Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось на 59 человек за сутки

В республике подтверждено еще 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом сообщает, что в республике за сутки подтверждено 59 новых случаев заражения COVID-19: в Петрозаводске – 21 человек, в Пряжинском районе – 3 человека (деревня Падозеро – 2, поселок Матросы -1), в Прионежском районе – 4 человека (поселок Деревянка-1, поселок Кварцитный – 3), в Сегежском районе – 2 человека (поселок Надвоицы – 1, поселок Пертозеро -1), в Кондопожском районе – 4 человека (село Кончезеро -2, Кондопога – 2), в Лахденпохье - 7 человек, в Сортавальском районе – 3 человека (Сортавала – 1, поселок Рускеала- 1, поселок Хелюля -1), в Питкярантском районе – 1 человек (деревня Ряймяля), в Суоярвском районе – 2 человека (поселок Поросозеро), в Олонце – 2 человека, в Муезерском районе – 9 человек (поселок Муезерский – 8, поселок Волома -1), в Беломорском районе – 1 человек (поселок Сосновец).

Выздоровели еще 26 человек: в Петрозаводске - 10, в Олонецком районе - 2, в Беломорском районе - 3, в Кемском районе - 4 (в том числе 3 рабочих Белопорожской ГЭС), в Сортавальском районе - 1, в Муезерском районе - 3, в Сегежском районе – 2. Также выписан еще 1 работник АО "ВАД".

"Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии– 201,1 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 2,1 раза выше и составляет 423 случая, по Северо-Западу – 375,2", - сообщает оперштаб.

По данным на 27 июня в Карелии всего заболели коронавирусом 1236 человек. Число выздоровевших: 531 человек. Умерли с диагнозом COVID-19 шесть человек.

Всего проведено 74210 тестов на коронавирус, из них 1169 тестов - за минувшие сутки.

1581 человек находится на самокарантине, за сутки их число выросло на 29 человек.

В местах обсервации располагаются 34 человека, один из которых поступил туда за минувший день.

Ранее глава Карелии рассказал, как можно остановить распространение коронавируса.

фото: © Администрация Петрозаводска

Парфенчиков объяснил рост числа заболевших COVID-19 в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал, как были выявлены новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

В Карелии за минувшие сутки было подтверждено еще 59 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Артур Парфенчиков рассказал в соцсети, что большая часть новых случаев заболевания выявлена после изучения круга контактов граждан, которые уже были заражены.

"Из всех новых случаев 47 - выявлены в результате оперативной отработки круга контактов ранее заболевших лиц. Я благодарю наших медиков и сотрудников Роспотребнадзора за эту работу, которая позволяет в максимально короткие сроки принимать меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. И что особенно важно, это позволяет контролировать состояние каждого пациента и своевременно начинать лечение, не доводя ситуацию до тяжелых осложнений", - сообщил Парфенчиков.

По данным на 27 июня в Карелии всего заболели коронавирусом 1236 человек. Число выздоровевших: 531 человек. Умерли с диагнозом COVID-19 шесть человек.

фото: © пресс-служба Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте

В Карелии тепловоз сошел с рельсов

МЧС по Карелии рассказали о происшествии на железной дороге.

26 июня в 23:36 на 7-м погрузо-разгрузочном пути железнодорожной станции Надвоицы Сегежского района произошел сход колесной пары маневрового тепловоза, сообщили в МЧС по Карелии.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Проводятся аварийно-восстановительные работы.

Как сообщалось ранее, в Карелии машинист с помощником оставили тепловоз без топлива.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Петрозаводске водитель иномарки сбил шестилетнюю девочку

Наезд произошел на территории двора, сообщают в Госавтоинспекции.

В пятницу, 26 июня, в Петрозаводске 33-летний водитель, управляя автомобилем "Hyundai Solaris", двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на 6-летнюю девочку - пешехода, которая находилась во дворе дома без сопровождения родителей. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, ей была оказана медицинская помощь. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

ДТП произошло по адресу: Петрозаводск, ул. Зеленая, д.10.

Ранее сообщалось, что велосипедиста госпитализировали после жесткого автонаезда в Карелии

фото: "Республика"/Сергей Юдин

Глава Карелии намерен раздать нуждающимся пустующие участки с ветхими домами

Артур Парфенчиков рассказал о проведении масштабной инвентаризации карельских земель и последующем обнаружении множества бесхозных участков, которые могли бы пригодиться нуждающимся семьям.

Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети, что заброшенные земли должны быть переданы нуждающимся людям.

"Полуразрушенные дома, конечно, не украшают наши поселки, но главное все же не в этом. А в том, что земельный участок, на котором стоит такой дом, фактически не используется. И это при огромной потребности в земле у жителей республики, в том числе у многодетных семей. Им, несмотря на право получения участка, приходится годами ждать очереди", - пояснил он.

По словам губернатора, республиканские власти провели инвентаризацию земель и строений, в результате которой обнаружили массу заброшенных строений.

"Мы провели масштабную работу по инвентаризации участков, бесхозяйных построек и выявили сотни ветхих зданий, которые можно снести и освободить тем самым землю под различные нужды", - заявил Артур Парфенчиков.

Он пояснил, что жители Карелии могут сообщать о заброшенных участках, чтобы затем получить на них право.

"На предложение сообщать о пустующих и ветхих домах откликнулись и сами жители. Так, мама троих дочек Наталья Талья обратила внимание властей на заброшенный дом в поселке Виданы, опустевший лет пять назад. Если его наследники не объявятся и дом действительно будет признан бесхозяйным, участок будет передан в муниципальную собственность. После чего районная администрация сможет выделить его семье Натальи. Необходимо использовать подобный механизм на всей территории Карелии. Сегодня практически в любом населенном пункте, причем не только на его окраине, но и в центре, есть масса участков с остатками старых строений, неэксплуатируемыми административными зданиями, аварийными домами, в которых уже давно никто не живет. Нужно возвращать такие участки "к жизни"", - рассказал глава республики.

Ранее сообщалось, что Парфенчиков пообещал пустить под снос превратившиеся в руины здания в Карелии.

фото: © Столица на Онего

В Карелии депутат не отчитался о доходах и лишился своего статуса

Полномочия депутата были прекращены из-за утраты доверия, поскольку он не раскрыл сведения о своих доходах, сообщили в прокуратуре.

Прокуратура Медвежьегорского района провела проверку исполнения депутатом одного из сельских поселений законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона "О противодействии коррупции" депутат не представил в администрацию главы республики сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за себя и своих близких родственников за отчетный период.

Согласно законодательству, предоставить эти данные депутат должен был в четырехмесячный срок со дня избрания.

В связи с несоблюдением предусмотренных антикоррупционным законодательством обязанностей прокуратура района направила информацию в Совет сельского поселения с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий указанного депутата. Требования прокурора были удовлетворены, полномочия депутата прекращены в связи с утратой доверия, сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что депутатам Заксобрания Карелии выдадут ноутбуки в безвозмездное пользование для связи друг с другом.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСC

"Нельзя оправдать это какими-то неурожаями"

Бизнес компании "Русбиоальянс" оказался под угрозой развала из-за судебной тяжбы между представителями конкурирующих групп менеджмента.

Крупная компания "Русбиоальянс", специализирующаяся на переработке ягод, оказалась в кризисе из-за затянувшейся судебной тяжбы между группой нового владельца и представителями старого менеджмента. Инвестиционное подразделение "Альфа-групп" А1, хозяин карельского актива, проиграло борьбу компании ГРСП "Магнит" за долю в "Русбиоальянсе" в размере 49%. До этого инвестподразделение получило полный контроль за предприятием, однако лишившийся своей доли представитель прежнего руководства успешно оспорил сделку в суде. Затянувшийся судебный конфликт ставит под угрозу дальнейшую деятельность карельского переработчика ягод.

Управляющий директор компании "Ягоды Карелии" Александр Самохвалов считает, что кризис "Русбиоальянса" был вызван серией грубых ошибок менеджмента. Компания Самохвалова и "Русбиоальянс" являются прямыми конкурентами на рынке сбора и переработки ягод.

"Ошибка накладывается на ошибку. И нельзя оправдать это какими-то неурожаями", – заключил представитель компании "Ягоды Карелии".

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фото: © Александр Гнетнев/Столица на Онего

"Мы будем жить, как на арене театра": жители района Петрозаводска против уплотнительной застройки

Уплотнительная застройка в Петрозаводске привела к конфликту жителей Старой Кукковки и представителей строительной компании, которая решила возвести в частном секторе высотные дома.

