Самые читаемые новости за 14 февраля

Трое мужчин умерли от COVID-19 в клиниках Карелии.
В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. Как сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом, в Госпитале для ветеранов войн скончались 66-летний и 65-летний мужчины, в Республиканской инфекционной больнице умер 84-летний пенсионер. Все трое пациентов были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.
Всего с начала пандемии от COVID-19 умер 271 человек, инфицированы 38889, выздоровели 34224.
Накануне было зарегистрировано также три летальных исхода от коронавирусной инфекции.Смотреть подробнее
Легковой автомобиль превратился в автохлам после столкновения у Лучевого.
Напомним, авария произошла в минувшую субботу, 13 февраля, на трассе "Кола" за станцией Шуйская.
Как сообщили "Столице на Онего" в ГИБДД Карелии, по предварительным данным, легковой автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузным автомобилем.
Как пишет ДТП ПТЗ, по одной из версий, произошло касательное столкновение бортами, после чего кроссовер развернуло и отбросило за пределы дорожного полотна.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее стали известны подробности лобового столкновения кроссовера с фурой в Карелии.Смотреть подробнее
Заслуженный врач Карелии, известный стоматолог Владимир Ольшевский рассказал о ситуации с доступностью стоматологической помощи в республике.
"Сегодня мы наблюдаем большой прогресс в качестве стоматологической помощи в Петрозаводске и ряде городов Карелии. В то же время, очевидно, что в ряде районов доступность стоматологической помощи стала хуже, чем раньше. Имеются серьезные проблемы с врачебными кадрами. Зубных врачей больше не выпускают, а стоматологи ехать "на село" не хотят по известным причинам. Население вынуждено ездить "за зубами" в крупные города, либо пользоваться услугами приезжающих неизвестных дантистов", - считает бывший главный внештатным специалист Минздрава Карелии, создатель стоматологической клиники "Кардент" Владимир Ольшевский.
Подробнее читайте в интервью с доктором Ольшевским в рубрике "Кофе со сливками".Смотреть подробнее
В ковид-центрах Карелии проходят лечение 595 человек.
На 14 февраля, в стационарах находятся 595 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 500 - в состоянии средней тяжести, 88 тяжелобольных и 7 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщил Глава Минздрава Карелии на своей странице в соцсети.По данным на 14 февраля, в ковид-центрах Карелии осталось 9,7% свободных коек для лечения больных коронавирусом. Сутками ранее этот показатель составлял 9,2%.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 165 человек в Карелии, скончались трое петрозаводчан. Всего в республике за время пандемии инфицировано 38889 человек. Выздоровели – 34224. Умер 271 пациент.Смотреть подробнее
В День всех влюбленных волонтеры раздавали горожанам цветы в центре Петрозаводска.
В официальном паблике правительства республики в соседях выложили видео акции, которая прошла сегодня, 14 февраля, у торгового центра "Макси". Волонтеры подходили к прохожим и дарили розы, поздравляя с Днем всех влюбленных.
Организатор акции - Центр молодежи в Петрозаводске.Смотреть подробнее
На ликвидацию пожара в деревянном доме в Сегеже ушло около трех часов.
Напомним, сегодня, 14 февраля, в 00:52 11 человек и 3 единицы техники из пожарно-спасательные подразделения Сегежского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме. Загорелась одна из квартир на втором этаже в доме №36 по улице Мира в Сегеже. Только в 02:45 пожар ликвидирован.
В паблике сегежского отряда противоводарной службы выложили фото с места пожара. Огнем уничтожена квартира на втором этаже дома.Смотреть подробнее
За минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена еще у 165 жителей республики, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки заразились 165 человек. Из этого числа заболевших – 156 человек, из них 37 имеют симптомы средней тяжести, трое в тяжелом состоянии.
Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 38889 человек.
За сутки выздоровели еще 200 человек. Всего выписано по выздоровлению 34224 пациентов.
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6277,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2765,1 случая, по Северо-Западу – 4871,7.
Ранее сообщалось, коронавирус унес жизни еще троих жителей Петрозаводска. Общее число смертей – 271.Смотреть подробнее
Квартира полностью выгорела в двухэтажном деревянном доме в Сегеже.
По сообщению МЧС Карелии, сегодня, 14 февраля, в 00:52 11 человек и 3 единицы техники из пожарно-спасательные подразделения Сегежского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме. Загорелась одна из квартир на втором этаже в доме №36 по улице Мира в Сегеже. Пожарные боролись с огнем около трех часов. Только в 02:45 пожар ликвидирован.
