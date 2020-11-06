Чем запомнился этот день

фото: © REUTERS/ТАСС

Подтверждены еще две смерти жителей Карелии от коронавируса

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции – умерли житель поселка Ильинский Олонецкого района и жительница Петрозаводска.

Об этом сообщает оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом.

Мужчина 1960 года рождения скончался в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн. Женщина 1925 года рождения умерла в Республиканской инфекционной больнице. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

За все время эпидемии в Карелии умерли 59 человек.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 179 человек, в том числе, 153 человека заболели. Из них 37 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены в Петрозаводске – 88 человек, в Медвежьегорске - 5 человек, в Костомукше – 1 человек, в Питкярантском районе – 1 человек (поселок Салми), в Сортавале – 1 человек, в Олонецком районе – 7 человек (Олонец – 2, поселок Ковера – 3, деревня Мегрега – 1, деревня Куйтежа – 1), в Кеми – 7 человек, в Пудожском районе – 9 человек (Пудож – 7, поселок Колово – 1, поселок Кривцы – 1), в Лоухи – 4 человека, в Сегежском районе – 6 человек (Сегежа – 5, поселок Надвоицы – 1), в Кондопоге – 31 человек, в Суоярви – 1 человек, в Беломорске – 2 человека, в Прионежском районе – 15 человек (поселок Мелиоративный – 1, ДНТ «Северные просторы» – 1, поселок Новая Вилга – 3, село Заозерье – 3, поселок Шуя – 3, ДНТ «Березка» – 1, село Шокша – 1, СНТ «Бесовецкий» – 1, деревня Бесовец – 1), в Лахденпохском районе – 1 человек (поселок Кетроваара).



Выздоровел еще 21 человек: в Петрозаводске – 12, в Кондопожском районе – 2, в Пряжинском районе – 5, в Прионежском районе – 1, в Костомукше – 1.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии составляет 1196,2 на 100 тысяч населения. По России - 1181,2 случая, по Северо-Западу – 1578,3.

фото: pixabay

Глава карельского Роспотребнадзора дала прогноз по росту эпидемии в республике

Рост заболеваемости коронавирусом в Карелии в ближайшее время продолжится, но незначительно, считает руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Людмила Котович.

Об этом она сообщила в ходе "Прямой линии" на странице правительства Карелии Вконтакте.

Она ответила на вопрос, достигнут ли в республике пик эпидемии.

"Я думаю, что рост продолжится, но незначительный. В таком количестве и таком объеме мы еще будем ежедневно регистрировать заболеваемость новой коронавирусной инфекцией", - сказала Котович.

По ее словам, всплеск эпидемии был ожидаем.

"Мы понимали, что этот рост будет. Это сезонный рост коронавирусной инфекции…Мы даже не видим уже иногда источника инфекции. То есть люди заболевают, но источник не устанавливается", - сказала руководитель управления.

Как сообщалось ранее, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 179 человек, в том числе, 153 человека заболели. Из них 37 имеют симптомы средней тяжести.

фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Почти 5 тыс. жителей Карелии подписались под петицией о вреде дистанционного обучения для детей

Введенное властями Карелии дистанционное обучение в учебных заведениях вредит здоровью и знаниям детей.

Об этом говорится в петиции "За дневное очное обучение в школах, средних профессиональных и высших учебных заведениях", размещенной на сайте localpetition.ru.

Авторы обращения заявляют, что высказывают мнение родителей учащихся и перечисляют проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются дети при дистанционном обучении.

"Ежедневное многочасовое удержание наших детей за компьютером в ущерб их здоровью (падает зрение, отсутствует аппетит/или наоборот, искривляется позвоночник); невозможность получать полноценные знания из-за отвлекающих факторов: наличие в семье малых детей, компьютерные игры, чаты, телефон скученность людей в небольших квартирах шумные соседи; невозможность получить индивидуальную консультацию педагога (теперь это ложится на плечи родителей-непрофессионалов)", - говорится в обращении.

