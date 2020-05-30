Самые значимые события субботы

фото: © train-photo.ru

В Карелии запускают дополнительные пригородные поезда

С 1 июня начинают ходить пригородные поезда по летнему расписанию.

По сообщению "Северо-Западной пригородной пассажирской компании", на период летних перевозок с 1 июня 2020 года будут назначены следующие пригородные поезда:

- № 6372/6371 Петрозаводск – Медвежья Гора – Петрозаводск;

- № 6373/6374 Петрозаводск – Свирь – Петрозаводск;

- № 6673/6674 Лоухи – Полярный Круг – Лоухи (кроме воскресенья);

- № 6622/6621 Кемь – Лоухи – Кемь (с 1 июня по 30 сентября 2020 г. – вторник, четверг, воскресенье, с 1 октября 2020г. – вторник, четверг, пятница).

С 1 июня по 30 сентября 2020 года:

- № 6375/6376 Петрозаводск – Свирь - Петрозаводск (по субботам, воскресеньям);

- № 6377/6378 Петрозаводск – Медвежья Гора - Петрозаводск (по субботам и воскресеньям);

- № 6631 Кемь – Идель (по пятницам, воскресеньям);

- № 6633 Идель – Медвежья Гора (по пятницам, воскресеньям);

- № 6632 Идель – Кемь (по субботам, понедельникам);

- № 6634 Медвежья Гора – Идель (по субботам, понедельникам).

С 4 июня 2020 года:

- № 6451/6452 Кузнечное – Сортавала – Кузнечное (вторник, четверг);

- № 6457/6458 Кузнечное – Сортавала – Кузнечное (вторник, четверг, пятница, воскресенье).

Ранее власти Карелии заявили, что не намерены восстанавливать движение пригородного поезда Сортавала-Кузнечное до отмены карантинных мер.

фото: Николай Смирнов/Столица на Онего

Общественный транспорт возобновляет работу в Карелии

С сегодняшнего дня автобусы начнут ходить во всех районах республики, за исключением Олонца.

С 30 мая возобновляется работа общественного транспорта (автобусов вместимостью 18 и более посадочных мест) на территории всей Карелии. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, подписав соответствующее распоряжение.

"Исключение – Олонецкий район, где резко выросло число случаев коронавирусной инфекции. Там работодатели должны организовать подвоз сотрудников к месту работы и обратно", - пишет глава республики на своей странице в "ВКонтакте".

Согласно распоряжению руководителя региона к 1 августа на муниципальных, межмуниципальных и межрегиональных маршрутах перевозчики должны обеспечить пассажирам возможность оплатить проезд бесконтактным способом.

Ранее стало известно, что в Карелии запускают дополнительные пригородные поезда.

фото: © EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI

Число заболевших от коронавируса в Карелии увеличилось до 430

За минувшие сутки в республике зарегистрировано 23 новых случай заражения COVID-19.

По данным оперштаба Карелии по борьбе с коронавирусом, за сутки 23 новых случая COVID-19 подтверждено в республике. В Петрозаводске заболели 9 человек, в Прионежье – 1 человек (поселок Шуя), в Беломорске – 3 человека, в Кондопожском районе (деревня Готнаволок) - 4 человека, в Сегеже – 4 человека, в Кемском районе – 2 человека (рабочие-вахтовики).

За сутки выздоровели еще 9 пациентов: по одному человеку в Сортавале и Питкяранте, остальные в Петрозаводске.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 70 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 3,8 раза выше и составляет 264,2 случая, по Северо-Западу – 210,1.

Ранее стало известно, что коронавирус проник на стройплощадку Белопорожских ГЭС в Карелии.

фото: © кадр из видео

Глава Карелии анонсировал новый этап ослабления режима самоизоляции

Артур Парфенчиков рассказал об изменениях, которые произойдут с 1 июня.

Глава Карелии сообщил на своей странице в "ВКонтакте" об изменениях, которые вступают в силу с 1 июня. Так, с этого дня во всех районах республики, за исключением Олонецкого, разрешается розничная торговля. С июня будут открыты музеи для групп не более 10 человек при условии соблюдения социального дистанцирования и использования масок, перчаток. Кроме того, можно будет вести поисковую работу для установления имен погибших и пропавших без вести.