Дом Маргариты Еремеевой находится на улице Ладожская. В нескольких метрах от ее участка компания ООО "Специализированный застройщик Нова-Инвест" возводит ЖК "Мончегорский". "Уютный и семейный монолитный 9-этажный жилой дом", – так охарактеризован объект на сайте строительной компании.

Многоэтажка нависла над частными участками обитателей Старой Кукковки: скромный дом Еремеевой потерялся на фоне масштабного монолитного строения. Когда в новостройку въедут первые жильцы, огороды местных жителей окажутся чем-то вроде придомовой территории для новоселов. На данный момент хозяева частного дома живут на пороге шумной стройплощадки, а над их головой курсирует стрела башенного крана.

"Мы будем жить, как на арене театра, я так думаю. Под общим надзором всего дома", – считает Маргарита Еремеева.

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фото: © ИТАР-ТАСС/Александра Мудрац

Два поджога произошли за ночь в Петрозаводске: горели гаражи и подъезд

В столице Карелии в результате поджогов воспламенились гараж и подъезд двухэтажного жилого дома.

В пятницу, 26 июня, в 23:12 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (13 чел., 4 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в частном гараже по адресу улица Куйбышева у дома 14. В 23:39 пожар был ликвидирован.

В МЧС сообщили, что горел одноэтажный гараж, принадлежность котрого устанавливается. В результате пострадали соседние объекты: два гаража значительно повреждены, у двух - повреждены стены. Причина возгорания - поджог.

Пожару был присовен ранг 1-БИС из-за его повышенной опасности. Спасатели эвакуировали из объекта один газовый баллон. Погибших нет. Виновные устанавливаются.

27 июня в 01:13 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (18 чел., 5 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: улица Мурманская дом 17. В 01:22 пожар был ликвидирован.

Как сообщили в МЧС, огнем были повреждены детская коляска и стены подъезда. Причина случившегося – поджог. Виновный и ущерб устанавливаются. Погибших нет.

Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся на территории центрального карьера "Карельского окатыша".

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии заяц вышел на дорогу и встретился с инспекторами ГИБДД (ФОТО)

Госавтоинспекторы опубликовали фотографию неожиданной встречи сотрудников ГИБДД и выбежавшего из леса зайца.

Снимок встречи инспекторов и дикого зверя размещен в паблике Госавтоинспекции республики.

"Рано утром в Кондопожском районе к инспекторам спецвзвода ГИБДД Карелии вышел заяц! Внимательно изучив обстановку и убедившись, что ситуация на дороге под контролем, заяц удалился восвояси!", - сообщили в инспекции.

Ранее сообщалось, что медведь, лиса, заяц и белка попались в видеоловушку заповедника в Карелии.

фото: Администрация Петрозаводска

Процедура награждения почетных граждан Петрозаводска прошла в медицинских масках (ФОТО)

В День города в Петрозаводске прошла торжественная церемония присвоения званий "Почетный гражданин"

На сессии Петросовета депутаты большинством голосов поддержали решение о присвоении в этом году звания "Почетный гражданин города Петрозаводска" главному врачу Городской детской больницы Елене Аксентьевой и председателю Карельской республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николаю Черненко.

Награждение традиционно проходит в День города.

Ранее сообщалось, что Сергею Катанандову присвоили звание почетного гражданина Карелии

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Водитель иномарки вылетел в кювет в Карелии и получил тяжелые травмы

Как сообщили в Госавтоинспекции республики, молодой человек не справился с управлением и совершил ДТП.

Авария произошла 27 июня в 04 часа 40 минут на 23 км автодороги ст. Шуйская – Гирвас (Кондопожский район), сообщают в ГИБДД.

24 - летний житель Янишполя на автомобиле "Hyundai Solaris" не справился с управлением и совершил съезд с дороги.

Водитель доставлен в БСМП Петрозаводска, где госпитализирован в тяжелом состоянии для оказания медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске водитель иномарки сбил шестилетнюю девочку.

фото: Глава Сортавалы Сергей Крупин. © паблик Вести Приладожья

Как разгорается политический конфликт в Сортавале

Глава города не подписывает документы об объединении поселений, а депутаты горсовета не назначают дату выборов нового руководителя муниципалитета.

