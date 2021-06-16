Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: https://vk.com/antipinevgeniy

Ветер сорвал часть кровли с павильона «Бесовы следки» в Карелии (ФОТОФАКТ)

Новый павильон над самой знаменитой группой беломорских петроглифов открыт в мае с участием заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева.

Строительство защитного павильона над «Бесовыми следками» началось несколько лет назад в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия, но финансирование работ шло из внебюджетных источников. Их ход контролировал заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, который входил в состав юбилейной комиссии. Высокопоставленный федеральный чиновник участвовал 21 мая и в торжественном открытии нового павильона, возведенного на месте прежнего, аварийного сооружения.



Фото со страницы Евгения Антипова в ВК: https://vk.com/antipinevgeniy

Однако, как сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» известный в Беломорске общественник и блогер Евгений Антипин, сильный ветер сорвал часть кровли с юбилейного объекта, спустя 25 дней после торжеств. Евгений опубликовал и несколько фото, на которых видны следы воздействия стихии.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Стало известно, сколько человек в Карелии заболели COVID-19 после вакцинации

Врио руководителя Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович назвала число жителей республики, которые заболели коронавирусом, несмотря на то, что сделали прививку от COVID-19.

В минувший вторник, 15 июня, состоялась прямая линия главы Карелии Артура Парфенчикова, в ходе которой обсудили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в республике.

Во время прямой линии врио руководителя Роспотребнадзора по республики Людмила Котович сообщила, что на настоящий момент в Карелии привито от коронавируса 87023 человека.

"В Карелии после вакцинации заболели коронавирусом 250 человек, из них 114 – это те люди, которые заразились, сделав два компонента, то есть в республике из общего числа привитых заразились вирусом 0,3% - это ничтожная цифра", - сказала Людмила Котович.

Также руководитель Роспотребнадзора отметила, что те люди, которые заболели, но были перед этим привиты, переносят болезнь либо бессимптомно, либо с признаками ОРВИ, но пневмония у них не выявлена.

"От прививки заболеть нельзя, можно заболеть после", - уточнила Котович.

По данным на 11 июня, число жертв коронавируса в Карелии составляет 587 человек. Общее число инфицированных составляет 48249, в том числе 4490 детей. Всего выписанных по выздоровлению 46459 человек.

фото: pixabay

Организациям Карелии предписано отделить работников без иммунитета к коронавирусу

Работники предприятий и других организаций Карелии, не привитые и не болевшие коронавирусом, должны работать отдельно друг от друга.

Это следует из распоряжения главы Карелии Артура Парфенчикова, подписанного 11 июня.

Согласно документу, не допускается работа в одном помещении сразу нескольких сотрудников без иммунитета к ковиду. В кабинете должен находиться «один не переболевший и не вакцинированный работник и остальные работники, которые переболели инфекцией или вакцинировались от инфекции независимо от их количества», говорится в тексте распоряжения. Какие еще дополнительные меры профилактики введены в республике, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Столица на Онего

Спасатели подняли тела супругов, утонувших на озере в Карелии

В Медвежьегорском районе Карелии на озере Кумчозеро водолазы нашли мужчину и женщину, утонувших 12 июня, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.

Как сообщили «Столице на Онего» в Карельской поисково-спасательной службе, сегодня, 16 июня, водолазы нашли тела утонувших на озере Кумчозеро в Медвежьегорском районе.

По информации Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, тела обнаружены примерно в трехстах метрах от места, где перевернулась лодка. Поисковая операция проходила с использованием специального профессионального оборудования при участии сотрудников МЧС, добровольцев из отряда Лиза Алерт и водолазов КРПСС.

Напомним, в акватории озера Кумчозеро недалеко от деревни Покровское в Медвежьегорском районе 12 июня перевернулась лодка, в который находились родители 1990 года рождения и их дети — две девочки трех и шести лет. Вся семья утонула. Тела детей были извлечены спасателями в тот же день. Поиски родителей продолжались до сегодняшнего дня.

По факту гибели семьи из четырех человек на озере Кучмозеро в Медвежьегорском районе следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело.

фото: Анатолий Цыганков / ВК

Заболевший COVID-19 после прививки известный политолог вышел в прямой эфир с главой Карелии из больницы

Находящийся в ковид-центре Анатолий Цыганков вышел на связь с главой Карелии Артуром Парфенчиковым во время горячей линии.