Так же его авторы указывают, что в семьях зачастую имеется всего по одному компьютеру, и если школьников двое, то они не могут учиться одновременно.



Кроме того, сама организация дистанционного обучения приводит к тому, что учители фактически не участвуют в процессе.

"Нет видео-уроков, нет объяснений учителя. В большинстве случаев всё сводится лишь к списку заданий, которые надо сделать. В лучшем случае — ссылки на видео с Ютуба, которые самостоятельно дети, особенно учащиеся начальных классов, понять не могут. Вся ответственность за объяснение и понимание материала детьми ложится на родителей. Учителя же выполняют только контролирующую функцию!", - поясняют авторы петиции.



Но самое главное, что родители или не могут ходить на работу – им надо сидеть с детьми дома – или им приходиться оставлять их одних без присмотра.

"Каждый из нас (наших детей) сталкивается либо с одной из указанных проблем, либо с комплексом проблем. Мы с нетерпением ожидаем возвращения к привычной (дневной очной) форме обучения наших детей в детских дошкольных учреждениях, школах, средних профессиональных и высших учебных заведениях г.Петрозаводска и Республики Карелия в целом", - сказано в обращении.

Его авторы также поясняют, что "цель петиции — не скорейшая отмена карантина (это решение должны принимать врачи), но краткое описание всех проблем и сложностей с дистанционным обучением".

Повлиять на ситуацию, по их мнению, должны министерство образования Карелии, глава республики, администрация Петрозаводска.

Под обращением уже подписались почти 5 тыс. жителей Карелии.

фото: сайт МВД Карелии

Подозреваемый в растрате и скрывшийся от следствия объявлен в розыск в Карелии

ОМВД России по Костомукше объявило в розыск подозреваемого в растрате с причинением значительного ущерба.

Об этом сообщает официальный сайт МВД Карелии.

"Разыскивается скрывшийся от следственного органа Евгений Александрович Кабан 1984 года рождения. Он является подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (Присвоение или растрата с причинением значительного ущерба)", - говорится в сообщении.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать значимые сведения по номерам телефонов в Костомукше: 8(814-59) 97-197 или 8(814-59)52-502. Конфиденциальность гарантируется.

фото: Яндекс. Карты

Автор поста в соцсети о теракте сам сдался УФСБ Карелии

Житель Сегежи пришел в УФСБ Карелии и оформил явку с повинной, признавшись, что разместил Вконтакте запись, в которой оправдывал теракт в Архангельске.

Об этом сообщила пресс-служба карельского УФСБ.

"29 октября 2020 года указанный гражданин обратился в УФСБ России по РК с явкой с повинной, в которой сообщил о размещении им на Интернет-сайте социальной сети «ВКонтакте» материалов, оправдывающих действия террориста, совершенные 31 октября 2018 года в приемной УФСБ России по Архангельской области", - говорится в сообщении.

В УФСБ он пришел с адвокатом.

"В рамках проведенных следственных действий подозреваемый, при участии адвоката, полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления", - говорится в сообщении.

После этого его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Наказание за данное преступление предусматривает штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет.

фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Власти Карелии объяснили, какие заведения и при каких условиях могут работать при эпидемии

Глава Карелии Артур Парфенчиков внёс изменения в распоряжение об ограничениях работы различных организаций, согласно которым установлены нормативы по количеству посетителей.

Условия работы заведений перечислены на официальной странице правительства Карелии Вконтакте.

С 9 по 30 ноября в штатном режиме по согласованию с министерством образования республики при благоприятной эпидемиологической обстановке могут работать школы, которые посещают менее 200 учеников.

Жителям Петрозаводска и Кондопоги можно посещать объекты общественного питания без ограничений.



Занятия спортом разрешены, если численность группы не превышает 30 человек и выполняются рекомендации Роспотребнадзора. Людям старше 65 лет предлагается воздержаться от посещения спортивных объектов.