"С 8 июня школы могут проводить очные консультации для 11-классников по подготовке к ЕГЭ. Численность групп также не более 10 человек, по одному за партой, обязательно в масках и с предварительным измерением температуры. Классы необходимо дезинфицировать до и после занятий", - пишет глава Карелии.

Оздоровительная кампания стартует на территории Карелии с 1 июля.

Напомним, спортивные объекты возобновили работу с 29 мая.

фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам

Новая редакция правил охоты вызывает споры у специалистов.

В ближайшее время в России изменятся правила охоты. Министерство природных ресурсов и экологии РФ подготовило документ и провело его общественное обсуждение на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас чиновники проводят анализ поступивших до 18 мая предложений, чтобы окончательно сформировать свод правил охоты. Но у многих специалистов и, прежде всего, самих охотников, новая редакция правил вызывает немало вопросов.

Так, карельский охотник со стажем Александр Чудинов уверен, что нововведения развяжут руки браконьерам.

"Я считаю, что нужно не только стрелять, но и оберегать животных. Считаю, что нельзя разрешать охоту с транспортных средств, нельзя использовать световые устройства, приборы ночного видения, звуковое оборудование. Кто умеет и хочет охотиться, его никак не ущемляют существующие запреты. А по новым правилам выехал охотник на машине с заряженным ружьем (из чехла достать оружие можно очень быстро) и прямо у дороги зверя подстрелил. Зачем сутками по лесу ходить, манить? Сел на снегоход, встал на след лося, три километра прогнал его со скоростью 50-60 км и расстрелял в упор загнанное животное. Кому нужна такая охота? Я считаю, что это делается для того, чтобы облегчить жизнь непрофессиональным охотникам, чтобы у них было меньше затрат на сам процесс охоты. Не вижу необходимости менять под таких людей существующие правила", – сказал 58-тилетний охотник Александр Чудинов.

Подробнее о новых правилах охоты читайте здесь.

фото: © кадр из выпуска Вести - Карелия

Медики пожаловались главе Карелии на большие сроки выполнения анализов на коронавирус

Пациенты вынуждены долго находиться в больницах республики в ожидании результатов тестов на COVID-19.

На совещании главы Карелии Артура Парфенчикова с медиками, оказывающими помощь пациентам с коронавирусом и тяжелыми пневмониями, врачи сообщили о длительных сроках ожидания результатов тестов на COVID-19.

"Сроки выполнения анализов на коронавирус, по словам медиков, часто слишком большие. Из-за этого зачастую задерживается и выписка уже выздоровевших пациентов. Поэтому поручил Минздраву совместно с Роспотребнадзором проработать этот вопрос. Нужно менять тактику, чтобы не держать людей в больнице больше чем положено по медицинским показателям", - написал глава республики на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее главный санитарный врач Карелии заявила, что максимальная задержка результатов тестов в Центре гигиены и эпидемиологии может составлять до двух суток, но не более.

фото: официальная группа администрации Питкярантского района

Глава Карелии разрешил приезжающим с дач из других регионов не уходить на самоизоляцию

Артур Парфенчиков отменил двухнедельную изоляцию для тех, кто приезжает со своих дач и загородных домов, находящихся на территории соседних с Карелией регионов.

Согласно распоряжению главы Карелии изменяются правила для въезда на территорию республики людей, приезжающих со своих дач и загородных домов из соседних регионов. Теперь, если для поездки используется личный транспорт и нет контактов ни с кем, кроме проживающих совместно членами семьи, можно не проходить двухнедельную изоляцию, сообщил глава Карелии.

Таким приезжающим потребуется документ или его копия, подтверждающие право пользования загородным домом.

Ранее Минтранс организовал "горячую линию" по работе КПП на границе Карелии с другими регионами.

фото: кадр из видео

В Петрозаводске велосипедист сбил двух пешеходов (ВИДЕО)

Инцидент произошел на Аллее 300-летия города.

В минувшую пятницу велосипедист в 15.22, двигаясь по пешеходной дорожке по аллее, наехал на группу стоящих пешеходов, пишет ДТП ПТЗ. Он сбил двух взрослых и чуть не наехал на ребенка.

