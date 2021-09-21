Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © ИТАР-ТАСС / Михаил Метцель

В Карелию идет бабье лето

Синоптики рассказали, каким будет бабье лето в республике.

Потепление придет в Карелию в конце сентября. Но ожидать повышения температуры до 18–20 градусов уже не стоит.

Температура не поднимется выше 12–15 градусов. Об этом «Столице на Онего» рассказали в Карельском Гидрометцентре.

«Ближайшие выходные будут дождливыми с температурой 6–11 градусов. С понедельника осадки прекратятся, нас ждет сухой период. Периодически будет солнышко. Дневные температуры будут на уровне 12–15 градусов, ночные температуры – небольшие, от минуса к плюсу», — сообщили в Гидрометцентре.

Как отметили синоптики, сентябрь в целом по температурным значениям выдался ниже нормы. Поэтому и теплого бабьего лета в этом году нет.

«Сентябрь будет одним из самых холодных в 21 веке. Так холодно было только в сентябре 2008 года», — рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

фото: со страницы главы Карелии Артура Парфенчикова

Больше миллиарда рублей получит Петрозаводск на развитие Октябрьского района

На развитие Октябрьского района карельской столицы республика получит 1 миллиард 207 миллионов рублей, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Комиссия под председательством вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина одобрила заявку Карелии на предоставление инфраструктурного кредита. Артур Парфенчиков поблагодарил Марата Шакирзяновича за поддержку и внимание к Карелии.

Район Октябрьского проспекта в Петрозаводске застраивался еще в середине прошлого века. И для его дальнейшего развития необходима комплексная реконструкция коммунальной инфраструктуры.

Как отметил Парфенчиков, средства кредита позволят обеспечить район надежным энергоснабжением, заменить сети водоснабжения и водоотведения. Также, по словам главы республики, на этой территории планируется расселить более 40 тысяч кв. м аварийного жилья и построить новые дома.

«Напомню, что инициативу о предоставлении инфраструктурных кредитов озвучил весной в своем Послании Федеральному Собранию президент страны Владимир Путин. Это очень серьезное подспорье для регионов в реализации крупных проектов, направленных на социально-экономическое развитие территорий», - написал Артур Парфенчиков.

фото: © ianed.ru

В Карелии женщина сбросила знакомую с балкона пятого этажа

В Сегеже возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней женщины за совершение убийства, сообщили в Следкоме Карелии.

Инцидент произошел 20 сентября. В этот день возле дома № 8А по улице Антикайнена в Сегеже был обнаружен труп женщины.

В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что в квартире дома № 8 А произошла ссора двух женщин, в результате которой одна умышленно столкнула потерпевшую с балкона квартиры, расположенной на 5 этаже. При падении жертва получила травмы, несовместимые с жизнью.

По результатам доследственной проверки в отношении 42-летней местной жительницы следователями возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В настоящее время судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее следком Карелии начал проверку по факту падения девочки со второго этажа школы искусств в Кондопоге.

фото: Фото стадиона в процессе ремонта © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

Бывший руководитель бассейна возглавил футбольную школу в Петрозаводске, заменив уволенного со скандалом экс-директора

Спортивную школу № 7 Петрозаводска возглавил Дмитрий Третьяков, сообщили в администрации города.

У Спортивной школы №7 Петрозаводска появился новый руководитель. В соответствии с распоряжением администрации города директором муниципального учреждения с 22 сентября назначен Дмитрий Андреевич Третьяков. Ранее он состоял в должности заместителя директора Спортивной школы олимпийского резерва № 3 им. Э.В. Эховой (руководителя бассейна H2O).

Напомним, ранее футбольную школу возглавлял Денис Семенов, который был уволен после скандала со строительством стадиона «Юность».

На защиту прежнего директора вышли родители маленьких спортсменов.

Подробнее о ситуации читайте здесь.

фото: кадр из видео

Странная авария произошла на одной из центральных улиц Петрозаводска (ВИДЕО)

Сдававшая задом машина на полном ходу врезалась в учебный автомобиль на проспекте Александра Невского.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео странной аварии, произошедшей сегодня, 24 сентября, в 9.28 утра в районе дома № 8 по улице Льва Толстого.

На видео заметно, как легковой автомобиль, двигавшийся по проспекту Александра Невского в сторону улицы Ригачина, вначале остановился у края проезжей части, а затем начал движение по проспекту в обратном направлении задним ходом.

