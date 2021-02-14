Самые читаемые новости за 14 февраля

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Коронавирус унес жизни еще троих жителей Петрозаводска

Трое мужчин умерли от COVID-19 в клиниках Карелии.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. Как сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом, в Госпитале для ветеранов войн скончались 66-летний и 65-летний мужчины, в Республиканской инфекционной больнице умер 84-летний пенсионер. Все трое пациентов были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии от COVID-19 умер 271 человек, инфицированы 38889, выздоровели 34224.

Накануне было зарегистрировано также три летальных исхода от коронавирусной инфекции.

фото: ДТП ПТЗ/dtpptz.ru/index.php

Появились фото с места ДТП под Петрозаводском, где "легковушка" улетела под грузовик

Легковой автомобиль превратился в автохлам после столкновения у Лучевого.

Напомним, авария произошла в минувшую субботу, 13 февраля, на трассе "Кола" за станцией Шуйская.

Как сообщили "Столице на Онего" в ГИБДД Карелии, по предварительным данным, легковой автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузным автомобилем.

Как пишет ДТП ПТЗ, по одной из версий, произошло касательное столкновение бортами, после чего кроссовер развернуло и отбросило за пределы дорожного полотна.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее стали известны подробности лобового столкновения кроссовера с фурой в Карелии.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Стоматолог Ольшевский: "Население Карелии вынуждено ездить "за зубами" в крупные города"

Заслуженный врач Карелии, известный стоматолог Владимир Ольшевский рассказал о ситуации с доступностью стоматологической помощи в республике.

"Сегодня мы наблюдаем большой прогресс в качестве стоматологической помощи в Петрозаводске и ряде городов Карелии. В то же время, очевидно, что в ряде районов доступность стоматологической помощи стала хуже, чем раньше. Имеются серьезные проблемы с врачебными кадрами. Зубных врачей больше не выпускают, а стоматологи ехать "на село" не хотят по известным причинам. Население вынуждено ездить "за зубами" в крупные города, либо пользоваться услугами приезжающих неизвестных дантистов", - считает бывший главный внештатным специалист Минздрава Карелии, создатель стоматологической клиники "Кардент" Владимир Ольшевский.

Подробнее читайте в интервью с доктором Ольшевским в рубрике "Кофе со сливками".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии врачи борются за жизнь семи крайне тяжелых пациентов с COVID-19

В ковид-центрах Карелии проходят лечение 595 человек.

На 14 февраля, в стационарах находятся 595 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 500 - в состоянии средней тяжести, 88 тяжелобольных и 7 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщил Глава Минздрава Карелии на своей странице в соцсети. По данным на 14 февраля, в ковид-центрах Карелии осталось 9,7% свободных коек для лечения больных коронавирусом. Сутками ранее этот показатель составлял 9,2%.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 165 человек в Карелии, скончались трое петрозаводчан. Всего в республике за время пандемии инфицировано 38889 человек. Выздоровели – 34224. Умер 271 пациент.

фото: Кадр из видео

В Петрозаводске прохожим дарили розы (ВИДЕО)

В День всех влюбленных волонтеры раздавали горожанам цветы в центре Петрозаводска.

В официальном паблике правительства республики в соседях выложили видео акции, которая прошла сегодня, 14 февраля, у торгового центра "Макси". Волонтеры подходили к прохожим и дарили розы, поздравляя с Днем всех влюбленных.

Организатор акции - Центр молодежи в Петрозаводске.

фото: 4 отряд ФПС по Республике Карелия/vk.com/mchssegezha

Появились фото с места ночного пожара в жилом доме, который спасали 11 пожарных в Карелии

На ликвидацию пожара в деревянном доме в Сегеже ушло около трех часов.

Напомним, сегодня, 14 февраля, в 00:52 11 человек и 3 единицы техники из пожарно-спасательные подразделения Сегежского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме. Загорелась одна из квартир на втором этаже в доме №36 по улице Мира в Сегеже. Только в 02:45 пожар ликвидирован.

В паблике сегежского отряда противоводарной службы выложили фото с места пожара. Огнем уничтожена квартира на втором этаже дома.

