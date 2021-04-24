Самые читаемые новости за 24 апреля

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Вы рады 10-дневным выходным на майские праздники? (ОПРОС)

Президент Владимир Путин согласился с предложением Роспотребнадзора сделать майские праздники непрерывными.

Напомним, Роспотребнадзор попросил Путина сделать майские выходные в России непрерывными. Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу.

Согласно указу президента, майские выходные в России будут непрерывные - с 1 по 10 мая (включительно).

Ранее предполагалось, что россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая. Таким образом, с 4 по 7 мая должны были быть рабочими.

Вы рады, что будете отдыхать 10 дней на майские праздники?

Ответить на вопрос можно здесь.

фото: Столица на Онего

УФАС Карелии вынесло предостережение перевозчику, который собрался поднять цену за проезд еще на трех маршрутах Петрозаводска

Компании «АТП №4 Тосноавто» выдано предостережение от совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства при повышении стоимости проезда до 37 рублей, сообщается на сайте Карельского УФАС.

В минувшую среду, 22 апреля, появилось сообщение, что ООО «АТП №4 Тосноавто» приняло решение увеличить стоимость проезда до 37 рублей в автобусах на маршрутах №17, 27 и 29 с понедельника, 26 апреля.

При этом с 10 апреля стоимость проезда до 37 рублей была увеличена ООО «АвтоСити», ООО «Транспортная компания», ООО «АТП», ООО «АТП 2», ООО «АТП 3», которые входят в одну группу лиц и рассматриваются как один участник рынка.

Как отмечает УФАС, несмотря на то, что ООО «АТП №4 «Тосноавто» к указанной группе лиц не относится, стоимость проезда на обслуживаемых им маршрутах с 26 апреля будет равна стоимости проезда на маршрутах, обслуживаемых группой лиц в составе ООО «АвтоСити», ООО «Транспортная компания», ООО «АТП», ООО «АТП 2», ООО «АТП 3».

Такие действия могут привести к нарушению закона «О защите конкуренции» в случае, если перевозчики не представят экономическое обоснование необходимости установления стоимости проезда в одинаковом размере.

В связи с указанным антимонопольным органом на основании статьи 25.7 ФЗ «О защите конкуренции» принято решение о выдаче генеральному директору ООО «АТП №4 Тосноавто» предостережения от совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства при повышении стоимости проезда на обслуживаемых маршрутах до 37 рублей.

фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Жители Карелии продолжают умирать от коронавируса – за сутки зарегистрировано еще три летальных исхода

Всего в Карелии за время пандемии умерло 453 ковидных больных, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Сортавальской ЦРБ скончался 66-летний местный житель, в Республиканской инфекционной больнице умерла 86-летняя петрозаводчанка, в Межрайонной больнице № 1 скончался 72-летний житель Костомукши. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии за время пандемии умерло 453 ковидных больных.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 37 человек. Из этого числа заболевших – 34 человека, из них 22 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в Карелии составляет 45517 человек.

Выздоровели 43514 пациентов, за сутки выписан по выздоровлению 71 пациент.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7412,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3233,5 случая, по Северо-Западу – 5687,1.

фото: Столица на Онего

В Карелию идет снегопад

МЧС предупредило Жителей Карелии о приближении непогоды

По информации карельского Гидрометцентра, ночью и утром 25 апреля местами по Карелии, преимущественно по восточным районам, ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Беломорский, Кондопожский, Медвежьегорский, Прионежский, Сегежский и Пудожский районы.

фото: источник - "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Автомобиль вылетел с дороги в лесополосу в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Лососинском шоссе иномарка не вписалась в поворот и упала с дороги на деревья.

В минувшую пятницу, 23 апреля, в 11.50 на Лососинском шоссе, у Республиканской больницы, автомобиль Audi TT попал в аварию, сообщается на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Легковой автомобиль двигался по Лососинскому шоссе со стороны Древлянского кольца.

Судя по видео, при совершении правого поворота на улицу Высотную, автомобиль не вписался в поворот, наехал на бордюрный камень и вылетел с последующим опрокидыванием за пределы дороги через тротуар в лесопарковую зону.

К счастью, на тротуаре в момент ДТП не оказалось пешеходов.

Бордюр, несколько деревьев и транспортное средство получили механические повреждения.

Видеокамеры компании "Ситилинк" и Сампо.ру запечатлели момент ДТП.