В результате квартира в деревяшке полностью выгорела.
Информация о причинах пожара и пострадавших уточняется.
Очевидцы выложили видео пожара в паблике "Сегежа online".
Ранее сообщалось, что пожар уничтожил туристическую базу отдыха в Карелии.Смотреть подробнее
Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии с детской заболеваемостью COVID-19.
По данным на 12 февраля, в Карелии зарегистрировано 38889 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3658 – это дети. За сутки заболели 16 детей. Сутками ранее заразились также 16 детей.
Напомним, за минувшие сутки в Карелии скончались трое больных коронавирусом и заразились COVID-19 165 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 38889 человек. Выздоровели – 34224. Умер 271 пациент.Смотреть подробнее
В поселке Куркиекки Лахденпохского района произошло аварийное отключение холодного водоснабжения, сообщили в МЧС Карелии.
Жители поселка остались без воды сегодня, 14 февраля. В Куркиекках идут восстановительные работы, уточнили в МЧС республики.
О причинах аварийной ситуации пишут в паблике "ЛахдепохьЯ – навсегда!"
"Сегодня утром, без согласования с местными органами самоуправления и коммунальными службами ООО "Автодороги Питкяранта" начали производить земляные работы по замене ливневой трубы на автомобильной дороге Куркиеки - Элисенвара. В результате чего ковшом экскаватора была повреждена водопроводная труба, питающая половину поселка. Повреждение привело к остановке всей системы холодного водоснабжения поселке Куркиеки", - пишут в паблике
Устранить аварию в кратчайшие сроки не удалось, поскольку повреждена пластиковая труба значительного диаметра, ремонтные комплекты для которой необходимо заказывать в специализированных торговых организациях Санкт-Петербурга.
Ситуация находится под контролем администрации Лахденпохского района и МЧС Карелии.Смотреть подробнее
Закон о гаражной амнистии должен упростить процедуру оформления прав собственности на капитальные постройки в старых гаражных кооперативах, члены которых массово обращаются в суды в Карелии.
В конце января Госдума приняла в первом чтении законопроект о гаражной амнистии. Новый закон позволит защитить права граждан, которые стали владельцами гаражей еще в советские времена. Им выдавали гаражи от государства, организаций, где они работали, или как членам кооперативов, но акты о вводе объектов в эксплуатацию не оформлялись. В результате зарегистрировать право собственности на такой гараж нельзя. Добиться положительного решения собственники могли только через суд. В Карелии такая практика приобрела для членов кооперативов массовый характер. А гаражных кооперативов в республике немало – зарегистрированных в налоговой около тысячи.
Законопроект позволит легализовать только те гаражи, которые построены на принадлежащих муниципалитетам земельных участках до 2004 года. Именно тогда в силу вступил Градостроительный кодекс. И это должны быть только капитальные строения. На так называемые "ракушки" и ржавую рухлядь амнистия не распространяется.
Подробнее читайте здесь.Смотреть подробнее
За последние сутки в России выявлено 14 185 случаев COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 14 февраля, коронавирус выявлен у 14 185 россиян в 85 регионах.
Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 4 071 883 случая коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки подтверждено 430 летальных исходов с коронавирусом. Всего умерли 80 126 человек.
За сутки в связи с выздоровлением выписан 15 194 человека. Число выписанных пациентов выросло до 3 593 101.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 106,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделали 377 тысяч тестов на COVID-19.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14 февраля остаются 631 409 человек.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 165 человек в Карелии, скончались трое петрозаводчан. Всего в республике за время пандемии инфицировано 38889 человек. Выздоровели – 34224. Умер 271 пациент.Смотреть подробнее
Учредитель и директор ООО "Карельский агропромышленный комплекс" является фигурантом уголовного дела в Республике Беларусь.
Как стало известно "Столице на Онего", Сергей Сечко, купивший на торгах свинокомплекс "Кондопожский" за 72 млн рублей и попавший в число резидентов территории опережающего развития "Кондопога", подозревается в мошенничестве.