Организациям, реализующим программы спортивной подготовки, предписано формировать группы не более 30 человек при обеспечении требований Роспотребнадзора.



Занятия в бассейнах разрешены при условии, что на одной дорожке будет не более 4 человек.



На открытом воздухе можно проводить спортивные мероприятия, включенные в календарный план (в том числе выполнение нормативов ГТО), число участников которых – не более 50 человек.

Наполняемость залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 50 процентов от максимально возможной.



В случае посещения музеев воспитанниками детских садов и школьниками по групповой заявке группы должны быть сформированы из обучающихся одной группы (класса).



Запрещено проведение в Карелии международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и межмуниципальных спортивных и физкультурных мероприятий, за исключением проведения региональных и межмуниципальных спортивных и физкультурных мероприятий на открытом воздухе.



Распоряжение главы Карелии вступило в силу 6 ноября.

"В нынешних условиях нам приходится быть особенно гибкими, чтобы сдерживать распространение коронавируса и при этом обеспечить условия для работы и учебы наших жителей", - написал Артур Парфенчиков на своей странице Вконтакте.

фото: © Илья Тимин

Замглавы Минздрава Карелии оценила резерв коек для коронавирусных больных в республике

Медицинские учреждения Карелии располагают достаточным резервом, чтобы оперативно увеличить количество коек для больных коронавирусом в случае нарастания пандемии.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Карелии Ольга Руотцелайнен в ходе "Прямой линии" на странице правительства республики Вконтакте.

По ее словам, резерв был сформирован еще весной в начале пандемии, и медучреждения готовые его использовать в любой момент.

"С начала пандемии был составлен определенный список учреждений, которые мы держали в резерве и могли быстро при ухудшении эпидемиологической ситуации развернуть койки, которые будут соответствовать всем необходимым минимальным требованиям… У нас есть еще резервы, которые мы можем развернуть при дальнейшем ухудшении эпидемиологической ситуации… Резерв коечного фонда, в том числе, оснащенный аппаратами искусственной вентиляции легких у нас достаточно большой – 94 таких койки по республике Карелия. Если их занято ежедневно 5-6-7-8, то мы понимаем, что резерв у нас достаточно большой", - пояснила замминистра.

Как сообщалось ранее, в медучреждениях Карелии по состоянию на 7 ноября осталось 30,4% свободных коек для лечения больных коронавирусом – это меньше, чем днем ранее.

Красная колонна проехала по Петрозаводску и Кондопоге (ФОТО)

Вместо традиционной демонстрации 7 ноября карельское отделение КПРФ провело автопробег "Петрозаводск – Кондопога – Петрозаводск".

В это году из-за эпидемии коронавируса и введения ограничительных мер жители Карелии не смогли принять участие в традиционной демонстрации, посвященной годовщине Великого Октября. Однако отметили знаменательную для нашей страны историческую дату другим способом – организовали автопробег.

В День Октябрьской революции, 7 ноября, от площади Ленина в Петрозаводске, где состоялось возложение цветов к памятнику вождю революции, автомобильная колонна с красными флагами двинулась по Петрозаводску, а затем отправилась в Кондопогу.

Автомобили проехали по центру Петрозаводска, затем отправилась на Ключевую, Кукковку и через Древлянку выехали на объездную дорогу и последовали до города бумажников. В Кондопоге колонна двигалась по центру города, где на площади Ленина также состоялось возложение цветов к памятнику. Конечной точкой маршрута стала площадь Кирова в Петрозаводске.

На всем протяжении эстафеты участников приветствовали прохожие и встречные автомобили.

фото: © Александр Щербак/ТАСС

Гололедица и мокрый снег ожидаются местами в Карелии

Гидромтецентр дал прогноз погоды в Петрозаводске и Карелии на 8 ноябя.

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +1,+3°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

По Карелии также будет облачно с прояснениями, но местами ночью возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -2, +3°С, днем -1, +4°С.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Лидер КПРФ в Карелии поздравил жителей республики с праздником 7 ноября

Руководитель республиканского отделения КПРФ Евгений Ульянов отметил, что сегодня как никогда актуальны достижения, заложенные в октябре 1917 года.

