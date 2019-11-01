Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: ТАСС, архив

Лидера бандитской группировки Карелии будут судить за жестокие убийства

В Карелии перед судом предстанет 50-летний мужчина, обвиняемый в убийстве, создании и руководстве преступным сообществом, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, обвиняемый имел авторитет в преступном мире и наблюдал за порядком среди бывших зеков на территории как Петрозаводска, так и всей Карелии. Летом 2001 года вместе со своим другом детства, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с его смертью, создал преступное сообщество. Мужчина руководил ОПГ до февраля 2005 года, участвуя различных преступлениях в Петрозаводске. После этого он скрылся и длительное время находился в розыске.

По информации Следкома, от банды и его лидера пострадали десятки жителей республики. Участники преступного сообщества, имея огнестрельное оружие, избивали граждан, уничтожали их имущество, а также убили работников лесозаготовительной организации на территории Пряжинского района. Они занимались вымогательством в отношении индивидуальных предпринимателей, мошенничеством в сфере недвижимости и кредитных обязательств.

По версии следствия, обвиняемый лично организовал и принимал участие в совершении в 2003 году убийства участника бандитской группировки на территории Медвежьегорского района. Жертва лидера ОПГ сотрудничала с правоохранительными органами. Труп мужчины, получившего многочисленные ножевые ранения, по указанию обвиняемого был сожжен для сокрытия следов преступления и невозможности опознания.

На сегодняшний день расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве, создании и руководстве преступным сообществом, незаконным хранением огнестрельного оружия и боеприпасов, завершено. Обвиняемый находится под стражей.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по делу утверждено обвинительное заключение, после вручения которого обвиняемому уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в Следкоме республики. - В настоящее время осуждены большинство участников преступного сообщества, в том числе непосредственный исполнитель убийства, совершенного в 2003 году".

фото: Правительство Карелии

Ремонт в разваливающейся после реконструкции Национальной библиотеке Карелии до сих пор не начался

Управление капитального строительства Карелии продолжает обследовать дефекты, допущенные подрядчиком при реконструкции здания библиотеки за 800 млн рублей.

В начале августа в правительстве Карелии заявили о том, что здание главной библиотеки республики ждет ремонт. Национальная библиотека, открытая после масштабной реконструкции в 2016 году, стала жертвой недобросовестного подрядчика – питерской компании "Логос". Проблемы возникли как в старом здании, где есть протечки над входной зоной и балконом, так и в новой цокольной части.

"В ближайшее время начнутся ремонтные работы фасада старого здания. Они должны быть выполнены в этом году. Следующий этап – ремонт и полная гидроизоляция стилобата", - писали в официальном паблике правительства.

"Столица на Онего" поинтересовалась у Минстроя Карелии, когда же начнется ремонт в библиотеке, которая в следующем году должна принять Всероссийский библиотечный конгресс.

По сообщению ведомства, в конце 2018 года "Управлением капитального строительства" была проведена общая экспертиза по протечкам, которая и выявила ряд дефектов скрытых работ, допущенных подрядчиком при выполнении реконструкции, – протечки балкона, кровли и подземного книгохранилища.

"В связи с этим "Управлением капитального строительства" организована работа по проведению более точного обследования каждого, указанного выше конструктивного элемента с частичным вскрытием для определения причин недостатков, необходимых работ для устранения и составления сметы на строительно-монтажные работы.

В настоящее время управлением заключен контракт на обследование балкона и составление сметы на устранение дефектов. После прохождения достоверности сметы будет проведена закупка и отобран подрядчик для проведения работ, которые планируется начать в этом году", - прокомментировали ситуацию нашему изданию в Минстрое Карелии.

По информации министерства, в ближайшее время будут объявлены еще 2 конкурса на обследование кровли и книгохранилища. По ним, после прохождения всех процедур, работы начнутся в весенне-летний период 2020 года, так как данные работы не могут осуществляться в зимнее время.

Напомним, журналисты "Столицы на Онего" обратили внимание на облупившийся фасад здания Национальной библиотеки еще 1 июня этого года. Облупившаяся краска на окнах и стенах, плитка в некоторых местах скололась, а где-то и вовсе обвалилась, имеются разрушения на обрамлении балкона и водосточной трубы – здание, несмотря на то, что на реконструкцию библиотеки было потрачено почти 800 млн рублей и открытие состоялось всего год назад, имело неприглядный вид.

Глава республики Артур Парфенчиков спустя два месяца заявил, что оценку действиям подрядчика, занимавшегося реконструкцией здания, дадут правоохранительные органы.

