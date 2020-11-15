Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия

Глава Карелии потребовал от работодателей обеспечить подвоз своих сотрудников на работу и обратно

Артур Парфенчиков внес новые изменения в распоряжение по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики сообщил на своей странице в "ВКонтакте".

"Ситуация, когда на протяжении недели в Карелии ежедневно регистрируется 300-380 инфицированных коронавирусом, требует усиления противоэпидемических мер. Поэтому в распоряжение по борьбе с распространением коронавирусной инфекции внесены изменения", - пишет Артур Парфенчиков.

Так, с сегодняшнего дня все работодатели должны обеспечить подвоз своих сотрудников на работу и обратно домой.

"Поскольку транспорт является серьезным источником заражения коронавирусом, мы уже ограничили количество пассажиров – не более 50% от сидячих мест. Но работодателям необходимо позаботиться о том, чтобы их сотрудники могли вовремя добраться до места работы и потом вернуться домой", - считает руководитель республики.

С 19 ноября, согласно распоряжению, сокращается время работы предприятий общепита: теперь кафе и ресторанам запрещено работать с 23 часов до 6 утра. Ранее требование действовало с полуночи.

Кроме того, вводятся ограничения для посещения библиотек и компьютерных залов. С 19 ноября их наполняемость не должна превышать 25 процентов от максимально возможной.

Напомним, за сутки в Карелии COVID-19 выявлен у 353 человек, умерли от коронавируса три человека.

фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 70

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались три человека.

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. За минувшие сутки умер 54-летний петрозаводчанин, который проходил лечение в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн. В Республиканской инфекционной больнице скончались 81-леняя жительница Петрозаводска и 70-летний петрозаводчанин.

Всего с начала пандемии от коронависруса в Карелии умерли 70 человек.

Накануне от COVID-19 в Карелии умерла одна пожилая женщина.

фото: Скрин видео НТВ

Журналисты НТВ нашли "коммунального монстра" в поселке Карелии (ВИДЕО)

О проблемах жителей поселка Кетроваара, которые вместо коммунальных услуг получают только счета об оплате, рассказали в программе "Центральное телевидение".

Журналисты НТВ побывали в поселке Кетроваара Лахденпохского района, где пытались разобраться, можно ли умерить аппетиты "коммунального монстра".

"Этот карельский поселок смог бы стать отличной декорацией для съемок какого-нибудь фильма ужасов. Брошенные старые гнилушки с финских хуторов, доставшиеся в наследство от еще советского совхоза. И вот что удивительно - в некоторых из них до сих пор живут люди", - начинается сюжет о коммунальных проблемах поселка.

Жители Кетроваары не понимают, за что они должны платить, если в их домах нет водопровода и центрального отопления.

"Уже шесть лет жителям поселка приходят счета за ремонт от управляющей компании. Каждый месяц по 500 рублей. Договор с управляющей компанией жители не заключали. Ее представителей они никогда в глаза не видели также, как и их услуг. Когда жители поселка пытались отменить начисления через суд, спустя два месяца после положительного решения строчка за ремонт чудесным образом появлялась в квитанции", - рассказал журналист в программе "Центральное телевидение".

"На все нам говорят - пишите, жалуйтесь, отпишимся!" - возмущаются жители поселка.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Семь человек пострадали и один погиб в страшной аварии на трассе в Карелии

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло на автодороге Кондопога-Кончезеро, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По предварительным данным, сегодня, 15 ноября, около 10-30 утра на 12 км региональной автодороги Кондопога -Кончезеро столкнулись Daewoo Nexia и УАЗик.

По предварительным данным, в лобовом столкновении 7 человек получили травмы, в том числе 11 - летняя девочка. Один человек погиб.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

На месте работают сотрудники ДПС.

Ранее сообщалось, что два подростка пострадали в ДТП в деревне Карелии.

фото: Николай Смирнов/Столица на Онего

Глава Карелии ввел новые ограничения для магазинов из-за коронавируса

Торговые точки вновь смогут принимать ограниченное число покупателей, исходя из площади своих залов.

С 19 ноября в Карелии ограничено число покупателей, которые могут одновременно находиться в магазинах. Об этом глава республики сообщил в соцсети.

