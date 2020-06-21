Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © Владимир Гердо / ТАСС

Число инфицированных COVID-19 в Карелии "перешагнуло" отметку в 1000

Число заболевших коронавирусной инфекцией в республике на 21 июня возросло до 1025, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с COVID-19.

В Карелии выявили 34 новых случая ковидной инфекции. Среди заболевших – семеро детей.

В Петрозаводске – 20 заразившихся. По одному – в селе Крошнозеро Пряжинского района, в поселке Ледмозеро Муезерского района, в Сегеже и Сортавале.

В Кондопожском районе – 5 случаев (Кондопога – 3, деревня Линдозеро – 2).

В Прионежском (посёлки Ладва и Кварцитный) и Лахденпохском районах (Лахденпохья и посёлок Элисенваара) – по два.

Кроме того, коронавирусная инфекция выявлена еще у одного рабочего со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

Выздоровели 15 человек. Всего – 424.

Проведено 66273 исследований(+1669 за сутки).

На самокарантине находятся 1907 человек (-105 за сутки).

В местах обсервации содержатся 54 человека (-24 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии– 166, 8 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 2,4 раза выше и составляет 393,2 случая, по Северо-Западу – 341,7.

Напомним, прокуратура Карелии начала проверку по факту массового заражения COVID-19 на Белопорожских ГЭС.

фото: © Кадр из видео / vk.com/id419407976

Глава Карелии выпустил музыкальный клип ко Дню медицинского работника (ВИДЕО)

Артур Парфенчиков оригинально поздравил медиков с профессиональным праздником.

Губернатор Карелии на своей странице "ВКонтакте" опубликовал клип, подготовленный ко Дню медицинского работника.

Артур Парфенчиков спел песню "Люди в белых халатах".

"Смерть не хочет щадить красоты,

Ни весёлых, ни злых, ни крылатых,

Но встают у неё на пути

Люди в белых халатах.

Люди в белых халатах

Вот опять у неё на пути" (Слова: Л. Ошанин).

День медика в 2020 году превратился чуть ли не в народный праздник – россияне благодарят врачей за отверженный труд в условиях пандемии коронавируса.

Ранее руководитель Минздрава Карелии поздравил медиков с праздником.

фото: © ГИБДД Карелии

Появились новые подробности серьезной аварии на трассе в Карелии

ДТП с участием двух автомобилей произошло утром в Прионежском районе на повороте в Лучевое-1.

Ранее сообщалось, что при столкновении автомобилей Daewoo и Volkswagen на 451 км федеральной автодороги "Кола" (поворот на Лучевое-1 пострадали три человека.

По уточненной информации Госавтоинспекции, в 11.40 63-летняя водитель Volkswagen Golf при повороте налево не предоставила преимущества в движении встречному автомобилю Daewoo Nexia.

В ДТП пострадали два пассажира 19 и 25 лет из автомобиля Daewoo – им назначено амбулаторное лечение. Водителю Volkswagen оказана разовая медицинская помощь.

фото: © Паблик "Госкомитет Карелии по ОЖ и БН"

Опубликованы кадры с места пожара в Карелии, где сгорел двухэтажный дом (ФОТО)

По информации МЧС Карелии, пожар произошел ночью 19 июня в Кемском районе.

Напомним, в 3.07 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в п. Рабочеостровск на ул. Советской. Двухэтажный четырехквартирный дом полностью сгорел.

В паблике Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения появились фото с места пожара.

фото: © Администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска снесут 14 гаражей на одной из улиц

Администрация Петрозаводска информирует о демонтаже незаконно установленных гаражей на улице Достоевского.

Владельцев гаражей, расположенных на улице Достоевского в районе дома № 2, информируют о сносе 14 объектов, сообщили в городской мэрии.

Демонтаж гаражей будет проводиться с 23 июня по 19 июля с 9.00 до 17.00.

Ранее сообщалось, что на улице Ригачина также будет произведен демонтаж гаражей.

