Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976

Парфенчиков запретил жителям Карелии принимать гостей в период распространения COVID-19

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которое вводит запрет на встречи с гостями для жителей региона.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которое расширяет список запретов для граждан в период распространения коронавирусной инфекции.

Губернатор распорядился установить запрет на встречи с гостями. Фактически таким образом губернатор дополнил один из пунктов своего предыдущего распоряжения, которым на территории Карелии был ранее введен режим повышенной готовности.

Согласно тексту распоряжения, горожанам запрещено "принимать гостей, посетителей по месту своего проживания (пребывания) без уважительных причин (таких, как необходимость ухода за лицами пожилого возраста, лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, несовершеннолетними, и другие причины по согласованию с органами местного самоуправления поселений)".

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте карельского правительства. Документ подписан главой 20 мая.

В новом распоряжении глава республики также уточнил пункт, который касается передвижения из дома на дачу. В новой редакции он звучит так: "Разрешить в целях обеспечения изоляции (самоизоляции) передвижение на личном автомобильном транспорте от места жительства (пребывания) по месту регистрации к загородным жилым, дачным, садовым домам и обратно при наличии документов (копий документов), указанных в абзаце десятом настоящего пункта, при условии исключения контактирования с иными лицами, кроме проживающих совместно членов семьи". В прежнем варианте документа не было указания на запрет контактирования с иными лицами, кроме членов семьи, в процессе поездки.

Ранее Парфенчиков рекомендовал жителям республики не принимать гостей и родственников из других регионов.

фото: © EPA-EFE/ZOLTAN BALOGH

Число заразившихся коронавирусом в Карелии достигло 300 человек

За минувшие сутки в республике выявлено еще 16 новых случаев заражения COVID-19: общее число инфицированных в Карелии достигло трехсот человек.

По состоянию на 23 мая в Карелии подтверждено 16 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске - 4 человека, в Прионежье – 5 человек (в Ладве - 3, ДНТ "Северные просторы" - 2), в Суоярвском районе – 3 человека (Найстенъярви- 2, Лахколампи - 1), в Беломорске – 2 человека, в Сегеже – 2 человека.

Об этом сообщает оперативный штаб правительства республики по борьбе с коронавирусом.

Число выздоровевших достигло 115 человек. За сутки вылечились семь пациентов.

За день выполнено 1405 исследований на коронавирус. Всего в республике проведено 32435 тестов.

За сутки самокарантин прекратили 119 человек, места обсервации покинули четыре человека. Всего на самокарантине на сегодняшний день находятся 5106 человек, в обсервации - 19 человек.

От коронавируса в Карелии умерли два человека.

В минувший день в республике было также выявлено 16 случаев коронавируса

В Карелии 18-летняя пьяная девушка устроила смертельное ДТП (ФОТО)

В дорожном происшествии, произошедшем в Сортавале, погиб пассажир.

В пятницу, 22 мая, в 20 часов в Сортавале произошла авария, в которой погиб человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

18 - летняя водитель "Great Wall", не имеющая права управления автомобилем, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением транспортным средством.

Девушка совершила съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

Водитель с травмами госпитализирована в Сортавальскую ЦРБ. 17 - летний пассажир автомобиля, находящийся на переднем пассажирском сидении, от полученных травм скончался до прибытия скорой медицинской помощи.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что приставы заставили виновника смертельного ДТП в Карелии выплатить отцу погибшего 1 млн рублей

фото: ИА "Республика" / Максим Смирнов

Глава Минэка анонсировал снятие ограничений из-за COVID-19 в Карелии

Министр экономического развития и промышленности республики Олег Ермолаев заявил о возможных послаблениях в режиме ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции.

Ермолаев на своей странице в соцсети заявил о готовящемся снятии ряда ограничений в регионе.

"Сегодня выходной день, светит солнце - отличная погода для того, чтобы провести время на свежем воздухе вместе с семьёй. И, кстати, есть хорошие новости. 22 мая главой Карелии подписано распоряжение, которое даёт ряд послаблений, будут открыты магазины и ряд других объектов", - написал он.

Министр пояснил, что при снятии ограничений учитывается уровень распространения заболевания в конкретном районе, наличие свободного коечного фонда, число заболевших, показатели тестирования, а также рекомендации специалистов, прежде всего, Роспотребнадзора.

"Если коэффициент Rt (он характеризует динамику распространения инфекции) меньше единицы, можно на первом этапе возобновить работу сферы услуг, розничную торговлю, прогулки, занятия спортом на открытом воздухе. Если коэффициент менее 0.8, можно перейти ко второму этапу и разрешить работу образовательных организаций, торговых центров, при снижении коэффициента до 0.5 можно разрешать работу предприятий общественного питания. На всех этапах устанавливаются ограничения в виде масочного режима и другие. Решение о снятии ограничений принимаются в правительстве Карелии каждое утро на оперативном штабе либо на специальных совещаниях с учетом статистики по Карелии. Сложно спрогнозировать динамику заболеваемости на несколько дней, поэтому послабления, как правило, вводятся сразу после улучшения ситуации с распространением заболевания, т.е. с момента подписания распоряжения главы Карелии. По состоянию на 22.05 коэффициент Rt в целом по Карелии 0.8 (хотя ещё вчера был 1), поэтому правительство Карелии приступило к дальнейшему снятию ограничений", - заявил Олег Ермолаев.

