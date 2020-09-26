Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: Столица на Онего

Сельхозярмарка в Петрозаводске откроется у торгового центра

В этом году сельхозярмарка переедет с улицы Инженерной к торговому центру на Лесном проспекте, 47.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети о том, что сельскохозяйственные ярмарки начали работать в районах республики и скоро у сельхозпроизводителей появится возможность реализовать свою продукцию и в Петрозаводске.

"Вот и настала пора традиционных сельскохозяйственных ярмарок. Это отличная возможность для наших производителей реализовать свой товар напрямую, - написал Артур Парфенчиков. - Наши карельские продукты - отменного качества. Убедиться в этом уже сегодня можно в Питкяранте, Медвежьегорске, Лахденпохье и Прионежском селе Деревянное – там начинают работу районные ярмарки".

А всех жителей и гостей Петрозаводска за урожаем наших фермеров, молочными, мясными продуктами и, конечно, за медом и рыбой глава Карелии пригласил в субботу, 9 октября, на ежегодную республиканскую ярмарку.

"В этом году она переехала с улицы Инженерной к торговому центру "Лотос Plaza". Уверен, многие горожане оценят транспортную доступность новой площадки", - написал Парфенчиков.

Ярмарка будет работать до 18 октября с 9.00 до 18.00

Ранее сообщалось, что УФСИН Карелии получило контракт на 1,9 млн рублей на ихготовление забора на территории проведения ярмарк на улице Инженерной.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Четыре десятка человек заболели в Карелии коронавирусом за сутки

Смертельных случаев от коронавируса за последние 24 часа не зарегистрировано, сообщил в оперштабе Карелии.

Так, 40 новых случаев коронавируса подтверждены в Карелии: в Петрозаводске – 28 человек, в Кеми – 2 человека, в Питкяранте – 1 человек, в Лоухи – 1 человек, в Кондопоге – 3 человека, в Сортавале – 2 человека, в Беломорском районе – 2 человека (село Сумпосад), в Прионежском районе – 1 человек (поселок Новая Вилга).

Общее число заболевших коронавирусом в Карелии на сегодняшний день составляет 3866 человек.

Выздоровели 3235, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 34 пациента: в Петрозаводске – 26, в Прионежском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 3, в Костомукше – 2, в Кемском районе – 1, в Лахденпохском районе – 1.

Всего умерло за время пандемии 35 человек, за сутки – ноль.

Всего проведено исследований на коронавирус 172642, за сутки сделано 1223 теста.

На самокарантине находится 1061 человек (+13 за сутки).

В местах обсервации пребывает 9 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 629,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 774,2 случая, по Северо-Западу – 789,2.

Замдиректора музея "Кижи" Ирина Аникина вышла в финал шоу "Голос 60+" (ВИДЕО)

Бывший первый замминистра культуры Карелии Ирина Аникина исполнила песню "Очередь за счастьем" и растрогала жюри до слез.

Ирина Аникина так проникновенно исполнила песню "Очередь за счастьем", что ее наставница Елен Ваенга расчувствовалась до слез и выбрала нашу землячку в финал.

Финальное шоу состоится 2 октября.

Ранее сообщалось, что бывший первый замминистра культуры, нынешний замдиректора музея "Кижи" Ирина Аникина примет участие в популярном шоу "Голос. 60+". В жюри нового сезона – Лев Лещенко, Гарик Сукачёв, Ваенга и Тамара Гвердцители.

Участие в проекте "Голос", сказала Ирина Аникина по телефону, это шанс, который, возможно, был упущен в ее жизни и теперь дается еще раз. Она хочет его прожить.

фото: Маргарита Зотикова

Вандалы учинили погром на бульваре в центре Петрозаводска (ФОТО)

Неизвестные раскидали скамейки и урны на Левашовском бульваре в Петрозаводске.

В паблике "Живой Петрозаводск" горожанка опубликовала фото, на которых запечатлела раскиданные по Левашовскому бульвару скамейки и бетонные урны.

