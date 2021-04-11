Чем запомнился этот день

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

За сутки в Карелии зарегистрировано три смерти от коронавируса и 61 заболевший, трое в тяжелом состоянии

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказали в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Госпитале для ветеранов войн скончались 87-летняя жительница поселка Шальский и 80-летний петрозаводчанин, в Медвежьегорской ЦРБ умерла 83-летняя жительница поселка Пиндуши. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших в Карелии от коронавируса на 11 апреля составило 418 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 61 человека. Из этого числа заболевших – 61 человек, из них 4 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом состоянии.

Всего в Карелии инфицировано коронавирусом 44709 человек.

Выздоровели 42480, за сутки выписаны по выздоровлению 83 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7280,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3157 случаев, по Северо-Западу – 5571.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Кратковременное тепло идет в Петрозаводск

В воскресенье, 11 апреля, в Петрозаводск придет тепло, но ненадолго.

В паблике «Погода в Петрозаводске и Карелии» сообщается, что с воскресенья в Петрозаводске начнет повышаться температура.

«В воскресенье ожидается повышение до +6...+8 градусов, в понедельник до +12...+14 градусов, а во вторник и вовсе не исключен прогрев до +16 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков», - написано в паблике погоды.

Также в сообщении паблика указывается, что тепло, к сожалению, будет кратковременным и уже к концу недели похолодает до +5...+7 градусов.

фото: источник - паблик поселка Кестеньга

Жители поселка Карелии присоединились к всероссийской акции «Улыбка Гагарина» (ФОТО)

Жители поселка Кестеньга Лоухского района Карелии милой улыбкой поддержали 60-летие полета человека в космос.

В паблике ТОС «Топозерье», поселок Кестеньга, местным жителям предложили присоединиться к всероссийской акции "Улыбка Гагарина".

«12 апреля 2021 года исполняется 60 лет полёта человека в космос. И им был наш Юрий Гагарин. Его очаровательная, милая улыбка - символ России. Давайте вместе поддержим это событие», - сообщалось в паблике.

Участника акции предлагается сделать фото, где они улыбаеются, как Юрий Гагарин, и расположить его на своей странице с хештегом #УлыбкаГагарина#ВНДЛоухскийрайон#вовместе#волонтерыпобеды

фото: источник - паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Застрявшие на размытой дороге в Карелии фуры перекрыли движение – водители стоят в пробке 7 часов

Автомобилисты стоят в пробке уже более 7 часов.

Как сообщается в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», по дороге на Повенец водители стоят в пробке уже 7 часов.

В минувшую субботу сообщалось, что движение на трассе «Вологда-Медвежьегорск» в Карелии вновь парализовано из-за размытия объездной дороги, сделанной на время ремонта моста в поселке Повенец. Водители прислали видео, как фуру утонули в грязи.

Напомним, 1 апреля движение на федеральной трассе А-119 — Вологда — Медвежьегорск — автодорога Р-21 «Кола» было практически парализовано в течение шести часов, образовалась многокилометровая пробка. В районе Повенца идет ремонт моста, дорожники сделали объезд данного участка. Но трассу тогда размыло, проехать по дороге было невозможно.

По информации Упрдор «Кола», размытый участок дороги в районе Повенца не является частью федеральной автодороги А-119 — Автомобильная дорога Р-21 «Кола». Он находится в границах моста, который принадлежит администрации Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей. В настоящее время администрация «Беломорканал» проводит ремонт поворотного моста. Она же построила объездную дорогу на время ремонта своего моста. Содержать объездной участок в нормативном состоянии обязанность собственника — администрации «Беломорканала», уточнили в Упрдоре.

Ослепленный солнцем водитель не попал в полосу на дороге в Петрозаводске и устроил ДТП (ВИДЕО)

На перекрестке улиц Красноармейская и Гоголя автомобиль наехал на поребрик и упал на второго участника движения.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео ДТП, на котором запечатлено, как сегодня утром, 11 апреля в 8.37, на пересечении улиц Красноармейской и Гоголя один из автомобилистов не вписался в полосу между поребриком и другим авто и устроил ДТП.

Авария произошла на залитой солнцем дороге.