Напомним, глава республики Артур Парфенчиков запретил жителям Карелии принимать гостей в период распространения COVID-19

фото: © Столица на Онего

Врач рассказал, чем уникальна эпидемия COVID-19 в Карелии

Врач-эпидемиолог Александр Гаврилов считает, что распространение коронавирусной инфекции в республике будет вялотекущим, однако осенью и зимой в регионе возможны вспышки заболевания.

"Этот вялотекущий эпидемический процесс в Карелии можно объяснить и уникальными природно-климатическими условиями, и низкой плотностью населения, и "почтительностью" северян к личному пространству друг друга. Мы не склонны, например, как южные народы, его нарушать и без эпидемии.

Что еще? У нас нет метро! Метро – самое предпочтительное место диверсионного распыления биологического оружия и наиболее удобное, с точки зрения передачи вируса от человека к человеку воздушным путем. Кроме того, мы завтракаем, в основном, дома, в отличие от наших западных друзей, где кафе и рестораны полны посетителей с утра и до вечера. У нас нет многотысячных трудовых коллективов, собирающихся изо дня в день на рабочих местах. А во многих наших деревнях нет вообще никаких трудовых коллективов или мест сбора! Мы, например, разуваемся, приходя в гости или домой, ходим по чужому или своему дому исключительно в тапочках. Для нас дико выглядит западная манера складывать на стол ноги в уличной обуви. В общем, речь идет о конкретных социальных, экономических и культурологических условиях, способствующих или препятствующих заражению. Конечно, какую-то роль сыграли и ограничительные мероприятия. Но, повторюсь, полностью исключить движение эпидемии только ограничительными мерами – невозможно", - заявил врач-эпидемиолог Александр Гаврилов.

Полный текст интервью с экспертом читайте далее.

фото: Евгений Фролов / ВК

Бывший главный архитектор города рассказал, как "уродуют" Петрозаводск (ФОТО)

Бывший главный архитектор Петрозаводска Евгений Фролов возмутился тем, как производится ремонт фасадов и обустройство общественных пространств в столице Карелии.

Евгений Фролов на своей странице в соцсети заявил, что возмущен тем, как городские власти занимаются благоустройством города и ремонтом фасадов. Фролов убежден, что Петрозаводск "уродуют".

"Невозможно молчать! За сегодняшний день трижды был возмущён увиденным. Началось с того, что увидел, как уродуют здание таможни, построенное по проекту архитектора Леонида Шеламова в постмодернизме. Некогда брутальное здание министерств и ведомств на ул. Красная, построенное в красном кирпиче, создавало некий ансамбль с двумя другими рядом стоящими зданиями, построенными также в красном кирпиче. И вот стали уродовать авторский замысел серыми металлокассетами, разрушая весь замысел архитекторов создать на ул. Красной комплекс зданий из красного кирпича. Союз архитекторов больше года тому назад писал письма в администрацию города и администрацию таможни о недопустимости изменения фасадов. Как мы видим, мнение профессионалов опять полностью было игнорировано. Вторым объектом, вызвавшим удивление, стало также устройство облицовки крепких фасадов из желтого кирпича здания в районе железнодорожного перрона. Зачем?", - заявил Евгений Фролов.

Претензии архитектора вызвало также обустройство территории рядом со зданием МЧС на улице Дзержинского. Фролов возмущен покрашенными в белый цвет поребриками, которые напомнили эксперту эстетику военных городков.

"Почему-то администрация МЧС решила благоустройство городской территории сделать, как в военных городках, которое, слава богу, никто не видит за заборами, а именно: покраска участков тротуарных поребриков перед зданием в белый цвет, а также установка низких-низких ограждений газонов с металлической символикой МЧС. Кто разрешает так уродовать городскую среду и здания, формирующие облик города, причём в центре?", - написал в соцсети Евгений Фролов.

В 2017 году Ирина Мирошник приняла решение сократить должность главного архитектора города, которую занимал Евгений Фролов.

фото: ©Столица на Онего

Великобритания призвала освободить Юрия Дмитриева из-под стражи в Карелии

На сайте британского правительства появилось письмо с требованием освободить находящегося в СИЗО главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева.

Заявление в поддержку Юрия Дмитриева опубликовано на официальном сайте правительства Великобритании. Его перевод доступен на сайте международного общества "Мемориал".

Заявление "Содержание под стражей Юрия Дмитриева в Российской Федерации" представила первый секретарь делегации Великобритании в ОБСЕ Хелен Тиздейл на виртуальном Постоянном совете ОБСЕ.

