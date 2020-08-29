Все, что случилось сегодня

фото: Илья Тимин

В Карелии за сутки подтверждены 46 новых случаев заболевания COVID-19

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в республике превысило 3 тысячи человек.

Как сообщили в Оперативном штабе, за минувшие сутки 46 новых случаев коронавируса подтверждены в Карелии: в Петрозаводске – 27 человек, в Кемском районе – 2 человека (поселок Кривой порог), в Беломорском районе – 2 человека (поселки Золотец и Новое Машезеро), в Медвежьегорске – 1 человек, в Костомукше – 7 человек, в Питкяранте – 2 человека, в Прионежском районе – 1 человек (поселок Мелиоративный), в Кондопожском районе – 4 человека (Кондопога – 1, село Янишполе – 3).



Выздоровели 29 человек: в Петрозаводске – 20, в Костомукше – 5, в Суоярвском районе - 2, в Кемском районе – 1, в Питкярантском районе – 1.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 504,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 668,1 случая, по Северо-Западу – 668,2.

На сегодняшний день в Карелии общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 3098 человек. Выздоровело 2288 заболевших.

От коронавирусной инфекции умерло 29 человек.

Напомним, пожилая женщина скончалась от коронавируса в монопрофильном ковид-центре в Петрозаводске 28 августа.

фото: © Столица на Онего

Школы в районах Карелии не готовы к организации горячего питания учащихся

Прокуратура Карелии объявила предостережения о недопустимости нарушения закона директорам ряда школ в районах, где до сих пор не завершен ремонт пищеблоков.

Прокуратура республики провела проверку готовности школ региона к началу образовательного процесса, включая проверку готовности к организации горячего питания, сообщается на сайте ведомства.

Установлено, что в ряде общеобразовательных организаций Муезерского и Лахденпохского районов в настоящее время ведутся ремонтные работы, в том числе, пищеблоков.

Поскольку на момент проверки имелись основания полагать, что ремонтные работы пищеблоков в Воломской, Лендерской и Муезерской средних школах Муезерского района, а также Куркиёкской и Элисенваарской средних школах Лахденпохского района не будут завершены до 1 сентября, то есть до начала учебного года, районными прокуратурами директорам указанных школ объявлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства об охране здоровья несовершеннолетних.

Как считают в прокуратуре, нарушение установленных сроков ремонтных работ может создать предпосылки для несчастных случаев среди несовершеннолетних, нарушить их право на жизнь и здоровье, а также право на получение мер социальной поддержки в виде обеспечения горячим питанием.

Вопрос своевременного окончания ремонтных работ во всех общеобразовательных организациях республики находится на контроле прокуратуры республики, сообщили в ведомстве.

фото: © фото предоставлено близкими погибшего

"Он был неконфликтный, и сам драку никогда не начинал"

В Нальчике начался суд над полицейским из Чечни, который обвиняется в убийстве коллеги из Карелии на курсах повышения квалификации.

Нальчикский городской суд приступил к рассмотрению дела об убийстве сотрудника отряда спецназначения «Гром» из Карелии Александра Флегонтова. ЧП произошло 18 октября 2019 года. 34-летний лейтенант полиции погиб после конфликта со своим коллегой из Чечни на курсах повышения квалификации, которые проходили в Нальчикском филиале Северо-Кавказского института повышения квалификации Краснодарского университета МВД России.

В убийстве жителя Карелии обвиняют Хизира Зубайраева, сотрудника полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова. По версии следствия, Зубайраев убил своего коллегу по неосторожности: он ударил Флегонтова в лицо, тот упал с лестницы, ударился головой и умер.

Родственники погибшего утверждают, что Александр Флегонтов отличался спокойным нравом и не стал бы провоцировать драку.

"Он был неконфликтный. Он сам не начинал драки никогда. Он мог за кого-нибудь заступиться, влезть в драку. Но сам он драку никогда не начинал", - рассказала "Столице на Онего" мать погибшего полицейского Антонина Флегонтова.

Подробнее о громком уголовном деле и суде читайте в материале "Это неслучайная смерть".

фото: © Росгвардия Карелии

Росгвардия пресекла беспорядки в конторе, которая предоставляет займы наличными

В городе Карелии в офис компании, которая предоставляет займы наличными, пришлось вызывать Росгвардию.