фото: Столица на Онего

Суд Петрозаводска обязал убрать «вкусняшку» с газона на Кукковке

Петрозаводский городской суд обязал освободить земельный участок от нестационарного торгового объекта.

На своей странице в соцсети депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева сообщила, что жители микрорайона Кукковка не раз интересовались вопросом ликвидации нестационарного торгового объекта в районе дома №18 по ул. Ровио.

«Мэрия сообщила, что по иску администрации города Петрозаводским городским судом 30.11.2020 г. было вынесено решение об обязании освобождения земельного участка. Решение вступило в силу 19.01.2021. В настоящее время в связи с неисполнением решения в установленный судом срок Управлением Федеральной службы судебных приставов по РК в отношении владельца указанного транспортного средства возбуждено исполнительное производство», - сообщила Галина Васильева.

Депутат отметила, что на этом газоне хорошо бы траву посадить, ликвидировав антисанитарное состояние участка в центре микрорайона.

На заре автомобиль вылетел с кольца в Петрозаводске (ВИДЕО)

Рано утром автомобиль не удержался на скользкой дороге ушел в кювет.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео ДТП, на котором запечатлено, как 23 апреля в 5.37 на Кукковском кольце автомобилист не смог удержать машину на дороге, начал петлять и в результате вылетел за пределы дорожного полотна в кювет.

«Будьте осторожны, особенно те, кто уже переобулся на летнюю резину, утром ещё подмораживает», - отмечается в комментарии к видео.

фото: © REUTERS / Yves Herman

В трех регионах России за сутки не выявлено случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 8 828 случаев COVID-19 в 82-х из 85 регионов, сообщили в оперштабе РФ.

Всего в России зарегистрировано 4 753 789 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

Выздоровели 4 380 468 ковидных пациентов, за последние сутки выписаны по выздоровлению 9 254 человека.

Общее число умерших в России от коронавируса на 24 апреля составило 107 900 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 399 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 127,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 336 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 24 апреля остаются 514 537 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три пациента и заразились коронавирусом 37 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 45517 человек. Выздоровели – 43514. Умерли 453 пациента.

фото: источник - паблике «Новости Кемской волости (и не только)»

В городе на севере Карелии обвалилась часть стены жилого дома (ФОТОФАКТ)

В Кеми произошло обрушение части стены в жилом доме на Пролетарском проспекте - люди в ужасе.

В паблике «Новости Кемской волости (и не только)» сообщается, что «на Пролетарском проспекте, 37 "А" угол дома обвалился, прямо у входа в аптеку».

«Ужас! Как после бомбёжки. Вот где фильмы о войне надо снимать», - отмечается в комментарии к фото.

Уроженка Карелии приняла участие в игре «Поле чудес» (ВИДЕО)

Уроженка поселка Мийнала Лахденпохского района стала участницей игры «Поле чудес» на Первом канале.

Как сообщается в паблике «Подслушано в п.Салми», в минувшую пятницу 23 апреля Инна Платунова приняла участие в игре «Поле чудес».

«Жаль, что не отгадала, мы за тебя болели», - написали родственники участницы игры.

В ходе передачи Инна успела передать приветы всем родным – и из Кировской области, и из Карелии, и на родину, в поселок Мийнала Лахденпохского района.

фото: источник - паблик «Благоустройство Парка Ямка в Петрозаводске»

Жители Петрозаводска возмущены уничтожением кустов в парках города

Специалисты от администрации спиливают под корень кусты в парках Петрозаводска, объясняя, что потом они будут «гуще расти».

В паблике «Благоустройство Парка Ямка в Петрозаводске» опубликован пост петрозаводчанки, которая обеспокоена уничтожением кустов и деревьев в городе.

«По всему городу прошли "мастер-классы" по "уходу" за растениями и кустарниками? Обрезание под корень - это уход?», - задает вопрос горожанка.

При этом в публикации указано, что специалисты объясняют подобный уход пользой для растения: «мол, гуще расти будут». Хотя расти уже нечему – одни пеньки.

Горожанка сделал фото в парке Ямка.

«На фото - ухаживание за парком - выход на центральную аллею. Еще в прошлом году было спилено порядка 200 деревьев - большая часть из них были молодыми, - написала автор поста. - Я люблю парк Ямка - всё-таки люди, по долгу службы обязанные им заниматься, должны прислушиваться к мнению активных горожан».