"Соединенное Королевство по-прежнему глубоко обеспокоено продолжающимся содержанием под стражей Юрия Дмитриева, известного историка и главы Карельского отделения "Мемориала". Мы призываем к его освобождению из предварительного заключения как к немедленному первому шагу", - говорится в заявлении.

Автор документа указывает на то, что Постоянный совет ОБСЕ рассматривает "дело Дмитриева" как политически мотивированное судебное преследование. Британская сторона связывает арест Дмитриева с его деятельностью историка и представителя "Мемориала", специализирующегося на расследовании преступлений сталинской эпохи.

"Его арест в декабре 2016 года был произведен через два месяца после того, как российские власти включили Международное общество "Мемориал" в реестр "иностранных агентов", и через месяц после того, как российские государственные СМИ обвинили "Мемориал" в оказании помощи – цитата – "тем, кто стремится уничтожить Российское государство" – конец цитаты. Никто не должен становиться объектом преследования за свою работу по установлению и обнародованию правды о нарушениях прав человека в прошлом", - гласит текст заявления.

Автор документа призывает немедленно освободить Юрия Дмитриева.

Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере исследователя сталинских репрессий. Сам Дмитриев отказался признать себя виновным, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. Судебный процесс продолжается.

Ранее свыше 150 деятелей российской науки и культуры, среди которых Борис Гребенщиков, Андрей Звягинцев, Людмила Улицкая, Владимир Познер, Наталья Солженицына, Олег Басилашвили, Инна Чурикова, направили обращение председателю Верховного суда республики Анатолию Наквасу с просьбой выпустить Юрия Дмитриева из-под стражи.

фото: © "Столица на Онего"

Парфенчиков назвал причины для расселения "аварийки" в Карелии вне очереди

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что "наиболее вопиющие случаи" из жизни обитателей аварийных жилищ следует рассматривать в первую очередь и предоставлять им новое жилье в ускоренном порядке.

Артур Парфенчиков в ходе прямой линии в соцсети "Вконтакте" высказался о том, что ряд особо нуждающихся обитателей аварийных жилищ могут претендовать на более оперативный способ получения нового жилья в рамках действующей программы расселения "аварийки".

"Есть ситуации, где люди действительно живут... ну просто в нечеловеческих условиях. Это совершенно очевидно. Причем живут с маленькими детьми... Конечно, вот в рамках действующей программы мы все-таки требуем и контролируем ситуацию с муниципалитетами, чтобы все-таки вот такие наиболее вопиющие случаи, когда люди вынуждены жить, они шли в первую очередь", - сказал губернатор.

Артур Парфенчиков сделал акцент на необходимости оперативнее помогать с переездом семьям с детьми, а также инвалидам, проживающим в аварийных помещениях.

"Даже если, например, там дом признан аварийным 31 декабря 2016 года и, слава богу, он попал под программу 31 декабря, и там живут дети маленькие или там живет инвалид в сложной ситуации, чтобы эту квартиру расселяли в первоочередном порядке. Даже пусть там весь дом ждет 2022 года, 2021 года... У нас бывает такая ситуация: дом стоит восьмиквартирный, в шести квартирах никто не живет, а в двух квартирах живут семьи с маленькими детьми. И дом признан аварийным в декабре 2016 года. Но мы считаем, что здесь нужно решать вопрос в первоочередном порядке ", - пояснил Парфенчиков.

Ранее власти Карелии назвали причины "недостаточной эффективности" работы по расселению аварийного жилья

фото: © Алексей Филиппов/ТАСС

"В экономике на самом деле все нехорошо"

Известный карельский ресторатор Роман Ли высказал свое мнение о перспективах предприятий общепита, закрытых более полутора месяцев назад из-за угрозы распространения коронавируса.

Глава Карелии Артур Парфенчиков провел с предпринимателями онлайн-совещание, темой которого стала безопасная работа предприятий в условиях пандемии. В мероприятии, которое длилось более 5,5 часов, принял участие и руководитель ассоциации предприятий общественного питания республики, совладелец популярного кафе-бистро "Дежавю" в Петрозаводске, Роман Ли. Рестораны и кафе в Карелии по-прежнему не работают. А откроются ли они после снятия ограничений? Роман Ли высказал свое мнение на совещании.

"Даже если предположить, что предприятия торговли, общепита, откроются без всяких ограничений, мы прогнозируем, что не вытянем. Людям не с чем ходить к нам за услугами и товарами. В экономике на самом деле все нехорошо. Поэтому мы говорим о том, что упустили время для того, чтобы решить вопросы по поддержке.

Конечно, чем раньше вы нас откроете, тем нам будет легче. Но мы надеемся, что при этом нам не скажут: "А теперь сами барахтайтесь, поддержки вам никакой не будет". Если меры поддержки, о которых до сих пор спорим, будут сокращены или отменены совсем, предприятия вынуждены будут закрыться навсегда", - считает Роман Ли.

Подробности читайте далее.

