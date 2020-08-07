Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Карелия оперативно готовится ко второй волне коронавируса

Карелия первая в России развернет 5 видов инфекционных стационаров, заявил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков написал, что Карелия начала подготовку ко второй волне коронавируса, которая ожидается в нашей республике осенью.

"Этой осенью мы прогнозируем большое число больных острыми респираторными заболеваниями. Тяжесть этого периода будет обусловлена наслоением сезонных вирусных и бактериальных заболеваний на фоне распространения новой коронавирсуной инфекции", - написал Охлопков.

По словам Михаила Охлопкова, традиционно пациентов с инфекционными дыхательными заболеваниями делят на больных острыми вирусными и острыми бактериальными инфекциями. Но в этом году к ним присоединится COVID-19, который может быть как самостоятельным заболеванием, так и ассоциированным с другими вирусными и бактериальными инфекциями.

Как отмечает Охлопков, по мере обострения ситуации с заболеваемостью может возникнуть вопрос быстрой сортировки пациентов и экстренного, в течение суток, определения, болен ли ковидом человек или нет.

"Поэтому впервые в России мы разворачиваем 5 видов инфекционных стационаров с определением зон обслуживания", - заявил глава Минздрава Карелии.

Стационары будут делиться:

1. Диагностические центры

2. Монопрофильные ковидные центры

3. Стационары для больных с ОРЗ и пневмониями без коронавирусной инфекции с разделением по отдельности на бактериальную и вирусную этиологию

4. Специализированные медорганизации для больных с COVID-19

5. Резервные медорганизации для долечивания больных с ковидной инфекцией и без неё.





Как заверил руководитель карельского Минздрава Михаил Охлопков, диагностические центры уже оснащены или будут укомплектованы компьютерными томографами, ПЦР-анализаторами для быстрой диагностики ковидной инфекции. Кроме того, в Петрозаводске начал реализовываться проект амбулаторной компьютерной томографической диагностики. Для этого закуплены два КТ для городской поликлиники №1 и Республиканского противотуберкулезного диспансера.

"Осенью не закроется плановая медицинская помощь: она как работала, так и будет работать. Более того, мы её даже немного расширим. Также будет продолжена диспансеризация и вакцинация населения", - пояснил Михаил Охлопков.

фото: © скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия"

Глава Карелии ведет свой подсчет жертв коронавируса, которые ранее не входили в сводку Минздрава

Артур Парфенчиков рассказал о 14-й смерти пациента с коронавирусом.

Глава Карелии на своей странице в "Вконтакте" сообщил, что за минувшие сутки скончался еще один житель республики, у которого был диагностирован коронавирус, однако причиной его смерти стало другое соматическое заболевание.

"На сегодняшний день в Карелии 14 таких случаев", - пишет Артур Парфенчиков.

Накануне руководитель республики впервые рассказал о 13 пациентах, у которых был подтвержден COVID-19.

"Но скончались они от других заболеваний (онкология, сердечно-сосудистые катастрофы и другие), поэтому в статистику умерших от коронавируса они не входят", - объяснил Парфенчиков.

Это же число пациентов с COVID-19, скончавшихся от других заболеваний, появилось в таблице Минздрава 6 августа.

Ранее сообщалось, что за сутки еще один летальный случай пациента с ковидной инфекцией зарегистрирован в Карелии. Умерла 65-летняя жительница Пряжи, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом. Это 20–й летальный исход с начала эпидемии в Карелии.

фото: © Леонид Николаев/ИА "Республика"

Экс-министр Кайдалов, полгода сидящий в СИЗО, только сейчас покинул рабочую группу по подготовке к Дню Карелии

Артур Парфенчиков изменил состав рабочей группы по подготовке празднования Дня республики Карелия, удалив оттуда арестованного за взятку бывшего министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Алексея Кайдалова и добавив новых членов.

Глава республики Артур Парфенчиков скорректировал состав рабочей группы, подписав соответствующее распоряжение. Документ датирован пятым августа, его текстовая копия размещена на официальном портале региональной власти.