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в Карелии приближается к 39 тысячам

За минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена еще у 165 жителей республики, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки заразились 165 человек. Из этого числа заболевших – 156 человек, из них 37 имеют симптомы средней тяжести, трое в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 38889 человек.

За сутки выздоровели еще 200 человек. Всего выписано по выздоровлению 34224 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6277,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2765,1 случая, по Северо-Западу – 4871,7.

Ранее сообщалось, коронавирус унес жизни еще троих жителей Петрозаводска. Общее число смертей – 271.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Одиннадцать пожарных пытались ночью спасти деревянный дом на севере Карелии (ВИДЕО)

Квартира полностью выгорела в двухэтажном деревянном доме в Сегеже.

По сообщению МЧС Карелии, сегодня, 14 февраля, в 00:52 11 человек и 3 единицы техники из пожарно-спасательные подразделения Сегежского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме. Загорелась одна из квартир на втором этаже в доме №36 по улице Мира в Сегеже. Пожарные боролись с огнем около трех часов. Только в 02:45 пожар ликвидирован.

В результате квартира в деревяшке полностью выгорела.

Информация о причинах пожара и пострадавших уточняется.

Очевидцы выложили видео пожара в паблике "Сегежа online".

Ранее сообщалось, что пожар уничтожил туристическую базу отдыха в Карелии.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

За сутки коронавирус выявлен у 16 детей в Карелии

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии с детской заболеваемостью COVID-19.

По данным на 12 февраля, в Карелии зарегистрировано 38889 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3658 – это дети. За сутки заболели 16 детей. Сутками ранее заразились также 16 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии скончались трое больных коронавирусом и заразились COVID-19 165 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 38889 человек. Выздоровели – 34224. Умер 271 пациент.

фото: "ЛахдепохьЯ – навсегда!"/vk.com/lahden

Жители поселка в Карелии остались без воды из-за аварии

В поселке Куркиекки Лахденпохского района произошло аварийное отключение холодного водоснабжения, сообщили в МЧС Карелии.

Жители поселка остались без воды сегодня, 14 февраля. В Куркиекках идут восстановительные работы, уточнили в МЧС республики.

О причинах аварийной ситуации пишут в паблике "ЛахдепохьЯ – навсегда!"

"Сегодня утром, без согласования с местными органами самоуправления и коммунальными службами ООО "Автодороги Питкяранта" начали производить земляные работы по замене ливневой трубы на автомобильной дороге Куркиеки - Элисенвара. В результате чего ковшом экскаватора была повреждена водопроводная труба, питающая половину поселка. Повреждение привело к остановке всей системы холодного водоснабжения поселке Куркиеки", - пишут в паблике

Устранить аварию в кратчайшие сроки не удалось, поскольку повреждена пластиковая труба значительного диаметра, ремонтные комплекты для которой необходимо заказывать в специализированных торговых организациях Санкт-Петербурга.

Ситуация находится под контролем администрации Лахденпохского района и МЧС Карелии.

фото: Администрация Петрозаводска

Жителям Карелии позволят узаконить гаражи

Закон о гаражной амнистии должен упростить процедуру оформления прав собственности на капитальные постройки в старых гаражных кооперативах, члены которых массово обращаются в суды в Карелии.

В конце января Госдума приняла в первом чтении законопроект о гаражной амнистии. Новый закон позволит защитить права граждан, которые стали владельцами гаражей еще в советские времена. Им выдавали гаражи от государства, организаций, где они работали, или как членам кооперативов, но акты о вводе объектов в эксплуатацию не оформлялись. В результате зарегистрировать право собственности на такой гараж нельзя. Добиться положительного решения собственники могли только через суд. В Карелии такая практика приобрела для членов кооперативов массовый характер. А гаражных кооперативов в республике немало – зарегистрированных в налоговой около тысячи.

Законопроект позволит легализовать только те гаражи, которые построены на принадлежащих муниципалитетам земельных участках до 2004 года. Именно тогда в силу вступил Градостроительный кодекс. И это должны быть только капитальные строения. На так называемые "ракушки" и ржавую рухлядь амнистия не распространяется.

Подробнее читайте здесь.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Число заболевших коронавирусом в России превысило 4 млн

За последние сутки в России выявлено 14 185 случаев COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 14 февраля, коронавирус выявлен у 14 185 россиян в 85 регионах.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 4 071 883 случая коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки подтверждено 430 летальных исходов с коронавирусом. Всего умерли 80 126 человек.

