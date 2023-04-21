Tele2 улучшила связь для гостей фестиваля «Воздух Карелии»

Tele2, российский оператор мобильной связи, в преддверии музыкального фестиваля «Воздух Карелии» улучшил сеть для своих абонентов. За три дня клиенты Tele2 на мероприятии использовали более тысячи терабайт данных.

16 – 18 июня на территории этно-парка «Талвиукко» под Петрозаводском состоялся крупнейший в регионе музыкальный фестиваль под открытым небом.

Во время фестиваля сеть Tele2 работала в штатном режиме без перегрузок. Клиенты оператора оставались на связи и делились впечатлениями от концертов в социальных сетях с помощью мобильного интернета. Всего за время фестиваля участники использовали 1 000 ТБ данных, что сопоставимо с прослушиванием 100 млн музыкальных треков. Технические специалисты компании подготовились к событию заранее: совместно с провайдером «Сампо.ру» оптимизировали сеть, расширили емкость, организовали высокоскоростной канал связи.

Андрей Зыкин, директор петрозаводского филиала Tele2:

«Крупный фестиваль – это всегда тест на прочность инфраструктуры связи. Прошедший музыкальный праздник стал действительно массовым. 20 000 людей собрались на небольшой территории загородом. Для наших специалистов – это был вызов. В сжатые сроки нам удалось подготовить сеть к повышенной нагрузке. В итоге все получилось: наши клиенты получили качественную связь, оставались на связи и делились впечатлениями в сети».

На мероприятии выступили Гарик Сукачев, группа «Алиса», «СерьГа», «Пилот», а также экс-музыканты «Короля и Шута» и Алексей Горшенёв с концертом «ТОDD». Всего за три дня на сцене отыграли свои программы более 40 артистов.

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