Пострадавшие по делу о мошенничестве прислали в редакцию документ из Генпрокуратуры Республики Беларусь по делу Сечко. Как выяснилось, семья Сечко – Светлана Васильевна Сечко, Василий Иванович Сечко и Сергей Васильевич Сечко – это учредители и руководители ООО "Светлана" в Беларуси. Компания "Светлана" занимается производством бетона и поставляет его на строительные объекты Минска. Оказалось, что фирма "Светлана" поставляла на стройки жилых комплексов бетон, а застройщик рассчитывался с ней квартирами. Реализуя эти квартиры, компания заключала договоры с физическими лицами, которые сейчас являются пострадавшими в рамках уголовного дела о мошенничестве.
Подробнее читайте в материале "Бизнес по-свински".Смотреть подробнее
Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Житель Карелии умер после прививки от коронавируса
В Кеми на пятый день после прививки от коронавируса скончался 40-летний мужчина.
"Коронавируса не было": стала известна причина смерти жителя Карелии после вакцинации от COVID-19
В Карелию пришел инвестор, подозреваемый в мошенничестве
Учредитель и директор ООО "Карельский агропромышленный комплекс", купивший на торгах свинокомплекс "Кондопожский", является фигурантом уголовного дела в Республике Беларусь и подозревается в мошенничестве.
Глава Карелии сделал прививку от коронавируса
Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в соцсети, что привился от COVID-19.
Парфенчиков рассказал, как чувствует себя после прививки от коронавируса
На опубликованном фото Парфенчикова во время вакцинации все заметили коробочку, висевшую у него на шее. Пресс-секретарь главы рассказала, что это за прибор.
Коронавирус не отступает
Жителям Карелии предписано во время массовых мероприятий носить маски даже на улице
Глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня подписал распоряжение, согласно которому жители республики должны носить маски не только в закрытых помещениях, но и на улице при проведении массовых мероприятий.
Финляндия намерена ввести обязательное тестирование на коронавирус на границе
Финское правительство планирует подготовить законопроект об этом к концу нынешней недели.
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Известная телеведущая Тутта Ларсен получила гастрономическое удовольствие во время небольшого путешествия по Карелии.
Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)
В больнице скорой медицинской помощи, не приходя в сознание после ДТП, скончался 54-летний петрозаводчанин.Смотреть подробнее
В возрасте 92 лет скончался ветеран педагогического труда и спорта, заслуженный работник физической культуры России и Карелии Юрий Шлыков.
В Минспорта Карелии сообщили о смерти легенды карельского спорта Юрия Шлыкова.
Юрий Павлович родился 13 сентября 1928 года в Заонежье. В годы Великой Отечественной войны был несовершеннолетним узником на оккупированной территории Заонежского района, а затем – участником послевоенного восстановления Петрозаводска. Окончив Петрозаводское педучилище и Ленинградский институт физической культуры имени П.Ф. Лесгафта, Юрий Павлович Шлыков начал преподавать в Петрозаводском педагогическом училище на отделении физического воспитания (1953 г), а затем - в Карельском государственном педагогическом институте (1956 г). Свыше 15 лет он руководил работой факультета физической культуры, с 1991 года возглавлял кафедру теории и методики физического воспитания и гимнастики. Опубликовал более 100 учебно-методических, научных работ и статей.
Юрий Павлович Шлыков – лауреат года Петрозаводска (1995 г.), награжден ведомственными знаками отличия. В 1986 году ему присвоено звание "Заслуженный работник физической культуры Карельской АССР", в 1999 – "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации". В 2006 году награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, в 2015 году – Почетной грамотой Республики Карелия, в 2017 году – Почетным знаком Олимпийского комитета России "За заслуги в развитии олимпийского движения в Российской Федерации".
На протяжении всей своей жизни Юрий Павлович принимал активное участие в общественной жизни Карелии, проводил большую работу по сохранению и развитию традиций карельского спорта, долгие годы являлся президентом Ассоциации ветеранов физкультурно-спортивного движения в Петрозаводске.
Информация о дате и времени прощания будет опубликована позднее на официальном сайте Минспорта Карелии.Смотреть подробнее
Скончался Почетный гражданин города Петрозаводска, залуженный строитель Карелии Владимир Бордановский.
По сообщению администрации города, 12 февраля на 82-м году жизни скончался председатель правления КРОО бывших малолетних узников концлагерей Владимир Леонтьевич Бордановский.
