Кровельные материалы на любой вкус и бюджет

Строительный сезон вместе с магазином «Формула строительства»

Все уже давно привыкли, что теплое время года - это самый удачный период для строительного сезона. Ремонт дома, дачи планируются, как правило, летом.

Магазин "Формула строительства" предлагает большой выбор кровельных материалов.



На любой вкус и бюджет: металлочерепица, профнастил, ондулин, гибкая черепица, шифер, кликфальц (фальцевая кровля).

Профнастил - разные цвета и виды профиля в наличии и под заказ.

Ондулин - эта кровля отлично подходит для любых видов крыш, идеальное решение для загородных построек: домов, дач, гаражей, беседок, бань.

Фальцевая кровля – современный материал! Кровля из металлических листов, скрепленных между собой специальным соединением – фальцем. Замок бывает разной конфигурации, у кликфальца он самозащелкивающийся. В магазине представлены образцы – можно приехать и посмотреть.

Обратившись в магазин «Формула строительства" мы готовы сэкономить ваше время и сделать профессиональный бесплатный расчет материалов, чтобы избежать проблем с предварительной закупкой материалов и, соответственно, последующей их нехваткой.

Заказать расчет материала очень просто: отправьте замеры или чертежи объектов в сообщение или на эл. почту form-mag.str@mail.ru с указанием какой материал необходимо рассчитать.

Также Вы можете связаться по тел. 220-230 с нашими менеджерами и получить подробную консультацию. Мы осуществляем доставку по Петрозаводску и Карелии.

Главное преимущество магазина "Формула строительства": Вы не ограничены товарами из наличия (не придется выбирать из нескольких вариантов) - под заказ доступны любые материалы в широкой цветовой гамме и со всеми необходимыми комплектующими.



Интернет-магазин: vk.cc/cnA8if

Теперь совершать покупки стало еще проще!



Консультации по телефону: 220-230

Петрозаводск, ул. Ригачина, 33

пн-пт 9.00-19.00, сб-вс 10.00-17.00

-----------------------------------------------------------

Реклама. ИП Антонов К.А. ИНН100106593353