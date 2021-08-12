Самое важное за сегодня

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Юные футболисты Петрозаводска могут лишиться возможности выступать в ЮФЛ из-за равнодушия чиновников (ВИДЕО)

Участие воспитанников спортивной школы №7 столицы Карелии в турнире Юношеской футбольной лиги оказалось под угрозой срыва.

Команда спортшколы №7, занявшая второе место по результатам первого круга соревнований Северо-Запада ЮФЛ, может покинуть турнир. Если 22 и 29 августа в Петрозаводске юные футболисты не примут на своем поле на стадионе «Спартак» команды из Великого Новгорода и Пскова, то они выйдут из игры и останутся без помощи РФС. Разрешения на проведения матчей у спортшколы до сих пор нет. Причина – пресловутый приказ МВД с требованиями о безопасности проведения соревнований. Стадион «Спартак» не соответствует этим требованиям.

«Позиция МВД разрешающая, но штрафующая, - сказал тренер спортивной школы №7 Александр Смирнов. - Мы ведем работу, но везде встречаем равнодушие, никто нам не помогает. Если не проведем матчи 22 августа и 29 августа, покинем турнир, потеряем контакт с РФС, который нам сейчас очень помогает. Порядка 30 млн рублей Союз выделяет на создание футбольного центра в Карелии.

Что нам делать? Толи готовиться к турниру, толи махнуть рукой?! Надеемся на поддержку органов власти».

О проблеме, которая может поставить точку в карьере успешно выступающих юных футболистов из Карелии на всероссийском турнире, спортсмены, тренер и родители рассказали в видеоролике. Его прислали в редакцию «Столицы на Онего».

«Уважаемые взрослые, примите правильное решение и дайте нам возможность продолжать участвовать в ЮФЛ», - говорят юные футболисты.

фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

Ливни и грозы не уйдут из Карелии в воскресенье

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий сегодня днем на территории всей республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, утром и днем 15 августа местами по республике ожидаются ливни, грозы, усиления юго-западного, южного ветра до 15 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть все 18 муниципальных образований Карелии.

В МЧС рекомендуют:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав.

фото: © "Столица на Онего"

Стало известно, кого спасатели нашли вмерзшим в лед в Онежском озере в Карелии

Двух рыбаков, пропавших в ноябре прошлого года в Прионежском районе, нашли по одному спустя 5 и 9 месяцев после трагедии.

Напомним, двое мужчин вышли на лодке в Онего 16 ноября 2020 года между Ужесельгой и Деревянным в Прионежском районе и пропали. Спасательные операции ни к чему не привели.

Как пишут в соцсети близкие пропавших, 11 августа нашли тело Алексея Б. Его похоронили в минувшую субботу, 14 августа, в деревне Святозеро.

Тело второго рыбака - Артема П. – нашли еще 11 апреля. Как выяснилось, именно об этой страшной находке сообщала карельская поиско-спасательная служба. На Онежском озере в районе деревни Ужесельга в Прионежском районе в 200-х метрах от берега во льду был обнаружен труп человека. Петрозаводским поисково-спасательным отрядом труп был освобожден изо льда и передан полиции.

фото: Артур Парфенчиков/ВК

Памятник фильму «А зори здесь тихие...» установят у водопада Ахвенкоски в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал эскизы памятника героиням фильма Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие...».

Как отметил руководитель региона, в следующем году любимый многими, ставший классикой фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие…», которй снимали в Карелии, отметит полувековой юбилей.

«Решили, что к этому событию установим в Сортавальском районе памятник героиням — женщинам, чей подвиг послужил Великой Победе. С таким предложением несколько лет назад ко мне обратился Анатолий Павлович Щербаков — ветеран Великой Отечественной войны, освобождавший в 44-м Олонецкий район. Идею поддержала и Елена Драпеко, которая сыграла в картине Лизу Бричкину», — пишет Парфенчиков на своей странице в соцсети.

По словам главы Карелии, место для памятника уже определили — у водопада Ахвенкоски на реке Тохмайоки, где снималась одна из сцен.

«Средства на создание и установку памятника республика получит по нацпроекту „Культура“. Российское военно-историческое общество проведёт конкурс — комиссия выберет лучший проект. Два эскиза уже есть», — отметил руководитель республики.

фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

Число заболевших коронавирусом в Карелии продолжает расти

За сутки еще 163 человека заразились COVID-19 в Карелии, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 15 августа, коронавирус был выявлен у 163 жителей Карелии, все они не были привиты. Заболели 162 человека, в состоянии средней тяжести находятся 33 пациента, двое больных находятся в тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходят лечение 514 больных коронавирусом, из них 5 крайне тяжелых (на ИВЛ), два пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 58456.

За минувшие сутки в Карелии зарегистрирован еще один летальный исход от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике - 749 человек.

За сутки выздоровели 176 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 54902 человека.

Напомним, накануне 164 жителя Карелии заразились коронавирусом.

фото: Артур Парфенчиков/ВК

Глава Карелии поручил Минэку помочь в продвижении подставок для горячих блюд

Артур Парфенчиков восхищен изготавливаемыми в Медвежьегорске подставками для горячих блюд из талькохлорита.

Об изделиях камнеобрабатывающего предприятия «Горизонт», работающего на месторождении «Каллиево – Муренваара», руководитель республики рассказал на своей странице в соцсети. По его мнению, подставка для горячих блюд из талькохлорита не просто красивый сувенир из камня, а очень полезная в хозяйстве вещь.

«Нагреваешь такую подставку в духовке, а затем выкладываешь на нее свежую выпечку, и она долгое время остается горячей и ароматной. Отличная идея, согласитесь?» - пишет Артур Парфенчиков.

Глава Карелии отметил, что готовые изделия «Горизонта» пользуются большим спросом, поэтому предприятие планирует расширять производство: увеличить объемы в 10 раз, и почти вдвое - штат сотрудников. Это значит, что жители Медвежьегорского района получат новые рабочие места, сообщил руководитель региона.

«Конечно, такие предприятия мы готовы поддержать. «Горизонт», например, по линии нашего Минэка получил микрозайм на 5 миллионов рублей, - пишет Парфенчиков. - Поручил Минэку помочь и в продвижении подставок с символикой Карелии – думаю, они будут востребованы в наших кафе и ресторанах».

фото: © pixabay.com

Жители поселка потребовали от местных властей найти управу на свободно гуляющих коров

В поселке Авнепорог Кемского района коровы разгуливают по улицам и кладбищу.

Коровы, свободно перемещающие по северному поселку, входящему в состав Кривопорожского сельского поселения, вызывают опасения у местных жителей. В паблике «Общественный контроль г. Кемь» пишут о том, что жаловались на животных, не знающих ограничений, в администрацию Кривого Порога еще в мае, но безрезультатно.

«Кладбище превратилось в свалку. Нет никому дела до наведения порядка с животными. Страшно детям ходить по улице. Где же наша власть поселковая? Нет ответа», - пишут в паблике.

Ранее сообщалось, в Пудоже 11-летняя девочка пострадала от нападения агрессивной коровы.

фото: фото: © unsplush

Синоптики пообещали жителям Карелии дождливый сентябрь

Россиян предупредили о заморозках в сентябре.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что в сентябре будет дождливо в Мурманской области, северной части Карелии и Архангельской области. При этом на российских курортах в сентябре большого количества осадков не будет, а воздух прогреется в среднем до 23-28 градусов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Российскую газету».

По словам Паршиной, в целом по стране температура воздуха в начале осени будет соответствовать климатической норме. Тем не менее специалист предупредила жителей регионов Сибири и Дальнего Востока о заморозках. В частности, в восточной части Таймыра и в Эвенкии по ночам может похолодать до минус трех градусов, а на Чукотке и в Магаданской области — до минус десяти.

Ранее МЧС предупреждало о ливнях и грозах в воскресенье в Карелии.

фото: фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Число детей, заболевших коронавирусом в Карелии, увеличилось до 5765

За сутки коронавирусной инфекцией заразились еще 18 детей, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 15 августа, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5765. За сутки инфекция выявлена у 18 детей. Об этом сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки 23 ребенка. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 5244.

Ранее сообщалось, ребенка со 100-процентным поражением легких госпитализировали из Карелии в Санкт-Петербург.

фото: Госавтоинспекция Карелии

В Карелии водитель без прав улетел в кювет и попал с травмами в больницу

ДТП с 20-летним пострадавшим произошло в Пудожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 14 августа, в 05:10 у дома №57 по улице Пионерская в Пудоже 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» (не имеющий права управления) не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет.

В результате ДТП молодой человек получил травмы и был госпитализирован в Пудожскую ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее под Петрозаводском юноша без прав устроил аварию с пострадавшими.