Владимир Леонтьевич родился в 1939 году. В 1965 году начал работать строителем в Карельском филиале Академии наук СССР, где принял активное участие в строительстве зданий по ул. Пушкинской. В 1983 году Владимир Леонтьевич возглавил Управление капитального строительства горисполкома. При его участии в Петрозаводске было построено более 2,5 млн. кв. метров жилой площади, возведены микрорайоны Кукковка, Древлянка, реконструированы Ключевая, Голиковка, Зарека и Перевалка, построены лучшие по тем временам на Северо-Западе очистные водопроводные и канализационные сооружения. В 1989 году Владимиру Леонтьевичу Бордановскому было присвоено звание "Заслуженный строитель Карелии".
Владимир Леонтьевич вел активную общественную работу по патриотическому воспитанию молодёжи и являлся председателем правления КРОО бывших малолетних узников концлагерей, директором музея "Жертв фашизма им. М. Кольбе", членом оргкомитета "Победа".
3 июня 2015 года за выдающийся вклад в развитие города и укрепление его авторитета решением Петросовета Владимиру Леонтьевичу было присвоено звание "Почетный гражданин Петрозаводска".
В администрации Петрозаводска выразили искренние соболезнования родным и близким Владимира Бордановского.
Ранее сообщалось, в возрасте 92 лет скончался ветеран педагогического труда и спорта, заслуженный работник физической культуры России и Карелии Юрий Шлыков.Смотреть подробнее
Полицейские по горячим следам задержали горожанина, ограбившего пенсионера.
Как рассказали в МВД Карелии, ночью с 10 на 11 февраля в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный ударил прохожего, а затем украл у него сумку.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции – лейтенант полиции Вячеслав Сковородкин и прапорщик полиции Антон Баранов. Потерпевший – 65-летний горожанин – рассказал стражам порядка, что на него напал незнакомец. После избиения злоумышленник выхватил у петрозаводчанина сумку, в которой лежали телефон, банковские карты и 3 тысячи рублей, и скрылся.
У свидетелей происшествия осталась запись с камер видеонаблюдения, благодаря которым сотрудникам патрульно-постовой службы полиции удалось оперативно установить приметы и задержать подозреваемого. Им оказался 19-летний ранее несудимый петозаводчанин. Свою вину он признал, в содеянном раскаялся.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.
Ранее сообщалось, что в Карелии полиция разыскивает молодого человека, обвиняемого в побоях.Смотреть подробнее
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|СЗ
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О погоде на 15 февраля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в понедельник, 15 февраля, в Карелии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части республики пройдет небольшой, в отдельных районах умеренный снег. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, западный слабый.
Ночью столбик термометра остановится на отметке -20, -25°С, местами подморозит до -31°С. Днем будет -10, -15°С, местами подморозит до -22°С.
В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, днем ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный слабый.
Температура воздуха ночью составит -23, -25°С, днем потеплеет до -14, -16°С.
Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо падать.Смотреть подробнее
На портале "Активный горожанин" продолжается обсуждение дальнейшей судьбы маршрута №27 в столице Карелии.
В администрации города напомнили, перевозчик предлагает продлить путь следования транспорта до улицы Чапаева. В новом варианте маршрут автобуса №27 на участке между Детской республиканской больницей и универсамом "Находка" будет более сложным. На пути следования автобуса появятся остановки: ул. Сыктывкарская – Торговый центр "Сигма" - ул. Сыктывкарская и далее по старому маршруту.
Администрация предлагает жителям Петрозаводска выразить свое мнение, касающееся возможных изменений в работе общественного транспорта. Опрос на платформе "Активный горожанин" завершится 25 февраля в 17.00.
Напомним, с понедельника, 15 февраля, автобус №12 возвращается на прежний маршрут. С 1 декабря автобусы следуют от Древлянки-7 не на Ключевую, а на Кукковку (до улицы Энтузиастов). Изменения в движение городского транспорта были внесены на период пандемии. Однако новый маршрут оказался невостребованным. С завтрашнего дня работа транспорта вернется к старому варианту: автобусы № 12 будут ходить с Древлянки на Кемскую и обратно.
По предложению компании-перевозчика с понедельника будет упразднен маршрут № 4: с имеющимся пассажиропотоком справляются автобусы № 14.Смотреть подробнее
В поселке Марциальные воды начались пуско-наладочные работы на новой котельной.
Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети о завершении работ на котельной, общая стоимость которых составляет 100 млн рублей.
"Вначале работа котельной будет проверена на дизельном (резервном) топливе, после чего начнётся работа на основном источнике – природном газе", - пишет Парфенчиков.
По словам главы Карелии, запуск котельной знаменует новый импульс в развитии первого русского курорта.
