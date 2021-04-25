Самые читаемые новости за 25 апреля

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Еще три пациента в Карелии скончались от коронавируса

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о новых подтвержденных случаях гибели от COVID-19.

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции, заявили в оперштабе. В Пряжинской ЦРБ скончался житель села Ведлозеро 1959 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн скончался житель Петрозаводска 1986 года рождения, в Пудожской ЦРБ скончалась жительница Пудожа 1949 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 38 человек. Из этого числа заболевших — 37 человек, из них 23 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии. Выздоровели еще 59 человек.

Согласно официальным данным, с начала пандемии в Карелии от коронавируса умерли 456 человек. Число выздоровевших за этот период — 43573 человека. Эта информация содержится на странице в соцсети главы Минздрава республики Михаила Охлопкова.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7418,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3239,5 случая, по Северо-Западу — 5696,2.

фото: Живой Петрозаводск / ВК

Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев

Петрозаводчане предполагают, что вместо озелененной территории в их районе появится очередной возведенный строителями объект.

Горожане обнаружили огороженную территорию на Кукковке, в районе торгового центра «Лента». Об этом информирует паблик «Живой Петрозаводск».

«Совсем недавно у второй „Ленты“ повырубали деревья под предлогом их якобы болезни. И вот сбоку ликвидированного парка невзначай огорожено место под очередной шиномонтаж, или что там они собрались туда воткнуть», — заявил читатель паблика.

Ранее сообщалось, что рабочие снесли деревья в петрозаводском парке Защитников города, расположенном на Кукковке. В мэрии заявляли, что рабочие срубили аварийные и опасные деревья, которые могут упасть на территории двух строящихся там детских садов.

фото: Камера наблюдения компании «Сампо.ру»

Два автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

В центре карельской столицы произошло ДТП с участием двух автомобилей, которые врезались на городском перекрестке.

ДТП с участием двух автомобилей произошло поздним вечером в субботу, 24 апреля, на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева в Петрозаводске. Об этом сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Автомобили двигались по проспекту Ленина во встречных направлениях. Столкновение произошло на регулируемом перекрёстке, когда один из автомобилистов совершал левый поворот на улицу Куйбышева. В это же время второй участник ДТП двигался в прямом направлении. Судя по видео, автомобили столкнулись в момент смены сигналов светофора.

Аварию зафиксировала камера наблюдения компании «Сампо.ру».

Ранее сообщалось, как «легковушка» бросилась под колеса фургону в Петрозаводске

фото: Живой Петрозаводск / ВК

Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска

Строительная компания «Nova» построит школу на территории Физкультурного сквера на Кукковке: на месте работ возведен забор.

В районе Кукковка-III строительная компания «Nova» построит здание школы. Объект будет размещен на территории Физкультурного сквера. Сейчас там возводят забор. Об этом сообщается в пресс-релизе строительной компании.

«Кукковка-III нуждается в общеобразовательной школе. Особенно учитывая количество уже построенных жилых комплексов. Также, напомним, Кукковку рассматривают как территорию, которую после изменений в Генплан будут активно застраивать. Правила зачисления в первые классы в карельской столице в этом году изменились. В приоритете теперь те школы, что ближе к дому. И, желательно, без проезжей части на пути», — так в стройкомпании мотивируют причины возведения объекта.

Напомним, ранее жители Петрозаводска были взволнованы появлением на Кукковке забора, который был построен рядом с местом недавней вырубки деревьев.

В компании «Nova» заявляют, что на этой территории будет вестись строительство образовательного учреждения.

«Физкультурный сквер — это наш участок. У него есть разрешенные виды использования. Там можно построить парковку или торговый центр. Или детсад, или школу, — отметили в компании. — Мы решили, что школа на 600-800 мест — это оптимальный вариант. Сейчас очень большие школы специалисты от образования не считают лучшим вариантом. Соответственно, мы разрабатываем проект строительства. Планируем выслушать и мнение родителей будущих учеников, возможно, добавить какие-то детали».

Сообщается, что территорию под строительство обносят ограждением, чтобы провести инженерные изыскания. Это должно позволить подготовить проект, который подойдет для данного участка. Ограждения нужны, чтобы минимизировать риски происшествий, пояснили в компании.

фото: Борис Семенов

Почему советский Петрозаводск выглядел чище

Почему в советские годы Петрозаводск был чистым, зеленым и красивым.