"Кому-то было очень весело ночью", - предположили в комментарии.

Жительница Карелии вместо миллиона получила на шоу в Москве предложение руки и сердца (ВИДЕО)

Кондопожанка Эмилия Кызылбурун поехала в Москву на шоу, чтобы выиграть миллион на мечту, а вместо денег получила предложение руки и сердца.

Пресс-служба телеканала ТВ-3 предоставила "Столице на Онего" фрагмент видеозаписи, сделанной после эфира шоу, где снят момент предложения руки сердца Эмилии ее возлюбленным Романом.

Мастер по наращиванию ресниц из Кондопоги Эмилия Кызылбурун стала участницей нового шоу "Миллион на мечту", которое выходит на канале ТВ-3 по пятницам. По условиям программы, жюри, в которое вошли продюсер Яна Рудковская, актриса Настасья Самбурская, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и предприниматель, основатель косметических брендов Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи" Андрей Трубников, должно выбрать того, кто больше других претендентов достоин получить 1 миллион рублей на исполнение своей мечты.

Эмилия постаралась тронуть сердца жюри историей своей нелёгкой жизни и мечтой о собственном косметическом салоне, но её в этот вечер ждал огромный сюрприз: прямо во время эфира ей сделал предложение руки и сердца её молодой человек по имени Роман – и она ответила "да!".

- Эмилия, вы догадывались о том, что Роман собирается сделать вам предложение во время съёмок?

- Нет! В Москву я приехала с подругой, и даже не знала, что Роман тоже здесь. Накануне съёмок мы с ним созванивались по видеосвязи, и он сказал мне, что находится на работе. Мне даже показалось, что он был в рабочей форме, а на самом деле Роман на тот момент уже сидел в нашем отеле. Оказывается, подруга знала об этом, они поддерживали связь и готовили мне сюрприз. Я не ожидала такого – у меня даже случился небольшой шок от происходящего! Сейчас всё, как в тумане: я смутно помню, как всё происходило. Мне кажется, каждая девушка мечтает, чтобы у неё в жизни случился такой запоминающийся, нереальный момент.

Я только сейчас поняла, что такое женское счастье. Никогда не видела такого отношения мужчины к женщине. Не верю своему счастью, и что это происходит со мной. Чувствую себя принцессой. Несмотря на финансовые ограничения, Роман старается делать по максимуму для меня и моей дочки. Приятно, что они ладят и любят друг друга, для меня это на первом месте. В наших отношениях наступила гармония, поэтому и в жизни у меня все получается.

- Когда будет свадьба?

- Пока, к сожалению, на это нет денег. Будем копить, а саму свадьбу планируем устроить в июне следующего года. Нам поможет подруга, которая работает организатором мероприятий в Петрозаводске. Свадьба будет в нетрадиционном стиле: без тамады, без ведущего и каравая. Планируем устроить в лесу на берегу озера или реки небольшую домашнюю вечеринку. Позовем диджея, повесим фонарики, в молодежном стиле всё будет делать.

- Какие в целом у вас остались впечатления от съёмок в шоу федерального канала, от общения со звёздами? Ваши ожидания оправдались?

- Да, на все 100 процентов! Правда больше в подобных проектах я участвовать не хочу, чувствую, что я не медийная личность. Я считаю, что хорошо выступила – только слишкоммного смеялась, это от стресса. Я готовилась к агрессии со стороны жюри, мне почему-то казалось, что будут строго оценивать. Но на деле все меня тепло встретили и хорошо отнеслись. Критика Андрея Трубникова меня не сильно смутила. Я смотрела разные телешоу с его участием и ожидала от него такого поведения, так что близко к сердцу его комментарии не принимала.

Мне понравилисьучастники, со многими обменялась контактами, теперь мы общаемся и переписываемся в соцсетях. Особенно понравилась семейная пара - Ирина и Анатолий, я болела за них.

В целом я получила крутой опыти уезжала полностью довольная.