"Уверен, на газовом топливе санаторий «Марциальные воды» сможет самостоятельно, без бюджетной поддержки, осуществлять и расширять свою деятельность. Конечно, это крайне важное событие и для жителей посёлка", - считает руководитель республики.
Напомним, поддержанная правительством России программа развития санатория предполагает строительство нового корпуса на 100 мест и 30-местного корпуса ЭКО на озере Верхняя Ламба.Смотреть подробнее
Работа жительницы Петрозаводска взяла главный приз на конкурсе ледовых скульптур "Бешеная пила" в Апатитах.
В Апатитах прошел шоу-конкурс "Бешеная пила". За полтора часа команды скульпторов создали из ледяных кубов пять настоящих шедевров, пишет "Хибининформбюро".
Первое место занял тандем Ивана Локтюхина (Хабаровск — Кировск) и Елены Тимофеевой (Петрозаводск). Их работа называется "Предчувствие весны".
Второе место жюри присудило Кириллу Баиру (Королёв) и Александру Михайлову (Сургут) за скульптуру "Я люблю Хибины!"
Третье место заняли апатитчане Ирина и Валерий Липпонен, сотворившие "Паутину любви".
Все скульптуры украшают сейчас площадь Ленина в Апатитах.
Ранее стали известны лучшие скульптуры фестиваля "Гиперборея" в Петрозаводске.
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Автоинспекторы в Кондопоге отправили на штрафстоянку автомобиль, владелец которого ездил с просроченными правами.
По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую субботу, 13 февраля, в 09:20 в Кондопоге инспекторы отстранили от управления автомобилем Volkswagen 38-летнего мужчину. Он предъявил водительское удостоверение с истекшим сроком.
Автомобиль нарушителя был помещен на специализированную стоянку. На водителя составлены административные материалы. Мужчине грози штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
В этот же день в 16:30 на автодороге Шуйская/Гирвас в Прионежском районе автоинспекторы поймали 38-летнего водителя автомобиля Chevrolet. Он ранее был лишен права управления. Автомобиль отправили на спецстоянку. Нарушителя ожидает штраф 30 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Ранее в Карелии 72-летний пьяный пенсионер на "Ниве" попался в руки инспекторов.
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В Международный день книгодарения Артур Парфенчиков подарил книги Питкярантской межпоселенческой центральной библиотеке.
Глава республики на своей странице в соцсети поблагодарил всех, кто присоединился к флешмобу #ПодариКнигу.
"Акция продолжается вот уже более двух лет, за это время на полках наших сельских, школьных и детских библиотек появилось много новых интересных изданий, - пишет Парфенчиков. - По традиции тоже приготовил подарок - комплект детской литературы для Питкярантской межпоселенческой центральной библиотеки. Это и произведения классиков, и другие книги, которые с удовольствием читают ребята. В ближайшее время их доставят по адресу".
Ранее глава Петрозаводска подарила библиотеке "Карельские сказки".Смотреть подробнее
Ростуризм одобрил 20 инвестиционных проектов для реализации в Карелии в 2021 году.
Карелия получит от Ростуризма более 46 млн рублей на инвестиционные проекты в сфере туризма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя начальника управления по туризму республики Ольга Лукина.
"От Карелии было подано 97 проектов, 90 были допущены к участию в конкурсе: из них 20 счастливчиков прошли со своими инвестиционными проектами. На их осуществление к нам в Карелию поступит более 46 млн рублей федеральных средств", - рассказала ТАСС Лукина.
Как пишет агентство, по правилам конкурса, 30% финансирования проекта должны обеспечить его авторы, при этом размер федеральной поддержки не может превышать 3 млн рублей. В число победителей от региона вошел проект "Тропою древних художников", средства поступят на создание экотропы в местечке Залавруга, где находятся Беломорские петроглифы - древние наскальные рисунки эпохи неолита. Еще одну всесезонную экотропу протяженностью 100 км планируется сформировать по маршруту ежегодного любительского лыжного марафона "Карельская сотня", который проходит в Калевальском районе.
"100 км одним кругом - это уникальное предложение для активного отдыха. По статистике более 40% населения страны связывают свой досуг с таким видом отдыха. Наша всесезонная и универсальная экотропа "Карельская сотня" станет точкой притяжения для таких туристов. Зимой в Калевалу приедут в лыжные походы или на туры на снегоходах. Летом - осенью мы готовы предложить поездки на квадроциклах, спортивное ориентирование, скандинавскую ходьбу, турпоходы и эндуро-маршруты", - добавила Лукина.