За сутки в связи с выздоровлением выписан 15 194 человека. Число выписанных пациентов выросло до 3 593 101.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 106,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделали 377 тысяч тестов на COVID-19.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14 февраля остаются 631 409 человек.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 165 человек в Карелии, скончались трое петрозаводчан. Всего в республике за время пандемии инфицировано 38889 человек. Выздоровели – 34224. Умер 271 пациент.

фото: Столица на Онего

В Карелию пришел инвестор, подозреваемый в мошенничестве в Белоруссии

Учредитель и директор ООО "Карельский агропромышленный комплекс" является фигурантом уголовного дела в Республике Беларусь.

Как стало известно "Столице на Онего", Сергей Сечко, купивший на торгах свинокомплекс "Кондопожский" за 72 млн рублей и попавший в число резидентов территории опережающего развития "Кондопога", подозревается в мошенничестве.

Пострадавшие по делу о мошенничестве прислали в редакцию документ из Генпрокуратуры Республики Беларусь по делу Сечко. Как выяснилось, семья Сечко – Светлана Васильевна Сечко, Василий Иванович Сечко и Сергей Васильевич Сечко – это учредители и руководители ООО "Светлана" в Беларуси. Компания "Светлана" занимается производством бетона и поставляет его на строительные объекты Минска. Оказалось, что фирма "Светлана" поставляла на стройки жилых комплексов бетон, а застройщик рассчитывался с ней квартирами. Реализуя эти квартиры, компания заключала договоры с физическими лицами, которые сейчас являются пострадавшими в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Подробнее читайте в материале "Бизнес по-свински".

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЬ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ ОТ COVID-19, ИНВЕСТОР С УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ И ВАКЦИНАЦИЯ ПАРФЕНЧИКОВА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Житель Карелии умер после прививки от коронавируса



© РИА Новости / Виталий Белоусов

В Кеми на пятый день после прививки от коронавируса скончался 40-летний мужчина.

"Коронавируса не было": стала известна причина смерти жителя Карелии после вакцинации от COVID-19

В Карелию пришел инвестор, подозреваемый в мошенничестве

Учредитель и директор ООО "Карельский агропромышленный комплекс", купивший на торгах свинокомплекс "Кондопожский", является фигурантом уголовного дела в Республике Беларусь и подозревается в мошенничестве.

Глава Карелии сделал прививку от коронавируса



Артур Парфенчиков / ВК

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в соцсети, что привился от COVID-19.

Парфенчиков рассказал, как чувствует себя после прививки от коронавируса

На опубликованном фото Парфенчикова во время вакцинации все заметили коробочку, висевшую у него на шее. Пресс-секретарь главы рассказала, что это за прибор.

Коронавирус не отступает

Жителям Карелии предписано во время массовых мероприятий носить маски даже на улице



© Владимир Гердо/ТАСС

Глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня подписал распоряжение, согласно которому жители республики должны носить маски не только в закрытых помещениях, но и на улице при проведении массовых мероприятий.

Финляндия намерена ввести обязательное тестирование на коронавирус на границе

Финское правительство планирует подготовить законопроект об этом к концу нынешней недели.

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Телевизионщики из Парижа прибыли на остров Кижи в Карелии



Музей

Французская съемочная группа готовит материал о деревянном зодчестве.

Тутта Ларсен с удовольствием наелась калиток и рыбы в Карелии (ФОТО)

Известная телеведущая Тутта Ларсен получила гастрономическое удовольствие во время небольшого путешествия по Карелии.

Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)

В больнице скорой медицинской помощи, не приходя в сознание после ДТП, скончался 54-летний петрозаводчанин.

фото: Минспорта Карелии

Ушла легенда: умер организатор физкультурно-спортивного движения в Карелии Юрий Шлыков

В возрасте 92 лет скончался ветеран педагогического труда и спорта, заслуженный работник физической культуры России и Карелии Юрий Шлыков.

В Минспорта Карелии сообщили о смерти легенды карельского спорта Юрия Шлыкова.