Казалось бы, после мартовского голосования политическая ситуация в приладожском городе Сортавала должна успокоиться. Городской совет оказался под полным контролем "Единой России", и больше ничто не мешает объединению двух соседних поселений – Сортавальского и Хелюльского, которое властям Карелии никак не удавалось осуществить при прежнем депутатском корпусе, распущенном республиканским парламентом в конце прошлого года. Однако на пути этого объединения неожиданно встал глава Сортавалы Сергей Крупин, который отказался подписывать решение о слиянии муниципалитетов, принятое новым горсоветом.

"Я против этого объединения, поскольку оно ударит по Сортавале и приведет к дополнительным расходам нашего бюджета", – пояснил свою позицию "Столице на Онего" сам Крупин.

Подробности читайте далее.

фото: Артур Парфенчиков / ВК (скриншот видео)

Парфенчиков назвал школьников Карелии "пионерами дистанционного обучения" (ВИДЕО)

Глава республики Артур Парфенчиков поздравил выпускников карельских школ

Артур Парфенчиков записал поздравление на пороге гимназии №17 в Петрозаводске. Ролик опубликован на странице губернатора в соцсети.

"Выпускной год нынешний выдался для вас очень сложным, необычным. Вы стали практически пионерами такого полноценного дистанционного обучения, которое потребовало от вас дополнительных качеств, таких, как самостоятельность, ответственность. Но это стало и хорошей школой для будущей жизни в нашем новом, так быстро меняющемся мире, который, конечно, все больше и больше будет, как мы говорим, цифровым", - заявил губернатор.

Ранее глава Карелии попросил соблюдать социальную дистанцию на даче

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

Число заболевших COVID-19 в России за сутки достигло 6 852 человек

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 27 июня.

За последние сутки в России выявлено 6 852 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 058 (30,0%).

Таким образом, всего в стране подтверждено 627 646 случаев заражения коронавирусом.



За сутки подтверждено 188 летальных случаев с коронавирусом. Выписано 9 200 человек.

За весь период от коронавируса в России умерло 8 969 человек. Всего выписано по выздоровлению 393 352 человека.

По данным на 27 июня, число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось на 59 человек за сутки.

фото: youtube.com / автор: Константин. Видео: Карелия. Над голубыми глазами озер. Ведлозеро/Karjala Vieljärvi (скриншот)

Жители старинного села в Карелии пожаловались на жизнь без света

Жители села Ведлозеро заявляют, что в их населенном пункте происходят регулярные перебои с электричеством, о причинах которых им никто не желает сообщать.

Об этом сообщила в соцсети жительница Карелии Наталья Антонова.

"Если раньше частое отключение электричества в Ведлозере вызывало неудобство, то теперь уже все большее раздражение. Где пояснения причин от руководства? Аууу! Еще лет 10-15 назад такое частое отключение касалось севера Карелии (Помню, бывала там и люди жаловались, в частом доме были бензостанции). Теперь это пришло уже к нам, в район, до столицы республики от которого - всего каких-то 100 км!!! Самый что ни на есть центр региона!!! Позор!!! Проблемы с электричеством уже каждую неделю!!!", - сообщила Антонова. По ее информации, электричеством населенный пункт обеспечивает компания "ТНС Энерго Карелия"

"Судя по тому, как живет топ-менеджмент отрасли, она (отрасль) вовсе не бедствует. Почему мы брошены? Почему нет развития сетей? А ведь это и скачки напряжения, от которых страдает наша бытовая техника и наш бюджет, это размораживающиеся продукты (теряется качество глубокой заморозки), не говоря об уже случавшихся замыканиях и пожарах на селе. А кто возместит ущерб, когда на работе нужен компьютер?", - заявила Наталья Антонова.

В минувшем году сообщалось об аварии на очистных в селе Ведлозеро Пряжинского района. Тогда канализационные стоки попадли в реку Вохта из-за поломки очистных.

Работники лесничества в Карелии показали уникальные снимки диких зверей и птиц (ФОТО)

Сотрудники Костомукшского лесничества опубликовали в Сети фотографии зверей и птиц, которых им удалось встретить в условиях дикой природы.

Фотографии диких животных и птенцов опубликованы на странице Костомукшского лесничества в соцсети.