фото: © Алексей Глушков / vk.com/alexseiglushkov

Житель Карелии показал, как на селе проходят досрочные выборы по поправкам в Конституцию (ФОТО)

Жители деревни Белая гора в Кондопожском районе 20 июня досрочно проголосовали по поправкам в Конституцию.

Бизнесмен, руководитель поисково-спасательного отряда "Доброспас" и координатор известного проекта "Жди меня" в Карелии Алексей Глушков во время небольшого путешествия наблюдал за досрочным голосованием в деревне Белая гора.

© Алексей Глушков / vk.com/alexseiglushkov



"Началось! Палатки, подъезды, анонимность. Сегодня началось голосование там, где никто ничего не понимает и не знает –когда, за что, почему и что с ними будет потом от этого! В деревне!.. Я лично наблюдал за выездным отделом голосования по поправкам в д. Белая Гора. Работники в масках рассказывали жителям без масок и паспортов как правильно поставить галочку и в какой графе. Пенсионеры дружно голосовали за "саминезнаячто", – написал на своей странице Алексей Глушков.

© Паблик парка "Белая Гора. Тивдийский мрамор"



В паблике парка "Белая Гора. Тивдийский мрамор" сообщается, что 20 июня в приемной зоне у парома прошло досрочное голосование для жителей Белой Горы.

© Алексей Глушков / vk.com/alexseiglushkov



"Желающим комиссия в составе Валентины Анатольевны Штаевой и Натальи Сергеевны Сащеко помогли оформить заявление о голосовании по месту нахождения. Этой возможностью воспользовался руководитель парка Илья Швецов. Теперь ему не надо возвращаться для голосования в Кондопогу. Он сможет проголосовать в Тивдии, до деревни ехать всего 3 км", – отметили в соцсети.

фото: © EPA-EFE/ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK/GOVERNMENT PRESS SERVICE POOL

Путин заявил о возможном выдвижении на новый президентский срок

Владимир Путин допустил, что может баллотироваться на пост президента, если будут приняты поправки в Основной закон.

"Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности этого. Если это возникнет в Конституции – возможности баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет", – сказал он в эфире "России 1".



По словам главы государства, через несколько лет вместо нормальной работы на многих уровнях власти может начаться "рысканье глазами" в поисках возможных преемников, пишет издание "РИА Новости".



"Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной, ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", – отметил он, добавив, что надо работать, а не преемников искать.



Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля.

фото: © pixabay.com

Жители Карелии "застряли" в Индии из-за пандемии COVID-19

В редакцию "Столицы на Онего" обратился житель Петрозаводска Александр, который 5 месяцев назад отправился с женой в путешествие по Индии да там и застрял.

Конечно, они не планировали так долго рассматривать Тадж-Махал или омывать ноги в Индийском океане, но коронавирус откорректировал их планы, а потом и стечение обстоятельств в виде избирательной помощи правительства сделало свое дело. В результате семейная пара из Петрозаводска живет на Гоа уже с 11 января и на сегодняшний день не представляет, как вернуться домой, потому что деньги практически закончились, а помощи от российского государства нет никакой.

По словам петрозаводчанина, они с женой пытались вылететь из Индии уже два раза, но не получалось.

"Деньги закончились, сейчас не знаем, как возвращаться. Авиасообщение из Гоа в Россию закрыто полностью. Честно говоря, не знаю, как можно нам помочь", – закончил свой рассказ Александр и добавил, что эпидемия коронавируса в Индии тоже была, и власти очень лояльно относились к людям.

Подробнее читайте в материале "Билет в одну сторону".

фото: © ГИБДД Карелии

Автомобиль съехал в кювет на трассе в Карелии –испуганный водитель напился (ФОТО)

Авария произошла 20 июня в Прионежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 14.50 31-летний водитель "ВАЗ-2106" не справился с управлением автомобиля и съехал с дороги Соломенское –Суйсарь.

Водитель получил ушибы. Ему назначено амбулаторное лечение.

Мужчина привлечен к административной ответственности за употребление алкоголя после ДТП. Ему грозит лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее серьезная авария произошла на трассе в Карелии – госпитализированы три человека.

