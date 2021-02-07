Все, что случилось сегодня

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

"Чумной доктор" и другие - стали известны лучшие скульптуры фестиваля "Гиперборея" в Петрозаводске

В столице Карелии наградили участников и победителей конкурса снежных и ледовых скульптур.

В Петрозаводске накануне состоялась церемония награждения участников и победителей XX Международного конкурса снежных и ледовых скульптур в рамках зимнего фестиваля "Гиперборея 2021".





Как сообщили в администрации города, на суд жюри было представлено тридцать уникальных работ.

Возглавивший жюри председатель Карельского отделения Союза художников России Владимир Зорин рассказал о нелегком выборе. Тем не менее, победителями стали:

Номинация "Снежная скульптура - малый куб"



I место – "Посвящается В.П. Крапивину" (Тимина Алена, Тимина Анна, Дубровина Варвара, г. Петрозаводск);

II место – "Золотая рыбка", (Васильева Полина, Лиукконен Анастасия, Окулова Лилия, г. Кондопога);

III место – "Хранители леса" (Гетьман Мария, Филимонова Екатерина, Ченкова Юлия, г. Санкт –Петербург, г. Петрозаводск).

Номинация "Снежная скульптура большой куб"



I место – "Чумной доктор" (Хайло Александра, Горлов Сергей, Ангелов Николай, г. Петрозаводск, г. Рязань);

II место – "Время" (Радоевич Лука, Республика Сербия, г. Белград);

III место – "Встреча" (Вологжанникова Вероника, Новицкий Дмитрий, Коробов Константин, г. Мурманск).





Номинация "Ледовая скульптура"



I место – "Время Борея" (Лебедев Алексей, Белая Надежда, Белый Александр, г. Санкт-Петербург, г. Петрозаводск);

II место – "Подводный мир" (Досшанова Эвелина, Кильцов Петр, Джафаров Али Маликаждар оглы, г. Петрозаводск);

III место – "Год быка" Поташев Сергей, Белов Игорь, Евтифеев Федор г. Архангельск, г. Екатеринбург, г. Петрозаводск).





Приз главы Петрозаводска получила работа "Время Борея" (Лебедев Алексей, Белая Надежда, Белый Александр, г. Санкт-Петербург, г. Петрозаводск)



Выбор скульпторов – работу "Чумной доктор" – объявил директор Городского дома культуры Владимир Прикуль. Он сказал, выбор профессионального сообщества – это самый ценный приз фестиваля.



"Кубок Борея" получила работа "Время" (Радоевич Лука, Республика Сербия, г. Белград).

Напомним, что фестиваль посетила глава Петрозаводска Ирина Мирошник и напомнила гостям об обязательном ношении масок на мероприятии.

фото: ДТП ПТЗ

Ночью в Петрозаводске опрокинулся автомобиль, человека выбросило на дорогу (ВИДЕО)

В Петрозаводске на Первомайском проспекте ночью опрокинулся автомобиль, человека выбросило из машины на дорогу.

Авария с участием легкового автомобиля произошла на Первомайском проспекте, у дома №70 в воскресенье, 7 февраля в 01-27, сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии.

По данным портала, легковой автомобиль двигался по Первомайскому проспекту в сторону центра. Судя по видео, в районе поворота дороги водитель не справился с управлением, автомобиль занесло влево на снежный бруствер и разделительную полосу. Затем транспортное средство опрокинулось, несколько раз перевернувшись вокруг продольной оси.

Судя по видео, из автомобиля в момент опрокидывания выбросило человека. Он самостоятельно поднялся, но шел, шатаясь.

Информация о пострадавших уточняется. Транспортное средство получило механические повреждения.

Видеокамера компании "Ситилинк" и видеорегистратор очевидца Эрнеста Хонина запечатлели момент ДТП и его последствия.

фото: Максим Гаврилин / Суйсарь - райский уголок / https://vk.com/club202277991

Жители деревни Суйсарь выступили против возобновления работы форелевого хозяйства на Онежском озере

В Суйсари Прионежского района Карелии прошел народный сход, на котором жители выступили против размещения форелевого хозяйства вблизи деревни на Онежском озере.