фото: © пресс-служба правительства Карелии

Более 250 млн рублей вложат в скандальный долгострой из ФЦП Карелии

Власти Карелии нашли нового подрядчика для учебно-тренировочной базы «Школы высшего спортивного мастерства» в Ялгубе.

Достраивать объект, который должны были сдать к 100-летнему юбилею республики, будет компания из Московской области. Новый контракт – на 253 миллиона рублей – получила компания «Строй Инвест Групп». Фирма из города Раменское с уставным капиталом в 10 тысяч рублей оказалась единственным участником конкурса, который проводило в августе республиканское Управление капитального строительства. Торги были признаны несостоявшимися, но поскольку заявка компании из Подмосковья полностью соответствовала всем конкурсным требованиям, ей и достался этот государственный контракт. Интересно, что его начальная стоимость составляла 253 миллиона 928 тысяч рублей, т.е. фирма из Раменского снизила цену торгов менее чем на миллион.

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фото: © Александр Демьянчук/ТАСС

Число смертей от коронавируса в России превысило 170 тысяч

За сутки зарегистрировано еще 816 летальных исходов от коронавирусной инфекции в России, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 21 624 случая COVID-19 в 85 регионах, них 1 745 (8,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 600 836 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 5 884 316.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 16 426 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 170 499. За прошедшие сутки скончались 816 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 172,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 485 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 15 августа остаются 1 250 435 человек.

фото: © Российские железные дороги

Ретропоезд из Финляндии в Карелию отправится весной

Намерения властей Карелии и руководства ОАО «РЖД» продлить до Йоэнсуу маршрут ретропоезда, курсирующего сейчас между Сортавалой и горным парком «Рускеала», оказались с энтузиазмом встречены в Финляндии.

Еще в начале июня заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов рассказал журналистам о предложении финскому железнодорожному концерну VR Group продолжить популярный туристический маршрут в Финляндию. По словам Пегова, финские коллеги уже рассмотрели это предложение, и сейчас стороны вплотную начинают «проработку вопроса».

А 10 августа небольшое издание Karjalan Heili, которое выходит в приграничном финском городе Йоэнсуу, опубликовало статью о планах запуска железнодорожного сообщения на паровозной тяге между административным центром финляндской провинции Северная Карелия и районным центром Сортавала в российской Карелии. По данным издания, проект получил поддержку не только железнодорожных компаний двух стран, но и финского туристического бизнеса и регионального совета Северной Карелии.

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фото: © Коллаж / ИТАР-ТАСС/ Архив/ Виталий Белоусов / pixabay.com

В Карелии молодой человек развращал 15-летнюю девочку

Молодому жителю Сортавалы грозит 3 года колонии за развращение 15-летней девочки.

В Сортавальском районе 24-летний мужчина подозревается в совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в августе подозреваемый, находясь с 15-летней девочкой в квартире в городе Сортавала, совершил в отношении нее развратные действия.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Ранее сообщалось, в Кондопоге молодой человек переспал с 13-летней девочкой и может отправиться на 10 лет в колонию.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОТРАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ПОЕЗДЕ, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ МЛАДЕНЦА С КОРОНАВИРУСОМ И 8 ЧЕЛОВЕК ПОСТРАДАЛИ В ДТП

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Дети из Карелии поехали на море в лагерь, отравились в поезде и попали в больницу



фото: © Светлана Баева/РИА Новости

Из Карелии на отдых в детские лагеря отправились 140 детей. В поезде дети поужинали в вагоне-ресторане, после чего им стало плохо. У детей обнаружили подозрение на кишечную инфекцию. В итоге 20 детей были сняты с поезда Мурманск-Адлер и доставлены в больницы Белореченска и Апшеронска. Еще 20 были госпитализированы по прибытии в Туапсе, трое заболели ночью, еще о троих заболевших стало известно к вечеру воскресенья.

Затем в вагоне-ресторане поезда Мурманск-Адлер правоохранительные органы нашли просроченные продукты, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Следком РФ задержал директора и работников вагона-ресторана поезда, где отравились дети из Карелии, так как стало известно, что работники вагона-ресторана болели норовирусом, но никому не сказали.

Минздрав Карелии открыл горячую линию, где можно было узнать информацию о госпитализированных детях. Но родители жаловались, что не могут дозвониться туда.

Минздрав Карелии, тем временем, утверждает обратное.