Тогдашний Петрозаводск был поменьше, потише, поскромнее нынешнего. С тех пор у нас появилось много нового (качество новинок и материалов - отдельная тема). Старый добрый Петрозаводск был, как мне кажется, чище и ухоженнее нынешнего. «По газонам не ходить!» - слоган того времени. И в большинстве не ходили, а тех, кто ходил, порицали и наказывали. Кто бы сейчас расставил в Петрозаводске таблички: «На газонах не парковаться!» и добился, чтобы не парковались.

Снег ли, листопад ли - дворник с раннего утра был во дворе: подметает листву или сгребает снег. Во дворе дворник, в подъезде уборщица. Скромно, но конкретно. Сейчас - клининговые компании, клининг-менеджеры на аутсорсинге, «летучие голландцы» клининга. А раньше, в доперестроечном социализме, дворник с метлой и лопатой, уборщица с ведром. В каждом доме и каждом дворе. За дворником был закреплен свой участок работы, своя территория, и не было «мертвых зон», например, междворовых территорий, за уборку которых, вроде, никто не отвечает: до угла прибрано, за углом беспорядок.

Подробности - в тексте Армаса Машина.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Госавтоинспекция Карелии сообщила об аварии, в которой пострадали москвичи

На трассе пожилой водитель иномарки съехал в кювет и перевернулся: пострадали четверо человек.

ДТП произошло в субботу, 24 апреля, в 03:25 в Олонецком районе, сообщает Госавтоинспекция.

На 323 километре дороги «Кола» «Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия» 62-летний водитель на «Toyota» съехал с трассы и опрокинулся.

Машина получила повреждения. В результате ДТП пострадали водитель и 3 пассажира, жители Москвы.

Ранее сообщалось, как два автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Петрозаводска.

фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Компания в Петрозаводске готова покупать у горожан и организаций макулатуру

В Петрозаводске открылась площадка по приёму макулатуры, которая предлагает свои услуги по вывозу вторсырья.

Паблик «Прием макулатуры в Петрозаводске» предложил организациям и горожанам услуги по приему вторсырья. Организаторы проекта обещают покупать, вывозить и направлять на переработку вторсырье, которое многие привыкли выбрасывать на помойку.

«Как выяснилось, большинство небольших магазинов и организаций просто выбрасывают на помойку много вторсырья, в частности, картон и упаковочную пленку. Мы готовы это покупать, вывозить своим транспортом и направлять на переработку. Давайте не будем ухудшать и без того печальный вид городских мусорных площадок и увеличивать объемы всем известной свалки», — говорится в сообщении паблика.

Проект по сбору бумажных отходов намерен сотрудничать как с юридическими, так и с физическими лицами.

Ранее сообщалось, как школьники в Петрозаводске собрали почти тонну макулатуры.

фото: Галина Гореликова / ВК

Книга про бывшего главу Петрозаводска Николая Левина получила приз

Книга «Николай Левин - моряк, хозяйственник, парламентарий» получила специальный приз от Заксобрания республики.

Издание «Николай Левин - моряк, хозяйственник, парламентарий», составленное автором Ольгой Миммиевой, получило специальный приз от Законодательного Собрания Карелии в рамках мероприятия «Книга года РК — 2020». Об этом сообщила депутат Заксобрания республики Галина Гореликова в соцсети.

Книга о бывшем мэре Петрозаводска Николае Левине была представлена в Заксобрании региона 24 декабря 2020 года. Сообщалось, что издание было выпущено по инициативе Сергея Катанандова в издательстве «Скандинавия».

Николай Левин умер 12 октября 2018 года в аэропорту Москвы из-за тромба.

С декабря 1995 года по февраль 2000 года Николай Левин был главой местного самоуправления Беломорского района. В 2000–2009 гг занимал пост председателя Законодательного собрания Республики Карелия. С июля 2009 года по сентябрь 2013 года был главой Петрозаводского городского округа. С 17 февраля 2014 года Николай Левин возглавлял работу Отделения Пенсионного фонда России по Республике Карелия.

фото: © Столица на Онего

Дополнительные и досрочные выборы стартовали в районах Карелии

В нескольких районах республики состоятся дополнительные выборы депутатов и досрочные выборы местного главы.

25 апреля в Карелии проходят дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в Беломорском, Кемском, Кондопожском, Олонецком, Прионежском районах и досрочные выборы главы Салминского сельского поселения в Питкярантском районе. Об этом сообщает ЦИК.

