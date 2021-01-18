Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © AP Photo/Sergey Ponomarev, архив

Трое взрослых и один маленький ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске (СРОЧНО)

Прокуратура Карелии проводит проверку по факту пожара, который произошел вечером 17 января в пятиэтажном доме на Ключевой.

В минувшее воскресенье в результате пожара в одной из квартир в пятиэтажном доме на улице Нойбрандербургская погибли четыре человека, в том числе трехлетний ребенок, еще двое человек госпитализированы, сообщили в прокуратуре Карелии.

По информации МЧС Карелии, 17 января в 20:04 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (13 человек, 4 единицы техники) привлекались для тушения пожара в доме №25 (кв. 62). В 20:44 спасатели ликвидировали озгорание.

На место происшествия с целью осуществления координации действий правоохранительных органов выезжал заместитель прокурора Петрозаводска Рашид Бескембиров.

Следком Карелии возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой республики на контроль, отметили в ведомстве.

Ранее пожарные обнаружили тело в сгоревшем доме в поселке Карелии.

фото: © Министерство спорта Республики Карелия

Министерство спорта Карелии "обезглавили"

Министр спорта в Карелии Алексей Ермашов уволился по собственному желанию.

Как стало известно "Столице на Онего", министр спорта Карелии Алексей Ермашов покидает свой пост.

"Сегодня у меня последний рабочий день, – сказал Алексей Ермашов. – Я ухожу по собственному желанию".



О причинах увольнения он не сообщил, также не пожелал назвать и свое будущее место работы.

"Министерство образования и спорта Карелии возглавит Роман Голубев, – сказал Алексей Ермашов. – Вопрос о своей будущей работе пока оставлю без ответа".

Напомним, Алексей Ермашов стал министром спорта Карелии в июне 2019 года, сменив на посту Александра Воронова, возглавившего училище олимпийского резерва в Кондопоге.



Алексей Ермашов родился в Петрозаводске. Учился в петрозаводском лицее №13, в 2003 году окончил Военный институт физической культуры, служил в вооруженных силах Министерства обороны и внутренних войсках МВД РФ.



Работал замдиректора Школы высшего спортивного мастерства в Петрозаводске, вице-президентом Союза биатлонистов России. Ермашов – мастер спорта по биатлону, победитель Первенства России по летнему биатлону (2001 г.), выступал на Первенстве Европы в составе сборной команды страны по летнему биатлону.

Также сообщим, что постановлением правительства Республики Карелия от 21 декабря 2020 года министерство образования преобразовано в министерство образования и спорта.

фото: © "Столица на Онего"

Дети пошли в школу – и Петрозаводск встал в "пробках" (ФОТО)

Сегодня после длительного "дистанта" учащиеся младших классов и 9- и 11-классники пошли в школу, город встал в "пробках".

Как ранее сообщал глава Карелии Артур Парфенчиков, 18 января учебные занятия в обычном режиме, то есть непосредственно в школе, начнутся для учеников 1-х, 2-х и 3-х классов, а также 9-классников и 11-классников.

Сегодня утром, 18 января, школьники устремились в учебные заведения. Количество автомобилей, которые выехали из спальных районов в центр к 9 утра, увеличилось – и город встал в "пробках". Ситуацию усугубляли аварии и некачественно почищенные дороги: на мосту на улице Мерецкова произошло ДТП, что ограничило проезд по полосе в сторону центра, на Комсомольском проспекте из-за припаркованных фур не убрана от снега одна полоса, что также затрудняет движение.

Напомним, с 1 февраля к привычной форме обучения приступают все остальные: ученики с 5 по 8 классы, а также 10-классники. Студенты техникумов и колледжей продолжат обучение до 31 января также в дистанционном формате. Но мы увеличиваем количество учащихся, которые могут присутствовать на практических занятиях - с 10 до 15 человек.

фото: pixabay

Работодатели в Карелии с 1 января обязаны платить минимальную зарплату вдвое больше, чем по России

Работодатели в Карелии после повышения МРОТ с 1 января обязаны платить зарплату не ниже этого уровня с учетом "северных" надбавок и районных коэффициентов.

Расчеты минимальной зарплаты опубликовала пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Карелии.