Как рассказали в региональном Управлении Росгвардии, в Кеми сотрудники силовой структуры пресекли беспорядки в охраняемом офисе.



Тревожная кнопка сработала днём 26 августа в помещении компании, которая предоставляет займы наличными деньгами. Причиной вызова группы задержания стал конфликт в офисе: молодой мужчина пришёл выяснять отношения с бывшей супругой, работающей в компании, и парализовал работу всех сотрудников.

На место прибыл также участковый уполномоченный полиции, которому и предстоит дальнейшее разбирательство.

Как сообщалось ранее, росгвардейцы задержали петрозаводчанина, который угрожал физической расправой матери.

фото: администрация Петрозаводска

Как выглядит набережная Петрозаводска за забором и что уже успели отремонтировать (ФОТО)

Работы на нескольких участках Онежской набережной завершены, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник встретилась с представителем подрядной организации ООО "Онего-Строй", благоустраивающей участки Онежской набережной в рамках подготовки к 100-летию Карелии. Об этом сообщили в администрации карельской столицы.

В настоящее время в створе проспекта Ленина строители продолжают укладывать в технике треугольного мощения плитку трех видов из натурального камня. Вместе с тем, завершены работы на нескольких участках.

Площадки вокруг десятка арт-объектов уже вымощены гранитом.

Благоустройство еще некоторых участков вокруг памятных знаков находится в завершающей стадии. Кроме того, отремонтирован отрезок эспланады со стороны Петровского сквера.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, комплексная реконструкция Онежской набережной осуществляется в несколько этапов. В этом году внимание уделено восстановлению декоративного участка верхней части: от эспланады до пешеходного тротуара, а также завершается обновление каменной облицовки Ротонды, замена покрытия входной зоны во Дворец торжественных церемоний. Реконструкция набережной со стороны озера продолжится в последующие годы.

Ранее сообщалось, что в этом году рабочие не успевают отремонтировать участки набережной в заявленный первоначально срок.

фото: Артем Коршунов, Сергей Владимирович / ДТП Петрозаводска и Карелии

Автомобиль вылетел на тротуар и едва не врезался в здание Паспортной службы в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО)

ДТП произошло накануне в центре Петрозаводска на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена.

Очевидцы в группе ДТП Петрозаводска и Карелии сообщили о ДТП, которое произошло накануне днем на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена.

Уходя от столкновения, один из автомобилей снес дорожный знак, ограждение, вылетел на тротуар и едва не врезался в здание на улице Гоголя, где располагается Паспортная служба.

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения компании "Ситилинк".

фото: © Столица на Онего

Новые светофоры заработали в Петрозаводске в тестовом режиме

Накануне вечером запустили три новых светофора на Кукковке, Ключевой и Перевалке.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, вечером 28 августа в карельской столице запустили три светофора в разных районах города.

Новые объекты заработали на улице Генерала Фролова в районе дома № 14, на Ключевой возле пересечения с улицей Сусанина и на перекрестке улиц Ватутина, Пархоменко и Пирогова.



Светофорное регулирование должно повысить безопасность дорожного движения возле близлежащих образовательных учреждений, считают в мэрии.

В ближайшее время все три объекта будут работать в тестовом режиме. Светофоры установили в 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Ранее сообщалось, что светофоры на Лесном проспекте временно не работают.

фото: © shutterstock.com

Подозреваемого в убийстве в Петрозаводске мужчину по горячим следам задержали в Петербурге

Подозреваемый в совершении убийства в Петрозаводске житель Санкт-Петербурга был задержан следователем после побега в северную столицу.

Как сообщили в Следственном комитете Карелии, 28 августа следователем был задержан 53-летний мужчина, подозреваемый в убийстве в Петрозаводске.

По версии следствия, 22 августа подозреваемый, находясь в гостях у знакомого в Петрозаводске, после совместного распития спиртных напитков в ходе ссоры напал на мужчину с ножом, причинив колото-резаные раны, от которых потерпевший скончался на месте происшествия. После чего подозреваемый скрылся, уехав в Санкт-Петербург.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. В ближайшее время следователем будет направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

"Дефицит в Карелии эффективных управленцев – результат политики федерального центра, заинтересованного в лояльности"

Почему рано или поздно в Москве поднимут вопрос о слиянии Карелии с соседней более экономически развитой областью, рассуждает журналист Валерий Поташов.