фото: © Паблик "Мужской хор Карелии" / vk.com/malechoir

Мужской хор Карелии поздравил медиков (ВИДЕО)

Мужской хор Карелии поздравил медработников с профессиональным праздником.

В пятницу, 19 июня, во дворе Городской поликлиники №4 состоялось первое в 2020 году выступление Мужского хора Карелии, которое коллектив посветил врачам, сообщается в паблике хора.

В рамках импровизированного концерта для персонала поликлиники прозвучала программа из 9 самых ярких и эмоциональных хоровых произведений.



"Мы с радостью приняли приглашение главврача поликлиники Ольги Билко и её зама Светланы Видягиной, потому что возможность лично сказать #СпасибоВрачам за их самопожертвование и героический труд – это, несомненно, огромная честь для каждого из нас", – сказал художественный руководитель и дирижёр хора Алексей Умнов.

фото: © Паблик "Национальный парк "Водлозерский"

Лиса с тремя детенышами заняла нору барсука (ФОТО)

В начале июня в Водлозерском лесничестве национального парка "Водлозерский" старший госинспектор Евгений Холодов установил фотоловушку у норы барсука.

Спустя две недели инспектор обнаружил, что в норе живет вовсе не барсук, сообщается в паблике нацпарка.





"Прошлой осенью я нашёл большое поселение барсуков – городок. По следам барсука на песке я видел, как он готовился к зимовке, таскал в нору мох для подстилки. Поэтому было принято решение установить фотоловушку у норы барсука, с целью наблюдения за потомством барсука, выходом из норы маленьких барсучат, – рассказывает Евгений Холодов. – При установке фотоловушки в начале июня меня насторожило наличие помёта около норы. Барсук – редкий чистюля, он содержит в чистоте саму нору и территорию около неё. Спустя неделю я проверил работу камеры. Каково же было мое изумление, когда вместо семейства барсуков на кадрах показалось семейство лисицы с тремя детёнышами".





По материалам с фотоловушки установили, что в норе есть три лисёнка возрастом около полутора месяцев. Среди трёх лисят выделяется один – самый смелый и любопытный, он убегает дальше и дольше всех ждёт лисицу, сидя у дерева в одном и том же месте.

Ранее сотрудник национального парка "Водлозерский" спас потерявшегося детеныша бобра.

фото: © Мэрия Петрозаводска

В Петрозаводске начато административное расследование в отношении перевозчиков-нарушителей

В автобусах двух маршрутов выявлено нарушение требований, действующих в условиях распространения коронавируса, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Сегодня сотрудники администрации вновь проверили работу автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки на территории города. В ходе рейда были проинспектированы маршруты № 9, 12, 19, 21, 22 и 26.

По итогам рейда выявлены факты нарушения действующих требований. Так, на одном из остановочных пунктов в период межрейсового перестоя в автобусах маршрутов № 12 и 19 не проводилась необходимая дезинфекция салонов. По факту зафиксированных нарушений начато административное расследование в отношении перевозчиков.



Проверки общественного транспорта будут продолжены. Сообщить о ненадлежащем состоянии салонов, а также других нарушениях, связанных с профилактикой распространения коронавируса, можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051.

Ранее сообщалось, что работу "маршруток" в Петрозаводске могут запретить за нарушение антивирусных требований.

фото: © Александр Щербак/ТАСС

Полиция Петрозаводска разыскивает женщину, подозреваемую в краже годичной давности (ВИДЕО)

Полиция устанавливает личность гражданки, запечатленной на видеозаписи, сообщили в МВД Карелии.

Женщина подозревается в краже денег, совершенной в июле 2019 года.

Полицейские просят всех, кто узнал разыскиваемую, сообщить информацию о ней по номеру телефона: +7-953-545-37-48.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Руководитель музея-заповедника "Кижи" Елена Богданова

Более ста туристов прибыли на остров Кижи в Карелии первым рейсом теплохода (ФОТО)

Вчера, 20 июня, музей-заповедник Кижи встретил первый теплоход в условиях эпидемии коронавирса.