фото: источник - паблик спасателей Олонецкого района

В ГИБДД Карелии рассказали, кто пострадал в перевернувшемся автомобиле в Олонце

В Олонецком районе перевернулась иномарка, пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 10 апреля, в 22.15 на 17 км автодороги «Олонец-Пикяранта-Леппясилта» 37-летний водитель, управляя автомобилем «BMW Х5», не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель и 26-летний пассажир получили травмы, пострадавшие доставлены в Олонецкую ЦРБ.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее спасатели Олонецкого района рассказали о ДТП и показали фото с места происшествия.

фото: читатель Столицы на Онего

Автохлам 10 лет не могут убрать с центральной улицы Петрозаводска (ФОТО)

Петрозаводчанин показал брошенный автомобиль на проспекте Невского, который не могут убрать уже 10 лет.

Житель Петрозаводска прислал в редакцию «Столицы на Онего» фото иномарки, которая вросла в землю у дома №50 на проспекте Невского.

«На одной из центральных улиц нашего города уже около 10 лет стоит это чудо американского автопрома. Автомобиль без номеров, с разбитыми стёклами, колеса вросли в землю», - написал автор фото в комментарии.

Петрозаводчанин поинтересовался у властей: Как долго еще это "чудо" будет портить внешний облик города?

фото: источник - паблик пожарно-спасательной части Олонца

Автомобиль упал в кювет с дороги в Карелии (ФОТО)

ДТП произошла в Олонецком районе.

В минувшую субботу, 10 апреля, в 22.17 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что на автодороге «Олонец – Сортавала» произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщают спасатели Олонецкого района, легковой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

На место ДТП выезжал личный состав олонецкой пожарной части №35 в составе 5 человек.

Спасатели провели осмотр места ДТП, отключили АКБ, поставили автомобиль на колеса.

Информация о пострадавших и причины ДТП устанавливаются.

фото: коллаж ©Николай Смирнов / "Столица на Онего"/© Администрация Петрозаводск

Второе название улиц Петрозаводска будет написано на ливвиковском диалекте карельского языка - для кого?

Кому администрация Петрозаводска собирается адресовать уличные таблички с использованием ливвиковского диалекта карельского языка?

Осенью нынешнего года на улицах Петрозаводска начнут устанавливать новые адресные указатели на русском и карельском языках. Как пояснили в городской администрации, образцом для этих указателей послужили двуязычные уличные таблички, которые появились на петрозаводских домах в 50-е годы прошлого столетия. Правда, тогда русские названия городских улиц дублировались не на карельском, а на финском языке, который считался в Карелии фактически вторым государственным языком республики.

С начавшейся в 1990 году массовой репатриацией российских финнов в Финляндию Карелия стала стремительно терять свою двуязычную культуру, а карельский язык, не имевший долгое время собственной письменности, так и не смог занять опустевшую нишу финского. В 90-е и "нулевые" с петрозаводских улиц исчезли не только вывески на финском, но и многие двуязычные адресные указатели. Эти аккуратные синие таблички еще можно встретить на старых городских домах, и сегодня они выглядят на почерневших от времени бревенчатых стенах Перевалки, Зареки или Кукковки, как музейные экспонаты, рассказывающие о Карелии, которой не будет больше никогда.

Намерения властей Петрозаводска вернуть на ее улицы двуязычные адресные указатели можно было бы рассматривать как шаг к восстановлению исторического облика карельской столицы и ее городской идентичности. Однако выбор в качестве второго языка уличных табличек карельского, а точнее – его ливвиковского диалекта, выглядит с этой точки зрения, как минимум, странным.

В чем заключается странность такого решения властей, читайте в тексте Валерия Поташова.

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

К аппаратам искусственного дыхания в Карелии подключены 8 ковидных больных – врачи борются за их жизни

В ковид-центрах республики на лечении от коронавируса находятся 362 человека, 28 из них в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 11 апреля, в стационарах находятся 362 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 326 - в состоянии средней тяжести, 28 тяжелобольных и 8 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, 2 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три человека и заразился коронавирусом 61. Всего в республике за время пандемии инфицировано 44709 человек. Выздоровели – 42480. Умерли 418 пациентов.

фото: источник - паблик села Нюхча

Ветер уронил столбы связи в селе на севере Карелии (ФОТО)

В селе Нюхча Беломорского района во время непогоды упали опоры линии связи.

Как сообщается в паблике села Нюхча, в минувшую субботу, 10 апреля, подул «легкий ветерок – и столбы пошли в пляс».

Из-за упавших опор нюхчане остались без связи.

В паблике села авторы сообщения выражают беспокойство по поводу строительства моста, где опорные столбы не забетонированы.