"103 года назад наша страна открыла новую эру экономического и культурного взлета, политических и трудовых побед, - отметил в своем поздравлении с Днем Великой Октябрьской социалистической революции Евгений Ульянов. - С разрушением Советского Союза наша страна многое потеряла. Нам есть, с чем сравнивать... У людей отнимают последние права, в России миллионы живут за чертой бедности и еле-еле сводят концы с концами, у жителей страны нет никакой уверенности в завтрашнем дне.

В России системный кризис, который особенно остро проявился сейчас, во время пандемии коронавируса, когда в результате развала здравоохранения и социальной сферы государство не может помочь нуждающимся в медицинской помощи. Важно понять и помнить, что именно социализм и советская власть дали главные завоевания трудящимся людям - бесплатное жилье, образование, медицину, уверенность в будущем.

От всей души поздравляю вас с праздником Великого Октября! Надеюсь, что вместе мы преодолеем этот период и вернем достижения, заложенные Великой Октябрьской социалистической революцией".

фото: pixabay

Безнадзорных собак в одном из райцентров Карелии будут отлавливать даже если они в ошейниках

Администрация Беломорского района Карелии в связи с многочисленными обращениями местных жителей объявила о массовом отлове безнадзорных собак.

Об этом сообщается на официальной странице местной администрации Вконтакте.

"В связи с многочисленными обращениями жителей…на территории муниципального образования 08 ноября 2020 года будет проводится отлов безнадзорных животных, находящихся в свободном выгуле. Отлов безнадзорных животных (собак) будет выполняться даже с ошейниками с последующим их помещением в специализированные приюты Республики Карелия", - говорится в сообщении.

В избежание конфликтных ситуаций администрация района обратилась к владельцам собак с просьбой "полностью исключить бесконтрольные прогулки своих питомцев в общественных местах города и района".

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА COVID-19, ВИРУС БЬЕТ РЕКОРДЫ В КАРЕЛИИ И ПАРФЕНЧИКОВ С ЧАЧЕЙ И ЛЕПЕШКАМИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией глава Карелии ограничил посещения магазинов для жителей республики старше 65 лет.

Также с 9 ноября школьников в Карелии (с 5 по 8 классы и 10-классников) переведут на дистанционное обучение

Парфенчиков разрешил столовым на предприятиях работать по ночам

Абсолютный рекорд по заражению COVID-19 достигнут в Карелии

За сутки 5 ноября в Карелии коронавирусная инфекция выявлена у 217 человек, два пациента скончались.

По состоянию на 6 ноября в Карелии зарегистрировано 7444 инфицированных коронавирусом, 4704 пациента выздоровели, умерли 57 человек с диагнозом COVID-19.

Сейчас в Карелии врачи борются за жизни восьми больных коронавирусом, находящихся в крайне тяжелом состоянии.

Глава Минздрава Карелии: "Сегодняшняя сводка явно показывает одну из "пиковых волн" заболеваемости коронавирусом"

А тем временем, врачи скорой помощи не успевают обслуживать огромное количество вызовов. И в ночь на 5 ноября произошел беспрецедентный случай: Врачам скорой помощи Петрозаводска пришла подмога. Работники МЧС, Территориальный центр медицины катастроф, центр паллиативной помощи и бригада скорой помощи Кондопоги пришли ночью на помощь врачам неотложки в Петрозаводске.

Глава Карелии опрокинул стопку чачи за сослуживцев в День судебных приставов (ВИДЕО)

Артур Парфенчиков поздравил 3 ноября бывших коллег с Днем судебного пристава и выпил за это.

Глава Карелии приготовил сметанные лепешки с клюквой в честь Дня народного единства

И показал, какие они у него получились.