Распоряжением Парфенчикова из состава рабочей группы по подготовке и проведению следующего празднования Дня республики исключены экс-министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов, бывший глава регионального Минэка Павел Буренков и экс-руководитель Минстроя Александр Ломако.

Напомним, бывший министр Алексей Кайдалов был арестован в феврале 2020 года, его обвиняют в получении взятки. Бывший руководитель Минэка Павел Буренков покинул пост по семейным обстоятельствам в декабре 2019 года, а экс-глава Минстроя Александр Ломако в январе 2020 года оставил министерское кресло и возглавил автономное учреждение "Управление государственной экспертизы РК".

Также в состав рабочей группы включены три новых чиновника: глава министерства экономического развития и промышленности республики Олег Ермолаев, руководитель Минстроя Виктор Россыпнов и министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Сергей Щебекин.

Представители данной рабочей группы курируют организацию Дня республики в 2021 году. Мероприятие предполагается провести в Калевальском национальном районе.

Ранее сообщалось, что бюджетные средства, сэкономленные правительством Карелии благодаря решению отказаться от празднования 100-летия республики, будут распределены с учетом мнения населения.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Еще один летальный случай пациента с ковидной инфекцией зарегистрирован в Карелии

Умерла 65-летняя жительница Пряжи, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

От коронавирусной инфекции в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске скончалась жительница 65-летняя Пряжи. Течение болезни у пациентки было осложнено сопутствующими заболеваниями.

Это 20–й летальный исход с начала эпидемии в Карелии.

Подтверждены 29 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 16, в Кеми – 1, в Лоухи – 4, в Прионежском районе – 5 (село Шелтозеро – 3, по одному человеку в поселках Пай и Чална-1), в Пряжинском районе – 2 (деревня Алекка в Эссойльском поселении и село Ведлозеро), в Медвежьегорском районе – 1 (село Челмужи).

Всего инфицированных – 2536.

Выздоровели еще 34 человека: в Петрозаводске – 13, в Прионежском районе – 5, в Костомукше – 1, в Пряжинском районе – 4, в Лахденпохском районе – 1, в Пудожском районе – 8, в Медвежьегорском районе – 1.

Также выписан еще один работник подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ "Ондский".

Всего выздоровели 1734.

На самокарантине находятся 884 человек (+40 за сутки).

В обсерваторе по-прежнему пребывают два человека.

Проведено 121498 исследований (+1113 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 413 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 594,2 случая, по Северо-Западу – 587.

Ранее глава Карелии рассказал еще о 13 жертвах COVID-19, которые не вошли в статистику.

фото: © shutterstock.com/Thirdparty

В Карелии за месяц убили 9 человек, а изнасиловали – 5

Следком Карелии опубликовал оперативные сведения о состоянии преступности за 7 месяцев.

Ранее в Следкоме Карелии сообщали, что по состоянию на 30 июня: убито – 30 человек, изнасиловано – 7, умерших из-за умышленного причинения тяжкого вреда здоровью по-прежнему – 4.

По состоянию на 1 августа, спустя месяц, число убийств увеличилось на 9 (39), а изнасилований на 5 (12).

фото: ТАСС / Владислав Шатило

Пенсионный фонд в Карелии объяснил, кто может выйти на пенсию в 2020 году

Отделение Пенсионного фонда по Республике Карелия провело расчеты, когда смогут выйти на пенсию жители республики, которым в 2020 году исполнится по 50 лет (женщины) или по 55 лет (мужчины).

Они подпадают под условия переходного периода, установленного законом о повышении пенсионного возрста.

"У женщин-северянок, которым в 2020 году исполнится 50 лет и у мужчин-северян, которым в 2020 году исполнится 55 лет, право на назначение страховой пенсии по старости наступит через полтора года, т.е. во втором полугодии 2021 года и в первом полугодии 2022 года соответственно", - говорится в разъяснения Пенсионного фонда. Кто еще имеет право выйти на пенсию в 2020 году, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников

Движение в центре Петрозаводска перекроют почти на весь день

В центре Петрозаводска перекроют движение на время проведения Всероссийского дня физкультурника, сообщили в мэрии города.

