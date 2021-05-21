Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Коронавирус унес жизни еще двух женщин и одного мужчины в Карелии

Число жертв COVID-19 в Карелии увеличилось до 526.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 22 мая, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончалась 86-летняя жительница Петрозаводска, в Роддоме им. Гуткина - 69-летний житель Суоярви, в Больнице скорой медицинской помощи - 86-летняя жительница поселка Суоеки Суоярвского района. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии в Карелии умерли от коронавируса 526 человек.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 59 человек. Из этого числа заболевших – 57 человек, из них 16 имеют симптомы средней тяжести, один человек в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных теперь составляет 46786.

За сутки выздоровели еще 65 человек. Всего выписанных по выздоровлению 44953 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7619,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3396,2 случая, по Северо-Западу – 5921,7.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске от коронавируса скончался 21-летний молодой человек.

фото: © Законодательное Собрание Карелии

Спикер Заксобрания Карелии снял свою кандидатуру на праймериз «Единой России» на выборы в Госдуму

Элиссан Шандалович отозвал свое участие в праймериз «Единой России» ради действующего депутата Государственной думы Валентины Пивненко.

Об этом председатель Законодательного собрания республики сообщил на своей странице в соцсетях.

«Хочу сообщить вам о важном для меня решении. Я отозвал свое участие в праймериз «Единой России» ради человека и коллеги, которого я очень ценю и глубоко уважаю – Валентины Николаевны Пивненко. Я благодарен ветеранским организациям, своим однопартийцам, коллегам по депутатскому корпусу, представителям предпринимательского сообщества, руководителям промышленных, образовательных и лечебных учреждений, общественникам и всем жителям Карелии, которые поддержали моё выдвижение кандидатом в депутаты Государственной Думы», - пишет Элиссан Шандалович.

По словам спикера Заксобрания республики, борьба за мандат депутата Государственной Думы для него – это возможность добиваться в российском парламенте принятия законодательных инициатив, направленных на развитие Карелии, мер дополнительной социальной поддержки жителей Севера.

«Для меня исключительно важно, что наши с Валентиной Николаевной взгляды на то, в чем и как нужно отстаивать интересы северян, полностью совпадают. Я как председатель Законодательного собрания и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» сделаю все, чтобы работа по подготовке необходимых северянам законодательных инициатив проходила с максимальным участием общественности. А от Валентины Николаевны мы будем ждать защиты и продвижения наших совместных предложений и инициатив на федеральном уровне. Уверен, вместе мы сможем больше», - заявил Элиссан Шандалович.

Ранее сообщалось, что Валентина Пивненко намерена избираться в Госдуму по Карельскому одномандатному округу. Она пойдет в Госдуму в шестой раз.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Стало известно, когда пройдет первая открытая планерка в Петрозаводске

Новый глава Петрозаводска Владимир Любарский анонсировал первую открытую городскую планерку.

О возобновлении планерок Владимир Любарский сообщил на своей странице в соцсети.

«Друзья, как и обещал, в администрации будут проходить открытые городские планерки по рассмотрению актуальных вопросов развития города. Первая состоится в понедельник, в 10 часов в большом зале. Обсудим оперативную обстановку в Петрозаводске и реализацию мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»», - пишет глава города.

Напомним, общегородские планерок, на которых горожане могли лично задать вопросы мэру и прочим чиновникам, были отменены Ириной Мирошник в период ее нахождения в статусе мэра Петрозаводска.

Ранее глава Петрозаводска Владимир Любарский дал поручение своим заместителям составить план мероприятий по благоустройству города, а также по решению актуальных вопросов.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии/vk.com/dtpptz

Козел гуляет по Петрозаводску (ФОТОФАКТ)

Животное с рогами пасется на шоссе в Петрозаводске.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» выложили фото домашнего козла, разгуливающего по Шуйскому шоссе. Козел бегает по газонам у заправки на выезде из города.

Ранее козы и лошадь паслись на газонах на Древлянке.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, почему он раньше не «светился»

Новый сити-менеджер столицы Карелии Владимир Любарский стал гостем рубрики «Кофе со сливками».

Владимир Любарский с первых дней работы перевернул формат общения главы Петрозаводска с жителями. Он завел страницу в соцсетях, за двое суток принял в друзья 10 тысяч человек и начал писать посты о каждом важном шаге, который совершает на посту мэра. Он вернул открытые городские планерки.