"Очевидно, что ФЦП не оправдала тех ожиданий улучшения социально-экономического положения республики, которые были связаны с этой программой. Реализация программы не помогла остановить вымирание и отток населения приграничного региона и не вытащила его из бедности, в которой он пребывает последние десятилетия", - считает журналист нашего издания Валерий Поташов.

"Можно, конечно, опять посетовать на бывших судебных приставов, руководящих регионом последние несколько лет, но такая ситуация наблюдается в республике уже давно, а дефицит в Карелии эффективных управленцев – это во многом результат кадровой политики федерального центра, заинтересованного в первую очередь в политической лояльности российских губернаторов и их команд. Могу предположить, что рано или поздно в Москве поднимут вопрос о слиянии слабого региона с соседней более экономически развитой областью".

Статью Валерия Поташова "Карелия: есть ли жизнь после юбилея?" читайте в рубрике "Личное мнение".

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВСПЫШКА КОРОНАВИРУСА В ОЛИМПИЙСКОМ УЧИЛИЩЕ, ДОХОДЫ ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ И ЗАТЯНУВШИЙСЯ РЕМОНТ ПЕТРОЗАВОДСКА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Вспышка коронавируса произошла в училище олимпийского резерва в Кондопоге

В училище Олимпийского резерва в Кондопоге коронавирус подтвержден еще у 21 человека. Всего в Республиканскую инфекционную больницу в понедельник были доставлены 23 человека из олимпийского училища – тренеры, 6 студентов, остальные – участники просмотровых сборов.

В школах Кондопоги отменены торжественные линейки 1 сентября из-за вспышки коронавирусной инфекции в училище олимпийского резерва.

Директор лицея №1 возглавила тройку самых высокооплачиваемых школьных руководителей Петрозаводска

В тройку вошли также директора Ломоносовской гимназии и Университетского лицея.

Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы

Мэрия обнародовала данные о средних заработках руководителей дошкольных образовательных учреждений города.

Разгромившим Петрозаводск подрядчикам отправлены претензии за нарушение условий контракта

Всем без исключения подрядчикам, нарушившим условия контракта, направлены претензии, сообщили в администрации Петрозаводска.

Рабочие не успевают отремонтировать набережную в Петрозаводске в заявленный срок

Около недостроенной стелы в Петрозаводске сняли забор

Подрядчик переделывает неудачно смонтированные лестницы в Петрозаводске

Ответьте на вопрос: Вы довольны масштабным ремонтом в Петрозаводске?

Оковы пали, или Послабление в ограничениях из-за коронавируса

Глава Карелии разрешил возобновить работу кружков и секций при одном условии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал очередное распоряжение о смягчении ограничительных мер, введенных в республике из-за коронавируса, сообщается на сайте карельского правительства.

Парфенчиков изменил время пребывания вахтовиков в Карелии

Парфенчиков: Граждане старше 60 лет смогут посещать магазины в любое удобное для них время

По состоянию на 28 августа в Карелии зарегистрировано 29 смертей от коронавируса. Всего заболели за время пандемии в Карелии 3052 человека, выздоровели – 2259.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1165 пациентов, 72 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Скоро в школу

Глава Карелии назвал правила ношения масок в школах

Артур Парфенчиков 27 августа подписал распоряжение об организации учебного процесса, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Парфенчиков сообщил, в каком случае школьники Карелии перейдут на дистанционное обучение

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе прямой линии рассказал, при каких условиях школьники могут снова перейти на дистанционное обучение.

Парфенчиков: "Максимальное количество уроков мы рекомендуем проводить на свежем воздухе"

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе прямой линии рассказал, как будут учиться школьники с 1 сентября.

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В 2019 году Карелия не освоила почти миллиард рублей, выделенных на нацпроекты

Самой провальной в республике оказалась реализация национального проекта "Образование"

Глава Беломорского района Карелии сложил полномочия, чтобы заниматься социальными и культурными проектами

Михаил Третьяков прокомментировал свою отставку.

Оскандалившегося епископа Игнатия из Карелии отправили на Крайний Север

Бывшему главе Костомукшской епархии придется ждать решения церковного суда в Свято-Троицком Трифоновом Печенгском монастыре.