Публичные слушания по поводу размещения форелевого хозяйства в проливе, разделяющем часть деревни и остров Суйсарь, прошли накануне. Местные жители и владельцы дачных и земельных участков деревни Суйсарь Заозерского поселения целый час на морозе доказывали владельцам ООО "Акварус Онего", что не хотят возвращения форелевого хозяйства и выступают против возрождения фермы у берегов Суйсари.

Репортаж о слушаниях появился в группе "Суйсарь – райский уголок", которая объединяет местных жителей.



"Против! Против! – выкрикивали участники народного схода. – Уходите отсюда!".

В итоге 90 голосов "против" и только один "за" (это был голос представителя фирмы, которая и планирует открыть здесь форелевое хозяйство).

Кроме публичных слушаний, местные жители собрали подписи под обращением к главе Заозерского поселения Татьяне Шалопановой, в котором написали, что предыдущий опыт разведения рыбы сказался на состоянии воды в озере. - ее стало невозможно не только пить, но и использовать для хозяйства, - поэтому они выступают категорически против организации фермы по выращиванию рыб лососевых пород (форели) на Онежском озере, в проливе Суйсари.

фото: МВД Карелии

Полиция разыскивает молодых людей, похитивших запчасти с люксового автомобиля в Петрозаводске (ВИДЕО)

МВД Карелии просит помочь в розыске молодых людей, которые похитили запчасти с дорогой иномарки на Ключевой.

Участковый уполномоченный отдела полиции Петрозаводска устанавливает личности и местонахождение подозреваемых.

Известно, что в начале января в микрорайоне Ключевая на улице Корабелов неустановленные молодые люди похитили запчасти с люксового автомобиля немецкой марки. Их действия зафиксировала камера наружного наблюдения.



Всех, кому что-либо известно о разыскиваемых, полиция просит сообщить по телефону: +7-999-094-55-27. Конфиденциальность гарантируется.

Как Петрозаводск погулял на "Гиперборее-2021" (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В столице Карелии завершился традиционный фестиваль снежных и ледовых скульптур.

В Петрозаводске состоялась церемония награждения участников и победителей XX Международного конкурса снежных и ледовых скульптур в рамках зимнего фестиваля "Гиперборея-2021".

На суд жюри было представлено тридцать уникальных работ.

Какие снежные и ледовые скульптуры признаны лучшими – смотрите здесь.

В рамках фестиваля также состоялся конкурс снеговиков и самоваров, состязания спортсменов и рыбаков, и еще много всего интересного.

Как Петрозаводск погулял на "Гиперборее-2021" - смотрите в фоторепортаже нашего корреспондента.

фото: Столица на Онего

Коронавирус унес жизни еще троих жителей Карелии

В Карелии за сутки подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщили в Оперативном штабе правительства.

Как сообщили в региональном Оперштабе по коронавирусу, в Республиканской инфекционной больнице скончались житель Петрозаводска 1949 года рождения (72 года) и житель поселка Марциальные воды 1958 года рождения (63 года), в Госпитале для ветеранов войн скончался житель Петрозаводска 1933 года рождения (88 лет). Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 180 человек. Из этого числа заболевших – 175 человек, из них 22 имеют симптомы средней тяжести, 3 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 242 человека.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6072,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2692,5 случая, по Северо-Западу – 4737,5.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Как корреспондент "Столицы на Онего" привился вакциной Спутник V и что потом почувствовал

Фотокорреспондент "Столицы на Онего" Николай Смирнов прошел первый этап вакцинации от COVID-19 в поликлинике Петрозаводска и рассказал, как это было.

- Решил записаться и сходить, посмотреть, как от вируса прививают. Заодно и попробовать.

Записывался через Госуслуги 27 января.

Оказалось, что в поликлинике, к которой я отношусь, на ближайшие дни мест нет. Попробовал ближайшие к дому (Николай живет в Октябрьском районе – прим. ред.) – тоже нет. Есть на Древлянке, и в центре, в первой поликлинике. Записался в неё на 1 февраля в 13:30.