Главврач детской поликлиники Петрозаводска Надежда Дрейзис вернулась из Краснодарского края и рассказала о самочувствии детей, которые были госпитализированы после заражения норовирусом в поезде «Мурманск — Адлер», и сообщила, что выздоровевших ребят начали выписывать.

Младенец с коронавирусом госпитализирован в Карелии

В республиканскую инфекционную больницу в Петрозаводске госпитализированы восемь детей с коронавирусом, сообщили в Минздраве Карелии.

Десятилетнего мальчика со 100-процентным поражением легких госпитализировали из Карелии в Санкт-Петербург

Восемь человек пострадали в страшной аварии на трассе в Карелии



фото: © Госавтоинспекция Карелии / ВК

ГИБДД Карелии рассказала подробности ДТП в Лахденпохском районе, где среди пострадавших оказались трое детей.

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Экс-главу Минтранса Карелии Алексея Кайдалова, обвиняемого во взяточничестве, будут судить в Петрозаводске



фото: © Алексей Кайдалов / ВК

Верховный суд России отказал защите Кайдалова в удовлетворении ходатайства об изменении территориальной подсудности.

Отремонтированный железнодорожный вокзал начал разваливаться (ФОТО)

Жители столицы Карелии возмущены качеством ремонта железнодорожного вокзала в Петрозаводске: туда уже просочилась сырость.

Посетительница вотчины карельского Деда Мороза сравнила ее с концлагерем для животных



фото: Минтранс Республики Карелия / ВК

После посещения «Вотчины карельского Деда Мороза Талви Укко» посетительница была шокирована и обратилась к зоозащитникам.

фото: © pixabay.com / Pavlofox

Жители райцентра Карелии остались без электричества

В Олонце произошло аварийное отключение электроэнергии.

Об аварии на сетях сообщили в официальном паблике администрации Олонецкого района.

«Ремонтные работы проводятся. Свет в домах появится не менее чем через 4 часа», - говорится в сообщении администрации.

фото: Минкульт Карелии//vk.com/mincultrk

Около 4 тысяч зрителей посетили музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony в Карелии

Несмотря на ограничения, музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony в горном парке «Рускеала» за два дня посетило много ценителей музыки и красивой природы, сообщили в Минкультуры Карелии.

В Рускеале накануне завершился юбилейный фестиваль. В течение двух дней, 13 и 14 августа, гости горного парка слушали концерты в формате опен-эйр с участием Оркестра волынщиков Москвы, петербургского Ансамбля SMP project, который играет очень разную музыку с помощью разнообразных ударных инструментов; джазовых музыкантов, исполняющих французский цыганский джаз. Выступили солисты Мариинского театра Виолетта Лукьяненко и Роман Арндт, пианист Лукас Генюшас. Приглашенными гостями и ведущими стали певец Владислав Косарев и певица, актриса и телеведущая Екатерина Гусева.

Напомним, пропуском на территорию фестиваля был документ, подтверждающий вакцинацию, факт недавно перенесенного коронавируса или отрицательный ПЦР-тест. Несмотря на эти ограничения, на фестиваль снова приехало много гостей. За два дня его посетили 4 тысячи человек.

Многие из музыкантов отмечали теплый прием, который они встретили в Рускеале, и говорили о магии места и особой атмосфере, создаваемой мраморными скалами, водой в каньонах, и конечно, зрителями.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поблагодарил всех, при чьем участии Ruskeala Symphony живет, продолжается и развивается.

– Каждый фестиваль особенный, он что-то дает новое, свое, получает новых поклонников. Я благодарен всем тем, кто поддержал нас, и продолжил жизнь нашего любимого фестиваля Ruskeala Symphony, – сказал глава Карелии на закрытии фестиваля.

В Минкультуры напомнили, впервые Ruskeala Symphony состоялся в 2017 году и прошел в формате единственного вечернего концерта. Праздник музыки под открытым небом имел большой успех, и в следующем 2018 году фестиваль вырос до двух дней проведения, а в 2019 году был рекордно длинным – проходил уже в течение трех дней. В 2020 году из-за пандемии коронавируса и невозможности приезда зарубежных исполнителей программу фестиваля сократили до одного дня.

фото: Администрация Сортавальского поселения/ВК

Еще одна станция в Приладожье Карелии появилась на пути следования Ласточки из Питера

В воскресенье поезд из Москвы до Сортавалы сделал остановку на новой станции «Карельская».