Накануне во время горячей линии главы Карелии Артура Парфенчикова ведущая позвонила известному политологу Анатолию Цыганкову, который в настоящее время находится в Госпитале для ветеранов. Цыганков заболел коронавирусом, несмотря на то, что в марте привился от COVID-19 двумя компонентами вакцины.

На вопрос Парфенчикова, как он себя чувствует, политолог сказал, что он «бодр».

«Прививка спасла мне жизнь, - сказал Цыганков. – Благодаря вакцинации я переношу болезнь довольно легко».

Цыганков сказал, что он и его жена «пошли на поправку».

Напомним, накануне один из Telegram-каналов сообщил о смерти Цыганкова от коронавируса. Политолог был вынужден выступить с заявлением, в котором он сообщил, что продолжает жить.

фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

В Петрозаводске жительница Старой Кукковки пригласила в гости Любарского, чтобы показать ужасы уплотнительной застройки

Хозяйка участка, над которым нависла построенная девятиэтажка, пригласила мэра Петрозаводска Владимира Любарского к себе в гости.

Маргарита Еремеева, проживающая на участке, который граничит с построенным на улице Мончегорской девятиэтажным домом, написала главе Петрозаводска Владимиру Любарскому. Она заявила, что считает себя пострадавшей из-за действий застройщика — компании «Nova». Еремеева пояснила, что строительная компания возвела высотное здание в непосредственной близости от ее земли, чем нарушила ее права.

«Возведённый на участке 11 соток 9-этажный дом находится менее чем в 5 метрах от моего забора и менее чем в 15 метрах от моего жилого дома. В период строительства крупногабаритные грузы перемещались башенным краном над моим земельным участком, тем самым создавая угрозу жизни для меня и членов моей семьи. То, что часть моего земельного участка была вовлечена в опасную зону строительства, подтверждает и Проектная документация застройщика, а именно „Раздел 6 Проект организации строительства“, что беспрекословно доказывает нарушение, а также незаконность строительства высоток среди ИЖС», — говорится в тексте сообщения.

Маргарита Еремеева также заявила, что в результате строительных работ был поврежден и упал ее забор.

«Убедительно прошу вас остановить этот беспредел, наказать виновных, посягнувших на конституционные права граждан. Возлагаю большие надежды на вашу помощь и защиту, так как обращение в контролирующие и надзорные органы вызвало стойкое ощущение покрывательства нарушений, о причинах которого стоит только догадываться. Приглашаю Вас с куратором по нашему району Перовым Е., который всё это время был в курсе происходящего, чтобы убедиться в правоте моих слов», — заключает она.

Ранее обитатели Старой Кукковки обратились к мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому с просьбой решить их конфликт со строительной компанией «Nova», возводящей там многоэтажные дома.

Напомним, жители Старой Кукковки в Петрозаводске ведут борьбу с застройщиками, поскольку считают, что строители нарушают их права: высотки строят в непосредственной близости от частных огородов и домов.

Представители компании «Nova» заявляют, что действуют в рамках закона.

фото: pixabay

Время сбора ягод в лесах Карелии регламентировано приказом Минприроды

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии установило сроки заготовки лесных ягод.

Они указаны в приказе и. о. министра Алексея Павлова «Об установлении сроков заготовки пищевых лесных ресурсов».

В Прионежском, Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Пряжинском, Пудожском, Сортавальском, Суоярвском районах сбор черники должен начаться с 25 июля, брусники — с 20 августа, клюквы — с 15 сентября. В других районах сбор ягод начнется позже — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © читатель «Столицы на Онего»

Дорожники вырубили в центре Петрозаводска деревья, разрешение на снос которых не выдавалось

Глава столицы Карелии Владимир Любарский рассказал о незаконном сносе «Техностроем» пяти деревьев между проспектом Ленина и улицей Свердлова.

Представители администрации побывали на улице Куйбышева, где на вырубку деревьев пожаловались горожане и где идет реконструкция дороги. Проверка показала, что помимо 11 деревьев, разрешение на снос которых на участке между Ленина и Еремеева подрядчику выдали, вырубили еще пять, находившиеся между проспектом Ленина и улицей Свердлова.

«Разрешения на их снос выдано не было. Ущерб, по предварительным оценкам, превышает миллион рублей, но дело, конечно, не в деньгах. При всем уважении к компании „Технострой“, которая не раз приходила на помощь городу, вариантов нет — будем обращаться в правоохранительные органы», — пишет глава Петрозаводска на своей странице в соцсети.

