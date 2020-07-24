Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

Еще один человек скончался в Карелии от коронавируса

Общее число умерших от коронавирусной инфекции в Карелии на 24 июля составило 14 человек, сообщили в оперштабе РК.

За последние 24 часа в Карелии от коронавирусной инфекции скончался 54-летний житель Петрозаводска. Мужчина находился в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн, имел сопутствующие патологии. Это четырнадцатый летальный исход с начала эпидемии в республике.

За минувшие сутки подтверждено 42 новых случаевCOVID-19: в Петрозаводске – 11 человек, в Кондопоге – 1 человек, в Прионежском районе – 2 человека (поселок Шуя и деревня Верховье), в Пряжинском районе – 7 человек (село Святозеро – 5, деревня Киндасово – 2), в Олонецком районе – 1 человек (поселок Ильинский), в Костомукше – 1 человек, в Суоярви – 3 человека, в Медвежьегорске – 1 человек, в Пудоже – 1 человек, в Сортавале – 1 человек, в Кеми – 2 человека, в Беломорском районе – 2 человека (поселок Сосновец), в Лоухском районе – 8 человек (Лоухи – 3, поселок Чупа – 2, поселок Пяозерский – 2, поселок Малиновая Варакка- 1). Также коронавирусная инфекция выявлена еще у 1 работника подрядной организации, которая строит РП 330 кВ "Ондский" (распределительную подстанцию) в Сегежском районе.

Выздоровели за время пандемии 1349 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 27 человек: в Петрозаводске – 12, в Беломорском районе – 4, в Кондопожском районе – 3, в Суоярвском районе – 2, в Сортавальском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 1, в Сегежском районе – 1, в Калевальском районе – 1, в Прионежском районе – 1, в Костомукше – 1.

На самокарантине находится 891 человек (-58 за сутки).

В местах обсервации пребывают 13 человек.

За время пандемии в Карелии сделано 107278 тестов (+27 за сутки).

Ранее на заседании правительства Карелии рассмотрели вопрос с распространением в республике коронавирусной инфекции, и глава республики Артур Парфенчиков отметил: "К сожалению, мы расслабились. Это неправильно, потому что впереди осень, волна других инфекционных заболеваний, в первую очередь гриппа. Неизвестно как поведет это наслоение гриппа и коронавирусной инфекции, если они будут иметь место в организме человека. То, что мы сегодня видим, расслабление, оно конечно беспокоит".

фото: © shutterstock.com

Еще один подросток утонул в Карелии

В Кеми утонул 14-летний мальчик, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком Карелии проводит доследственную проверку по факту гибели несовершеннолетнего.

По версии следствия, вечером 23 июля 14-летний мальчик находился на берегу реки Кемь вместе со сверстниками. Затем ребята пошли купаться, после чего несовершеннолетний на берег не вернулся. В настоящее время в акватории реки ведутся поисковые мероприятия.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, с начала года в Карелии утонули 25 человек.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Обглоданные ноги обнаружил житель Петрозаводска в мусорном баке в центре города

О страшной находке петрозаводчанина сообщили в МВД Карелии.

Как сообщили в ведомстве, на пульт дежурной службы полиции Петрозаводска 23 июля в 7.50 поступил звонок от горожанина, который сообщил, что пошел выносить мусор и обнаружил сгнившие и обглоданные человеческие ноги с частью таза.

На место вызова выехала опергруппа, которая выяснила, что мусорном баке у дома №18 по улице Герцена выброшены предположительно останки медведя.

"Кости животного взяты на экспертизу", - сообщили в МВД Карелии.

фото: ГИБДД Карелии

Молодой сотрудник МЧС Карелии погиб в ДТП

В Костомукше на мотоцикле разбился 33-летний сотрудник пожарно-спасательной части.

Как сообщается в паблике пожарно-спасательной части Костомукши, в результате трагического ДТП, произошедшего 16 июля, в четверг, 23 июля, ушел из жизни пожарный ПСЧ-6 по охране Костомукши Антон Штанов.

"Руководство 2-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС Карелии и личный состав пожарно-спасательной части Костомукши приносит глубокие соболезнования родным и близким Антона, - сообщается в паблике. - Для нашего коллектива это большая утрата. Несмотря на то, что Антон в МЧС пришел работать недавно, за этот короткий период успел зарекомендовать себя крепким бойцом и надежным товарищем".



источник фото https://vk.com/mchskostomuksha

Напомним, 16 июля в 20.40 в Костомукше на улице Интернационалистов 18-летний водитель автомобиля Renault Duster при выполнении левого поворота на регулируемом перекрестке не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом Bajaj Dominar, двигавшимся в прямом направлении на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. С травмами различной степени тяжести 33-летний мотоциклист был госпитализирован.