"Даже знакомый, давно исхоженный лес таит в себе массу загадок. Несмотря на царящую в нем обычно тишину, лес полон жизни. Его населяет великое множество животных, птиц, насекомых, которых удается встретить работникам Лесничества!", - сообщают авторы поста.

Ранее сообщалось о том, что лиса с тремя детенышами заняла нору барсука.

фото: Михаил Охлопков / ВК

Часовня появилась в центре помощи неизлечимым больным в Карелии, срок открытия которого неоднократно переносился

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о появлении часовни в готовящемся к открытию республиканском центре паллиативной помощи.

Министр Охлопков заявил в соцсети, что единый республиканский центр паллиативной помощи полностью готов к работе. Объект предполагаетсмя окрыть через неделю.

В одном из помещений центра была открыта часовня в честь Иконы Божьей Матери "Всецарица", рассказал Охлопков.

"В подобных учреждениях, где люди сталкиваются с неизлечимой болезнью, обязательно должны быть места для уединения, возможности для больных и их родственников получить поддержку священнослужителя. После открытия часовни подписано соглашение о сотрудничестве между Минздравом Карелии и Петрозаводской и Карельской Епархией Русской Православной Церкви", - поделился министр.

"Уход за умирающими терминальными больными на особом внимании. Каждый человек имеет право на достойный уход из жизни - не страдая, с адекватным обезболиванием, не отягощая своих близких и родственников. Тем более, мы все понимаем метафизическое наполнение искусства врачевания. Для этого развиваем в Республике Карелия паллиативную помощь", - сообщил Михаил Охлопков.

Напомним, открытие центра паллиативной медицинской помощи в Петрозаводске неоднократно переносилось. Летом 2019 года сообщалось, что учреждение появится в бывшем здании перинатального центра на улице Льва Толстова, 40 в карельской столице. Открытие было запланировано на 1 сентября 2019 года. Затем объект обещали сдать после январских праздников 2020 года, но тоже отодвинули эту дату. После этого, уже в конце февраля текущего года, срок сдачи центра был еще раз сдвинут.

фото: "Карельский окатыш | Северсталь" / ВК

Автомобиль загорелся на территории центрального карьера "Карельского окатыша"

МЧС по Карелии сообщило о происшествии на территории предприятия "Карельский окатыш".

В пятницу, 26 июня, в 15:13 пожарно-спасательные подразделения Костомукши (3 чел., 1 ед. техники) и ДПК "КРО ООО ВДПО" по охране АО "Карельский окатыш" (7 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в автомобиле по адресу: Костомукшский ГО, Центральный карьер АО "Карельский окатыш". В 15:31 пожар ликвидирован, сообщили в МЧС.

Как рассказали в МЧС по Карелии, на территории карьера загорелась передвижная дизельная станция на базе автомобиля "КрАЗ". В результате возгорания был поврежден блок управления генератором. Причина ЧП - аварийный режим работы электрооборудования.

Виновные и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет, сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось о том, что в Карелии тепловоз сошел с рельсов.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПЕРЕБОИ С БЕНЗИНОМ, ЕЩЕ РАЗ ПО 10 ТЫСЯЧ ДЕТЯМ И ОБЕЩАНИЕ ПУТИНА ПРИЕХАТЬ В КАРЕЛИЮ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-новости

Перебои с бензином начались в столице Карелии

В Петрозаводске на заправках компании "Роснефть" закончился 95-й бензин. Автомобилистам пришлось искать топливо на других заправках

Путин решил выплатить детям еще по 10 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин во время телеобращения к нации сообщил, что российским семьям в июле дополнительно выплатят на каждого ребенка от рождения до 16 лет по 10 тыс. руб.

Владимир Путин собирается посетить Карелию

Президент России сообщил, что с удовольствием посетит открытие музея Карельского фронта в Беломорске в сентябре, если рабочий график сложится соответствующим образом.

Вирус не отступает

В Карелии умер еще один пациент с коронавирусной инфекцией

На 24 июня в республике зарегистрировано шесть летальных случаев пациентов с COVID-19, сообщили в Оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

Общее число заболевших коронавирусом в Карелии на 26 июня составило 1177. Выздоровели 505.