Ранее Владимир Любарский назвал реконструкцию улицы Куйбышева, как объект и проект, проблемными. Там предусматривается реконструкция подземных коммуникаций, а также переустройство надземных — в частности, контактной сети. Без удаления деревьев эти работы не произвести, пишет глава города.

При этом Любарский пообещал сохранить деревья у стадиона «Юность», где идет реконструкция.





«Говорят, что мэрия только рубить деревья горазда. Уверяю вас, это не так. Когда есть шанс спасти — делаем все возможное. Вот, например, вчера провели выездное совещание на месте реконструкции стадиона „Юность“. В зону устройства подпорной стенки попадали под снос 11 здоровых деревьев: березы, липы, клен, дуб, рябина и ива. Все — без признаков ослабления. Выехали с коллегами на место, оценили ситуацию. Решено подпорную стенку сдвинуть и сделать меньше для сохранения деревьев. На конструктивные особенности стадиона это никак не повлияет», — рассказал Владимир Любарский.

фото: © «ТехРент»

«Не убираем, не стрижём газоны - что дальше?» - мэр Петрозаводска прокомментировал работу «ТехРента»

Владимир Любарский ответил на актуальные вопросы, которые задают горожане по ситуации с "ТехРентом".

«Много пришло за последние дни обращений по стрижке газонов, особенно на разделительных полосах в разных районах города. Ход работ никого не устраивает. Одновременно приходят вопросы от работников „Техрента“ и членов их семей о том, почему на предприятии задерживают зарплату на два месяца и нет ли тут вины городских властей. Отвечаю — нет. Так, за апрель документы поданы „Техрентом“ 21.05 - оплата городом осуществлена 24.05. И так далее. За май первую часть документов получили 09.06 — оплата уже в казначействе. Так что, дело не в нас. Обратился к прокурору города Артуру Фрейману с просьбой провести проверку своевременности выплаты заработной платы работникам „Техрента“. Их права, безусловно, должны быть защищены», — написал глава города Любарский на своей странице в соцсетях.

Вместе с тем, Любарский предложил «ТехРенту» выяснить отношения с работодателем, «не прибегая к тем мерам, которые ведут к фактическому прекращению работы предприятия».

«Не убираем, не стрижём газоны — что дальше? Горожане уж точно не виноваты в том, что вам не выплатили вовремя зарплату ваши руководители», — отметил Владимир Любарский.

Ранее поднимался вопрос, кто будет убирать Петрозаводск в случае расторжения контракта с «ТехРентом»?

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Движение в старом районе Петрозаводска перекроют в июле

В петрозаводском районе Зарека перекроют движение для проведения ремонта дорог и коммунальных сетей.

В июле АО «ПКС-Водоканал» приступит к реконструкции водопровода на улице Луначарского. Ориентировочно с 1 по 31 июля на участках автодороги между набережной Гюллинга и улицей Радищева будут перекрывать проезд транспорта. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Строительно-монтажные работы на коммунальных сетях будут синхронизированы с обновлением проезжих частей и тротуаров, заявляют городские власти. АО «АБЗ-Дорстрой» приступит к ремонту улицы Луначарского (от Фаддеевской улицы до улицы Радищева) по окончанию реконструкции водопровода.

«Всего в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“ на 2021–2022 годы в разных районах Петрозаводска подрядчик отремонтирует 29 улиц и тротуары на семи из них. Синхронизация мероприятий с работами ресурсоснабжающих организаций на коммунальных сетях запланирована на улицах Луначарского, „Правды“, Октябрьском проспекте и других объектах», — заключили в мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что проезд к стадиону «Спартак» в Петрозаводске перекроют.

Конфликт со строительной фирмой из-за пристройки к БСМП Петрозаводска дошел до суда

Арбитражный суд Карелии подтвердил вину строительной фирмы, занимавшейся пристройкой к зданию БСМП Петрозаводска, в срыве сроков работ, что привело к расторжению госконтракта.

Это следует из решения суда по иску ООО «Строительный трест № 4» к Управлению капитального строительства Карелии. Компания просила признать неправомерным решение УКС разорвать контракт на строительство пристройки.