Так он пересек перекресток с улицей Льва Толстова. Навстречу по проспекту Александра Невского двигался учебный автомобиль — он попытался уйти от столкновения, но не успел. Автомобили столкнулись по касательной. Судя по видео, в результате аварии никто не пострадал.

Инцидент попал на камеру наружного видеонаблюдения компании «Сампо».

Напомним, ранее в ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельной аварии, где из-за сломанного автогрейдера погибла женщина.

фото: © Дмитрий Рогулин / ТАСС

Рекордное число умерших от COVID-19 за сутки зафиксировано в России

В России за последние сутки 828 человек скончались от коронавируса – это рекордное количество умерших с начала пандемии, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки в России выявлено 21 379 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 749 (8,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 376 374 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 574 608.

За прошедшие сутки выздоровели 15 828 человек.

За сутки был зарегистрировано 828 летальных исходов — это наибольшее число умерших за сутки с начала пандемии. Число смертей от коронавируса, таким образом, увеличилось до 202 273.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 188,7 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 539 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 24 сентября остаются 1 254 083 человека.

Напомним, за сутки в Карелии зарегистрировано 188 новых случаев коронавируса и четыре смерти. С начала пандемии в республики заболели 64696 человек, выписаны по выздоровлению 61544 пациента.

фото: © novostroy.ru

Цены на стройматериалы в Карелии снова выросли, пока жители ждут обещанных компенсаций от властей

Рост цен на стройматериалы, который власти Карелии обещали компенсировать населению, продолжился во второй половине сентября.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 14 по 20 сентября.

Например, доска обрезная за неделю подорожала на 10,9%, а древесностружечные плиты на — 3,3%.

Как сообщалось ранее, с начала года цены на некоторые виды стройматериалов выросли в 2-3 раза.

В середине сентября парламент Карелии принял закон о единовременных выплатах на покупку стройматериалов жителям республики, которые строят индивидуальные жилые дома, чтобы в этом году они могли закончить строительство.

Выплаты положены тем, кто уведомил власти о планах ИЖС в период с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 года. Кроме того, ввод дома в эксплуатацию должен состояться не позднее 31 декабря 2021 года. Второй критерий — общая площадь строящегося дома. Она должна быть не меньше 70 кв. метров. Многодетным семьям выплатят по 100 тыс. рублей, а остальным — по 50 тыс.

В министерстве социальной защиты республики пояснили, что органы власти должны согласовать порядок начисления денег. Процедура согласования завершится не раньше начала октября, только после этого жители Карелии смогут получить выплаты.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Петрозаводск стал центром протестного голосования

Один из главных трендов прошедших выборов - протестное голосование в Петрозаводске.

Центральная избирательная комиссия Карелии утвердила результаты выборов в регионе, признав их состоявшимися и легитимными, поэтому и мы можем подвести некоторые итоги выборной кампании.

Основные тренды прошедших выборов: умное голосование за Слабунову, уверенное второе место КПРФ, центр протеста в Петрозаводске, распыление голосов между малыми партиями и новые яркие политики.

На выборах в Петросовет по партийному списку «Единая Россия» получила худший результат среди всех 11 регионов, где одновременно с думской кампанией проводились выборы горсоветов, - набрала всего 29,26% голосов. При этом у КПРФ – 17,88%, к тому же коммунисты смогли выиграть в городе два одномандатных округа – Александр Калько победил единоросса, а Игорь Мленик – представителя Партии Роста. Таким образом, у КПРФ будет сформирована в Петросовете самая большая оппозиционная фракция – 5 человек.

В интервью газете «Коммерсантъ» политолог Ростислав Туровский назвал Петрозаводск «центром протестного голосования, где к тому же более конкурентная партийная система».

В горсовет Петрозаводска также прошли эсеры, яблочники (по два депутатских мандата), у ЛДПР и Партии пенсионеров – по одному депутатскому месту.

Тем не менее, большинство в Петросовете сохранится за «Единой Россией», которой будут подыгрывать представители ЛДПР и «пенсионеров». Но голос оппозиции в новом депутатском корпусе, безусловно, звучать будет, хотя бы потому, что в Петросовет прошли такие яркие политики как Андрей Рогалевич и Галина Васильева.

Подробнее об итогах выборов в Карелии читайте в нашем аналитическом обзоре.

