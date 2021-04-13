Самые читаемые новости за 13 апреля

фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Колбасов

В январе 2021 года смертность в Карелии выросла почти в полтора раза

Резкое увеличение смертности наблюдается в республике с осени прошлого года.

В январе 2021 года в Карелии произошел резкий рост смертности. Согласно данным Росстата, количество умерших граждан составило в республике 1225 человек, что на 386 человек, или почти в полтора раза выше, чем в аналогичный прошлогодний период. При этом показатель смертности на тысячу жителей составил 23,7 против 16,1 в январе 2020 года.

Отметим, что резкое увеличение смертности наблюдается в Карелии с осени прошлого года, когда республика попала в число регионов-лидеров по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Всего за 2020 год количество умерших жителей Карелии составило 10 076 человек, что на 1273 человека больше, чем в 2019 году. При этом показатель смертности на тысячу жителей вырос в регионе с 14,3 до 16,5, или на 15%.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук останется за решеткой до середины июня

Петрозаводский городской суд сегодня продлил арест обвиняемого в получении взяток и превышении должностных полномочий Геннадия Боднарчука до 16 июня.

В Петрозаводском городском суде сегодня было рассмотрено ходатайство следователя по особо важным делам Следственного комитета Карелии Александра Брюханова о продлении на два месяца срока содержания под стражей председателя Петросовета Геннадия Боднарчука. Ходатайство поддержал прокурор Дмитрий Егоров. Они считают, что Боднарчук должен остаться за решеткой, так как способен скрыться или оказать давление на свидетелей.

Адвокаты Геннадия Боднарчука предлагали выбрать в качестве более мягкой меры пресечения залог или домашний арест. В качестве залогодателя выступил депутат Петросовета Александр Антипов, который предложил 3,5 млн рублей из семейных сбережений (сумму залога он увеличил на 500 тысяч рублей по сравнению с прошлым разом).

В ходе рассмотрения ходатайства в судебном заседании прозвучала информация о том, что предварительное следствие по делу Геннадия Боднарчука завершено - доказательства собраны, свидетели допрошены. Председателю Петросовета предъявлено окончательное обвинение в четырех преступлениях, и в настоящее время обвиняемый вместе с защитниками знакомится с материалами уголовного дела.

По итогам заседания судья Эдуард Новоселов, который ранее уже дважды рассматривал избрание меры пресечения Геннадию Боднарчуку, удовлетворил ходатайство следствия. Срок содержания под стражей продлен до 16 июня.

Напомним, Геннадия Боднарчука задержали 17 июля 2020 года. Более 8 месяцев он находится в СИЗО. 25 марта ему было предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений.

В первом случае идет речь, по версии следствия, о получении Боднарчуком взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч.6 УК РФ) от "неустановленных лиц ООО "Тонус". История напрямую связана с жилым комплексом "Свой берег" в Петрозаводске.

Также ему было предъявлено обвинение в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, которого за получение 4-миллионной взятки от строителей в декабре суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Третья история связана с командировками Боднарчука. По данным следствия, в 2017-2018 годах председатель Петросовета лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. А по возвращении в Петрозаводск предъявил к уплате авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей. По указанным фактам ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

Кроме того, выяснилось, что решением Петросовета, в утвержденном им соответствующем Положении о командировках, предельные величины таких расходов почему-то не определены. В результате бюджетные деньги за командировки председателю Петросовета, его заместителям и остальным депутатам выплачивались за фактические затраты, подтвержденные соответствующими документами. Поскольку к разработке и утверждению названного документа о командировках непосредственное отношение имел сам Боднарчук, в итоге ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст.286, ч.1 УК РФ).

фото: © Правительство Карелии

В ответ на жалобу горожанина в БСМП Петрозаводска рассказали о работе приемного покоя

Петрозаводчанин пожаловался в соцсетях, что его пожилого родственника слишком долго принимали в больницу, сообщили в пресс-службе больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска.

В группе «Подслушано в ПТЗ» в сети ВКонтакте 12 апреля появилось сообщение следующего содержания: "7 часов провели сегодня в приемном отделении БСМП, ожидая, пока пожилого человека с подозрением на инфаркт госпитализируют. Ни преклонный возраст, ни ветеранство, ни статус малолетнего узника - ничто у нас не дает права на осмотр вне очереди. Горько и печально, что на такую большую больницу только один дежурный терапевт. Сколько бы ни писали про ковид, занятость врачей и т.п., ничем нельзя оправдать такое отношение к людям! Уважаемые руководители, вместо ежегодной открыточки к 9 Мая, дайте ветеранам и узникам достойное медицинское обслуживание. Их остаётся всё меньше и меньше!"