МРОТ в России с 1 января составляет 12792 рубля в месяц, а в Карелии он намного больше. Например, в Петрозаводске все работодатели должны платить 21106,8 рубля, а во многих районах суммы вдвое больше среднеросийского МРОТ. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ГИБДД Петрозаводска

ГИБДД разъяснила, можно ли водителям снимать инспекторов на видео в Петрозаводске

Госавтоинспекция сообщает, что водитель может записывать общение с инспекторами в случае конфликтных ситуаций, однако существуют ограничения, которые касаются публикации полученных материалов.

Гражданин может использовать все имеющиеся средства фото, аудио и видеофиксации при общении с инспекторами ДПС в случае возникновения конфликтов либо ситуаций, нарушающих права. Материалы можно будет использовать в качестве доказательств. Об этом сообщает ГИБДД Петрозаводска.

При этом в Госавтоинспекции заявляют, что существуют ограничения, которые запрещают дальнейшее распространение материалов с персональными данными.

"Существует ряд ограничений, касающийся распространения полученных в ходе общения сотрудника и водителя видео и аудиоматериалов. Размещение в сети Интернет видеозаписей, сделанных участниками дорожного движения или сотрудниками Госавтоинспекции, в которых фигурируют персональные данные, доступные для просмотра неопределенному кругу лиц, будет являться нарушением норм статьи 152.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федерального закона "О персональных данных" № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года", - пояснили в Госавтоинспекции.

Сами сотрудники ГИБДД используют видеорегистраторы "Дозор-77", которые применяются при общении с участниками дорожного движения, при досмотре машин, при составлении актов недостатков улично-дорожной сети и так далее.

"Материалы аудио - видеозаписей, полученные с применением персонального носимого устройства, могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении", - заявили в ГИБДД.

"В настоящее время основная масса участников дорожного движения активно использует аудио – видеоаппаратуру. Как показывает практика, использование средств аудио и видеозаписи может пригодиться в случае возникновения спорных вопросов при дорожно-транспортном происшествии; стимулирует к более корректному поведению как участников дорожного движения, так и сотрудников ГИБДД, предупреждает противоправные действия, обеспечивает противодействие фактам коррупции". - поясняют в Госавтоинспекции.

Ранее Госавтоинспекция Карелии приглашала на службу автоинспекторов со стойким характером.

фото: экс-директор школы №43 Александр Ханцевич/фото из личного архива

"Всем нам очень жаль": учителя школы №43 сожалеют, что Александр Ханцевич ушел с поста директора

Педагоги школы №43 сказали много добрых слов об Александре Ханцевиче, который уволился с поста директора их учебного заведения.

В Петрозаводске 31-летний Александр Ханцевич, занимавший должность директора школы №43 два года, уволился 11 января по собственному желанию.

Педагоги школы №43 прислали в редакцию письмо, в котором рассказали, каким замечательным руководителем был Александр Ханцевич, сколько хорошего он сделал для школы, как его любили дети и как он со всей душой относился к своей работе и коллективу.

О том, что сделал Александр Ханцевич для школы, читайте здесь.

фото: © паблик Вконтакте "Живой Петрозаводск"

В Петрозаводске двухэтажка разваливается на глазах (ФОТОФАКТ)

Двухэтажный жилой дом на улице Державина сплющивается под собственным весом.

В паблике "Живой Петрозаводск" выложило фото аварийного дома на Зареке.

"Дом на Державина, 3 уже сплющивается под собственным весом. А ведь там еще люди живут. Такая вот архитектура Петрозаводска", - комментируют авторы фото.

Ранее жителей Кондопоги предупреждали об опасности нахождения рядом со зданием мэрии. Оно разваливается.

фото: rk.karelia.ru

Жители намерены спасти от сноса здание заброшенной школы в Петрозаводске

В соцсети "Вконтакте" появилось сообщество горожан, выступающих в защиту здания заброшенной школы, располагающегося на улице Волховской в Петрозаводске.

Участники паблика "Сохраним 8 (31) школу на ул. Волховская, 10" намерены добиться включения постройки в перечень объектов культурного наследия.

"Инициативной группой обсуждались способы спасения школы. Одним из способов является подача заявки на историческое и культурное наследие. Было решено использовать этот способ", - говорится в сообщении паблика.

Авторы сообщества заняты поиском старых фотографий, на которых запечатлено здание школы на Волховской.