«Я раньше не «светился», потому что должность зама по внутренней политике не предполагает публичности. Формат закрытости был вызван исключительно производственной необходимостью», - признался Любарский.

Подробнее читайте в материале «Порядок с чистого листа».

фото: Николай Смирнов/"Столица на Онего"

Первая гонка с препятствиями собрала в Петрозаводске 300 участников (ФОТО)

На Кургане стартовал забег с препятствиями под названием «Zebra-race».

На спортивной базе «Курган» сегодня проходит первая гонка с препятствиями «Zebra-race». На забег в Петрозаводск приехали 300 участников. Им предстоит преодолеть пятикилометровую трассу.

По трассе спортсмены будут бежать по лесу, преодолевать барьеры, передвигаться на руках по канатам, кольцам, метать «копья» в мишень и т. д.

Чтобы дойти до конца трассы, участникам гонки потребуется железный хват, хорошая смекалка, а также непоколебимая сила воли, считают организаторы забега.

Мероприятие будет проходить 22 и 23 мая.

Забег реализуется на средства гранта «Росмолодежи», гонка бесплатна для всех участников.

фото: правительство Карелии

В Карелии планируют построить новый промышленный парк по камне- и деревообработке

Об этом рассказал министр экономического развития и промышленности республики Олег Ермолаев на круглом столе, проведенном в рамках Дней Карелии в Москве.

В минувшую пятницу в Москве состоялся круглый стол по развитию сотрудничества между столицей и Карелией в сфере камнеобработки. Потенциал карельского горнопромышленного комплекса представили руководители ряда предприятий. Участниками встречи также стали представители правительства и деловых кругов Москвы.

О возможностях горнодобывающего комплекса Карелии и технопарка «Южная промзона» рассказал экономического развития региона Олег Ермолаев.

В 2020 году производство строительных нерудных материалов в республике увеличилось и составило 106,5% к 2019 году. Самое крупное предприятие горнодобывающей отрасли − компания «Карельский окатыш» − производит 20% всех российских железорудных окатышей. Наибольшие объемы производства показали предприятия «ГПК «Кармин», «Другорецкое», «Кара-Тау», «Прионежская горная компания», «Сунский карьер», «Карелкамень», «Другая река».

Одним из представленных на круглом столе проектов стал новый технопарк «Южная промзона», который начал работать в Петрозаводске.

− Это первый в России технопарк, технологическая и бизнес-инфраструктура которого создает платформу по комплексному развитию и поддержанию бизнес-проектов в сфере камнеобработки на всех стадиях развития, − подчеркнул Олег Ермолаев.

В цехах промышленного парка уже производят изделия из камня. Площади позволяют установить дополнительное оборудование и привлечь новых резидентов. Предприниматели-партнеры могут арендовать подготовленные помещения и склад по льготным ценам, пользоваться производственной инфраструктурой на всех этапах работы.

Как отметил директор управляющей технопарком компании «Акцепт» Евгений Трифонов, уникальное камнеобрабатывающее оборудование помогает резидентам производить высококачественную продукцию в необходимые сроки. Участникам технопарка уже не нужно покупать дорогостоящую технику, что дает возможность серьезно сэкономить.

Технопарк «Южная промзона» в республике появился в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

− В настоящее время ведется проектирование промышленного технопарка «Карелия», где разместятся цеха по камнеобработке, деревообработке и конвейерной сборке. Ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году. Объем бюджетных инвестиций в проект − более двух миллиардов рублей, − сообщил руководитель министерства.

Промышленная площадка разместится в Петрозаводске в районе Суоярвского шоссе. Кроме уже названных производств, в новых цехах будут изготовлять мебель. Строительство промпарка ведется в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития республики на 2020-2024 годы.

Для инвесторов в Карелии предусмотрены разные формы господдержки, в частности, возмещение до 20% затрат на приобретение техники и оборудования, строительство или реконструкцию зданий, создание инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов, процентов по кредитам.

Привлечению новых партнеров и заключению контрактов будет способствовать выставка, посвященная потенциалу использования природного камня из Карелии. Форум, с инициативой проведения которого выступил генеральный директор компании «Техно-юлма» Вячеслав Комаров, решено организовать в Петрозаводске в следующем году.

фото: © "Столица на Онего"

Ливень и мокрый снег надвигаются на север Карелии

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Лоухском районе.

По информации Карельского Гидрометцентра, днем 22 мая в Лоухском районе ожидается сильный дождь, во второй половине дня с мокрым снегом.

