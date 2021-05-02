Чем запомнился этот день

фото: со страницы Сергея Соловьева в ВК

Патриотический поезд с вагоном «Победа над невидимым врагом» остановился в Петрозаводске (ФОТО)

На железнодорожном вокзале в Петрозаводске проходит патриотическая акция «Мы армия страны! Мы-армия народа!».

В Петрозаводск прибыл тематический поезд, который проследует по территории всей страны.

Как рассказал замминистра культуры Карелии Сергей Соловьев, в составе поезда 17 спецвагонов, оформление которых отражает героические страницы нашей истории, новейшие достижения вооруженных сил, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии.

На трех платформах представлены образцы новейшей техники и вооружения, вагон «Победа над невидимым врагом», посвященный борьбе с COVID-19.

На импровизированной площадке у вокзала выступили самодеятельные артисты Петрозаводска, а на железнодорожной платформе продолжают выступать артисты из Москвы.

фото: КПРФ в Карелии

Властям Карелии не удалось сорвать Красный Первомай в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО)

Активисты КПРФ поздравили жителей Петрозаводска с Международным днем солидарности трудящихся.

Напомним, власти Карелии в этом году запретили проведение первомайской демонстрации в Петрозаводске, и своими действиями вызвали возмущение жителей республики.

Карельское отделение КПРФ, которое традиционно выступало организатором праздничного шествия, постаралось сделать так, чтобы Красный Первомай все-таки состоялся.

Активисты КПРФ вышли на улицы Петрозаводска, чтобы поздравить жителей и гостей города.

Они раздавали красные шарики, в результате на улицах города оказалось много людей, которые почувствовали праздничное настроение.

«Первомай запретить невозможно. Это все равно, что запретить солнце или воздух. В этом году власти попытались сделать все, чтобы праздника не было. Но он все равно состоялся», - написали в группе КПРФ в Карелии.

Смотрим, как это было.

фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

Около полусотни больных коронавирусом в Карелии находятся в тяжелом состоянии

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии пациентов с COVID-19, находящихся в больницах республики.

По информации министра здравоохранения, в Карелии в стационарах на сегодняшний день находятся 334 пациента с коронавирусом.

Из них 284 – в состоянии средней тяжести, 47 больных – в тяжелом состоянии, и трое – крайне тяжелых, они не могут дышать самостоятельно и подключены к ИВЛ.

Напомним, что ранее Михаил Охлопков пригласил петрозаводчан сделать прививку от коронавируса на площади Кирова в мобильных пунктах вакцинации.

фото: Столица на Онего

В Карелии пропавшего пенсионера нашли мертвым в лесу

Тело пожилого мужчины, пропавшего в начале апреля в Медвежьегорском районе, найдено в лесу недалеко от места пропажи.

Тело пожилого мужчины, пропавшего 9 апреля в Медвежьегорском районе, найдено в лесу возле деревни Сигово. Информация об этом появилась накануне, 1 мая, в паблике «Медвежьегорск Online». По словам дочери пропавшего, тело нашел охотник.

«Андрей, тысячу раз вам мое дочернее спасибо. Теперь мое сердце успокоится! Папа будет по всем христианским канонам предан земле и будет где родным приклонить голову», - написала женщина.

Глава поискового отряда «Доброспас» в связи с этим поблагодарил всех за участие и объявил о завершении поисков.

Напомним, ранее мы писали, что 9 апреля пожилой мужчина 1938 года рождения пропал возле садового товарищества «Лесовик» недалеко от деревни Сигово в Медвежьегорском районе.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Заболевшая коронавирусом пожилая женщина в Карелии осталась дома и умерла

Всего за минувшие сутки подтверждено три смерти от коронавируса, сообщили в республиканском оперштабе.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом на 2 мая, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Межрайонной больнице № 1 скончался 80-летний житель Костомукши, в Кондопожской ЦРБ - 70-летний житель Кондопоги, 88-летняя жительница Петрозаводска скончалась у себя дома. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии от коронавируса в Карелии умерли 475 человек.