Бывший начальник полиции Петрозаводска уехал служить на Камчатку

Бывший начальник полиции Петрозаводска Николай Красовский занял такой же пост в Петропавловске-Камчатском.

фото: администрация Петрозаводска

Старые остановочные комплексы демонтируют в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

В администрации Петрозаводска рассказали, что будет со старыми остановками, которые демонтирует подрядчик.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, ООО "Техрент" оказывает содействие в подготовке мест для установки новых павильонов ожидания общественного транспорта.

"Старые подрядчик демонтирует, - сообщили в мэрии. - Пришедшие в негодность отправятся на утилизацию. Те, что ещё можно использовать в дальнейшем, будут отремонтированы и установлены в необорудованных местах остановки городского транспорта".

Кроме этого, ООО "Техрент" в рамках муниципального контракта занимается содержанием улично-дорожной сети Петрозаводска.

Специализированная техника круглосуточно подметает и моет городские магистрали и тротуары. В уборке также задействованы мобильные бригады: они очищают от мусора и смёта остановочные пункты, газоны и прочие труднодоступные для механизированных работ элементы инфраструктуры.

Также подрядчик обрезает разросшиеся кроны деревьев для обеспечения безопасности движения и видимости дорожных знаков и светофоров.

фото: пресс-служба главы Карелии

Парфенчиков пообещал построить дорогу к знаменитому водопаду "Белые мосты"

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о проектировании дороги к водопаду "Белые мосты" в Питкярантском районе.

"Специально, чтобы увидеть мощь падающей с высоты 19 метров воды, в Питкярантский район приезжают жители Карелии и других регионов. Водопад «Белые мосты» – это одно из самых красивых мест в районе. Но добраться сюда пока непросто – нужно довести до ума дорогу, - рассказал Парфенчиков. - Сейчас завершается ее проектирование, к концу текущего года надеемся получить заключение экспертизы".

По словам Парфенчикова, дорога будет двухполосной, с большой парковкой перед водопадом на 194 легковых автомобиля и 25 автобусов.

Кроме того, глава республики сообщил, что власти занимаются строительством дороги к водопаду "Молочный", что неподалеку. Проектно-сметная документация уже проходит экспертизу.

Как пояснил Артур Парфенчиков, на строительство этих двух дорог потребуется более 900 млн рублей. Об источниках финансирования глава Карелии не сообщил.

фото: Минздрав Карелии

Число заболевших COVID-19 в России приближается к миллиону человек

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 985 346 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Как сообщает портал Стопкоронавирус.рф, за последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 - 4 941 в 84 регионах, из них 1 269 случаев (25,7%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 985 346 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 804 383. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 917 человек.



За последние сутки подтверждено 111 летальных случаев с коронавирусом. Летальных случаев за все время - 17 025.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 36 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 334 тысячи тестов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 29.08.2020 года остаются 210 662 человека.

фото: Ассоциация горнопромышленников Карелии

Работников горнопромышленной отрасли Карелии наградили в честь профессионального праздника

В преддверии Дня горняка в Карелии наградили работников горнопромышленной отрасли.

В этом году карельский День горняка будет праздноваться уже в пятый раз. В 2016 году был подписан региональный закон, который установил в республике этот профессиональный праздник. Инициатором принятия закона выступила Ассоциация горнопромышленников Карелии. Новый профессиональный праздник ежегодно отмечают в последнее воскресенье августа.

Накануне сотрудников отрасли поздравил министр природных ресурсов и экологии Алексей Щепин и председатель Ассоциации горнопромышленников Карелии Павел Анисимов.

Работников горной отрасли на встрече наградили благодарственными письмами главы Карелии, а также почетными грамотами Минприроды за плодотворный труд и личный вклад в развитие горной промышленности.

Ассоциация горнопромышленников в свою очередь наградила работников за достижение высоких производственных показателей, многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитии отрасли почетными межотраслевыми знаками "Горняцкая слава".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В первый год реализации национальных проектов Карелия не смогла освоить почти миллиард рублей

Контрольно-счетная палата Карелии обнародовала заключение о результатах мониторинга и контроля разработки и реализации на территории республики национальных проектов в 2019 году.