В МЧС Общие рекомендуют жителям Лоухского района не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

фото: © Столица на Онего

Сильный ветер оставил без света 110 домов в отдаленном микрорайоне Петрозаводска

В Соломенном отключили электроэнергию из-за повреждений на сетях, вызванных шквалистым ветром.

По сообщению администрации Петрозаводска, в минувшую пятницу, 21 мая, после 17.20 в Соломенном произошло отключение электроэнергии. Из-за повреждений на сетях, вызванных порывами шквалистого ветра, без света осталось 110 домов.

АО «ОРЭС-Петрозаводск» ведут ремонтные работы. Энергетики планируют восстановить электроснабжение в Соломенном до 18.00.

Ранее прокуратура помогла вернуть свет на улицы поселка в Карелии.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЬ РЕБЕНКА, МЭР ЛЮБАРСКИЙ И 700 ТЫСЯЧ ДИРЕКТОРА КИЖИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Ребенок погиб под завалами старого здания в Карелии

В деревне Карелии обрушилась кирпичная стена старого здания – под завалами погиб ребенок, сообщили в МЧС республики.

Прокуратура проводит проверку по факту гибели ребенка,

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка под завалами старого здания.

На следующий день после трагедии в Олонецком районе в Петрозаводске с недостроя упал 10-летний мальчик, с травмами он был госпитализирован. Находится в состоянии средней тяжести.

Следователи выясняют, как 10-летний мальчик упал в Петрозаводске с недостроенного дома.



Любарский дал поручение взять Петрозаводск под контроль

Глава Петрозаводска Владимир Любарский дал поручение своим заместителям составить план мероприятий по благоустройству города, а также по решению актуальных вопросов.

Владимир Любарский в должности нового главы Петрозаводска дал большое интервью, в котором рассказал, как собирается менять схему уборки города, и ответил на интересующих всех вопрос: кто отвечает горожанам на его странице в соцсети.



ГТРК

Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц

Министерство культуры РФ опубликовало данные о среднемесячной зарплате руководителей подведомственных учреждений, в том числе, музея «Кижи» за 2020 год.

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал свои доходы за минувший год, которые выросли на 1,5 млн рублей.



Стихия

В деревне на юге Карелии выпал град

В Олонецком районе прошел град.



© паблик Вконтакте

Дерево упало на жилой дом в Петрозаводске (ВИДЕО)

На улице Коммунистов в Петрозаводске аварийное дерево упало на жилой дом, сообщают очевидцы.

Убрано дерево, упавшее на жилой дом в Петрозаводске

Ураганный ветер оставил пожарных в районе Карелии без крыши (ФОТО)

В Олонце на здании пожарной части №35 ураганный ветер сорвал обшивку с крыши.

Происшествие случилось накануне в 19-38 на парковке у дома № 50 по улице Пограничная, сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии.

Другая тема

Власти Петрозаводска вернули левый поворот с улицы Пушкинской к Речному вокзалу

На перекрестке Пушкинской и Фаддеевской улиц изменилась схема движения транспорта, сообщили в администрации Петрозаводска.



Госавтоинспекция Петрозаводска

Из Петрозаводска в Калининград начали летать самолеты

По маршруту, соединяющему две региональные столицы, выполняют рейсы лайнеры авиакомпании «Северсталь», сообщили в Минтрансе Карелии.



В Карелии возбуждено уголовное дело о картельном сговоре поставщиков продуктов питания в соцучреждения

Ущерб от незаконного ограничения конкуренции оценивается почти в 70 миллионов рублей.

фото: Подслушано у водителей Птз и Карелии/vk.com/podsluchano_voditeli_ptz

Легковушка врезалась в машину дорожной службы в Петрозаводске

Авария произошла на пересечении Лесного проспекта и Суоярвского шоссе.

Фото с последствиями аварии на пересечении Лесного проспекта и Суоярвского шоссе выложили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Как пишут паблике, 21 мая «ВАЗ 2112» врезался в машину дорожных служб.

В пресс-службе ГИБДД Карелии «Столице на Онего» сообщили, пострадавших в ДТП нет.

Ранее водитель уснул за рулем и врезался в столб на трассе в Карелии.

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

К аппаратам искусственного дыхания в Карелии подключены 5 крайне тяжелых ковидных больных

Глава Минздрава Карелии сообщил о состоянии больных коронавирусом, находящихся в стационарах.