Общее число инфицированных на сегодняшний день составляет 45 844.

За сутки выздоровели еще 42 человека. Всего выписано по выздоровлению 43 918 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии - 7465,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3280,9 случая, по Северо-Западу - 5753,7.

Накануне в Карелии было зарегистрировано также три смерти от коронавируса.

фото: © Александр Щербак/ТАСС

В Карелии разыскивается мужчина, который ушел в тапках в лес и не вернулся (ФОТО)

Полиция Пряжинского района ведет розыск без вести пропавшего жителя Эссойлы, ушедшего 20 апреля в лес в темно-зеленой футболке и тапках.

Полиция Пряжинского района устанавливает местонахождение пропавшего без вести 39-летнего Алексея Ф., жителя поселка Эссойла. 20 апреля 2021 года он ушел из дома в сторону сельхозполей и леса, расположенных вблизи Эссойлы и до настоящего времени место его нахождения не установлено.

Приметы: невысокого роста (около 160 см), худощавого телосложения, волосы коротко подстрижены темные. Был одет в темно-зеленую футболку, темные брюки, тапки.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого или видевших его 20 апреля и позднее, полиция просит сообщить по телефонам: 8-906-207-75-88, 8(814-56) 3-29-60 или 02 (с мобильного — 102).

фото: Mash

В Карелии поставили остановку там, где нет ни дороги, ни автобусов (ВИДЕО)

В Сегеже установили новенькую остановку, но сделать к ней дорогу оказалось не на что, сообщают федеральные СМИ.

Власти установили автобусную остановку в Сегеже, несмотря на отсутствие дороги и общественного транспорта. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на канал Mash.

По информации издания, в российском городе поставили зеленую будку на улице Комсомольская, однако не проложили асфальтированную проезжую часть.

Главный специалист управления ЖКХ Сегежского района Анна Пальчикова заявила, что у администрации не хватило денег на дорогу.

«Ремонт отменили, в лучшем случае дорога будет отремонтирована в 2022 году», - заявила чиновница и добавила, что на изготовление остановки потребовалось меньше средств.

Местный житель Игорь Журавлев, в свою очередь, рассказал журналистам, что автобусы не курсируют по упомянутому маршруту уже на протяжении 10 лет.

«Дорога тут вообще никакая, просто колхоз какой-то, денег у нашей администрации нет ни на что», - пожаловался сегежанин.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Жители Петрозаводска пробежали полумарафон по набережной Онего (ФОТО, ВИДЕО)

Участники соревнований пробежали по набережной Онежского озера в Петрозаводске 5, 10 и 21 километр.

Петрозаводский полумарафон на набережной Онежского озера собрал участников из более чем 30 городов.

Бегуны выбрали себе дистанцию в 5, 10 или 21 километр.

Напомним, что в прошлые годы по набережной можно было пробежать марафонскую дистанцию - 42 километра.

Корреспондент «Столицы на Онего» Николай Смирнов запечатлел, как это было, с помощью квадрокоптера.

Смотрим вид сверху.

фото: © Виктор Драчев/ТАСС

«Ковидный» год установил в Карелии рекорд смертности

По количеству умерших на тысячу жителей республика откатилась к показателям «нулевых».

В середине апреля Росстат обнародовал данные о смертности в Карелии за два первых месяца нынешнего года. Согласно этим данным, количество умерших в республике составило 2265 человек, или на 727 человек больше, чем за январь-февраль 2020 года. В пересчете на тысячу жителей показатель смертности в регионе достиг 23 и по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом вырос в 1,5 раза. Замечу, что таких показателей в Карелии не было, как минимум, последние лет двадцать, и очевидно, что резкий рост смертности связан с эпидемией коронавируса, хотя официальное количество умерших в республике от ковида значительно ниже.

Подробнее читайте в материале Валерия Поташова.

фото: пресс-служба правительства Карелии

Артур Парфенчиков поздравил православных христиан с Пасхой

Глава Карелии поздравил православных христиан с Пасхой и напомнил, что добро всегда побеждает.