Другая тема

"За вред природе придется отвечать": глава Карелии пообещал наказать виновников аварии на Белопорожских ГЭС

Артур Парфенчиков заявил, что встревожен экологическими последствиями аварии на Белопорожских ГЭС и пообещал открыто сообщать о всех работах по ликвидации ЧП.

Боновые заграждения повторно установили на реке Кемь в месте строительства Белопорожских ГЭС

Определено, что масляные пятна выделяли впитавшие нефтепродукты порубочные остатки – ветки, куски стволов, строительные бруски.

На месте аварии на Белопорожской ГЭС-2 в Карелии вновь работают спасатели

Соцсети: "главный врач республиканской инфекционной больницы в Петрозаводске уволился"

Заступивший на должность главврача инфекционной больницы Карелии лишь два года назад Иван Белкин покинул пост.

Руководителем диспансера назначена главным врачом Республиканской инфекционной больницы Карелии

ЧП

Три человека погибли ночью в страшной аварии в Петрозаводске

На Шуйском шоссе автомобиль "ВАЗ" врезался в опору ЛЭП, погибших вырезали из искореженной машины сотрудники МЧС Карелии.

Появились кадры с места страшного ДТП в Петрозаводске, где погибли три человека (ФОТО)

Стало известно, кто погиб в ночном ДТП под Петрозаводском

Огонь охватил здание поселковой администрации в Карелии (ФОТО)

Пожар произошел в здании администрации поселка Чална, сообщили в МЧС Карелии.

Ушел из жизни бывший главный архитектор Петрозаводска

Бывший главный архитектор столицы Карелии, главный архитектор музея-заповедника "Кижи" Владислав Куспак умер в больнице.

"Это потеря для республики": глава Карелии выразил соболезнования родным архитектора Куспака

Артур Парфенчиков почтил память ушедшего из жизни бывшего главного архитектора столицы Карелии, главного архитектора музея-заповедника "Кижи" Владислава Куспака.

Коллектив музея "Кижи" об архитекторе Куспаке: "Уход Владислава Николаевича невосполнимая утрата для всех нас"

фото: страница Госавтоинспекции Петрозаводска Вконтакте

Массовые проверки водителей пройдут в выходные на дорогах Петрозаводска

Госавтоинспекция Петрозаводска 7 и 8 ноября проведет профилактические мероприятия по массовой проверке водителей "Контроль трезвости".

Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Инспекторы будут останавливать автомобили на улицах города и проверять водителей на состояние алкогольного опьянение.

За 9 месяцев в Петрозаводске зарегистрировано 11 ДТП c участием нетрезвых водителей, в которых 1 человек погиб и 13 получили травмы.

За этот же период 556 нетрезвых водителей отстранены от управления транспортными средствами.

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

фото: pixabay

В Беломорске женщина предложила оплатить покупку посетительнице магазина, если ей не хватит денег

Жительница Беломорска рассказала о необычной истории, которая произошла с ней в магазине.

Ее рассказ опубликован на странице Беломорск | Официальная группа Вконтакте

"Сегодня я ходила в магазин *Пятерочка* взяла, что нужно и пошла на кассу платить. Стою, разговариваю с кассиром и говорю ей, - не знаю хватит денег или нет, но если не хватит, то сейчас же донесу. Меня там практически все продавцы знают - частый гость у них. За мной стояла молодая женщина с ребенком, что-то покупала ему и подает кассиру 5 тысяч со словами - добавьте мою покупку, и я все оплачу. Мы с кассиром в непонятках. Поблагодарила ее и отказалась от оплаты. В ответ говорит: я хочу только Вам помочь, от всего сердца. У меня есть возможность Вам помочь. Я еще раз поблагодарила и оказалась т.к. может кому-то ее помощь будет нужнее. Денег хватило оплатить покупку. Вышла с магазина, а на душе, как-то радостно стало, что не перевелись на земле еще такие люди - ЧЕЛОВЕКИ с большой буквы. Еще раз огромное спасибо этой совсем незнакомой женщине. Всем добра и здоровья", - написала женщина.