По данным на 22 мая, в стационарах находятся 343жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 313 - в состоянии средней тяжести, 25 тяжелобольных и 5 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, один человек из них находится на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 59 человек, подтверждены еще три летальных исхода, выздоровели 65 человек. Всего с начала пандемии в республике заболели ковидом 46786 человек, умерли 526 пациентов, выписали по выздоровлению 44953 человека.

Огромная свалка выросла в лесу у райцентра в Карелии (ФОТОФАКТ)

Несанкционированную свалку обнаружили на 8-ой км от Суоярви по дороге на Леппяниеми.

Несанкционированную свалку обнаружили на 8-ой км от Суоярви по дороге на Леппяниеми.

В паблике «Подслушано в Суоярви» выложили фото свалки с просьбой найти ее создателей. Среди мусора оказалось немало бутылок из-под водки.

«Может, кто знает, где сей напиток подавали в таком количестве? Определим того, кто занимается вывозом мусора туда?» - пишут в паблике.

Ранее еще одна свалка тухлой рыбы и мертвый тюлень обнаружены в районе Карелии.

фото: Столица на Онего

Игорь Зубарев считает, что Музей Карельского фронта должен стать центром патриотического воспитания

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев провел в Музее Карельского фронта встречу с представителями поискового движения и педагогами.

Парламентарий, принимавший участие в открытии музея 30 сентября прошлого года, вновь побывал в здании Штаба Карельского фронта. Сенатор встретился с музейщиками, представителями Фонда «Эстафета поколений» и Беломорского центра дополнительного образования. Целью рабочей встречи стало обсуждение планов по работе по патриотическому воспитанию детей и молодежи на базе Музея Карельского фронта.

«Еще на открытии музея я говорил о том, что созданный по инициативе наших ветеранов музей должен стать центром притяжения для всех общественных и образовательных организаций. По моему мнению, работа по патриотическому воспитанию - это одна из главных задач музея. Если мы не будем воспитывать нашу молодежь, то и посетителей у этого учреждения в будущем не будет. Нам, рожденным в СССР, еще 15-20 лет назад тяжело было представить, что историю могут переписать, что Россию начнут называть страной-оккупантом. И если мы сегодня грамотно не организуем работу со школьниками, то судьба музея под большим вопросом», - считает Игорь Зубарев.

Как рассказали представители Центра дополнительного образования Беломорска, на базе музея уже прошло несколько мероприятий, включая посвящение школьников в юнармейцы. В планах организации - разработка совместных с музейщиками образовательных программ с детьми.

Участники встречи отметили, что инициативу сенатора по созданию на базе Музея Карельского фронта поискового отряда, которого еще нет в Беломорском районе, поддержали и педагоги, и поисковики. По словам председателя правления карельской общественной организации «Поисковые отряды «Эстафета поколений», руководителя республиканского центра патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе Ильи Герасева, поисковики окажут сотрудникам центра и музея всю необходимую методическую помощь.

«Нам удалось добиться, чтобы в рамках работы Госкомиссии к 100-летию Карелии был создан Музей Карельского фронта. И сегодня специалисты признают, что это один из лучших музеев, посвященных Великой Отечественной войне. Сейчас мы должны сделать все, чтобы музей был востребован, чтобы здесь встречали не только туристов, но и активно работали с детьми», - считает Игорь Зубарев.

Напомним, идея о создании музея в Беломорске принадлежит ветеранам. В 2006 году к сенатору обратились представители совета ветеранов с просьбой помочь. Обращения были направлены во все инстанции.

Открывший в минувшую пятницу, 21 мая, защитный павильон заместитель председателя Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев отметил, что после предложения Игоря Зубарева на заседании Госкомисии по подготовке к 100-летию республики идея о создании музея стала реальностью.

Музей разместился в двухэтажном историческом здании 1930 года постройки, где в годы Великой Отечественной войны находился Штаб Карельского фронта.

Здание на улице Банковской, 26 несколько лет пустовало, находилось в аварийном состоянии и требовало проведения масштабных работ, в том числе замены всех инженерных сетей.

В фонды музея вошли артефакты военного времени, семейные реликвии, точные копии боевых знамен, образцы обмундирования и снаряжения воинов Красной армии и финских войск, предметы быта, документы и фотоматериалы - всего около тысячи экспонатов. Предметы в коллекцию музея поступили из многих источников: фонды Национального музея Республики Карелия, находки поисковиков, частные собрания. Экспозиция включает не только музейные предметы, но и диорамы, панорамы, инсталляции, а также мультимедийный контент. Посетители могут увидеть в музейных залах и представить, как выглядел в реальности кабинет командующего фронтом, блиндажи, ДОТы, как жили партизаны и узники концлагерей.