Момент происшествия попал в объектив камеры компании "Ситилинк.

На ДТП ПТЗ напомнили, что при движении по тротуарам, пешеходным дорожкам, обочинам и пешеходным зонам велосипедист не должен создавать помехи движению иных лиц. В случае необходимости велосипедист должен сойти с велосипеда и продолжить движение в качестве пешехода.

Управлять велосипедом при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет.

Ранее семилетнего велосипедиста сбили в поселке Карелии.

фото: © shutterstock.com

Стало известно, сколько случаев COVID-19 в Карелии протекает в виде пневмоний

Главный санитарный врач Карелии прокомментировала данные о заболеваемости внебольничной пневмонии в республике.

Напомним, начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией в больницы попали 494 пациента, 53 человека умерли.

По словам врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Людмилы Котович, за последние пять лет системой здравоохранения и Роспотребнадзором налажен учет внебольничных пневмоний как нозологической формы инфекционного заболевания. Так, с января по апрель 2020 года в республике зарегистрировано 2113 случаев, а за аналогичный период прошлого года – 1919. Рост – 10 процентов. При этом в прошлом году не было коронавирусной инфекции. И когда специалисты утверждают, что внебольничные пневмонии были всегда, они не лукавят, отметила Котович.

"Смертность от пневмоний была и остается проблемой здравоохранения. Но поскольку коронавирусная инфекция в своей самой тяжелой форме проявляется в виде пневмонии, то пристальное внимание к этому заболеванию закономерно. Когда начала развиваться эпидиологическая ситуация в России, в конце февраля – начале марта, постановлением главного государственного санитарного врача РФ было принято решение об обследовании всех лиц с внебольничными пневмониями на новую коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день все пневмонии, которые регистрируются в Карелии, обследуются на коронавирус. Все остальные случаи распределяются между легкой степени и средней тяжести острыми респираторными вирусными инфекциями и бессимптомными формами. Бессимптомно протекает заболевание у 17 процентов пациентов", - рассказала главный санитарный врач Карелии.

Подробнее читайте здесь.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Фитнес-центры открываются в Карелии после карантина

Спортивные объекты возобновляют работу, сообщил глава Карелии.

Руководитель региона сообщил на своей странице в "ВКонтакте" о продолжении поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.

"С 29 мая разрешается работа фитнес-центров, тренажерных залов и другие спортобъектов. Но есть ограничение – посетителей должно быть не более 50 процентов от максимальной пропускной способности зала. Конечно, обязательно соблюдение профилактических мер: социальная дистанция, использование масок и перчаток во время контактов с другими людьми, например, инструктора и занимающегося. А вот бассейны пока остаются закрытыми", - пишет Артур Парфенчиков.

Еще одно послабление - в маленьких населенных пунктах, численностью до 500 человек, пожилые жители теперь могут посещать магазины в любое время.

"Для них ограничение, установленное в больших городах (с 9 до 11 часов), не действует", - пишет глава Карелии.

Напомним, с сегодняшнего дня автобусы начнут ходить во всех районах республики, за исключением Олонца.

фото: © ТАСС/Валерий Шарифулин

Еще один пожилой мужчина умер от пневмонии в Карелии

С апреля уже 53 человека умерли в республике от внебольничной пневмонии.

По сообщению оперштаба Карелии по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки 11 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией. Начиная с 1 апреля, с таким диагнозом в больницы попали 494 пациента.

За сутки зарегистрирован один летальный исход. От пневмонии умер мужчина, 1944 года рождения, с сопутствующей патологией дыхательной системы. Тест на COVID -19 показал отрицательный результат.

Всего с 1 апреля от внебольничной пневмонии умерли 53 человека (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее молодая женщина скончалась в Карелии от пневмонии.

фото: Администрация Петрозаводска

Глава Петрозаводска навела порядок в парке Сенаторка (ФОТО)

Глава столицы Карелии Ирина Мирошник вместе с сотрудниками администрации города провели субботник в районе парка Сенаторка.

Более 30 мешков мусора собрали сегодня чиновники во время экологической акции, сообщили в мэрии.