Руководство БСМП, прочитав жалобу жителя Петрозаводска, подтвердило тот факт, что, действительно, такой пациент 80 лет находился 12 апреля в приемном покое больницы. По документам, в приемное отделение он поступил в 8 часов утра.

- Мужчина был обследован в палате кратковременного пребывания: осмотрен терапевтом, кардиологом, неврологом. Выполнен ряд диагностических исследований: взят анализ крови, сделанаы электрокардиограмма, эхокардиоскопия и компьютерная томография. Данных за острый инфаркт у него не было. Экстренных и неотложных показаний к госпитализации не было, но с учетом хронических заболеваний, возраста, перенесенной ковидной инфекции было решено оставить пациента в терапевтическом отделении.

Следует отметить, что за время пребывания в приемном покое больницы пациенты не просто находится в режиме ожидания. В это время изучается анамнез, заполняются соответствующие документы, проводится первичный осмотр специалистом, берутся необходимые анализы, принимается решение о дальнейшей госпитализации в больницу или амбулаторном лечении. На все это требуется время. Пациенту предоставляется койка в палате кратковременного пребывания, т.е. он не находится непосредственно в зоне для вновь поступающих пациентов и посетителей.

Количество специалистов, обслуживавших приемный покой 12 апреля, соответствовало нормативам. Всего за стуки зарегистрировано 131 обращение. В больницу поступили 65 пациентов, из них тяжелых – 52. В реанимацию госпитализировано 3 человека.

фото: © Столица на Онего

Два новых претендента вступили в борьбу за кресло сити-менеджера Петрозаводска

Начальник аварийной службы "Водоканала" и местный представитель партии ЛДПР попробуют занять место Ирины Мирошник.

В конкурсную комисиию по отбору кандидатов на пост петрозаводского сити-менеджера подали документу начальник аварийно-диспетчерской службы компании "ПКС-Водоканал" Яков Прокопчик и представитель организации "Евро Модуль" Павел Стальцов. При этом руководитель аппарата КРОО "Ассоциация юристов России" Михаил Бокша, ранее включившийся в гонку за пост городского главы, снял свою кандидатуру.

Об этом рассказала "Столице на Онего" член конкурсной комиссии для назначения нового сити-менеджера, депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева.

Стоит отметить, что выдвинувшийся на пост сити-менеджера карельской столицы Павел Стальцов ранее участвовал в выборах, информаця об этом есть в сети. В компании "Евромодуль", согласно открытым данным, он занимает пост мастера-механика. Стальцов представляет партию ЛДПР.

На сегодняшний день в списке лиц, подавших документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа, также находятся учитель английского языка из МОУ Сунское, представитель партии Социальной защиты 35-летняя Екатерина Ганюченко, президента ООО "Святые Карелии" 41-летний Алексей Таранов, депутат Лендерского сельского поселения от "Единой России" 29-летняя Екатерина Кочакова и руководитель исполкома общероссийской общественной организации "Офицеры России" в Карелии Валерий Таборов.

Напомним, полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекают 20 апреля. Затем депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового сити-менеджера.

С 29 марта по 20 апреля включительно состоится прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Очередной сити-менеджер столицы Карелии будет выбран методом тайного голосования на сессии Петросовета 12 мая.

фото: Мария Смирнова / Губерния Daily

Недостроенный корреспондентский пункт "Останкино" в Петрозаводске готовятся сносить

На сайте госзакупок появилась информация о поиске компании, которая проведет демонтаж недостроенного объекта на Кукковке.

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания выступает заказчиком проведения работ по демонтажу объекта незавершенного строительства "Корреспондентский пункт РГТРК "Останкино"" в карельской столице. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Постройка располагается в Петрозаводске на Комсомольском проспекте. Объект заброшен.

Максимальная цена контракта на снос здания составляет 4,3 млн рублей.

В техническом задании указано, что исполнитель должен выполнить снос объекта "методом обрушения", рекультивацию земляного участка и его благоустройство, демонтаж металлических решеток на оконных и дверных проемах, демонтаж ограждения участка, демонтаж питающего кабеля, распределительного электрощита, помещения охраны, осветительного оборудования.

Напомним, между российской государственной телерадиокомпанией "Останкино" и администрацией Петрозаводска в 1993 году было подписано соглашение о строительстве в Петрозаводске здания регионального корреспондентского пункта РГТРК "Останкино".

С 2006 года объект находится во владении ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" на праве хозяйственного ведения.

Летом 2017 года суд обязал ВГТРК законсервировать недостроенное здание корреспондентского пункта.