Волк ночью пришел в город Карелии (ВИДЕО)

Жители города Суоярви встретили у дома волка.

В паблике «Подслушано в Суоярви» опубликована запись с авторегистратора, на которой запечатлен волк.

«Сегодня ночью волк на улице Идрисова,13 в Суоярви», - написал автор видео в комментарии.

На видео можно заметить, как волк, бежит по дороге рядом с домами, но, попав в свет фар, пытается скрыться в лесополосе.

Видео смотреть с 0.55.

фото: коллаж: © «Столица на Онего», архив; кадр из видео © readovka.news

Экс-чиновник Карелии, осужденный за взятку, запел в колонии (ВИДЕО)

Бывший председатель Государственного контрольного комитета Виталий Галкин, осужденный за взяточничество, выступит на конкурсе тюремной самодеятельности «Калина красная».

Для участия в конкурсе тюремной самодеятельности Виталий Галкин записал целый клип на песню о весне. В Сети уже появился короткий ролик с композицией, где Галкин в окружении других осужденных исполняет песню: «Весна идет — душа поет».

Судя по видео, настроение у Виталия Галкина хорошее, хотя до окончания его срока заключения еще 7 лет.

Напомним, экс-чиновник отбывает наказание в колонии Республики Коми. 28 февраля 2018 года Петрозаводский городской суд приговорил Виталия Галкина к 12 годам колонии строго режима и штрафу в 4 млн рублей. Прокуратура потребовала для подсудимого 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 4 млн рублей штрафа. В суде Галкин полностью признал вину.

В суде было доказан, в 2016 году председатель контрольного комитета Карелии Виталий Галкин и его заместитель Алексей Бобылев, вступив в предварительный сговор, направленный на систематическое получение взяток, привлекли в качестве посредника водителя управления делами правительства в обмен на денежное вознаграждение. За взятки они обеспечивали коммерсантам ускорение получения ими лицензий на право торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а также незаконное освобождение от административной ответственности за нарушение правил оборота алкоголя.

фото: Крымский мост/газета «Наша жизнь - Meijän elaigu»

Девятнадцатилетний житель Карелии доехал до Крыма на велосипеде

Житель Кондопоги - 19-летний Михаил Шафоростов доехал до Крыма на велосипеде.

Как сообщает газета «Наша жизнь - Meijän elaigu», Михаил выехал из Кондопоги 28 августа, а приехал в Крым сегодня, 23 сентября. За это время он преодолел больше 3 тысяч километров.

«Я покинул Краснодарский край! Пересек Керченский пролив по крымскому мосту и... Я в Крыму! До цели, до Севастополя, совсем близко! И три с половиной тысячи километров за плечами! - написал Михаил.

фото: https://vk.com/blackxs200m

Родители пойманного с наркотиками бегуна из Карелии шокированы происшествием

Родители спортсмена из Карелии Александра Хютте, которого задержали с наркотиками в Санкт-Петербурге, отреагировали на произошедшее шоком.

Родители бегуна Александра Хютте испытали шок, когда узнали о ЧП с их сыном, которого поймали в Петербурге по подозрению в хранении наркотиков. Об этом сообщает Чемпионат.com со ссылкой на РЕН ТВ.

«Вообще был шок для нас. То, что он любил выпить, мы переживали, это было. Но теперь мы до сих пор не можем прийти в себя. Он в 2014 году со спортом закончил, но был профессиональным спортсменом. Посидеть, выпить… в этот год я переживала. Его приглашали как любителя выступить даже сейчас. Мы даже сами ходили, отводили его на наркотики проверить, чтобы убедиться, потому что мало ли что. Нам сказали, что он чистый. Мы сегодня не спали всю ночь, с Сашей беседовали. Он много родителям не скажет», — приведены слова родителей.

Сообщается, что пакет с белым порошком нашли в кроссовке спортсмена. При задержании он признался, что употребляет запрещённые средства, но не систематически. Также он рассказал, кто помогает ему находить наркотики в Петербурге. Ранее появлялась информация, что обнаруженным у Хютте веществом мог быть мефедрон.

Также Чемпионат.com со ссылкой на телеграм-канал «Mash на Мойке» информировал, что на Александра Хютте, которого задержали с наркотиками, завели уголовное дело.