В субботу утром теплоход "Русь Великая" привез на остров более ста туристов, сообщили в паблике музея-запоедника "Кижи".

Вчера для посетителей открылись церковь Покрова Пресвятой Богородицы, зимняя изба и сарай дома Яковлева из деревни Клещейла, зимняя изба и сарай дома Ошевнева из д. Ошевнево.

"При посещении музея просим пользоваться антисептическими средствами и соблюдать социальную дистанцию не менее 4 метров на открытом воздухе и не менее 1,5 метров в помещении. В кассовой зоне музея необходимо надевать маски, закрывающие нос, рот и подбородок, а в интерьерах – маски и перчатки", – отметили в музее.

фото: © Мэрия Петрозаводска

Петрозаводчане очистили набережную Варкауса от мусора (ФОТО)

Отзывчивые горожане очищают от мусора территории вблизи водоемов карельской столицы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В течение первых летних недель в прибрежных зонах города появились новые залежи мусора. Однако некоторые отзывчивые горожане не могут пройти мимо беспорядка. Так, на днях две петрозаводчанки показали пример ответственного отношения к природе и своему городу, убрав территорию близи набережной Варкауса. В ходе импровизированного субботника активистки собрали и вынесли несколько мешков пластика, упаковки, бутылок и других отходов.

Сообщить о месте и предполагаемой дате проведения субботника на общественных территориях экоактивисты могут в управление благоустройства и экологии администрации. Волонтеров обеспечат мешками и перчатками. Собранный мусор необходимо оставить на месте, сфотографировать и отправить снимок с точным указанием адреса специалистам Администрации. Телефон для связи: +79214502738.

фото: © Паблик "Национальный парк "Водлозерский"

Появились снимки бобренка, которого спасли в нацпарке Карелии (ФОТО)

На неделе сотрудник национального парка "Водлозерский" спас потерявшегося детеныша бобра.

Напомним, сотрудник нацпарка Михаил заметил детеныша бобра на кордоне Новгуда.

"Он плавал вдоль берега и "плакал". К нам не подплывал, да и мы к нему не приближались. Чуть позже я вышел на берег и снова увидел его. Он, видимо, услышав шум, замер и ударил хвостом о воду, я инстинктивно похлопал по воде, и он поплыл на шум", – рассказал мужчина на своей странице "ВКонтакте".

Малыша отнесли в бобровую хатку.

В паблике "Национальный парк "Водлозерский" появились фото спасенного зверька.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Валаам открылся для туристских групп

Глава Карелии в новом распоряжении разрешил туристам посещать Валаам.

С 20 июня по 15 июля разрешается посещение части парка "Валаамский архипелаг" организованным туристским группам, написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

"Часть изменений касается сферы туризма. Так, мы увеличиваем с 10 до 20 человек численность групп, для которых можно проводить экскурсии на открытом воздухе. Требование социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты сохраняется", – отметил губернатор.

Ранее глава Карелии пригласил Путина посетить новые объекты Валаамского монастыря.

фото: © УФСИН по Карелии

В УФСИН по Карелии служат около сотни собак (ФОТО)

Кинологическая служба уголовно-исполнительной системы сегодня отмечает свой профессиональный праздник

В настоящее время в учреждениях УИС Карелии ежедневно несут службу 99 служебных собак, из них 78 это собаки розыскного профиля, 11– караульных, 8 – специальных собак по поиску наркотических веществ и 2 – по поиску и обнаружению взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

Ежедневными тренировками служебных собак занимаются 90 специалистов-кинологов.

Специалисты-кинологи выполняют задачи по охране учреждений УИС, конвоированию осужденных, недопущению проникновения на охраняемые объекты запрещенных предметов, осуществляют поиск и обнаружение взрывчатых веществ, огнестрельного оружия, психотропных и наркотических веществ, принимают участие в оперативно-розыскных и режимно – профилактических мероприятиях, а также оказывают помощь взаимодействующим органам.