Юрий Павлович родился 13 сентября 1928 года в Заонежье. В годы Великой Отечественной войны был несовершеннолетним узником на оккупированной территории Заонежского района, а затем – участником послевоенного восстановления Петрозаводска. Окончив Петрозаводское педучилище и Ленинградский институт физической культуры имени П.Ф. Лесгафта, Юрий Павлович Шлыков начал преподавать в Петрозаводском педагогическом училище на отделении физического воспитания (1953 г), а затем - в Карельском государственном педагогическом институте (1956 г). Свыше 15 лет он руководил работой факультета физической культуры, с 1991 года возглавлял кафедру теории и методики физического воспитания и гимнастики. Опубликовал более 100 учебно-методических, научных работ и статей.

Юрий Павлович Шлыков – лауреат года Петрозаводска (1995 г.), награжден ведомственными знаками отличия. В 1986 году ему присвоено звание "Заслуженный работник физической культуры Карельской АССР", в 1999 – "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации". В 2006 году награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, в 2015 году – Почетной грамотой Республики Карелия, в 2017 году – Почетным знаком Олимпийского комитета России "За заслуги в развитии олимпийского движения в Российской Федерации".

На протяжении всей своей жизни Юрий Павлович принимал активное участие в общественной жизни Карелии, проводил большую работу по сохранению и развитию традиций карельского спорта, долгие годы являлся президентом Ассоциации ветеранов физкультурно-спортивного движения в Петрозаводске.

Информация о дате и времени прощания будет опубликована позднее на официальном сайте Минспорта Карелии.

фото: Администрация Петрозаводска

Умер известный в Карелии строитель Владимир Бордановский

Скончался Почетный гражданин города Петрозаводска, залуженный строитель Карелии Владимир Бордановский.

По сообщению администрации города, 12 февраля на 82-м году жизни скончался председатель правления КРОО бывших малолетних узников концлагерей Владимир Леонтьевич Бордановский.

Владимир Леонтьевич родился в 1939 году. В 1965 году начал работать строителем в Карельском филиале Академии наук СССР, где принял активное участие в строительстве зданий по ул. Пушкинской. В 1983 году Владимир Леонтьевич возглавил Управление капитального строительства горисполкома. При его участии в Петрозаводске было построено более 2,5 млн. кв. метров жилой площади, возведены микрорайоны Кукковка, Древлянка, реконструированы Ключевая, Голиковка, Зарека и Перевалка, построены лучшие по тем временам на Северо-Западе очистные водопроводные и канализационные сооружения. В 1989 году Владимиру Леонтьевичу Бордановскому было присвоено звание "Заслуженный строитель Карелии".

Владимир Леонтьевич вел активную общественную работу по патриотическому воспитанию молодёжи и являлся председателем правления КРОО бывших малолетних узников концлагерей, директором музея "Жертв фашизма им. М. Кольбе", членом оргкомитета "Победа".

3 июня 2015 года за выдающийся вклад в развитие города и укрепление его авторитета решением Петросовета Владимиру Леонтьевичу было присвоено звание "Почетный гражданин Петрозаводска".

В администрации Петрозаводска выразили искренние соболезнования родным и близким Владимира Бордановского.

Ранее сообщалось, в возрасте 92 лет скончался ветеран педагогического труда и спорта, заслуженный работник физической культуры России и Карелии Юрий Шлыков.

фото: © pxhere.com

В Петрозаводске 19-летний молодой человек ночью напал на пенсионера и отобрал сумку с деньгами

Полицейские по горячим следам задержали горожанина, ограбившего пенсионера.

Как рассказали в МВД Карелии, ночью с 10 на 11 февраля в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный ударил прохожего, а затем украл у него сумку.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции – лейтенант полиции Вячеслав Сковородкин и прапорщик полиции Антон Баранов. Потерпевший – 65-летний горожанин – рассказал стражам порядка, что на него напал незнакомец. После избиения злоумышленник выхватил у петрозаводчанина сумку, в которой лежали телефон, банковские карты и 3 тысячи рублей, и скрылся.



МВД в Карелии

У свидетелей происшествия осталась запись с камер видеонаблюдения, благодаря которым сотрудникам патрульно-постовой службы полиции удалось оперативно установить приметы и задержать подозреваемого. Им оказался 19-летний ранее несудимый петозаводчанин. Свою вину он признал, в содеянном раскаялся.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Карелии полиция разыскивает молодого человека, обвиняемого в побоях.