Ранее сообщалось, что рубки кустарника, проведенные в конце прошлого года на многих улицах Петрозаводска, лишили птиц традиционных мест гнездования.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Глава Минздрава Карелии рассказал, сколько детей в республике сегодня болеют COVID-19

О ситуации с детской заболеваемость коронавирусом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 24 апреля, в Карелии зарегистрировано 45517 инфицированных коронавирусом, из общего числа 4237 – это дети. В минувшие сутки, 23 апреля, заболевших детей было 4233. За сутки COVID-19 заболели 4 ребенка.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три пациента и заразились коронавирусом 37 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 45517 человек. Выздоровели – 43514. Умерли 453 пациента.

фото: Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске торжественно открыли «Вахту Памяти» (ФОТО)

В митинге приняли участие представители органов власти, ветераны, патриотические организации и объединения, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сегодня в Петрозаводске у мемориального комплекса «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы» состоялось торжественное открытие республиканского этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти».

В митинге приняли участие представители органов власти, руководители и члены ветеранских, общественных организаций, поисковых отрядов и патриотических клубов. Организаторами мероприятия выступили Федеральное агентство по делам молодежи, Роспатриотцентр и Поисковое движение России при содействии Министерства образования и спорта Республики Карелия.

Завершился митинг торжественным возложением цветов к Вечному огню. В церемонии возложения приняла участие заместитель главы Петрозаводска - председатель комитета социального развития Любовь Иконникова.

Сотрудники МЧС Карелии показали, как будут спасать провалившихся под лед (ВИДЕО)

В МЧС Карелии прошли учения по спасению пострадавших на воде.

Учения спасателей прошли в Сегеже. Сотрудники МЧС показали, как будут спасатель тех, кто провалился под лед в полынью, и тех, кто попал в беду на открытой воде.

Также спасатели рассказали о том, как действовать, если вы провалились под лед, и предупредили об опасности весеннего льда.

Артисты из Карелии привезли в Калмыкию «Голомяное пламя» (ВИДЕО)

Артисты Национального театра Карелии показали жителям Калмыкии спектакль "Голомяное пламя", по одноименному роману Дмитрия Новикова, о нелегкой жизни поморов.

Национальный театр Карелии открыл гастрольную программу в Калмыкии спектаклем «Голомяное пламя» - одной из значительных постановок для истории народов побережья Белого моря.

Спектакль "Голомяное пламя", по одноименному роману Дмитрия Новикова, рассказывает о нелегкой жизни поморов.

Как отметили корреспонденты телеканала «Вести Калмыкия», на спектакль карельского театра в театре почти не осталось билетов.

фото: Столица на Онего

В Беломорске бизнесмен за год установил контейнеры для раздельного сбора мусора практически в каждом дворе

Пока Минприроды Карелии планирует с 2023 года перевести республику только на двухкомпонентный сбор мусора (пищевые и непищевые отходы), в Беломорске уже практически в каждом дворе стоят контейнеры для пластика и начали появляться контейнеры для стекла.

Местный предприниматель решил, что земляки готовы учиться раздельному сбору мусора, и задумал провести свою мусорную реформу на северной территории.

«Хочется, чтобы в городе было чисто. Кто-то же должен этим начать заниматься. Главное — убедить людей, что это важно. Будешь сам разделять мусор, и другие к этому делу подтянутся», — уверен беломорчанин Александр Ковалев.

Всего год назад папа Александра Ковалева, Андрей Николаевич, отработав на железной дороге четверть века, вышел на пенсию, прошел обучение по программе «Начни свой бизнес» при содействии Агентства занятости населения и открыл ИП. Так в Беломорске появились три первых контейнера для пластиковых бутылок. Они быстро наполнились, и Ковалевы решили увеличивать контейнерный парк.

С какими трудностями столкнулся предприниматель, читайте здесь.

фото: © Александр Щербак/ТАСC

Собаки из приюта на севере Карелии ждут желающих погулять с ними

В Костомукше любителей животных приглашают погулять с собаками из приюта и подарить им несколько часов жизни на свободе, а не в клетке.

«Ждём вас в субботу и в воскресенье на традиционные прогулки с собаками с 13.00 до 15.00. Нам важны каждые руки, ведь подопечных в приюте много и каждый из них хочет выйти на прогулку в лес. Приезжайте к нам, общайтесь с питомцами, получайте заряд позитива на весь день!