фото: © Столица на Онего

Ливни накроют Карелию в воскресенье

О погоде на 23 мая в республике рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье на территории республики будет облачно с прояснениями. Ночью по северным районам пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Днем в большинстве районов ожидаются дожди, по южным и центральным районам местами сильные.

Ветер ночью юго-западный, южный, днем восточный, юго-восточный, на севере северо-восточный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +3, +8°С, днем воздух прогреется до +11, +16°С, на юго-востоке местами до +20°С, на севере +3, +8°С.

В Петрозаводске ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Днем пройдет дождь.

Ветер ночью юго-западный, днем восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +6, +8°С, днем +12, +14°С.

Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем падать.

Прогноз погоды на субботу



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Дождь, +8 …+10 6 м/с ЮЗ 741 мм.рт.ст. 85% день Небольшой дождь, +11 …+14 7 м/с ЮЗ 742 мм.рт.ст. 55% вечер Облачно с прояснениями, +10 …+15 5 м/с ЮЗ 742 мм.рт.ст. 58% ночь Ясно, +8 …+9 3 м/с ЮЗ 744 мм.рт.ст. 83%

фото: правительство Карелии

В Москве презентовали новые турмаршруты Карелии

В рамках Дней Республики Карелии в Москве 21 мая 2021 года состоялся круглый стол «Карелия. Москва. Новое столетие, новый вектор развития туризма».

Как сообщается на сайте правительства, с приветственными словами в адрес участников круглого стола выступили заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова, председатель Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма, Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, заместитель Премьер-министра Республики Карелия по вопросам экономики Дмитрий Родионов, заместитель генерального директора АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Мария Киселева.

Среди участников круглого стола были представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных объединений, СМИ, туристических организаций Карелии и Москвы, всего около 100 человек. Также была организована онлайн трансляция в сети Интернет.

В ходе работы круглого стола представители республики презентовали партнерам, потенциальным организаторам и заказчикам туристических поездок возможности и варианты сборки партнерств, заявили о Карелии как о регионе, готовом к развитию новых туристических направлений. В рамках выступлений были предложены кейсы для реализации событийных, гастрономических, корпоративных, активных туров, реализации креативного сити-туризма.

Сегодня Карелия предлагает большой выбор экскурсионных программ и туров активного, экологического, экскурсионного отдыха: 59 региональных туристических компаний организуют туры в «высокие» сезоны и в межсезонье, охватывая при этом все районы республики. И развитие не останавливается, появляются новые маршруты и запускаются новые туры: межрегиональный маршрут «Трасса М18» и маршрут «Ожившие легенды Заонежья» с анимационными программами в карельских деревнях и посещением острова Кижи. Разработана специальная программа «Чистое дыхание» для переболевших Ковид – 19, программы Сканди-отдыха. Ведется активная работа по созданию комфортного туристского пространства на территории археологического комплекса «Беломорские петроглифы».

В Приладожье в посёлке Кирьявалахти на территории знаменитого «Дома композиторов» в этом году введут в эксплуатацию лесной отель и кафе «Рантала», а в поселке Рантуэ начнет принимать туристов часть апарт-отеля «Кружево». На территории Карелии формируется сеть глэмпингов «New camp»: модные современные глэмпинги появятся в самых красивых местах республики.

«Для Республики Карелия это очень важное мероприятие, здесь мы можем представить свои организационные, ресурсные, инфраструктурные возможности, предложить варианты формирования новых продуктов и развития действующих проектов. Карелия открыта для совместных инициатив, правительство республики готово оказывать поддержку бизнесу, который проявит интерес к сотрудничеству с организациями из Карелии», - отметила Анна Борчикова, начальник Управления по туризму республики.

В рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Управлением по туризму Республики Карелия и Общенациональным Союзом Туриндустрии Гостеприимства.

«Республика Карелия создает все возможности, чтобы не просто о Карелии говорили, а говорили о ней хорошо. В рамках нашего соглашения мы будем содействовать, помогать и продвигать Карелию. Я уверен, что те практики, о которых мы здесь сегодня услышали будут реализованы и масштабированы на всю страну», – прокомментировал Алексей Волков, вице-президент - исполнительный директор Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства.

В завершении круглого стола состоялось общение карельского и московского бизнеса, занимающегося спортивным, виртуальным, креативным, гастрономическим и экологическим туризмом, результатом которого стали договоренности по реализации новых проектов в Карелии.