Брат погибшего в ДТП жителя Петрозаводска пожалуется в Генпрокуратуру на бездействие полиции (ВИДЕО)

Алексей Вишневский, брат погибшего в ДТП петрозаводчанина, решил обратиться в Генпрокуратуру, так как, по его мнению, больше месяца правоохранительные органы бездействуют.

"Пятый канал" взял интервью у Алексея Вишневского, брат которого погиб в страшном ДТП 14 июня на Комсомольском проспекте в Петрозаводске.

"Мы решили обратиться в Генпрокуратуру в связи с тем, что человек, из-за которого погиб мой брат, продолжает ездить по городу и нарушать ПДД, - сказал Алексей Вишневский. – Со стороны правоохранительных органов не было предпринято никаких действий. Мы считаем, что бездействие есть, потому что не было возбуждено уголовного дела, хотя не понятно: смерть есть, ДТП есть, а уголовного дела нет".

По словам брата погибшего петрозаводчанина, следователь, который ведет дело, никого из родственников не вызывал и никакой информации не давал.

"Как мне сказали в ГИБДД, все видео у них есть, но, возможно, они не смогут их к делу пришить, так как там не видно лица Сортланда", - сказал Алексей Вишневский.



фото ГИБДД Петрозаводска

Напомним, 14 июня на Комсомольском проспекте в 23.11 около дома № 14 столкнулись автомобили Daewoo Matiz и BMW.

В результате ДТП 23-летний водитель Daewoo Matiz получил травмы и был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

фото: © паблик Вконтакте "Беломорская трибуна"

Собака в Карелии третьи сутки ждет на озере хозяина

Овчарка третьи сутки бегает на канале между озерами Шуезеро и Пушновское в Беломорском районе, очевидцы просят хозяина отозваться.

Как сообщается в паблике "Беломорская трибуна", третьи сутки овчарка (кобель) ждёт своего хозяина на канале между оз.Шуезеро и оз. Пушновское (Алинелампи).





"Бегает вдоль канала и никуда не уходит, - пишут очевидцы. - К себе собака не подпускает. Хозяин, отзовись!".





фото: © Правительство Карелии

Парфенчиков назвал ситуацию с коронавирусом в Карелии напряженной

Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил соболезнование родным 56-летнего мужчины, умершего от коронавируса.

"К сожалению, у нас еще один летальный исход от коронавирусной инфекции, - написал Артур Прафенчиков. - В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончался мужчина 1966 года рождения, петрозаводчанин. Течение заболевания у него было осложнено сопутствующими патологиями. Таким образом, коронавирус унес уже 14 жизней.

Приношу искренние соболезнования родным и близким".

В числе новых подтвержденных случаев коронавируса 11 зарегистрированы в Петрозаводске, 8 – в Лоухском районе (3 в п. Лоухи, 2 в п. Чупа, 2 в п. Пяозерский, 1 в д. Малиновая Варакка), 7 – в Пряжинском районе (5 в п. Святозеро и 2 в д. Киндасово), 3 – в Суоярви, 2 – в Кеми, 2 – в п. Сосновец Беломорского района, 2 – в Прионежском районе (п. Шуя и д. Верховье), 1 – в Кондопоге, 1 – в п. Ильинский Олонецкого района, 1 – в Костомукше, 1 – в Медвежьегорске, 1 – в Пудоже, 1 – в Сортавале, а также 1 работник подрядной организации, занимающейся строительством распределительной подстанции в километре от Ондской ГЭС.

"Как видно из ежедневной статистики, ситуацию с распространением коронавируса в Карелии пока еще нельзя назвать стабильной, скорее ее можно охарактеризовать как напряженную, несмотря даже на то, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции в нашей республике в 1,6 раза меньше, чем в среднем по России, - сказал Парфенчиков. - Поэтому отменять режим повышенной готовности, о чем меня часто спрашивают, пока не планируем. Добавлю, что многие наши жители почему-то решили, что маски в общественных местах больше не нужны. Опасная недальновидность! Соблюдение масочного режима, дистанция – это по-прежнему одно из главных условий в борьбе с распространением коронавируса. Берегите себя и своих близких!"

Напомним, общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 2109 человек. Умерло за время пандемии 14 человек. Выздоровели 1349.

фото: © ИА Республика / Николай Смирнов

В Карелии пациентов больницы пытались накормить рыбой с червями

В Сортавальской центральной районной больнице выявлены грубые нарушения, которые представляют серьезную угрозу здоровью пациентам.