фото: © сайт Костомукшской епархии/kosta.cerkov.ru

"Вот недавно опять грязью облили ": епископа из Карелии ждет общецерковный суд

Первый епископ Костомукшской епархии отстранен от управления и предстанет перед Высшим общецерковным судом.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от управления Костомукшской и Кемской епархией Русской православной церкви епископа Игнатия Тарасова – до решения Высшего общецерковного суда. О причинах этого шага в РПЦ предпочли деликатно промолчать, и пастве отстраненного архиерея было предложено довольствоваться лишь официальным сообщением, опубликованным на сайте Московского Патриархата. В нем упоминаются некие "документально аргументированные обвинения в церковных правонарушениях, несовместимые с дальнейшим управлением епархиями". Собственно, рассмотрение этих обвинений и передано в Высший общецерковный суд, а до его заседания епископ Игнатий отправлен в Петрозаводск под наблюдение митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, которому поручено временное управление Костомукшской епархией.

О каких "документально аргументированных обвинениях в церковных правонарушениях" идет речь в указе патриарха, можно только догадываться, но замечу, что до отстранения костомукшского архиерея в Интернете гуляли многочисленные публикации, намекавшие на его интимные увлечения, которые , мягко говоря, не приветствуются Русской православной церковью (такие посты с массой шокирующих подробностей, фото и даже личной перепиской можно без труда найти в социальных сетях и на блог-платформах).

Подробности читайте далее.

фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Уроженка Карелии, депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказала, как болела COVID-19

Депутат и телеведущая Оксана Пушкина рассказала о своей борьбе с коронавирусной инфекцией.

Оксана Пушкина в интервью "Парламентской газете" сообщила, что заразилась коронавирусом, занимаясь волонтёрской деятельностью.

"Думаю, что подцепила вирус, передавая "защиту" для врачей или продукты — своим избирателям", - пояснила она.

Пушкина также сообщила о симптомах заболевания, которые она обнаружила у себя.

"С первых дней заболевания у меня появился конъюнктивит — это очень неприятное ощущение в глазах. Ещё был насморк, я подкашливала. Температуры не было, но при этом очень болела кожа, как при гриппе. Из наиболее характерных симптомов — полная потеря обоняния и слабость, но в меньшей степени", - рассказала Оксана Пушкина.

По признанию депутата, лечение от коронавируса нанесло существенный удар по ее здоровью. Пушкина заявила, что организму потребуется время на реабилитацию.

"В течение двух недель мне ставили капельницы, давали противовирусные препараты, кололи антикоагулянты (препараты, разжижающие кровь и снижающие риск тромбозов. — ред.) и очень серьёзные антибиотики. Безусловно, это лечение — мощный удар по организму. Надеюсь, что обойдётся без серьёзных последствий для моего здоровья. Но в любом случае после стационара необходима реабилитация", - сказала она

Пушкина заявила, что выписывается, затем будет соблюдать режим самоизоляции, после чего планирует сдать финальный тест.

"Потом сдаю третий тест на коронавирус (два отрицательных у меня уже есть), и если он будет отрицательным, то сразу помчусь на работу", - сказала она.

Кроме того, Оксана Пушкина, прошедшая лечение от коронавируса, заявила о необходимости поднимать заработную плату медработникам.

"Побывав в "красной зоне", я точно знаю, что перед голосованием за бюджет, строку "здравоохранение" я будут изучать очень пристально. Считаю, что необходимо в разы поднимать зарплаты врачам и всему медперсоналу. Когда зарплаты будут высокими, в отрасль наконец пойдут работать мужчины. Сегодня 70 процентов работников здравоохранения — это женщины. И в то же время после спада распространения инфекции медицинскому и научному сообществу, по моему мнению, необходимо проделать серьёзную домашнюю работу над ошибками", - заключила Пушкина.

О том, что у Оксаны Пушкиной обнаружили коронавирусную инфекцию, стало известно в середине мая.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

"Прибили весь патриотизм, который у народа начал складываться"

Известный карельский предприниматель Александр Лукьянов рассказал о том, переживет ли бизнес карантин и что останется на выходе.

Какие настроения сейчас царят в бизнес-сообществе и что на самом деле происходит в предпринимательской среде; переживет ли бизнес карантин и какие потери понесет экономика Карелии из-за введения властями ограничительных мер при отсутствии реальной поддержки компаний со стороны государства.

Об этом мы поговорили с Александром Лукьяновым, который 28 лет занимается бизнесом, и на сегодняшний день входит в многочисленную группу тех, чьи предприятия закрыты или терпят убытки.

"Знаете, каков главный результат борьбы с коронавирусом в нашей стране? Прибили весь патриотизм, который у народа начал складываться. Огромные силы и средства в последние годы тратились на то, чтобы вызвать у граждан чувство гордости за свою страну, и такое чувство, действительно, начало формироваться, особенно у молодого поколения. И что теперь? Теперь все поняли, что от родины, от государства ждать нечего. И те же молодые люди поедут учиться и работать за границу, в лучшем случае, – пойдут в полицию или на другую госслужбу, но никак не станут предпринимателями в родном городе. И уж точно не поедут работать в поля, как "нормальные мужики"", - заявил Александр Лукьянов.