фото: © AP Photo/Noah Berger

Огонь уничтожил частный дом в поселке Карелии

Пожар произошел в поселке Ристилахти в Лахденпохском районе.

По сообщению МЧС Карелии, в пятницу, 21 мая, в 21:30 6 сотрудников пожарно-спасательных подразделений Лахденпохского района на двух машинах привлекались для ликвидации пожара в частном доме в поселке Ристилахти. На тушение пожара ушло около 1,5 часов.

Огонь полностью уничтожил дом, погибших и пострадавших нет, сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе МЧС Карелии.

Ранее под Петрозаводском пожарные нашли труп.

фото: © freepik.com

В Петрозаводске мужчина пытался вывести из магазина украденное мясо в детской коляске

Житель Петрозаводска хотел незаметно провести мимо кассы детскую коляску с продуктами, сообщили в Росгвардии Карелии.

Инцидент произошел в одном из гипермаркетов столицы Карелии. Сотрудники вневедомственной охраны выехали по сигналу «тревожной кнопки» в магазин, где чуть не украли продукты. Росгвардейцы на месте установили, что к правонарушению причастен 35-летний горожанин. Мужчина взял с прилавка мясо, спрятал ее в детской коляске и попытался незаметно пронести мимо кассы. Но бдительные сотрудники магазина заметили покупателя с крадеными продуктами.

Росгвардейцы задержали любителя мяса и передали его полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее росгвардейцы в Карелии задержали мужчину с двумя бутылками алкоголя в рукаве.

фото: © unsplash.com

Телефон ЕДДС в Петрозаводске не работает

Номер телефона Единой дежурно-диспетчерской службы временно недоступен, сообщили в администрации Петрозаводска.

Номер телефона ЕДДС временно отключен. Оперативно передать информацию можно по телефону экстренной службы 112, уточнили в мэрии.

Ранее телефон Единой дежурно-диспетчерской службы отключали из-за плановых работ на сетях.

фото: © freepik.com

Телефон ЕДДС в Петрозаводске вновь стал доступен

Многоканальный телефон Единой дежурно-диспетчерской службы восстановлен, сообщили в администрации Петрозаводска.

Напомним, номер телефона ЕДДС был в субботу временно отключен. Оперативно передать информацию можно по телефону экстренной службы 112.

В настоящее время телефон ЕДДС 051 восстановлен.

фото: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Жители Карелии за неделю добровольно сдали 13 стволов

Сотрудники Росгвардии провели 131 проверку обеспечения сохранности огнестрельного оружия, хранящегося у жителей Карелии.

Как сообщили в управлении Росгвардии по Карелии, проверка проходила с 14 по 20 мая. В результате составлено шесть протоколов об административных правонарушениях. Изъято две единицы оружия. Жители республики добровольно сдали 13 единиц оружия.

Ранее сообщалось, в республике проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие-2021». По интересующим вопросам о порядке сдачи оружия и боеприпасов и получения вознаграждения жители Карелии могут обратиться в Управление Росгвардии по адресу: Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д 22, телефон: 8(8142) 76-47-02, 76-76-44.

фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

В Карелии более 20 водителей попались пьяными за рулем

В будние дни полицейские отстранили от управления транспортом более 20 нетрезвых водителей, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками Госавтоинспекции Карелии выявлено и отстранено от управления транспортными средствами 23 водителя, находившихся в состоянии опьянения. Трое из них совершили данное правонарушение повторно.

Больше всего водителей выявлено в Петрозаводске – 9 человек, в Пряжинском районе - 3, в Прионежском и Сегежском районах – 2, в Кондопожском, Медвежьегорском, Питкярантском, Лахденпохском, Пудожском, Суоярвском и Беломорском районах – по одному гражданину.

Только в минувший четверг в Петрозаводске сотрудники ГИБДД поймали 5 пьяных водителей.

В настоящее время по всем фактам проводятся проверки.

Ранее пьяный водитель в Карелии сбил дорожный знак и попал в больницу.

фото: © Администрация Петрозаводска

Прокуратура помогла вернуть свет на улицы поселка в Карелии

В Муезерском районе надзорное ведомство через суд добилось организации уличного освещения в поселке.

Прокуратура Муезерского района провела проверку организации уличного освещения на территории поселка Муезерский. Выяснилось, что ночью улицы поселка не освещаются. Световое приборы включают только у пешеходных переходов около образовательных учреждений.