Инициативная группа намерена противостоять сносу здания школы. Они предполагают, что на месте бывшего образовательного учреждения может появиться многоэтажка.

"Администрация решила всеми возможными способами избавиться от школы, и в данное время здание имеет статус нежилого помещения. Участниками инициативной (группы - ред.) удалось провести действия за отмену сноса здания, но администрация на этом не остановится и, по последней информации, готовятся повторные торги. Если здание выкупят, то все знают, что вместо школы появится очередной человейник. Школа является памятником достижения горожан Петрозаводска довоенного времени", - гласит текст, опубликованный в сообществе.

Здание бывшей школы №8 на Волховской было построено в 1939 году. Объект расположен на пересечении улицы Правды и улицы Волховская рядом с мэрией Прионежского района.

В декабре 2020 года появилась информация, что городские власти планируют снова включить в программу приватизации постройку на Волховской. Ранее власти города неоднократно выставляли здание на торги с начальной ценой более 32 млн рублей, но аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок. Согласно выписке Росреестра, кадастровая стоимость школы составляет 33,4 млн рублей.

В феврале 2020 года власти Петрозаводска говорили о планах оставить этот объект в муниципальной собственности, чтобы построить на участке детский сад и парковую зону. А в октябре министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская сообщила, что здание собираются снести и передать участок под жилую застройку. В парламенте высказывались предложения провести экспертизу архитектурной ценности этого здания, чтобы решить, заслуживает ли оно статуса объекта культурного наследия.

На сегодняшний день заявку на включение постройки на улице Волховская в перечень объектов культурного наследия будет оформлять петрозаводчанин Василий Калюта. Он известен тем, что занимается защитой квартала исторической застройки в районе Зарека. В конце 2020 года этот квартал был включен в перечень объектов культурного наследия.

фото: © Алексей Бородин/ТАСС

Четыре класса в Карелии отправлены на карантин по коронавирусу

Более 50 учеников переведены на дистанционное обучение из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции в школах.

Карантины по коронавирусу введены в 4 классах в 4 школах республики. Иными словами, 55 человек (0,08 % от общего количества обучающихся) выведены на дистанционное обучение из-за коронавируса, сообщил глава Минобразования Карелии Роман Голубев на своей станице в соцсети.

Министр напомнил, что с 18 января школы Карелии начали возвращаться к привычному очному режиму работы. Полный возврат к очному обучению в нашей республике произойдет 1 февраля.

"Более 44 тысяч школьников (или 61,5 %) из 1-4-х, 9-х и 11-х классов, а также школьники государственных специальных (коррекционных) школ-интернатов Карелии начали обучение в очном режиме. Образовательный процесс для 27,5 тысяч детей (или 38,5 %) в 5-8-х и 10-х классах организован с использованием дистанционных образовательных технологий", - пишет глава Минобразования республики.

По словам Голубева, многие школы с численностью детей менее 300 человек начали работу в штатном режиме уже с 11 января. При благоприятной эпидемиологической обстановке в населенном пункте и по согласованию с министерством образования малокомплектные школы могут работать.

Ранее сообщалось, что детсады закрыли, школы перевели на дистант в городе Карелии, где введен режим ЧС из-за аварии на сетях.

фото: Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / ВК

Масштабный потоп случился в туалете разваливающегося дома в Петрозаводске (ФОТО)

Вода из унитаза хлестала в одном из деревянных строений карельской столицы.

Потоп в санузле произошел в доме, расположенном в Петрозаводске по адресу улица Ровио 2а. Фото с места событий размещено в паблике "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск".

"Вот в таких нечеловеческих условиях живут люди на Ровио 2а. И никому нет до этого никакого дела", - гласит надпись, сопровождающая пост.

В районе, в котром находится постройка, о которой сообщается в соцсети, стоят ветхие деревянные дома. Ранее уже горожане пытались привлечь внимание властей к плачевному состоянию этих жилищ. Так, осенью 2020 года на фасаде деревянной построки по адресу Лыжная, 20 в Петрозаводске появился плакат с надписью "Даже в юбилейный год Карелии у власти не находится средств для расселения жильцов из полусгоревшей развалины".

Ранее в Карелии жители ряда населенных пунктов страдали из-за заморозки труб. Люди в период сильных морозов оказались без воды. Прокуратура начала проверки обстоятельств аварий.