Полный текст интервью с предпринимателем читайте далее.

фото: "Чтобы лучше было жить" / ВК

Снимки с места пожара в жилом доме в Олонце появились в Сети (ФОТО)

В Карелии очевидцы запечатлели работу спасателей, ликвидировавших возгорание в двухэтажном здании в Олонце.

Пожар в Олонце произошел в субботу под утро.

Снимки с места происшествия опубликованы в сообществе "Чтобы лучше было жить" в соцсети.

"Сегодня ранним утром произошло возгорание 8-ми квартирного дома по ул. Пролетарской 13. Только быстрые и слаженные действия пожарных спасли дом от разрушения. Хоть несколько квартир и пострадало от огня, дом, надеемся, останется пригодным для проживания. Благо, крыша визуально не пострадала", - говорится в сообщении паблика.

Ранее сообщалось, что ранним утром в субботу, в 04:00, пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района (9 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в Олонце.

По информации МЧС по Карелии, огнем было повреждено две квартиры общей площадью 64 кв. метра. Спасено семь человек. Погибших и пострадавших нет.

фото: © Нина Макарова/vk.com/sortavalafm

Ретропоезд "Рускеальский экспресс" возобновляет поездки в Карелии

В республике возобновляется пассажирское сообщение с горным парком "Рускеала", начинает курсировать "Рускеальский экспресс".

В связи с открытием для посещения с 30 мая карельского горного парка "Рускеала", ОАО "РЖД" возобновляет курсирование ретропоезда "Рускеальский экспресс". Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Ретропоезд № 921/922 будет отправляться от станции Сортавала в 10:40 и прибывать в Рускеалу в 11:50. Из горного парка поезд будет отправляться в 17:30, прибывая на станцию Сортавала в 18:35.

Ранее сообщалось, как проводников ретропоезда в Карелии переодели в зимнюю форму.

фото: Ветеринарная клиника "Нос по Вет.ru" / ВК

В Карелии врачи вылечили лапку бельчонку Васе (ФОТО)

В петрозаводской ветеринарной клинике сообщили о том, как помогли бельчонку, который сломал лапу.

В столице Карелии ветеринарные врачи оказали помощь бельчонку по имени Вася. Животное повредило лапу и нуждалось в лечении. Об этом сообщает паблик ветклиники.

"Ещё один наш чудесный пациент. Бельчонок Вася. Белки очень шустрые и игривые ребята. Но иногда это веселье становится причиной визита к ветеринару. На этот раз Вася умудрился повредить лапу. На рентгеновском снимке обнаружен перелом. На лапу была наложена лангета. Уверены, что благодаря чудесному сапожку через пару недель Васенька будет совсем здоров", - сообщили в клинике.

Ранее сообщалось, как медведь, лиса, заяц и белка попались в видеоловушку заповедника в Карелии.

фото: © shutterstock.com

Десять человек с внебольничной пневмонией госпитализированы в Карелии за сутки

За период с начала апреля число смертей от внебольничной пневмонии в республике приближается к полусотне.

Как информирует оперативный штаб правительства республики по борьбе с коронавирусом, в Карелии за сутки госпитализированы 10 человек с внебольничной пневмонией.

Начиная с первого апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 432 пациента, 49 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.



Как сообщают в оперштабе, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Число заразившихся коронавирусом в Карелии сегодня достигло 300 человек.

фото: © кадр из видео

Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение об открытии магазинов непродовольственных товаров и торговых центров в большинстве населенных пунктов республики.

Парфенчиков сообщил на странице в соцсети об очередном ослаблении ограничительных мер на территории республики.

Торговые точки будут открыты в населенных пунктах, где, по мнению органов власти, риск заражения коронавирусом менее существенный.

"С 26 мая в большинстве населенных пунктов Карелии смогут возобновить работу магазины непродовольственных товаров, а также торговые центры. Исключение пока составит Олонецкий район, где в последние дни произошла вспышка коронавирусной инфекции, а также в Сортавальский, Лахденпохский районы и Питкярантский район за исключением самой Питкяранты, въезд в которую сейчас контролируется на КПП. Это связано с тем, что Приладожье находится в высокой зоне риска из-за близости Ленинградской области. В Сегежском районе наоборот - непродовольственные магазины могут работать везде, кроме Сегежи", - сообщил глава республики.

Торговые точки будут обязаны соблюдать меры безопасности.

"Торговля может осуществляться только при строгом соблюдении мер профилактики. И покупатели, и продавцы, и другой персонал торговых точек должны находиться в масках. В магазинах площадью меньше 200 кв.м. количество покупателей – 1 человек на 20 кв.м., площадью более 200 кв.м. – 1 человек на 30 кв.м. В крупных торговых комплексах площадью– 1 человек на 50 кв.м. Небольшие отделы и бутики в торговых центрах обязаны разместить на входе информацию о том, сколько человек могут одномоментно находиться на их территории. У касс и на входе должна быть нанесена специальная разметка для соблюдения дистанции в 4 метра. Также должны быть оборудованы места обработки рук антисептиками, проводиться регулярная дезинфекция помещений", - заявил Парфенчиков.