"Мы соответствующее обращение в Следственный комитет направили. Повторный ремонт пройдет за счет бюджета республики, но в будущем понесенные издержки планируем взыскать с виновника. В случае со зданием библиотеки речь идет о памятнике истории и культуры нашего края, об одном из символов Карелии, и мы сделаем все возможное для устранения всех выявленных недостатков", - обещал глава республики в августе.

фото: ГИБДД Карелии

Появились подробности смертельного ДТП в Карелии, где погиб водитель КамАЗа

В четверг, 31 октября, в Кондопожском районе столкнулись два грузовика, один из которых загорелся, сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, на Октябрьском шоссе в Кондопоге столкнулись два грузовых автомобилей КамАЗ и Volvo.

По уточненным данным, 38-летний водитель Volvo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ.

В результате ДТП 58-летний водитель КамАЗа получил смертельные травмы, от которых скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

Водитель Volvo с полученными травмами госпитализирован.

Ранее пенсионерка погибла за рулем иномарки, попав под грузовик на трассе в Карелии.

фото: ДТП ПТЗ

Иномарка протаранила три припаркованных у Музыкального театра Карелии автомобиля (ВИДЕО)

Авария с участием "БМВ", "ВАЗ-2109", кроссоверов "Митсубиши Аулендер" и "Ниссан Кашкай" произошла в минувший четверг в начале улицы Луначарского в Петрозаводске.

По информации ДТП ПТЗ, "БМВ" двигался по улице Луначарского в сторону центра. В районе правого поворота дороги легковушка выехала влево за пределы проезжей части и, чудом избежав столкновения с двигающимся во встречном направлении автомобилем, врезалась в припаркованный "ВАЗ-2109". От удара "девятку" отбросило на припаркованные "Митсубиши" и "Ниссан".

По сообщению ДТП ПТЗ, авария обошлась без жертв. Механические повреждения получили все четыре автомобиля.

Момент ДТП попал в объектив камеры компьютерной сети Сампо.ру.

Напомним, последний раз ДТП с участием сразу нескольких автомобилей были зарегистрированы в Петрозаводске в начале октября. Тогда в ДТП ПТЗ выложили видео аварий, которые произошли 6 октября на мосту между Кукковкой и Древлянкой. По словам очевидцев, было скользко. Сталкивались автомобили, двигающиеся в попутном направлении, некоторые транспортные средства в момент торможения или перестроения разворачивало на проезжей части с последующим наездом на отбойный брус.

фото: Следком РФ

Девушка продолжает отношения с "петрозаводским маньяком" после его ареста

Возлюбленная Антона Ипатова, обвиняемого в убийстве двух девушек в Петрозаводске, рассказала о доверительных отношениях с подсудимым.

В Верховном суде Карелии продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Антона Ипатова. Ему предъявлены обвинения по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, в угрозе убийством и убийстве двух девушек.

В четверг, 31 октября, суд вновь заслушал показания возлюбленной подсудимого Алены. Она выступила в качестве свидетеля защиты. Девушка призналась, что продолжает общение с подсудимым после его ареста. В частности, она рассказала о нынешнем отношении Ипатова к убийствам девушек, в которых его обвиняют.

"Прямым текстом, конечно, мы этого не обсуждали. Но именно по его поведению, внешне как он себя ведет, видно, что он это очень переживает", - заявила она.

Свидетель рассказала о чертах характера Ипатова, отметив, что фигурант уголовного дела сильно менялся под воздействием спиртного.

"В трезвом состоянии он умный, образованный, неглупый, заботливый… Но достаточно небольшой дозы алкоголя – человек начинает сомневаться в своей личности: возможно ли его любить. То есть на этой почве как раз и возникали вот эти вот ревностные ситуации, когда он начинал спрашивать, люблю ли я его...", - рассказала свидетельница.

Алена указала, что Антон Ипатов, у которого есть собственный ребенок, хорошо ладил с ее ребенком.

"Хорошо относился. И я спокойно его оставляла, когда уходила на работу. Играли на улице, на санках катались, дома какие-то книжки читали, в игрушки играли", - пояснила свидетельница.

Свои отношения с Ипатовым на данный момент свидетель назвала "доверительными, хорошими". Она пояснила суду, что возобновила отношения с подсудимым.

В Верховном суде Карелии Алена уже давала свои показания ранее, в которых характеризовала Ипатова как человека "вспыльчивого" и "очень сентиментального". Также ранее суд выслушал показания еще одной партнерши подсудимого - Ксении, которая рассказала, что Ипатов во время ссор угрожал убить ее саму, ее родителей и ребенка.

Напомним, Ипатову предъявлены обвинения по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, в угрозе убийством и убийстве двух девушек. По версии следствия, вечером 19 сентября 2018 года он в состоянии алкогольного опьянения возле общежития Петрозаводского медицинского колледжа ножом убил незнакомую девушку. Злоумышленник нанес потерпевшей не менее 15 ударов.