Как пишут в официальном паблике администрации Сортавальского поселения, сегодня, 15 августа, состоялось прибытие первого поезда на платформу «Карельская». На рабочем совещании главы города с руководством ОАО «РЖД» принято решение в ближайшее время назначать отправление поезда «Ласточка» с данной платформы с остановками Сортавала-центр - ст. Сортавала и далее по расписанию, а также продолжить благоустройство прилегающей территории.

Платформа «Карельская» построена у нижнего рынка в Сортавале. РЖД установили здесь систему видеонаблюдения. Следующий этап благоустройства - установка светильников уличного освещения.

Ранее сообщалось, РЖД запустили в Карелии уникальный турмаршрут на поезде и «Метеоре» до Валаама.

фото: © freeimages.com

Поход в ночной клуб закончился для жителя Петрозаводска дракой и уголовным делом

Петрозаводчанин подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью посетителя ночного клуба.

По сообщению МВД Карелии, июльской ночью 22-летний фигурант уголовного дела отдыхал в одном из клубов города. Во время застолья между ним и другим посетителем увеселительного заведения – 26-летним мужчиной – начался конфликт, который закончился дракой. По версии дознания, в ходе выяснения отношений подозреваемый нанес оппоненту один удар по лицу, в результате чего тому понадобилась медицинская помощь. Полученная травма впоследствии была квалифицирована как легкий вред здоровью.

Житель Петрозаводска признал свою вину. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, житель Карелии злоупотребил доверием собутыльника и обокрал его.

Погода в Петрозаводске сегодня, 15 августа



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Дождь, +15 …+17 3 м/с Ю 744 мм.рт.ст. 89% день Небольшой дождь, +17 …+18 5 м/с ЮЗ 743 мм.рт.ст. 77% вечер Небольшой дождь, +14 …+17 4 м/с ЮЗ 743 мм.рт.ст. 80% ночь Небольшой дождь, +12 …+13 3 м/с ЮЗ 743 мм.рт.ст. 91%

фото: © Сергей Фадеичев / ТАСС

Грозовые дожди накроют Карелию в понедельник

О погоде на 16 августа рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в понедельник на территории Карелии будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами ожидается гроза.

Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +9, +14°С, днем потеплеет до +16, +21°С.

В Петрозаводске также ожидается облачная с прояснениями погода с кратковременными дождями.

Ветер юго-западный умеренный.

Столбик термометра ночью остановится на отметке +12, +14°С, днем воздух прогреется до +17, +19°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

Водителей Петрозаводска проверят на трезвость

В воскресенье в столице Карелии пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости», сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Рейды пройдут сегодня, 15 августа, на территории всего города.

В Госавтоинспекции Петрозаводска напоминают водителям, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубым правонарушением, за которое действующим законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление авто подшофе предусмотрена уголовная ответственность.

Чтобы избежать конфликтных ситуаций, во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы. Кроме того, любой водитель при контакте с сотрудниками ГИБДД может осуществлять аудио- или видеозапись.

В ГИБДД обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44.

Ранее сообщалось, пьяные водители в Карелии за 7 месяцев отправили на тот свет трех человек и 47 покалечили.

фото: ©Николай Смирнов / Столица на Онего

Большая часть сотрудников МВД в Карелии сделала прививки от коронавируса

Карельские полицейские активно участвуют в кампании по вакцинации населения, сообщили в ведомстве.

В настоящее время общее количество вакцинированных сотрудников, а также имеющих иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции, превышает 80 %.

В числе первых участие в прививочной кампании принял начальник отдела УУП и ПДН отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску подполковник полиции Василий Тарасов. «Каждый день мы контактируем с большим количеством людей, риск заражения в этом случае увеличивается в разы, - отметил он. - Я считаю, что сотрудники полиции должны пройти прививочную кампанию, чтобы обезопасить себя и своих близких».

Врач-инфекционист поликлиники МСЧ МВД по Республике Карелия Анна Жукова также рекомендует пройти вакцинацию. По ее мнению, прививка усилит иммунитет и поможет организму противостоять инфекции: «Основываясь на опыте многолетней истории медицины, можно сказать точно, что своевременная вакцинация населения не раз спасла от глобальных эпидемий. Также известно, что риск побочных явлений от прививки всегда меньше, чем от заболевания. По нашим наблюдениям, за все время проведения вакцинации серьезных побочных эффектов ни у одного пациента не возникло».