Начиная с 1 апреля в Карелии с внебольничной пневмонией госпитализированы 723 пациента, 61 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Город преображается

Памятник в честь 75-летия Победы открыли в Петрозаводске (ФОТО)

В Год памяти и славы в карельской столице установлен памятник, представляющий собой фигуру женщины-матери с детьми, которые держат в руках портреты родственников – участников войны, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Новые арт-объекты появились в столице Карелии (ФОТО)

Город украсят восемь арт-объектов. Знак "100 лет Карелии", "Ряпушка", "Медведь", "Карельский лес – формула древостоя", "Расставим точки над А" (автор Владимир Зорин) и "Фотозона" (автор Александр Савельев), а также "Онежские ФишКи" Александра Кима и "Калитки" Александра Савельева.

Подземный переход у ж/д вокзала Петрозаводска преобразился (ФОТО)

Компания "РЖДстрой" завершила реконструкцию пешеходного тоннеля на улице Максима Горького.

Как в Петрозаводске демонтировали старый шпиль железнодорожного вокзала (ФОТО и ВИДЕО)

В столице Карелии рабочие произвели демонтаж старого шпиля железнодорожного вокзала.

И установили новый, который был изготовлен в Санкт-Петербурге, - с "золотой" звездой.

Выездное голосование в СНТ Прионежья вызывает большой интерес у дачников

Продолжается общероссийское голосование по поправкам в Конституцию; впервые оно проходит, в том числе, и в дачных кооперативах.

Сегодня голосовали первые дачники Прионежского района - в СНТ "Маяк". Всего в этом районе проголосовать на своих дачах пожелали порядка 4 тысяч человек.



С музыкой, флагами, воздушными шарами - выездное голосование в СНТ "Маяк" в Прионежском районе проходило празднично и с хорошим настроением. У дома председателя садового товарищества очередь - 80 человек пришли голосовать по поправкам в Конституцию. При входе на участок голосующим обрабатывают руки, выдают маски, перчатки, шариковую ручку - все ради безопасности дачников и членов комиссии.



Весь процесс оказался простым и быстрым. За полчаса все желающие (они заранее писали заявления о голосовании по месту нахождения) приняли участие в волеизъявлении по внесению поправок в основной документ государства.

Член кооператива Юрий Александров рассказал, что на даче ему голосовать очень удобно. Летом он здесь живет постоянно и в этот раз для того, чтобы проголосовать, ему и большинству соседей даже не пришлось выезжать для голосования на участки по месту прописки.



Дачник Михаил Рогозин, отметил что для того, чтобы выполнить свой гражданский долг ему пришлось лишь обогнуть два дома.

"Мы участвуем в таких масштабных для страны изменениях, потому что беспокоимся о своем будущем, будущем детей и внуков, и, конечно, хотим, чтобы им было хорошо и спокойно жить, учиться и работать в своей стране", - сказал участник голосования.





Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны началось 25 июня и продлится до 1 июля включительно. В Карелии с 8 утра до 8 вечера ежедневно работают 479 участков.

фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив

Десять человек в Карелии госпитализированы с внебольничной пневмонией за сутки

По официальным данным на 27 июня, в больницы республики поступили еще десять пациентов с диагностированной внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 733 пациента, 61 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Об этом сообщает оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом



За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, информирует штаб.

Ранее глава Карелии прокомментировал рост заболеваемости пневмонией в регионе

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Максимальная ставка по вкладам в банках упала и показала рекорд

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, достигла минимального уровня за всю историю наблюдений — 4,99%.

Об этом говорится в сообщении Банка России.

С начала года максимальная ставка по рублевым вкладам снижалась, опустившись до минимального значения в 5,15% в первой декаде марта. С третьей декады марта ставка начала расти.

Подробнее - на сайте "Вестей Карелии".

фото: администрация Питкярантского района

Проекты "Народного бюджета" в Питкярантском районе отражают интересы людей разных поколений

В Питкяранском районе Карелии сразу шесть разнообразных проектов участвуют в голосовании по программе "Народный бюджет".

В Карелии с 25 июня по 1 июля проходят сразу два голосования: по одобрению изменений в Конституцию, а также по выбору лучших проектов программы "Народный бюджет", которая включает в себя финансирование тех объектов благоустройства, которые выберут сами жители республики.

Как рассказал "Столице на Онего" глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин, проекты, претендующие на финансирование по программе "Народный бюджет" на уровне Питкяранты, отражают интересы людей разных поколений и разных увлечений.