"Конечно, Петрозаводск нуждается в уборке после зимнего периода. Даже здесь, в расширенном центре, очень много отходов - свалки пластика, бутылок уродуют облик нашего города. В июне от экологических акций мы перейдём к озеленению и благоустройству территорий, естественно с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований", - отметила Ирина Мирошник.

Как рассказали в мэрии, если горожане хотят сами провести субботник, то нужно обязательно согласовать это мероприятие с органами местного самоуправления, чтобы получить перчатки и мешки, а также рекомендации для соблюдения социальной дистанции в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.

"Я приглашаю петрозаводчан в любой удобной форме – вместе с нами либо самостоятельно, но при поддержке администрации, - принять участие в наших экологических акциях", - сказала глава карельской столицы.

Актуальный список общественных территорий для проведения субботников можно найти на сайте и в группах администрации в социальных сетях.

Ранее сотрудники Минприроды Карелии вынесли 20 мешков мусора с берегов Лососинки.

фото: правительство Карелии

Два цеха на промплощадке в Петрозаводске построят для инвесторов за 1 млрд 260 млн рублей

Строительство двух цехов по 15 тыс. кв. м. и административно-бытового комплекса начнется в следующем году, сообщил глава Минэка Карелии.

По словам министра экономического развития и промышленности Карелии Олега Ермолаева, промплощадка, которая строится на въезде в Петрозаводск в рамках ФЦП, буде готова уже в этом году. На ее территории площадки будут сделаны дороги, подведен газ, вода, электричество.

"Концепция создания таких промышленных площадок предполагала, что инвесторы туда придут, поставят свои объекты и подключат их к сетям. Тратиться на подключение к коммунальным ресурсам им не придется. Они сразу смогут начать работать. Но, посоветовавшись с Минэком РФ, мы пошли дальше. Изучили опыт многих регионов, включая Татарстан, где на таких промплощадках не просто предлагают земельный участок с инфраструктурой, но и уже готовые производственные цеха с передвижными внутренними перегородками, которые позволяют подобрать арендатору необходимую площадь. В рамках индивидуальной программы республики будет построено несколько таких объектов на промышленной площадке в Петрозаводске. Бизнес сможет получить их на льготных условиях. Там смогут работать предприятия по камнеобработке, деревообработке, швейные предприятия по изготовлению спецодежды, метизные производства и другие. Всего около 500 человек будет занято в этом новом промышленном кластере", - рассказал глава Минэка Карелии.

Как отметил министр, всю подготовительную работу Минэк уже провел. Как только до региона доведут лимиты (из федерального бюджета выделено 1 млрд 260 млн рублей), буду объявлены торги на проектирование и строительство двух цехов по 15 тыс. кв. м. и административно-бытового комплекса (АБК).

"Предполагаем, что проектирование займет год, а к строительству приступим в 2021 году. Возведение объектов будет поэтапным. Сначала построим АБК и один цех, чтобы туда мог зайти бизнес и начать работать. А затем начнем возводить второй цех", - сообщил Олнг Ермолаев.

Подробнее о перспективах у анонсированных правительством республики крупных инвестиционных проектов читайте в интервью с министром экономического развития и промышленности Карелии.

фото: © Константин Михальчевский/РИА

Около 1200 исследований на COVID-19 проведено в противотуберкулезном диспансере Карелии

С 6 мая в лаборатории Республиканского противотуберкулезного диспансера сделано более 1160 ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию, сообщили в Минздраве Карелии.

С 29 мая в работу запущен еще один новый 4-модульный анализатор для выявления новой коронавирусной инфекции методом ПЦР с обратной транскрипцией в режиме реального времени.

Ежедневно лаборатория в круглосуточном режиме выполняет до 80 анализов от пациентов, которые по экстренным и срочным показаниям госпитализируются в стационары республики: Республиканский перинатальный центр, Больницу скорой медицинской помощи, Республиканскую больницу им. В.А. Баранова и другие.

С начала работы в лаборатории были получены и положительные результаты мазков, подтвержденные затем в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Республики Карелия. Полностью автоматизированный экспресс- метод выявления РНК коронавируса показал свою эффективность и специфичность.