Хютте становился чемпионом России в беге на короткие дистанции в период с 2010 по 2013 год, в Европе в 2011 году был победителем командного чемпионата. В 2015 году спортсмена отстранили от соревнований за прием допинга и уклонение от сдачи пробы. После дисквалификации он стал информатором Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Российский спринтер Александр Хютте родился 29 сентября 1988 года в Карельской АССР.

фото: МВД по Республике Карелия / ВК

В Петрозаводске пенсионер вышел из клиники и пропал

Полиция разыскивает пожилого мужчину, который пропал после выхода из лечебного учреждения: он плохо ориентируется в окружающей обстановке.

Сотрудники петрозаводской полиции разыскивают Латкина Владимира Зосимовича, который 23 сентября примерно в 16 часов покинул лечебное учреждение города и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост около 170 см., худощавого телосложения, волосы прямые, короткие, седые, имеется макушечная залысина. В связи с болезнью плохо ориентируется в окружающей обстановке.

Был одет в чёрную толстовку с капюшоном, тёмно-синие спортивные брюки с полосами по бокам, обут в чёрные ботинки.

Полиция просит всех, кто обладает значимыми сведениями о месте нахождения разыскиваемого, незамедлительно сообщать информацию по номерам телефонов: 8911 402 4926, (814-2) 739-154.

фото: © ИТАР-ТАСС / Сергей Фадеичев

Автодилеры в Карелии вслед за иномарками подняли цены на отечественные автомобили

Цены на новые легковые автомобили отечественных брендов в Карелии выросли во второй половине сентября.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 14 по 20 сентября.

Средняя стоимость автомобиля российской марки выросла до 720,9 тыс. рублей — это на 1 тыс. рублей больше, чем в неделей раньше.

Как сообщалось ранее, в начале месяца легковые автомобили иностранных брендов подорожали, в среднем, на 9,4 тыс. рублей, а к середине сентября — еще на 1,5 тыс. В результате, средняя цена на иномарки достигла 1 млн 350 тыс. рублей.

Рост цен наблюдался в течение всего года, как отечественные бренды, так и на иностранные. Российские подорожали сначала года, в среднем, более чем на 50 тыс. рублей, а иномарки — на 100 тыс. рублей.

фото: © МВД Карелии

Полиция в Петрозаводске ищет девушек, подозреваемых в краже из торгового центра (ВИДЕО)

Сотрудники полиции просят помочь в розыске трех подозреваемых в краже из торгового центра, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники петрозаводской полиции устанавливают личности неизвестных девушек, запечатленных на видеозаписи. Они могут быть причастны к краже товара из крупного торгового центра Петрозаводска.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемых, полиция просит сообщать по телефону: 8 953 545 37 48. Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, в Карелии продолжают разыскивать поджигателей лесозавода в Лоухском районе - за информацию предлагают до полумиллиона рублей.

фото: © Министерство сельского и рыбного хозяйства РК

Форелевод из Карелии победил на международном конкурсе лидеров food-индустрии

Карельский форелевод Николай Федоренко признан победителем конкурса «Продукт года 2021», сообщили в Минсельхозе республики.

Итоги конкурса «Продукт года» в рамках ежегодно проводимой выставки WorldFood Moscow 2021 были подведены 23 сентября в Москве.

Конкурс проводится для продвижения высококачественных продуктов питания и сырья для их производства, представленных на российском рынке.

На выставке WorldFood Moscow известный карельский форелевод Николай Федоренко в очередной раз подтвердил качество своей продукции, высшей награды конкурса — ГРАН-ПРИ в номинации «Рыбная продукция и морепродукты» удостоена икра форели замороженная.

Продукция, выпускаемая на рыбоперерабатывающем производстве ИП Федоренко Н.В., неоднократно участвует в международных выставках-ярмарках и удостаивается самых высоких наград.

фото: © pixbay

Уровень бедности «отвязали» от цен: как посчитали новый прожиточный минимум в Карелии

Прожиточный минимум в Карелии на 2022 год рассчитали по новой методике, которая не учитывает стоимость потребительской корзины.

Как пояснили «Столице на Онего» в Управлении труда и занятости Карелии, новая методика установлена согласно федеральному закону «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».

По прежней методике прожиточный минимум рассчитывался с учетом стоимости условного минимального набора товаров и услуг, а по новой он устанавливается сразу на целый год и зависит теперь не от стоимости потребительской корзины, а от прожиточного минимума по России и коэффициента региональной дифференциации. Этот коэффициент для каждого региона устанавливает правительство страны.