«Все очень печально. Мост чуть ли не "брюхом" по дну реки положен», - возмущаются жители Нюхчи.

Напомним, в поморском селе Нюхча полгода не могут завершить возведение временного моста, на который выделены 34 миллиона рублей.

фото: Столица на Онего

Дело об избиении заключенного в колонии Карелии отправлено на дорасследование

Прокуратура Карелии не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывших начальников колонии №9 Петрозаводска.

Прокуратура Карелии не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-начальника колонии № 9 Петрозаводска Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева, обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением насилия. Заместитель прокурора республики Сергей Губин возвратил уголовное дело Савельева и Ковалева в карельский Следком "для производства дополнительного расследования".

Какие доводы привела прокуратура в пользу принятого решения, читайте здесь.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Глава Минздрава Карелии рассказал, сколько детей в республике сегодня болеют коронавирусом

О ситуации с детской заболеваемость коронавирусом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 11 апреля, в Карелии зарегистрировано 44709 инфицированных коронавирусом, из общего числа 4186 – это дети. В минувшие сутки, 10 апреля, заболевших детей было 4184. За сутки COVID-19 заболели 2 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три пациента и заразился коронавирусом 61 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 44709 человек. Выздоровели – 42480. Умерли 418 пациентов.

фото: Заксобрание Карелии

В Карелии многие умерли, не дождавшись закона о «детях войны»

Число жителей Карелии, которые могли получить статус "детей войны", сократилось почти на 10 тысяч, пока "Единая Россия" блокировала законопроект КПРФ.

Региональный закон "О детях войны" мог быть принят несколько лет назад, когда его инициировали депутаты Заксобрания Карелии от КПРФ.

Депутаты от "Единой России" в минувшую пятницу, 3 апреля сообщили, что внесли на рассмотрение карельского парламента закон "О детях войны", по которому обещают этой категории граждан узаконить их статус, а также предоставить меры государственной поддержки (речь идет о жителях республики, которые родились в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года). При этом, единороссы заявляют, что восстанавливают, тем самым, "часть социальной справедливости" и оказывают "усиленные знаки внимания этим людям".

Но на самом деле региональный законопроект "О детях войны" мог быть принят несколько лет назад, когда его дважды вносила в Заксобрание Карелии фракция КПРФ.

Кто и почему блокировал законопроект "О детях войны", читайте здесь.

фото: источник - паблик КПРФ в Карелии

КПРФ в Карелии приглашает сфотографироваться с Гагариным

Коммунисты Карелии отмечают День космонавтики виртуальным флешмобом.

В паблике «КПРФ в Карелии» опубликована информация о флешмобе к Дню космонавтики.

«Власти дошли до того, что запретили КПРФ проведение праздника в честь 60-летия полета Юрия Гагарина в космос. Поэтому мы решили отметить День космонавтики виртуально», - написали в паблике коммунисты Карелии.

В центре Петрозаводска коммунисты установили баннеры, посвященные знаменательной дате. Всем желающим предлагается сотографироваться с Гагариным и разместить фото у себя на странице с хештегом #Мыбылипервыми.

«Давайте покажем, насколько важен этот день для всех нас! Ведь наша великая советская страна, и все мы, наследники советской истории, гордимся подвигом Юрия Гагарина и тем, что #Мыбылипервыми!" - призвали члены партирии КПРФ в Карелии.

Баннеры установлены на проспекте Ленина и Карла Маркса.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Власти Карелии позабыли о старинной церкви в районе республики

Старинная церковь в карельском поселке Леппяниеми пережила две войны, но оказалась забыта республиканскими властями.

«Я не ожидал увидеть такое в Карелии», – признался «Столице на Онего» известный исследователь деревянной архитектуры, профессор Берлинского университета Йенс Киклер после знакомства со старинной финской церковью в поселке Леппяниеми, которая считается в республике объектом культурного наследия регионального значения. По словам профессора, такие деревянные храмы более характерны для Западной Европы, но особенно удивило немецкого ученого довольно неплохое состояние памятника, пережившего две войны и не знавшего реставрации.

О высшем пилотаже финской архитектуры читайте здесь.

фото: Столица на Онего

За год в Карелии госпитализированы 5600 больных пневмонией, за минувшие сутки – еще 7 человек

Жители Карелии, заболевшие пневмонией, продолжают поступать в больницы, сообщили в оперштабе республики.

За сутки в Карелии 7 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией. Смертей больных пневмонией за прошедшие 24 часа в республике не зарегистрировано.