«Друзья, всех православных христиан поздравляю с праздником Воскресения Христова!» - написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети. - Это особенный для каждого верующего человека день, когда на душе становится теплее и радостнее.

Пусть пасхальные колокольные звоны, которые звучат в храмах Карелии, подарят нам умиротворение, надежду и напомнят, что добро всегда побеждает».

Глава республики пожелал верующим здоровья и пожелал беречь и заботиться о своих родных и близких.

Напомним, что накануне Артур Парфенчиков сам испек пасхальные куличи и рассказал об этом жителям республики.

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Валентина Пивненко: «Многие хотят, чтобы я продолжила работу в Госдуме»

В шестой раз участвовать в выборах в Государственную Думу Валентина Пивненко "не планировала", хотя ее там хотят "сохранить".

В кулуарах карельской политики продолжают говорить о возможном выдвижении на праймериз «Единой России» действующего депутата Госдумы Валентины Пивненко. Напомним, что впервые она прошла в российский парламент в 1999 году, после чего успешно избиралась еще четыре раза. Пойдет ли Пивненко на выборы в Госдуму в шестой раз – до сих пор остается загадкой. Этот вопрос крайне беспокоит ее конкурентов внутри «Единой России» и политических оппонентов из других партий, помнящих, что на предыдущих выборах осенью 2016 года она победила соперников с большим отрывом.

Мы побеседовали с самой Валентиной Николаевной.

- Как вы можете объяснить, что разговоры о вашем участии в выборах по-прежнему не утихают и в последнее время даже усилились?

- Возможно, это происходит потому, что предполагающие такой вариант люди знают о хорошем отношении ко мне федерального центра, руководства «Единой России» и Государственной Думы. В подтверждение этого расскажу о состоявшемся 25 января нынешнего года в Госдуме заседании фракции «Единой России», возглавляемой Сергеем Неверовым. Председатель Госдумы Вячеслав Володин тогда сказал буквально следующее: "Мы должны сохранить костяк в Госдуме, и мы должны сделать все, чтобы сохранить в ней Пивненко".

При этом понимаю, почему многие, в том числе, немалое число моих избирателей хотят, чтобы я продолжила работу в Госдуме.

Эксклюзивное интервью с Валентиной Пивненко читайте здесь.

фото: группа в ВК "Лахденпохья навсегда" / https://vk.com/lahden

Жители Карелии призывают власти помочь погорельцу с отмороженными ногами

Мужчина живет на улице в поселке Элисенваара Лахденпохского района, так как его дом без окон и дверей не пригоден для проживания.

«Как всем известно, он отморозил ноги этой зимой, после выписки из больницы, он опять оказался на улице никому ненужный, - пишут неравнодушные жители в группе «Лахденпохья навсегда». - Ползает на карачках по посёлку в поисках пропитания и ночлега. На данный момент он в прямом смысле этого слова выживает в заброшенной квартире, где нет ни окон, ни дверей, и даже нет самой простой элементарной печки, чтобы хотя бы что-нибудь приготовить покушать.





Но сердце не выдержало смотреть на то, как он сидит на обочине в одной кофте. Дали ему куртку, помогли добраться до так называемого дома, куда он пытается добраться третий день, но вовнутрь мы не заходили. Спасибо соседям: помогли ему и дали ему костыли для хоть какого-нибудь передвижения.





После поехали ему за продуктами и уже тогда только увидели в каких условиях он живёт, и даже теперь не знаем, как он все это будет готовить».

Жители обращаются к властям: если есть хоть малейшая возможность - устроить мужчину в приют.

«С его слов мы поняли, что его туда не берут».

фото: администрация Олонецкого района

На юге Карелии стартовали гонки на речных судах (ФОТО)

В Олонецком районе в 17-й раз стартовали гонки на речных судах.

Администрация Олонецкого района сообщила, что сегодня, 2 мая, состоялся старт традиционного водного праздника «Гонки на Олонке».

Этот праздник проходит в Олонецком районе уже в 17-й раз. В этом году было зарегистрировано более 20 судов - участников гонки. Команды прибыли из Карелии и Ленинградской области.