"В небольших магазинах площадью до 200 кв. метров - не более одного посетителя на 20 кв. метров. Для объектов розничной торговли свыше 200 кв. метров - не более одного посетителя на 30 кв. метров. Это правило действует в Петрозаводске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Пудоже, Сортавале, Костомукше, Олонце, Беломорске, Медвежьегорске, Питкяранте, Сегеже, Суоярви, а также в Калевале, Лоухи и в поселке Муезерский", - пишет Артур Парфенчиков.

Глава республики отметил, что в торговых центрах перечисленных населенных пунктов посетители могут одновременно находиться из расчета не более одного на 50 кв. метров общей площади комплекса. Кроме того, в них приостанавливается работа детских игровых центров и игровых комнат – до 15 декабря.

Также посетителям торговых центров будет запрещен доступ к сети Интернет через беспроводной Wi-Fi.

Ранее глава Карелии потребовал от работодателей обеспечить подвоз своих сотрудников на работу и обратно.

Жесткое ДТП произошло на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Два автомобиля не поделили перекресток на улице Куйбышева и проспекте Ленина.

В паблике ДТП ПТЗ выложили видео аварии, которая произошла в минувшую субботу, 14 ноября, в 19.40. Автомобили столкнулись, когда один участник ДТП двигался на мигающий зеленый по проспекту Ленина от набережной, а второй – совершал поворот с проспекта Ленина налево к мэрии.

"Тёмный снизу спешил на мигающий зелёный. Светлый сверху налево поворачивал, как слепой", - комментируют видео подписчики.

"Как всегда торопыги", - пишут в паблике.

Автомобили получили механические повреждения.

В сводку Госавтоинспекции Карелии данное происшествие не попало.

Момент аварии запечатлела камера компании "Сампо.ру".

Ранее сообщалось, что водитель получила травмы в ДТП в Петрозаводске.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Еще 353 человека заразились коронавирусом в Карелии

С начала пандемии в Карелии выявили 10341 случай коронавирусной инфекции.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки COVID-19 выявлен у 353 человек. Из этого числа заболевших – 299 человек, из них 16 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 258 человек, в Питкяранте – 1 человек, в Сортавале – 7 человек, в Лахденпохье – 2 человека, в Пудожском районе – 12 человек (Пудож – 5, поселок Красноборский – 1, поселок Колово – 1, поселок Шальский – 1, поселок Кривцы – 4), в Сегеже – 3 человека, в Кеми – 29 человек, в Костомукше – 2 человека, в Кондопоге – 2 человека, в Олонецком районе – 9 человек (Олонец – 7, деревня Онькулица – 1, деревня Рыпушкалицы – 1), в Медвежьегорском районе – 5 человек (Медвежьегорск – 3, поселок Пиндуши – 2), в Прионежском районе – 10 человек (поселок Чална-1 – 1, село Заозерье – 7, поселок Мелиоративный – 2), в Пряже – 2 человека, в Лоухском районе – 5 человек (Лоухи – 4, поселок Сосновый – 1), в Беломорском районе – 2 человека (поселок Сосновец), в Суоярвском районе – 4 человека (поселок Поросозеро – 1, поселок Пийтсиеки – 3 человека).



оперштаб по борьбе с коронавирусом

Всего с начала пандемии коронавиус подтвержден у 10341 человек.

За сутки выздоровели еще 56 человек. С болезнью справились уже 5113 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1568,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1297 случаев, по Северо-Западу – 1624,6.

Напомним, за минувшие суки от коронавируса в Карелии скончались три человека.

фото: Столица на Онего

Главный терапевт Карелии рассказала, кто из больных коронавирусом нуждается в госпитализации

На сегодняшний день только 20 процентам пациентов показано лечение в стационаре и серьезная терапия, считает доктор медицинских наук, профессор, главный терапевт Карелии Наталья Везикова.

По словам специалистов, в госпитализации сегодня нуждаются далеко не все заболевшие коронавирусом. У большинства коронавирус протекает бессимптомно, либо в легкой форме или средней тяжести.

"20 процентов пациентов – это не только люди пожилого, старческого возраста, пациенты с сопутствующими заболеваниями. Есть пациенты, у которых есть генетическая предрасположенность к очень активному ответу на вирус. В результате в организме запускается мощная воспалительная реакция, и тогда страдают легкие, мозг, сердце и другие органы. И задача медицины и каждого из нас – не пропустить момент, когда высокая температура (38,5 и выше) длится 4-5 суток, чтобы в это время была оказана помощь. А специализированная помощь, специальные препараты для этого есть не только в Петрозаводске, но и во всех районах", – рассказала доктор медицинских наук, профессор, главный терапевт Карелии Наталья Везикова.