Такое решение вызвано задержкой сроков строительства на 4 месяца. Подрядчик объяснил это тем, что в ходе работ потребовалось внесение изменений в проектную документацию и согласование работ, в частности, по замене дверных блоков и окраске фасада. Суд отклонил эти доводы. «Незначительные расхождения в документации не могли повлечь задержку выполнения всех видов работ на объекте, в том числе выполнению работ по внутренней отделке, устройству полов, внутреннего водоснабжения, внутреннего водоотведения, теплоснабжения, холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования, электрооборудования, электроосвещения, медицинского газоснабжения, слаботочных сетей, наружных сетей электроснабжения, благоустройства территории», — говорится в судебном решении. Что говорил об этом глава республики Артур Парфенчиков, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Стали известные первые результаты ЕГЭ в Карелии

Глава Минобразования республики Роман Голубев, как выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и химии.

Как пишет министр образования и спорта Карелии на своей странице в соцсети, несмотря на сложный год и обучение в дистанционном режиме, выпускники показали достойные результаты. По итогам экзаменов одиннадцатиклассники улучшили результаты прошлого года.

Так, значительно увеличилась доля высокобалльных (от 81 до 100 баллов) работ по географии, наибольшее количество баллов (96) у шести выпускников Петрозаводска, Костомукши, Сортавальского и Сегежского районов. Не преодолели минимальный порог в 37 баллов всего два участника тестирования.

В 2021 году уменьшилось количество не справившихся с испытанием по химии и литературе. Больше стало «высокобалльников» среди сдававших химию, трех баллов до максимального результата не хватило троим выпускникам школ Петрозаводска и Питкяранты.

Максимальные 100 баллов набрали два участника ЕГЭ по литературе – выпускницы школы № 3 Петрозаводска и школы № 1 Кондопоги.

Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны не позднее 18-21 июня.

Ранее эксперт рассказал об альтернативах ЕГЭ.

фото: © Следком России/sledcom.ru

Главе Следкома России рассказали об утонувших подростках в Карелии

Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину доложили о гибели трех подростков на Онежском озере в Петрозаводске.

Как сообщается на сайте ведомства, 15 июня Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в режиме видео-конференц-связи. В нем приняли участие первый заместитель и заместители председателя СК России, руководители отдельных подразделений центрального аппарата ведомства, региональных следственных органов.

Глава ведомства заслушал доклады о происшествиях, связанных с детьми: в Республике Алтай при пожаре погибли трое малолетних детей 2015, 2017 и 2019 года рождения; в Республике Татарстан в результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое молодых людей, один из них – несовершеннолетний; в Республике Карелия трое 15-летних подростков утонули; в Москве в результате падения за борт катера погиб ребенок.

«Гибнут дети, и это не единичный случай! Мы должны предотвратить подобное! Необходимо внимательно отнестись к выяснению всех обстоятельств, приведших к трагедиям!» - подчеркнул председатель СК России.

По всем озвученным случаям глава ведомства дал ряд конкретных поручений. В завершение совещания Александр Бастрыкин проинформировал сотрудников о количестве обращений, поступивших из субъектов Российской Федерации на его имя.

Напомним, 11 июня трое 15-летних подростков купались в Онежском озере в районе набережной Варкауса в Петрозаводске. Тела несовершеннолетних были обнаружены примерно в пятидесяти метрах от берега.

В Госкомитете Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения сообщили, что сначала начал тонуть один из ребят. Двое друзей стали ему помогать и тоже ушли под воду. Четвертый из компании попытался их спасти. Когда у ребенка закончились силы, он поплыл к берегу. Трое мальчиков утонули.

Следственные органы Петрозаводска возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц администрации города после гибели троих подростков, утонувших в Онежском озере. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

фото: Столица на Онего / коллаж (Сергей Максимов и Степан Морозов)

Верховный суд подтвердил виновность фигурантов дела о взятках в Госкомимущества Карелии

Верховный Суд Карелии подтвердил виновность экс-заместителя главы Госкомимущества республики Сергея Максимова и предпринимателя Степана Морозова, осужденных за взятки, сообщили в республиканской прокуратуре.

Сегодня, 16 июня, Верховный Суд Карелии, рассмотрев уголовное дело в отношении экс-заместителя главы Госкомимущества республики Сергея Максимова и предпринимателя Степана Морозова, осужденных за взятки, по апелляционному представлению прокуратуры и жалобам стороны защиты на приговор Петрозаводского городского суда от 16 сентября 2020 года, подтвердил выводы суда первой инстанции и позицию государственного обвинения.

Судом установлено, что Сергей Максимов, являясь должностным лицом, в составе группы лиц по предварительному сговору с бывшим председателем указанного комитета Денисом Косаревым, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ранее рассмотрено судом, получал денежные средства от представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в виде взяток за совершение действий, входящих в его служебные полномочия.