Прогноз погоды на воскресенье



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой снег, -18 …-17 2 м/с С 754 мм.рт.ст. 84% день Небольшой снег, -17 …-15 3 м/с С 755 мм.рт.ст. 79% вечер Небольшой снег, -20 …-18 3 м/с С 755 мм.рт.ст. 79% ночь Ясно, -23 …-21 2 м/с СЗ 756 мм.рт.ст. 79%

фото: Pixabay.com

Ночью в Карелии подморозит до минус 31 градуса

О погоде на 15 февраля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в понедельник, 15 февраля, в Карелии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части республики пройдет небольшой, в отдельных районах умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный слабый.

Ночью столбик термометра остановится на отметке -20, -25°С, местами подморозит до -31°С. Днем будет -10, -15°С, местами подморозит до -22°С.

В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, днем ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный слабый.

Температура воздуха ночью составит -23, -25°С, днем потеплеет до -14, -16°С.

Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо падать.

фото: Столица на Онего

Власти Петрозаводска предлагают горожанам определить судьбу автобуса №27

На портале "Активный горожанин" продолжается обсуждение дальнейшей судьбы маршрута №27 в столице Карелии.

В администрации города напомнили, перевозчик предлагает продлить путь следования транспорта до улицы Чапаева. В новом варианте маршрут автобуса №27 на участке между Детской республиканской больницей и универсамом "Находка" будет более сложным. На пути следования автобуса появятся остановки: ул. Сыктывкарская – Торговый центр "Сигма" - ул. Сыктывкарская и далее по старому маршруту.

Администрация предлагает жителям Петрозаводска выразить свое мнение, касающееся возможных изменений в работе общественного транспорта. Опрос на платформе "Активный горожанин" завершится 25 февраля в 17.00.

Напомним, с понедельника, 15 февраля, автобус №12 возвращается на прежний маршрут. С 1 декабря автобусы следуют от Древлянки-7 не на Ключевую, а на Кукковку (до улицы Энтузиастов). Изменения в движение городского транспорта были внесены на период пандемии. Однако новый маршрут оказался невостребованным. С завтрашнего дня работа транспорта вернется к старому варианту: автобусы № 12 будут ходить с Древлянки на Кемскую и обратно.

По предложению компании-перевозчика с понедельника будет упразднен маршрут № 4: с имеющимся пассажиропотоком справляются автобусы № 14.

фото: © Управлении пресс-службы главы Карелии

Новая котельная за 100 млн рублей скоро начнет работать в курортном поселке Карелии

В поселке Марциальные воды начались пуско-наладочные работы на новой котельной.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети о завершении работ на котельной, общая стоимость которых составляет 100 млн рублей.

"Вначале работа котельной будет проверена на дизельном (резервном) топливе, после чего начнётся работа на основном источнике – природном газе", - пишет Парфенчиков.

По словам главы Карелии, запуск котельной знаменует новый импульс в развитии первого русского курорта.

"Уверен, на газовом топливе санаторий «Марциальные воды» сможет самостоятельно, без бюджетной поддержки, осуществлять и расширять свою деятельность. Конечно, это крайне важное событие и для жителей посёлка", - считает руководитель республики.

Напомним, поддержанная правительством России программа развития санатория предполагает строительство нового корпуса на 100 мест и 30-местного корпуса ЭКО на озере Верхняя Ламба.

фото: Хибининформбюро

Петрозаводчанка победила в конкурсе "Бешеная пила" в Мурманской области

Работа жительницы Петрозаводска взяла главный приз на конкурсе ледовых скульптур "Бешеная пила" в Апатитах.

В Апатитах прошел шоу-конкурс "Бешеная пила". За полтора часа команды скульпторов создали из ледяных кубов пять настоящих шедевров, пишет "Хибининформбюро".

Первое место занял тандем Ивана Локтюхина (Хабаровск — Кировск) и Елены Тимофеевой (Петрозаводск). Их работа называется "Предчувствие весны".

Второе место жюри присудило Кириллу Баиру (Королёв) и Александру Михайлову (Сургут) за скульптуру "Я люблю Хибины!"