Всего замещаются 6 мандатов в представительных органах местного самоуправления и 1 должность главы сельского поселения.

В 8.00 к работе приступили все 8 участковых избирательных комиссий, голосование продлится до 20.00, информируют в ЦИК.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил закон об отмене «дня тишины» при многодневном голосовании

фото: Камера наблюдения компании «Сампо.ру» / скриншот видео

«Легковушка» бросилась под колеса фургону в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии произошла очередная авария на кольцевой дороге.

23 апреля на одной из кольцевых дорог Петрозаводска произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины с фургоном. Об этом информирует паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Пытаясь выехать с кольцевой трассы, водитель легкового автомобиля «подрезал» фургон. Машины столкнулись.

Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения компании «Сампо.ру».

Ранее сообщалось, как сразу три автомобиля не смогли поделить Кукковское кольцо.

фото: © Столица на Онего

«Видимо, мир, труд, май теперь не в чести»

Дайвер и фотограф Дмитрий Беленихин возмутился действиями карельских властями, запретивших публичное празднование Первомая.

«Карельские власти запретили отмечать 1 мая, отказав коммунистам и профсоюзам в проведении традиционно организуемой ими демонстрации. Видимо, МИР, ТРУД, МАЙ, а также любая связь с наследием СССР, теперь не в чести. Историческую память пытаются вымарать из сознания людей всеми доступными способами, и надо заметить, подвижки есть.

Мы уже как должное воспринимаем игнорирование властями 1 мая и 7 ноября, насаждение новых странных праздников, даты которых мало кто помнит, а уж средневековую историческую подоплёку вообще никто кроме историков и чиновников не знает, мы привыкли к губернаторским поздравлениям нас с днями Петра и Февронии, Крещением и Курбан Байрамом, днём рождения то Медведева, то Кадырова, но полным отсутствием упоминаний даже юбилеев революции, или первых лиц своей Родины, СССР, от истории которого так любят открещиваться наши чиновники», — заявил Дмитрий Беленихин.

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фото: Администрация Сортавальского поселения / ВК

Аттракцион «Музей световых фигур» появится в Карелии (ФОТО)

Администрация Сортавальского поселения сообщила о монтаже нового аттракциона «Музей световых фигур» .

Администрация Сортавальского поселения информирует, что монтаж нового аттракциона «Музей световых фигур» идет на пустыре у входа в парк Ваккосалми в Сортавале. Об этом сообщается в паблике местной власти.

«Ожидаем, что монтаж будет осуществлён согласно предоставленному графику. Уже в майские праздники город ждёт открытие двух объектов — это сам музей и платформа для фотографирования на заливе Ляппяярви», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Сортавале появится шатер, в котором будет открыт музей световых фигур.

В Карелии водитель врезался в бетонное ограждение и перевернулся

После столкновения с бетонным препятствием автомобилист был госпитализирован с травмами.

Авария произошла в Питкярантском районе в субботу, 24 апреля, в 21:30 на 103 километре дороги «Олонец-Питкяранта-Леппясилта», сообщают в ГИБДД.

Водитель на «Opel Astra» неверно выбрал скорость при прохождении поворота на месте проведения дорожных работ. В результате этого он врезался в бетонное ограждение и перевернулся.

Водитель получил травмы и был доставлен в больницу Питкяранты.

Ранее сообщалось про аварию на трассе, в которой пострадали москвичи.

фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Вербным воскресеньем (ФОТО)

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что является верующим человеком, а также разместил в соцсети фото с веточками вербы.

Артур Парфенчиков поздравил жителей республики с Вербным воскресеньем на странице в соцсети.

«Друзья, с Вербным воскресеньем! Я человек верующий и для меня это особый праздник. От всей души поздравляю всех, для кого он также важен. Пусть этот день наполнит ваши сердца светом и надеждой!», — заявил Парфенчиков.

Сегодня православные христиане отмечают Вербное воскресенье - церковный праздник, посвященный прибытию в Иерусалим Иисуса Христа.

Хранители Каменного бора провели масштабный субботник в Петрозаводске

Группа защитников парковой зоны «Каменный бор» провела уборку территории и собрала множество мешков мусора.

Активисты провели субботник и убрали мусор на территории Каменного бора в Петрозаводске. Об этом сообщается в паблике «Хранители Каменного Бора».