Подбирая одежду для поездки в приют, учитывайте распутицу на улице и любовь собак к обнимашкам. Тогда ничто не омрачит ваш добрый выходной день», – сообщается в паблике приюта.

фото: © Depositphotos / Paul Maguire

За год в Карелии 134 человека умерли от пневмонии

Всего заболевших пневмонией в Карелии за все время пандемии 5790 человек, сообщил в оперштабе.

За минувшие сутки 12 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, летальных исходов не зарегистрировано.

Начиная с первого апреля минувшего года с внебольничной пневмонией госпитализированы 5790 пациентов, 134 человека умерли.

В оперштабе напомнили, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

фото: источник - благотворительный фонд «Пища жизни Петрозаводск»

Волонтёры в Петрозаводске накормили горячими обедами 120 бездомных

Волонтеры благотворительного фонда «Пища жизни Петрозаводск» привезли еду в отделение временного пребывания для людей без определенного места жительства.

Как сообщается в паблике благотворительного фонда, 8, 13 и 15 апреля волонтеры приезжали в отделение временного пребывания для людей без определенного места жительства и накормили горячими обедами 120 человек, не имеющих крова и средств для существования.

А также бездомным привезли мыло, которое сделали дети из Шуйского отделения центра "Надежда".

Волонтеры предлагают делиться добром и помогать друг другу.

Если у вас нет времени приехать в центр, то поддержать волонтеров можно финансово. Реквизиты есть в паблике благотворительного фонда.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря

Возглавляемый бывшими федеральными чиновниками фонд по развитию Соловецкого архипелага сможет без торгов получить землю в Кемском и Беломорском районах Карелии.

Власти Карелии намерены предоставить Карельскому Поморью официальный статус территорий, исторически связанных с Соловецким монастырем. Правда, речь идет не обо всем карельском побережье Белого моря, а только о Кемском и Беломорском районах, где республиканское руководство собирается предоставлять земельные участки без торгов для реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага.

Такой статус двух муниципальных образований Карелии закреплен в законопроекте, который глава республики Артур Парфенчиков внес в апреле на рассмотрение карельских парламентариев. Губернаторский законопроект предусматривает расширение перечня критериев, установленных в республике для предоставления земельных участков инвесторам без проведения торгов, а к числу таких критериев Парфенчиков и предложил отнести реализацию инвестиционного проекта, в ходе которого предполагается «строительство или реконструкция объектов коммунальной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур на отдельных территориях Республики Карелия, исторически связанных с Соловецким архипелагом».

Проектом закона к территориям Республики Карелия, исторически связанным с Соловецким архипелагом, отнесены Беломорский и Кемский районы».

Однако в законопроекте главы Карелии имеются два существенных уточнения, которые распространяют действие документа фактически на одно юридическое лицо.

Подробнее читайте в материале Валерия Поташова.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МИТИНГ В ПОДДЕРЖКУ НАВАЛЬНОГО, КАНДИДАТЫ НА ПОСТ МЭРА И «ЗОЛОТАЯ МАСКА» ТЕАТРА КУКОЛ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Полиция пресекла митинг солидарности с Навальным в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники полиции прекратили несанкционированную акцию солидарности с Навальным в Петрозаводске после того, как она переросла в митинг.

Девять активистов за призывы к несанкционированному митингу за Навального задержали, одному из нарушителей суд назначил штраф в 10 тысяч рублей, другому — в 20 тысяч рублей.

Двоих арестовали.

Женщину-инвалида оставили без сиделки. Помощницу беспомощной женщины правоохранительные органы арестовали на 5 суток за поддержку несанкционированной акции.

Утвержден окончательный список кандидатов на должность главы Петрозаводска

Сегодня на заседании конкурсной комиссии по отбору претендентов на должность главы Петрозаводска рассмотрены заявления и документы от кандидатов и утвержден окончательный список участников конкурса.

У назначенного ранее главы Петрозаводска Ирины Мирошник 20 апреля закончились полномочия, но она продолжит работать вплоть до момента вступления в должность ее приемника.

Театр кукол Карелии получил «Золотую маску» за спектакль «О рыбаке и рыбке»

Театр кукол Карелии получил высшую национальную театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль в театре кукол».

Шок-новости

В Карелии разваливается мост, соединяющий две части города

В Сегеже мост, построенный 50 лет назад, пришел в аварийное состояние и стал опасен для езды.