Запрещающие знаки поставят в районе Конюшенной улицы и Спортивной аллеи.

В субботу, 8 августа, в карельской столице пройдет Всероссийский день физкультурника и Всероссийский Олимпийский день.



Для обеспечения безопасности участников спортивного мероприятия с 8.00 до 18.30 будет ограничено движение автотранспорта в районе Конюшенной улицы и Спортивной аллеи. Водителей просят заранее планировать пути объезда.





Напомним, организаторы праздника приготовили для горожан разнообразную программу:



9.00 – соревнования по баскетболу "Оранжевый мяч" (улица Герцена, 31б);

9.30 – старт спортивного дня, регистрация участников (стадион "Спартак");

11.00 – церемония открытия, разминка от чемпионки России по всестилевому карате Виктории Вовк;

11.15 – фестиваль "Лето с ГТО";

11.15 – соревнования по бадминтону;

11.15 – фестиваль "Олимпийская семья" (эстафеты для семейных команд);

15.00 – фестиваль детского дворового футбола 6х6.



Ранее в центре Петрозаводска перекрывали движение во время фестиваля "Полумарафон ЗаБег. RunKarjala 2020".

фото: © pixabay.com

Карелия вошла в число регионов с наибольшими значениями уровня преступности

Генпрокуратура РФ опубликовала краткую характеристику состояния преступности за первое полугодие.

По итогам первого полугодия 2020 года общее число зарегистрированных преступлений осталось практически на уровне прошлого года.

Наибольшие темпы увеличения количества выявленных преступлений зафиксированы в Севастополе, Новгородской и Смоленской областях, а также в Карелии (+13,8 %, 6 893) и Ленобласти.



В целом уровень преступности в расчете на 100 тысяч населения относительно прошлогоднего значения практически не изменился, по тяжким и особо тяжким деяниям – увеличился.

Среди регионов наибольшие значения уровня преступности отмечаются в Амурской области, Еврейской автономной области и в Карелии (1 115,3).

Напомним, в Карелии за месяц убили 9 человек, а изнасиловали – 5.

фото: © Столица на Онего

Ни один арт-объект к 100-летию Карелии не понравился участникам опроса

Более 500 человек ответили на вопрос: какой из арт-объектов, установленных в Петрозаводске к 100-летию республики, вам нравится.

В столице Карелии установили восемь арт-объектов к 100-летию республики. "Столица на Онего" интересовалась у читателей, какая из восьми фигур нравится больше всех.

В опросе приняли участие 560 человек, из которых 205 (36%) признались, что ни один арт-объект им не понравился.

"Онежские фишки", что расположились в конце набережной Петрозаводска, пришлись по душе 128 (22%) участникам опроса. 106 (18%) респондентов отдали свой голос "Мишке" у гостиницы "Северная".

Почти одинаковое количество лайков – 38 (6%) и 31 (5%) соответственно - поставили "Ряпушке" и "Фоторамке".

Еще 22 человека (3%) из всех участников проголосовали за Знак "100 лет Карелии".

Совсем мало голосов досталось арт-объектам: "Расставим точки над А" 12 (2%), "Формула карельского леса" 12 (2%) и "Калитка" 6 (1%).

фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Филиппов

Водитель из Ленинградской области разбился на трассе в Карелии

Смертельное ДТП произошло на автодороге подъезд к поселку Хийтола Лахденпохского района, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По предварительным данным, сегодня около 12 часов 64-летний водитель, управляя автомобилем Citroen, при прохождении затяжного поворота допустил выезд за пределы проезжей части, машина перевернулась.

В результате происшествия водитель, житель Ленинградской области, получил смертельные травмы, от которых скончался на месте ДТП. Пострадали 2 пассажира - 63-летняя женщина и 41-летний мужчина. Они также жители Ленинградской области.