Подведение итогов гонки состоится в городском парке в 13:00.

Напомним, 22 апреля бойцы Олонецкой пожарной части расчистили русло Олонки от деревьев, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение дистанции по реке участников гонки.

фото: Отец и сын Паули и Арто Ринне в театральной первомайской колонне, 1978 год. Фото из архива Б.Семенова

Как отмечали Первомай в советские годы: на демонстрацию одевались, как на праздник

Как отмечали Первомай в советские годы, рассказывает Армас Машин в рубрике «Как это было».

- На демонстрацию одевались, как на праздник: себя показать и народ посмотреть. А после демонстрации шли за праздничный стол – домой или в гости.

Мы всей семьей собирались на праздничный обед дома, а в гости ходили попозже или на следующий день. В СССР люди часто ходили в гости друг к другу. «Голубой огонек» и другие телевизионные радости были частью Первомая и других праздников. Став старше, мы, конечно, старались не засиживаться дома, а провести время в своей молодежной компании.

Карельская погода капризна и может поменять планы праздничного или выходного дня. Если погода благоприятствовала, в Первомай, после демонстрации многие открывали дачный сезон. Наша дача была в Зимнике, и еженедельные дачные поездки начинались с открытием навигации на Онежском озере. Бывало, весной мы с родителями добирались до дачи пешком от Соломенного до навигации, правда, совсем не часто. Многие наши знакомые ездили на дачи или в деревню после демонстрации 1 мая.

Первомайская демонстрация, праздничный стол в кругу родных и друзей, поездка на дачу или на природу, семейный вечер у телевизора или поход в кино, театр, гости – воспоминания о Первомае тех лет. Простые радости обыкновенных советских людей. Тех, чей праздник Первомай – людей труда.

Подробнее читайте здесь.

Обвиняемый во взятках бывший глава Минтранса Карелии рассказал, что у него похитили 2 млн рублей, пока он сидел в СИЗО

Бывший министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов проходит потерпевшим по уголовному делу о хищении более двух миллионов рублей.

Дело возбуждено в октябре 2020 года по факту кражи денежных средств с банковской карты экс-руководителя Минтранса и находится в производстве петрозаводской полиции. Сам Кайдалов недоволен качеством расследования предполагаемого хищения средств и заявляет, что к нему мог быть причастен оперативный сотрудник.

Данные об этом приведены в жалобе, которую содержащийся под стражей в ИК-9 Алексей Кайдалов написал на имя прокурора республики Карена Габриеляна. Копия документа есть в распоряжении «Столицы на Онего». Согласно тексту, бывший министр жалуется прокурору на волокиту по уголовному делу по факту предполагаемого хищения принадлежащих ему двух миллионов рублей.

«В отношении меня было совершено циничное и дерзкое преступление, носящее коррупционный характер, сопряженный с совершением должностных преступлений», - пишет подозреваемый во взяточничестве экс-чиновник.

Подробнее – здесь.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ДВА КАНДИДАТА НА ПОСТ ГЛАВЫ ГОРОДА, ОТМЕНА АВТОБУСОВ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ И ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ПЕТРОЗАВОДСКА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост сити-менеджера Петрозаводска

Отобранными кандидатами на пост главы Петрозаводска стали провластные выдвиженцы — Владимир Любарский и Игорь Корсаков.

После майских праздников, 12 мая, депутаты путем тайного голосования кого-то из данных кандидатур должны будут выбрать на пост главы Петрозаводска. Пока депутаты не приняли решение, интересуемся у вас: кого бы вы из выбранных комиссией кандидатов хотели видеть на посту главы Петрозаводска? Проголосовать можно здесь.

Десятки автобусных рейсов в Карелии отменяются на майские праздники

«Карелавтотранс» опубликовал изменения в расписании автовокзала на майские праздники с 30 апреля по 11 мая.

Тайное голосование определило, кто получит звание «Почетный гражданин Петрозаводска»

Комиссия по рассмотрению предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Петрозаводска» выбрала двух кандидатов.