Руководство и личный состав УФСИН России по Карелии поздравляют сотрудников и ветеранов кинологической службы с профессиональным праздником.

фото: © Валерий Поташов

"Фельдшеру на селе зачастую приходится быть и психологом"

Сегодня, 21 июня, медики празднуют свой профессиональный праздник.

Накануне Дня медицинского работника "Столица на Онего" побывала во врачебной амбулатории прионежского поселка Ладва-Ветка.

Амбулатория в Ладва-Ветке, фельдшером которой является Наталья Хитрикова, выглядит по-домашнему уютной, и не удивительно, что многие жители поселка зачастую приходят сюда, чтобы с медиками просто поговорить.

"Вы знаете, болит душа за каждого пациента. Конечно, хочется, чтобы медицинская помощь была как можно ближе к людям. Тем более, с нашими дорогами. Вот вы сегодня к нам приехали, и как Вам? Удовольствие получили? – рассмеялась Наталья Хитрикова. – Федеральная трасса есть федеральная трасса, а там, где живет народ, от дорог осталось одно название. Считается, что мы находимся недалеко от города, но ведь население у нас, в основном, пенсионеры, и как им по этим дорогам добираться? Да и людям ведь нужно, прежде всего, внимание. Очень часто сельские жители жалуются на то, что в городе их не выслушивают. Фельдшеру на селе зачастую приходится быть и психологом, потому что пациенты приходят к нему не только со своими болезнями, но и со своими судьбами, и по-настоящему радуешься, когда слышишь от людей "Спасибо!".

Подробнее читайте в материале "Болит душа за каждого пациента".

фото: © Минздрав Карелии

Руководитель Минздрава Карелии поздравил медиков с праздником

В воскресенье, 21 июня, в стране отмечают День медицинского работника.

Руководитель министерства здравоохранения Карелии Михаил Охлопков поздравил коллег с профессиональным праздником.

"Сегодня мы с признательностью говорим о самоотверженном труде медицинских работников. Профессия медика – одна из сложнейших в мире. Учиться ей долго и порой нелегко, но результаты работы медиков превосходят все ожидания – это улыбки и благодарность спасенных ими людей.

Несмотря на то, что День медицинского работника отмечается в воскресенье, наша профессия не знает праздников и выходных. Многие из вас, уважаемые коллеги, встречают праздник на рабочих местах – у постели больного, в машине скорой помощи, в операционной.

Сегодня в нашей республике трудятся более 15 тысяч медицинских работников. Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Искренне поздравляю вас и благодарю за милосердие к больным, сострадание, высокий профессионализм и ответственность и желаю всегда оставаться верными высоким идеалам профессии. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким", – написал Михаил Охлопков.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Больницы Карелии пополнились еще 8 новыми пациентами с диагнозом "внебольничная пневмония"

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с COVID-19.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 678 пациентов, 60 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки от данного диагноза никто не умер.



Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на ковид.

фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Число больных коронавирусом россиян выросло на 7728

Всего в России на 21 июня зарегистрировано 584680 случаев COVID-19, сообщает оперштаб РФ.

Число выписанных пациентов за время пандемии возросло до 339711 человек. За прошедшие сутки выздоровели – 5119.

За весь период в России умерло 8111 человек. За последние сутки подтверждено 109 летальных случаев.

Напомним, число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии на сегодняшний день возросло до 1025.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПАРАД ПОБЕДЫ 30 СЕНТЯБРЯ, БУТАФОРСКОМУ КОНЦЛАГЕРЮ - НЕТ И ПЕРЕСМОТР ДЕЛА О ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ НА СЯМОЗЕРЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-новости

Парад Победы в Петрозаводске пройдет 30 сентября

Он будет посвящен сразу трем знаменательным датам: 75-летию Великой Победы, 76-й годовщине освобождения республики от фашистских захватчиков и 100-летию Карелии, сообщили в правительстве Карелии.

А 24 июня над Петрозаводском пролетит эскадрилья истребителей, можно будет выйти посмотреть. Только нельзя забывать о мерах безопасности в период коронавируса – дистанции, маски.