Начиная с первого апреля минувшего года с внебольничной пневмонией госпитализирован 5601 пациент, 130 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19, отмечают в оперштабе.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПЕРВЫЕ КАНДИДАТЫ НА ПОСТ ГЛАВЫ ПЕТРОЗАВОДСКА, НЕЗАКОННАЯ ПЛАТНАЯ ПАРКОВКА И ОТРАВЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых «святой»

Стали известны персоны первых претендентов на пост главы Петрозаводского городского округа. В ПЯТНИЦУ, 9 апреля, к четырем уже зарегистрированным кандидатам на пост главы Петрозаводского городского округа присоединился руководитель регионального отделения ДОСААФ.

Суд признал незаконной платную парковку у железнодорожного вокзала в Петрозаводске

Суд апелляционной инстанции в Санкт-Петербурге оставил в силе решение Арбитражного суда Карелии о признании недействительным договора аренды земельного участка для размещения платной парковки на площади Гагарина в Петрозаводске.

В Карелии число школьников, заразившихся кишечной инфекцией, увеличилось до 60

За сутки число обратившихся за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции в Олонце увеличилось до 60 человек, из них 59 — ученики младших классов школы № 1 и один взрослый — сотрудник пищеблока, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

В отпуск!

Самолеты из Петрозаводска в Симферополь начнут летать с 17 мая

Авиарейсы из столицы Карелии в Крым будут выполняться три раза в неделю.

Рельсовый автобус «Орлан» будет возить пассажиров из Лодейного Поля в Приладожье Карелии

РЖД проводит ремонтные работы для открытия нового железнодорожного маршрута «Лодейное Поле — Питкяранта — Сортавала».

Внимание! Дети!

Водитель, сбивший ребенка на пешеходном переходе в Петрозаводске, был пьяным

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности ДТП на Карельском проспекте, где водитель сбил пятилетнего мальчика.

Ребенок из Карелии пострадал во время стрельбы в Ленобласти

Пострадавшего в результате перестрелки в Кингисеппе 10-летнего мальчика прооперировали.

Автомобиль вылетел на тротуар в центре Петрозаводска — ребенок чудом остался жив (ВИДЕО)

На проспекте Ленина автомобиль вылетел на тротуар с пешеходами — ребенок чудом не оказался под колесами.

Шестилетний пешеход был сбит на переходе в Карелии

В Сортавале шестилетний ребенок оказался под колесами автомобиля на пешеходном переходе.

Петрозаводчанин, рискуя потерять права, прокатил ребенка по «встречке» (ВИДЕО)

В центре Петрозаводска сотрудники ГИБДД остановили водителя-нарушителя, подвергшего ребенка опасности, сообщили в Госавтоинспекции города.

Суд да дело

Верховный суд Карелии признал незаконным избрание главы Сортавалы Сергея Крупина

Верховный суд Карелии сегодня отменил решение суда первой инстанции и признал незаконной сессию Сортавальского районного совета 16 ноября прошлого года, на которой главой Сортавалы избрали Сергея Крупина.

Глава Минприроды Карелии Алексей Щепин не явился на первое заседание суда в Улан-Удэ по своему уголовному делу

Алексей Щепин объяснил, почему 6 апреля не пришел на заседание в суд Улан-Удэ, где Следкомом Бурятии он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Поздравляем!

В Карелии омбудсмен Лариса Бойченко отмечает день памяти мученицы Ларисы

Омбудсмен по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко рассказала в соцсети о великомученице, которая удостоилась вечной жизни.

Минстрой России включил Петрозаводск в топ-20 крупных городов по комфортности городской среды

Министерство строительства России вычислило индекс качества городской среды в России — Петрозаводск занял 20 место среди крупных городов.

фото: © photosight.ru

Отдаленный микрорайон Петрозаводска - Соломенное во вторник временно останется без электричества

Неудобства вызваны плановыми работами на сетях, сообщили в администрации Петрозаводска.

Петрозаводчан предупреждают о временном отключении электричества.

Так, 13 апреля с 10.00 до 15.00 будет приостановлено электроснабжение в Соломенном: в районе Ялгубского шоссе, Наволокской улицы и Громовского проезда.



Неудобства, коснувшиеся потребителей, связаны с работами на объектах АО "Прионежская сетевая компания".