Губернатор пояснил, что торговые центры откроются в тестовом режиме до 1 июня.

"Мы должны быть уверены, что правила безопасности там будут соблюдаться в полном объеме", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которое вводит запрет на встречи с гостями для жителей региона.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин

Два пожара в жилых домах произошло в Карелии: спасено десять человек

Возгорания произошли в жилых домах, расположенных в Олонце и поселке Надвоицы

В пятницу, 22 мая, в 18:45 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (7 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в поселке Надвоицы. Пожар был ликвидирован в 19:10.

В пресс-службе МЧС по Карелии сообщили, что в результате возгорания был поврежден электрощиток в квартире. Спасено три человека. Два человека были выведены из помещения в противогазах. Третий - с помощью автолестницы. Погибших и пострадавших нет.

Ранним утром в субботу, в 04:00, пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района (9 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в Олонце.

По информации МЧС по Карелии, огнем было повреждено две квартиры общей площадью 64 кв. метра. Спасено семь человек. Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что стали известны причины двух крупных лесных пожаров в Карелии.

фото: © скриншот трансляции / ВК

Парфенчиков анонсировал онлайн-вебинар для пострадавших от ограничений бизнесменов

Власти региона в очередной раз проведут сетевую трансляцию, в рамках которой намерены оказать помощь предпринимателям, столкнувшимся с проблемами из-за режима ограничений.

Артур Парфенчиков опубликовал анонс будущего мероприятия в соцсети. Онлайн-вебинар состоится в понедельник.

"Друзья, в понедельник, 25 мая, проведем очередной онлайн-вебинар для предпринимателей. На ваши вопросы ответят заместитель премьер - министра правительства Карелии Дмитрий Родионов и министр экономического развития республики Олег Ермолаев. Они подробно расскажут о том, какие новые виды деятельности включены в перечень на предоставление мер поддержки в условиях пандемии коронавируса и как их получить", - сообщил губернатор.

В ходе последней трансляции Артур Парфенчиков в прямом эфире "устроил порку" главе Минтранса. Министр Сергей Щебекин не смог ответить на конкретные вопрос о ремонте дорог, чем вызвал возмущение губернатора.

фото: ОНФ в Карелии

"Деловая Россия" и ОНФ подарили стиральную машину врачам больницы в Петрозаводске

Ранее сотрудники БСМП сообщали о нехватке стиральных машин в медицинских учреждениях республики.

22 мая сопредседатель ОНФ в Карелии Анна Лопаткина и руководитель республиканского отделения "Деловой России" Александр Калько передали Петрозаводской больнице скорой медицинской помощи специализированную стиральную машину.

Анна Лопаткина рассказала, что медработники сообщали о нехватке стиральных машин в некоторых карельских учреждениях. На призыв ОНФ помочь врачам откликнулись предприниматели, которые купили стиральную машину для БСМП.

"В условиях COVID-19 у нас повышенные требования к соблюдению эпидемиологической безопасности, а спецодежда является фактором передачи инфекции. Поэтому эта машина поможет обеспечить персонал нормальными и безопасными условиями труда" – отметила главная медсестра Петрозаводской больницы скорой медицинской помощи Татьяна Вирки.

Председатель Карельского регионального отделения "Деловой России" Александр Калько рассказал, что организация еще в начале апреля присоединилась к акции #МыВместе.

"Тогда "Деловая Россия" передала региональному отделению Общероссийского Народного Фронта партию средств индивидуальной защиты для волонтеров. Сейчас передали врачам специализированную стиральную машину. Это стало возможным благодаря усилиям председателя Союза горнопромышленников Карелии, члена "Деловой России" Павла Анисимова, за что ему отдельная благодарность. Ведь врачи сегодня на передовой. В этих словах нет никакого искусственного пафоса, это действительно так. И мы готовы вносить посильный вклад в дело борьбы с эпидемией", - заявил Александр Калько.

Ранее сообщалось, что "Деловая Россия" обеспечила волонтеров в Петрозаводске средствами защиты.

фото: © скриншот yandex.ru/pogoda

Воскресенье в Карелии будет теплым, обещают синоптики

О погоде на 24 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, 24 мая, по республике ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью: +3, -2 градуса. Днем: +12, +17 градусов, местами у водоемов +8,+10 градусов.

В Петрозаводске также ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер восточный умеренный.

Температура воздуха ночью: 0, +2 градуса. Днем: +12, +14 градусов.

Власти Петрозаводска показали ход ремонта дорог в городе (ФОТО)

Администрация карельской столицы опубликовала снимки, на которых зафиксирован процесс ремонта дорог.

Пресс-центр петрозаводской мэрии сообщает, что на данный момент работы идут на Соломенском шоссе, Лесном проспекте, набережной Варкауса и Муезерской улице. Работает компания ЗАО "АБЗ-Дорстрой".