Также судом установлено, что Морозов в период с 12 марта по 31 июля 2015 года передал Максимову и Косареву в качестве взятки 480 тысяч рублей.

Приговором суда первой инстанции Максимову С.А. назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 18 млн рублей и лишением права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, связанных с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Морозову С.В. с учетом приговора Петрозаводского городского суда от 13.12.2017 назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет со штрафом в размере 15 млн рублей с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В связи с тем, что на момент вынесения настоящего апелляционного определения срок давности за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.1 УК РФ (посредничество в получении взятки) истек, суд изменил приговор в части назначенного Максимову С.А. наказания, снизив назначенный ранее срок лишения свободы до 11 лет 10 месяцев и сумму штрафа до 17,5 млн рублей. Кроме того, снижен размер штрафа, назначенного в качестве наказания Морозову С.В., до 5 млн рублей.

Приговор суда в отношении обоих фигурантов вступил в законную силу.

Ранее защита экс-заместителя главы Госкомимущества республики Сергея Максимова и предпринимателя Степана Морозова, осужденных за взятки, обжаловала приговор в Верховном суде Карелии.

фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте

Парфенчиков потребовал наказать "фейкометов", рассказавших о смерти трех жителей Карелии после вакцинации

Глава Карелии обратился в правоохранительные органы с жалобой на пользователей Интернета, которые распространяют недостоверную информацию о вакцинации против коронавируса.

В ходе горячей линии, посвященной росту заболеваемости коронавирусом в Карелии, глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что отправил в правоохранительные органы несколько материалов о распространении в Интернете недостоверной информации о вакцинации.

По словам Парфенчикова, с закрытых аккаунтов были распространены недостоверные сведения о трех смертях жителей Карелии после сделанных прививок.

"Хватит превращать Интернет в безнаказанную помойку, - сказал Парфенчиков. - Жаль, что граждане ведутся на подобные глупости".

По информации исполняющей обязанности главы Управления Роспотребнадзора по Карелии Людмилы Котович, после прививки двумя компонентами вакцины в республике заболели коронавирусом 114 человек, что составляет 0,1% от общего числа вакцинированных. По словам Котович, эти заболевшие переносят коронавирус бессимптомно или с признаками ОРВИ. "Случаев заболевания с поражением легких очень мало", - сказала Котович. Смертей от коронавируса после вакцинации не зарегистрировано.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Еще две смерти от коронавируса зарегистрированы в Карелии за день

Согласно официальным данным Минздрава республики, в Карелии от коронавируса скончались еще два человека.

В Карелии еще два человека стали жертвами пандемии коронавируса. Об этом сообщается в таблице, представленной на странице главы регионального Минздрава Михаила Охлопкова в соцсети.

Общее число погибших после заражения коронавирусом в Карелии достигло 589 человек с начала пандемии.

За сутки коронавирус обнаружен у 72 человек. Из них заболевших — 66 человек, средней тяжести — 29 человек, тяжелых — 1, крайне тяжелых/ИВЛ — 1.

Вандал, крушивший автомобили в Петрозаводске, попал в объектив камер наблюдения (ВИДЕО)

В микрорайоне Древлянка пьяный мужчина повредил восемь припаркованных автомобилей.

Как сообщили «Столице на Онего», в ночь на 15 июня водители припаркованных на бульваре Интернационалистов автомобилей обнаружили выломанные зеркала.

Как сообщили очевидцы водителям пострадавших авто, около 23.00 14 июня пьяный мужчина шел по дороге и ломал зеркала машин.

Видеокамеры запечатлели хулигана.

Пострадавшие от действий вандала автомобилисты написали заявления в полицию.

Правоохранительные органы заверили, что будет проведено расследование.

Ранее сообщалось, что вандал повредил пять автомобилей, но камеры показали больше.

фото: Правительство Карелии

Стало известно, к чему приведет глобальная модернизация судостроительного завода в Петрозаводске

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на глубокую модернизацию Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Петрозаводске.

Об этом сообщили в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В рамках модернизации на предприятии построят блок зданий корпусообрабатывающего, сборочно-сварочного и корпусостроительного цехов, стапель, центр обработки данных, контрольно-пропускной пункт. Также модернизируют объекты энергоснабжения компрессорную станцию воздуха низкого давления и станцию газификации технических газов). Также запланировано устройство очистных сооружений. Главным результатом станет создание первой в России «цифровой верфи». Что это такое, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Столица на Онего

В Петрозаводске выключат светофор из-за ремонта трубы на ТЭЦ

Власти Петрозаводска сообщают, что в июне и июле на Первомайском проспекте возможны временные отключения светофора.