В настоящее время ожидается поставка в лабораторию диспансера еще 2500 тестов для продолжения работы по диагностике COVID-19.

Напомним, медики пожаловались главе Карелии на большие сроки выполнения анализов на коронавирус.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

"Прокурор пытался убедить суд, что подсудимый отрицательно относится к Путину"

Военный суд приговорил жителя поселка в Карелии к штрафу в 350 тысяч рублей за публикацию в социальной сети.

По словам осужденного Дениса Вилкова, он был готов к тому, что не вернется домой. Представитель гособвинения Ирина Кириллович запросила для жителя поселка металлургов пять лет лишения свободы, и денежный штраф в 350 тысяч рублей, назначенный Вилкову за публикацию в социальной сети, показался многим чуть ли не милостью 2-го Западного окружного военного суда, который рассматривал это дело. Сам Денис заявил после оглашения приговора, что с ним не согласен и будет его обжаловать.

Репост публикации, которая легла в основу обвинения, был сделан на страницу Дениса Вилкова в социальной сети "ВКонтакте" утром 26 марта 2017 года. Однако житель Надвоиц показал в суде, что он этого не делал, поскольку был в тот момент за рулем автомобиля, о чем свидетельствуют данные билинга сотовой связи. По словам Вилкова, он проводил дочь на вокзал и связался по телефону с женой, которая находилась в Петрозаводске, где был госпитализирован их сын. Удивительным образом следователи ФСБ не выяснили у администрации социальной сети IP-адрес, с которого был осуществлен репост. Но выездная коллегия судей 2-го Западного окружного военного суда то ли не захотела затягивать с приговором, то ли не была заинтересована в установлении того, кто все-таки сделал репост на страницу Дениса Вилкова, раз сам осужденный признать это отказался.

Весьма примечательными оказались доказательства стороны обвинения. В них попали записи телефонных переговоров Дениса Вилкова с женой и его переписка в социальных сетях с другими пользователями, где подсудимый весьма жестко отзывался о президенте Путине и ситуации в России. Как пояснила представитель республиканской прокуратуры Ирина Кириллович, эти материалы свидетельствуют о "негативном отношении Вилкова к правящей партии и лидеру страны".

На это обстоятельство обратил внимание адвокат Михаил Шогин в своем выступлении во время прений сторон.

"Прокурор пытался убедить суд, что подсудимый отрицательно относится к Путину, – сказал Шогин. – Раз этот человек плохо относится к Путину, значит, его нужно привлечь к ответственности".

Подробнее о громком деле читайте в материале "На весах была судьба деревенского мужичка".

фото: Минприроды Карелии/vk.com/mprrk10

Сотрудники Минприроды Карелии вынесли 20 мешков мусора с берегов Лососинки (ФОТО)

Представители министерства природных ресурсов и экологии провели субботник у реки Лососинка в Петрозаводске.

В преддверии Дня эколога сотрудники Минприроды вышли на субботник. С соблюдением ограничительных мер участники акции собрали более 20 мешков с мусором вдоль Лососинки и с территории вокруг детской площадки, недалеко от стадиона "Спартак".

В министерстве напомнили, Карелия участвует в реализации проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология". В этом году в ресрублике будет убрано от мусора 143 км прибрежных полос водных объектов.

Уборку берегов пришлось отложить по причине соблюдения ограничительных мер по недопущению распространения коронавируса. Но уже с 25 мая по распоряжению Главы Карелии Артура Парфенчикова в Карелии разрешены субботники.

Группы должны быть не более 10 человек, обязательно использование средств индивидуальной защиты и соблюдение социального дистанцирования. Проведение субботников должно быть согласовано с органами местного самоуправления, уточнили в Минприроды республики.

Ранее сообщалось о старте субботников в Петрозаводске.

фото: Администрация Петрозаводска

Лестничный спуск после ремонта на Вольной будет доступен для маломобильных петрозаводчан (ФОТО)

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник проверила ход ремонта лестничного спуска на улице Вольной.

Ирина Мирошник сегодня встретилась с представителями подрядной организации, которая с начала мая ведет капитальный ремонт лестничного спуска на Вольной улице. Специалисты ООО "Свой дом" демонтировали старые элементы, завершили подготовку основания и готовы приступить к заливке ступеней. При мощении лестницы будет использован гранит, сообщает администрация Петрозаводска.