фото: dtpptz

Микроавтобус выбросило на встречную полосу в результате ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса произошло 6 ноября на пересечении улиц Парфенова - Ровио - Торнева.

Об этом сообщает сайт dtpptz.ru.

Транспортные средства двигались по улице Ровио во встречных направлениях. ДТП произошло на регулируемом перекрёстке.

Легковой автомобиль совершал левый поворот на улицу Торнева, а микроавтобус двигался в прямом направлении.

От встречного касательного столкновения легковой автомобиль развернуло на 180 градусов, микроавтобус отбросило на полосу встречного движения.

Видеокамера социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

фото: ИА "Республика" / Леонид Николаев

Награду "за заслуги перед жителями" получил глава представительства Карелии в Москве

Руководитель официального представительства Карелии при президенте России Владимир Тимофеев награжден медалью "За заслуги перед Республикой Карелия".

Соответствующий указ подписал глава Карелии Артур Парфенчиков.

"За высокие достижения в профессиональной деятельности и заслуги перед Республикой Карелия и ее жителями", - говорится в документе.

Ранее в интервью ИА "Республика" Тимофеев объяснил, что он "помогает республике получить то, что она хочет".

"Решение многих вопросов завязано на федеральный центр: много программ, субсидий, субвенций, идущих из Москвы. Чтобы Карелия получила эти деньги, глава республики пишет, например, российскому министру письмо: «Прошу поддержать…» Министр пишет своему заместителю резолюцию: «Проработать, поддержать…» И бумаги начинают ходить по Москве… Они могут перемещаться три дня, а могут — месяцами. Моя задача — на месте, в столице, используя свои связи, помогать этим документам двигаться быстрее. Иными словами, я помогаю республике получить то, что она хочет", - сказал руководитель представительства.

Прогноз погоды на субботу



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Ясно, +5 ° …+6 ° 5 м/с З 745 мм.рт.ст. 74% день Облачно с прояснениями, +6 ° …+7 ° 4 м/с ЮЗ 746 мм.рт.ст. 76% вечер Пасмурно, +8 ° 5 м/с З 743 мм.рт.ст. 79% ночь Облачно с прояснениями, +3 ° …+8 ° 5 м/с СЗ 742 мм.рт.ст. 71%

фото: © Илья Тимин

Сократилось число свободных коек в медучреждениях для больных коронавирусом в Карелии

В ковид-центрах Карелии по состоянию на 7 ноября осталось 30,4% свободных коек для лечения больных коронавирусом – это меньше, чем днем ранее.

Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в "ВКонтакте".

В стационарах находятся 544 человека, заболевших COVID-19. Из них 526 - в состоянии средней тяжести, 9 тяжелобольных и 7 пациентов, крайне тяжелые, подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки в Карелии коронавирусная инфекция выявлена у 179 человек.

фото: www.koshospital.ru

Межрайонной больнице в Карелии не хватает транспорта, чтобы возить врачей на вызовы

Государственная "Межрайонная больница № 1" в Костомукше испытывает острую нехватку транспорта, чтобы возить врачей на вызовы, и просит о помощи волонтеров.

Об этом написано на странице медицинского учреждения Вконтакте.

"Межрайонной больнице нужны волонтеры с личным транспортом. Требуется возить врача-терапевта, так как количество вызовов резко возросло, врач не успевает обойти всех, а имеющихся в распоряжении больницы машин не хватает", - сообщили в медучреждении.

фото: pixabay

Жителей Карелии призвали "отнестись с пониманием" к задержкам документов, необходимых для больничных по коронавирусу

Карельское Управление Роспотребнадзора признало задержки с оформлением документов, необходимых для самоизоляции и получения больничных людьми, бывшими в контакте с коронавирусными больными.

Об этом сообщила руководитель Управления Людмила Котович в ходе "Прямой линии" на странице правительства Карелии Вконтакте.

Она напомнила, что люди, находившиеся в контакте с больными коронавирусом, должны получить постановление главного санитарного врача.