Он же 20 сентября опять же пьяный на берегу реки Лососинка неподалеку от стадиона "Юность" напал на другую девушку и не менее 10 раз ударил ножом. Она умерла на месте происшествия.

Как установлено следствием, до этого обвиняемый в июне 2018 года в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртного, умышленно с силой нанес собутыльнику множественные удары ногами и руками в голову.

В сентябре 2018 года он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникшей неприязни к своей несовершеннолетней знакомой с силой сдавил руками ее шею, а когда девушка от удушения потеряла сознание, нанес ей не менее двух ударов ножом. После этого угрожал убить ее.

Кроме того, следователи обвинили в халатности трех полицейских.

фото: Радио Свобода / Евгений Евдокимов

Сотрудники института в Нальчике наказаны после гибели полицейского из Карелии

Сотрудники Северо-Кавказского института повышения квалификации полицейских привлечены к строгой дисциплинарной ответственности после драки, в которой был убит сотрудник отряда спецназначения "Гром" из Карелии Александр Флегонтов.

Двенадцать сотрудников Северо-Кавказского института повышения квалификации полицейских, где в середине октября в результате драки погиб один из слушателей, по итогам внутривузовской проверки привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД, в состав которого входит институт.

"Проверка в институте закончилась. По ее итогам к строгой дисциплинарной ответственности привлечены 12 сотрудников института", - сообщили в пресс-службе краснодарского вуза.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности.

В СМИ также появилась информация о том, что сотрудник чеченской ППС имени Ахмада Кадырова, после конфликта с которым умер спецназовец Александр Флегонтов, дал признательные показания. Он не отрицает, что нанес несколько ударов погибшему. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Напомним, погибший 18 октября в Нальчике Александр Флегонтов был уроженцем Петрозаводска. В июле 2007 года он поступил на службу в органы внутренних дел, с 2017 года являлся сотрудником отряда специального назначения "Гром" УНК МВД по Республике Карелия. У полицейского остались двое детей.

фото: Кадр из видео очевидца

Фура "улетела" в кювет на трассе в Карелии (ВИДЕО)

ДТП произошло в Олонецком районе.

Очевидцы прислали в редакцию видео с места ДТП в Олонецком районе.

Фура съехала в кювет.

В ГИБДД информация об аварии пока не поступала.

Напомним, 13 октября в районе Питкяранты перевернулась фура.

фото: ©ГИБДД Карелии

Женщина пострадала в ДТП в Карелии

В пятницу, 1 октября, автомобиль съехал на автодороге Кочкома-Госграница, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 9.00 водитель Nissan Note, 36-летняя женщина, съехала в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.



В результате происшествия женщина пострадала. Ее доставили в Костомукшскую ЦРБ.

фото: pixabay / © Артем Коротаев/ТАСС

Водителей предупреждают об изменении движения в центре Петрозаводска

Ограничения вводятся в целях повышения безопасности и предупреждения ДТП на время проведения массовых мероприятий, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В четверг, 7 ноября, с 12.00 до 13.30 будет закрыто движение на площади Ленина, а также запрещен въезд на нее с прилегающих улиц. В пешеходные зоны превратятся улица Фридриха Энгельса от проспекта Ленина, а также участок улицы Гоголя от улицы Герцена и Заводская Линия.

С 13.00 до 14.00 будет закрыто движение на проспекте Карла Маркса (от площади Ленина до Пушкинской улицы), а также на прилегающих к нему улицах: Дзержинского (от улицы Свердлова), Кирова и Куйбышева (от улицы Германа Титова). Помимо этого, будет запрещён проезд по улице Правды (от Казарменской улицы до площади Кирова).

7 ноября в 13.00 состоится праздничная демонстрация и митинг, посвященные годовщине октябрьской революциию.

Напомним также, что поворот на площадь Кирова с улицы Правды будет закрыт с 20.00 2 ноября до 15.00 7 ноября.

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Напомним, 4 ноября на празднике "Марьяне" шеф-повар приготовит котел фирменного варенья.

фото: Кадр из видео

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Петрозаводске

ДТП произошло в 12.27 на Древлянке, сообщили в МЧС Карелии.

В 12.27 на Лососинском шоссе водитель легкового автомобиля врезался в маршрутный автобус – автомобиль занесло на скользкой дороге.

Десять пожарных привлекались для ликвидации происшествия.

По информации МЧС, пострадавших в ДТП нет.

Пассажиры покинули салон.

В ГИБДД Петрозаводска выясняют подробности.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

Напомним, 22 октября на Лососинском шоссе, 30 автомобиль сбил женщину на опасном переходе.

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