Отсутствие уличного освещения в поселке в темное время суток доставляет значительные неудобства гражданам, создает угрозу причинения вреда их здоровью и жизни, затрудняют работу специализированных служб и правоохранительных органов, считаю в прокуратуре Карелии.

В адрес главы поселения было внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения, которое было рассмотрено и удовлетворено. Однако вскоре поселок вновь о стался без уличного освещения. Прокуратурой района обратилась в Муезерский районный суд с требованием обязать местные власти обеспечить освещение улиц и дорог в поселке Муезерский.

Суд поддержал надзорное ведомство. Глава поселения исполнил решение суда – свет вернулся на улицы Муезерского.

Ранее прокуратура Карелии предложила наделить распоряжения главы республики статусом нормативных правовых актов.

фото: © Столица на Онего

Гость Карелии не устоял перед оставленным в такси телефоном и стал фигурантом уголовного дела

Мужчина приехал в Костомукшу и украл новый телефон, который там погулявший в ресторане пассажир, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши обратился местный житель, который заявил о хищении смартфона. Владелец гаджета, купленного за несколько недель до пропажи, отдыхал в ресторане. Обнаружив исчезновение устройства, он попросил друзей дозвониться до него. Поначалу посылки вызова шли, а затем смартфон выключили.

Оперативники детально восстановили последовательность событий. Оказалось, что владельца телефона в какой-то момент празднования остальные участники решили отправить домой. Вызывали такси. Но почти принудительно размещенный в салоне пассажир быстро передумал и вернулся в ресторан, а таксист принял следующий заказ. Как выяснили полицейские, очередной клиент, 36-летний гость Костомукши, обнаружил чужой телефон в машине и тут же спрятал. Позднее он воспользовался тем, что гаджет не имел пароля доступа, вставил свою сим-карту. Однако впоследствии решил, что это неудобная модель и просто хранил смартфон в квартире родного города, расположенного за пределами Карелии.

Полицейские нашли подозреваемого в краже. После общения со следователями он добровольно отдал телефон и раскаялся в содеянном.

Учитывая то, что гость Костомукши впервые совершил преступление, возместил причиненный материальный вред, оказал содействие следствию в расследовании уголовного дела о краже, в отношении обвиняемого решается вопрос о назначении ему в качестве наказания в виде судебного штрафа.

Окончательное решение примут надзорный орган и суд.

Ранее суд отправил в колонию ранее судимого петрозаводчанина, отобравшего на улице у ребенка телефон.

Сооснователь Аpple Стив Возняк выступил с лекцией на форуме «Новое знание»

Изобретатель и бизнесмен Стив Возняк рассказал участникам марафона «Новое знание», заменит ли искусственный интеллект человеческий разум.

В минувшую пятницу перед участниками форума «Новое знание» выступил сооснователь Аpple Стив Возняк. Тема его лекции - «Заменит ли искусственный интеллект человеческий разум?» - заинтересовала многих.

По мнению изобретателя, искусственный интеллект – одно из важнейших направлений науки, которое нужно развивать. По мнению Стива Возняка, в будущем компьютер и человек станут неразлучны круглосуточно. Компьютер станет лучшим другом для его пользователя и даже семьей, он научится считывать выражение лица и правильно шутить.

«Когда-нибудь компьютеры станут настолько умными, что у них появится осознанность, они смогут считывать эмоции», — уверен соучредитель Apple, не став уточнять, когда именно это произойдет.

Стив Возняк предложил студентам общаться с ним. Для этого нужно написать ему на сайт.

«Через мой веб-сайт вы можете начать со мной общаться, я очень рад поговорить с молодежью и студентами. У них есть та самая интеллектуальная свобода, которая нам так важна», - сказал бизнесмен.

Соучредитель Apple поделился с участниками форума и своим отношением к России.

«Россия – особенная страна в моей жизни. Я спонсировал первые видеомосты между США и Россией, участвовали рок-музыканты, обычные россияне общались с обычными американцами, еще до перестройки, во время холодной войны. Мы совсем не были врагами, и я подумал: «Господи, надо больше общаться»! Есть интерес, есть такие классные люди, они общаются, некоторые даже женятся, выходят замуж, переезжают. И это напрочь разрушает концепцию враждующих государств», - отметил Возняк.