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В Карелии дебошир, ударивший несколько раз полицейского, может оправиться в колонию на 5 лет

В Сортавале будут судить молодого человека, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Как рассказали в Следкоме Карелии, вечером в одном из дворов в Сортавале полицейские остановили 24-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был заподозрен в нарушении общественного порядка, тишины, а также в повреждении общедомового имущества. На требование сотрудника полиции проехать в Сортавальскую ЦРБ для проведения медицинского освидетельствования обвиняемый ответил отказом. Он стал вести себя агрессивно и ударил несколько раз полицейского. После этого дебошир был задержан и доставлен в отдел полиции.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, жительницу Карелии оштрафовали за нападение на полицейский участок.

фото: smolnarod.ru/Людмила Рыжикова

Жителям поселка в Карелии купят автоцистерну для перевозки питьевой воды

В поселке Поросозеро Суоярвского района в октябре появится автоцистерны для перевозки питьевой воды.

Как сообщается в официальном паблике администрации Суоярвского района, муниципалитету выделены средства из бюджета республики на покупку автоцистерны, которую планируется использовать для нужд Поросозера.

«12 августа 2021 проведен аукцион, в ближайшее время планируется заключить договор на поставку автоцистерны. Срок поставки – 45 дней с момента заключения договора. Администрация Суоярвского района рассчитывает, что до конца октября 2021 года новая автоцистерна будет доставлена в Суоярви и передана в Поросозерское сельское поселение», - говорится в сообщении администрации.

Напомним, в прошлом году жители поселка Поросозеро остались без воды из-за аварии на трубопроводе.

фото: © Николай Петров/БелТА/ТАСС

Президент Белоруссии назвал виновных в развале СССР

Александр Лукашенко рассказал, кого считает виноватыми в распаде СССР.

«Ну конечно, Ельцин и Горбачев», — сказал Лукашенко в фильме Наили Аскер-заде «ГКЧП. 30 лет спустя» на канале «Россия 1» в ответ на вопрос о виновных в распаде Советского Союза, пишет РИА Новости.

По словам президента Белоруссии, «нельзя личные отношения, личную драку за власть переносить на всю страну».

«Так уже упорядочить хотели отношения в Советском Союзе, что страну развалили. Ну, это так, несколько обыденно, но в этом есть большой смысл», — подчеркнул белорусский президент.

По его словам, «Беловежская пуща <…> — это стало местом случайным распада Советского Союза и просто продемонстрировало безмозглость и неспособность того руководства Союза управлять страной».

В свою очередь, первый президент Украины Леонид Кравчук, комментируя распад СССР, сказал, что «нельзя воскресить мертвого».

«Советский Союз сам себя изжил. <…> Не Кравчук, Ельцин и Шушкевич (председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич. — Прим. ред.), и другие похоронили Советский Союз, он сам себя похоронил. Мы только зафиксировали этот факт», — подчеркнул он.

Восьмого декабря 1991 года в Беловежской пуще президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали соглашение о создании СНГ, в котором констатировалось прекращение существования СССР. Горбачев квалифицировал эти действия как антиконституционные. Сами участники Беловежского соглашения отвергали обвинения в разрушении СССР.

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Врачи запретили матери держать сына на руках более 10 минут из-за его радиоактивности

Жительнице Австралии разрешают нянчить восьмимесячного сына только по десять минут за раз из-за его радиоактивности.

О редком заболевании мальчика Уолли, матери которого врачи запретили долго его держать на руках, пишет «Лента.Ру» со ссылкой на пишет The Sun. У ребенка почти сразу после рождения появились проблемы с глазами. Несмотря на то, что врачи сначала диагностировали глазную инфекцию, позже выяснилось, что у младенца развивается редкая форма рака — рабдомиосаркома. В июле родителям Уолли сообщили, что их сын не проживет долго. Ребенок уже потерял зрение на левый глаз. Родители готовятся начать 42-недельную интенсивную химиотерапию ребенка.

Из-за получаемой во время лечения радиации Уолли стал опасен для своей беременной матери, и врачи запретили нянчить его. «Мне не разрешают держать его более 10 минут за раз, потому что он полностью радиоактивен», — объяснила Кэрол. Она считает, что сын держится очень храбро, а его силе духа можно только позавидовать. Недавно мальчик научился ползать. «Он очень самостоятельный, в этом маленьком человеке большая сила», — добавила девушка. Семья из Австралии собирает деньги на лечение сына в Великобритании.