фото: © balakovolife.ru

"Бабушка плачет": воды в многоквартирном доме Петрозаводска нет уже 4 дня (ВИДЕО)

Жители 12-квартирной "деревяшки" на улице Лисицыной, 5 уже больше четырех дней сидят без воды.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился жилец дома №5 по улице Лисицыной, который рассказал, что уже с прошлого четверга, 14 января, в их доме нет воды.

"Воды нет совсем, - рассказал петрозаводчанин. – Дело в том, что у нас двухэтажная деревяшка на 12 квартир, дом старый, аварийный фонд, живут в основном люди пожилого возраста. Вода у нас подается только холодная, а теперь и ее нет. Бабушка старенькая, 80-летняя, приходит ко мне, плачет. Как ей помочь? Воду никто не подвозит. Я уже и в управляющую компанию "Жилой дом плюс" звонил, и в ЕДДС, и в аварийную Водоканала – пока никто не помог: либо обещают все исправить, либо переключают друг на друга".

По словам жильца с Лисицыной,5, вода отсутствует не по причине заморозки водопровода, а потому что нет давления в трубах.

"В управляющей компании пообещали разобраться в ситуации, в воскресенье приходил сантехник с чайником, походил-походил – и исчез, так вода и не появилась", - рассказал автор сообщения.

Сегодня жильцы дома по Лисицыной, 5 дозвонились до аварийной службы Водоканала и сообщили, что у них уже 4 дня нет воды.

В аварийной службе журналисту "Столицы на Онего" сказали, что действительно заявка по Лисицыной поступала, но бригада ремонтников к ним пока не выехала.

"После 18.00 пошлем машину с водой туда, - сказала диспетчер аварийной службы Водоканала. – Рабочие освободятся, подъедут – посмотрят. Сейчас много вызовов".

Отметим, что на отсутствие холодной воды в редакцию пожаловались жильцы домов №3, 3а по улице Грибоедова и Октябрьского проспекта, 13.

Тем временем, администрация благодарит МЧС и АО "ПКС – Тепловые сети" за помощь в ликвидации нештатных ситуаций в период низких температур.

"Специалисты оперативно реагируют на возникновение нештатных ситуаций в период резкого понижения температуры атмосферного воздуха. Ежедневно от жителей карельской столицы поступает около сотни сообщений об авариях, вызванных погодными условиями. Их ликвидацию ведут круглосуточно. За фактами, связанными с нарушением деятельности объектов жизнеобеспечения вследствие резкого понижения температуры воздуха, в том числе за возникшими авариями на системах водоснабжения, следит прокуратура города. Ситуацию на коммунальных сетях контролируют постоянно", -пишет мэрия и напоминает, что информацию о необходимости подвоза воды, заморозках и иных проблемах можно сообщить по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы – 051.

фото: © страница Вконтакте Дмитрия Петрова

В поселке Карелии, где введен режим ЧС, не удалось восстановить водоснабжение

В поселке Рабочеостровск Кемском района для устранения аварии на сетях требуется перекладка трубопровода.

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров рассказал на своей странице в соцсети о ситуации ходе работ по восстановлению водоснабжения поселка Рабочеостровск.

"Водоснабжение восстановлено в жилых домах по адресам ул. Новая 5, ул. Новая 4 и ул. Лесная 16. Но, к сожалению, некоторые трубы уже не спасти. Поэтому готовим техническое решение для восстановления водоснабжения дома по ул. Новая 2а и центра помощи детям. По ул. Строителей и для Рабочеостровской школы сметный расчёт на перекладку труб сделан. Ждём финансовой помощи республики. Потому что своих финансов для устранения последствий аварийного отключения городскому поселению недостаточно", - пишет Дмитрий Петров.

Напомним, 14 января режим повышенной готовности ввели из-за аварий на сетях в Кемском районе. Более 500 метров водопровода в поселке замерзли, и вода не поступала в дома граждан (более 90 человек), центр помощи детям и рабочеостровскую школу. 16 января в районе был введен режим ЧС.

фото: © Зураб Джавахадзе/ТАСС, архив

По факту гибели четырех человек на пожаре в Петрозаводске возбуждено уголовное дело

По факту гибели людей при пожаре возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 17 января в одной из квартир многоквартирного дома в Петрозаводске произошел пожар. При тушении пожара в квартире обнаружены тела двух погибших женщин и одного мужчины. Кроме того, из помещения вынесли двух живых мужчин и трехлетнего ребенка. При оказании реанимационных мероприятий ребенок скончался.