Пришёл. Самым долгим было отстоять очередь в регистратуру – и выяснить, что не надо никуда стоять, можно просто идти в прививочный кабинет по указателю.

Что было дальше – читайте здесь.

Как полиция и ОМОН охраняли гостей фестиваля "Гиперборея" в Петрозаводске (ФОТО)

Полиция и ОМОН обеспечивали общественную безопасность при проведении фестиваля снежных и ледовых скульптур в Петрозаводске и не столкнулись с нарушениями, сообщили в региональном Управлении Росгвардии.

Перед началом фестиваля снежных и ледовых скульптур "Гиперборея-2021" специалисты инженерно-технического отделения карельского ОМОН обследовали места проведения конкурса и близлежащие территории.

Сотрудники спецподразделения совместно с полицейскими охраняли общественный порядок и обеспечивали общественную безопасность на мероприятии.

Правопорядок был обеспечен в полном объёме, нарушений не допущено, сообщили в региональном Управлении Росгвардии.

Напомним, зимний фестиваль "Гиперборея-2021" проходил на набережной Петрозаводска.

С итогами конкурса можно ознакомиться здесь.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

Необычное небесное явление запечатлели на трассе в Карелии (ВИДЕО)

Необычное небесное явление запечатлел видеорегистратор очевидца недалеко от Кондопоги.

По свидетельству очевидцев, небесное явление они запечатлели в воскресенье, 7 февраля в 07.44.

"Мы подъезжали к Кондопоге со стороны трассы "Кола". Внезапно небосвод озарился светящейся "точкой" зеленоватого цвета, которая двигалась по прямолинейной траектории, с северо-запада на юго-восток, падая в сторону земной поверхности.

Явление длилось буквально пару секунд. Звуковых эффектов не было. Очень красивое зрелище! Время на регистраторе сбито, примерно было 07:44", - рассказала порталу ДТП Петрозаводска и Карелии очевидец Валерия.

фото: ГИБДД Карелии

Иномарка опрокинулась в районе Карелии, юная пассажирка получила травмы

В Пряжинском районе 14-летняя девочка-пассажир получила травмы в результате опрокидывания автомобиля в кювет, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Пряжинском районе Карелии на 74 км. автодороги "Петрозаводск – Суоярви" накануне произошло ДТП.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в 11 часов 30 минут 32-летняя водитель автомобиля Hyundai Solaris не справилась с управлением и совершила съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП травмирована 14-летняя пассажирка автомобиля, ей оказана медицинская помощь. По факту аварии проводится проверка.

фото: Столица на Онего

"Не понятно, как формировалась рабочая группа по изменению Конституции Карелии, и каковы ее полномочия"

На первое заседание рабочей группы по внесению изменений в Основной закон республики не пригласили ни общественников, ни журналистов.

В начале февраля в Законодательном собрании Карелии состоялось первое очное заседание рабочей группы по внесению изменений в республиканскую Конституцию.

По словам члена группы, депутата от КПРФ Евгения Ульянова, на первом заседании, где обсуждался блок конституционных поправок, связанных с государственным устройством и местным самоуправлением республики, не было поддержано ни одно предложение от парламентской оппозиции. Однако, что предлагала оппозиция и почему все ее поправки были отвергнуты большинством членов рабочей группы, для жителей Карелии так и осталось тайной, потому что аппарат Законодательного собрания не обнародовал ни этих предложений, ни стенограммы заседания, а в официальном сообщении о его проведении упомянул лишь об инициативе депутата от "Справедливой России" Александра Федичева увеличить численность карельских парламентариев с 36 до 50 человек.