Напомним, речь идет о общегосударственных проектах, принятых руководством страны и направленных на обеспечение ее экономического роста, создание комфортной среды для жизни и развитие человеческого капитала. На эти цели из федерального бюджета выделены триллионы рублей, а прошлый год стал первым годом воплощения амбициозных планов, заявленных Кремлем. Но, судя по отчету, опубликованному Контрольно-счетной палатой Карелии, республика оказалась не готова к выполнению столь масштабных задач.

Общий объем средств, направленных на реализацию в регионе национальных проектов, составил в прошлом году более 7,1 миллиарда рублей, из которых три четверти ассигнований, или 5,3 миллиарда Карелия получила из федеральной казны, а остальную сумму – около 1,8 миллиарда – профинансировала из республиканского бюджета. Как следует из отчета Контрольно-счетной палаты, расходы на национальные проекты оказались существенно ниже запланированных – всего 87,8% от суммы, предусмотренной сводной бюджетной росписью на 2019 год. При этом объем неосвоенных в республике ассигнований к началу нынешнего года составил 990 миллионов рублей.

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Прогноз погоды на субботу



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой дождь, +11 ° …+12 ° 3 м/с С 747 мм.рт.ст. 86% день Пасмурно, +13 ° …+14 ° 3 м/с С 747 мм.рт.ст. 74% вечер Облачно с прояснениями, +7 ° …+13 ° 1 м/с С 747 мм.рт.ст. 85% ночь Пасмурно, +6 ° …+8 ° 1 м/с Ю 747 мм.рт.ст. 96%

фото: © правительство Карелии

Парфенчиков разрешил увеличить численность спортсменов, занимающихся подготовкой к соревнованиям

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес очередные изменения в распоряжение об ограничительных мерах в связи с эпидемией коронавируса в республике.

"Мы приняли решение увеличить с 10 до 30 человек число занимающихся по программам спортивной подготовки в республике и с 20 до 50 человек – количество участников выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Конечно, при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдении социальной дистанции.

Соответствующее распоряжение подписал накануне", - сообщил Парфенчиков на своих страницах в соцсетях.

Напомним, ранее Парфенчиков подписал распоряжение об организации учебного процесса в школах Карелии с 1 сентября.

фото: Столица на Онего

Жители Карелии продолжают попадать в больницы с пневмонией

В Карелии за минувшие сутки 4 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией.

В республике за минувшие сутки 4 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией, сообщили в Оперштабе по коронавирусу.



Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1169 пациентов, 72 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.



Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: ГИБДД Карелии

Пятерых пьяных водителей поймали на дорогах в районах Карелии

Накануне автоинспекторы Карелии отстранили от управления пятерых водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, накануне автоинспекторы проверили водителей на состояние опьянения в Кондопожском, Пряжинском и Прионежском районах.

Пятерых водителей в состоянии опьянения отстранили от управления автомобилем, в том числе один водитель повторно сел за руль в нетрезвом состоянии.

В отношении водителей были составлены административные материалы. Им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Решение примет суд.

Как сообщалось ранее, среднестатистический водитель в Карелии, совершающий "пьяное ДТП", выпивает стакан водки.

фото: Столица на Онего

Синоптики обещают в Карелии потепление до +18 градусов

В воскресенье, 30 августа на территории Карелии ожидается потепление до +18 градусов.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС ссылкой на карельский Гидрометцентр, на территории республики 30 августа ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный, 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+11, днём +13…+18 градусов.

фото: https://pixabay.com

Укравшего лодочный мотор жителя Суоярви простили в суде

Районный суд в Карелии прекратил уголовное дело в отношении рыбака, укравшего лодочный мотор.

Как сообщается на сайте Суорвского районного суда, в ходе процесса было установлено, что житель Суоярви, возвращаясь с рыбалки, украл стоявший у дерева и принадлежащий другим рыбакам лодочный мотор стоимостью 49 480 рублей. С похищенным имуществом подсудимый скрылся, спрятав мотор в сарае.

В ходе следствия похищенный мотор был изъят и возвращен законному владельцу. Подсудимый просил прекратить уголовное дело в связи с деятельным раскаянием, потерпевший не возражал, так как причиненный ему вред был полностью возмещен.