фото: © Зураб Джавахадзе/ТАСС, архив

Мертвого мужчину нашли в затопленном доме в Карелии

Мужчина скончался при странных обстоятельствах, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший понедельник, 12 апреля, в 15.47 на пульт пожарно-спасательной службы Костомукши поступил звонок с просьбой о помощи. В дачном кооперативе «Хвоинка» мужчина перестал выходить на связь.

Прибывшие к месту вызова сотрудники МЧС увидели затопленный дом, дверь которого разбухла и не открывалась. Спасатели с помощью шанцевого инструмента открыли окно и проникли в дом, демонтировали разбухший порог и открыли дверь.

Внутри дома было обнаружено тело мужчины.

Сейчас по данному происшествию проводится проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В Карелии отреставрируют одну из старейших деревянных часовен

Госконтракт на реставрационные работы заключен с фирмой из Ивановской области.

В нынешнем году в карельском селе Вешкелица начнется реставрация деревянной часовни Георгия Победоносца, которая является объектом культурного наследия федерального значения. Эта часовня считается одной из старейших в Карелии: ее возраст датируется XVII столетием, и до того, как памятник был перенесен в 1989 году в Вешкелицу, он украшал другую карельскую деревню Кангозеро, которой больше нет на карте республики.

Заказчиком противоаварийных, консервационных и реставрационных работ на вешкелицкой часовне выступило министерство культуры России, которое выделило на эти цели более 1,2 миллиона рублей. Однако на конкурс, который был объявлен Минкультом в конце прошлого года, не заявился ни один из карельских реставраторов. Единственным участником этого конкурса оказалась фирма из Ивановской области, с которой и был в итоге заключен государственный контракт.

Почему специалисты из Карелии не желают участвовать в торгах на реставрационные работы, читайте в статье «Реставрация по цене каркасного дома».

фото: © ФСБ России по Республике Карелия

Парфенчиков наградил медалью бывшего начальника управления ФСБ Карелии

Артур Парфенчиков подписал Указ о награждении экс-начальника управления ФСБ Карелии Александра Барышева медалью "За заслуги перед Республикой Карелия".

Глава Карелии девятого апреля подписал Указ о награждении Александра Барышева медалью "За заслуги перед Республикой Карелия". Текстовая копия документа опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

Барышев награжден "за высокие достижения и заслуги перед Республикой Карелия и ее жителями в государственной деятельности в области обеспечения национальной безопасности, охраны жизни и прав граждан", говорится в документе.

Ранее сообщалось, что генерал-майор Александр Барышев покинул пост в Карелии и переходит на новую работу.

Управление ФСБ Карелии возглавил генерал-майор Сергей Мочалов, ранее возглавлявший аналогичное управление Кировской области.

фото: ТАСС / Антон Новодережкин

Парфенчиков поручил проверить все школьные пищеблоки Карелии после массового отравления в Олонце

Губернатор Артур Парфенчиков поручил рассмотреть вопрос о расторжении контракта с компанией, которая обеспечивала питанием детей в олонецкой школе №1, и проверить все региональные школьные столовые.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил всем муниципалитетам провести проверки в школьных пищеблоках. Губернатор также потребовал от олонецких властей провести проверку в отношении компании, которая поставляла питание в школу №1, где массово отравились дети. Парфенчиков предложил рассмотреть вопрос о расторжении с ней контракта. Об этом сообщается на странице главы региона в соцсети.

Напомним, питанием учеников в олонецкой школе №1 занимается ООО "Прибой".

Парфенчиков также дал поручение министру здравоохранения Михаилу Охлопкову вести контроль за стостоянием здоровья отравившихся школьников и обеспечить их семьи нужной медпомощью и препаратами.

Глава республики пояснил, что получил предварительные результаты эпидрасследования по массовому заболеванию учеников в олонецкой школе №1.

"Они подтверждают первоначальную версию о передаче инфекции через пищу и посуду от заболевшего персонала столовой", - заявил он.

Парфенчиков заявил, что при проверке были зафиксированы нарушения в организации работы пищеблока. Претензии появились к хранению и доставке продуктов, обработке инвентаря и так далее.

Напомним, информация о вспышке кишечной инфекции в школе Олонца появилась в четверг, 8 апреля. За медицинской помощью в связи с отравлением обратились 22 ученика младших классов и сотрудник школьного пищеблока. Проверкой инцидента занялись Следком и прокуратура республики.

По данным на понедельник, 12 апреля, число отравившихся увеличилось до 77 человек. Болели 76 учащихся начальной школы и школьная буфетчица.