Администрация Сортавальской ЦРБ обратилась в карельское управление Роспотребнадзора с просьбой принять меры в отношении компании, занимающейся организацией питания в стационаре.

Как рассказал главный врач Сортавальской ЦРБ Александр Романов, с первого дня работы к компании "Северпродукт", с которой у больницы заключен контракт, были вопросы. Сотрудники больницы пришли в кухню и увидели, что в куриный бульон не доложили мяса. Затем в ЦРБ обнаружили, что компания использует при приготовлении блюд фальсифицированные продукты. Нарушения были подтверждены в результате лабораторных исследований сливочного масла и молока в Центре гигиены и эпидемиологии в Карелии.

Но оказалось, что фальсификаты - это не самая страшная находка в пищеблоке ЦРБ. Вскоре на кухне появилась рыба с червями.

"Сотрудники пищеблока нам показали, что поступившая к ним рыба содержала личинки червей. Использовать такую продукцию для больных людей просто кощунственно. Мы ее не допустили в производство. Хотя в компании нас заверили, что при заморозке и термической обработке эта рыба пригодна к использованию. Может, она и пригодна, но я не хотел, чтобы кого-нибудь накормили котлетами из такой рыбки", - отметил главный врач больницы.

Подробнее читайте здесь.

фото: © Столица на Онего

Приговоренный судом Карелии к пожизненному лишению свободы Антон Ипатов стал пятисотым сидельцем Мордовской колонии №6

Называемая "тарбеевским централом" колония славится жестким режимом и тяжелыми условиями содержания.

Как стало известно "Столице на Онего" – и это подтвердили в правоохранительных органах республики, приговоренный к пожизненному лишению свободы петрозаводчанин Антон Ипатов будет отбывать наказание в ИК № 6 Республики Мордовия. Это одна из семи таких же российских колоний, в которых содержатся около двух тысяч так называемых "пожизненников", находится в двухстах с небольшим километрах от столицы республики Саранска, в окруженном лесами поселке Тарбеево.

Называемая самими сидельцами "тарбеевским централом" колония, судя по отзывам в интернете, славится жестким режимом и тяжелыми условиями содержания. Вместе с тем, посещавшие ИК № 6 европейские правозащитники отмечают ее соответствие европейским стандартам. В одно-двухместных камерах, в которых отводится по 8 квадратных метров на каждого осужденного, имеется современная вентиляция, через которую, в зависимости от времени года и температуры наружного воздуха, подается горячий либо холодный воздух. В каждой камере есть умывальник с горячей и холодной водой, туалет. Два раза в день осужденных осматривает медработник.

Сидельцы шьют в колонии спецодежду для строителей и, что особенно интересно, форму для сотрудников силовых структур.

За "колючкой" с тремя линиями шестиметрового забора отбывают пожизненное лишение свободы, преимущественно, серийные убийцы, насильники, на "совести" которых смерть многих несчастных людей. Так, в "тарбеевском централе" содержится штатный киллер по прозвищу "Вова-беспредел" из печально прогремевшей на всю Россию станицы Кущевская Ставропольского края. Так называемый "ангарский маньяк" бывший сержант милиции Михаил Попков, убивший более 80-ти женщин с непростой судьбой и называющий себя "санитаром", другие нелюди, многих из которых не навещают родные.

До недавнего прибытия по этапу в Мордовскую ИК № 6 Антона Ипатова, здесь содержались 499 осужденных с пожизненным лишением свободы. Получается, Ипатов, возможно, стал "юбилейным", пятисотым по счету сидельцем "тарбеевского централа".

Напомним, следствием и судом установлено, что ранее неоднократно судимый Ипатов вечером 19 сентября 2018 года возле общежития Петрозаводского медицинского колледжа нанес незнакомой девушке не менее 15 ножевых ранений, от которых она скончалась на месте.

Затем он же в дневное время 20 сентября 2018 года на берегу реки Лососинка неподалеку от стадиона "Юность" в Петрозаводске напал на другую незнакомую жительницу города и нанес ей ножом не менее 10 ударов в жизненно важные органы. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия.

До этих событий, в июне 2018 года, Ипатов в ходе ссоры умышленно с силой нанес собутыльнику множественные удары ногами и руками в голову.

Кроме того, в сентябре 2018 года он на почве возникшей неприязни к своей несовершеннолетней знакомой с силой сдавил руками ее шею, а когда девушка от удушения потеряла сознание, нанес ей не менее двух ударов ножом. После этого он высказал в адрес потерпевшей угрозы убийством.

Все преступления были совершены им в состоянии алкогольного опьянения.