В настоящее время по делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, прокуратура Карелии проводит проверку по факту пожара, который произошел вечером 17 января в пятиэтажном доме на Ключевой.

фото: Оленка Архипова/vk.com/ollyarkh

Жителям сгоревшего дома в поселке в Карелии нужна помощь

Пожар почти полностью уничтожил жилой дом в поселке Ильинский Олонецкого района, погорельцы нуждаются в помощи.

Напомним, пожар произошел 17 января в 01:05. Два пожарно-спасательных подразделения пытались спасти дом №7 на улице Котчильская в поселке Ильинский, но не смогли – здание выгорело почти полностью.

В олонецком паблике "Чтобы лучше было жить" опубликовали пост с просьбой о помощи. Девушка, чей отец своими руками построил дом на берегу реки для всей семьи и в одну ночь потерял его, просит односельчан не проходить мимо их горя.

"Я никогда не думала, что такое может случиться с моей семьей, что фотографии обугленных комнат могут быть настолько близкими и ранящими. Но да, это происходит на самом деле. Самое важное сейчас - все живы! Моим родителям нужна помощь, помощь посильная. Сила 50 или 100 рублей со всего мира огромна. Буду благодарна каждому", - пишет девушка, выложившая в соцсетях фото пепелища.

Как оказать помощь погорельцам, можно узнать здесь.

фото: © Минприроды Карелии

В Минприроды Карелии заявили об отсутствии сплошных рубок в Пудожском районе

Жителям Пудожского района, которые потребовали остановить варварскую рубку у поселков Кубово и Водла, чиновники объяснили, какие вырубки ведутся в местных лесах.

В минувшую пятницу исполняющий обязанности главы Минприроды Алексей Щепин встретился в поселке Кубово с местными жителями и ответил на вопросы о вырубке лесов вблизи поселения. На встрече также присутствовали представители арендаторов лесных участков, заготавливающих древесину на территории поселения: Группа компаний "Сегежа", ООО "СеверТорг", ПАО ЛХК "Кареллеспром", сообщили в ведомстве.

Напомним, жители поселков Водла и Кубово Пудожского района написали главе Карелии Артуру Парфенчикову обращение с требованием прекратить у них безжалостную рубку леса, решить вопрос создания рабочих мест в районе, принять реальные меры для развития поселков, а также выполнить ремонтные работы на разбитой лесовозами автодороге "Кривцы – Кубово – Водла".

"Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Карелии Сергей Шарлаев наглядно продемонстрировал на карте виды рубок вблизи поселений и пояснил в каких случаях арендаторы проводят лесовосстановление. Сплошные рубки вблизи Кубово и Водлы не производятся", – говорится в сообщении министерства.

Про информации ведомства, при осмотре лесосек факт тотальных вырубок не подтвердился. Руководство Минприроды показало на карте места проведенного ухода за лесфондом (проходные рубки), а также выборочные рубки спелых и перестойных насаждений (чересполостная постепенная рубка). Все проведенные рубки осуществляются в соответствии с лесным законодательством РФ, нарушений не выявлено, утверждают в министерстве.

фото: © Николай Смирнов/ Столица на Онего

Массовых крещенских купаний в Петрозаводске не будет

В администрацию столицы Карелии так и не поступило ни одной заявки от желающих организовать массовое мероприятие, сообщили в мэрии города.

Крещенские купания в Петрозаводске в этом году проводить не планируется.

Кроме того, в администрации напомнили, что выход на лед, когда его толщина составляет менее 10 см, запрещен. Прогулки и рыбалка при тонком ледового покрове могут привести к непоправимым последствиям. Также запрещено выезжать на лед на автотранспорте и специализированной технике.

Ранее власти Олонецкого района сообщили об отмене традиционных крещенских купаний в связи с распространением коронавирусной инфекции.

фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Власти намерены построить ФАПы в девяти населенных пунктах Карелии

Карельские власти сообщили, в каких районах они намерены намерены построить новые фельдшерско-акушерские пункты.

Об этом сообщает управление пресс-службы главы республики.