Собака поцарапала лицо жителя Карелии — и он умер

В поселке Ледмозеро Муезерского района Карелии собака грязными лапами поцарапала местного жителя, и он скончался от сепсиса.

Девушка съела котлету в ресторане Карелии и попала в больницу

Визит в ресторан едва не стоил жизни жительнице Карелии.

Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)

На площади Кирова рабочий упал с 5-метровой высоты, с травмами его госпитализировали.

Прокуратура начала проверку.

Следком также приступил к проведению доследственной проверки.

Сам рабочий в результате падения с высоты получил тяжелые травмы и был прооперирован. По информации Минздрава, пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)

В Лахденпохском районе в ДТП погибли три человека и трое получили травмы.

В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии, которую устроила 33-летняя девушка.

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В Карелии открылось Альцгеймер-кафе «Незабудка»

В Кондопоге открылось Альцгеймер-кафе «Незабудка» для людей с нарушениями памяти.

«Не страшна нам бомбежка любая»: в Карелии районные чиновники участвуют в патриотическом челлендже

Сотрудники администрации Кондопожского района приняли участие в патриотическом челлендже, исполнив «Песенку фронтового шофера».

В Петрозаводске постояльцы и работники дома-интерната изобразили «жизнь вирусов» (ФОТО)

В день здоровья в Петрозаводском доме-интернате для ветеранов состоялась постановка сказки «Жил-был вирус».

фото: ГИБДД Карелии

Пьяный водитель микроавтобуса остановлен на трассе в Карелии

По информации ГИББДД Карелии, 54-летний водитель управлял автомобилем не только пьяным, но и без прав.

В минувшую пятницу, 24 апреля, в Прионежском районе инспекторы ДПС отстранили от управления 54-летнего водителя автомобиля Mercedes, который ранее был лишён водительских прав.

Госавтоинспекия Карелии напоминает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения и без прав предусмотрено наказание - штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 24 апреля



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Облачно с прояснениями, 0 …+5 2 м/с ЮВ 746 мм.рт.ст. 81% день Пасмурно, +4 …+5 2 м/с В 746 мм.рт.ст. 75% вечер Небольшой дождь, +2 …+4 2 м/с С 744 мм.рт.ст. 90% ночь Небольшой дождь, +2 3 м/с СЗ 742 мм.рт.ст. 94%

фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Пенсионерка в Петрозаводске 30 раз пополнила счет мошенников

В общем итоге петрозаводчанка отдала аферистам 743 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

На прошлой неделе 65-летняя петрозаводчанка ответила на телефонный звонок, поступивший с незнакомого номера.

Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил пенсионерке, что с ее счета кто-то пытается похитить деньги. Он посоветовал незамедлительно отправиться к ближайшему банкомату и перевести все имеющиеся на карте накопления на определенные номера телефонов 443 тысячи рублей. Женщина произвела около 30 операций.

Спустя несколько дней на телефон петрозаводчанки поступил новый звонок якобы от работника службы безопасности финансового учреждения. На этот раз оказалось, что на ее имя пытаются оформить кредит на сумму 310 тысяч рублей. Чтобы избежать неприятностей, требовалось выполнить «зеркальную операцию»: оформить кредит самой, обналичить средства и тут же его погасить, перечислив деньги на определенные номера телефонов. Женщина отправилась в отделение банка, выполнила все условия и только после этого осознала, что стала жертвой обмана.

В общем итоге она потеряла 743 тысячи рублей.

В настоящее время по заявлению горожанки полицией проводится проверка, будет принято процессуальное решение.

фото: Управление Росгвардии по Республике Карелия / ВК

В Карелии граждане добровольно сдали 15 стволов

Сотрудники Росгвардии изъяли у жителей Карелии восемь единиц оружия, сообщили в ведомстве.

С 15 по 22 апреля сотрудники Управления Росгвардии провели 68 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Из оборота изъяли восемь единиц оружия. Составлено 23 протокола об административных правонарушениях. Граждане добровольно сдали 15 единиц оружия.

фото: © ГИБДД Петрозаводска

Водителей Медвежьегорска ждет массовая проверка на трезвость

Рейд «Контроль трезвости» пройдет в Медвежьегорске 25 апреля, сообщили в Госавтоинспекции Медвежьегорска.