Верховный суд Карелии вынес пожизненный приговор Антону Ипатову в декабре 2019 года.

Затем сообщалось, что адвокат Виктор Бережной, защитник Антона Ипатова, подавал жалобу в суд апелляционной инстанции с целью обжаловать приговор убийце.

фото: © кадр из видео/"РКС-Петрозаводск"

Полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения фонтана в Петрозаводске

По факту повреждения питьевого фонтана на набережной Варкауса возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.

Так, 16 июля в отделе полиции №1 в Петрозаводске зарегистрировано заявление о повреждении питьевого фонтана в микрорайоне Октябрьский. Камера видеонаблюдения запечатлела молодых людей, ломавших фонтан.

В течение суток участковым уполномоченным полиции установлена личность одного из нарушителей – 18-летнего петрозаводчанина. Именно он толкнул короб с фонтаном, но не повредил его. В отношении данного молодого человека составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

Чуть позднее полицейскими установлен и второй участник этих событий. Им оказался 21-летний петрозаводчанин. Он признался в содеянном и пояснил, что в тот вечер находился в состоянии алкогольного опьянения, а для чего повредил объект, сам не знает.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 214 Уголовного кодекса российской Федерации. Ущерб от преступного деяния составил более 40 тысяч рублей. Оба молодых человек раскаялись в содеянном и принесли извинения жителям Петрозаводска.

Напомним, 15 июля, группа молодых людей из пяти человек опрокинула на землю питьевой фонтанчик в сквере на набережной Варкауса, который благоустраивает "РКС-Петрозаводск".

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Отреставрированная за 800 млн рублей Национальная библиотека Карелии вновь встала на ремонт (ФОТО)

В разваливающейся библиотеке идут ремонтные работы, на которые потребовалось более 11 млн рублей.

Очередной этап ремонта идет в Национальной библиотеке. В порядок приводят, как внутренние помещения, где есть протечки, так и фасад здания, которое давно имеет неприглядный вид. Облупившаяся краска на окнах и стенах, плитка в некоторых местах скололась, а где-то и вовсе обвалилась, имеются разрушения на обрамлении балкона и водосточной трубы. Здание, несмотря на то, что на реконструкцию библиотеки было потрачено почти 800 млн рублей, разваливается с 2018 года.





Напомним, за это лето власти республики планируют отремонтировать балкон (провести работы по его гидроизоляции), внутренние помещения, ремонт фасадов. На эти цели выделены средства в размере 11, 5 млн рублей.

Когда приступят к ремонту стилобата, пока неизвестно. Для этого необходимо выполнить работы по разработке проекта его реконструкции. Только на одно обследование стилобата для последующей подготовки проекта было выделено 3,5 млн рублей.





Реконструкция Национальной библиотеки велась с 2009 по 2016 годы. Объект на улице Пушкинская в Петрозаводске после ремонта должен был соответствовать новым требованиям, которые предъявляются к современным библиотекам. Стоимость работ составила порядка 800 млн рублей.





Летом 2018 года были обнаружены значительные разрушения на фасаде отремонтированного здания. Спустя год правительство Карелии выступило с заявлением о том, что здание Нацбиблиотеки снова ждет ремонт. Власти региона обвинили в некачественной работе "недобросовестного подрядчика" - питерской компании "Логос". Проблемы возникли как в старом здании, где есть протечки над входной зоной и балконом, так и в новой цокольной части.





фото: © Петросовет

Суд Петрозаводска продлил зампредседателю Петросовета Матвееву и его подельнику Ивину ЗОД

Судья горсуда Петрозаводска Елена Голяева продлила зампредседателю Петросовета Валерию Матвееву и его подельнику Александру Ивину так называемый ЗОД – запрет определенных действий до 9 сентября.

Первый раз эту меру пресечения суд применил к ним 12 мая. И сейчас Матвееву и Ивину по-прежнему запрещено общаться с лицами, допрошенными по делу, нельзя выходить из дома с 20 часов до 6 часов утра, пользоваться телефонной связью и интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, за исключением заявлений, жалоб и ходатайств, связанных с их уголовными делами.

В публикации от 19 мая "Обвиняемый во взятке зампредседателя Петросовета Валерий Матвеев признал свою вину" мы предположили, что заключение досудебного соглашения Валерием Матвеевым способно привести к новым резонансным уголовным делам. Именно так и произошло 17 июля, когда сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии был задержан и на следующий день арестован председатель Петросовета Геннадий Боднарчук. Следком Карелии обвиняет его в получении взятки в особо крупном размере: ст.290 ч.6 Уголовного кодекса РФ.