Ранее две женщины из Московской области пострадали в ДТП в Карелии.

фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Угроза закрытия нависла над тесными барами-"наливайками" в Карелии

Министерство экономического развития и промышленности республики предупредило владельцев точек, реализующих алкоголь в многоквартирных домах, о новых правилах торговли спиртным, которые предполагают расширение площадей.

В Карелии внесены изменения в закон, который регулирует торговлю алкоголем в помещениях, расположенных в многоквартирных домах. Власти региона потребовли, чтобы хозяева так называемых "наливаек" увеличили торговые площади, на которых происходит реализация алкогольной продукции.

Так, с первого октября продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, допускается только в помещениях, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 75 квадратных метров (для городских округов) и не менее 50 квадратных метров (для городских и сельских поселений).

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Боитесь ли вы второй волны коронавируса? (ОПРОС)

Карелия начала готовиться ко второй волне коронавируса, которая ожидается осенью.

Как заявил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, этой осенью прогнозируется большое число больных острыми респираторными заболеваниями.

"Тяжесть этого периода будет обусловлена наслоением сезонных вирусных и бактериальных заболеваний на фоне распространения новой коронавирсуной инфекции", - отметил Михаил Охлопков.

Также глава карельского Минздрава сообщил, что в рамках подготовки ко второй волне коронавируса Карелия одной из первых в России развернет 5 видов инфекционных стационаров в регионе.

"Столица на Онего" интересуется: А вы боитесь второй волны коронавирус?

Ответить на вопрос можно здесь.

фото: pixabay

Официальная статистика по росту зарплат отличается от того, что предлагают работодатели в Карелии

Темпы роста зарплат, которые предлагают работодатели претендентам на вакансии в Карелии, выше официального показателя о средней номинальной начисленной зарплате в республике.

Такой вывод следует из сравнения официальной статистики о росте размера средней зарплаты в 2020 году и анализа предложений работодателей, размещенных на сайте по подбору персонала.

По данным рекрутингового агентства HeadHunter, средняя зарплата, которую работодатели предлагают потенциальным кандидатам на вакансии, составляет сейчас около 35 тыс. рублей. Это на 9,4% больше, чем год назад. На сколько это не совпадает с данными Карелиястата, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Кущь

Жителя Карелии, зарезавшего человека в полицейской машине, ожидает суд

Прокурор Петрозаводска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении горожанина, убившего мужчину в полицейской машине.

Напомним, в Петрозаводске 28 февраля произошло убийство в полицейской машине. Жертвой преступления стал 23-летний житель Соломенного Михаил А. По версии следствия, смертельное ножевое ранение ему нанес задержанный мужчина, с которым Михаил оказался в одном спецотсеке патрульной машины. Обвиняемому в убийстве мужчине 46 лет; в момент нападения он был нетрезв.

Прокурор Петрозаводска утвердил обвинительное заключение. Свою вину обвиняемый признал частично.

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения направлено в суд.

В июле карельские следователи прекратили уголовное дело, возбужденное весной этого года по факту халатности сотрудников полиции, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Следком прекратил уголовное дело в связи с отсуствием состава преступления. Об этом корреспонденту "Столицы на Онего" сообщил адвокат Роман Масалев.

По словам Масалева, следствие посчитало, что сотрудники ППС, в чьей машине произошло убийство, в достаточной мере исполнили свои обязанности: они провели наружный осмотр одежды мужчины, при этом по независящим от них причинам не заметили у него нож.

фото: © pixabay.com

"Первый" канал рассказал о годовалом Богдане из Карелии, которого отдали опекунам без документов на отказ от него

В городском суде Петрозаводска 6 августа началось рассмотрение дела по возвращению в родную семью годовалого Богдана, которого органы опеки передали опекунам в Волгоград, несмотря на то, что не было официального отказа от него родителей.

В минувший четверг, 6 августа, "Первый" канал рассказал историю годовалого Богдана из Петрозаводска, которого органы опеки передали в опекунскую семью в Волгоград, хотя от ребенка родственники не отказывались и официальных документов на отказ никто не писал.