Критики прежней методики расчета прожиточного минимума по потребительской корзине говорили, что она не отражает реального уровня бедности населения. Официальная статистика последних лет показывала, что ниже черты бедности живет около 15% жителей республики — их доходы не дотягивают до величины прожиточного минимума.

Почему теперь, с новой методикой, эта цифра вызывает еще больше сомнений, читайте в статье «Уровень бедности „отвязали“ от цен».

фото: © Сергей Юдин / «Столица на Онего»

Читатели «Столицы на Онего» рассказали, за кого голосовали на выборах в Заксобрание Карелии

Узнали у читателей, за какую партию они голосовали на выборах в Заксобрание Карелии.

В опросе принял участие 1231 респондент, большинство голосов по итогу получила партия КПРФ - 422 (34%). На втором месте "Яблоко" - с 259 (21%) и замыкает тройку лидеров "Единая Россия", получившая поддержку 145 (11%) участников опроса.

Далее места распределились следующим образом:

✔ Справедливая Россия – За правду 90 (7%)

✔ ЛДПР 34 (2%)

✔ Новые люди 49 (3%)

✔ Зеленая альтернатива 23 (1%)

✔ Партия пенсионеров 21 (1%)

✔ Партия Роста 14 (1%)

✔ Родина 9 (0%)

✔ РПСС 4 (0%)

Не ходили на выборы 149 респондентов (12%) и 12 проголосовавших признались (12%) признались, что ходили на выборы, но испортили бюллетень.

Напомним, что, по данным ЦИК, большинство избирателей, которые приняли участие в голосовании на выборах депутатов карельского парламента седьмого созыва по единому избирательному округу, отдали предпочтение партии власти – 28,96%. Второе место у КПРФ - 16,91%. На третье место по итогам выборов в Законодательное собрание вышла партия «Справедливая Россия — За правду» с 12,81%.

На четвертом месте оказалась ЛДПР, набрав 9,86%. Замыкает пятерку партия «Яблоко» с 8,54%. «Новые люди» набрали 6,35%, партия пенсионеров — 5,6%, «Зеленая альтернатива» — 2,62%, РПСС — 1,73%, партия РОСТА — 1,64%, «Родина» — 1,02%.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Еще четыре жителя Карелии стали жертвами COVID-19 за последние сутки

С начала пандемии от коронавируса скончались уже 849 жителей республики.

По данным на 24 сентября, инфицированы 185 человек, 180 из которых были не привиты. Заболели 181 человек, средней тяжести — 53, тяжелых — 2, крайне тяжелых/ИВЛ нет. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, сутками ранее было зафиксировано 180 новых случаев инфекции.

В стационарах находятся 708 пациентов. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — 5, один из них находится на инвазивной ИВЛ.

За сутки зарегистрировано еще 4 летальных исхода от коронавируса.

На 24 сентября выписаны по выздоровлению 183 пациента.

С начала пандемии в Карелии было инфицировано 64696 человек, умерли 849 пациентов, выписаны по выздоровлению 61544 человек.

фото: © «Столица на Онего»

Глава Минсельхоза: потенциальный покупатель обанкроченного предприятия в Карелии заболел и передумал

Потенциальный инвестор обанкроченного молочного хозяйства «Маяк» в Карелии отказался его покупать из-за того, что заболел коронавирусом.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Владимир Лабинов на совещании, посвященном социально-экономическому положению Прионежского района, где расположен «Маяк».

Это предприятие несколько лет назад считалось одним из передовиков отрасли, но прежний собственник отказался продолжать бизнес, и теперь ферма находится в стадии банкротства.

«В прошлом году мы практически подобрали инвестора из Ленинградской области, который готов был участвовать в процедуре выкупа предприятия, но, к сожалению он был подвергнут ковидному воздействию, он серьезно заболел, и его планы поменялись», — объяснил Лабинов.

По его словам, процедура конкурсного производства на «Маяке», которая предполагает продажу его имущества, должна завершиться до конца октября. Первые торги назначены на 25 октября с начальной стартовой ценой 143 млн рублей.

По словам Лабинова, сейчас идут переговоры об участии в торгах с предпринимателем из Новосибирска, который недавно купил сельхозпредприятие «Новое» в Лахденпохском районе.