Например, жители города постарше хотели бы проведения реконструкции общественной бани. Проект банно-досугового комплекса предполагает ремонт городской бани Питкяранты с выделением в ней общедоступного отделения и отделения люкс. Но кроме этого, в по проекту планируется обустройство спортивного комплекса на территории за баней – там хотят оборудовать скейтпарк, теннисный корт, детские площадки, беседки, качели.

Среди проектов, которые хотят реализовать в городе представители спортивной общественности, обращают на себя внимание устройство беговых дорожек на стадионе Питкяранты (проект предусматривает проведение на стадионе дренажных работ), а также строительство "Ранта-Парка" - универсального спортивного комплекса для отдыха и оздоровления за зданием нового ФОКа.

По мысли инициаторов проекта, "Рента-Парк" смогут посещать жители Питкяранты всех возрастов. В парке хотят построить детскую площадку с резиновым покрытием для детей от 1 года до 10 лет, безопасный скейтпарк для подростков, площадку для летних спортивных игр и катания на коньках зимой, километровую дорожку для любителей бега и скандинавской ходьбы. Кроме этого, в парке должно появиться искусственное озеро и благоустроенная территория вокруг него для тех, кто любит спокойный отдых.

Зоозащитники и любители животных в рамках программы "Народный бюджет" отстаивают проект организации в Питкяранте зоокомплекса "Услахвост" ("Усы, лапы и хвост"). с удобными боксами и кормовой кухней, ветеринарным кабинетом и гостиницей для животных, площадкой для выгула и тренировок.

Более универсальными проектами, по словам Дмитрия Трошина, являются два проекта по ремонту и благоустройству городских дорог.

Один из них – "Новая жизнь улицы Ленина", предполагает полную замену асфальта на проезжей части и тротуарах самой протяженной улицы Питкяранты, восстановление бордюров и ливневой канализации, установку пешеходного перехода и остановочных комплексов.

Ремонт улицы Пушкина подразумевает замену асфальтового покрытия проезжей части, тротуаров, поребриков, с перекладкой труб и восстановлением ливневой канализации, а также озеленение и благоустройство улицы.

Как пояснил Дмитрий Трошин, из шести проектов по итогам голосования будет выбран один. Он и будет реализован в следующем году.

"Участие в программе "Народный бюджет" так всех заинтересовало, что мы думаем – голосование будет массовым, - сказал глава района. – Самое главное, что все проекты – это действительно общественные инициативы, проекты придуманы самими жителями Питкяранты, администрация специально никакой из них не продвигала".

Напомним, программа "Народный бюджет" будет действовать сразу в 12 районах Карелии, на его реализацию выделено 180 миллионов рублей.

Голосование по проектам "Народного бюджета" в районах Карелии решили совместить с голосованием по внесению изменений в Конституцию, оно проходит с 25 июня по 1 июля включительно.

"Итоги мы будем подводить по окончании голосования, после 20 часов 1 июля. Подсчет бюллетеней будет проводиться в актовом зале администрации в присутствии наблюдателей от всех инициативных групп. Так что все будет прозрачно. Победит один проект из шести, набравший наибольшее число голосов", - пояснил Дмитрий Трошин.

фото: администрация Прионежского района

"Мы хотим, чтобы нашим детям и внукам было хорошо и спокойно жить, учиться и работать в своей стране" (ВИДЕО)

Дачники Прионежского района рассказали, почему они участвуют в Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

В Карелии продолжается общероссийское голосование по поправкам в Конституцию; впервые оно проходит, в том числе, и в дачных кооперативах.

Дачник Михаил Рогозин, отметил, - чтобы выполнить свой гражданский долг, ему пришлось лишь обогнуть два дома.

"Мы участвуем в таких масштабных для страны изменениях, потому что беспокоимся о своем будущем, будущем детей и внуков, и, конечно, хотим, чтобы им было хорошо и спокойно жить, учиться и работать в своей стране", - сказал участник голосования.

О том, как голосовали дачники в Прионежском районе, рассказали в сюжете Сампо ТВ.

Видео можно посмотреть здесь.

фото: © Андрей Махонин/ТАСС

Таксист заразился коронавирусом в Карелии

Костомукшские медики сообщили о положительном анализе на COVID-19, обнаруженном у местного таксиста.