Корреспонденты федерального канала побывали дома у родных Богдана, познакомились с папой ребенка, с бабушкой и родной тетей, которые все как один говорят о том, что ждут скорейшего возвращения малыша в семью и готовы бороться за него в суде.

Попытались журналисты федерального ТВ получить комментарии по ситуации у органов опеки администрации Петрозаводска, но чиновники отказались от общения с прессой.

Как сообщалось ранее, в Карелии разгорается скандал вокруг годовалого Богдана, которого сотрудники полиции в новогодние праздники забрали у пьяной матери на улице, а через два месяца органы опеки передали в приемную семью за тысячу километров от Карелии, не посмотрев на то, что отсутствовало официальное заявление от родителей об отказе от ребенка.

Подробную историю о Богдане читайте здесь.

фото: © Михаил Соколов/ТАСС

Прогулка четырехлетнего мальчика по подоконнику в Карелии едва не закончилась трагедией

В Костомукше малыш выбрался из квартиры, пока его мама спала.

Комиссия по делам несовершеннолетних 5 августа рассмотрела 18 административных материалов, сообщается в официальном паблике органов местного самоуправления Костомукшского городского округа.

"В результате халатности одного из родителя (мамы), малолетний сын в возрасте 4-х лет остался дома без присмотра", – написали в группе "ВКонтакте".

Как оказалось, женщина легла спать. В это время малыш вышел в окно и гулял по подоконнику и крыше подвала. Благодаря неравнодушным прохожим и соседям, мальчик был возвращен в квартиру.

Женщину привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Других родителей наказали за нахождение детей в ночное время на улице без присмотра. Еще три материала составили на родителей, чьи дети были пьяны.

Ранее в Карелии двух подростков на плоту едва не унесло течением.

фото: © ИА "Республика" / Лилия Кончакова

В Карелии отмыли стены часовни XVIII века, на которой влюбленные написали краской о своих чувствах (ФОТО)

Надписи стерли сотрудники управления по охране объектов культурного наследия Карелии.

Напомним, петрозаводчанин запечатлел на фото, как двое влюбленных испортили памятник архитектуры XVIII века в Карелии.

"Некие "герои нашего времени", судя по надписи, Вика и Валера, решили запечатлеть свои отношения на стенах построенной в 18 веке часовне в деревне Маньга. Разрисованы стены и пол перед входом", – написал автор фото в комментарии.

Для того, чтобы очистить здание часовни Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Маньга Пряжинского района, потребовалось около двух часов, сообщает ИА "Республика".

Вандалы нанесли надписи люминисцентной краской. Прежде, чем приступить к очистке часовни, специалистам пришлось дождаться, пока краска подсохнет: пока она была сырая, убрать надписи было проблематично.

фото: pixabay

Выращивание садовой земляники в Карелии планируют перевести на индустриальную основу

Министерство сельского хозяйства Карелии готово поддержать первый в республике совместный бизнес-проект с крымским производителем садовой земляники по индустриализации этой сферы деятельности.

Об этом было объявлено на встрече руководства Минсельхоза с руководителем работающей в Крыму компанией «Ягодная поляна» Сергеем Ястребом и главой фермерского хозяйства Ксенией Сосункевич из поселка Шуя.

Предприниматели рассказали об идее сотрудничества по созданию туннельных сооружений для выращивания садовой земляники, поставке посадочного материала, совершенствованию технологии выращивания культуры, возможностей вхождения в крупные федеральные торговые сети. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: правительство Карелии

Самоходную шаланду "Морская" спустили на воду в Петрозаводске

На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе 7 августа состоялась торжественная церемония спуска на воду самоходной грунтоотвозной шаланды "Морская", сообщили в правительстве республики.

Судно предназначено для транспортировки грунта во время проведения дноуглубительных работ при подготовке судоходных каналов и акваторий портов.