Напомним, что Валерий Матвеев был арестован 20 марта по обвинению в получении взятки в 2 млн. рублей. Ее, по версии карельского Следкома, зампредседателя Петросовета Матвееву с 2018 по 2019 год передали уже названный Александр Ивин, а также учредитель и директор занимающегося разработкой строительных проектов ООО "Рк-Реновация" Николай Кротов.

Ивин и Кротов, как считает следствие, очевидно, с целью получения большей прибыли, хотели на запланированных ими ранее четырехэтажных зданиях в жилом комплексе "Черника" на улице Балтийской в Петрозаводске надстроить еще один этаж. Между тем, на состоявшихся ранее двух общественных слушаниях жители этого микрорайона не дали добро на дополнительный пятый этаж. Однако Кротов и Ивин, подконтрольная которому фирма "Полит-Консалт" получила разрешительные документы на строительство домов, вероятно, рассчитывали решить этот вопрос. Кстати, по имеющейся информации, Александр Ивин передачу им лично взятки Матвееву отрицает. В этом, по нашим данным, были задействованы некие посредники.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Двадцать пять человек утонули в Карелии с начала года

На водоемах республики произошло 27 происшествий, сообщили в МЧС Карелии.

По данным Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Карелии, в этом году на водоемах погибли 25 человек, включая двоих детей в Петрозаводске. Девочка утонула в реке Лососинка, мальчик – в Ключевском карьере.

Подавляющее число несчастных случаев связано с нарушениями правил безопасного поведения на воде. Основными причинами несчастных случаев по-прежнему остаются: купание в состоянии алкогольного опьянения и купание в запрещенных местах. Как правило, эти причины сопутствуют друг другу.

В МЧС Карелии напомнили, что в соответствии с постановлением главы администрации Петрозаводска купание в городских водоемах запрещено.

Ранее места отдыха у воды в Петрозаводске проверили поcле гибели подростка на Ключевском карьере.

фото: Минприроды Карелии

Ягодники в Карелии сожгли 3 гектара леса (ФОТО)

В Питкярантском районе ликвидирован лесной пожар, который произошел после прихода ягодников, сообщили в Минприроды Карелии.

Вот так сходили в лес по ягоды безответственные граждане, сообщается в паблике Питкярантского лесничества. Площадь лесного пожара на момент обнаружения составила 3.0 га. Площадь локализации пожара 3.6 га.

По словам пожарных, предотвратило развитие лесного пожара на большую площадь наличие на данном участке противопожарной минерализованной полосы.

Противопожарные мероприятия были выполнены арендатором лесного участка ООО "Сетлес".

Всего с начала пожароопасного сезона на территории ГКУ РК "Питкярантское центральное лесничество" зарегистрировано 6 лесных пожаров на общей площади 28.81 га.

фото: © shutterstock.com/Aleksandar Nalbantjan

Пьяный житель поселка Карелии сломал матери руки за старые обиды

В Лоухском районе осужден 40-летний мужчина, жестоко избивший мать, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что в один из дней новогодних каникул 40-летний мужчина выпил и решил навестить свою мать в поселке Лоухского района. Застав больную женщину одну в квартире, одурманенный алкоголем мужчина стал предъявлять ей претензии по поводу старых обид.

В порыве гнева, не контролируя свои действия, мужчина нанес не менее четырех ударов матери, затем поочередно с силой выкрутил потерпевшей руки, заводя их за голову. Избиение закончилось переломами обеих рук и синяками на лице.

После этого истязатель пообещал вернуться и добить женщину. Только после этого он покинул квартиру, оставив беспомощную мать одну.

Потерпевшая была доставлена в больницу, где длительное время лечилась. До настоящего времени она проходит курс реабилитации.

После выписки матери мужчина принес ей свои извинения. В настоящее время они проживают совместно, сын осуществляет уход за потерпевшей.

Лоухский суд признал мужчину виновным в совершении обоих преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 7 месяцев.

Но с учетом в целом положительных характеристик, совершения преступлений впервые, примирения с потерпевшей, суд счел возможным заменить реальное наказание условным, установив испытательный срок 4 года.

В течение этого времени осужденный будет находиться под контролем уголовно-исполнительной инспекции. Ему запрещено без разрешения данного органа изменять место жительства, возложена обязанность проходить регистрацию в инспекции один раз в месяц.

Кроме того, поскольку в соответствии с заключением судебной психиатрической экспертизы мужчина страдает психическим расстройством в форме зависимости от алкоголя, решением суда на него также возложена обязанность пройти курс лечения от алкоголизма.