фото: © Архив EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Глава Минздрава Карелии рассказал о заболевших после прививки от коронавируса

В Карелии полностью вакцинировались 31 686 человек, заболевших после прививки - менее 1%, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Как отметил глава Минздрава Карелии, прививка от коронавирусной инфекции не гарантирует того, что человек не заболеет. При этом заболевание пройдёт в лёгкой форме даже у пожилых и людей с хроническими заболеваниями, уверен министр.

"Минздрав Карелии осуществляет постоянный мониторинг безопасности применения вакцин для профилактики COVID-19. С начала применения «Спутника V» в России не зафиксировано ни одного случая летального исхода от вакцины, а количество нежелательных реакций составляет не более 0,1%. В Республике Карелия заболевших после прививки - менее 1%. В большинстве случаев инфицирование произошло ещё до формирования устойчивого иммунитета. Так, пожилой житель Петрозаводска М. (71 год), заболел ковидом в лёгкой форме на второй неделе после введения второго компонента вакцины «Спутник V». Пожилых пациентов, даже с лёгкой формой ковида, мы госпитализируем. Он находился в больнице всего одну неделю. Рядом с ним лежал пациент такого же возраста с крайне тяжёлой степенью заболевания (КТ1-2), который не сделал прививку. Это говорит о многом!" – пишет Михаил Охлопков на своей странице в "ВКонтакте".

По данным министра, на сегодняшний день первым компонентом вакцины «Спутник V» привились 47 734 жителя Карелии, полностью вакцинировались 31 686 человека. 22 071 (46,2% от количества вакцинированных) пожилой человек, старше 60 лет, сделал прививку. Всего же на данный момент в Карелию поступило 64 793 дозы вакцины «Спутник V».

Напомним, за минувшие сутки в Карелии коронавирус выявлен у 58 человек, подтверждены еще три смерти. Всего с начала пандемии в республике инфицированы 44826 человек, умерли 423 пациента.

Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ – выбираем одного из трех (ОПРОС)

КПРФ выдвинет на конкурс на должность главы Петрозаводска того, кто победит по итогам виртуального голосования.

Уже много лет жители Петрозаводска не выбирают мэра – прямые выборы были отменены в 2015 году. С тех пор главу города назначают депутаты Петросовета по итогам конкурса. Ближайший конкурс на должность сити-менеджера Петрозаводска состоится 30 апреля.

КПРФ предложила выбор в отсутствие выборов: коммунисты решили выдвинуть на конкурс того, кого жители определят всенародным голосованием. На площадке Интернет-издания «Столица на Онего» в течение недели выбирали самого достойного кандидата.

Всего было 10 претендентов. По итогам первого тура голосования определилась тройка лидеров. Это ветеран МВД Карелии, коммунист Андрей Гущин, лидер профсоюзов Карелии Илья Косенков и предприниматель Николай Тараканов.

Нужно выбрать одного из трех претендентов, и КПРФ поддержит его выдвижение на конкурс на должность главы Петрозаводска.

Андрей Гущин – ветеран МВД Карелии, коммунист

58 лет, окончил Санкт-Петербургский университет МВД России.

Прошел путь от участкового инспектора до начальника отдела собственной безопасности и начальника оперативно-поискового бюро МВД по Республике Карелия. Служил на Северном Кавказе.

Награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

Проголосовать можно здесь.

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Илья Косенков – лидер профсоюзов Карелии

45 лет, окончил математический факультет Петрозаводского госуниверситета, Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по программе «Социальный менеджмент и социальная работа».

Работал председателем студенческой профсоюзной организации ПерГУ.

С 2010 года – председатель Объединения организаций профсоюзов в Республике Карелия.

Проголосовать можно здесь.

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Николай Тараканов – предприниматель

43 года, окончил лесоинженерный факультет Петрозаводского государственного университета.

Был индивидуальным предпринимателем, директором транспортной компании. Руководил учреждением социального обслуживания населения по Пряжинскому району Карелии.

В настоящее время - заместитель директора ООО «АК 1126».

Проголосовать можно здесь.

Голосование продлится до 16 апреля включительно (итоги подведем в 18.00).

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

За три месяца в бюджет Карелии поступило 4,2 миллиарда рублей федеральных трансфертов

На реализацию в республике национальных проектов направлено 472 миллиона.

К началу апреля в бюджет Карелии поступило федеральных трансфертов на общую сумму 4,2 миллиарда рублей. Как пояснили в республиканском министерстве финансов, половину этой суммы – около 2,2 миллиарда – составили дотации, в том числе – 1,9 миллиарда на выравнивание бюджетной обеспеченности и почти 260 миллионов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

Еще чуть более 2 миллиардов перечисленных в Карелию средств приходится на целевые межбюджетные трансферты, что на 42,5% выше аналогичного прошлогоднего уровня. В частности, на реализацию в республике национальных проектов направлено 472 миллиона рублей.