С праздничным событием 7 августа сотрудников судостроительного завода поздравил заместитель министра экономического развития республики Виктор Свирский:

− Судостроение для Карелии – один из традиционных видов деятельности. При этом весомый вклад в развитие экономики вносит Онежский судостроительно-судоремонтный завод. Особое внимание уделяется предприятию со стороны Госкомиссии и правительства региона.

Петрозаводская верфь выполняет заказы крупнейшего федерального предприятия "Росморпорт". Договор на проектирование и строительство двух грунтоотвозных шаланд с объемом трюма 600 кубических метров был подписан осенью 2018 года.

При строительстве "Морской" в большинстве своем использовалось оборудование российского производства, а также стран Таможенного союза. В разработке модели участвовали два петербургских конструкторских бюро. Строители судна выбрали модульный метод построения корпуса, что уменьшило затраты и дало возможность вставить дополнительный трюм объемом до 300 куб. метров.

По флотской традиции бутылку шампанского о борт на удачу разбила "крестная мать" судна, которой была выбрана инженер планово-диспетчерского отдела Онежского судостроительно-судоремонтного завода Наталья Угарова.

Шаланда "Морская" длиной 56 и шириной 11 метров будет трудиться на Черном море, в порту Новороссийска.

На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе уже было построено два однотипных судна с объемом трюма 600 кубических метров. Шаланда "Трудовая" изготовлена для порта Темрюк, шаланда "Сильная" отправилась в Махачкалу. Еще одно судно с еще большим объемом трюма – шаланда "Рабочая" − приписана к порту Санкт-Петербурга.

Как сообщил директор Онежского судостроительно-судоремонтного завода Владимир Майзус, следующую шаланду спустят на воду через месяц, чтобы потом отправить ее в Махачкалу. В работе − еще буксир повышенного ледового класса, который будет использоваться в районе Северного морского пути. Кроме того, завод строит семь судов, предназначенных для вылова и перевозки краба. Последние суда-краболовы будут сданы в 2024 году.

Формирование портфеля заказов и модернизация предприятия ведется в рамках решений Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия, возглавляемой Секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

фото: © Николай Галкин/ТАСС

Карелия вошла в число лидеров по росту цен

Карелия заняла второе место среди регионов России по росту потребительских цен в июле.

Об этом сообщает агентство "Росбалт" со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.

В июле потребительские цены в Карелии выросли на 0,9% по сравнению с июнем. Выше темпы роста только в Магаданской области. В целом по России потребительские цены в июле увеличились на 0,4% к предыдущему месяцу. Ранее Карелиястат опубликовал данные об ускорении роста цен в Карелии в 2020 году. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

За сутки в России выявлен 5 241 случай заболевания коронавирусом

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России за время пандемии составило 877 135 человек, сообщили в оперштабе РФ.

В России от коронавируса излечились 683 592 человека, за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7 235 пациентов.

Летальных случаев за все время: 14 725, за последние сутки подтверждено 119 летальных случаев с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 30 млн тестов на коронавирус, за сутки - 321 тысяча тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 7 августа остаются 246 322 человека.

фото: © Столица на Онего

Стихийные пляжи и водоемы Петрозаводска проверили на наличие бактерий

Пробы взяли в "Песках", на набережной и в зоне отдыха в пойме Лососинки, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Сотрудники управления в июле проверили воду и почву в "Песках, в районе ул. Московская и в зоне отдыха на реке Лососинка (ул. Правды – наб. Гюллинга) по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям.

Результаты анализов показали, что все пробы соответствуют требованиям СанПиНа.

Ранее сообщалось, что несанкционированные пляжи Карелии кишат кишечными палочками.

фото: © пресс-служба Законодательного Собрания Республики Карелия

Леонид Лиминчук: Роботизированный молочный комплекс в Пряже станет новой точкой роста на карте Карелии

Председатель парламентского Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике Леонид Лиминчук в поселке Пряжа обсудил с директором ОАО "Совхоз "Ведлозерский" Дмитрием Буевичем перспективы развития сельхозпредприятия.