фото: администрация Петрозаводска

Глава Петрозаводска украсила территорию у загса (ФОТО)

Ирина Мирошник приняла участие в акции по посадке растений у Дворца торжественных церемоний в Петрозаводске, сообщили в администрации города.

Очередной этап акции «Петрозаводску — 100 тысяч деревьев» прошел сегодня в центре Петрозаводска. Возле Дворца торжественных церемоний были высажены 25 растений: можжевельники, туи, хосты. Они образовали необычные ландшафтные композиции.

Участие в экологической акции приняли глава Петрозаводска Ирина Мирошник, сотрудники администрации, городского дома культуры и активные жители карельской столицы. Посадочный материал для украшения городской среды предоставила петрозаводчанка, выигравшая грант Росмолодежи за проект «Выходные в любимом парке».

В мэрии отметили, что высадка растений — еще один шаг по преображению Дворца торжественных церемоний. Этим летом территорию вокруг здания заасфальтирована, у входа выложена новая дорожка, в ближайшее время будет завершена установка новых опор освещения.

фото: © Алексей Бородин/ТАСС

Почти две тысячи учащихся в Карелии переведены на дистанционное обучение

Учащиеся школ и училищ отправлены на карантин по коронавирусу и по ОРВИ.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о ситуации с заболеваемостью учащихся.

"Из-за выявленных случаев COVID-19 на дистанционное обучение переведен еще один класс в Кемской школе №1 (29 человек), а также 2 группы студентов в Петрозаводском базовом медицинском колледже (50 человек) и одна группа в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э.Раутио (10 человек), - сообщил Артур Парфенчиков. - Таким образом, на карантине по коронавирусу остаются 25 школьных классов (641 человек) и 9 групп студентов средних профессиональных учебных заведений (190 человек), по ОРВИ – 50 классов (929 человек)".

Ранее оперштаб сообщил, что за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 40 случаев заболеваемостью коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 в Карелии на сегодняшний день составило 3866 человек. Выздоровели 3235 человека.

фото: Столица на Онего

В Сортавале начинается битва за горсовет

Выборы в Сортавальский горсовет, назначенные на 8 ноября, обещают стать самым жарким политическим событием этого сезона в Карелии.

На минувшей неделе началось выдвижение кандидатов, и стало понятно, что за 17 депутатских мест будут бороться представители всех парламентских партий, а также группа самовыдвиженцев.

Особую остроту этой кампании придает то, что новый горсовет после своего избрания будет влиять на назначение главы города (прямые выборы в Сортавале отменены). Отсюда и ажиотаж, который стал следствием предшествующих политических событий – удаления в отставку действующего мэра Сортавалы Сергея Крупина, его восстановление по суду и объединение Сортавалы с соседним поселком Хелюля в единое поселение.

Уже известно, что как минимум три партии – "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия" закроют кандидатами все 17 избирательных округов. Выдвижение кандидатов уже произошло у жириновцев и справедливороссов. По нашей информации, не менее десяти округов закроют представители КПРФ – в районном отделении считают, что бороться нужно только там, где есть реальный шанс на победу. Кроме этого, на выборы пойдут самовыдвиженцы из числа общественников, не примкнувших ни к одной из партий.

Между кем, по мнению экспертов, развернется основная борьба, читайте здесь.

фото: Театр кукол Карелии

Театр кукол Карелии запретил парковаться на их служебной стоянке

При въезде на территорию Театра кукол установили шлагбаум.

"Для бесперебойной работы всех служб, своевременной подвозки и разгрузки декораций, а также в целях вашей безопасности Театр кукол Карелии установил на своей территории шлагбаум", - сообщается на сайте театра.

Теперь стоянка возле театра разрешена только служебному транспорту и личному транспорту работников театра.

"Гостевая парковка находится на площади Кирова. Собираясь с детьми на спектакли, пожалуйста, планируйте ваше время", - посоветовали в театре.