фото: © Сергей Стариков/ТАСС

Молодая жительница Петрозаводска, устроившая смертельный поджог детской коляски, отправилась в колонию на 13 лет

Суд приговорил молодую петрозаводчанку, устроившую пожар в многоквартирном доме, в результате которого погибла пенсионерка, к 13 годам лишения свободы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Суд установил, что 24-летняя петрозаводчанка в одну из январских ночей 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде деревянного многоквартирного дома, в котором проживала сама, решила поджечь чужую детскую коляску. Так она пыталась отомстить соседям за задержание её сожителя, который также пытался сжечь эту коляску и попал из-за этого в полицию. Злоумышленница подожгла одеяло, лежавшее в коляске. Однако огонь с коляски перекинулся на деревянные конструкции подъезда и всех расположенных в нем квартир.

Совершая эти действия, женщина осознавала, что в доме находятся люди, которые спят и не смогут своевременно покинуть жилище, поскольку место поджога являлось единственным выходом из подъезда.

В результате пожара от отравления угарным газом погибла 60-летняя женщина, которая не смогла вовремя покинуть горевший дом. Остальные жители дома, в том числе с новорожденными детьми, были вынуждены покидать дом через окна. Кроме того, были повреждены и уничтожены расположенные в доме квартиры и имущество, находящееся в них. Общий материальный ущерб гражданам и администрации Петрозаводска составил более 9 миллионов рублей.

В ходе судебного заседания обвиняемая лишь частично признала свою вину, пояснив, что хотела сжечь только коляску.

По совокупности преступлений Верховный суд Республики Карелия приговорил женщину к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком 1 год. Отбывать наказание осужденная будет в исправительной колонии общего режима.

Суд также удовлетворил иски потерпевших о взыскании имущественного вреда, а также иск дочери погибшей о взыскании морального вреда на сумму 1 млн рублей

Приговор суда в законную силу не вступил.

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

Температурный рекорд установлен в Петрозаводске

В минувший понедельник метеорологические летописи были переписаны в Карелии, Ленинградской, Курской, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской и Саратовской областях.

Обширный антициклон, усиливающий свои позиции над Уралом и Поволжьем, а также южные потоки в атмосфере, несущие на территорию Европейской России хорошо прогретые воздушные массы, накануне дали старт череде рекордов тепла. Об этом сообщает Центр Фобос.

В понедельник, 12 апреля, самый высокий рекорд, был установлен в Урюпинске, Волгоградской области, там воздух прогрелся до +25,9°, что на 2,3° превысило достижение 1959 года. Также среди рекордсменов оказался Петрозаводск, где было +17°. Температурный рекорд установлен и в Курске, Воронеже, Тамбове и других городах.

"Сегодня ситуация в атмосфере над центральной и восточной частью Европейской России вновь будет способствовать хорошему прогреву, и температурный фон окажется на 8-13° выше климатической нормы, что станет причиной новых рекордов тепла. Например, в Москве сегодня падёт достижение 2008 года, составляющее 20,4°, а в Воронеже обновится более давний рекорд 1983 года, тогда воздух в столице Черноземья прогрелся до +23,4°", - говорится в сообщении Центра Фобос.

Ранее сообщалось, что в Россию придет похолодание.

фото: © ГИБДД Карелии

Пешеход погиб под колесами автомобиля на трассе под Петрозаводском

Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе А-215 "Подъезд к городу Петрозаводску" в Прионежском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший понедельник, 12 апреля, в 21:30 на 143км + 330м федеральной автодороги А-215 "Подъезд к городу Петрозаводску" 38-летний водитель автомобиля Lada Vesta сбил 66-летнего мужчину. Он шел по проезжей части в попутном направлении. Световозвращающих элементов у него было. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В ГИБДД Карелии напомнили, что согласно правилам при движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу двигающимся транспортным средствам. Кроме того, при переходе дороги и движении в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населённых пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.

фото: pixabay

Сборщикам ягод в Карелии обещают заработки выше, чем в Финляндии

Компания "Ягоды Карелии", которая занимается производством варенья и других продуктов из ягод, объявила о приеме на работу сборщиков – им обещают заработок выше, чем в Финляндии.

Об этом сообщила пресс-служба Управления труда и занятости Карелии.