Статьи недели

Троллейбусный парк Петрозаводска изношен на 98%

Муниципальное предприятие «Городской транспорт» вынуждено «обновлять» троллейбусы за счет списанных машин из Санкт-Петербурга и Москвы.

Обвиняемый во взяточничестве экс-глава Минтранса Карелии заявил о пропаже 2 млн рублей с банковской карты

Бывший глава Минтранса Карелии Алексей Кайдалов, обвиняемый во взяточничестве, рассказал, что у него похитили 2 млн рублей с банковской карты, пока он сидел в СИЗО.

Показатели смертности бьют в Карелии многолетние рекорды

Такого количества умерших на тысячу жителей в республике не было последние лет двадцать.

Преступление и наказание

В Петрозаводске сотрудники ГИБДД провели жесткое задержание девушки-водителя (ВИДЕО)

Как уточнили в городской Госавтоинспекции, девушка–водитель вела себя агрессивно и, возможно, была пьяна.

Молодого водителя и пассажиров отечественного авто привлекут к ответственности за беспредел на дороге в Петрозаводске (ВИДЕО)

ГИБДД Петрозаводска, просмотрев видео с камер наблюдения, установила, что ПДД неоднократно нарушил 18-летний водитель, — теперь его ждет наказание.

ГИБДД накажет водителя, который пролетел по пешеходному переходу в Петрозаводске, едва не сбив ребенка

Водителя-нарушителя за непропуск пешеходов ждет административное наказание, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Водитель в Петрозаводске сбил собаку и бросил умирать (ВИДЕО 18+)

Поздно вечером на Кукковке собака выбежала на дорогу и попала под машину.

Теперь виновника ДТП разыскивает ГИБДД.

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Самолеты из Петрозаводска полетят в Казань

С 3 мая открывается авиасообщение «Петрозаводск-Казань».

Правительство России выделит 650 миллионов рублей на поддержку Карелии

Из федерального бюджета Карелии будет выделено свыше 650 млн рублей на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры, а также на создание нового спорткомплекса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Валаамский монастырь ищет волонтеров на молочную ферму

Волонтеров будут привлекать к чистке, нарезке и упаковке сыра и других молочных продуктов, а также в качестве помощников в огороде и на клумбах фермы, в трапезной.

фото: администрация Петрозаводска / Петрозаводск спортивный, "Километр здоровья" https://vk.com/album-90607514_277681103

Двести человек пробежали «Километр здоровья» в Петрозаводске (ФОТО)

Взрослые и юные спортсмены преодолели 500 и 1000 метров по проспекту Карла Маркса в День Весны и Труда.

В Петрозаводске 1 мая состоялся традиционный фестиваль городского бега «Километр здоровья», который собрал почти две сотни участников.

Спортсмены в разных возрастных категориях преодолели дистанции в 500 и 1000 метров. Как сообщили в городской администрации, на этот раз маршрут пролегал по проспекту Карла Маркса, так как на стадионе «Юность» развернулись ремонтные работы.

Стартовали любители бега от Национального театра Карелии. К мероприятию присоединились и взрослые, и дети. Самым маленьким спортсменам исполнилось всего три года.





Фестиваль городского бега существует с марта 2019 года. Главным организатором соревнований выступает Спортивная школа олимпийского резерва № 3.

Погода в Петрозаводске сегодня, 2 мая



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Ясно, -2 …+6 2 м/с З 751 мм.рт.ст. 46% день Облачно с прояснениями, +6 …+7 3 м/с З 751 мм.рт.ст. 31% вечер Малооблачно, 0 …+7 1 м/с ЮВ 751 мм.рт.ст. 52% ночь Ясно, -1 …0 1 м/с Ю 751 мм.рт.ст. 71%

фото: © ТАСС / Юрий Рыдалев

Трехэтажный жилой дом загорелся в городе Карелии

В Сегеже на улице Спиридонова накануне вечером загорелся многоквартирный жилой дом, сообщили в карельском Управлении МЧС.