фото: Степан Морозов/ фото Столица на Онего

Осужденный за взятку бизнесмен из Петрозаводска рассказал о своей невиновности

Предприниматель из Петрозаводска Степан Морозов, осужденный за взятку правительственным чиновникам, за шесть дней до приговора дал интервью "Столице на Онего" и рассказал о своей невиновности.

16 сентября судья Петрозаводского горсуда Дмитрий Хромых приговорил бизнесмена Степана Морозова к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 15 млн рублей.

Предпринимателя осудили за то, что он дал взятку руководителям Госкомимущества Карелии в лице экс-председателя Дениса Косарева и его заместителя Сергея Максимова.

За шесть дней до приговора Степан Морозов дал интервью корреспонденту "Столицы на Онего", в котором заявил, что не считает себя виновным и выразил надежду на справедливое решение суда.

Напомним, Морозов отправился в изолятор следом за Сергеем Максимовым, который 16 сентября был приговорен к 12 годам колонии строгого режима за получение взяток. От этого приговора целиком и полностью зависела судьба Морозова, в итоге он тоже отправился за решетку.

Уникальность ситуации заключалась в том, что Степан Морозов совсем недавно вышел на свободу, отбыв в местах заключения срок за первый эпизод дачи взятки. "Дело Морозова", как признавался сам фигурант, ранее было разделено на две части по числу предполагаемых взяток. Первый процесс завершился три года назад: суд признал петрозаводского предпринимателя виновным. Фигурант дела выслушал обвинение по четвертой части 291 статьи Уголовного кодекса РФ ("Дача взятки"), с которым выразил несогласие.

В итоге Степан Морозов был заключен под стражу в 2017 году и вышел на свободу в конце августа 2020 года.

Приговор по второму эпизоду был оглашен 16 сентября. Фигуранты дела – экс-чиновник Сергей Максимов и предприниматель Степан Морозов были приговорены к реальным срокам лишения свободы. Таким образом, Степан Морозов, пробывший на свободе меньше месяца, был вновь отправлен в изолятор.

Версии следствия и осужденного Степана Морозова читайте здесь.

Группа "Громыка" из Петрозаводска сняла новый клип "Питекантропы" (ВИДЕО)

В клипе "Громыка" уверенно продолжает тему "лишних людей", начатую русскими классиками ещё в середине XIX века.

"Каждому из этих людей судьбой были предначертаны великие свершения, но они не осуществились. Что же послужило тому причиной? Кто виноват? Что делать? "Как вы там поживаете, в этом стремительно меняющемся мире, дорогие мои человеки?" – беспокоятся петрозаводские музыканты.

На эти и другие вопросы вдумчивому зрителю предлагается найти ответ самостоятельно.

Презентация нового альбома группы "Громыка" состоится в Москве 29 октября, сообщается ГлавClub Green Concert.

Напомним, группа "Громыка" создана в Петрозаводске участниками команд "Револьвер" и "Supermotozoids". Квинтет определяет свой музыкальный жанр как тяжелый психоделический твист.

Ранее музыканты сняли клиип про моряков и художников.

Житель Петрозаводска попросил ГИБДД доделать пешеходный переход (ВИДЕО)

Петрозаводчанин попросил оборудовать пешеходный переход на Древлянке у дома №31/1 по Лососинскому шоссе.

Житель Петрозаводска Михаил прислал в "Столицу на Онего" видео, на котором рассказал о ситуации с пешеходным переходом в микрорайоне Древлянка на Лососинском шоссе.

Автор видео отметил, что жители домов, расположенных с нечетной стороны от Лососинского шоссе не имеют возможности безопасно переходить дорогу.

Дело в том, что на самом Лососинском шоссе оборудован регулируемый пешеходный переход, с четной стороны на дублере тоже есть пешеходный переход с разметкой, катафотами и "лежачими полицейскими", а вот дорога-дублер со стороны нечетных домов никак не оборудована для пешеход. Хотя по этому участку пути проходят сотни людей, в том числе большое количество школьников.

Петрозаводчанин просит ГИБДД сделать продолжение пешеходного перехода и дороге возле дома №31/1 по Лососинскому шоссе.