"Чистый сдельный доход сборщика зависит от количества собранных ягод. Полученный доход по законодательству РФ не облагается налогами. Заработок сборщика зависит от желания работать, выносливости, мотивации к заработку. Закупочные цены предприятия "Ягоды Карелии" зависят от урожая и других факторов, но на протяжении последних лет они выше, чем в соседних Финляндии и Швеции", - говорится в сообщении. О каких суммах идет речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Александр Кряжев/РИА Новости

Еще два светофора установят в Петрозаводске

Новые светофорные объекты появятся в центре города и в Соломенном.

Администрация Петрозаводска заключила с ООО «СМС» муниципальный контракт на проведение работ по установке светофоров на перекрестках в районе улиц Кирова и Еремеева, Соломенского шоссе и улицы Федора Тимоскайнена. Это позволит пешеходам безопасно пересекать проезжую часть, отметили в мэрии.

В администрации напомнили, что в Соломенном рядом с остановками общественного транспорта расположена средняя школа № 7. В мэрию города неоднократно поступали обращения от жителей района с просьбой рассмотреть возможность оборудования на данном участке регулируемого перехода. Помимо светофора, который будет оснащен пешеходным вызывным устройством, здесь сделают тротуары, смонтируют ограждения и установят дополнительное освещение.

Цена контакта на проведение всех работ составляет 9,2 млн рублей. Средства выделены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Работы планируется завершить к 31 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что бизнесмены в Петрозаводске отремонтировали светофор на пешеходном переходе, где пьяный водитель сбил ребенка.

фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Еще три смерти от коронавируса зарегистрированы в Карелии

За минувшие сутки подтверждены три смерти от коронавирусной инфекции в Петрозаводске и Костомукше.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 13 апреля, в Республиканской инфекционной больнице скончались 80-летняя жительница деревни Тукса и 72-летний житель Петрозаводска, в Межрайонной больнице № 1 умер 83-летний житель Кеми. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии умерли 423 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 58 человек. Из этого числа заболевших – 55 человек, из них 9 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных – 44826.

За сутки выздоровел еще 81 человек. Всего выписанных по выздоровлению 42639 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7299,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3168,6 случая, по Северо-Западу – 5589,5.

Сутками ранее в республике были подтверждены два летальных исхода от коронавируса.

фото: Живой Петрозаводск / ВК

"Помойные реки" потекли по улицам Петрозаводска (ФОТО)

Весенние ручьи уносят в город гниющие отходы с петрозаводских помоек.

Мусор, разбросанный рядом с контейнерной площадкой на улице Станционной попадает в ручьи и растекается по городу. Об этом информируют читатели паблика "Живой Петрозаводск".

"Вот такая ерунда творится на улице Станционная. Мусорный ручей длинной 30 метров. Прошу обратить внимание надзорные органы!", - сообщил автор поста.

Ранее сообщалось, как гигантская помойка разрасталась в одном из городов Карелии.

фото: © Александр Щербак/ТАСС

Пропавший пациент инфекционной больницы Карелии найден живым и невредимым (ВИДЕО)

Больного пациента инфекционной больницы, которого разыскивали с 11 апреля по всему Петрозаводску, нашли на Ключевой.

Завершены поиски 46-летнего петрозаводчанина, который ушел 11 апреля из инфекционной больницы и пропал.



Мужчина найден живым и невредимым, сообщается в паблике "Доброспас".

Ранее говорилось, что у пропавшего серьезные проблемы со здоровьем и он может потерять сознание и дезориентироваться в пространстве.

фото: © кадр из видео

Перебегавшая дорогу девочка едва не попала под колеса нарушителю в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Вытегорском шоссе водитель выскочил на пешеходный переход в тот момент, когда по нему бежал ребенок.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео, как водитель фургона едва не сбил ребенка на пешеходном переходе.

Видно, как фура останавливается на перекрестке Вытегорского шоссе и улицы Щербакова на пешеходном переходе, чтобы пропустить ребенка. В это время несущийся по Вытегорскому шоссе желтый фургон объезжает остановившийся грузовик и вылетает на пешеходный переход как раз в тот момент, когда по нему еще идет девочка. Ребенок в последний момент успевает выскочить из-под колес автомобиля, фургон проносится дальше.

Произошедшее на перекрестке хорошо видно по камере наружного видеонаблюдения компании «Сампо».

Напомним, 8 апреля также на Кукковке на пешеходном переходе пьяный водитель сбил ребенка.

фото: коллаж © кадр из видео

Две аварии произошли утром на кольцевых перекрестках Петрозаводска (ВИДЕО)

Утром 13 апреля петрозаводские автомобилисты вновь таранили друг друга на кольцевых перекрестках карельской столицы.