Погода в Петрозаводске сегодня, 11 апреля



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Ясно, 0 …+5 7 м/с ЮЗ 751 мм.рт.ст. 70% день Ясно, +6 …+8 7 м/с ЮЗ 754 мм.рт.ст. 49% вечер Ясно, +2 …+7 4 м/с ЮЗ 757 мм.рт.ст. 61% ночь Облачно с прояснениями, +1 …+2 2 м/с Ю 760 мм.рт.ст. 68%

фото: © REUTERS/Ilya Naymushin

Жители Карелии за 10 дней отдали мошенникам 4,5 миллиона рублей

Самым щедрым оказался костомукшанин, который «отзеркалил» банковскую операцию в 1,5 млн рублей, сообщили в МВД Карелии.

С начала апреля в Карелии зарегистрировано более 40 преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Мошенники дистанционным образом похитили у жителей республики свыше 4,5 миллионов рублей. Самый крупный ущерб понёс костомукшанин, который поверил незнакомцу, представившемуся работником банка. Тот заявил, что кто-то оформил миллионный кредит на гражданина и настоятельно рекомендовал выполнить «зеркальную» операцию. Клиент банка поверил требованию лже-менеджера и, оформив долговые обязательства на сумму более полутора миллионов рублей, перевёл на посторонние ресурсы.

Полицейские напоминают – криминальных схем много, а правила безопасности едины. Никогда не следует поддаваться панике и позволять манипулировать собой. Изучив правила финансовой грамотности, вы запомните, что банк самостоятельно предпринимает действия по защите карт и счетов. Также важно уяснить, что настоящие сотрудники органов внутренних дел исключительно по телефонным беседам не привлекают граждан к участию в раскрытии преступлений; не сообщают о фактах уголовного преследования; не просят совершать какие-либо действия, связанные с финансами.

Также правоохранители рекомендуют постоянно напоминать близким, знакомым, коллегам по работе, соседям по даче и лестничной площадке о подобных опасностях.

фото: Столица на Онего

На следующей неделе в Россию придет похолодание

Вторая половина следующей недели в европейской части России будет прохладнее, чем первая.

Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В ближайшие пять дней россиян ждет потепление, и к четвергу температура в центре Европейской России будет на восемь градусов выше нормы. Но в тот же день станет прохладнее.

"Я могу сказать, что вторая половина недели будет более прохладная, чем первая. Начиная с четверга, будет более облачная погода и даже дождик", – пояснил синоптик.

При этом в Башкирии, Свердловской, Челябинской и Курганской областях ожидается жаркая погода до 25 выше нуля градусов, а на юге Европейской России – от 16 до 20 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в Карелию придет кратковременное потепление.

фото: Владимир Гердо/ТАСС

Росгвардейцы Карелии задержали человека, угрожавшего физической расправой

Бойцы Росгвардии в Карелии за неделю совершили 386 выездов по сигналам тревоги, сообщили в ведомстве.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии Карелии с 3 по 8 апреля по подозрению в совершении преступления задержали одного человека, ему инкриминируется угроза физической расправой.

Группами задержания, находившимися на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержано 18 человек за административные правонарушения.

Совершено 386 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан, в 16 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

фото: администрация Петрозаводска

Завтра на кладбище «Пески» власти Петрозаводска возложат цветы в память о погибших узниках концлагерей

Весь мир отмечает Международный день освобождения узников фашистских концлагерей сегодня, 11 апреля.

Как сообщается на сайте администрации Петрозаводска, сегодня, 11 апреля, весь мир отмечает Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Памятная дата была установлена по инициативе ООН и возвращает нас к событиям 1945 года: 11 апреля узники Бухенвальда, узнав о приближении Советской армии, подняли восстание и ликвидировали «лагерь смерти». День долгожданного освобождения стал символом стойкости и беспримерного мужества тех, кто во время Второй мировой войны оказался в застенках нацистских лагерей, символом трагедии и скорби.

На территории Карелии в годы войны было расположено 17 концентрационных лагерей и тюрем, семь из них - в Петрозаводске. Непосильный труд, скудное питание и болезни унесли тысячи жизней, среди узников были и дети. Массовое захоронение погибших находится на кладбище «Пески».

В Петрозаводске сейчас живут более тысячи человек, перенесших тяготы заключения в годы Великой Отечественной войны. Их объединяют Карельская региональная организация бывших малолетних узников лагерей уничтожения в Германии и Карельский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей.