Третье место заняли апатитчане Ирина и Валерий Липпонен, сотворившие "Паутину любви".

Все скульптуры украшают сейчас площадь Ленина в Апатитах.

Ранее стали известны лучшие скульптуры фестиваля "Гиперборея" в Петрозаводске.

фото: Госавтоинспекция Карелии

В Карелии водитель с просроченными правами остался без машины

Автоинспекторы в Кондопоге отправили на штрафстоянку автомобиль, владелец которого ездил с просроченными правами.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую субботу, 13 февраля, в 09:20 в Кондопоге инспекторы отстранили от управления автомобилем Volkswagen 38-летнего мужчину. Он предъявил водительское удостоверение с истекшим сроком.

Автомобиль нарушителя был помещен на специализированную стоянку. На водителя составлены административные материалы. Мужчине грози штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

В этот же день в 16:30 на автодороге Шуйская/Гирвас в Прионежском районе автоинспекторы поймали 38-летнего водителя автомобиля Chevrolet. Он ранее был лишен права управления. Автомобиль отправили на спецстоянку. Нарушителя ожидает штраф 30 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее в Карелии 72-летний пьяный пенсионер на "Ниве" попался в руки инспекторов.

фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976

Глава Карелии купил комплект детской литературы для библиотеки Питкяранты

В Международный день книгодарения Артур Парфенчиков подарил книги Питкярантской межпоселенческой центральной библиотеке.

Глава республики на своей странице в соцсети поблагодарил всех, кто присоединился к флешмобу #ПодариКнигу.

"Акция продолжается вот уже более двух лет, за это время на полках наших сельских, школьных и детских библиотек появилось много новых интересных изданий, - пишет Парфенчиков. - По традиции тоже приготовил подарок - комплект детской литературы для Питкярантской межпоселенческой центральной библиотеки. Это и произведения классиков, и другие книги, которые с удовольствием читают ребята. В ближайшее время их доставят по адресу".

Ранее глава Петрозаводска подарила библиотеке "Карельские сказки".

фото: правительство Карелии

Музей киндасовских баек и экотропа в 100 км появятся в Карелии

Ростуризм одобрил 20 инвестиционных проектов для реализации в Карелии в 2021 году.

Карелия получит от Ростуризма более 46 млн рублей на инвестиционные проекты в сфере туризма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя начальника управления по туризму республики Ольга Лукина.

"От Карелии было подано 97 проектов, 90 были допущены к участию в конкурсе: из них 20 счастливчиков прошли со своими инвестиционными проектами. На их осуществление к нам в Карелию поступит более 46 млн рублей федеральных средств", - рассказала ТАСС Лукина.

Как пишет агентство, по правилам конкурса, 30% финансирования проекта должны обеспечить его авторы, при этом размер федеральной поддержки не может превышать 3 млн рублей. В число победителей от региона вошел проект "Тропою древних художников", средства поступят на создание экотропы в местечке Залавруга, где находятся Беломорские петроглифы - древние наскальные рисунки эпохи неолита. Еще одну всесезонную экотропу протяженностью 100 км планируется сформировать по маршруту ежегодного любительского лыжного марафона "Карельская сотня", который проходит в Калевальском районе.

"100 км одним кругом - это уникальное предложение для активного отдыха. По статистике более 40% населения страны связывают свой досуг с таким видом отдыха. Наша всесезонная и универсальная экотропа "Карельская сотня" станет точкой притяжения для таких туристов. Зимой в Калевалу приедут в лыжные походы или на туры на снегоходах. Летом - осенью мы готовы предложить поездки на квадроциклах, спортивное ориентирование, скандинавскую ходьбу, турпоходы и эндуро-маршруты", - добавила Лукина.

Еще один проект связан со строительством домов для туристов в старинном карельском селе Киндасово, где проводится фестиваль юмора. Здесь на деньги гранта будет создан музей "Киндасовских баек и истории фестиваля Киндасово", на берегу реки Шуя появятся два глемпинга для отдыха семей или небольших компаний с обустроенным местом для уличного питания с костровищем, лавками, навесом, а также санитарной зоной.