Бутафорского финского концлагеря в Кондопоге не будет

Для реализации проекта "реконструкции жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов" станут искать новое место.

Власти Кондопоги отказались от размещения реконструированного "переселенческого лагеря" времен финской оккупации Карелии на территории городской набережной Онежского озера.

Кассационный суд отменил приговор инструкторам лагеря "Сямозеро" в Карелии, где погибли дети

Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор Петрозаводского горсуда в отношении инструкторов лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Павла Ильина и Валерия Круподерщикова и направил дело на новое рассмотрение.

Защитники "Каменного бора" одержали победу в суде

Горожане, выступающие в защиту парка "Каменный бор", добились признания незаконным перевод части зеленой зоны в районе Ключевского карьера под строительство детского сада.

Верховный суд Карелии удовлетворил иск жителей Петрозаводска Ольги Тужиковой, Ильи Шкварина и Валерия Алексеева к городской администрации, которые потребовали признать незаконным изменение статуса части территории парка "Каменный бор" в районе Ключевского карьера, где сейчас идет строительство детского сада в рамках Федеральной целевой программы развития республики до 2020 года.

Коронавирус диктует условия

На 19 июня общее количество заболевших в Карелии коронавирусной инфекцией составляет 960 человек. Умерло 5. Выздоровели 387.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 659 пациентов, 60 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всех жителей Карелии обязали носить маски в закрытых общественных помещениях

Теперь все жители по всей республике, и не важно, приезжий или нет, чистый или нет район, обязаны носить маски.

Парфенчиков разрешил открыть кафе и рестораны по всей Карелии, но с одним условие

С 16 июня разрешается работа кафе, ресторанов, столовых, других объектов общественного питания на территории всей Карелии.

Глава Карелии разрешил открыться санаториям

Артур Парфенчиков подписал распоряжение, вносящее изменение в ранее изданные правовые акты, касающиеся предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

Смерть на воде

Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери

9-летняя девочка утонула в Лососинке. Следком возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка. А одноклассники матери погибшей девочки организовали в интернете сбор средств для организации похорон.

Женщина погибла на лесном озере в Карелии

Трагический случай произошел сегодня днем в дачном кооперативе в Пряжинском районе. Следком начал проверку по факту гибели женщины.

Мужчина утонул в Онежском озере

Труп мужчины был обнаружен в Онежском озере в Соломенном.

P.S.

День города Петрозаводск проведет в новом формате

Власти Петрозаводска рассказали о новом формате проведения Дня города.

Депутатам Заксобрания Карелии выдадут ноутбуки в безвозмездное пользование для связи друг с другом

Модернизировать удаленное место депутата было решено после того, как выяснили, что видеосвязь, используемая при видеоконференциях, недостаточна для качественного общения.

Главное управление МЧС по Карелии возглавит новый руководитель

Генерал-майора Сергея Шугаева заменит полковник из Санкт-Петербурга Алексей Елисеев.

Жительница Карелии задушила и выбросила в помойку своего 2-месячного ребенка ради возлюбленного

Жительница поселка Кривой Порог Кемского района убила своего ребенка, чтобы удержать возлюбленного, сообщили в прокуратуре Карелии.

Убийцу искали три года.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Завтра на минуту "замолкнет" вся Карелия

Завтра в 12.15 жители России приостановят привычный ритм жизни, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На территории всей станы будет объявлена минута молчания. Именно в это время 22 июня 1941 года прозвучало сообщение о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

В рамках общероссийской акции временно будет прекращено теле- и радиовещание, остановится работа общественного транспорта, магазинов, большинства предприятий и учреждений.



В Петрозаводске 22 июня минута молчания будет объявлена через средства массовой информации, муниципальную автоматизированную систему оповещения населения и другие общедоступные каналы коммуникации. Акцию поддержат более 60 учреждений карельской столицы.

Напомним, в День памяти и скорби 22 июня пройдёт акция "Свеча памяти", посвящённая 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Присоединиться к акции онлайн и зажечь свою "Свечу памяти" можно на сайте Деньпамяти.рф до 22 июня.