Как сообщили в МЧС Карелии, 1 мая в 20:47 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (10 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: г. Сегежа, ул. Спиридонова, д.15 а.

По этому адресу находится жилой трехэтажный дом, в котором 48 квартир.

По данным МЧС, пожар удалось ликвидировать быстро – в 20:54. О пострадавших не сообщается.

Напомним, что россияне смогут узнавать и сообщать о пожарах через приложение МЧС.

Нелегальный трактор остановили инспекторы в Карелии

В Пряжинском районе Карелии инспекторы ГИБДД остановили водителя на тракторе без номеров.

Инспекторы спецвзвода ГИБДД Карелии в Пряжинском районе остановили водителя, не имеющего права управления транспортным средством, сообщили в ведомстве. На тракторе отсутствовали регистрационные знаки, и водитель не имел документов. В отношении мужчины составлены административные материалы.



Госавтоинспекция Карелии напоминает, что за управление автомобилем водителем, не имеющим права управления, предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД Карелии провели жесткое задержание девушки-водителя.

фото: пожарная охрана Олонецкого района

Пожарные в Олонце прикрыли баннером полуразрушенное здание Екатерининской гимназии (ФОТОФАКТ)

Для работ в городе Карелии привлекался личный состав пожарной части №35 Олонца.

Как сообщили в пожарной охране Олонецкого района, личный состав ПЧ-35 по охране Олонца на площади Гагарина и улице 30-летия Победы вывесил флаги.

Кроме этого, спасатели подняли и повесили сорванный баннер, который прикрывает полуразрушенное здание бывшей Екатерининской гимназии.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Десять пожарных тушили загоревшееся техническое помещение на окраине Петрозаводска

Утром 2 мая пожар произошел в техническом помещении на Шуйском шоссе, сообщили в МЧС Карелии.

Утром 2 мая пожар произошел в техническом помещении на Шуйском шоссе, сообщили в МЧС Карелии.

В воскресенье, 2 мая в 08:48 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (10 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в техническом помещении по адресу: Шуйское шоссе, 10 км.

В 09:55 пожар был ликвидирован.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошел 1 мая в жилом доме в Сегеже.

фото: Валерий Поташов / Столица на Онего

В Карелии ночью температура может упасть до минус 9 градусов

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали о погоде на понедельник, 3 мая.

В Петрозаводске ночью 3 мая ожидается небольшая облачность, днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный слабый, днем северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью упадет до -1, -3°С, днем поднимется до +5, +7°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии ночью возможна переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер ожидается ночью юго-восточный слабый, днем восточный, северо-восточный умеренный. Температура ночью -1, -6°С, местами может опуститься до -9 градусов, днем +4, +9°С, местами поднимется до +13°С.

фото: © pixabay.com

Жительница Петрозаводска решила свои финансовые проблемы, украв в магазине пуховики

Полиция по камерам видеонаблюдения нашла ранее судимую петрозаводчанку, укравшую два пуховика из торгового центра, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от работников магазина, расположенного в крупном торговом центре. В ходе ревизии они обнаружили недостачу товара на сумму 6 тысяч рублей. Из торгового зала исчезли два пуховика: мужской и женский.

Позже по записям с камер видеонаблюдения сотрудники полиции выяснили, что к преступлению причастна 37-летняя ранее судимая горожанка. Женщина, находясь в примерочной, спрятала куртки в пакет и покинула магазин. Подозреваемая дала признательные показания и рассказала, что нуждалась в деньгах. Пуховики она продала незнакомым людям.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Жители Карелии добровольно сдали 17 стволов

Сотрудники Росгвардии изъяли 6 единиц оружия, 17 стволов жители Карелии сдали добровольно, сообщили в ведомстве.

С 23 по 30 апреля сотрудники карельского Управления Росгвардии провели 95 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Из оборота изъяли шесть единиц оружия. Составлено 23 протокола об административных правонарушениях. Граждане добровольно сдали 17 единиц оружия.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы 1 мая задержали мужчину, который разбил стекло в салоне сотовой связи в райцентре Карелии.