Новые медицинские пункты появятся еще в девяти населенных пунктах. Это ФАПы в д.Рыпушкалицы Олонецкого района, поселках Харлу и Ряймеля Питкярантского района, поселках Рускеала и Кааламо Сортавальского района, п.Пай Прионежского района, в поселках Пийтсиеки и Райконкоски Суоярвского района.

Также запланировано строительство врачебной амбулатории в селе Шелтозеро Прионежского района. Участки под возведение объектов уже оформлены, сообщают в правительстве.

По информации карельского правительства, в 2020 году для лечебных учреждений были приобретены девять передвижных комплексов - пять мобильных ФАПов, две стоматологии и два флюорографических кабинета. Новые фельдшерско-акушерские пункты были построены в п.Новая Габсельга Медвежьегорского района, п.Золотец Беломорского района, д.Ууксу Питкярантского района, д.Куганаволок Пудожского района и п.Тоунан Лахденпохского района.

Ранее стало известно, сколько больниц, поликлиник и ФАПов было закрыто в Карелии за пять лет.

фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

Коронавирус обнаружен у 282 человек в Карелии за сутки

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о числе жителей республики, зараженных COVID-19.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 282 человек. Из этого числа заболевших – 260 человек, из них 49 имеют симптомы средней тяжести, 6 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии. Об этом информирует оперштаб.

Выздоровели еще 319 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5256,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2431,5 случая, по Северо-Западу – 4142,1.

фото: pixabay

Нашлось объяснение, почему сократится число переселенцев в Карелию из регионов бывшего СССР

Число иностранных граждан – жителей бывших республик СССР – желающих переселиться в Карелию будет сокращаться, несмотря на различные льготы и материальную помощь.

Такое мнение высказала начальник управления труда и занятости Республики Карелия Елена Фролова на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике.

"Я могу взять на себя смелость утверждать, что потенциал этой программы постепенно исчерпывается… Тот возрастной состав людей, которые были раньше нашими согражданами, которые хорошо владеют русским языком, постепенно исчерпается... Молодые люди, которые родились и выросли за рубежом – они уже не так хорошо знают русский язык и не так хорошо уже, наверное, могут адаптироваться к проживанию на территории Российской Федерации…Это такие обстоятельства, которые будут способствовать постепенному снижению числа соотечественников добровольно переселяющихся…", - сказала начальник Управления. Переселенцы получают различные меры поддержки, которые будут расширены с 2021 года. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

В больницах Карелии 120 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Медики борются за жизни 9 крайне тяжелых больных коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, на сегодняшний день в ковид-центрах находятся 713 человек.

Из них 584 – в состоянии средней тяжести, 120 – тяжелых больных. И еще у 9 человек состояние фиксируется как крайне тяжелое, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии коронавирусом заразились 282 человека. Всего в республике за время пандемии инфицированы 32843 человека. Выздоровели – 27056. Умерли 199 пациентов.

фото: valaam.ru

Монастырь в Карелии обзавелся современной библиотекой с компьютерами и редкими книгами (ФОТО)

В Валаамском монастыре освятили библиотеку после масштабной реконструкции.

Игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий совершил освящение монастырской библиотеки после ее капитального ремонта, сообщается на официальном сайте монастыря.

"Для нашей обители – это событие особое, так как библиотека важная составляющая монастыря. Здесь можно найти нужную святоотеческую и другую православную литературу, в том числе и редкую, и провести свободное время с духовной пользой. Конечно, в современном мире интернет является весомой альтернативой библиотеке. Это заметно снижает уровень её посещаемости, но все же, значительная часть насельников монастыря предпочитает традиционный источник знаний – бумажную книгу", - пишут на сайте.

Благодаря помощи мецената здесь отремонтировали полы, стены, потолки, вставили новые окна и двери, полностью заменили проводку. Теперь весь фонд библиотеки, до этого размещенный в разных местах, сосредоточен в одном помещении, которое оснащено необходимой мебелью и техникой.

В одной части библиотеки располагается основной фонд, он же компьютерный зал и абонемент. Здесь представлена большая часть литературы, где братия может выбрать книгу по каталогу или просто поискать ее по полкам. Также есть возможность воспользоваться компьютером, полистать журналы, альбомы. В другой части отремонтированного помещения находится резервный фонд – книгохранилище.