На Соломенском шоссе подрядчик завершил устройство выравнивающего слоя и ведёт асфальтирование. На объекте уже отремонтировали более 6 тыс. кв. м дорожного покрытия. Сейчас движение автомобилей на магистрали осуществляется по одной полосе.



На Лесном проспекте подрядчик продолжает фрезерование. Старое асфальтобетонное покрытие сняли уже более чем на 10 тыс. кв. м дороги.

На Муезерской улице завершают асфальтирование тротуара, а на набережной Варкауса устанавливают бортовой камень.



Ранее ЗАО "АБЗ-Дорстрой" в полном объёме выполнило ремонт дорожного полотна на Вытегорском шоссе, Гвардейской и Муезерской улицах.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о ремонте петрозаводских дорог и тротуаров, который должен завершиться до середины сентября.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЦЕРКОВНЫЙ СКАНДАЛ, ВСПЫШКА COVID-19 В ПОСЕЛКЕ И НОВЫЙ ГЛАВА ПОЛИЦИИ ПЕТРОЗАВОДСКА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Вспышка COVID-19 в поселке Ильинский

Коронавирус расползается по Карелии, затрагивая все новые города и поселки. 20 мая была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции в поселке Ильинский Олонецкого района, где выявили сразу 12 зараженных. На место отправили главного инфекциониста Карелии.

Вторая смерть от коронавируса

В Карелии в Центре по борьбе с COVID-19 скончалась 83-летняя пациентка с положительным тестом на коронавирус.



Пожилая сегежанка имела другие хронические заболевания: ишемическую болезнь сердца и хроническую сердечную недостаточность, на фоне которых развился COVID-19 с пневмонией. Это второй летальный исход в республике с начала эпидемии.

Церковный скандал разразился в Карелии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от управления Костомукшской и Кемской епархией Русской православной церкви епископа Игнатия Тарасова – до решения Высшего общецерковного суда. О причинах этого шага в РПЦ предпочли деликатно промолчать, и пастве отстраненного архиерея было предложено довольствоваться лишь официальным сообщением, опубликованным на сайте Московского Патриархата. В нем упоминаются некие "документально аргументированные обвинения в церковных правонарушениях, несовместимые с дальнейшим управлением епархиями".

Парфенчиков разрешил открыть торговые центры

Итогом встречи главы Карелии Артура Парфенчикова с предпринимателями, которая длилась рекордные пять с половиной часов, стало решение об открытии крупных торговых центров со следующей недели.

Зампредседателя Петросовета Матвеев признал вину

Обвиняемый в получении взятки зампредседателя Петросовета Валерий Матвеев заключил досудебное соглашение со следствием, сообщили источники в правоохранительных органах. Заключение досудебного соглашения означает признание вины и согласие сотрудничать с правоохранительными органами. Благодаря "досудебке" подсудимому назначается более мягкое наказание: не более двух третей либо даже половины от максимально возможного в данном случае уголовного срока.

Полицию Петрозаводска возглавил Дмитрий Маханьков

В Петрозаводске личному составу УВД представили нового начальника, им стал Дмитрий Маханьков, который ранее руководил отделом организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Карелии. Причиной отставки прежнего начальника УВД Николая Красовского, по нашей информации, стали плохие показатели работы.

фото: © pixabay.com

Дежурные группы в детсадах Карелии могут открыться на следующей неделе

Решение об открытии дежурных групп в детских садах будут принимать местные власти с учетом развития ситуации с распространением коронавируса.

Соответсвующее распоряжение подписал глава Карелии Артур Парфенчиков.

"С 26 мая органы местного самоуправления смогут принимать решения об открытии дежурных групп в детских садах – по согласованию с министерством образования и с учетом эпид. ситуации в конкретных населенных пунктах", - сообщил Парфенчиков в соцсети.

Сообщается, что принимать в дежурные группы будут только детей, у которых оба родителя работают вне дома – не могут трудиться дистанционно и взять на этот период отпуск. Родителям необходимо предъявить соответствующие справки с места работы.

Количество детей в группах составит не более 10-12 человек. Носить защитную маску детям не нужно. Обязательный медосмотр будет организован в самих детских садах.



В дежурные группы не будут допущены дети с повышенной температурой, признаками ОРВИ, а также находившиеся в контакте с заболевшими коронавирусом. Также в сад не примут детей, которые проживают совместно с родственниками старше 65 лет.



Посещать дежурные группы не могут дети, которые менее чем за две недели до этого выезжали за пределы района или городского округа, а также контактировавшие с теми, кто прибыл из других районов. Такие же требования касаются и частных детских садов, пояснил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Карелии хотят открыть дежурные группы в детсадах.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 23 мая



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Ясно, +3 ° …+10 ° 2 м/с С 763 мм.рт.ст. 59% день Ясно, +11 ° …+13 ° 2 м/с СВ 763 мм.рт.ст. 33% вечер Ясно, +5 ° …+13 ° 1 м/с В 762 мм.рт.ст. 42% ночь Ясно, 0 ° …+4 ° 1 м/с ЮЗ 762 мм.рт.ст. 61%

фото: скриншот прямой линии / ВК

Парфенчиков призвал не строить многоквартирные дома в малых населенных пунктах Карелии

Глава республики заявил, что в малых населенных пунктах следует заниматься индивидуальным жилищным строительством, а не возведением многоквартирных домов.