"У нас начались работы по благоустройству Петрозаводска в рамках подготовки к 100-летнему юбилею Республики Карелия. Это касается центральных лестниц, спусков, парков города. Конкурсные процедуры состоялись, и подрядчики вышли на объекты. Лестница на Вольной улице очень давно не знала хорошего, качественного ремонта. Мы видим, что даже в выходной день трафик здесь достаточно интенсивный, а в будни очень многие пользуются этим переходом. Благодаря республиканской субсидии мы отремонтируем лестничный спуск, выполним уклоны для отвода воды, создадим все условия для комфортного передвижения граждан и приспособления для маломобильных групп населения, что очень важно и актуально", - отметила Ирина Мирошник.

В мэрии напомнили, всего в рамках муниципального контракта в 2020 году будут обновлены восемь лестничных спусков: на Вольной улице, в районе дома №15 на Пушкинской улице, в районе дома №20 на Карельском проспекте, в районе дома №16А на улице Ровио, в районе дома №12 на улице Фрунзе (от ул. Черняховского до ул. Островского), в районе дома №37 на улице Кузьмина, в районе дома №43 на проспекте Александра Невского и в районе дома №3 на Лососинской набережной.

Стоимость ремонта – 35 млн рублей. Средства выделены из регионального бюджета. Полностью завершить работы на объектах планируется к августу.

Напомним, в центре Петрозаводска идет ремонт фасадов зданий.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ОТОПЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧИЛИ, ТРАНСПОРТ ПУСТИЛИ И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ ОТКРЫЛИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Пассажирский транспорт возобновил работу в Петрозаводске

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому с 28 мая возобновил работу пассажирский транспорт в Петрозаводске.

В Петрозаводске завершается отопительный сезон

Теплоснабжающие организации города закончат отопительный сезон 26 мая, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение об открытии магазинов непродовольственных товаров и торговых центров в большинстве населенных пунктов республики.

Оказание плановой медицинской помощи возобновляется в Карелии

С 1 июня в Карелии учреждения здравоохранения начнут оказывать плановую медицинскую помощь по тем направлениям, которые приостанавливались на время карантина по коронавирусу.

Парфенчиков запретил жителям Карелии принимать гостей в период распространения COVID-19

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которое вводит запрет на встречи с гостями для жителей региона.

Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 400 человек

За 28 мая в Карелии выявлено рекордное количество заражений коронавирусной инфекцией, сообщили в респрубликанском оперштабе .

Жителя Карелии приговорили к штрафу в 350 тысяч по "террористической" статье, а прокуратура предлагала посадить на 5 лет

Выездная коллегия судей 2-го Западного окружного военного суда вынесла 29 мая обвинительный приговор жителю карельского посёлка Надвоицы Денису Вилкову.

Суд Петрозаводска оправдал полицейских, которых обвиняли в халатности при розыске убийцы двух девушек

В пятницу в городском суде состоялось оглашение приговора трем сотрудникам полиции, которых обвиняли в халатности, допущенной при розыске "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В России за сутки коронавирус выявили у 8952 человек

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в России умер 181 человек.

За сутки число случаев заражения коронавирусом в России выросло на 8952 человек, 181 человек умер, 8212 выписали из больниц, пишут РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

При этом у 3747 заразившихся (41,9 процента) нет клинических проявлений.

Новые случаи зафиксировали в 83 регионах. Больше всего их в Москве — 2367. В Подмосковье выявили 735 инфицированных, в Санкт-Петербурге — 365, в Нижегородской области — 289, в Свердловской — 261, в Ханты-Мансийском автономном округе — 167.

Меньше всего новых случаев в Ненецком автономном округе — всего два. В Чукотском автономном округе пять заболевших, а в Горном Алтае — шесть.

Напомним, число заболевших от коронавируса в Карелии увеличилось до 430.

Прогноз погоды на субботу



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фото: © shutterstock.com

Пенсионер из Петрозаводска "сыграл" на интернет-бирже на миллион рублей

В полицию обратился 67-летний петрозаводчанин, который не может вернуть свои деньги после регистрации на интернет-бирже.