В случае неисполнения какой-либо обязанности либо совершения нового преступления или неоднократного нарушения общественного порядка условное осуждение может быть отменено, а осужденный направлен в исправительную колонию общего режима.

Также судом удовлетворен заявленный прокурором района гражданский иск к виновному в интересах бюджета РФ в лице Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия о возмещении затрат на лечение потерпевшей на общую сумму более 50 тысяч рублей.

фото: официальный герб Медвежьегорского района

Глава Карелии допустил особый статус арктических территорий для еще двух районов республики

Список территорий Карелии, включенных в Арктическую зону России с особыми условиями экономической деятельности, может быть расширен за счет Муезерского и Медвежьегорского районов.

Такое мнение на онлайн-заседании правительства Карелии высказал глава республики Артур Парфенчиков.

Он напомнил, что в начале июля статус арктических территорий получили Костомукша, Калевальский и Сегежский районы. Они пополнили перечень, в который ранее входили Лоухский, Кемский и Беломорский районы. "Конечно, аппетит приходит во время еды. Может быть нужно было замахнуться на невероятные какие-то вещи. Может быть надо было подумать о Муезерском районе, о Медвежьегорском даже. Это конечно тогда выглядело несколько фантастичным. Не могу сказать, что это перспектива реальная, но когда-то и Сегежа с Костомукшей казались маловероятными с точки зрения признания Арктической зоной", - сказал Парфенчиков. Он пояснил, на каком основании Медвежьегорский и Муезерский районы могут быть причислены к арктическим территориям. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Администрация Петрозаводска

Сквер Маршала Мерецкова начали благоустраивать в Петрозаводске (ФОТО)

Благоустройство города приурочено к вековому юбилею Республики Карелия и 75-летию Великой Победы, сообщил в администрации города.

Компания "КарелСтройУправление" приступило к реконструкции сквера Маршала Мерецкова в Петрозаводске. Сейчас там ведётся разметка пешеходной инфраструктуры. На общественной территории отремонтируют тротуары и установят бортовые камни, металлические ограждения, стационарные флагштоки, скамейки и урны. На пешеходных дорожках подрядчик уложит бетонную брусчатку. Мощение площадки у памятника К. А. Мерецкову частично выполнят из малинового кварцита и гранита. Саму скульптурную композицию очистят. Также в сквере устроят газоны, цветник, отремонтируют и покрасят табличку "Набережная Ла-Рошель", оборудуют опоры паркового освещения.





Работы ведутся в рамках празднования 100-летия образования Республики Карелия, а также приурочены к 75 юбилею Великой Победы. Завершить их планируют до конца лета. Общая стоимость благоустройства составляет 5,7 млн рублей. Средства выделены из регионального бюджета.

Ранее на Октябрьском проспекте началось благоустройство ещё двух общественных территорий, на которых расположились мемориалы Великой Отечественной войны. ООО "СМС" сейчас ремонтирует бульвар Победы и площадь Маршала Жукова. Представители комитета ЖКХ, компании по строительному контролю ООО "Юник" и подрядчика провели на объектах выездное совещание. Сейчас здесь демонтируют старые элементы благоустройства.





В мэрии напомнили, что на общественных территориях планируется восстановить облицовку монумента "Птица счастья и свободы», мемориал Карельским пограничникам, площадку у памятника Маршалу Жукову и центральную дорожку бульвара. Грунтовые – замостят бетонной брусчаткой. На объектах также смонтируют флагштоки, урны и скамейки.

фото: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Цены в Карелии в этом году растут быстрее, чем в прошлом

Рост потребительских цен в Карелии в июне составил 3,2% по сравнению с началом года - это выше показателя прошлого года.

За тот же период 2019 года цены выросли на 2,5%.

Такие данные содержатся в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия". В документе перечислены группы товаров, которые дорожали быстрее, чем в прошлом году. По ряду наименований темпы роста в несколько раз выше прошлогодних. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Константинов

В Петрозаводске сегодня открываются кинотеатры

С 24 июля сеть кинотеатров "Мираж Синема" возобновляет свою работу в столице Карелии.

По сообщению PR-службы "Мираж Синема", кинотеатры откроются с соблюдением всех мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора. На территории кинокомплексов в свободном доступе установлены дозаторы с антисептиками. В залах выполнена шахматная рассадка и специальная разметка в фойе.

После каждого сеанса проводится тщательная уборка залов, территории кинотеатра и дезинфекция всех поверхностей. При входе в кинотеатр нужно одеть маску, во время просмотра фильма маску можно будет снять.