12 апреля в 11.00 на кладбище «Пески» у Мемориала увековечивания памяти всех жителей Карело-Финской ССР и Ленинградской области, погибших в концлагерях Петрозаводска в годы Великой Отечественной войны, пройдет традиционное торжественное мероприятие.

Председатель Заксобрания Карелии выступил с обращением в День освобождения узников фашистских концлагерей (ВИДЕО)

В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович выступил с обращением.

Сегодня, 11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович выступил с обращением, напомнив об одной из самых страшных страниц в истории человечества.

фото: Столица на Онего

В День космонавтики в Карелию придет тепло

О погоде на 12 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В понедельник, 12 апреля, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +1, -1°С, днем потеплеет до +10, +12°С.

Атмосферное давление будет ночью расти, днем слабо падать.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах пройдут небольшие, по северным районам местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, южный, на севере юго-западный умеренный.

Ночью похолодает до +1, -4°С, днем воздух прогреется до +4, +9°С, по южным районам до +15°С.

фото: ГИБДД Петрозаводска

ГИБДД в День космонавтики проверит, как водители заботятся о детях

В понедельник, 12 апреля, в Петрозаводске стартует второй этап профилактического мероприятия "Главный пассажир Карелии", сообщили в ГИБДД города.

С начала года в Петрозаводске произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пять детей получили травмы. В двух случаях дети пострадали в качестве пассажиров.

В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проконтролируют соблюдение водителями правил перевозки детей автомобильным транспортом на улицах, прилегающих к детским садам, школам, поликлиникам, торговым центрам.

Инспекторы отделения пропаганды посетят образовательные организации, предприятия, учреждения и организации города с тематическими беседами о важности использования детских удерживающих устройств.

Основная цель мероприятий - напомнить родителям о необходимости применения детских удерживающих устройств при перевозке детей в автомобиле.

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает родителей более ответственно подходить к соблюдению Правил дорожного движения: при перевозке детей в салоне автомобиля обязательно использовать детские удерживающие устройства, посадку и высадку пассажиров производить со стороны тротуара.

Берегите жизнь и здоровье детей – используйте специальные детские удерживающие устройства в автомобилях.

фото: pixabay

Ученые назвали привычку, укорачивающую жизнь на 28 лет

Привычку, укарачивающую жизнь почти на 30 лет, удалось найти после назвали исследования шведских ученых из Каролинского института.

Чтобы продлить жизнь на 28 лет, следует отказаться от употребления алкоголя. Такой способ назвали после исследования шведские ученые из Каролинского института, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на портал Express.

Специалисты на протяжении 20 лет наблюдали за здоровьем зависимых от алкоголя жителей Швеции, Дании и Финляндии. Выяснилось, что уровень смертности среди людей, имеющих пагубную привычку, был выше, чем среди остальных. В среднем продолжительность их жизни укорачивалась на 28 лет.

Отмечается, что спиртное даже в маленьких дозах негативно сказывается на здоровье внутренних органов, а также увеличивает риск возникновения онкологических, когнитивных, эректильных и репродуктивных расстройств.

Ранее ученые раскрыли, что степень опьянения зависит не только от количества выпитого, но и от индивидуальных особенностей. Например, у тех, кто ест много фруктов, этиловый спирт расщепляется быстрее из-за высокой активности специальных ферментов.

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Диетолог рассказала об опасности кофе и чая для похудения

Чай и кофе для похудения могут быть опасны для здоровья, предупредила врач-диетолог, руководитель направления диетологии Европейского Медицинского Центра Ксения Селезнева.

Прежде всего, чай и кофе являются мочегонными или слабительными средствами и вымывают из организма не только жидкость, но и полезные микроэлементы. Об этом в беседе с агентством «Прайм» предупредила врач-диетолог, руководитель направления диетологии Европейского Медицинского Центра Ксения Селезнева, пишет «Лента.ру».

По ее словам, масса тела действительно может уменьшиться после чая для похудения. Однако это произойдет не из-за таяния жировой ткани, а из-за уменьшения объема воды в организме. При злоупотреблении подобными средствами, добавила врач, может нарушиться ритм сердца.

При этом обычный кофе или чай пить можно, пояснила специалист, но не стоит наделять их свойствами, которыми они не обладают. «Представляете, как было бы здорово: пьешь чай и худеешь, даже в спортзал не надо ходить и на питание не надо обращать внимания. Но увы, к всеобщему сожалению, эти напитки не помогут похудеть никому», — подытожила Селезнева.