фото: © Юрий Смитюк / ТАСС

Предприятие в Карелии полгода хранило 4 тонны рыбы сомнительного качества

Фирма из Костомукши не торопилась проводить экспертизу выловленной беломорской сельди и получила штраф, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Предприятие, зарегистрированное в Костомукше и занимающееся промышленным рыболовством, выловило с начала 2021 года 4,1 тонны беломорской сельди — весь улов хранился в морозильной камере морского контейнера в поселке Чупа Лоухского района.

При этом в ходе проверки специалистами Россельхознадзора выяснилось, что предприятие не оформляло в указанный период ветеринарные сопроводительные документы в ФГИС «Меркурий». Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы также не проводилась.

Как объяснили в компании, рыба предназначалась для дальнейшей переработки — копчения — поэтому экспертизу и оформление документов планировалось провести после приготовления продукции.

За нарушение правил хранения продуктов животноводства предприятие было привлечено к административной ответственности. Штраф составил 10 тысяч рублей.

фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Цены на бензин в Петрозаводске продолжают снижаться

Начавшееся месяц назад снижение цен на бензин в Петрозаводске продолжилось во второй половине сентября.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 14 по 20 сентября.

Средняя стоимость бензина снизилась до 47 рублей 87 копеек — на 3 копейки меньше, чем неделе раньше.

Литр АИ-95 теперь стоит, в среднем, 49 рублей 17 копеек, АИ-92 — 46 рублей 73 копейки, АИ-98 — 56 рублей 72 копейки.

Дизельное топливо подешевело до 52 рублей 48 копеек.

фото: Ирина Меркова/"Столица на Онего"

Раскрыты возможности самого нового эксимерного лазера в России, который привезли в Офтальмологический центр Карелии

В Офтальмологическом центре Карелии работает самый новый эксимерный лазер в России — флагман разработок немецких специалистов в сфере коррекции зрения.

Главный врач центра, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории Завадский Павел Чеславович рассказал о возможностях эксимерлазерной системы, сравнив уникальное оборудование с космическими технологиями.

В Офтальмологический центр Карелии обращаются пациенты разного возраста с различными глазными патологиями. Чаще всего у людей в молодом и зрелом возрасте основные проблемы – это близорукость, дальнозоркость и астигматизм.

По словам офтальмохирурга Павла Завадского, один из способов корректировать эти состояния – постоянно использовать очки или контактные линзы.



фото: Офтальмологический центр Карелии

«Эксимерный лазер позволяет быстро изменить профиль поверхности роговицы глаза. К примеру, наш суперсовременный немецкий аппарат, новейшего, восьмого поколения за несколько секунд воздействия позволяет подарить хорошее зрение человеку на всю жизнь, - сказал Завадский. - На практике мы отмечаем во многих случаях, что очки и линзы позволяют восстановить зрение только до 60—70 процентов, в то время как лазерная коррекция дает максимальный 100-процентный результат».

Кто в Офтальмологическом центре работает на эксимерном лазере, какие операции проводят с его использованием, кому он помогает, чем отличается от своих предшественников, может ли чудо-лазер заменить доктора…

Ответы на эти и ругие вопросы можно прочитать здесь.

Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-10-01-001-292 выдана Министерством здравоохранения Республики Карелия 10.10.2019

фото: © Архив Дмитрий Рогулин / ТАСС

Приставы из Карелии нашли лже-директора обанкроченной фирмы из Свердловской области

Житель Санкт-Петербурга потерял паспорт и, сам того не зная, стал «директором» фирмы-банкрота, сообщили на сайте УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов Беломорского района поступил исполнительный документ — конкурсный управляющий признанного банкротом ООО требовал предоставить документы общества. Директор ООО оказался должником.

Приставы уточнили, что директор проживает в Санкт-Петербурге, и сообщили ему о необходимости передачи документов конкурсному управляющему.

И тут выяснилось, что директором должник не является и к обществу-банкроту вообще не имеет никакого отношения. Некоторое время назад у него был украден паспорт. Петербуржец вовремя сообщил об этом в полицию, но, пока он восстанавливал документ, его паспортом воспользовались неизвестные, зарегистрировав на него О. О. Так он стал «директором» общества, которое быстро стало предприятием-банкротом.

Житель Санкт-Петербурга обратился в арбитражный суд, который отменил ранее вынесенное решение о привлечении его к ответственности. На этом основании был пересмотрен и отменен судебный акт первой инстанции.