"Паниковать никогда не нужно. Тем более в нынешней ситуации. Если у вас температура чуть выше 38, то маловероятно, что это будет тяжелая форма заболевания. Показатель – температура выше 38,5 и она не снижается", – считает профессор.

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фото: Илья Варламов/instagram.com/varlamov

Блогер Илья Варламов погрузился в русскую сказку в Карелии (ВИДЕО)

Топовый российский блогер Илья Варламов выложил в Сети часовой ролик о своем четырехдневном путешествии по Карелии.

"Меня периодически упрекают в том, что я недостаточно часто хвалю Россию. Но на самом деле это не так, - пишет Варламов, анонсируя свое видео на YouTube. - Очень сложно восхищаться какими-нибудь окраинами Омска, когда идешь по колено в грязи, а вокруг тебя лишь тоска и уныние. Но, к примеру, Карелию хочется хвалить долго и много!

Здесь я смотрел деревянную и сталинскую архитектуру в Петрозаводске, изучал петроглифы, бегал по густым лесам, побывал в месте, где снимали фильм "Остров", погостил на настоящем хуторе и посетил остров Кижи.

Это проект по заказу министерства туризма Карелии. Показываю вам самые красивые и интересные для туризма места".

Напомним, блогер Илья Варламов побывал Карелии с 9 по 11 сентября в рамках пресс-тура, организованного для известных журналистов. Он побывал на острове Кижи, в Кеми и Костомукше. Акция была запланирована для пиара Карелии. Максимальная цена контракта составляла 6,4 млн рублей. Победителем аукциона стала компания "Калева тур", которая предложила провести мероприятие за 4,8 млн рублей.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Водитель получила травмы в ДТП в Петрозаводске (ФОТО)

Авария произошла на пересечении улиц Анохина и Красная, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувшую субботу, 14 ноября, в 13:15 52-летняя женщина-водитель автомобиля Mazda 2 при повороте налево не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем Volkswagen Passat.

В результате ДТП женщина получила травмы. Она была отправлена в Больнице скорой медицинской помощи, где ей назначили амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что в Карелии водитель иномарки пострадал в ДТП с Камазом.

фото: Кадр из видео

Автомобиль чуть не сбил женщину с коляской на темной улице в Петрозаводске (ВИДЕО)

Трагедией для пешеходов мог закончиться переход улицы Сортавальской.

Инцидент произошел на пересечении улицы Сортавальской и Карельского проспекта.

"Неоднократно наблюдали на этом перекрестке недопонимание водителей и пешеходов. Утром и вечером дети и родители пересекают этот участок дороги, так как до следующего ближайшего пешехода идти почти целый квартал. Там нет знака "пешеходный переход", нет зебры, более того нет освещения. Сегодня чуть не сбили женщину с коляской. Более того, при переходе, водитель выехал на встречку и чуть не зацепил их. Чудом увернулась от автомобиля", - пишут в паблике ДТП ПТЗ.

Инцидент попал в объектив камеры компании "Сампо.ру".

Ранее водитель-пенсионер разбился, вылетев на "встречку" на трассе в Карелии.

фото: © Илья Тимин

Доля свободных коек для больных коронавирусом в Карелии увеличилась за сутки почти на 12 %

В ковид-центрах Карелии осталось 39,4 % свободных коек для лечения пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охолопков.

Количество свободных коек увеличивается – накануне этот показатель был 27,7 %.

По данным на 15 ноября в стационарах находится 621 житель республики, заболевший COVID-19. Из них 594 - в состоянии средней тяжести, 14 тяжелобольных и 13 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее сообщалось, что за сутки еще 353 человека заразились коронавирусом в Карелии.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Число заболевших коронавирусом в России приближается к 2 млн

За минувшие сутки коронавирусной инфекцией в России заразились еще 22 572 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 22 572 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 5 854 (25,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Карелия входит в топ-5 по количеству заболевших коронавирусом. Так, лидируют сегодня в стране Москва (6271), Санкт-Петербург (1944), Московская область (812), Нижегордская область (412) и Карелия (358).

По выздоровлению за последние 24 часа выписаны 14 456 пациентов, а умерли – 352 человека.