Еще один проект связан со строительством домов для туристов в старинном карельском селе Киндасово, где проводится фестиваль юмора. Здесь на деньги гранта будет создан музей "Киндасовских баек и истории фестиваля Киндасово", на берегу реки Шуя появятся два глемпинга для отдыха семей или небольших компаний с обустроенным местом для уличного питания с костровищем, лавками, навесом, а также санитарной зоной.
Создатели исторического парка "Бастион" в городе Сортавала реализуют два проекта: "Возрождение традиций мореходства на Ладоге" и "На исторических кораблях по Ладожским шхерам". Планируется сформировать новый туристический водный маршрут с посещением исторического парка с крепостью Svartbjornborg ("Крепость черного медведя") и горы Паасо. "Долгожданные смотровые площадки появятся на водопадах Белые Мосты в Питкярантском районе. Все проекты-победители будут реализованы в разных районах Карелии. Они безусловно разнообразят туристические предложения республики", - добавила замначальника регионального управления по туризму.Смотреть подробнее
Ирина Мирошник приняла участие в общероссийской акции "Дарите книги с любовью".
Ко Дню книгодарения, который отмечается 14 февраля, в Петрозаводске провели акцию "Дарите книги с любовью". Каждый желающий мог принести в городские библиотеки книги, сообщили в мэрии.
Глава Петрозаводска и сотрудники администрации города подарили библиотекам как классические произведения русской и мировой литературы, так и книги современных авторов. Ирина Мирошник не только приобрела новые книги, но и поделилась некоторыми изданиями из своей домашней библиотеки.
"В этом году библиотеками была сформулирована потребность, которой я очень обрадовалась. В списке значились "Карельские сказки". А все, что воспитывает любовь к родному краю – очень важно для наших детей. Поэтому свой выбор я остановила именно на этой книге", - сказала Ирина Мирошник.
Ранее сообщалось, библиотека открывается в помещениях закрытого молодежного клуба в Петрозаводске.Смотреть подробнее
Петрозаводчанин Сергей Зубов завоевал золото на Первенстве России по спортивному ориентированию в Нижегородской области.
Воспитанник Спортивной школы №2 Петрозаводска Сергей Зубов завоевал золотую медаль на Первенстве России в Нижегородской области. Сергей проявил бойцовский характер и стал победителем в условиях жесткой конкуренции в дисциплине "комбинация", сообщили в Минспорта Карелии.
Тренируют Сергея Андрей Кульбачко и Анна Трегубова.
Ранее карельская спортсменка завоевала серебро на Чемпионате мира по лыжным гонкам.Смотреть подробнее
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки 13 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы уже 4828 пациентов, 116 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
Смертей от пневмонии за сутки не зарегистрировано.
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
Накануне 18 жителей Карелии с пневмонией доставили в больницу.Смотреть подробнее
За неделю в Карелии местные жители добровольно сдали 13 единиц огнестрельного оружия, которое незаконно хранили у себя, сообщили в управлении Росгвардии республики.
С 5 по 11 февраля сотрудники Росгвардии провели 83 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.
Из оборота изъяли пять единиц оружия. Составлено 9 протоколов об административных правонарушениях.
Граждане добровольно сдали 13 единиц оружия и 817 патронов к нему.
Ранее в Карелии обнаружили подпольных оружейников.Смотреть подробнее
Следующая рабочая неделя станет самой длинной в году.
С 15 по 20 февраля будет единственная в нынешнем году шестидневная рабочая неделя. Поработать придется в субботу - 20 февраля. Зато затем будет три выходных - с 21 по 23 февраля включительно, пишет "Российская газета" со ссылкой на Роструд.
Затем россиян ждет короткая послепраздничная рабочая неделя - с 24 по 26 февраля.
Следующие длинные выходные ждут россиян в марте. Как отмечают в Роструде, Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до 4 дней.
В мае первые две рабочие недели также будут четырехдневными. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.
Летом россиян ожидает всего одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, 12 июня. Праздник выпадает на субботу, и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.
В начале ноябре россиян ждет трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. "Таким образом в первую ноябрьскую неделю на работу выходим с 1 по 3 ноября, а отдыхаем с 4 по 7 ноября",- пояснили в Роструде.
Последняя рабочая неделя нынешнего года завершится в четверг, 30 декабря. 31 декабря официально объявлено выходным.Смотреть подробнее
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