Сначала в 9:34 утра на кукковском кольце столкнулись два автомобиля, поворачивавшие на Карельский проспект в сторону Древлянки. Первая машина затормозила перед пешеходным переходом, пропуская идущего по нему человека, а вторая, следующая за ней, не выдержала необходимую дистанцию и врезалась в первую сзади.





А примерно в 12 часов дня автомобили не поделили дорогу уже на верхнем чапаевском кольце. Водитель одного из автомобилей с внутреннего радиуса пытался свернуть в сторону Университетского городка, а другой автомобиль в это время по внешнему радиусу продолжал движение по кольцу. В результате машины не смогли избежать аварии.





Дорожные происшествия сняты камерами видеонаблюдения компаний «Ситилинк» и «Сампо». Ролики размещены в паблике «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии».

фото: Камера компании "Ситилинк" / скриншот видео

В Петрозаводске застрявший на рельсах водитель-наркоман вёз с собой порошок в пакетике

Сотрудники карельской полиции рассказали подробности задержания водителя, который застрял на железнодорожных путях, бросил машину и убежал.

В ночь на 8 апреля очевидец позвонил в полицию Петрозаводска и сообщил, что в районе Первомайского проспекта иномарка выехала на железнодорожное полотно и застряла. Затем ее водитель покинул машину и побежал в сторону улицы Шотмана.

Как сообщили в полиции, на место инцидента прибыл наряд ГИБДД, который задержал водителя. По видимым признакам мужчина находился в состоянии наркотического опьянения и был направлен на медосвидетельствование. По факту управления автомобилем в состоянии опьянения проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В ходе осмотра автомобиля полицейские обнаружили полимерный пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что изъятое - синтетический наркотик.

В отношении 31-летнего ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления горожанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере". Фигуранту грозит до трёх лет лишения свободы, сообщили в МВД.

Ранее было опубликовано видео камеры наружного наблюдения, зафиксировавшей, как водитель с признаками наркотического опьянения застрял на железнодорожных путях и выбежал из машины.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии резко увеличилось число крайне тяжелых ковидных больных

В ковид-центрах республики 9 крайне тяжелых пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, они не могут самостоятельно дышать, 8 апреля таких тяжелых пациентов было двое, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 13 апреля, в стационарах находится 321 житель республики, заболевший COVID-19. Из них 276 — в состоянии средней тяжести, 36 тяжелобольных и 9 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, 2 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, что 8 апреля было только двое крайне тяжелых больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три человека и заразились коронавирусом 58. Всего в республике за время пандемии инфицировано 44826 человек. Выздоровели — 42639. Умерло 423 пациента.

фото: паблик села Нюхча

Кабель связи в селе на севере Карелии унесло вместе со льдом на реке

Часть населения поморского села Нюхча осталась без телефонной связи и интернета.

После сильного ветра, повалившего в Нюхче столбы линии связи, на жителей старинного поморского села свалилась новое несчастье. На реке в селе начался ледоход, который унес с собой кабель связи, оказавшийся вмерзшим в лед. В итоге часть местного населения осталась без телефонной связи и интернета.

Теперь жители Нюхчи с тревогой смотрят на временный мост, который должен был заменить в селе аварийную переправу. Строительство его не могут завершить уже полгода, а сваи моста даже не были забетонированы.

фото: Роман Храмовник / ТАСС

Законопроект о выплатах и льготах по ЖКХ "детям войны" в Карелии решили списать в архив

Власти Карелии решили отказаться от продолжения работы над законопроектом о ежемесячных выплатах и льготах по ЖКХ жителям республики, чье детство прошлось во время Великой отечественной войны.

Это следует из решения, принятого сегодня на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии.

В повестку заседания был включен проект закона "О мерах социальной поддержки детей войны", который был внесен в парламент еще в 2012 году, прошел два чтения, но окончательно так и не был принят. Проектом закона было предусмотрено, что жители Карелии, которым на дату окончания Второй мировой войны 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет, смогут пользоваться мерами социальной поддержки. В их числе - ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей, 50%-ная скидка на оплату жилья и коммунальных услуг, ежегодная денежная выплата на оплату топлива и транспортных услуг по его доставке в размере 1,5 тыс. рублей гражданам, проживающим в домах без центрального отопления. Депутаты проголосовали за то, чтобы снять законопроект с рассмотрения. Председатель комитета Алексей Хейфец объяснил это тем, что депутаты работают над альтернативным проектом закона "О детях войны в Республике Карелия". Сегодня он получил поддержку на заседании комитета. Чем этот документ радикально отличается от проекта закона 2012 года, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © кадр из видео

Мертвую крысу нашли горожане у памятника в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Мертвую крысу обнаружили в цветнике у памятника революционерам на Первомайском проспекте в Петрозаводске.