В населенных пунтках с населением до 30 тысяч человек следует строить индивидуальные дома, а не многоквартирные постройки.

Об этом глава региона заявил в ходе прямой линии, состоявшейся в соцсети "Вконтакте" в пятницу, 22 мая.

"Иногда смотришь наши маленькие поселки. Там проезжаешь. Вот эти стоят многоквартирные дома. Ну зачем? Зачем многоквартирные дома там, где люди могут жить действительно со своим домом, со своим двором, на свежем воздухе. И огород можно сделать, и какое-то маленькое хозяйство", - сказал Артур Парфенчиков.

Он пояснил, что ожидается изменение в законодательстве, которое позволит отдавать под ИЖС земли, которые освобождаются после сноса аварийных домов.

"Я, например, считаю, что в той же Кеми, в том же Беломорске, да в любом нашем населенном пункте вот эти предложения будут очень хорошо восприняты, потому как вот эти участки-то, посморишь, зачастую практически примыкают к центру города", - заключил глава республики.

Ранее сообщалось, что сельские воспитатели в Карелии могут получить право на бесплатную землю под ИЖС

фото: Пресс-служба Северо-Западного теруправления Росрыболовства

Браконьеры в Карелии попались во время вылова лосося сетями

По оценке Росрыболовства, нарушители нанесли ущерб водным биоресурсам почти на 110 тысяч рублей, поймав четыре рыбы.

Сотрудники карельского отделения Росрыболовства совместно с олонецкими полицейскими провели рейд на реке Видлица.

В ходе рейда были задержаны нарушители, которые ловили рыбу сетными орудиями лова в запрещенном месте и в запретные сроки. Объектами браконьерской наживы стали 4 экземпляра озерного лосося. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 109400 рублей, сообщили в Росрыболовстве.

Материалы переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что около 500 метров браконьерских сетей обнаружили в нацпарке Карелии.

фото: Столица на Онего

Экстремалы в Петрозаводске собирают деньги на новый скейт-парк

Проект стоимостью более 1,6 миллиона рублей предполагается реализовать при поддержке Программы местных инициатив.

Энтузиасты экстремальных видов спорта из Петрозаводска объявили сбор средств на строительство нового скейт-парка на городском стадионе "Юность". В конце прошлого года идея такого строительства получила поддержку жителей карельской столицы на общегородском собрании, где обсуждались общественные проекты, которые предполагается реализовать с помощью Программы местных инициатив.

"Столица на Онего" попросила рассказать, зачем понадобился горожанам новый скейт-парк, двух авторов проекта – Кирилла Прохорова и Тимофея Тарутина.

Интервью с авторами проекта читайте далее.

В Карелии инспекторы отстранили от управления пьяного водителя микроавтобуса

Госавтоинспекция Карелии сообщает, что водителя, севшего за руль в нетрезвом виде, ждут штраф и лишение прав.

В деревне Падозеро Пряжинского района 59 - летний водитель микроавтобуса был отстранен от управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя составлены административные материалы по статье 12.8 часть 1 кодекса.

Водителя ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем. Решение примет суд, сообщают в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что напившийся портвейна житель Карелии не смог доехать до почты

фото: © Fotolia / kieferpix

Психологи Карелии готовы помочь страдающим во время самоизоляции родителям

В Карелии психологи консультационных центров обещают избавить от стресса родителей, уставших жить в режиме самоизоляции.

Консультации для родителей в дистанционном режиме ведут психологи Центра диагностики и консультирования в рамках федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей".

Специалисты готовы помочь жителям, испытывающим тревогу и стресс в период пандемии коронавируса.

"В настоящее время мы все испытываем стресс в условиях самоизоляции. Мы только недавно думали, что управляем своей жизнью, у нас были планы на ближайшую неделю, месяц и даже год, но пандемия коронавируса - это еще одно доказательство того, что мы живем в мире постоянных перемен. В ситуации неопределенности у родителей есть все основания для утраты душевного равновесия. Как организовать детей, их обучение? Как не раздражаться от постоянного нахождения в четырех стенах? Как реагировать на негативную информацию и снизить тревогу?", - говорится в сообщении авторов проекта.

Родители имеют возможность бесплатно получить психологическую консультацию специалистов ГБОУ РК "Центр диагностики и консультирования".

Обращения принимаются по телефону 8(8142) 78-43-87 в рабочие дни с 9.00 до 16.00. Более подробная информация о федеральном проекте "Поддержка семей, имеющих детей" размещена здесь.

Ранее сообщалось, что в России хотят законодательно установить понятие "самоизоляция".