С начала пандемии в стране оказались заражены 1 925 825 жителей, выписаны по выздоровлению – 1 439 985 человек, умерли – 33 186 пациентов.

Напомним, в минувшую субботу Карели занимала четвертую строчку в российском списке суточной заболеваемости COVID-19.

фото: обложка книги

В Карелии опубликовали книгу для родителей, которые хотели бы вернуть карельский язык в свои семьи

В Карелии вышло необычное учебное пособие по карельскому языку "ABČ. Шаг навстречу".

Автором нового учебного пособия по карельскому языку стала языковой методист общественной организации "Дом карельского языка" Наталья Антонова. По ее словам, книга "ABČ. Шаг навстречу" адресована тем родителям, которые хотели бы вернуть карельский язык в свои семьи и научить ему современных детей.

"В книге я подробно говорю о том, что в настоящее время не стоит рассматривать сохранение карельского языка только за счет языковой среды вокруг. Это – прошлое. Большая часть карелов сегодня проживают в городах и районных центрах, а карельский язык хорошо развит, описан и оцифрован, годен для изучения хоть где и как: коллективно, самостоятельно, парно, в Петрозаводске, Москве или за границей. Поэтому не стоит ностальгировать по невозвратности прошлого, а действовать в настоящем. Как – это известно, просто надо почитать в нашем пособии. Процесс воссоздания карельского языка в нас сейчас может происходить только за счет поддержания русско-карельского двуязычия детей и никак за счет возврата к одноязычию карелов, как это было еще сто лет назад. Современное двуязычие детей может сложиться путем разработки специальных программ в образовательных учреждениях и родительской поддержки. Например, языковые гнезда, языковое погружение, двуязычные школьные программы, интенсивные языковые курсы", - считает Наталья Антонова.

О новой книге и о том, каким ее автор видит будущее карельского языка, читайте в материале "Карельский язык – наше общее наследство".

фото: Столица на Онего,

"Власть не может простить нам поражение на выборах в 2018 году"

По мнению секретаря Пудожского районного отделения КПРФ Леонида Попова, переворот в совете ветеранов – это "зачистка перед выборами".

В Пудожском районном совете ветеранов произошел переворот. В официальной группе организации появилась информация о том, что решением расширенного заседания совета ветеранов от 24 октября избран новый председатель Совета ветеранов Кливанский Михаил Михайлович, а также новый состав президиума и совета ветеранов, совет городской ветеранской организации, председателем которого стала Белоголова Светлана Николаевна. При этом председатель президиума районного совета ветеранов Николай Андреевич Оксаненко, законно избранный 21 марта 2019 года на Пудожской районной конференции ветеранов, об этом ничего не знал. Заявления об отставке не подавал. Все решения расширенного заседания принимались без его участия, то есть за его спиной.

По мнению секретаря Пудожского районного отделения КПРФ Леонида Попова, переворот в совете ветеранов произошел перед 2021 годом, годом выборов, отнюдь не случайно.

Дело в том, что ранее в руководство совета ветеранов входили коммунисты и их сторонники, от которых решили избавиться, чтобы поставить на их место более лояльных и послушных общественников. Власти очень нужны те, кто на выборах будут работать на "Единую Россию" и подчиняться приказам сверху.

"Власть не может простить нам поражение на выборах в 2018 году в городской совет, когда 8 депутатов из 15 были не единороссами, когда еще в трех поселениях без нас не могли изменить устав, принять бюджет. Дорогие пенсионеры читайте, думайте, действуйте. Соберите общие собрания и гоните в шею зарвавшихся функционеров", - призвал лидер пудожских коммунистов.

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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КОРОНАВИРУС БЬЕТ РЕКОРДЫ, НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА COVID-19 И ЕЩЕ ОДНА ВЗЯТКА БЫВШЕМУ МИНИСТРУ КАЙДАЛОВУ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии стремительно приближается к 10 тысячам

За минувшие сутки, 12 ноября, в Карелии зарегистрировано 386 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных COVID-19 на 13 ноября в Карелии составляет 9630 человек. Выздоровели за время пандемии 4996 человек. Всего умерли в Карелии 66 человек, зараженных коронавирусом.

Также в Карелии 1017 детей заразились коронавирусом.