"Мой приезд в Пряжинский район неслучаен. Депутатский корпус держит в фокусе внимания вопросы сельского хозяйства. Средства в бюджете Карелии на развитие и поддержку отрасли есть, с каждым годом их становится все больше, и нам важно, чтобы они эффективно расходовались", – пояснил парламентарий.



Напомним, ранее было принято решение расширить мощности совхоза и создать молочную ферму на территории бывшего животноводческого хозяйства АО "Пряжинское". На это из бюджета республики выделено 100 млн рублей. Как рассказал парламентарию Дмитрий Буевич, сейчас идет восстановление помещений, водопровода, дренажной системы, до конца сентября установят новое технологическое оборудование для дойки и хранения молока.



Леонида Лиминчука интересовали сроки завершения работ и вопросы обеспечения кадрами. Глава совхоза заверил, что готовность составляет 80%, основную часть работ планируется окончить до октября. После этого здесь появится дойное стадо. В филиале совхоза создадут порядка 50 новых рабочих мест, сейчас формируется кадровый резерв.



Председатель Комитета также посетил территорию бывшего зверосовхоза АО "Пряжинское". Здесь в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Карелии "Ведлозерский" намерен реализовать масштабный инвестиционный проект по созданию первого в республике роботизированного молочного комплекса мощностью 1200 голов дойного стада, всего здесь будет около 2000 единиц крупного рогатого скота. Как ожидает Дмитрий Буевич, ферма заработает в 2023-2024 году.







"Это будет новая точка роста на карте Карелии. В области сельского хозяйства это один из крупнейших инвестиционных проектов в регионе: финансирование составляет 505 млн рублей. Проект позволит увидеть сельское хозяйство в новом ракурсе. От того, как его удастся реализовать, будут зависеть дальнейшие вложения в экономику Карелии со стороны федерального бюджета. Уверен в успешной реализации проекта", – сказал Леонид Лиминчук.

фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Минтранс назвал категории автодорог, где можно увеличивать максимальную скорость движения

Министерство транспорта РФ выступает за увеличение скоростного лимита на автомобильных дорогах высокой технической категории.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтранса Евгения Дитриха.

"У нас в ряде регионов тоже есть прекрасные дороги, на которых скорость может быть увеличена. Скорость зависит от технической категории участка. Мы говорим в первую очередь про дороги высших технических категорий. Первая - 1A,1B, возможно, 2A категория", — сказал Дитрих журналистам. Какие автодороги относятся к этим категориям, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/Зураб Джавахадзе

Безработные жители Карелии получат возможность временного трудоустройства на общественные работы

Федеральный центр выделил Карелии более 33 млн рублей на реализацию мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.

Глава республики Артур Парфенчиков обязал Минфин Карелии обеспечить внесение изменений в сводную бюджетную роспись региональной казны, предусмотрев увеличение расходов по региональному Минэку на 2020 год в размере 33 млн 325 тыс. рублей. Как указано в документе, эти меры принимаются "в целях предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики".

Как пояснили "Вестям Карелии" в региональном управлении труда и занятости, указанные в правительственном документе 33,3 млн рублей поступят в республику из федерального центра. Эти деньги правительство РФ выделяет для снижения в регионе негативных последствий ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. Федеральные деньги будут направлены на организацию временного трудоустройства безработных граждан.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Ипотека может стать более доступной к концу года

К концу года средняя ипотечная ставка с учетом льгот будет около 7,5% годовых, а средняя рыночная ставка окажется на уровне 8,4%, заявил генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко.

"Надо отметить Центральный банк, его мягкую денежную кредитную политику. Сегодня, если взять в целом, мы с вами ставили задачу в нацпроекте ("Жилье и городская среда") – 8,7% в среднем в этом году должна быть ипотечная ставка, думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5 в целом с учетом льготных ипотек, и уже рыночные где-то 8,4%", — заявил Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Подробнее - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив

С начала апреля в Карелии госпитализировали 1056 пациентов с внебольничной пневмонией

За минувшие сутки 9 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с таким диагнозом в больницы попали 1056 пациентов, 69 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за сутки в Карелии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, по состоянию на 7 августа в Карелии зафиксировано 2536 случаев коронавируса. Скончалась 65-летняя жительница Пряжи. Это 20-й летальный исход с начала эпидемии в республике.

фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Жалобы предпринимателей на банки в Карелии привели к пересмотру заявок на кредиты

Массовые жалобы предпринимателей Карелии на отказы банков предоставить льготные кредиты дали результат: после вмешательства бизнес-омбудсмена кредитные учреждения пересмотрели свои решения.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова на заседании Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса при прокуратуре республики.

По словам Гнетовой, предприниматели жаловались, что банки отказывались выдать им кредиты под 2% годовых, которые предусмотрены федеральной программой господдержки бизнеса в период пандемии коронавируса. Как удалось изменить эти решения, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: АПЕЛЛЯЦИЯ ПО ДЕЛУ ДМИТРИЕВА, СПИСКИ ЖЕРТВ КОРОНАВИРУСА И ДЕЛО ОБ ОПЕКУНСТВЕ БОГДАНА В СУДЕ

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Приговор никому не понравился







Все три стороны судебного процесса по делу поисковика Юрия Дмитриева обжаловали вынесенный ему Петрозаводским городским судом приговор по делу о педофилии.

Адвокат приемной дочери Дмитриева считает приговор мягким и просит Верховный суд Карелии отправить дело на пересмотр.

Защита осужденного за педофилию Дмитриева обжаловала приговор и просит его полностью оправдать.

А также прокурор Петрозаводска внес апелляционное представление на решение Петрозаводского городского суда по делу Дмитриева, осужденного на 3,5 года колонии за педофилию.

Глава Карелии ведет свой подсчет жертв коронавируса, которые ранее не входили в сводку Минздрава

Артур Парфенчиков сообщил 7 августа о 14-й смерти пациента с коронавирусом, а накануне руководитель республики впервые рассказал о 13 пациентах, у которых был подтвержден COVID-19.

"Но скончались они от других заболеваний (онкология, сердечно-сосудистые катастрофы и другие), поэтому в статистику умерших от коронавируса они не входят", - объяснил Парфенчиков.

По информации Минздрава Карелии, общее число умерших от коронавируса в республике на 7 августа составляет 20 человек. Всего заболевших – 2536, выздоровевших – 1734.

Начиная с 1 апреля, с диагнозомвнебольничная пневмония в больницы попали 1056 пациентов, 69 человек умерли.

В Петрозаводске начался суд по возвращению в семью ребенка, которого отдали без документов опекунам

В городском суде Петрозаводска началось рассмотрение дела по возвращению в родную семью годовалого Богдана, которого органы опеки передали опекунам в Волгоград, несмотря на то, что не было официального отказа от него родителей.

Как сообщалось ранее, в Карелии разгорается скандал вокруг годовалого Богдана, которого сотрудники полиции в новогодние праздники забрали у пьяной матери на улице, а через два месяца органы опеки передали в приемную семью за тысячу километров от Карелии, не посмотрев на то, что отсутствовало официальное заявление от родителей об отказе от ребенка.

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У главы администрации Кемского района Дмитрия Петрова тест на COVID-19 дал положительный результат.

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Глава республики Артур Парфенчиков снял ряд ограничений, введенных ранее для предотвращения заражения граждан коронавирусной инфекцией.

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фото: © Столица на Онего

Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии

Возгорание произошло утром 6 августа в Сегеже, сообщили в МЧС Карелии.

В 8.12 11 пожарных и члены добровольной пожарной дружины привлекались для ликвидации пожара на Сегежском ЦБК, расположенном на улице Заводской, 1.

Пожар произошел в одном из производственных помещений. Площадь пожара составила 20 кв м.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.

Напомним, 26 марта на ЦБК сгорел дощатый настил в вентиляционном коробе.