Исполнительное производство в отношении гражданина будет прекращено после того, как в отделение судебных приставов поступит судебный акт.

фото: здоровое-питание.рф/karta-pitanya/

Карелия появилась на карте питания России

Роспотребнадзор представил интерактивную Карту питания России, на которой есть и Карелия.

Роспотребнадзор объявил о запуске раздела «Карта питания России» на сайте «здоровое-питание.рф».

«Это уникальная база данных по культуре питания российских регионов, представленная в интерактивном формате», — заявляет ведомство.

На карте указана статистика по потреблению белков, жиров, углеводов; средняя калорийность рациона; распространенность заболеваний, связанных с неправильным питанием и так далее. Там же представлены рецепты местных блюд.

«Карта питания России — новый уникальный инструмент проекта „Здоровое питание“, позволяющий в наглядной форме получить информацию про жителей нашей страны и их традиции, познакомиться с особенностями жизни и пищевых привычек в различных регионах», — сообщает Роспотребнадзор.

На сайте опубликована информация о Карелии.

«Республика Карелия известна своими рыбными реками и озерами, лесами и дикорастущими лакомствами. Грибы и ягоды здесь появляются в конце лета — начале осени. Влажный климат не позволяет вести активно сельское хозяйство — слишком много осадков и долгие зимы. Зато разводить рыбу здесь можно круглый год. А некоторые фермеры разводят оленей, которые неприхотливы к погодным условиям. Соответственно, традиционная кухня основывается на богатстве озер и рек», — говорится на сайте о республике.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

В Карелии растет число детей, заразившихся коронавирусом

За сутки еще 26 детей в Карелии заразились COVID-19, сообщил глава Минздрава республики.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 26 детей в Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Таким образом, число инфицированных детей достигло 6833.

За сутки выздоровели 30 маленьких пациентов. Всего за время пандемии в Карелии выписались по выздоровлению 6534 ребенка.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 185 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано четыре смерти, выздоровели 183 пациента.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС / Зураб Джавахадзе

Долги по зарплате в ряде отраслей экономики Карелии растут второй месяц подряд

Задолженность по заработной плате в Карелии снова выросла в обрабатывающих производствах, энергетике, в области здравоохранения и социальных услуг.

Это следует из данных Карелиястата по состоянию на 1 сентября 2021 года.

По сравнению с 1 августа долги в обрабатывающих производствах увеличились на 7,5% (до 1,9 млн рублей), в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — на 2,8% (до 2,9 млн рублей). В области здравоохранения и социальных услуг рост составил 2,3% (до 2,6 млн рублей).

В этих сферах задолженность растет второй месяц подряд, начиная с 1 июля 2021 года.

Увеличился и средний размер долга до одного работка — эта сумма превысила 90 тыс. рублей.

«Вся просроченная задолженность по заработной плате на 1 сентября 2021 года образовалась из-за отсутствия у организаций собственных средств. Задолженности из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней не выявлено», — отметили в Карелиястате.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ИТОГИ ВЫБОРОВ, ЧЕТВЕРТАЯ ВОЛНА КОРОНАВИРУСА И СМЕРТЬ В СИЗО

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП -3 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Жители Карелии отдали большинство голосов «Единой России» на выборах в Госдуму



фото: © Марат Абулхатин / фотослужба Госдумы РФ / ТАСС

Также партия «Единая Россия» завоевала больше всего мест в Петросовете.

И 16 из 18 мандатов в Законодательное собрание республики тоже оказались у представителей партии власти.

Валентина Пивненко победила на выборах в Госдуму от Карелии.

«Единая Россия» проиграла выборы только в Кемский городской совет.

Руководитель Центральной избирательной комиссии Алексей Бахилин завил, что никаких нарушений во время выборов в республике не зарегистрировано.

Охлопков заявил о приходе четвертой волны коронавируса в Карелию



фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Глава карельского Минздрава Михаил Охлопков сообщил, что медики столкнулись с очередной волной коронавирусной инфекции.

Заключенный умер в отделе полиции в Карелии, на теле обнаружены травмы



фото: © Следком Карелии

Следственные органы Костомукши проводят доследственную проверку в связи со смертью заключенного в камере изолятора временного содержания местного отдела полиции.

Стало известно, кто умер в камере отдела полиции в Карелии. Умерший в камере изолятора временного содержания отдела полиции Костомукши был доставлен туда по подозрению в покушении на убийство.