Новые ограничения: глава Карелии запретил поездки в переполненном транспорте в период пандемии

Глава Карелии Артур Парфенчиков потребовал ограничить число пассажиров в общественном транспорте из-за угрозы распространения COVID-19.

Экс-министр транспорта Карелии Кайдалов и бывший замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Волчек обвиняются в получении еще одной взятки

По версии следствия, в конце 2019 года тогда еще министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов и замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта миллион рублей.

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Власти нашли нового подрядчика для ремонта моста через Неглинку в Петрозаводске

Определена компания, которой предстоит завершить реконструкцию моста через реку Неглинка в столице Карелии.

"Никакого кадрового дефицита нет": главврач инфекционной больницы Карелии прокомментировала увольнение сотрудников

Главный врач инфекционной больницы Карелии Юлия Кононенко рассказала о причинах увольнения 12 сотрудников лечебного учреждения.

Вандалы испортили барельеф у стелы "Город воинской славы" в Петрозаводске (ФОТО)

Неизвестные вандалы повредили барельеф, установленный рядом со стелой "Город воинской славы" в столице Карелии.

Испорченный вандалами барельеф у стелы воинской славы в Петрозаводске отремонтируют только через месяц

Администрация Петрозаводска обратилась с заявлением в полицию, чтобы найти вандалов, сломавших часть барельефа у стелы "Город воинской славы" в Петрозаводске.

В отделении Пенсионного фонда Карелии назначен новый руководитель

Спустя два года после смерти прежнего управляющего Николая Левина отделение Пенсионного фонда Карелии возглавила Юлия Ермакова.

фото: Галина Васильева/https://vk.com/id176257502

Предприниматель с молочной лавкой на колесах нелегально торгует в Петрозаводске

Хозяин "Газели", с которой торгуют молочными продуктами, самовольно захватил земельный участок на Кукковке.

Депутат Петросовета Галина Васильева борется с нелегальными торговцами на Кукковке. Ее внимание привлекла "Газель", с которой торгуют молоком, у дома 18 на улице Ровио.

Городской парламентарий обратилась в Управление МВД России по Петрозаводску. После проверки был составлен протокол об административном правонарушении "Самовольное занятие земельного участка".

Затем Галина Васильева направила обращение на имя главы города Ирины Мирошник с вопросом, как муниципалитет собирается решать вопрос о посягательстве на муниципальную собственность и защищать права на землю.

"Сегодня пришел ответ, из которого понятно, что индивидуальному предпринимателю выдано предостережение за установку нестационарного торгового объекта с требованием освободить не позднее 11.01.2021 г. самовольно занятую территорию", - пишет депутат на своей странице в "Вконакте".

Ранее в администрации Петрозаводска сообщили о проведении инспекций в местах несанкционированной торговли.

фото: © паблик "Костомукшский городской округ"

Жители северного поселка Карелии остались без ФАПа

Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Заречный закрыли из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.

"В связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и сложившейся эпидемиологической обстановкой по Костомукшскому городскому округу, фельдшер ФАПа посека Заречный будет задействован в работе кабинета неотложной помощи поликлиники. С 05.11.20 ФАП не работает", - сообщили в паблике Межрайонной больницы №1 Костомукши.

Напомним, до конца года современные фельдшерско-акушерские пункты появятся в Медвежьегорском, Пудожском, Питкярантском, Лахденпохском и Беломорском районах.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 15 ноября



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, 0 ° …+1 ° 2 м/с Ю 758 мм.рт.ст. 93% день Пасмурно, 0 ° …+1 ° 2 м/с Ю 758 мм.рт.ст. 89% вечер Пасмурно, 0 ° 2 м/с Ю 758 мм.рт.ст. 89% ночь Пасмурно, -1 ° …0 ° 3 м/с Ю 758 мм.рт.ст. 85%

фото: Госавтоинспекция Карелии

Два подростка пострадали в ДТП в деревне Карелии

Автомобиль врезался в дерево в деревне Великая Нива Медвежьегорского района, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Авария произошла 14 ноября в 20:40 на улице Ригачина, 21 в деревне Великая Нива. 37-летний водитель автомобиля Renault Logan совершил съезд с проезжей части дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП 15-летний и 16-летний пассажиры получили травмы, пострадавшим оказана медицинская помощь.

Напомним, в Петрозаводске ищут водителя, сбившего девочку на пешеходном переходе.

фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976

Площадка для вождения за 1 млн рублей появилась у одного из колледжей в Карелии

В Сортавальском колледже завершается устройство площадки для вождения.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. По его словам, площадка крайне необходима для подготовки студентов. В Сортавальском колледже готовят водителей легковых и грузовых автомобилей, тракторов и других видов техники. Раньше занятия проходили на площадке рядом с учебным корпусом, но под новые нормативы она не подходит – меньше необходимой площади 240 кв.м.

"Для площадки подобрали новый участок – напротив городского стадиона. На приведение его в порядок по моему поручению выделили 1 миллион рублей. С расчисткой территории, осушением и отсыпкой помогли компании "Автодороги –Питкяранта" и "СортСтройИнжиниринг". После расчистки оказалось, что на площадке есть асфальтовое покрытие нужной площади, его просто необходимо немного привести в порядок. На выделенные средства территорию обнесли ограждением, сделали оканавливание по периметру, нанесли разметку для вождения, оборудовали эстакаду, на которую сможет заехать в том числе и самый габаритный грузовой учебный автомобиль", - пишет Артур Парфенчиков на своей странице в "Вконтакте".

Глава Карелии обещает, что в ближайшее время здесь установят освещение, которое будет включаться по мере необходимости.

"Площадка уже функционирует, при этом, занимаются на ней не только студенты колледжа, но и будущие абитуриенты – старшеклассники школы № 1, а также участники ДОСААФ, с которым у колледжа давние партнерские отношения", - сообщил руководитель республики.

фото: © Столица на Онего

Дождь, снег и гололедица ожидаются в понедельник в Карелии

О погоде на 16 ноября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в понедельник на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +3, -2°С. Днем воздух прогреется до 0, +5°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Среднесуточная температура воздуха составит 0, +2°С.

Атмосферное давление существенно не изменится.

фото: Администрация Петрозаводска

Спортсмен из Петрозаводска стал чемпионом России по тхэквондо

Владислав Ларин завоевал звание чемпиона России в весовой категории свыше 87 кг.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, заслуженный мастер спорта России по тхэквондо, Чемпион Мира 2019 года Владислав Ларин отличился на соревнованиях в Московском центре боевых искусств. Он стал чемпионом России в весовой категории свыше 87 кг.

Ещё одну медаль сборной команде Карелии принесла спортсменка из Петрозаводска Олеся Бардаченко. Она стала бронзовым призёром Чемпионата России в весовой категории свыше 73 кг.

По итогам соревнований, которые проходили в Москве с 10 по 14 ноября, в копилке нашей республики три медали – золото (Владислав Ларин), серебро (Антон Котков) и бронза (Олеся Бардаченко.

Напомним, новые ограничения, которые ввел глава Карелии в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, коснулись и спорта.

фото: администрация Петрозаводска

Традиционная благотворительная акция "ЭкоЁлка" в Петрозаводске пройдет в новом формате

Вместо благотворительного аукциона поделок из вторсырья администрация столицы Карелии подготовила новый конкурс - "ЭкоЁлка поздравляет горожан".

Как сообщили в мэрии, в связи с усилением противоэпидемиологических мер ежегодная предновогодняя акция состоится в новом формате. Горожан приглашают принять участие в конкурсе рисунков, по итогам которого будут вручены дипломы и подарки. Работы победителей будут отданы в типографию и размещены в городском общественном транспорте в виде новогодних поздравительных плакатов..

Принять участие можно в нескольких категориях: "Символ года поздравляет горожан", "Семейные встречи у новогодней Ёлки", "Ёлка с пожеланиями", "Хоровод национальностей у Ёлки".

Работы участников в возрасте 3-16 лет принимаются с 16 ноября по 10 декабря включительно. Они могут быть выполнены на формате А4 в любой технологии.

Конкурсные работы нужно оставить в здании администрации города (проспект Ленина, 2) на посту охраны на 1 этаже с пометкой "в 608 кабинет". На обратной стороне листа обязательно должно быть указано ФИО, учебное заведение, контрактный номер телефона с указание имени и отчества.

фото: Госавтоинспекция Кондопоги

Пьяный водитель разъезжал по городу бумажников в Карелии

В Кондопоге автоинспекторы отстранили от управления автомобилем водителя, находящего в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в Госавтоинспекции Кондопоги, в минувшую субботу в 04 часа 40 минут автоинспекторы остановили нетрезвого водителя. Он был отстранен от управления автомобилем.