Между тем поправки депутата от КПРФ Евгения Ульянова и членов фракции "Яблоко" Эмилии Слабуновой и Ивана Гусева предусматривали введение в Конституции Карелии нормы об избрании руководителей муниципальных образований всенародным голосованием. "Яблочники" предложили также закрепить за Контрольно-счетной палатой республики регулярную проверку обеспеченности местного самоуправления финансовыми средствами по исполнению его полномочий, а тот же депутат от "Справедливой России" Федичев счел необходимым четко регламентировать проведение закрытых заседаний республиканского парламента – только по решению двух третей голосов избранного депутатского корпуса.

"Для нас не совсем понятно, как формировалась эта рабочая группа, по каким принципам, и какова, вообще, ее легитимность, каковы ее полномочия. Мы ни разу не собирались до этого заседания, не обсуждали поступавшие предложения, а вся наша работа пока заключается в том, что мы пытаемся защитить наши поправки, а они большинством членов группы отсекаются", – заметил в беседе с журналистом "Столицы на Онего" депутат от КПРФ Евгений Ульянов.

Подробнее читайте здесь.

фото: Василий Сидоров. Фото: И.Сеппянен/https://kaino.kotus.fi/kks/johdanto/kks_johdanto.php?p=11

"В Карелии довольно долго зрело недовольство"

В нынешнем году исполняется сто лет Карельскому восстанию – последнему крупному выступлению карелов против Советской власти.

О том, что заставило население северных карельских волостей взяться в 1921 году за оружие, и чем закончилось это восстание, "Столица на Онего" попросила рассказать научного сотрудника Университета Восточной Финляндии Александра Осипова.

– В Карелии довольно долго зрело недовольство – особенно на севере, и причин тому несколько. Но большинство из них – чисто экономические. В первую очередь – отсутствие хлеба. Не был решен вопрос с его завозом в некоторые волости. Во времена Великого княжества Финляндского, т.е. до Октябрьской революции хлеб частично завозился через Финляндию, поскольку в некоторых приграничных районах дорог попросту не было. Естественно, когда подвоз хлеба прекратился, крестьяне обратили свои взоры на Финляндию. К другим причинам я бы отнес многочисленные трудовые мобилизации и работу на лесосплаве, а также военные мобилизации и сбор продовольственного налога, когда у крестьян практически ничего не оставалось.

Подробнее читайте в материале Валерия Поташова.

фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

В Карелии за сутки число выздоровевших от коронавируса превысило количество заболевших

В Карелии за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 180 человек, выздоровевшими признаны 242, сообщили в Оперативном штабе.

По данным Оперативного штаба правительства, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 180 человек. Из этого числа заболевших – 175 человек, из них 22 имеют симптомы средней тяжести, 3 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 242 человека.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6072,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2692,5 случая, по Северо-Западу – 4737,5.

При этом, за сутки подтверждены еще три летальных исхода.



фото: © ТАСС / Станислав Красильников

Лже-сотрудники Пенсионного фонда цинично обманули пенсионерку из Петрозаводска

Неизвестные похитили у пожилой жительницы столицы Карелии 24 тыс рублей, пообещав компенсацию Пенсионного фонда за многолетний добросовестный труд.

Как рассказали в МВД Карелии, в полицию Петрозаводска обратилась 69-летняя жительница города, которая сообщила, что неизвестные похитили у неё 24 тысячи рублей. По словам заявительницы, звонивший представился работником Пенсионного фонда. "Специалист" сказал пенсионерке, что ведомством принято решение назначить ей компенсацию за добросовестное выполнение служебных обязанностей, профессионализм и большой стаж работы. Для того чтобы получить выплату, петрозаводчанка должна была продиктовать "сотруднику" номер её банковской карты. После того, как она это сделала, жительнице карельской столицы пришло уведомление о списании денежных средств.



В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Полиция Карелии призывает жителей быть бдительными. Чтобы не стать жертвой мошенников, никому не сообщайте свои персональные данные и реквизиты банковских карт. Всю достоверную информацию по имеющимся выплатам можно уточнить на официальном сайте государственного учреждения пенсионной системы, по телефонам горячей линии или лично, посетив региональное отделение Пенсионного фонда.

Ранее мы сообщали, что жертвой дистанционных мошенников стал депутат Заксобрания Карелии Андрей Мазуровский, у которого неизвестные похитили почти 700 тысяч рублей.