В судебном заседании было установлено, что похитивший мотор гражданин впервые совершил умышленное преступление средней тяжести, не судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы – положительно. Кроме этого, подсудимый раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшему, материальный ущерб был возмещен.

Таким образом, суд установил, что гражданин утратил общественную опасность, в связи с чем уголовное дело было прекращено.

фото: ГИБДД Петрозаводска

Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Петрозаводске сегодня и завтра

Профилактическое мероприятие "Контроль трезвости" пройдет в Петрозаводске 29 и 30 августа, сообщили в ГИБДД.

Госавтоинспекция Петрозаводска проведет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей "Контроль трезвости" 29 и 30 августа, сообщили в городском управлении ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

Госавтоинспекция напоминает, что в целях избежания конфликтных ситуаций, предупреждения коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы. Кроме того, любой гражданин при контакте с сотрудниками ГИБДД может осуществлять аудио- или видеозапись.

В Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44.

фото: pixabay.com

В Госдуме хотят запретить караоке, кальянные и стрип-клубы из-за угрозы коронавируса

Депутаты собираются позаботиться о здоровье россиян новыми запретами.

Чтобы не допустить новой волны коронавируса, депутат Госдумы Иван Сухарев решил запретить в кафе предоставлять услуги караоке до конца года. Такое письмо он направил в Минздрав России, сообщает "Комсомольская правда".

Идею дополнил депутат Виталий Милонов. В разговоре с "КП" он потребовал запретить продажу кальянов в стране. А ещё - не разрешать ресторанам выносить их посетителям.

"Во-первых, кальян - это дудка дьявола, - сказал "КП" Милонов. - Сидят, сосут эту бесовскую трубу. И передают друг другу заразу. Это главный источник коронавируса. Как можно себе эту гадость в рот засовывать? Тьфу. Все медики должны услышать глас вопиющего в пустыне. Вы хотите, чтобы число заболеваний снизилось? Убирайте кальяны из ресторанов».

Также депутат предложил запретить стриптиз-клубы.

"Старые извращенцы суют свои руки, куда не надо. Деньги там подсовывают проституткам. Думаете, там коронавируса нет? Все эти притоны закрыть и залить раствором хлорки, чтобы все мерзкие вирусы были уничтожены. Я составлю письмо в Минздрав", - пообещал Милонов.

фото: Столица на Онего

КПРФ обжалует в суде норму о трехдневном голосовании на выборах

Юридическая группа КПРФ подала в Верховный суд России заявление об отмене решения ЦИК РФ о трехдневном голосовании.

Об этом сообщил заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

По словам Афонина, юридическая группа КПРФ во главе с депутатом Госдумы Синельщиковым подготовила и отправила в Верховный суд исковое заявление об отмене решения ЦИК РФ о трехдневном голосовании.

"В заявление мы вынесли серьезные юридические аргументы, - заявил Афонин. - Конечно, мы не тешим себя иллюзиями о том, что власть повернет все вспять и не будет проводить в сентябре это трехдневное голосование. Но юридическая позиция, моральная позиция и поддержка народа у нас по этому вопросу есть".

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Напомним, ранее по поводу трехдневного голосования высказался лидер партии Геннадий Зюганов:

"Хочу четко определить свою позицию по "новациям" в виде 3-х дневного голосования, которое власть протащила в избирательное законодательство.



Я полагал, что Э.А. Памфилова все-таки будет отстаивать закон, стабильность в стране, достойные демократичные выборы. Но, к сожалению, Центризбирком все больше становится прикрытием абсолютно разрушительной политики, которая чревата массовыми беспорядками.



ЦИК, начиная с президентской кампании-2018, прикрывает вопиющие безобразия, включая травлю народного лидера - Павла Грудинина! Лучше бы Памфилова спросила у некоторых деятелей из администрации президента: вы что творите, вы ошалели? Задала бы вопрос: сколько нужно людей, чтобы 3 дня и 3 ночи караулить урны для голосования?! Вместо этого она лицедействует.



Выборы де-факто стартовали, и власти меняют правила по ходу игры. Если в футболе начнут прямо во время матча менять правила в пользу одной команды, организаторов назовут, в лучшем случае, идиотами. Но в российской политике такое случается сплошь и рядом. Этот суетливый блеф может привести к самым печальным последствиям".