Ранее сообщалось, что родители учащихся школы №46 просят вернуть им пешеходный переход на бульваре Интернационалистов, который стерли по решению ГИБДД.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии в Карелии не зарегистрировано

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19,сообщили в оперштабе Карелии.

За сутки 9 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1337 пациентов, 78 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: Столица на Онего

Власти пообещали отремонтировать исторические здания в центре Петрозаводска

Благодаря различным программам будут заметно обновлены жилые дома на улицах Пушкинской, 1 и ул. Гоголя, 3, сообщили министерстве строительства Карелии.

До 15 октября планируется сделать капитальный ремонт главного и торцевых фасадов в здании на улице Пушкинская, 1 (К. Маркса, 6), сообщили в мэрии Петрозаводска. Дом попал в муниципальную программу "Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа". Из городского бюджета выделены субсидии на ремонт и капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, месторасположение которых связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню республики. В смету включен в том числе и капитальный ремонт балконов. Капитальный ремонт всего дома запланирован в 2026 году.

Полностью в следующем году будет отремонтирован дом на улице Гоголя, 3 (Герцена, 11). Его жители собирают деньги на капитальный ремонт на счете регионального оператора – Фонда капитального ремонта Республики Карелия. Дом был включен в краткосрочный план на 2019-2021 годы. Специалисты фонда провели обследование и сделали вывод о ремонтопригодности здания. Сейчас составляется необходимая проектно-сметная документация, работы по ремонту начнутся в 2021 году. Запланирован капитальный ремонт конструктивных элементов: фундамента, крыши, балконов.

Ранее горожане сообщали, что опасаются как бы эти полуразрушенные балконы не упали на головы горожан.

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

За сутки в России умерло 169 больных коронавирусом

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 225 летальных исходов от COVID-19, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 7 523 человек, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших коронавирусом в России на сегодняшний день составляет 1 143 571.

Выздоровели 940 150 человек, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 6 004 пациента.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 44,7 млн тестов на коронавирус, за сутки проведено 390 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 26 сентября остаются 218 933 человека.

Актриса Национального театра спела красивую колыбельную в фильме к 100-летию Карелии (ВИДЕО)

Колыбельную от вепсской девы в фильме "Легенды Прионежья" исполнила актриса нашего театра Александра Анискина, сообщается в паблике Национального театра Карелии.

Александра - коренная вепсянка, член Общества вепсской культуры. В этом фильме она сыграла роль Вепсской Девы, представительницы своего народа.

Фильм ”Легенды Прионежья” снят этим летом к 100-летию Республики Карелия и знакомят зрителей с мифологическим эпосом вепсского народа в формате фэнтези истории.

Полная версия фильма здесь.

фото: pixabay

Спасательный отряд добровольцев в Карелии просит помочь им купить квадрокоптер

Люди, которые всегда приходят на выручку, сегодня сами обратились за помощью.

В паблике "Доброспас" опубликован пост с просьбой оказать помощь в покупке квадрокоптера с тепловизором.

"Каждый год в Карелии теряются люди в лесной зоне. Их ищут спасатели и добровольцы. Но без специальной техники, позволяющей быстро развернуть поиски с воздуха, поиски по земле не всегда приводят к быстрому и благополучному результату. В этом году в Карелии пропал в лесу и на воде 91 человек. 13 из них не найдены до сих пор. Эта цифра была бы значительно меньше, если бы в отряде было специальное оборудование для оперативного поиска с воздуха - квадрокоптер с тепловизором. Такое оборудование продается, но стоит огромных денег, которых у отряда нет. Поэтому обращаемся ко всем неравнодушным - помогите нам его приобрести. Стоимость этого оборудования с комплектующими - почти 400 тысяч", - обратились добровольцы в паблике.

В группе "Доброспас" 49 тысяч подписчиков: даже если десятая часть участников пожертвует по 100 рублей (а это стоимость чашки кофе), то, решая общую задачу, спасет чью-то жизнь.