"Постановление об изоляции…, которое обязывает человека, бывшего в контакте, находиться на самоизоляции, не посещать общественные места, работу, учебу и прочие места. Нагрузка очень большая, и я хочу в связи с этим обратиться к населению, чтобы они с пониманием отнеслись к этой ситуации. Они обязательно получат и больничный лист и получат наше постановление… Мы стараемся и хочу успокоить население, что да, задержки есть безусловно, мы этого не скрываем, чтобы отнеслись с пониманием - они все получат больничный лист и все будет оплачено", - заявила Котович.

фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

"Научил правильно себя вести": директор Нацмузея Карелии написал пост в память о Жванецком

Директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг поделился мыслями о скончавшемся сатирике Михаиле Жванецком.

"Занавес! Мы остались без Жванецкого. Страшновато. Но он оставил нам свой язык. Мы всегда ждали от него фразу. Человек-фраза. Сколько он их нам подарил: "Отлично, Григорий? – Нормально, Константин!", "Маленькие, но по три. Большие, но по пять…", "Жаль, что мы так и не заслушали начальника транспортного цеха", - написал Гольденберг на свой странице Вконтакте.

По его мнению, Жванецкий оказал огромное влияние на общество.

"Он научил нас правильно себя вести. Как? С иронией… Даже намек на пафос – путь к утрате смысла. Великий, человек-эпоха… Это не про него. Он был самим собой во всех эпохах. Успел ли он всё сказать? Всё ли мы поняли? Жаль. Очень жаль поколения, которые вырастут уже без него. Спасибо, Михаил Михайлович! Мир праху… Всё", - добавил Гольденберг.

фото: pixabay

Еще две группы детских садов в Карелии закрылись на карантин из-за коронавируса

На карантин из-за случаев коронавируса в Карелии выведены две группы в детских садах - одна в Кондопоге, другая в деревне Савиново.

Об этом сообщил на своей странице Вконтакте глава республики Артур Парфенчиков.

"Одна группа в 8 корпусе кондопожского детского сада №20, одна группа в Савиновской начальной школе-детском саду Пряжинского района", - написал он.



По словам губернатора, новых случаев выводов школьников на дистанционное обучение за минувшие сутки не зафиксировано.



К очной форме обучения вернулась одна группа студентов кооперативного техникума.

фото: pixabay

Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 1,7 млн

В Российской Федерации по состоянию на 7 ноября зарегистрировано 1,7 млн случаев инфицирования коронавирусом, что на 1,2% больше, чем накануне.

Об этом сообщает СтопКоронавирус.РФ

За последние сутки в России выявлено 20 396 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, из них 5 093 случая (25%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В связи с выздоровлением выписано 16 803 человека. В целом количество выписанных пациентов выросло до 1,3 млн.

Летальных случаев за все время - 30 251.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 64 млн тестов на коронавирус.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 7 ноября остаются 417 293 человека.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Пьяный мотоциклист врезался в забор в деревне в Карелии (ФОТО)

ДТП с участием мотоциклиста произошло 6 ноября в поселке Речная Сельга Олонецкого района Карелии.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

Пьяный 36-летний водитель без прав, управляя мотоциклом "ИЖ", врезался в забор.

В результате он получил телесные повреждения.

фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Большинство жалоб населения Карелии на торговлю и услуги подтверждается проверками

В Управление Роспотребнадзора по Карелии за 9 месяцев 2020 года поступило 2160 обращений, связанных с нарушениями в сферах торговли и услуг, из них 73,7% подтвердились в результате проверок.

Об этом говорится в отчете Управления об итогах работы с обращениями граждан, органов государственной власти и местного самоуправления, юридических лиц, общественных объединений.

Общее число жалоб выросло на 28,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Почти 60% из них касаются вопросов санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе, связанных с коронавирусом.