Госавтоинспекция Медвежьегорска призывает автолюбителей быть сознательными и не преступать закон, в случае употребления алкоголя воспользоваться услугами службы такси.

«Если Вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную группу по телефонам: 5-65-33, 02 или с мобильного телефона на короткий номер 102», - попросили в ГИБДД.

Также в Госавтоинспекции напомнили, что проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни, ведь от действий нетрезвого водителя могут пострадать наши дети, родственники, друзья или близкие люди.

фото: Столица на Онего

В Карелии в воскресенье потеплеет до +10, пройдет снег с дождем

О погоде на 25 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 25 апреля будет облачно, днем с прояснениями.

Ночью и утром ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит 0,+2°С, днем потеплеет до +8, +10°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В районах Карелии также будет облачная, днем с прояснениями погода. Ночью пройдут умеренные, местами по восточным районам сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем ожидается небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный.

Ночью похолодает до -2, +3°С, днем воздух прогреется до +5, +10, местами до +14°С.

фото: © Николай Петров/БелТА/ТАСС

Лукашенко наделит Совбез полномочиями президента в экстренной ситуации

Премьер Белоруссии будет руководить Совбезом в экстренной ситуации в случае отсутствия президента, заявил глава государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подпишет декрет о наделении Совета безопасности президентскими полномочиями в экстренной ситуации при отсутствии в стране главы государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

«Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет», — сказал Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область. Он пояснил, что именно поэтому в ближайшие дни подпишет декрет о том, как будет выстроена власть в Белоруссии. «Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями», — добавил президент, отметив, что нужно будет мгновенно вводить чрезвычайное положение, «вплоть до военного», в том случае, если «кто-то на границе шевельнется». Глава государства отметил: «И Совет безопасности должен принимать решение. Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной «если вдруг».

Лукашенко отметил, что «должен предусмотреть все». «У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности», — сказал он. «Да, председатель будет: когда нет президента, исполняет обязанности премьер, — пояснил белорусский лидер. — Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления». Он отметил, что гражданские и военные в Совбезе решат, когда будут назначены президентские выборы, вводить или не вводить чрезвычайное положение, как действовать «и так далее».

Глава государства рассказал, что он принял решение о необходимости подобного декрета, «когда это все разворачивалось». «А не то что я хочу кому-то что-то сдать или предать, — отметил президент Белоруссии. — Ребята, никогда этого не будет». Он добавил, что «готов на все» ради сохранения страны.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Синоптики рассказали о погоде на Первомай в России

Россиянам рассказали о погоде в начале мая.

Россиян в начале мая ждет прохладная, не очень комфортная погода. Об этом в субботу, 24 апреля, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет «Лента.ру».

По его словам, в настоящее время погода в европейской части России определяется циклоном, центр которого располагается к северо-западу от Москвы. «С Арктики по северной и западной периферии этого циклона закачивается холодный воздух в Западную Европу. Затем по южной периферии воздух в этом циклоне проходит дальше, и в центре европейской России он перемещается, но уже с юго-запада. Но он холодный», — пояснил метеоролог.

Он отметил, что влияние данного циклона будет ощущаться в стране как минимум в течение первых двух майских дней. В связи с этим рассчитывать на хорошую теплую погоду в начале праздничных выходных жителям России не стоит, считает Вильфанд. Ожидается, что температура будет на несколько градусов ниже нормы.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В День Победы над Москвой прогремит уникальный салют

Он начнется 9 мая в 22.00 и продолжится 10 минут.

Уникальный салют будет организован во время празднования 76-й годовщины Победы в Москве. Он будет производиться по неповторяемой высотной и цветографической схеме и окрасит небо в цвета российского триколора. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны, пишет ТАСС.

"В ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие дивизиона произведут праздничный артиллерийский салют по уникальной неповторяемой высотной и цветографической схеме", - приводит Минобороны слова командира отдельного гвардейского салютного дивизиона полковника Вячеслава Парадникова.

По его словам, самым ярким эпизодом салюта станет последовательный разрыв фейерверков на различной высоте, что позволит окрасить небо в цвета государственного флага России.

"Из 72 салютных установок, размещенных на нескольких точках, будет выпущено в небо столицы свыше 12 тыс. фейерверочных изделий более 70 видов, среди которых - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка", и специальным пусковым комплексом для производства салютов "Триколор", - пояснили в ведомстве.