Об этом сообщает страница межрайонной больницы в соцсети.

"Вчера из инфекционного отделения были выписаны с выздоровлением 6 пациентов: 5 жителей Муезерского района и последний строитель Белопорожской ГЭС. Из лаборатории поступил результат мазка водителя одного из таксопарков Костомукши: в мазке выявлен коронавирус. Соответственно, очень актуально соблюдение водителями такси масочного режима и использование масок пассажирами такси", - сообщили авторы поста.

По данным на 27 июня число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось на 59 человек за сутки.

Прогноз погоды на субботу



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Дождь, +19 ° …+22 ° 3 м/с З 754 мм.рт.ст. 62% день Небольшой дождь, +22 ° …+24 ° 3 м/с СЗ 754 мм.рт.ст. 41% вечер Пасмурно, +14 ° …+21 ° 3 м/с СВ 755 мм.рт.ст. 51% ночь Ясно, +10 ° …+13 ° 3 м/с СВ 757 мм.рт.ст. 68%

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Медики рассказали, где легче всего заразиться коронавирусом

Эксперты составили рейтинг мест, где проще всего заразиться COVID-19, распределив их по уровню опасности.

Портал "Правмир" опубликовал рейтинг общественных мест по степени риска там заражения коронавирусом. Издание предложило врачам оценить их опасность с точки зрения передачи COVID-19 по шкале от 10 до 1.

На вопросы анкеты отвечали Алексей Эрлих, врач-кардиолог, д.м.н., заведующий кардиореанимацией московской ГКБ № 29, Владимир Будянский, врач-реаниматолог, старший преподаватель кафедры неотложных состояний Академии постдипломного образования ФМБА, Сергей Рыбаков, аттестованный в ЕС эксперт по контролю качества в здравоохранении, Павел Бранд, медицинский директор сети клиник "Семейная" и член общественного совета при Росздравнадзоре, Екатерина Померанцева, врач-генетик лаборатории "Генетико".

Зоной максимального риска были названы учреждения здравоохранения (10 баллов).

Девять баллов по шкале риска получили городской общественный транспорт и фитнес-клубы.

Восемь баллов - стадионы и концерты. Семь баллов - церкви, стоматология, рестораны и бары.

Шесть баллов - магазины, самолеты и поезда. Пять баллов - салоны красоты и парикмахерские.

Четыре балла - детские площадки и гостиницы. Три балла - открытые веранды. Два балла - пляжи.

Минимальный риск заразиться, по мнению экспертов, присутствует в парках (один балл).

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии инспекторы отправятся искать пьяных водителей в дачные кооперативы

Госавтоинспекция Карелии сообщила о готовящихся проверках на дорогах.

"Автоинспекторы Карелии традиционно в выходные дни проверят водителей на трезвость. Особое внимание будет уделено дачным кооперативам. Просим с пониманием отнестись к кратковременным остановкам", - сообщили в ГИБДД.

В инспекции заявили о том, что пьяные водители стали частыми источниками происшествий на дорогах.

"Статистика ДТП с участием нетрезвых водителей удручает. Так, только за последнее дни, по вине таких водителей произошло 2 ДТП", - пояснили в Госавтоинспекции Карелии.

Накануне очередной нетрезвый водитель в Кондопожском районе отстранен инспекторами от управления автомобилем "Жигули" седьмой модели. Водителя ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель устроил ДТП около городского пляжа в Сегеже.

фото: Администрация Петрозаводска

Мирошник посоветовала жителям Петрозаводска "не бояться и прийти проголосовать" по поправкам в Конституцию

Ирина Мирошник приняла участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации

Как сообщает сайт петрозаводской мэрии, сегодня Ирина Мирошник прибыла на избирательный участок, где приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. При входе сотрудники УИКа измерили температуру, обработали руки антисептическим средством, а также выдали одноразовые перчатки.

"Максимальная дезинфекция, средства защиты предлагаются участникам голосования, сотрудники УИКов, волонтеры следят за тем, чтобы мы все соблюдали дистанцию. Все очень надежно. Рекомендую всем не бояться и прийти проголосовать", - сказала Ирина Мирошник.

Ранее глава Карелии проголосовал по поправкам в Конституцию России.