«Прикоснулись к кладовым мусорного фонда: убирали парк вдоль Ключевского шоссе — настоящий мусорный клондайк, копившийся десятилетиями. Правда, такими темпами скоро и здесь мусора не останется. Глядя на изменения в парке за последний год, вспоминаются вечные разговоры про наш менталитет и прочее, что „раз уж сложилось столетиями, то поменять быстро не получится“. Однако, практика показывает, что любой хлам, как из городского парка, так и из головы, может быть выкинут в мгновение ока, даже если он лежал веками, и всем казалось, что он уже стал частью нас», — резюмировали представители сообщества.

Хранители Каменного бора обратились к чиновникам мэрии с просьбой вывезти собранный в процессе субботника мусор.

Напомним, вырубка соснового бора в районе Ключевского карьера вызвала массовые протесты жителей Петрозаводска. На месте вырубки ранее планировалось благоустроить парк «Каменный бор», однако эта территории была отдана городскими властями под строительство детского сада. Во время сноса деревьев строители уничтожили памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был установлен в 90-е годы на месте гибели защитника карельской столицы.

фото: © Столица на Онего

Как проходит «мусорная реформа» в Беломорске

В Беломорске предприниматель за год установил контейнеры для раздельного сбора мусора практически в каждом дворе.

Пока Минприроды Карелии планирует с 2023 года перевести республику только на двухкомпонентный сбор мусора (пищевые и непищевые отходы), в Беломорске уже практически в каждом дворе стоят контейнеры для пластика и начали появляться контейнеры для стекла. Местный предприниматель решил, что земляки готовы учиться раздельному сбору мусора, и задумал провести свою мусорную реформу на северной территории.

«Хочется, чтобы в городе было чисто. Кто-то же должен этим начать заниматься. Главное — убедить людей, что это важно. Будешь сам разделять мусор, и другие к этому делу подтянутся», — уверен беломорчанин Александр Ковалев.

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фото: Валерий Поташов / Столица на Онего

Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря

Возглавляемый бывшими федеральными чиновниками фонд по развитию Соловецкого архипелага сможет без торгов получить землю в Кемском и Беломорском районах Карелии.

Власти Карелии намерены предоставить Карельскому Поморью официальный статус территорий, исторически связанных с Соловецким монастырем. Правда, речь идет не обо всем карельском побережье Белого моря, а только о Кемском и Беломорском районах, где республиканское руководство собирается предоставлять земельные участки без торгов для реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага.

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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МИТИНГ В ПОДДЕРЖКУ НАВАЛЬНОГО, КАНДИДАТЫ НА ПОСТ МЭРА И «ЗОЛОТАЯ МАСКА» ТЕАТРА КУКОЛ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Полиция пресекла митинг солидарности с Навальным в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники полиции прекратили несанкционированную акцию солидарности с Навальным в Петрозаводске после того, как она переросла в митинг.

Девять активистов за призывы к несанкционированному митингу за Навального задержали, одному из нарушителей суд назначил штраф в 10 тысяч рублей, другому — в 20 тысяч рублей.

Двоих арестовали.

Женщину-инвалида оставили без сиделки. Помощницу беспомощной женщины правоохранительные органы арестовали на 5 суток за поддержку несанкционированной акции.

Утвержден окончательный список кандидатов на должность главы Петрозаводска

Сегодня на заседании конкурсной комиссии по отбору претендентов на должность главы Петрозаводска рассмотрены заявления и документы от кандидатов и утвержден окончательный список участников конкурса.

У назначенного ранее главы Петрозаводска Ирины Мирошник 20 апреля закончились полномочия, но она продолжит работать вплоть до момента вступления в должность ее приемника.

Театр кукол Карелии получил «Золотую маску» за спектакль «О рыбаке и рыбке»

Театр кукол Карелии получил высшую национальную театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль в театре кукол».

Шок-новости

В Карелии разваливается мост, соединяющий две части города

В Сегеже мост, построенный 50 лет назад, пришел в аварийное состояние и стал опасен для езды.

Собака поцарапала лицо жителя Карелии — и он умер

В поселке Ледмозеро Муезерского района Карелии собака грязными лапами поцарапала местного жителя, и он скончался от сепсиса.

Девушка съела котлету в ресторане Карелии и попала в больницу

Визит в ресторан едва не стоил жизни жительнице Карелии.

Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)

На площади Кирова рабочий упал с 5-метровой высоты, с травмами его госпитализировали.

Прокуратура начала проверку.

Следком также приступил к проведению доследственной проверки.

Сам рабочий в результате падения с высоты получил тяжелые травмы и был прооперирован. По информации Минздрава, пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)

В Лахденпохском районе в ДТП погибли три человека и трое получили травмы.

В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии, которую устроила 33-летняя девушка.

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В Карелии открылось Альцгеймер-кафе «Незабудка»

В Кондопоге открылось Альцгеймер-кафе «Незабудка» для людей с нарушениями памяти.

«Не страшна нам бомбежка любая»: в Карелии районные чиновники участвуют в патриотическом челлендже

Сотрудники администрации Кондопожского района приняли участие в патриотическом челлендже, исполнив «Песенку фронтового шофера».

В Петрозаводске постояльцы и работники дома-интерната изобразили «жизнь вирусов» (ФОТО)

В день здоровья в Петрозаводском доме-интернате для ветеранов состоялась постановка сказки «Жил-был вирус».

фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Стала известна явка на районных выборах в Карелии

Центральная избирательная комиссия сообщила о явке на дополнительных и досрочных выборах, стартовавших сегодня в нескольких районах Карелии.

По состоянию на 10:00 на муниципальных выборах в Карелии явка составила 5,24%. Об этом сообщает ЦИК.

Напомним, 25 апреля в Карелии проходят дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в Беломорском, Кемском, Кондопожском, Олонецком, Прионежском районах и досрочные выборы главы Салминского сельского поселения в Питкярантском районе.

фото: © Столица на Онего

Дождь и мокрый снег ожидаются в Карелии в понедельник

О погоде на 26 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В понедельник, 26 апреля, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, на юге и востоке местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью на дорогах северных районов местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура ночью -1, +4°С, на севере местами до -4°С, днем +4, +9°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +2,+4°С, днем +5, +7°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

Прогноз погоды на воскресенье



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой дождь, +2 …+6 2 м/с СВ 741 мм.рт.ст. 92% день Облачно с прояснениями, +8 …+11 2 м/с СВ 741 мм.рт.ст. 66% вечер Небольшой дождь, +6 …+10 2 м/с С 741 мм.рт.ст. 85% ночь Небольшой дождь, +4 …+6 2 м/с С 741 мм.рт.ст. 95%

фото: © barrier.marshruty.ru

Как Карелия оказалась на задворках Арктики

Почему федеральный центр не видит в Карелии локомотива развития арктических территорий.

В середине апреля премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил План реализации Стратегии развития Арктической зоны и основ государственной политики в Арктике, который имеет непосредственное отношение к Карелии, где почти все северные районы получили арктический статус. Но если взглянуть на те мероприятия, которые напрямую адресованы в утвержденном плане республике, станет очевидно, что федеральный центр отнюдь не считает ее локомотивом развития российской Арктики.

Подробности читайте далее.

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Мирошник написала письма городам-побратимам Петрозаводска

Ирина Мирошник направила поздравительные письма побратимам карельской столицы, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Ирина Мирошник направила письма 12 городам-побратимам: Алитус, Эчмиадзин, Тюбинген, Нойбранденбург, Нарва, Брест, Ла-Рошель, Дулут, Йоэнсуу, Варкаус, Умео, Мо-и-Рана.

«Наши города установили дружеские связи с целью всестороннего сотрудничества, обмена опытом, сохранения и укрепления мира. Уверена, что благодаря нашим общим усилиям деловые отношения в экономической, социальной и культурной сферах найдут дальнейшее развитие, а дружба с каждым годом будет только укрепляться», — заявила она.

В последнее воскресенье апреля отмечается Всемирный день породненных городов. Праздник установлен по решению Всемирной федерации породнённых городов, основанной в 1957 году, пояснили в мэрии Петрозаводска.

Напомним, ранее в Петрозаводске демонтировали памятный знак «Дерево дружбы» ради установки на его месте стелы воинской слвы. «Дерево Дружбы», символизирующее дружбу народов, перенесли на новое место.

фото: pixabay.com / robsonmelo

Названы десять продуктов, продлевающих молодость

Составлен список из продуктов, которые могут быть полезны для продления молодости.