Большие сосульки угрожают прохожим в центре Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

На зданиях на проспекте Ленина образовались большие острые сосульки – никто их не убирает.

Корреспондент "Столицы на Онего" запечатлел большие сосульки, которые угрожают прохожим в центре Петрозаводска. Острые ледышки образовались на старых деревянных зданиях напротив гостиницы "Северная".

Никто сосульки не сбивает, ограждений и предупредительных табличек корреспондент так же не обнаружил.

Советуем быть осторожными, проходя мимо.

фото: администрация Петрозаводска

Снег в Петрозаводске убирают в "усиленном режиме"

Уборку Петрозаводска от снега и борьбу с наледью ведут в разных районах города круглосуточно, сообщили в администрации столицы Карелии.

Минувшей ночью в рамках муниципального контракта ООО "ТехРент" вывозил снег с улиц Кирова и Пушкинской, с Березовой аллеи, Лососинского шоссе и Древлянского кольца. Работы продолжаются на Казарменской улице и на Древлянке.

После обильных снегопадов по поручению городского оперативного штаба подрядчик работает в усиленном режиме, сообщили в мэрии. К уборке и распределению противогололёдных материалов привлечены мобильные бригады и специализированная техника.

В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051, напоминают в администрации Петрозаводска.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КАРЕЛИЯ В "ДЕСЯТКЕ" РЕГИОНОВ СО СЛОЖНОЙ СИТУАЦИЕЙ В ЭКОНОМИКЕ, ГИПЕРБОРЕЯ И ПЕТРОЗАВОДСК В СНЕГУ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Мишустин: "Карелия входит в 10 регионов с наиболее сложной ситуацией в экономике"

Премьер-министр России высказался за контроль расходования бюджетных средств, выделяемых на поддержку отстающих субъектов федерации.

Также Карелия названа в числе худших регионов по экологичности.

Скульпторы режут красоту изо льда и снега у мэрии Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Участники фестиваля "Гиперборея" работают над своими скульптурами на Онежской набережной.

В связи с проведением Гипербореи в Петрозаводске появится пешеходная зона.

"Квирин" принес в Карелию снегопады

В результате Петрозаводск полностью завалило снегом. Инспекторы выталкивали автомобили, застрявшие в сугробах.

Автомобилисты встали в одной большой "пробке".

Военный мемориал в районе Петрозаводска утонул под завалами снега (ФОТО)

Из-за неубранных дорог работникам мусоровоза приходится таскать 100-килограммовые контейнеры по снегу (ВИДЕО)

В Петрозаводске заброшенная дворниками лестница превратилась в "горнолыжный склон" (ФОТО)

До свидания!

Бывшего замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игоря Волчека приговорили к 4 годам колонии строгого режима за взятку

Петрозаводский городской суд вынес приговор бывшему замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игорю Волчеку, обвиняемому в получении взяток.

Кадровая замена на должности главы Минприроды Карелии может не состояться – Щепин пока останется министром

Замена главы Минприроды Карелии Алексея Щепина на директора филиала ООО "Siemens" по СЗФО Андрея Карпиловича остается под вопросом – кандидатуру последнего не согласовали компетентные органы.

Осужденного за взятку бывшего зампредседателя Петросовета Валерия Матвеева лишили полномочий

Городской совет Петрозаводска досрочно прекратил полномочия депутата Валерия Матвеева, ранее осужденного за взятку.

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Сильные морозы возвращаются в Карелию

Синоптики карельского Гидрометцентра дали прогноз на февраль.

Звезды посыпались с обновленной тумбы "1941-1945" в сквере у танка в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Отреставрированная летом мемориальная тумба у памятника "Танк Т-34" стала разрушаться.

Власти Петрозаводска пообещали быстро вернуть на место упавшую звезду на военном мемориале.

Студенты ПетрГУ будут учиться в четыре смены

Администрация Петрозаводского госуниверситета решила частично перевести студентов с дистанционного обучения на очное – с 8 февраля они смогут вернуться к учебе в аудиториях.