Реквизиты, куда можно перечислить деньги, в паблике "Доброспас". Организаторы сообщили, что все отчеты о поступлениях будут публиковаться в группе.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КАРАНТИН В ШКОЛАХ, НОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО ДЕЛУ ДМИТРИЕВА И ПОГИБШИЙ МОТОЦИКЛИСТ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Школьники отправлены на "дистанционку" из-за коронавируса

На сегодняшний день на карантине остаются 24 класса из-за коронавируса (628 человек) и 61 класс по ОРВИ (1147 человек). А также 6 групп в колледжах и техникумах (130 студентов).

Около 80 школьников 25 сентября переведены на дистанционное обучение из-за выявленных случае коронавирусной инфекции.

В Карелии суд назначил новую экспертизу по делу осужденного за педофилию Юрия Дмитриева

Верховный суд республики назначил новую экспертизу фотографий, которые фигурируют в деле исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева.

В Карелии новый адвокат Дмитриева прокомментировал свое участие в деле осужденного за педофилию поисковика.

Ночью в Петрозаводске погиб мотоциклист (ВИДЕО)

46-летний инструктор автошколы, бывший участник боевых действий, герой войны погиб в страшном ДТП в центре Петрозаводска. ГИБДД ищет свидетелей аварии.

Родные, друзья и знакомые пишут в адрес погибшего мотоциклиста теплые слова.

Коронавирус не отступает

Театр драмы Карелии "ТМ" отменил спектакли из-за болезни актеров

В театре "Творческая мастерская" превышен эпидпорог по простудным заболеваниям.

Власти Петрозаводска рекомендуют пассажирам в автобусах полностью закрывать нос и рот маской





Общее число заболевших коронавирусом в Карелии на 25 сентября составило 3826 человек, выздоровели – 3201 пациент.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1328 пациентов, 78 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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Начальника Роскомнадзора по Карелии лишили водительских прав за пьяную езду

Следком Карелии отказался возбуждать уголовные дела по факту демонтажа памятника Яше Степанову

В Карелии правительственное издание опубликовало новую версию гибели Яши Степанова со ссылкой на данные, собранные Следственным комитетом.

В Галерее городов-побратимов Петрозаводска, отремонтированной за 6,5 млн руб, развалилась крыша (ФОТОФАКТ)







После публикации в СМИ о сломанной крыше в Галерее городов-побратимов власти Петрозаводска сообщили, что ремонт объекта продолжится.

Власти Петрозаводска нашли подрядчика, который отремонтирует крышу над Галереей городов-побратимов

Разваливающиеся балконы в центре Петрозаводска угрожают жизни пешеходов (ФОТО)

Горожане обратили внимание на аварийное состояние домов на улице Герцена.

Погода в Петрозаводске сегодня, 26 сентября



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Малооблачно, +9 ° …+16 ° 3 м/с Ю 750 мм.рт.ст. 82% день Облачно с прояснениями, +17 ° …+20 ° 2 м/с ЮВ 751 мм.рт.ст. 63% вечер Ясно, +12 ° …+18 ° 2 м/с Ю 752 мм.рт.ст. 79% ночь Ясно, +9 ° …+12 ° 2 м/с Ю 753 мм.рт.ст. 87%

фото: ГИБДД Карелии

ГИБДД Карелии прервала водителю "движ без правил"

Сегодня ночью, а также ранним утром в Кондопожском районе два нетрезвых водителя отстранены от управления транспортными средствами, сообщили в ГИБДД Карелии.

В отношении водителей составлены административные материалы. Решение о наказании примет суд.

Нарушителей ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права на управление транспортными средствами сроком от 1,5 до 2 лет.

Госавтоинспекция призывает водителей к трезвости за рулем и напоминает, что сообщить информацию о нетрезвом водителе можно по телефону 102 или в дежурную часть 8 (81451) 020902.