По сообщению МВД Карелии, в полицию поступило заявление от пенсионера, который "потерял" 1 205 000 рублей.

Как выяснилось, что мужчина решил преумножить свои накопления при помощи игры на популярной интернет-бирже. Он увидел объявление, которое обещало прибыль при минимальных вложениях. Оставив контакты на сайте, мужчина дождался телефонного звонка. Ему объяснили, что необходимо зарегистрироваться, в "личном кабинете" открыть счет, сделать первую инвестицию – и ждать, когда сделанные вложения принесут прибыль. При этом, для игры на бирже, со слов неизвестных, не требуются специальные знания и опыт. Закрепленный за каждым игроком наставник направит и поможет в любой момент. Петрозаводчанин предоставил необходимую для регистрации информацию и совершил первый перевод. В личном кабинете, действительно, отображались суммы инвестиций, графики, котировки и прочая специальная информация.

Спустя некоторое время, когда он решил вывести денежные средства, случился первый сбой. Оказалось, что "биржевые партнеры" легко принимают только входящие переводы. Мужчине пояснили, что за вывод средств необходимо заплатить комиссию. Он согласился, а далее последовали предложения оплатить следующие расходы – за перевод денег на карту, за обслуживание и закрытие счета. Пенсионер совершал переводы через банкоматы и онлайн приложение банка. А когда признался своим телефонным визави, что накоплений у него не осталось, те перестали выходить на связь.

По обращению пенсионера проводится проверка.

Ранее пенсионерка в Карелии лишилась сбережений после разговора с мошенниками.

фото: © Управление Росгвардии по Карелии

В Карелии продавцы не смогли справиться с пьяным покупателем

Сотрудников вневедомственной охраны задержали мешавшего работе сетевого магазина пьяного буяна, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Инцидент произошел в Сортавале. Мужчина пришел в магазин в нетрезвом виде, ругался нецензурной бранью, оскорблял продавцов и посетителей. На просьбы работников торгового заведения покинуть помещение реагировал агрессивно.

Сотрудники вневедомственной охраны, приехавшие на помощь продавцам, задержали нарушителя.. Им оказался 38-летний житель Сортавала.

Задержанный передан в руки полиции для дальнейшего разбирательства. Ему грозит административная ответственность, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Ранее росгвардейцы спасли жительницу Петрозаводска от побоев родного брата.

фото: © скриншот трансляции/страница вконтакте Артура Парфенчикова

Глава Карелии поручил проверить состояние здоровья всех врачей, работающих с пациентами в пандемию

Глава республики Артур Парфенчиков призвал беречь здоровье врачей и медсестер.

Накануне руководитель региона провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с теми, кто работает в медучреждениях и оказывает помощь пациентам с коронавирусом и тяжелыми пневмониями. По мнению Артура Парфенчикова, врачи, имеющие хронические заболевания, сегодня не должны быть на передовой.

"Врачи и весь персонал наших ковид-центров и отделений находятся на переднем крае борьбы с инфекцией. То, что они сейчас делают, я назвал бы не только работой, а служением – людям и обществу. Конечно, при всех мерах предосторожности, случаи заражения все же не исключены. При этом люди с некоторыми заболеваниями, например, с сахарным диабетом, имеют бОльшие риски повышенной тяжести течения коронавирусной болезни. Поэтому дал поручение Минздраву проверить всех, кто оказывает непосредственную помощь пациентам. Считаю, что при наличии хронических болезней таких врачей следует перевести на другие участки работы. Мы должны беречь здоровье наших врачей и медсестер", - написал глава республики на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее главный санитарный врач Карелии дала прогноз, когда коронавирус уйдет из республики.

фото: Светлана Ларионова

Северный ветер усилится в воскресенье в Карелии

О погоде на 31 мая рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье будет переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер северных направлений умеренный, днем местами порывистый.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +3, +8 градусов, местами подморозит до -1,-3 градусов. Днем воздух прогреется до +10, +15, местами до +18 градусов.