Зрителей ждет несколько новинок кино: "Мой шпион", "Побег из претории", "Мисс плохое поведение", "Основатель", "Зов Джунглей". Также у зрителей появится возможность снова посмотреть на большом экране "Джентльмены", "Достать ножи", "Богемская рапсодия", "Джокер", "Холоп" и другие уже полюбившиеся фильмы.

До 31 июля в честь долгожданного открытия есть возможность приобрести билет с открытой датой на любой день и на любой фильм по специальной цене – 180 рублей в обычный зал и 590 за диван на двоих. Такие билеты можно приобрести на сайте "Мираж Синема" и в мобильном приложении.

Напомним, глава Карелии разрешил открыться кинотеатрам в республике с 16 июля.

фото: © Fotolia / Minerva Studio

Число заболевших пневмонией в Карелии продолжает расти

За сутки 8 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

С начала пандемии, 1 апреля, число заболевших пневмоний в республике увеличилось до 959 человек. За минувшие сутки в больницы попали 8 человек.

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за сутки не зарегистрировано. Всего с 1 апреля в Карелии умерли 66 человек с этим диагнозом.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне 10 человек попали в больницы Карелии с пневмонией.

фото: pixabay

Составлен прогноз, когда продолжительность жизни в Карелии превысит 80 лет

Прогнозируемая продолжительность жизни жителей Карелии достигнет 80,8 года через 15 лет по оптимистичному варианту прогноза.

Это следует из документа Карелиястата "Ожидаемая продолжительность жизни при рождении", в котором даны три варианты прогноза роста продолжительности жизни с 2020 по 2035 годы.

В 2020 году этот показатель составит 71,4 года по "низкому варианту" прогнозной оценки, 71,9 года по "среднему варианту" и 72,4 по "высокому варианту". Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ТАСС / Александр Некрасов

Обсуждается возможность введения налогового вычета для тех, кто копит на пенсию

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов "Альянс пенсионных фондов" (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) предложили ввести в России дополнительный пенсионный налоговый вычет.

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо, направленное ассоциациями в ЦБ РФ.

На налоговый вычет, то есть ежегодный возврат средств смогут рассчитывать граждане, которые добровольно вносят деньги в Пенсионный фонд, чтобы накопить себе не пенсию. Согласно данной инциативе россияне смогли бы возвращать с добровольных взносов на будущую пенсию до 52 тысяч ежегодно. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Власти Карелии проваливают план по доходам от продажи материальных и нематериальных активов

Поступления этого вида доходов в республиканский бюджет упали в первом полугодии на 70%.

Республиканские власти в очередной раз проваливают самими же установленный план по сбору доходов от продажи материальных и нематериальных активов. По данным министерства финансов Карелии, в первой половине нынешнего года поступления в региональный бюджет этого вида доходов составили всего около 4,4 миллиона рублей. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом они сократились на 70 процентов, а годовой план по сбору доходов от реализации республиканских активов пока выполнен лишь на 1 процент.

Ненамного лучше обстоят дела в Карелии и со сбором доходов от использования имущества, которое находится в государственной и муниципальной собственности. По итогам первого полугодия объем этих поступлений в республиканскую казну составил около 36 миллионов рублей, а если сравнить его с уровнем первой половины 2019 года, спад получится 40 процентов. При этом годовой плановый показатель по сбору доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, к 1 июля был выполнен только на 28 процентов.

Читайте подробнее в статье "Бюджет Карелии вернулся к дефициту".

Власти Карелии дадут налоговые льготы предприятиям в Арктической зоне

Правительство Карелии готово снизить налоги на прибыль, имущество и землю для предприятий, зарегистрированных в районах республики, получивших статус территорий Арктической зоны России.

Об этом сообщил вице-премьер Карелии Дмитрий Родионов на первом заседании проектного офиса по развитию арктических территорий.

"Мы подготовили предложения по возможным преференциям в своих региональных программах, законодательстве о налогах и других документа. В частности, предлагаем на первые пять лет работы резидента с момента получения прибыли освободить его от уплаты налога на прибыль в региональный бюджет. Последующие пять лет − сделать такой налог всего 5%. Что касается налога на имущество, также предлагаем первые пять лет его обнулять, а в последующие пять лет делать его 0,5%. Замечу, что сегодня обычная ставка – 2,2%", - сказал Родионов. Какие еще преференции обещают резидентам, и в каких районах они будут действовать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

За последние сутки в России выявлено 5 811 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией

Общее число заболевших коронавирусом в России на 24 июля составило 800 849 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За время пандемии коронавируса в России выздоровело 588 774 человека, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 8 444 человека.