В редакцию «Столицы на Онего» петрозаводчанин прислал видео, на котором запечатлел неухоженную территорию около памятника рабочим-революционерам на Первомайском проспекте.

«В клумбе для цветов дохлая крыса. Странно такое видеть и неприятно. Это просто неуважение к истории», — написал автор видео в комментарии.

Также петрозаводчанин обратил внимание на неухоженную и замусоренную территорию около памятника первой маевки.

фото: Нетипичная Питкяранта / ВК

В Карелии город Питкяранта утопает в мусоре (ФОТО)

Улицы Питкяранты завалены отходами, а контейнерные площадки "лопаются" от набитого в них мусора.

Жители Питкяранты сообщили, что в городе плохо убирают площадки для мусора. Об этом сообщает паблик "Нетипичная Питкяранта".

По информации сообщества, после вмешательства властей часть площадок была избавлена от мусора, однако завалы отходов в Питкяранте по-прежнему остались, но в других точках города.

"Другие городские помойки пока в том же виде, как были в начале апреля. Проверяющих из Минприроды горожане очень много где ждут, многие хотят увидеть и поговорить. Очень бы не хотелось, чтобы чиновники и проверяющие прятались от людей. А то люди-то могут обидеться", - говорится в сообщении паблика.

Ранее сообщалось, что в Минприроды Карелии поступает большое количество обращений горожан по поводу неудовлетворительного содержания контейнерных площадок. Ведомство проводит проверки.

фото: "Республика"/Сергей Юдин

Парфенчиков объяснил, зачем власти хотят переписать предпринимателей

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал предпринимателей присоединиться к переписи малого и среднего бизнеса, которую проводит Росстат.

Об этом губернатор написал на своей странице Вконтакте.

"Уважаемые предприниматели, представители малого и среднего бизнеса! Убедительно прошу вас принять участие в экономической переписи, которая проходит сейчас в нашей стране…Нам необходима наиболее полная информация о том, сколько в Карелии малых предприятий, чем они занимаются, с какими проблемами сталкиваются. От этого будет зависеть содержание государственных программ, направленных на поддержку предпринимательства", - пояснил глава Карелии. Подробнее о переписи читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © паблик Вконтакте "ГИМС Лахденпохья"

Инспектор ГИМС Карелии написал обращение к рыбакам, попросив не укорачивать свою жизнь из-за десятка окуней

В Лахденпохье инспектор ГИМС попросил любителей зимней рыбалки воздержаться от выхода на лёд: "жизнь и так коротка, зачем ее укорачивать еще".

В паблике "ГИМС Лахденпохья" старший государственный инспектор Истранин оставил обращение к рыбакам.

- Наконец-то весенняя погода основательно потрепала лёд на Ладоге и внутренних озерах. Плюсовые температуры сделали свое дело. Лёд ослаб, выход на него стал опасен. Но, тем не менее, есть ещё желающие половить с последнего льда.

Утренние заморозки замораживают кромку у берега, а к обеду её уже нет и попасть на берег становится затруднительно. Вот здесь-то и происходят провалы, пожалуйста, не рискуйте своим здоровьем, воздержитесь от выхода на лёд, тем более можно попасть на штраф, нарушив запрет выхода.

Лучше займитесь подготовкой судов к навигации. Ещё раз напоминаю о наличии блоков плавучести. У кого они демонтированы, необходимо их восстановить. Необходимо проверить спасательные жилеты. Сейчас требования к ним ужесточились. Страховочные жилеты теперь считаются непригодными, так как они не отвечают требованиям безопасности и их необходимо заменить. Спасательные жилеты стоят дороже, но они надёжнее. Конечно, можно проходить в озеро всю жизнь, и никогда не воспользоваться жилетом, а может и наоборот, вот тогда и пожалеть можно, что сэкономил на личной безопасности, купив страховочные жилеты.

одготавливайте свои суда к техническому освидетельствованию, у кого вышел пятилетний срок. И после открытия навигации представляйте свои суда на очередной осмотр, а зимние удочки уберите до следующей зимы.

Уважаемые рыбаки, земляки! Обращаюсь к вам с просьбой:

воздержитесь от выхода на лёд, жизнь и так коротка, зачем ее укорачивать еще. Поймите, второй жизни не будет, а ваша жизнь стоит больше пары поклёвок или десятка окуней! Спокойствие в семье, благополучие зависит от вас в первую очередь. Соблюдайте запрет выхода на лёд. Помните, вы нужны своим близким!