"Помогите!": снова врачам из Петрозаводска пришлось спасать жизнь пациентки Сегежской больницы

Жительница Пудожа написала в соцсети крик о помощи, призывая всех, кто может помочь, спасти ее тяжело заболевшую маму.

Минздрав Карелии прокомментировал ситуацию с перевозкой коронавирусной больной из Сегежи в Петрозаводск.

фото: ОМВД России по Пряжинскому району

Пьяную автоледи поймали в поселке Карелии

Сотрудники Госавтоинспекции Пряжинского района в Чалне отстранили от управления автомобилем молодую женщину с явными признаками опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции Пряжинского района накануне вечером остановили на одной из улиц Чалны легковой автомобиль.

По информации районного отделения МВД, за рулём находилась женщина с явными признаками опьянения. Она была отстранена от управления транспортным средством. Проведенное на месте освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения, с результатами которого 36-летняя водитель не согласилась. От прохождения медицинского освидетельствования в спецучреждении женщина отказалась.

В отношении нарушительницы был составлен административный материал. Ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Решение примет суд.

Погода в Петрозаводске сегодня, 7 февраля



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой снег, -11 …-10 5 м/с СЗ 747 мм.рт.ст. 82% день Небольшой снег, -12 …-10 3 м/с С 749 мм.рт.ст. 77% вечер Небольшой снег, -16 …-13 2 м/с С 751 мм.рт.ст. 82% ночь Ясно, -19 …-16 2 м/с СЗ 752 мм.рт.ст. 80%

фото: pixabay.com

Два автомобиля сгорели в Карелии за сутки

Возгорания в автомобилях произошли в Сортавале и поселке Надвоицы, сообщили в региональном Управлении МЧС.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 6 февраля в 17:48 пожарно-спасательное подразделение Сортавальского района (6 человек, 2 единицы техники) привлекалось для ликвидации пожара в автомобиле по адресу: Сортавала, ул. Промышленная, у д.48.

В 17:58 пожар был ликвидирован.

Кроме этого, 7 февраля в 00:31 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (7 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в автомобиле по адресу: Сегежский район, поселок Надвоицы, ул. 50 лет Октября у д. 25.

В 00:54 пожар был ликвидирован.

фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

Пожилой житель Карелии умер от пневмонии при отрицательном тесте на коронавирус

За минувшие сутки в Карелии зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии, сообщили в Оперштабе правительства.

За минувшие сутки в Карелии 18 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией, сообщили в Оперштабе. Начиная с 1 апреля прошлого года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 4710 пациентов, 114 человек умерли (с учетом пациентов, попавших в больницы ранее указанного периода).



За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: мужчина 1942 года рождения (79 лет), с сопутствующей соматической патологией. По информации Оперштаба, тест на COVID-19 у мужчины был отрицательный.



По данным Оперштаба, всем пациентам с пневмонией в Карелии неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Карелии подтверждены три летальных исхода от коронавирусной инфекции.

фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

Медики борются за жизни 11 пациентов ковид-центров Карелии, подключенных к ИВЛ

По состоянию на 7 февраля в ковид-центрах Карелии 11 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии и не могут дышать самостоятельно.

Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, по состоянию на утро 7 февраля в стационарах находится 581 больной COVID -19.

Из них 484 человека – в состоянии средней тяжести, 86 – тяжелых больных. И 11 человек – в крайне тяжелом состоянии, подключены к ИВЛ.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки подтверждены три летальных исхода от COVID -19. Всего от коронавируса по данным на 7 февраля в Карелии умер 251 человек.

фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

Число жителей России, заразившихся COVID-19, приближается к 4 млн человек

За последние сутки в России выявлено 16 048 случаев COVID-19 в 85 регионах страны.

За минувшие сутки в России выявлено 16 048 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 741 (10,8%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.



По данным портала, в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 3 967 281 случай (+0,41%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 3 456 210.



За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 19 884 человека.