Летальных случаев за все время - 13 046, за минувшие сутки – 154.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 26,3 млн тестов на коронавирус. За последние сутки - 299 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 24 июля остаются 266 373 человека.

фото: pixabay

Предприниматели в Карелии стали более уверенно смотреть в будущее: опрос

Индекс предпринимательской уверенности, отражающий как бизнес оценивает положение дел, в Карелии вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из результатов обследования деловой активности организаций республики, проведенного в июне Карелиястатом на основании опросов руководителей предприятий.

По сравнению с маем индекс увеличился в добыче полезных ископаемых с 0,0% до 8,3%, в обрабатывающих производствах - с 14,3% до 23,8%. Это больше, чем июне 2019 года, когда индексы составляли 0% в обрабатывающих производствах и минус 6,7% в добыче полезных ископаемых. По виду деятельности "обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" индекс не изменился. Какие прогнозы на ближайшие месяцы дают предприниматели, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПРИГОВОР ДМИТРИЕВУ, СВОБОДА ПЕТУНОВУ И СМЕРТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости

Дмитриев получил 3,5 года лишения свободы по обвинению в педофилии

В Петрозаводске вынесен приговор известному исследователю сталинских репрессий.

Дмитриев признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По делу об изготовлении порнографии Дмитриев оправдан.

Священник, осужденный за пьяное смертельное ДТП в столице Карелии, вышел на свободу

Как стало известно "Столице на Онего", 3 июля из колонии общего режима №7 освободился священник Иван Петунов, осужденный в 2016 году за смертельное ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения.

Еще один человек скончался в Карелии от коронавируса

Общее число умерших от коронавирусной инфекции в Карелии на 24 июля составило 14 человек, сообщили в оперштабе РК.

Ранее, 22 июля, скончался от коронавируса 43-летний житель Петрозаводска.

За 3,5 месяца от пневмонии в Карелии умерло 66 человек

Всего с начала пандемии с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализирован 941 пациент.

Коронавирус не отступает

Глава Карелии вновь запретил массовые мероприятия из-за коронавируса

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому ограничивается число участников массовых мероприятий, включая соревнования.

В Петрозаводске сегодня открываются кинотеатры

С 24 июля сеть кинотеатров "Мираж Синема" возобновляет свою работу в столице Карелии.

Работающим пенсионерам в Карелии продлили больничный до 9 августа

Глава Карелии Артур Парфенчиков разрешил работающим жителям республики старше 65 лет вновь оформить электронные больничные.

Кроме того, Парфенчиков распорядился обеспечить организацию изоляции и медицинского наблюдения всех лиц, вернувшихся в Российскую Федерацию вывозными международными рейсами, в домашних условиях или в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня их прибытия (в случае приезда указанных лиц в Карелию).

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 24 июля



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Облачно с прояснениями, +11 ° …+16 ° 3 м/с ЮЗ 743 мм.рт.ст. 74% день Пасмурно, +17 ° …+18 ° 3 м/с ЮЗ 744 мм.рт.ст. 55% вечер Облачно с прояснениями, +11 ° …+18 ° 2 м/с Ю 746 мм.рт.ст. 65% ночь Облачно с прояснениями, +9 ° …+10 ° 2 м/с Ю 747 мм.рт.ст. 88%

фото: © ГИБДД Карелии

Двух человек госпитализировали после страшной аварии на трассе в Карелии

В Лоухском районе лоб в лоб столкнулись грузовик и внедорожник, травмы в ДТП получили два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня рано утром, 24 июля в 4.30, в Лоухском районе, на 1015 км федеральной автодороги "Кола" С-Петербург – Мурманск, в результате столкновения легкового и грузового автомобилей пострадали два человека.

По предварительным данным, водитель автомобиля Porsche Cayenne допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo в составе с полуприцепом.

В результате происшествия 32-летний водитель Porsche и его 38-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.

фото: © ГИБДД Карелии

Сотрудники ГИБДД Карелии лишили прав сразу двух водителей в одной машине

Ночью в Костомукше остановили машину, в которой находились сразу два пьяных водителя, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня, 24 июля, около 3 часов ночи, автоинспекторы Костомукши отстранили от управления автомобилем Hyundai водителя, который находился в состоянии опьянения.

Как выяснили инспекторы, в машине находился владелец данного транспортного средства, в отношении которого также были составлены административные материалы за передачу управления автомобилем лицу в состоянии алкогольного опьянения.

Решение в отношении нарушителей вынесет суд.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к трезвости за рулем!

102 или 112 - звоните и сообщайте о пьяных водителях, не оставляйте безнаказанными их нарушения, которые могут стать чьей-то трагедией на дороге.