Турецкое издание Milliyet составило список из 10 продуктов, которые помогают бороться со старостью. Об этом информирует РИА Новости.

Грецкие орехи, как отмечается в статье, изобилуют полиненасыщенными жирами и отличаются чрезвычайно высоким уровнем содержания кислот омега-3, которые регулируют уровень холестерина и снижают риск развития сердечных заболеваний. Употребление в пищу этих орехов помогает ослабить воспалительные процессы головного мозга, что поддерживает и стимулирует когнитивную активность. Кроме того, омега-3 укрепляет здоровье кожи.

Высокий уровень таких кислот содержится и в лососе, благодаря чему употребление этой рыбы предотвращает накопление холестерина в артериях, защищает от нарушения сердечного ритма и помогает сохранять ясность ума с возрастом. Кроме того, высокое содержание белка и противовоспалительные свойства защитят кожу от различных признаков старения, таких как пятна, угри, морщины, коричневые пятна, гусиные лапки

Черника обладает мощной антиоксидантной активностью из-за высочайшего уровня проантоцианов и антоцианов. Антиоксиданты борются со свободными радикалами и помогают восстанавливать возрастные окислительные повреждения, вызванные свободными радикалами, которые часто являются причиной ряда серьезных заболеваний и преждевременного старения, объясняет издание. Антиоксиданты также помогут предотвратить возрастные нарушения памяти и двигательных функций у пожилых людей, а, кроме того, совместно с высоким уровнем содержания витаминов А и С — сохранить молодость кожи.

Высокий уровень антиоксидантов содержится и в шпинате. Это позволяет в значительной степени уменьшить возрастное ухудшение умственных функций, проблемы со зрением, а также дегенерацию костей, а большое количество витаминов A, C и E и бета-каротина помогает защитить кожу от вредных ультрафиолетовых лучей солнца. Также шпинат, как и прочие зеленые овощи, способен предотвращать сердечно-сосудистые заболевания, снижать высокое артериальное давление и уровень холестерина и даже риск развития рака пищеварительной системы, утверждает издание.

Схожими свойствами обладает и зеленый чай. Он улучшает здоровье кожи, а также предупреждает риск развития целого ряда болезней, например, сахарного диабета второго типа и болезней сердца.

Брокколи за счет соединений сульфорафана и индола помогает защитить клетки от повреждения, вызванного окислительным стрессом. Этот вид капусты способен снизить риск развития рака. Помимо этого, в брокколи содержится фолиевая кислота, которая способствует поддержанию оптимального функционирования мозга с возрастом, а содержащийся в ней витамин K1 повышает плотность костей и снижает риск переломов.

Оливковое масло чрезвычайно полезно для здоровья кожи, отмечает издание, а содержание мононенасыщенных жирных кислот положительно отразится на здоровье сердца и поможет контролировать уровень сахара в крови. Вместе с тем, количество потребляемого оливкового масла обратно пропорционально возрастному снижению когнитивных функций и нарушению памяти, деменции и болезни Альцгеймера, пишет портал.

Горький шоколад содержит флаванолы которые стимулируют расслабление кровеносных сосудов, делая их молодыми и эластичными, а также снижают артериальное давление, риск развития сахарного диабета второго типа, заболеваний почек, деменции. Эти вещества положительно влияют на здоровье кожи.

В состав томатов входит ликопин, обладающий антивозрастными свойствами и благотворно влияющий на кожу. Также употребление помидоров в пищу снижает уровень холестерина и способствует предотвращению сердечных заболеваний и различных видов рака.

Красный сладкий перец содержит полезный для выработки коллагена витамин С, а также целый ряд мощных антиоксидантов.

фото: Nigel Roddis / Reuters

Обнаружен отпечаток пальца возрастом около пяти тысяч лет

Шотландские археологи обнаружили на Оркнейских островах отпечаток пальца возрастом около пяти тысяч лет.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на «Би-би-си».

Ученые исследовали археологическую стоянку на мысу Бродгара на Оркнейских островах. Отпечаток остался на черепке древней глиняной посуды.

С целью удостовериться, что это именно отпечаток пальца, учеными было сделано несколько фотографий объекта с разных углов. После этого специализированная программа на основе снимков создала детализированную модель объекта, которую можно освещать со всех сторон и внимательно рассматривать на экране.

Археологи надеются, что данные анализа отпечатка пальца в будущем позволят определить пол и возраст гончара.