Задержанный умер во время проведения реанимационных мероприятий.

Друг умершего в СИЗО, так же задержанный за покушение на убийство, был арестован судом Костомукши на два месяца.

ЗВЕЗДА В МОМЕНТЕ

Журнал Maxim признал юную гонщицу из Карелии одной из самых сексуальных женщин России



фото: © Somanyhorses

Участница женской гоночной серии W Series Ирина Сидоркова признана одной из самых сексуальных женщин России.

Наркоманка и алкоголичка из Петрозаводска снимается в скандальном ТВ-шоу



фото: © страница «Пацанки» в Инстарам

Жительница Петрозаводска Даша Громова снимается в шестом сезоне шоу «Пацанки» на федеральном телеканале «Пятница».

ДРУГАЯ ТЕМА

Больше миллиарда рублей получит Петрозаводск на развитие Октябрьского района



фото: © Артур Парфенчиков

На развитие Октябрьского района карельской столицы республика получит 1 миллиард 207 миллионов рублей, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На ЦБК в Карелии загорелась буммашина, которую запустили более полувека назад



фото: кадр из программы «ВЕСТИ Карелия» © ГТРК «Карелия», 2013

В Кондопожском ЦБК загорелась бумагоделательная машина №7, которую запустили в эксплуатацию в 1965 году

Власти Петрозаводска рассказали, где еще планируют осенью отремонтировать дороги



фото: © Администрация Петрозаводска

Подрядчик в ближайшее время заасфальтирует еще три улицы в столице Карелии.

Уголовное дело экс-министра транспорта Карелии вернулось в суд Петрозаводска



фото: © Алексей Кайдалов / ВК

Уголовное дело дела экс-министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова, обвиняемого во взяточничестве, будет рассматривать городской суд Петрозаводска, вопреки попыткам адвокатов перенести процесс в другой регион.

P.S.

В Карелию идет бабье лето



фото: © ИТАР-ТАСС / Михаил Метцель

Синоптики рассказали, каким будет бабье лето в республике.

фото: © Законодательное собрание Карелии

Первое заседание обновленного состава парламента Карелии назначено на 6 октября

Глава республики подписал указ о созыве вновь избранного Законодательного собрания.

В минувший четверг, 23 сентября, Артур Парфенчиков подписал указ о созыве вновь избранного Законодательного собрания республики.

В документе глава постановил в соответствии с пунктом 14 статьи 51 Конституции Республики Карелия созвать вновь избранное Законодательное собрание на первое заседание 6 октября в 10 часов, сообщили в региональном правительстве.

Ранее ЦИК Карелии представила, как распределились места в новом составе Заксобрания по итогам прошедших выборов.

Из 36 депутатских мандатов 22 достались представителям "Единой России", по 4 - КПРФ и "Справедливой России - За правду", по 2 - ЛДПР и "Яблоко" и по 1 мандату - у партии "Новые люди" и Партии пенсионеров.

фото: © Артур Парфенчиков / ВК

Жители поселка в Карелии на месте болота создали парк, тренажерную площадку и пруд с карасями

Артур Парфенчиков восхитился инициативными жителями Новой Вилги, облагородившими свой поселок.

Инициативные жители Новой Вилги в Прионежском районе, активно благоустраивающие свой поселок, привлекли внимание главы Карелии Артура Парфенчикова, поставившего их в пример.

«Так, например, на протяжении нескольких лет меняет свой облик общественное пространство, или, как называют его сами жители, пространство коллективной работы „ПаркВилль“. Обустроены пешеходные дорожки, зоны отдыха, установлены тренажеры, организован раздельный сбор мусора… Даже караси у них в пруду живут», — восхитился инициативой местных жителей глава республики.

Артур Парфенчиков рассказал о планах дальнейшего обустройства общественных мест поселка — в частности, об установке еще 24 опор уличного освещения по программе ТОС, или об устройстве детской площадки по программе «Народный бюджет», на что из республиканского бюджета было выделено 3 миллиона рублей. Построить хоккейную площадку с искусственным освещением стоимостью более миллиона рублей также удалось благодаря программе поддержки местных инициатив.

«Радует, что людей, болеющих душой за свой двор, улицу или город, у нас становится все больше. Благодарю всех, кто принимает активное участие в преображении наших городов и поселков», — резюмировал глава Карелии.