фото: Артур Парфенчиков / ВК

На вокзале в Петрозаводске снова будут петь военные песни

В здании железнодорожного вокзала в столице Карелии состоится второй «Концерт-флешмоб» к празднованию 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Студенты, выпускники и педагоги Петрозаводской консерватории, а также артисты мужского хора Карелии и женского хора «Академия» во второй раз проведут флешмоб на железнодорожном вокзале, где будут исполнять песни о войне. Первый флешмоб был организован в 2019 году.

В программе самые популярные военные песни такие как Смуглянка, Три танкиста, Журавли, Катюша, День Победы и другие.

Присоединиться могут все желающие. Исполнение состоится 8 мая в 12 часов.

Аналогичная акция 8 мая пройдет в 14 часов в торговом центре «Лотос Плаза».

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

Житель Карелии попался пьяным за рулем и остался без прав

Автоинспекторы Прионежского района поймали на подъезде к Петрозаводску пьяного водителя.

По сообщению полиции Прионежского района, около 7 часов утра 2 мая автоинспекторы остановили автомобиль Hyundai на подъезде к Петрозаводску. Водитель явно находился в состоянии опьянения, но пройти медицинское освидетельствование отказался. В результате сотрудники ГИБДД отстранили водителя от управления, а автомобиль поместили на штрафстоянку.

За отказ от медицинского освидетельствования водитель будет привлечен к ответственности. Статья административного кодекса предусматривает за это нарушение штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав от полутора до двух лет.

Напомним, вечером 30 апреля в Прионежском районе недалеко от Петрозаводска произошло ДТП со смертельным исходом.

фото: © "Столица на Онего"

Когда россияне могут получать две пенсии одновременно, объяснили в Совете Федерации

Замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова назвала случаи для получения двух пенсий одновременно.

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на «Парламентскую газету».

По словам Елены Бибиковой, такая возможность существует у инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Речь идет о двух видах выплат: по инвалидности и по старости.

«В некоторых случаях две пенсии - военную и по старости - могут получать и бывшие сотрудники силовых структур», - пояснила эксперт.

Также она отметила, что такое же правило распространяется на силовиков, заработавшие пенсию по выслуге лет, успевшие выработать двадцать один пенсионный балл, а также стаж - в 2021 году это двенадцать лет.

При этом представитель Совфеда напомнила, что пенсия по старости состоит из двух частей - фиксированной и страховой. Эксперт подчеркнула, что в таком случае полагается лишь страховая часть.

Ранее сообщалось, что более 30 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны (ВОВ) получат выплату в размере 10 тысяч рублей к 9 мая. Согласно информации ПФР, 33,2 тысячи ветеранов, проживающих на территории России и Прибалтики, смогут получить данные выплаты. Отмечается, что эти средства придут участникам и инвалидам ВОВ вместе с пенсией.

фото: кадр с видео, РИА Новости

По сети разлетелись кадры, как россияне голыми руками собирают в море тонны рыбы (ВИДЕО)

Жители Магадана запечатлели, как руками собирают навагу в одной из бухт Охотского моря, ученые объяснили, как столько рыбы могло оказаться в одном месте.

Прилив принес огромное количество наваги прямо к берегу в районе бухты Старая Веселая. Видео с тем, как на побережье жители собирают рыбу прямо руками, стало популярным в социальных сетях. На это обратило внимание РИА Новости.

«Сотрудниками филиала была обследована акватория бухты Старая Веселая. В ходе выполненных работ обнаружено, что данный случай не связан с техногенными причинами. В этот день наблюдались большие перепады вод между полным и малым приливами, перепад вод составлял 4,5 метра. При отливе массивы льда сели на грунт и препятствовали отходу рыбы на глубины, что и привело к её обсыханию. Ранее подобные случаи неоднократно отмечались в отношении тихоокеанской сельди в различных районах Магаданской области», - говорится в сообщении магаданского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Уточняется, что навага, возможно, идет на поздний нерест, который обычно проходит у нее с января по март. В этот период она может заходить в опресненную и даже в пресную воду.