В отношении водителя составлен административный материал. Нарушителю предстоит оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и лишиться водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Ранее сообщалось, что в Карелии пьяный водитель получил травмы, врезавшись в припаркованные автомобили.

фото: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Жители Карелии добровольно сдали росгвардейцам оружие

Сотрудники Росгвардии выявили 8 правонарушения в сфере оборота оружия, сообщили в ведомстве.

С 6 по 13 ноября сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии проведена 51 проверка обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Выявлено 8 правонарушений в сфере оборота оружия, правонарушители привлечены к административной ответственности. Изъята 1 единица оружия.

Жители республики добровольно сдали 8 единиц огнестрельного оружия.

Ранее росгвардейцы в Петрозаводске задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск.

фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

За сутки в больницы Карелии с пневмонией попали 12 человек

За минувшие сутки летальных исходов от пневмонии в Карелии не зарегистрировано.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, еще у 12 человек диагностирована внебольничная пневмония.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2146 пациентов, 87 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки смертей от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне 84-летняя женщина скончалась от внебольничной пневмонии в Карелии.

фото: Лилия Шарловская

Валерий Меладзе призвал артистов бойкотировать "новогодние огоньки"

Заслуженный артист России Валерий Меладзе призвал коллег по шоу-бизнесу отказаться от съемок в новогодних шоу в качестве ответа на введенные в связи с пандемией коронавируса ограничительные меры.

Об этом певец написал у себя в Instagram.

Валерий Меладзе подчеркнул, что в сложившейся ситуации "все артисты, музыканты, техники и промоутеры сидят без работы и без средств к существованию уже восемь месяцев, но это никого не волнует". По словам исполнителя, «новогодние концерты, которые не являются первой необходимостью, решили отменить", однако "без этих развлечений нет Нового года, позитива и ощущения праздника".

"И когда запрещены все мероприятия, миллионам зрителей не остается ничего, кроме просмотра развлекательных программ по телевизору, — продолжил певец. — А представьте, если вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни "новогоднего огонька", ни музыкальных, ни развлекательных программ.

Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил — и всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах".

Согласно мнению Меладзе, в этом случае, возможно, "кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев".

Как пишет "Газета.ру", позже артист уточнил, что данным постом "лишь высказал свое возмущение", тогда как в реальности массового бойкота "огоньков", скорее всего, не произойдет.

"Это я гипотетически закинул удочку, — сказал он "Подъему". — Думаю, что этого не произойдет — и большинство артистов будут сниматься, потому что все соскучились по съемкам, общению. Но, с другой стороны, мы ж не звери — взять еще и лишить зрителей новогодних программ и хоть какой-то радости. Мнение одного человека, мое высказывание никоим образом серьезно ситуацию не поменяет. Конечно же, будут "огоньки".

Певца среди прочих поддержал продюсер Иосиф Пригожин, публично заявлявший о бедственном положении артистов на фоне коронавируса задолго до публикации Меладзе.

"По существу Валерий прав, получается такая история, что во всем виноваты артисты, всем дали возможность работать, а артистов отдали на заклание. Когда артисты нужны, они всегда на передовой, ну, так же нельзя. Но, боюсь, что его мало кто поддержит", — цитирует его РИА Новости.

фото: EthanNSequitur /twitter.com

Директор школы попросила родителей опоздавших учеников не кидать детей через забор

В начальной школе во Франции повесили необычное объявление для родителей учеников - администрация призвала родителей перестать перебрасывать детей через школьный забор.

Школа Trillade в Авиньоне вывесила плакат, на котором изображен родитель, подкидывающий ребенка в воздух, чтобы перебросить его через забор. На рисунке также присутствует надпись, которая обращена к родителям учащихся и просит их не подбрасывать своих детей, а вместо этого дождаться, когда ворота снова откроются — в 10 или 15 часов (по местному времени), пишет "Лента.ру" со ссылкой на издание UPI.

Директор школы Сана Мезиан рассказала La Provence, что родители "буквально бросали своих детей" через ворота, когда обнаруживали, что они закрыты. Она сказала, что всего было несколько подобных инцидентов. О травмах у учеников не сообщалось, однако, по словам директора, этого было достаточно, чтобы вдохновить руководство школы принять меры и разместить предупреждения в качестве "напоминания".