Также много жалоб на ухудшение условий проживания граждан в жилых помещениях, как правило, вызванных шумом от работы технологического оборудования, разгрузочно-погрузочных работ, режима или условий работы магазинов, кафе, предприятий, расположенных в жилых домах или на прилегающей территории.

Вопросы защиты прав потребителей содержались в 40,1% обращений. Каждое третье из них связано с приобретением некачественного товара.

Управление Роспотребнадзора по Карелии возбудило 79 дел об административном правонарушении в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц. По фактам нарушений направлены в суд 6 исков в защиту прав потребителей.

Кроме того, Управление направило юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 94 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

фото: ©Светлана Попова для Столицы на Онего

Подростку, обокравшему дом в деревне на севере Карелии, грозит до 6 лет колонии

Следственные органы Беломорского района возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, подозреваемого в краже имущества из жилого дома в селе Нюхча.

Об этом сообщила пресс-служба карельского управления Следственного комитета России.

По версии следствия, подозреваемый проник в дом местного жителя и похитил имущество на сумму более 4,6 тысяч рублей. Впоследствии похищенное было обнаружено и возвращено владельцу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

Госпитализация из-за внебольничной пневмонии потребовалась еще 14 жителям Карелии

За сутки с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 14 человек, но обошлось без летальных исходов.

Об этом сообщает оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом.

"За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.



Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1948 пациентов, 85 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).







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Вора нашли спящим в чужой квартире в Карелии, но хозяева ничего не заподозрили

Житель поселка Ильинский украл деньги в чужом доме и там заснул, а когда хозяева его обнаружили, то не подумали, что их односельчанин мог такое совершить.

О расследовании этого уголовного дела сообщила пресс-служба МВД Карелии.

Подозреваемый пришел к своим знакомым, увидел, что их нет дома, а дверь заперта на одну задвижку. Он зашел внутрь и заметил куртку, висевшую неподалеку от входа. По версии следствия, подозреваемый проверил карманы и похитил обнаруженные там 2 тыс. рублей.

После этого он не ушел с места преступления, а присел на диван и заснул. Вскоре хозяева вернулись и обнаружили его спящим. Вор спокойно ушел, а через некоторое время жильцы обнаружили пропажу денег. Они заявили в полицию, но не предполагали, что преступление мог совершить их недавний гость.

Полицейские его допросили, он сознался в содеянном и обязался возместить ущерб. Возбуждено уголовное дело.

фото: © Максим Григорьев/ТАСС

Кассир разоблачил покупателя с "Билетом банка приколов" в одном из магазинов в Карелии

В Беломорске сотрудники Росгвардии задержали покупателя одного из магазинов, пытавшегося расплатиться сувенирной купюрой.

Об этом сообщили в Управление Росгвардии по Республике Карелия.

Вечером 5 ноября сигнал тревоги поступил на пульт районного отдела вневедомственной охраны из магазина на Портовом шоссе. Прибыв на место, группа задержания выяснила, что 45-летний гражданин пытался заплатить за товар "Билетом банка приколов" – фальшивой купюрой номиналом 1 тыс. рублей.



Кассир увидел, что вместо настоящей банкноты покупатель предлагает сувенирную, и поднял тревогу. Гражданин задержан и передан полицейским.

фото: страница Госавтоинспекции Карелии Вконтакте

Сотрудники ГИБДД Карелии отстранили от управления автомобилем пьяного водителя в Кондопоге

Автоинспекторы в Кондопоге отстранили от управления автомобилем Chevrolet Lacetti 33-летнего водителя, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

Автомобиль с нетрезвым водителем был остановлен на одной из улиц города 6 ноября в ночное время.

Иномарку отправили на специализированную стоянку. За пьяное вождение водителю грозит административный штраф 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Госавтоинспекция Карелии обратилась к жителям республики с просьбой сообщать о нетрезвых водителях по телефонам 102 или 112.

"Подробная информация (марка, номер автомобиля и направление его движения) позволит автоинспекторам быстро принять меры для пресечения данного нарушения", - добавили в ГИБДД.