фото: Столица на Онего

Случайный гость оставил петрозаводчанку без золота

В Петрозаводске сотрудниками уголовного розыска раскрыта кража, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась 37-летняя гражданка. Она сообщила, что у нее пропали золотые изделия общей стоимостью 13 тысяч рублей.

Как выяснилось, в один из дней женщина отдыхала с подругами. К компании присоединился незнакомый молодой человек.

Заявительница пригласила всех к себе домой, а после непродолжительного застолья новый знакомый ушел. Позже хозяйка обнаружила, что из серванта исчезли золотые серьги и цепочка.

Несмотря на то, что женщина не знала о случайном госте ничего, кроме имени, полицейским удалось его разыскать.

Подозреваемый, у которого ранее уже возникали проблемы с законом, сознался в содеянном и рассказал, что похищенные украшения сдал в ломбард.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

фото: ГИБДД Карелии

Инспекторы ГИБДД Карелии вышли в рейд и остановили пьяного водителя

В Прионежском районе 29-летний мужчина, севший пьяным за руль, отстранен от управления, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня автоинспекторы ГИБДД проверили на трезвость водителей в Прионежском районе. В результате в поселке Бесовец отстранили от управления автомобилем Kia 29-летнего водителя в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.

В соответствии с законом в отношении водителя составлен административный материал.

Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. Решение о наказании примет суд.

В этом году инспекторы ГИБДД отстранили от управления автомобилями свыше 1700 пьяных водителей.

Сообщить о нетрезвом водителе можно по телефону отдела полиции района или на короткий номер 102.

Ранее сообщалось, что водителей Карелии сегодня ждут проверки ГИБДД.

фото: ГИБДД Карелии

Двух женщин, севших пьяными за руль, будут судить в Карелии

В Питкярантском районе инспекторы ГИБДД остановили два автомобилчя, которыми управляли пьяные женщины, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Так, 22 сентября в 14.00 на автодороге Сортавала инспекторы ГИБДД остановили нетрезвую автоледи за рулем Жигулей седьмой модели. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку.

В этот же день в Питкяранте в 20.35 на улице Привокзальная 38-летняя водитель автомобиля Volkswagen Passat также отстранена от управления. Автолюбительница была пьяна.

Составлены соответствующие материалы. Решение о наказании нарушительниц примет суд.



ГИБДД Карелии

По статистике ГИБДД, за последние 3 года по вине пьяных водителей на дорогах Карелии погибли 38 человек. В этом году в 58 ДТП 4 человека погибли, 74 человека травмированы. Автоинспекторы привлекли к административной ответсвенности свыше 1500 тысяч водителей. Они лишены водительских прав и оштрафованы на 30 тысяч рублей. Каждая двенадцатая - пьяная женщина за рулем.

200 водителей повторно сели пьяными за руль.

Водителей в Карелии проверят сегодня на состояние опьянения

Рейд "Контроль трезвости" пройдет в Карелии на выходных, сообщил в ГИБДД Карелии.

В выходные дни на дорогах Карелии автоинспекторы проверят водителей на состояние опьянения.

За последние 3 года по вине пьяных водителей на дорогах Карелии погибли 38 человек.

В этом году в 58 ДТП 4 человека погибли, 74 человека травмированы. Автоинспекторы привлекли к административной ответсвенности свыше 1500 тысяч водителей. Они лишены водительских прав и оштрафованы на 30 тысяч рублей.

Каждая двенадцатая - пьяная женщина за рулем.

200 водителей повторно сели пьяными за руль.

фото: Столица на Онего

Сегодня в Петрозаводске пройдут массовые проверки водителей

Профилактическое мероприятие "Контроль трезвости" пройдет в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В субботу, 26 сентября, Госавтоинспекция Петрозаводска проведет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей "Контроль трезвости".

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

Госавтоинспекция напоминает, что в целях избежания конфликтных ситуаций, предупреждения коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы. Кроме того, любой гражданин при контакте с сотрудниками ГИБДД может осуществлять аудио- или видеозапись.

В Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44

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Прокуратура Карелии выявила факты доступа школьников к запрещенной интернет-информации

В двух школах Кемского района прокуратура обнаружила, что дети имеют доступ к запрещенной инртернет-информации, сообщили в ведомстве.

Прокуратура Кемского района провела проверку компьютерных классов, функционирующих в образовательных организациях района и выяила нарушения.

В ходе проверки в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях "Средняя общеобразовательная школа №2" и "Подужемская средняя общеобразовательная школа" выявлены факты доступа обучающихся к информации, которая запрещена для распространения среди детей. Выявленные обстоятельства несовместимы с образовательным процессом и воспитанием несовершеннолетних в целом.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в адрес руководителей образовательных организаций внесены представления об устранении нарушений закона, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

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Жительница Петрозаводска потребовала с мужа миллион рублей за истязания, но суд снизил компенсацию в 10 раз

Суд Петрозаводска обязал мужчину, осужденного за истязания жены, выплатить пострадавшей 100 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Жительница Петрозаводска обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда с бывшего супруга в размере одного миллиона рублей в связи с причинением побоев.

В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что в 2018-2019 годах петрозаводчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно избивал свою супругу и угрожал ей убийством.

На данном основании ранее приговором Петрозаводского городского суда он был признан виновным в истязаниях и угрозе убийством, в связи с чем осужден к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Изучив материалы гражданского дела, участвующий в его рассмотрении прокурор полагал исковые требования истицы правомерными, просил суд о частичном удовлетворении иска в части размера компенсации.

Суд, принимая во внимание позицию прокурора, исковые требования удовлетворил частично, взыскав с бывшего супруга в пользу истицы компенсацию морального вреда в сумме 100 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

фото: Столица на Онего

В Карелии руководитель компании, отвечающей за отлов собак, оштрафован на 2 тысячи рублей

В Калевальском районе руководитель организации, отвечающей за отлов безнадзорных животных, получил штраф за невыполнение требований прокурора, сообщили в прокуратуре Карелии.

По постановлению прокуратуры Калевальского района к административной ответственности привлечен директор организации, осуществляющей отлов безнадзорных животных в Калевальском районе, судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.

Основанием для привлечения руководителя данной организации к административной ответственности явился факт неустранения им в установленный 30-дневный срок нарушений закона, выявленных в ходе ранее проведенной прокурорской проверки.

Так, руководителем не создан официальный сайт организации, что не позволяет обеспечить доступность и открытость для граждан информации о животных без владельцев, поступающих в приют (фотография и краткое описание животного, дата и место обнаружения животного, иные сведения); не обеспечена возможность посещения приюта владельцами потерявшихся животных, добровольцами (волонтерами), лицами, желающими приобрести животных; не обеспечивается фиксация результатов первичного осмотра животных, а также результатов их освидетельствования на предмет наличия (отсутствия) немотивированной агрессивности; сотрудниками приюта для животных не пройдена профилактическая вакцинация против бешенства.

В случае дальнейшего невыполнения требований прокурора района директору организации грозит более суровое наказание – дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года.

Постановление суда не вступило в законную силу.

фото: Столица на Онего

В воскресенье в северных районах Карелии ожидается дождь

О погоде на 27 сентября рассказали синоптики карельского Гидрметцентра.

В Петрозаводске в воскресенье ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +9, +11°С, днем +17,+19°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии также будет переменная облачность. По северным районам утром и днем местами кратковременный дождь. Ветер ночью южный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +8, +13°С, местами до +3°С, днем +15, +20°С, на севере +11,+16.

фото: ГИБДД Карелии

Еще один пьяный водитель остановлен в Карелии

В Костомукше водителя, повторно севшего пьяным за руль, ждет уголовное наказание, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня в 5.30 утра в Костомукше на ул.Строителей наряд ДПС остановил автомобиль Lada Priora. В автомобиле находился 37-летний водитель, который повторно сел за руль в состоянии опьянения.

В отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ.

Специальные рейды ГИБДД продолжаются.