С 24 июня по 7 июля на Первомайском проспекте в Петрозаводске возможны временные отключения светофора, установленного на пешеходном переходе возле остановки «Авторемзавод». Об этом информирует пресс-центр мэрии со ссылкой на АО «ТНС энерго Карелия».

Неудобства связаны с работами на Петрозаводской Т. Ц. На время ремонта дымовой трубы на электрических сетях, питающих дорожный объект, возможны отключения.

Ранее сообщалось, как светофор на площади Кирова в Петрозаводске раскачивался на ветру и мог обрушиться на людей.

фото: © читатель «Столицы на Онего»

Мотоциклист получил травмы при ДТП в центре Петрозаводска (ФОТО)

Авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошло на улице Антикайнена.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, сегодня, 16 июня. в 11.43 в дежурную группу ГИБДД поступило сообщение о ДТП с участие мотоциклиста и автомобиля Toyota в районе дома № 4 по улице Антикайнена.



© ГИБДД Карелии

По предварительной информации транспортные средства двигались в попутном направлении. Столкновение произошло в момент совершения водителем автомобиля поворота направо.



© ГИБДД Карелии

В результате ДТП 22-хлетний мотоциклист получил травмы, ему назначено лечение.



© ГИБДД Карелии

Ранее иномарка сбила мотоциклиста в центре Петрозаводска.

фото: © Архив ТАСС/EPA/ALI AL

Психбольной в Карелии услышал голоса и исполосовал ножом своих маму с бабушкой

В Сегежском районе психически больной мужчина, услышав голоса в голове, напал с ножом на своих маму и бабушку, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сегежского района направила в суд уголовное дело о покушении на убийство.

Как установлено в ходе предварительного следствия, зимой пьяный житель Сегежского района напал с ножом на членов своей семьи и нанес им несколько проникающих ранений.

Пострадавшие – мама и бабушка мужчины – остались живы благодаря подоспевшим на помощь соседям, которые обезоружили нападавшего и передали его сотрудникам полиции.

При нападении на родственников мужчина использовал три ножа, а свои действия он объяснил «голосами в голове».

В ходе следствия было установлено, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, которые не позволяет ему осознавать общественную опасность своих действий, в связи с чем уголовное дело направлено в суд с постановлением о применении в отношении лица принудительных мер медицинского характера.

В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оценку его действиям в ближайшее время даст суд.

фото: © кадр из видео

На севере Карелии прошел град (ВИДЕО)

В поселке Муезерский прошел град.

В паблике «Муезерский» местная жительница опубликовала видео, как в у них в поселке прошел град и засыпал все улицы белым покрывалом.

«Только кабачки открыла…» — написала женщина.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии микроавтобус перевернулся на трассе

Водитель микроавтобуса получил травмы после аварии на трассе.

ДТП произошло 15 июня в Сортавале, на 251 км. + 390 м. федеральной автодороги А-121 «Сортавала», сообщают в Госавтоинспекции Карелии.

В 12:20 27-летний водитель фургона «Volkswagen» совершил съезд в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадал водитель, ему оказана медицинская помощь. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что ребенок получил травмы в ДТП, где автомобиль улетел в кювет у поселка в Карелии.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Мэр Петрозаводска подвел итоги первого месяца своей работы

Владимир Любарский рассказал о результатах своей работы за первый месяц в должности главы Петрозаводска.

Друзья, прошел месяц с момента моего вступления в должность. За это время нам удалось переформатировать общение с горожанами, наладить прямой диалог онлайн и лично.

Ежедневно проходят рабочие встречи с представителями самых разных сфер жизни города: с бизнесом, с представителями депутатского корпуса, с общественниками педагогами, спортсменами. Еженедельно провожу прием граждан по личным вопросам, возобновились открытые тематические планерные совещания с участием горожан. Запущен институт кураторства. Какие-то вопросы удается решить оперативно, некоторые требуют более детальной доработки.

Сегодня могу констатировать, что удалось решить с помощью правительства республики вопрос по утилизации автопокрышек, перевозчики снизили стоимость проезда, решаются проблемы Онежской набережной и других точек города.