фото: © CУСК РФ по Астраханской области

Опубликовано видео, на котором извлекают тело забетонированного ребенка (ЖУТКИЕ КАДРЫ 18+)

Следственный комитет России в своем YouTube-канале опубликовал видео, на котором спасатели достают из подвала замурованное в бетон тело 12-летнего ребенка из Астраханской области.

В убийстве подростка подозревают его мать, пишет Lenta.ru.

На кадрах видно, что тело мальчика приходится доставать с помощью строительного бура. Убрав напольные перекрытия, специалисты работают вдвоем: один крошит бетон, второй убирает его, откапывая останки.

19 июня забетонированное тело 12-летнего подростка нашли под полом дома его старшего брата. По информации следствия, 56-летняя мать в ходе ссоры убила сына гантелей, затем замуровала тело в бетон и спрятала. При этом стараясь запутать следователей, она 6 марта вместе с мужем обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что сын два дня назад ушел в школу и не вернулся. Женщину уже задержали и возбудили против нее уголовное дело за убийство несовершеннолетнего.

Сегодня она призналась в убийстве сына, сообщает "РИА Новости".

Погода в Петрозаводске сегодня, 21 июня



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Малооблачно, +11 ° …+15 ° 2 м/с В 763 мм.рт.ст. 63% день Малооблачно, +16 ° …+18 ° 2 м/с СВ 763 мм.рт.ст. 44% вечер Ясно, +11 ° …+18 ° 2 м/с СВ 761 мм.рт.ст. 50% ночь Ясно, +7 ° …+9 ° 1 м/с З 761 мм.рт.ст. 68%

фото: © Столица на Онего

В понедельник в Карелии воздух может прогреться до +28

О погоде на 22 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в понедельник будет небольшая облачность. Без осадков.



Ветер юго-западный, западный умеренный.

Ночью будет +5, +7 градусов, днем потеплеет до +25.

В Карелии ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем по северным районам – небольшой дождь.



Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +8, +13. Днем потеплеет до +25 градусов. По северным и западным районам воздух может прогреться до +28.

фото: © Юрий Белинский/TACC, архив

Неизвестные подожгли лесовоз в Карелии

Пожар произошел 21 июня в Сортавальском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 1.40 пожарно-спасательное подразделение привлекалось для ликвидации пожара в прицепе лесовоза в поселке Хелюля на улице Центральной. В 1.52 пожар в прицепе лесовоза ликвидирован.

Сгорело колесо и локер на площади 2 кв м.

Предварительная причина – поджог.

Погибших и пострадавших нет.

Виновные, ущерб устанавливаются.

Напомним, в Суорявском районе огонь уничтожил два автомобиля и бытовки.

фото: © Мэрия Петрозаводска

Велодорожка в парке Победы в Петрозаводске станет освещенной

В городе продолжаются работы по модернизации велопешеходной инфраструктуры, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В карельской столице продолжается реализация проекта, направленного на развитие велопешеходной инфраструктуры. В парке Победы ООО "Телекомстрой" приступил к бурению ям под опоры уличного освещения.

Напомним, проект обустройства наружного освещения вдоль велопешеходных дорожек Петрозаводска был разработан в 2019 году. Общая стоимость работ составит около 11,8 млн рублей. Финансирование проекта осуществляется за счет средств регионального бюджета в рамках субсидии к 100-летию Республики Карелия.

Ранее сообщалось, что на Зеленой тропе в Петрозаводске установят освещение.

фото: © Сергей Стариков/ТАСС

В Петрозаводске огонь уничтожил гараж с "Москвичом"

Пожар произошел 20 июня на Лесном проспекте, сообщили в МЧС Карелии.

В 15.27 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в частном гараже на Лесном проспекте у дома № 55. В 16.00 пожар ликвидирован.

Сгорел гараж и автомобиль "Москвич". Также повреждена стена соседней постройки на площади 2 кв м.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее огонь уничтожил два автомобиля в поселке Райконкоски.