За последние сутки подтверждено 432 летальных исхода с коронавирусом. Летальных случаев за все время: 76 661.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 104,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.



За последние сутки проведено 396 тысяч тестов на коронавирус.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 7 февраля 2021 года остается 628 161 человек.

фото: Столица на Онего

Морозная погода местами до -20 градусов сохранится в Карелии

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 8 февраля на территории Карелии сохранится морозная погода местами до -20 градусов.

Как сообщили в региональном правлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, на территории республики 8 февраля ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью -17…-22, местами, преимущественно по восточным и юго-восточным районам, -25…-29 градусов. Днём -10…-15, местами до -20 градусов.

фото: Александр Вильф / РИА Новости

Явлинский раскритиковал Навального: "Его не волнуют переломанные судьбы граждан, которые оказались за решеткой"

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский опубликовал статью на своем сайте, в которой раскритиковал Алексея Навального.

Как сообщает издание Газета.ру, Явлинский написал, что, "политическое направление Навального - это популизм и национализм".

"Демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления", - отметил Явлинский.

Он также выразил мнение, что Навального и его окружение не волнуют "переломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой".

"Навальный как единоличный вождь ориентирован только на себя и уничтожает любые наметки на коалиции", - заключил Явлинский.

Напомним, несогласованные акции прошли 23 и 31 января в ряде городов России, в том числе, в Петрозаводске, а также 2 февраля после решения суда по делу Навального.

При этом, 2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания обратились с призывом к российским властям освободить его.

Отметим, что 4 февраля соратник Навального Леонид Волков объявил о прекращении акций до весны.

фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Жителям России придется носить маски до лета, считают эксперты

Вирусологи рассказали, когда россияне смогут отказаться от масок.

Динамика распространения коронавирусной инфекции снижается, что позволяет говорить о том, что к концу весны масочный режим будет снят. О том, в какие сроки будет возможна отмена ограничений, рассказали РБК ученые.



Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева отмечает, что для отмены масочного режима нужно соблюдение целого ряда факторов, в числе которых - наличие коллективного иммунитета и проведение вакцинации.

"Количество заболевших должно резко снизиться. Если рассматривать прошлый год - в конце весны как раз пошла на спад заболеваемость, летом было относительно спокойно, поэтому, может быть, к концу весны от масок действительно получится отказаться. У любой инфекции есть сезоны, скорее всего, к лету пойдет резкий спад. Но пока еще многое непонятно, посмотрим, что будет", - рассказала она РБК.



Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в разговоре с РБК назвал ситуацию с коронавирусом на настоящий момент неплохой и отметил, что в этом году, возможно, стране удастся избежать традиционного всплеска заболеваемости в начале весны. «Что касается традиционного сезона ОРВИ в России в феврале-марте, то я не думаю, что из-за него возможна серьезная вспышка. Во-первых, по всем подобным случаям проводится тестирование, и тут не ошибешься, а во-вторых, сейчас люди осторожны стали. Почти все носят маски, люди заперлись в четырех стенах, не важно, хорошо это или плохо», - пояснил он. "Если текущая ситуация будет сохраняться, то можно говорить о том, что летом ограничат или вообще снимут антиковидные меры", - полагает Аграновский.



Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предположил, что отмена масочного режима может наступить еще раньше.

"Прогнозы пока делать сложно. Но я думаю, что в апреле, может быть, мае будет отмена масочно-перчаточного режима за отсутствием необходимости», - считает он. Летом, уверен он, маски россиянам носить не придется, однако осенью может наступить новый всплеск заболеваемости респираторными заболеваниями. «Надо смотреть, будет ли всплеск по коронавирусу и сколько будет тяжелых больных. Опыт борьбы с пандемией показал, что маска - надежная вещь, которая защищает не только от коронавирусной инфекции, но и от ОРВИ и от гриппа. Я думаю, что есть возможность, что масочный режим в отдельных учреждениях будет вводиться уже на постоянной основе. У нас целевой показатель - коллективный иммунитет более 70% по антителам", - говорит Болибок.