Результаты пока незначительные, но начало положено. Благодарю горожан за доверие, за поддержку и за терпение! Продолжаем работать.

Напомним, 12 мая депутаты Петрозаводского городского совета назначили заместителя главы Карелии по внутренней политике Владимира Любарского главой Петрозаводского городского округа.

фото: Минтранс Республики Карелия / ВК

Власти Карелии усилят контроль за масочным режимом на транспорте

В Карелии усилен контроль за соблюдением мер против коронавируса на объектах транспортной инфраструктуры, сообщает Минтранс региона.

Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Сергей Щебекин заявил о необходимости усиления контроля за соблюдением антиковидных мер на вокзалах и железнодорожных станциях.

Щебекин провел совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции, сообщают в Минтрансе. В мероприятии приняли участие представители территориального управления Октябрьской железной дороги, руководство железнодорожного вокзала Петрозаводска, работники транспортной полиции.

«В ходе совещания Сергей Щебекин отметил, что сегодня на вокзалах и железнодорожных станциях в республике реализуется комплекс противоэпидемиологических мер, но в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и в соответствии с поручением Главы Республики Карелии Артура Парфенчикова необходимо активизировать работу по информированию пассажиров о важности использования средств индивидуальной защиты на объектах транспортной инфраструктуры», — сообщает Минтранс республики.

Сергей Щебекин напомнил, что контроль за соблюдением масочного режима должен осуществляться также правоохранительными органами, а нарушителей необходимо привлекать к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что учреждениям и организациям в Карелии будут выдавать паспорта коллективного иммунитета.

фото: Столица на Онего

Специалистам из-за пределов Карелии дадут работу на заводе, оплатят переезд и жилье

Белорусский завод по производству лесозаготовительной техники «Амкодор-Онего» в Петрозаводске для решения кадровой проблемы компенсирует расходы на переезд и проживание специалистов из других регионов России.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24. Карелия» рассказал гендиректор предприятия Александр Шакутин.

«Мы компенсируем проживание, в случае если приезжают их других регионов России. Компенсируем как проживание, так и переезд самих сотрудников и членов их семей», — сказал Шакутин. Также предприятие планирует привозить на работу в Петрозаводск специалистов из соседних районов Карелии. Подробнее о проблеме дефицита кадров на заводе читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Александр Алпаткин/ТАСС

Жители более десяти домов в центре Петрозаводска останутся в четверг без горячей воды

В части домов на Первомайском проспекте и улице Шотмана 17 июня отключат горячее водоснабжение, сообщили в администрации Петрозаводска.

По информации АО «ПКС – Тепловые сети», 17 июня с 9 до 21 часа в части домов на Первомайском проспекте и улице Шотмана отключат горячее водоснабжение. Временные неудобства связаны с работами по модернизации теплотрассы.

На указанный срок приостановят подачу горячей воды потребителям в домах №№ 37, 37 корп. 1, 37 корп. 2, 37А, 37Б, 18, 20, 22, 22А, 22Б на Первомайском проспекте и домах № 23 и № 44 на улице Шотмана.

Ранее директор ТЭЦ Петрозаводска объяснил, почему прекращены эксперименты с отключением горячей воды.

фото: © Минздрав Карелии

В Карелии организована выездная прививочная кампания

Прививки от коронавируса могут сделать на дому, в дачных кооперативах. Активная вакцинация позволит сдержать новый всплеск заболеваемости.

Сегодня в Карелии, как и в других регионах России, складывается напряженная ситуация с ростом числа заболевших ковидом. Тревожные тенденции распространения вируса и пути преодоления пандемии обсудили 15 июня на прямой линии главы республики Артура Парфенчикова с жителями республики.

По информации врио руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия Людмилы Котович, с конца мая в Карелии наблюдается увеличение количества граждан, заразившихся коронавирусом. Растет число инфицированных среди активного населения в возрасте 18-49 лет и детей 7-14 лет. Более 400 граждан находятся на стационарном лечении. Значительно чаще стали болеть дети, посещающие дошкольные учреждения.

Предупредить тяжелое течение заболевания и дальнейшее распространение инфекции поможет активная вакцинация. На сегодня в Карелии прививку от коронавируса получили свыше 87 тысяч человек, в основном это люди пожилого возраста. Такие данные привел министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Вакцинация абсолютна безопасна, заверила доктор медицинских наук, главный внештатный терапевт Карелии Наталья Везикова: «У нас других вариантов предупредить тяжелое течение болезни и предупредить смерть пациентов, в том числе молодых, на сегодняшний день нет. Вакцина не защищает полностью от заражения, обращают внимание медицинские специалисты, но в случае инфицирования болезнь протекает преимущественно бессимптомно или в легкой форме. Только 0,1 процент от числа привитых граждан в Карелии заболели ковидом. Вирус не вызвал серьезных осложнений».