Сегодня, 22 мая, марафон «Новое знание» продолжит свою работу. Каждый из нас может подключиться и послушать интересующие лекции, уроки и мастер-классы. Ссылка на мероприятие - http://marathon.znanierussia.ru/?utm_source=partner&utm_medium=post&utm_campaign=znanierussia%22%20%5Ct%20%22_blank

В программе форума в 16:30 - развенчание мифов о девушках в науке, диалог развернется на московской площадке. В 18:00 начнется беседа о промышленном дизайне из Нижнего Новгорода. В это же время, в 18:00, стартует серия интервью из Санкт-Петербурга «Как подавать и воспринимать искусство». А в 18:45 начнется трансляцию из Сочи «Что мы знаем о киберспорте?» с участием Алексея PCH3LK1N Пчёлкина, Марии Marple Ермолиной, Елены MEG Урусовой и других известных геймеров.

С полной программой марафона можно познакомиться здесь.

фото: © РИА Новости / Борис Кауфман

В правительстве Карелии обсудят готовность к летней оздоровительной компании

Глава Карелии Артур Парфенчиков анонсировал проведение заседания правительства республики в Карелии в режиме видеоконференцсвязи.

Очередное заседания правительства региона состоится 24 мая. Оно пройдет в режиме видеоконференцсвязи.

«Обсудим готовность к летней оздоровительной компании и исполнение бюджета республики. Начало онлайн-трансляции здесь, на моей странице, в 11.00», - пишет глава республики в «ВКонтакте».

Напомним, Министерство образования и спорта республики планирует в 2021 году охватить оздоровительным отдыхом не менее 12 тысяч детей, но ребятам предлагают по сути только пришкольные лагеря. За пределы Карелии, в лагеря на море, рассчитывают отправить не менее 2,3 тысяч детей. При этом республика закупит только около 850 путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

фото: Кадр из видео

Львица напала на дрессировщика во время выступления в цирке (ВИДЕО 18+)

В Новосибирской области во время выступления гастролирующего Уральского цирка дрессировщик пострадал от львицы.

Инцидент произошел в субботу, 22 мая, в поселке Мошково под Новосибирском, где с гастролями находится Уральский частный цирк-шапито. Во время выступления львица напала на дрессировщика, мужчина получил небольшие рваные раны, сообщил РИА Новости администратор цирка.

Видео с инцидентом в цирке появилось в паблике «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». На видеокадрах одна из двух львиц во время выступления перестала подчиняться командам дрессировщика, а затем напала на него и повалила на манеж.

«Из-за пандемии мы сидели долго без работы, гастролей и репетиций не было. Наш цирк — частный и у нас нет своей площадки. Такие случаи, как сегодня, происходят очень редко. Но животные есть животные. Веге пять лет, и она с детства была своенравной. Её сестра Санта, с которой они выступали до сегодняшнего дня, совсем другая. После случившегося, Вегу отстранили от работы, на арену больше она не выйдет. Мы будем договариваться с зоопарками, чтобы её поменять на маленького львёнка. Вега ещё молодая, она сможет дать потомство. Завтра в Мошково запланировано ещё одно представление, но оно пройдёт без участия львов», — цитируют в паблике Максима Орлова, получившего в схватке с львицами рваные раны руки и ноги.

Напомним, медведь напал на дрессировщика во время циркового выступления в Карелии.

фото: © Сергей Красноухов/ТАСС

Росстат зафиксировал рекордное за 10 лет повышение цен на красную икру

За последний год цены на красную икру в рознице выросли как минимум на 30% и поставили новый десятилетний рекорд.

Как пишет РБК, существенное подорожание красной икры в магазинах зафиксировал Росстат: в апреле 2021 года 1 кг лососевой икры в рознице стоил в среднем 4,7 тыс. руб., что на 30% больше, чем в апреле 2020-го.

Апрельские цены на лососевую икру стали абсолютным рекордом как минимум с 2011 года. Икра в магазинах непрерывно дорожает с июня прошлого года: в ноябре 2020-го средние цены впервые преодолели планку в 4 тыс. руб. за 1 кг, побив предыдущий рекорд августа 2018 года — 3,9 тыс. руб.

Подорожание икры подтверждает директор по развитию сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть» Полина Кирова. По ее словам, текущие цены от поставщиков сейчас в среднем на 30% выше, чем год назад. Оптовые цены выросли за год на 50%, оценивает президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и основатель сети рыбных магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев. Лососевая икра «в среднем сильно подорожала», согласен Александр Ефремов, управляющий группы «Доброфлот» (ведет добычу рыбы на Дальнем Востоке).