В Петрозаводске также ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Температура воздуха ночью составит +4, +6 градусов. Днем потеплеет до +12, +14 градусов.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В субботу на улицах Петрозаводска стало меньше людей

Индекс самоизоляции в столице Карелии вырос по сравнению с пятницей в два раза.

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс". Уровень самоизоляции в городе 30 мая в 15.00 составил 2,2 – на улице очень много людей.

Напомним, чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Накануне в городе было еще больше людей. 29 мая в 14.10 индекс составил 1,1.

фото: Упрдор "Северо-Запад"

Трассу "Кола" на время перекроют

Федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют в связи с разводкой моста через Свирь, сообщили в Упрдоре "Северо-Запад".

На автомобильной дороге Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия 1 июня 2020 года в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"В период с 08:50 до 10:50 представителями ОАО "РЖД" будет производиться технологическая разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто" - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Упрдор "Северо-Запад" просит водитеей учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

фото: © Артем Коротаев/ТАСС

Жители Карелии сдали в металлолом стокилограммовые вилы

Полицейские раскрыли кражу в Олонецком районе, сообщили в МВД Карелии.

В полицию поступило заявление представителя одной из агрофирм района – с территории предприятия были похищены вилы от погрузчика. Ущерб составил 12 950 рублей.

В ходе проверки были установлены подозреваемые – жители Олонецкого района 22 и 23 лет. В полиции они рассказали, что работали неподалеку. В один из дней заметили погрузчик, который стоял в отдалении и не использовался в сельхозработах. Приехав на машине ночью, молодые люди сняли вилы весом более 100 килограмм, перенесли их в прицеп и покинули территорию. На следующий день сдали их в пункт приема металлолома. "Выручку" в 2500 рублей разделили поровну и потратили. Нанесенный ущерб обязались возместить.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в пролом году двое жителей Карелии были задержаны за попытку украсть и сдать в металлолом рельсы.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Любитель пьяной езды попался на трассе в Карелии

В Кондопожском районе отстранен от управления водитель, повторно севший за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Автоинспекторы отстранили от управления автомобилем 37 - летнего водителя автомобиля Mitsubishi. В отношении водителя составлены административные материалы по статье 264.1 УК РФ. Статья устанавливает уголовную ответственность за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Ранее пьяный водитель в Карелии врезался в дерево.

фото: © Столицы на Онего

В Карелии военнослужащие проведут дезинфекцию самолетов для участия в параде Победы

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа приступили к дезинфекции территорий и объектов аэродромов, сообщает пресс-служба ЗВО.

Мероприятия по дезинфекции пройдут в Карелии, в Курской, Воронежской, Тверской и Ленинградской областях. Военные сделают санитарную обработку фасадов зданий контрольно-диспетчерского и технического обслуживания, ангаров и стоянок военной техники, дорожек между объектами инфраструктуры аэродромов, а также внутренних помещения: столовые, места летнего отдыха, медпункты, диспетчерские и мастерские.

Тщательной дезинфекции подвергнут всю воздушную и наземную техники. Для этой цели военнослужащие используют специальное оборудование — авторазливочные станции АРС-14КМ и комплект для дезинфекции ДКВ-1. С их помощью удастся тщательно продезинфицировать труднодоступные для техники объекты. В качестве средства для обработки применяют раствор ДТС-ГК.

Всего специалисты обработают более 80 тысяч "квадратов" помещений и территорий аэродромов в преддверии подготовки к параду в честь 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня, пишет "78.ру".

Напомним, летчики из Карелии приняли участие в военном параде в Петербурге.

фото: © Jordan Strauss/Invision/AP

Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Режиссер Квентин Тарантино признался, какую кинокартину считает лучшей.

Тарантино рассказал в сети, что "Социальная сеть" — его самый любимый фильм за последние несколько лет. Ленту снял Дэвид Финчер, также известный по "Бойцовскому клубу" и "Исчезнувшей", пишет "Evo-rus.com".

Тарантино дал интервью изданию Premiere, во время которого у него спросили о фаворите среди кинолент. Артист даже настоял, что это лучшая картина десятилетия.

"Это "Социальная сеть", без вопросов. Это номер один, потому что фильм лучший, вот и всё! Просто подавляет всех конкурентов", — сказал он.