«Ведущие вирусологи мира сошлись во мнении, что вакцинация должна проходить очень быстро. Иного пути остановить пандемию нет, — сказала главный врач Республиканской инфекционной больницы Юлия Кононенко. — Привитый человек в случае заражения перенесет болезнь проще и с минимальными для себя последствиями. Ни один пациент, обратившийся в нашу больницу, не сказал, что у него были серьезные осложнения после введения вакцины. Таких людей нет».

С мая получить вакцину стало еще проще, не выезжая в поликлинику. Маломобильных граждан прививают дома, для проживающих в дачных кооперативах организуют выезды мобильной медицинской бригады. Для этого необходимо обратиться в карельский Минздрав или республиканский оперштаб по коронавирусу.

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Спасжилеты появились в магазинах Карелии: ранее этого потребовали власти

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что спасательные жилеты уже появились в одном из торговых центров Петрозаводска.

Артур Парфенчиков рассказал в соцсети, что представители бизнеса выполняют просьбу властей о включении спасательных жилетов в ассортимент товаров.

«По моему поручению министр экономического развития Республики О. А. Ермолаев обратился ко всем нашим торговым организациям, включая и магазины на заправочных станциях, организовать массовую торговлю спасательными жилетами детских и взрослых размеров. Приятно, что это обращение не осталось без внимания. Одной из первых откликнулась наша компания „Торговый холдинг Лотос“, разместившая в своём торговом центре на пр. Лесном в г. Петрозаводске в продаже спасательные жилеты. Я надеюсь, что такому примеру последуют и другие торговые организации», — сообщил Парфенчиков.

Ранее министр экономического развития Олег Ермолаев обратился к бизнесу с призывом включить в обязательный ассортимент товаров спасательные жилеты.

Напомним, 12 июня семейная пара с двумя несовершеннолетними детьми каталась на лодке на озере Кумчозеро вблизи деревни Покровское Медвежьегорского района. Лодка перевернулась, погибли родители и две девочки 3 и 6 лет. Родители и две маленькие девочки, утонувшие в Медвежьегорском районе, могли бы спастись, если бы на них были спасательные жилеты, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.

фото: © Николай Смирнов/Столица на Онего

Власти Петрозаводска решают, где поставить информационные аншлаги «Купание запрещено»

По инициативе главы столицы Карелии, перечень мест размещения информационных аншлагов «Купание запрещено» должен быть уточнен, сообщили в мэрии города.

В преддверии прогнозируемой синоптиками жаркой погоды состоялось внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством мэра Петрозаводска Владимира Любарского. В администрации напомнили, что сегодня запрещено купание в Петрозаводской губе Онежского озера, на Лососинке, Неглинке, Сельгской Речке, Четырехверстном озере. Запрет также распространяется на обводненные карьеры и пожарные водоемы.

Кроме того, определен перечень мест, на которых по предложению Государственной инспекции по маломерным судам рекомендовано установить аншлаги «Купание запрещено». Владимир Любарский считает, что список мест должен быть уточнен с указанием координат их размещения. Для определения конкретных мест до конца недели пройдет выездное совещание с участием специалистов мэрии и ГИМС.

По решению комиссии в Управление Роспотребнадзора направят обращение с просьбой провести дополнительные обследования воды в некоторых местах традиционного купания горожан, в частности, в створе улицы Московской и в Песках. По результатам этой работы будет рассматриваться потенциальная возможность создания места отдыха у воды.

В мэрии отметили, что в поступившем в администрацию 1 июня письме Роспотребнадзора указано, что отобранные 12 мая пробы воды в популярных местах отдых горожан не соответствуют требованиям санитарного законодательства. При этом исследования, проведенные 26 мая и опубликованные на сайте надзорного ведомства, показали, что вода в створе улицы Московской - в норме.

Администрация Петрозаводска призывает взрослых еще раз напомнить своим детям о правилах безопасности на воде.

Ранее сообщалось, председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину доложили о гибели трех подростков на Онежском озере в Петрозаводске. Трагедия произошла в минувшую пятницу, 11 июня, рядом с набережной Варкауса.