крови Карелии проводит в июле "Субботу доноров"

Станция переливания крови Петрозаводска приглашает доноров принять участие в акции "Суббота доноров".

Станция переливания крови проводит 18 июля акцию "Суббота доноров". Прием будет осуществляться по предварительной записи, пишут в паблике службы крови.

В остальные, рабочие дни, сдать кровь можно с 8.00 до 13.00.

Запись на донацию по номеру телефона регистратуры: +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.

Ранее сообщалось, петрозаводская станция переливания крови ждет доноров всех групп крови.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

В Карелии более 500 медиков прошли обучение по COVID-19

Петрозаводский медицинский колледж разработал и утвердил программу повышения квалификации "Медицинская помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19".

Программа, рассчитанная на 36 часов, прошла экспертизу и зарегистрирована на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России, сообщили в паблике Петрозаводского базового медицинского колледжа.

Обучение по COVID-19 прошли уже 554 специалиста со средним медицинским образованием. Они работают в лечебно-профилактических учреждениях на территории республики.

"Выпускники колледжа 2020 года при предоставлении подтверждающего документа о трудоустройстве в медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Республики Карелия, также могут пройти обучение бесплатно", - пишут в паблике.

Напомним, в больницах Карелии появится новая техника для диагностики коронавируса.

фото: © Игорь Онучин/ТАСС

Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ

Экс-глава Всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил об опасности второй волны коронавируса из-за ОРВИ.

Новую волну заражения коронавирусом стоит ждать в ноябре-декабре, нужно серьезно готовиться к ней, потому что она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ с похожими на COVID-19 симптомами, сообщил в интервью РИА Новости экс-глава Всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман.

"Мы ожидаем большую волну в ноябре-декабре. При этом надо понимать, что в ноябре-декабре будет рост — как каждый год — респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19. В этом большая проблема", — цитируют РИА Новости врача.

По мнению профессора, именно к ноябрю, когда на прогнозируемую волну эпидемии наложится сезонная вспышка ОРВИ, должна быть полностью мобилизована система здравоохранения. Осенняя волна заболеваемости, по всем расчетам, будет более значительной, чем летний рост заражений, связанный с отменой карантинных ограничений, уверен он.

В настоящее время, по мнению Эйдельмана, наблюдается распространение второй волны коронавируса по всему миру, предсказанное еще этой весной.

"Однозначно количество зараженных в мире растет. Есть страны, в которых этот рост маленький, как в Италии, как в Германии. Есть страны, где рост очень значительный, например, в Индии. Несколько очагов заражения в последнее время возникло снова в Китае. Так что в целом мы знаем, что количество обнаруженных больных превысило 11 миллионов во всем мире, и если мы не будем экстраполировать данные, которые были получены в некоторых исследованиях, в том числе в Нью-Йорке (США) и в других странах, то количество на самом деле зараженных превышает количество обнаруженных", — считает Эйдельман.

Напомним, в России за сутки зафиксировано 6736 больных COVID-19. Всего за время пандемии в стране коронавирус выявили у 681251 человека, из них 10161 умер, вылечились 450750 пациентов.

фото: © Алексей Филиппов/ТАСС

Актер Вилле Хаапасало стал торговать хачапури в Финляндии

Звезда фильма "Особенности национальной рыбалки" Вилле Хаапасало уже месяц печет хачапури и продает их на главной площади финского села Пуумала, пишет "Комсомольская правда".

Известный актер остался без работы из-за коронавируса. Чтобы пополнить кошелек и заодно не сойти с ума от скуки, Вилле Хаапасало занялся грузинской кухней.

- Когда началась эта история с вирусом, у меня сорвалось все, вся моя работа, - признался артист в телефонном разговоре с корреспондентом "КП-Санкт-Петербург". – Планировались съемки двух фильмов, телевизионных программ, какие-то проекты в театре, выставки. Но все это отменилось либо перенеслось, и я остался не у дел.

Впрочем, скучал деятельный Хаапасало недолго. В какой-то момент он решил открыть в селе Пуумала собственную пекарню и продавать в ней… хачапури. На вопрос "почему именно хачапури?" Вилле отвечает просто: это еда, в которой есть все, что нужно человеку – сытность, вкус, тепло и калории.



Instagram

И потом – у меня же есть свой небольшой ресторанный бизнес, - продолжает артист. – И я заметил, что хачапури в моем ресторане в Хельсинки – самое популярное и продаваемое блюдо. Так что я доподлинно знаю, что хачапури финнам нравится – как и всем во всем мире!

Мини-бизнес, по словам Вилле, процветает: не было еще ни дня, чтобы к его точке на главной площади села не выстраивались гигантские очереди. Финнов, жаждущих отведать хачапури Хаапасало, не пугают ни жара, ни ливни. Правда, чтобы добиться такой популярности, самому артисту приходится вкалывать не на шутку: ранним утром он приезжает в пекарню, сам становится к плите, потом сам отвозит готовые хачапури на точку и продает. В минувший понедельник, вспоминает Вилле, был самый длинный рабочий день на его памяти: девятнадцать с половиной часов.



Instagram

Одна порция хачапури от Хаапасало стоит 12 евро – 964 рубля в пересчете на нашу валюту. Работает в пекарне артист, конечно, не один: вместе с ним трудится уже шесть человек, пишет "КП".