"После ремонта из ризницы монастыря в библиотеку был перевезен весь фонд ценных книг. Раньше для них просто не было подходящих условий, а теперь были закуплены специальные шкафы, и создан специальный малый зал с отдельным рабочим местом. Все книги описаны и пронумерованы. На руки, конечно, они не выдаются, но, по благословению, теперь будут доступны для изучения", - говорится в сообщении монастыря.

Кроме того, был увеличен компьютерный зал с двух мест до четырех и закуплена новая техника. Также были модернизированы уже имеющиеся старые компьютеры.

"Так как в нашу библиотеку часто приносят старые иконы для раздачи посетителям, то теперь, под них было создано отдельное место и куплен специальный мощный ламинатор, позволяющий сохранять старые бумажные иконы на долгий срок", - пишут на сайте Валаамского монастыря.

фото: © Артем Коротаев/ТАСС

Чиновникам Карелии придется отчитаться о биткойнах

Парламент республики рассмотрит законопроект, который обяжет госслужащих указать их цифровые финансовые активы в справках о доходах.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект регионального закона, который включает цифровые финансовые активы в перечень доходов, подлежащих декларированию государственными служащими. Речь идет о биткойнах и других цифровых деньгах.

Согласно губернаторскому законопроекту, отчитываться о наличии у них и у членов их семей цифровых финансов активов придется республиканским и муниципальным чиновникам. Появление такой инициативы обусловлено необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

фото: pixabay

Как снизить кадастровую стоимость недвижимости: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии

Институт Уполномоченных по защите прав предпринимателей подготовил памятки для субъектов бизнеса, как обжаловать кадастровую стоимость объектов недвижимости, от которой зависит размер налоговых платежей.

Об этом рассказала бизнес-омбудсмена в Карелии Елена Гнетова.

В памятке содержится пошаговая инструкция, как и в каких случаях можно оформить заявление об обжаловании кадастровой стоимости, и куда обращаться с этими заявлениями. Одной из распространенных причин завышения кадастровой стоимости являются технические ошибки. "Чаще всего к завышению или занижению кадастровой стоимости приводят неверные характеристики объекта недвижимого имущества, используемые в кадастровой оценке. Предприниматели могут уточнить характеристики объектов", - пояснила Гнетова. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Новые правила ухода за лесами позволят увеличить ежегодный объем заготовки древесины в Карелии вдвое

Известный карельский эколог и лесовод Александр Марковский считает, что переход республики на лесохозяйственный цикл способен покончить с рубками нетронутой тайги.

С 1 января в России вступили в силу новые правила заготовки древесины, лесовосстановления и ухода за лесами, а также формы и порядок подачи лесной декларации. Все эти документы подверглись изменениям в рамках "регуляторной гильотины", которую федеральное правительство запустило в прошлом году в лесном хозяйстве. Как заявил в интервью "Столице на Онего" известный в республике эколог и лесовод Александр Марковский, переход арендаторов карельского лесфонда на лесохозяйственный цикл позволит увеличить ежегодный объем заготовки древесины вдвое.



Александр Марковский. Фото: Валерий Поташов

"При переходе на лесохозяйственный цикл у нас появится лесное хозяйство во вторичных лесах, которые до этого особо не использовались, и это существенно сокращает срок получения из них ликвидной древесины. Это означает, что ежегодный объем лесозаготовки в Карелии может вырасти в 2-2,5 раза, потому что, по оценке экспертов, которые готовили нормативы для нашего региона, потенциал средневозрастных насаждений в республике очень высок, - сказал Марковский - Кроме того, я бы отметил не менее важное обстоятельство: при лесохозяйственном цикле у лесопользователя нет необходимости уходить на какие-то далекие участки, где еще сохранились ценные малонарушенные леса. Это может вообще снять вопрос с заготовкой древесины в нетронутой тайге, что постоянно вызывало социальные и экологические конфликты".

Читайте подробнее в статье "Карелия получит не только надежный, но и долгосрочный лесной ресурс".

фото: © Лидия Мухамадеева/ТАСС

Школы отогревают в райцентре Карелии после жалоб родителей

В Суоярви увеличили мощность котельных, чтобы обогреть школы, сообщили в правительстве Карелии.