Создатели исторического парка "Бастион" в городе Сортавала реализуют два проекта: "Возрождение традиций мореходства на Ладоге" и "На исторических кораблях по Ладожским шхерам". Планируется сформировать новый туристический водный маршрут с посещением исторического парка с крепостью Svartbjornborg ("Крепость черного медведя") и горы Паасо. "Долгожданные смотровые площадки появятся на водопадах Белые Мосты в Питкярантском районе. Все проекты-победители будут реализованы в разных районах Карелии. Они безусловно разнообразят туристические предложения республики", - добавила замначальника регионального управления по туризму.

фото: Администрация Петрозаводска

Глава Петрозаводска подарила библиотеке "Карельские сказки"

Ирина Мирошник приняла участие в общероссийской акции "Дарите книги с любовью".

Ко Дню книгодарения, который отмечается 14 февраля, в Петрозаводске провели акцию "Дарите книги с любовью". Каждый желающий мог принести в городские библиотеки книги, сообщили в мэрии.

Глава Петрозаводска и сотрудники администрации города подарили библиотекам как классические произведения русской и мировой литературы, так и книги современных авторов. Ирина Мирошник не только приобрела новые книги, но и поделилась некоторыми изданиями из своей домашней библиотеки.

"В этом году библиотеками была сформулирована потребность, которой я очень обрадовалась. В списке значились "Карельские сказки". А все, что воспитывает любовь к родному краю – очень важно для наших детей. Поэтому свой выбор я остановила именно на этой книге", - сказала Ирина Мирошник.

Ранее сообщалось, библиотека открывается в помещениях закрытого молодежного клуба в Петрозаводске.

фото: Минспорта Карелии

Юный спортсмен из Карелии победил на Первенстве России по спортивному ориентированию

Петрозаводчанин Сергей Зубов завоевал золото на Первенстве России по спортивному ориентированию в Нижегородской области.

Воспитанник Спортивной школы №2 Петрозаводска Сергей Зубов завоевал золотую медаль на Первенстве России в Нижегородской области. Сергей проявил бойцовский характер и стал победителем в условиях жесткой конкуренции в дисциплине "комбинация", сообщили в Минспорта Карелии.

Тренируют Сергея Андрей Кульбачко и Анна Трегубова.

Ранее карельская спортсменка завоевала серебро на Чемпионате мира по лыжным гонкам.

фото: Столица на Онего

Пациенты с пневмонией продолжают поступать в больницы Карелии

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки 13 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы уже 4828 пациентов, 116 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Смертей от пневмонии за сутки не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне 18 жителей Карелии с пневмонией доставили в больницу.

фото: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Жители Карелии добровольно сдали оружие росгвардейцам

За неделю в Карелии местные жители добровольно сдали 13 единиц огнестрельного оружия, которое незаконно хранили у себя, сообщили в управлении Росгвардии республики.

С 5 по 11 февраля сотрудники Росгвардии провели 83 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Из оборота изъяли пять единиц оружия. Составлено 9 протоколов об административных правонарушениях.

Граждане добровольно сдали 13 единиц оружия и 817 патронов к нему.

Ранее в Карелии обнаружили подпольных оружейников.

фото: © Алексей Филиппов/ТАСС

Роструд напомнил о предстоящей шестидневной рабочей неделе

Следующая рабочая неделя станет самой длинной в году.

С 15 по 20 февраля будет единственная в нынешнем году шестидневная рабочая неделя. Поработать придется в субботу - 20 февраля. Зато затем будет три выходных - с 21 по 23 февраля включительно, пишет "Российская газета" со ссылкой на Роструд.

Затем россиян ждет короткая послепраздничная рабочая неделя - с 24 по 26 февраля.

Следующие длинные выходные ждут россиян в марте. Как отмечают в Роструде, Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до 4 дней.

В мае первые две рабочие недели также будут четырехдневными. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Летом россиян ожидает всего одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, 12 июня. Праздник выпадает на субботу, и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.

В начале ноябре россиян ждет трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. "Таким образом в первую ноябрьскую неделю на работу выходим с 1 по 3 ноября, а отдыхаем с 4 по 7 ноября",- пояснили в Роструде.

Последняя рабочая неделя нынешнего года завершится в четверг, 30 декабря. 31 декабря официально объявлено выходным.