В минувшее воскресенье, 17 января, представители "КарелКоммунЭнерго" побывали в Суоярви, где жители пожаловались на холод в городских школах. Они провели замеры температуры воздуха в учебных помещениях. Обследование показало, что на 17 часов воскресенья температура в классах в суоярвской школе составляла 15-17 градусов, в Кайпинской общеобразовательной школе – порядка 15 градусов.

По результатам проверки было принято решение увеличить мощность работы котельных, чтобы прогреть школы до нормативных показателей. Сейчас температура теплоносителя на выходе из котельных составляет 79 градусов при норме в 70. Соответственно, температура в классах будет постепенно повышаться, сообщается на сайте правительства.

Напомним, с 18 января к обучению в школах приступили ученики с 1 по 4 классы, которым после новогодних праздников продлили каникулы из-за коронаивруса, также 9-классники и 11-классники, находившиеся на дистанте.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

В Карелии число детей, заразившихся коронавирусом, увеличилось за сутки на 39 человек

О ситуации с детской заболеваемостью коронавирусом рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 17 января по статистике в Карелии был 32561 инфицированный коронавирусом, из общего числа 3063 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 18 января, – уже 32843 ковидных больных, из них 3102 – это дети, то есть за сутки в Карелии 39 детей заразились коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии коронавирусом заразились 282 человека. Всего в республике за время пандемии инфицированы 32843 человека. Выздоровели – 27056. Умерли 199 пациентов.

фото: pixabay

Бизнесу в Карелии станет легче получать землю без торгов: депутаты проголосовали

Власти Карелии готовы смягчить требование к инвестиционным проектам, под которые бизнес может получить земельные участки в аренду без проведения торгов.

Это следует из проекта закона о внесении изменений в республиканское законодательство, которое регламентирует выделение земельных участков предпринимателям, реализующим "масштабные инвестиционные проекты".

Такой статус сейчас имеют проекты, стоимость которых составляет не менее 300 млн рублей. Предлагается снизить эту планку до 100 млн рублей. Компании, которые заявят, что готовы вложить в свой проект такие деньги, получат право аренды земельных участков без торгов. Чем власти мотивируют смягчение условий аренды, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

За время пандемии в России выздоровели 2 978 764 человека, заразившихся COVID-19

За последние сутки в России зарегистрирована выявлено 22 857 случаев заражения коронавирусом, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 22 857 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 591 066 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 978 764 человека, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 18 333 пациента.

За минувшие сутки в России подтвержден 471 летальный исход жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 66 037 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 97 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 373 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 18 января остаются 617 328 человек.

фото: © кадр из видео

В Карелии открыли "Школу молодых ремесленников" (ВИДЕО)

В Карелии запустили новый проект, в рамках ремесленники записали серию мастер-классов.

Центр народного творчества представил сегодня свой новый масштабный творческий проект – "Школа молодых ремесленников".

"Осенью мы записали 30 мастеров народно-художественного творчества, преподавателей и исследователей традиционного быта, которые познакомят вас с ремесленной культурой Республики Карелия", - пишут в паблике центра, где выложили первое видео проекта.

Открывает серию мастер-классов урок по берестоплетению (художественной обработки бересты) от известных мастеров из Петрозаводска Ирины и Владимира Титовых.

Ранее в Карелии записали 10 серий тревел-блога "Море помор", в которых путешественники рассказали о современных поморах.

фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Коронавирус повлияет на работу предприятий Карелии в 2021 году, считает более 50% населения

Служба исследований hh.ru в конце декабря провела опрос среди жителей Карелии, чтобы узнать их мнение о том, будет ли пандемия влиять на их работу и возможны ли сокращения там, где они работают.

Из общего числа опрошенных 53% уверены, что эпидемия COVID-19 будет продолжать оказывать влияние на их работу и карьеру. Не согласен с этим каждый третий респондент, ещё 13% затруднились с ответом.

Выше всего доля согласных с тем, что коронавирус продолжит своё влияние на работу и карьеру в новом году, оказалась в сфере туризма и гостиничного бизнеса (68%), добычи сырья (66%). Также 64% представителей банковской сферы и 62% представителей сферы закупок верят в то, что пандемия продолжит влиять на их работу. Больше всего верят в то, что пандемия перестанет оказывать такое влияние на их работу как это было в 2020 году, представители из сферы "Информационные технологии", "Госслужба" и "Рабочий персонал". Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".